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Ген. Атанасов: Радев и Йотова избягват темата за Русия
  Тема: Избори

Ген. Атанасов: Радев и Йотова избягват темата за Русия

10 Октомври, 2026 18:54 755 100

  • атанас атанасов-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • русия-
  • черно море

Причината е страхът да не бъде разколебан русофилският вот преди президентските избори

Ген. Атанасов: Радев и Йотова избягват темата за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев и Илияна Йотова избягват темата за Русия, за да не разколебаят част от избирателите си преди президентските избори. Това заяви депутатът от „Демократична България“ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов пред bTV.

„Управляващите – тандемът Йотова-Радев, бягат като дявол от тамян от тази тема с оглед предстоящите президентски избори, тъй като осезаема солидна част от избирателния им корпус са русофили“, каза Атанасов. По думите му двамата трябва да внимават да не подразнят този вот с версията, че Русия може да стои зад ударите.

Коментарът му беше направен след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова заради атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Инцидентите са станали в района на изключителната икономическа зона на България.

КСНС не посочи извършител

Съветът не определи Русия като извършител на ударите. Общата позиция беше подкрепена от „Прогресивна България“ и ГЕРБ, докато представители на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, ДПС и „Възраждане“ не я подкрепиха.

Премиерът Румен Радев заяви, че към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде направено категорично заключение. „Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без да имаме доказателства“, каза той.

Радев посочи, че произходът на използваните дронове трябва да бъде установен чрез конкретни данни, а не чрез предположения. Проверките по случая продължават, включително с очаквано изследване на отломки от потъналия кораб.

Разминаване между опозицията и властта

Атанасов заяви, че според него има достатъчно косвени данни, за да бъде разгледана версията за руска отговорност. Той обвини управляващите, че са ограничили обсъждането на темата в рамките на закритото заседание на КСНС, вместо тя да бъде дебатирана публично в парламента.

След заседанието Йотова заяви, че войната на Русия срещу Украйна е довела до значително влошаване на сигурността в Черноморския регион. Приетата позиция предвижда България да поиска допълнителни мерки за сигурност от Европейския съюз, НАТО и ООН, както и да проведе консултации с Румъния и Турция.

Към момента няма официално заключение, което да посочва кой е извършителят на атаките. Спорът между управляващите и опозицията остава свързан както с оценката на инцидентите, така и с политическите последствия от публичното назоваване на Русия.

Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg, news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нано

    12 12 Отговор
    Русофилският вот ще докара победата на Йотова!

    Коментиран от #12, #92, #99

    18:57 10.10.2026

  • 2 Чшъъ...

    35 5 Отговор
    Малкия, да не си избягал от училище?
    Остави големите хора да говорят за големите работи!

    Коментиран от #39

    18:58 10.10.2026

  • 3 хехе

    35 8 Отговор
    червения прокурор на Тато пак се прави на пръв натовец.

    Коментиран от #13, #83

    18:59 10.10.2026

  • 4 Ком

    35 8 Отговор
    Има ерозия в доверието към ПП-ДБ след скандалите и слугинското им поведение !!

    Коментиран от #10, #11, #15, #28, #30, #33, #34, #35, #44, #45, #46, #47, #49, #50, #52, #74, #75, #76, #82

    18:59 10.10.2026

  • 5 Жоро

    17 4 Отговор
    СРЕДНОЩНА СДЕЛКА ! РУСИЯ НЕЗАБАВНО ЩЕ ДОСТАВИ 300 000 ТОНА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО НА АМЕРИКАНСКИЯ И СВЕТОВЕН ПАЗАР!
    ТОКУ ВИЖ ТРЪМП СПЕЧЕЛИ МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ КАТО ГЛЕДАМ ПЪЛНИТЕ ЗАЛИ ВСЯКА ВЕЧЕР В РАЛИТО.

    19:02 10.10.2026

  • 6 Единственият човек на света

    12 1 Отговор
    който може да направи кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.

    19:02 10.10.2026

  • 7 Зевзек

    14 8 Отговор
    Ама нали Гюро каза че Путин е "световен лидер"

    19:03 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лост

    36 6 Отговор
    По често показвайте Атанасов, Мирчев и Денков.Те са антиреклама за своите партии.

    Коментиран от #24

    19:04 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шорт

    18 2 Отговор
    Джаба се оплаква от Дарт Веидър!

    19:06 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Темата на българските президент и

    16 1 Отговор
    Министър председател трябва Да е България а не която и да е друга държава има си външно министерство

    19:07 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Реалист

    32 2 Отговор
    Супер . Всяка поява на този индивид , бута и без това нищожния рейтинг на жълтопаветниците . За Мирчев важи същото .

    19:09 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаген Дас

    18 2 Отговор
    Да но Тръмп не я избягва! Скоро и вие както във Франция ще пеете Катюша!

    19:12 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ти вола пък

    9 1 Отговор
    Само това преживяш

    19:15 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ммм

    19 3 Отговор
    Атанасов като станеш премиер ако искаш обяви и война на Русия но теб затова не те избират самозабравил се комунист който мисли само за себе си.

    Коментиран от #43

    19:17 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Али Ръзъ

    13 2 Отговор
    Ох лошо ми е!!! Тръмп ще търгува с Русия, става спонсор на сборная!

