Ген. Атанасов: Радев и Йотова избягват темата за Русия

Румен Радев и Илияна Йотова избягват темата за Русия, за да не разколебаят част от избирателите си преди президентските избори. Това заяви депутатът от „Демократична България“ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов пред bTV.
„Управляващите – тандемът Йотова-Радев, бягат като дявол от тамян от тази тема с оглед предстоящите президентски избори, тъй като осезаема солидна част от избирателния им корпус са русофили“, каза Атанасов. По думите му двамата трябва да внимават да не подразнят този вот с версията, че Русия може да стои зад ударите.
Коментарът му беше направен след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова заради атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Инцидентите са станали в района на изключителната икономическа зона на България.
КСНС не посочи извършител
Съветът не определи Русия като извършител на ударите. Общата позиция беше подкрепена от „Прогресивна България“ и ГЕРБ, докато представители на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, ДПС и „Възраждане“ не я подкрепиха.
Премиерът Румен Радев заяви, че към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде направено категорично заключение. „Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без да имаме доказателства“, каза той.
Радев посочи, че произходът на използваните дронове трябва да бъде установен чрез конкретни данни, а не чрез предположения. Проверките по случая продължават, включително с очаквано изследване на отломки от потъналия кораб.
Разминаване между опозицията и властта
Атанасов заяви, че според него има достатъчно косвени данни, за да бъде разгледана версията за руска отговорност. Той обвини управляващите, че са ограничили обсъждането на темата в рамките на закритото заседание на КСНС, вместо тя да бъде дебатирана публично в парламента.
След заседанието Йотова заяви, че войната на Русия срещу Украйна е довела до значително влошаване на сигурността в Черноморския регион. Приетата позиция предвижда България да поиска допълнителни мерки за сигурност от Европейския съюз, НАТО и ООН, както и да проведе консултации с Румъния и Турция.
Към момента няма официално заключение, което да посочва кой е извършителят на атаките. Спорът между управляващите и опозицията остава свързан както с оценката на инцидентите, така и с политическите последствия от публичното назоваване на Русия.
Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg, news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нано
Коментиран от #12, #92, #99
18:57 10.10.2026
2 Чшъъ...
Остави големите хора да говорят за големите работи!
Коментиран от #39
18:58 10.10.2026
3 хехе
Коментиран от #13, #83
18:59 10.10.2026
4 Ком
Коментиран от #10, #11, #15, #28, #30, #33, #34, #35, #44, #45, #46, #47, #49, #50, #52, #74, #75, #76, #82
18:59 10.10.2026
5 Жоро
ТОКУ ВИЖ ТРЪМП СПЕЧЕЛИ МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ КАТО ГЛЕДАМ ПЪЛНИТЕ ЗАЛИ ВСЯКА ВЕЧЕР В РАЛИТО.
19:02 10.10.2026
6 Единственият човек на света
19:02 10.10.2026
7 Зевзек
19:03 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лост
Коментиран от #24
19:04 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шорт
19:06 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Темата на българските президент и
19:07 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Реалист
19:09 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хаген Дас
19:12 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ти вола пък
19:15 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ммм
Коментиран от #43
19:17 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Али Ръзъ
19:17 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 нннн
19:19 10.10.2026
37 ?????
19:19 10.10.2026
38 Гюру що
19:21 10.10.2026
39 Оценка
До коментар #2 от "Чшъъ...":Фетфебела не помни цвета на хапчета които е взел, но иначе прави вятър!
19:21 10.10.2026
40 Капитана
19:23 10.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Колко много изтрити коментари
Вече не съществуват но те пуснали и Гюров за президент. Колкото повече напъват толкова повече губят.
19:27 10.10.2026
43 Капитана
До коментар #29 от "Ммм":Няма страшно...
Русия се е справила с такива джобни ,,генерали" още преди 2 века...
19:28 10.10.2026
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47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ама Йотка
19:29 10.10.2026
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51 Бившето ченге на ДС
19:32 10.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
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63 Ти като по дребен
19:44 10.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Петрич
19:45 10.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Факти
19:45 10.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
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84 Вица на деня
19:53 10.10.2026
85 Точен
19:54 10.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Евала спиди
Антиреклама на ДСБ
19:55 10.10.2026
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90 На тоА пА...!
19:59 10.10.2026
91 Зевзек
20:00 10.10.2026
92 Точен
До коментар #1 от "нано":Русофилският вот този път ще е на точното място - за Костадинов И Волгин Номер 11.
20:01 10.10.2026
93 Перо
20:01 10.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Значи...
20:05 10.10.2026
97 Умнокрасив
20:07 10.10.2026
98 И кво ?!
20:10 10.10.2026
99 Мнение
До коментар #1 от "нано":Радев, герб, дпс, бсп, ппдб и всичката останала чуждопоклонна био маса, НЕ ОБСЛУЖВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЯ! ТОЧНО ОБРАТНОТО!
ГЛОБАЛИСТИТЕ У ФАЩ ГИ ПРИТЕЖАВАТ (БУКВАЛНО)!
ЗАТОВА НЕ ХВАЛЕТЕ ЙОТОВА (КОЯТО КАЗА, ЧЕ ПУТИН БИЛ АГРЕСОР, А ЧЕ ФАЩ ОТВЛЯКОХА ПРЕЗИДЕНТ И НАПАДНАХА ИРАН, НИ ВОПЪЛ НИ СТОН)!
ИЗОБЩО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА "БОТОВА"!
НИТО ЗА ГЮРОВ ДЕТО ПОДАРЯВАШЕ ЗАЕДНО С НЕИНСКИ МИЛИОНИ НА ЗЕЛЕНИЯ, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!!!
20:10 10.10.2026
100 Имамe въпроси
20:10 10.10.2026