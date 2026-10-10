Ген. Атанасов: Радев и Йотова избягват темата за Русия

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Румен Радев и Илияна Йотова избягват темата за Русия, за да не разколебаят част от избирателите си преди президентските избори. Това заяви депутатът от „Демократична България“ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов пред bTV.

„Управляващите – тандемът Йотова-Радев, бягат като дявол от тамян от тази тема с оглед предстоящите президентски избори, тъй като осезаема солидна част от избирателния им корпус са русофили“, каза Атанасов. По думите му двамата трябва да внимават да не подразнят този вот с версията, че Русия може да стои зад ударите.

Коментарът му беше направен след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова заради атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Инцидентите са станали в района на изключителната икономическа зона на България.

КСНС не посочи извършител

Съветът не определи Русия като извършител на ударите. Общата позиция беше подкрепена от „Прогресивна България“ и ГЕРБ, докато представители на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, ДПС и „Възраждане“ не я подкрепиха.

Премиерът Румен Радев заяви, че към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде направено категорично заключение. „Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без да имаме доказателства“, каза той.

Радев посочи, че произходът на използваните дронове трябва да бъде установен чрез конкретни данни, а не чрез предположения. Проверките по случая продължават, включително с очаквано изследване на отломки от потъналия кораб.

Разминаване между опозицията и властта

Атанасов заяви, че според него има достатъчно косвени данни, за да бъде разгледана версията за руска отговорност. Той обвини управляващите, че са ограничили обсъждането на темата в рамките на закритото заседание на КСНС, вместо тя да бъде дебатирана публично в парламента.

След заседанието Йотова заяви, че войната на Русия срещу Украйна е довела до значително влошаване на сигурността в Черноморския регион. Приетата позиция предвижда България да поиска допълнителни мерки за сигурност от Европейския съюз, НАТО и ООН, както и да проведе консултации с Румъния и Турция.

Към момента няма официално заключение, което да посочва кой е извършителят на атаките. Спорът между управляващите и опозицията остава свързан както с оценката на инцидентите, така и с политическите последствия от публичното назоваване на Русия.

Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg, news.bg