    19:17 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нннн

    24 4 Отговор
    Българи, гласувайте! Тия кресливи умнокрасиви не бива да стигат до балотаж.

    19:19 10.10.2026

  • 37 ?????

    20 3 Отговор
    За тва пък джобния дженерал няма друга тема.

    19:19 10.10.2026

  • 38 Гюру що

    9 2 Отговор
    що си трие постовете във Фейса?

    19:21 10.10.2026

  • 39 Оценка

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чшъъ...":

    Фетфебела не помни цвета на хапчета които е взел, но иначе прави вятър!

    19:21 10.10.2026

  • 40 Капитана

    20 2 Отговор
    Тоя ,,генерал" Инч Хай е ГОЛЯМ Ташунко май...

    19:23 10.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Колко много изтрити коментари

    19 2 Отговор
    Значи и толкова обиди върху малкия гном.
    Вече не съществуват но те пуснали и Гюров за президент. Колкото повече напъват толкова повече губят.

    19:27 10.10.2026

  • 43 Капитана

    15 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ммм":

    Няма страшно...
    Русия се е справила с такива джобни ,,генерали" още преди 2 века...

    19:28 10.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ама Йотка

    2 7 Отговор
    Не е ли поканена на рождения ден на Кирил?

    19:29 10.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бившето ченге на ДС

    11 3 Отговор
    Да замълчи много е нагъл тоя

    19:32 10.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ти като по дребен

    5 2 Отговор
    можеш да се скриеш във всяка дупка, ама ние като по едрички... къде???

    19:44 10.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Петрич

    6 1 Отговор
    Това човечен е само си отговаря на това че хората в БЪЛГАРИЯ СА ЗА СЪЮЗ С РУСИЯ ЯЯЯЯЯЯ.

    19:45 10.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Факти

    7 1 Отговор
    Ген. Атанасов: Радев и Йотова избягват темата за Русия, защото Украина е Русия

    19:45 10.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Вица на деня

    6 2 Отговор
    Ген. Атанасов 🤣 Боже, колко мъка има в тая територия, Боже!

    19:53 10.10.2026

  • 85 Точен

    6 1 Отговор
    Тези от щаба на Гюров не схващат ли, че всяко появяване на Атанасов им вреди? А и последните избори показаха безапелационно, че поне 66 процента от българите са русофили.

    19:54 10.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Евала спиди

    9 1 Отговор
    Няма ли да кротне тоя гном?
    Антиреклама на ДСБ

    19:55 10.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 На тоА пА...!

    5 0 Отговор
    Все руски агенти на Путин,му щъкат денонащно в кривата глава...?!

    19:59 10.10.2026

  • 91 Зевзек

    4 0 Отговор
    Атанасов избягва темата за Петрохан

    20:00 10.10.2026

  • 92 Точен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Русофилският вот този път ще е на точното място - за Костадинов И Волгин Номер 11.

    20:01 10.10.2026

  • 93 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя гном с образование ПЖИ от кога започна да разбира от национална сигурност, стажа му като куфар в НСС не му дава никакви знания! Изкара стаж само в НС за пенсия, да ни “оправя”!

    20:01 10.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Значи...

    1 0 Отговор
    Пишман генерал ниско/гном/ е наложително да отиде на преглед при гинеколог за проверка да не би Путин или негов агент да не се е мушнал в некое от отверствията му за да е толкоз страхлив и уплашен!!!

    20:05 10.10.2026

  • 97 Умнокрасив

    1 0 Отговор
    Настоявам Факти да показват и цитират величия като г-н Свирчев и съответните му натовски величия , като генерала , щото ни учат да сме русофоби !

    20:07 10.10.2026

  • 98 И кво ?!

    1 0 Отговор
    Атанас що избягва темата за това как натовските му авери - турците ни докараха с влекач ударен от украинците танкер ?.

    20:10 10.10.2026

  • 99 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Радев, герб, дпс, бсп, ппдб и всичката останала чуждопоклонна био маса, НЕ ОБСЛУЖВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЯ! ТОЧНО ОБРАТНОТО!
    ГЛОБАЛИСТИТЕ У ФАЩ ГИ ПРИТЕЖАВАТ (БУКВАЛНО)!

    ЗАТОВА НЕ ХВАЛЕТЕ ЙОТОВА (КОЯТО КАЗА, ЧЕ ПУТИН БИЛ АГРЕСОР, А ЧЕ ФАЩ ОТВЛЯКОХА ПРЕЗИДЕНТ И НАПАДНАХА ИРАН, НИ ВОПЪЛ НИ СТОН)!

    ИЗОБЩО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА "БОТОВА"!
    НИТО ЗА ГЮРОВ ДЕТО ПОДАРЯВАШЕ ЗАЕДНО С НЕИНСКИ МИЛИОНИ НА ЗЕЛЕНИЯ, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!!!

    20:10 10.10.2026

  • 100 Имамe въпроси

    1 0 Отговор
    Защо са премахнати 7/8 от коментарите които подкрепят Генерал Атанасов и коалицията ПП-ДБ а са оставени само тези на единствения тролей копейка от бунища и кофи за cмeт на мафията ПБ на мунчо кРадев?

    20:10 10.10.2026