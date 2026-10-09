Боян Рашев: Махнете квотите за въглищните централи, за да има евтин ток през зимата

Плащаме скъпо, енергоемките ни индустрии се изнасят, а същевременно нямаме желания резултат за климата, заяви енергийният експерт Боян Рашев. Той e един от водещите специалисти в България по управление на околната среда, ресурсите и енергията. От 2007 г. е управляващ партньор в консултантска компания в България по въпросите за ESG, декарбонизация, доклади и оценки за въздействие, кръгова икономика. Личната му мисия е политиките в енергийната сфера и околната среда да се провеждат така, че да са в полза на националния интерес и да водят до повишаване на благосъстоянието на хората и успеха на бизнеса.
– Г-н Рашев, хората са притеснени от високите цени на петрола, а оттам и на горивата. Какви са прогнозите ви и как може да се противодейства?
– Цените на петрола и горивата са силно зависими от геополитическата обстановка. Докато се водят войните в Персийския залив и Украйна, цените ще бъдат относително високи. Ако има мир, пазарът много бързо ще се успокои и цените ще паднат. Много е трудно да се прогнозира. Европа може да си осигури стабилни цени, като инвестира във възраждане на нефтодобива и рафинирането и/или като внася по-малко и предимно от региони, които може да контролира, и/или като намали облагането на горивата. Горивата в Европа принципно са скъпи заради високите акцизи.
– Как ще коментирате действията на българското правителство с предложенията за временно анулиране на акциза на пропан-бутана и на природния газ, както и на помощите от 50 евро за социално слабите?
– Българското правителство се опитва да прави стъпки за защита на най-уязвимите потребители, което е логично. Ако искаме дългосрочно по-евтин газ обаче, трябва преди всичко да мислим за собствен добив.
– Тези дни постнахте в социалните мрежи свое интервю от 2021 г., че правителства в Европа ще падат като круши. Намек ли правите?
– Не съм поствал това интервю – вероятно някой друг го е направил. Но положението, за съжаление, е много подобно на края на 2021 г. Най-голямата круша се очертава правителството на Мерц в Германия.
– И докато хората са концентрирани дали ще могат да карат колите си, вие поставяте фокуса и прогнозирате енергийна криза и високи цени на електроенергията през зимата. Виждате причината в природния газ, въпреки че той дава едва 16 на сто от потреблението за август на електроенергия. Защо?
– В Европа сме в постоянна енергийна криза – по отношение на цените на газа и електричеството – от средата на 2021 г. до днес. От време на време към нея се присъединяват и горивата. Текущата цена на природния газ на нидерландския хъб се колебае около 70-80 евро/MWh. Тъй като газовите тецове са тези, които де факто определят цената на тока в повечето страни в ЕС, включително съседни на България като Гърция и Румъния, цената на газа определя и средните цени на тока.
При 80 евро за мегаватчас и 80 евро на тон за въглеродните квоти газовите ТЕЦ няма как да генерират печалба под 180 евро на мегаватчас продажна цена на електричеството. Ако видим и по-високи цени на газа през зимата, а това е все по-вероятно при тези ниски нива на запълване на газохранилищата, токът ще става и по-скъп. Освен това производството на газови и въглищни тецове обикновено нараства значително през зимата.
– Газова криза ли очаквате в Европа? И ако отговорът е “да”, как да се предпазим от критично високи цени? У нас няма газови централи, но това засяга топлофикациите.
– Не я очаквам – газовата криза се случва. В България можем да се предпазим донякъде от високите цени, като осигурим нужните условия на въглищните си тецове да работят. Най-адекватният подход на европейско ниво е премахване или ограничаване на цените на въглеродните квоти. Това веднага би върнало въглищните централи в микса и би намалило участието на газовите във формирането на цената на тока. Батериите и вецовете също имат роля в ограничаването на цените в пиковите часове, но първите трябва да могат да зареждат евтин ток отнякъде. Топлофикациите трябва да инвестират в алтернативи – отпадъци, биомаса, геотермална енергия, ако не искат всеки път да изпадат в криза при вдигане на цените на газа.
– България не стои ли добре с газопроводите си, с достъпа до терминали за втечнен газ, с договора си за азерския газ?
– България принципно стои добре, но не се възползва максимално от положението си. Оттук минава много газ, а ние ползваме миниатюрна част от него. Нивото на газификация на страната е много под средното за ЕС. Договорът за азерския газ ни дава предимства, но те ще са до определен момент.
– Странното е, че въпреки многото инсталирани фотоволтаици, които вече са на второ място по производство на ток след ядрените централи, и очаквания за близки до нулата и минусови цени на електроенергията това лято те държат високи нива. А потреблението не се е увеличило съществено. Как се обяснява това?
– България разполага с над 7 GW инсталирани фотоволтаични мощности и около 6GW/20GWh батерии. Благодарение на големите грантови схеми сме световен шампион в батериите. Независимо от това цените на електричеството на пазара “Ден напред” през това лято бяха най-високите в историята (ако изключим 2022 г.). Дължи се на скъпия газ, скъпите емисионни квоти и кризата с АЕЦ в близки страни (Румъния, Унгария) заради ниското ниво на река Дунав. Факторите са все външни. България е отлично свързана с пазара в ЕС, което в случая вдига цените и у нас. При евтин газ ефектът е обратен – цените у нас падат.
– Има ли стремежът към електрификация и отказ от фосилните горива дял в това?
– Има. Първо, необмисленият стремеж към пълна и бърза електрификация вдига много потреблението. В България това е особено видимо през зимата, когато потреблението ни скача 1,5 до 2 пъти заради все по-масовото отопление на електричество. Желанието за бърз отказ от фосилни горива в Европа доведе преди всичко до бързо намаляване на добива на нефт, газ и въглища и ограничаване на работата на местните въглищни тецове. Това обаче се случва, без да сме готови с източници и мощности, които могат да ги заместят в реални условия. Резултатът е, че плащаме много по-скъпо, енергоемките ни индустрии се изнасят, а същевременно нямаме и желания резултат за климата.
– ВЕИ-тата и съхраняването на енергията им в батерии не могат ли да покрият вечерните пикове и да не се разчита на газовите централи да осигурят потреблението след залеза на слънцето?
– ВЕИ имат своето място в системата, а батериите ни дават възможност да използваме по-голяма част от енергията им. В България това работи особено добре през лятото, когато фотоволтаиците произвеждат много. Въпреки това пак имаме скъп ток и доста работа за “ТЕЦ Марица-изток 2”. За съжаление, положението ще бъде далеч по-лошо през зимата, когато хем потреблението е по-високо, хем слънцето рядко свети. Една батерия не може да замени диспечеруема мощност на газ или въглища в пълен обем.
– Какъв оптимален микс би направил поносими цените на електроенергията и парното?
– Ако търсим най-ниска цена на енергията, трябва целият пазар да е ориентиран към това и да залагаме на източници, които имаме и които са достатъчно надеждни при всякакви условия. Въглеродните квоти например са измислени, за да премахнат изкопаемите горива от микса – те не целят постигането на изобилна, надеждна и евтина енергия. Всичко е въпрос на политически приоритети. Ако в Европа искаме евтина енергия, трябва да оставим пазара сам да намери пътя към нея. Той ще се справи много бързо.
Източник: glasove.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вие сте бунаци
тока трябва да поскъпне за да има повече пари за оссраина! и за наркоманчето което постоянно реве за пари
10:04 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
10:17 09.10.2026
6 вие сте бунаци
санкцийте работят , таз зима на путин ще му е гадно ха ха ха
10:19 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 От чужбина
Коментиран от #18
10:28 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тези кв@оти и зелена сделка е едно
10:44 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Варна
10:48 09.10.2026
17 тоя май...
10:48 09.10.2026
18 да полза има от зелените квоти
До коментар #12 от "От чужбина":тя е за ЕК да си раздват големи заплати и да са на власт -друг от тази полза е украйна и зеления наркоман -идва ден в който според клуба на богатите ще се работи само за ел енергия малко храна и един път в годината дрехи за почивки дума и да не става след въвеждане на дигиталното евро уж за наше по добро познай .говорят ни за демокрация забраняват се медии ,тв ,журналисти който не говорят тяхните тези забранява се пътуване до въопросни страни и на фирми който да работят с тях това се казва демокрация.същите тези който крият сделката с ковид ваксините същите тези който ни говорят за зелени кражби
10:49 09.10.2026
19 Троян
11:02 09.10.2026
20 Добри
11:06 09.10.2026