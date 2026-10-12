Николай Слатински: Дишайте дълбоко през стиснати зъби!

Болката от агонията на САЩ при Тръмп и грозното му предателство към Украйна е почти непоносима. Но аз ви съветвам това, което ме съветваше баща ми:
- Когато ти е много трудно, дишай дълбоко през стиснати зъби!
Пригответе се до изборите в САЩ към всякакви гадни изпр… сори … изпълнения на това тръмпоидно зло!
Като всеки президент във втория си мандат, Тръмп е практически свободен от съобразяване с обществото си.
А на този Тръмп изобщо не му пука ни за обществото, ни за страната. Той е безскрупулен, алчен, циничен и нагъл.
Какъв е големият му проблем обаче?
Това е реалната възможност да изпусне Сената и там демократите да получат мнозинство.
Тогава вече на Тръмп ще му се стъжни не на шега и импийчмънтът се превръща в реалност.
Тръмп си знае реалното старческо здравословно състояние. Всеки ден му го напомнят регулярно сменяните памперси. Тръмп не мисли дългосрочно.
(Това е всъщност страшният проблем геронтозаври да управляват света! На тях им е дълбоко наплевателски какво щяло да бъде след 10 години! Те и сега са с памперси заради неволни изпускания.)
Тръмп мисли главно за това да има още две години възможност да казва Държавата - това съм Аз! След Мен и потоп!
За тези дни години той ще начесва сладострастно проклетото се его. И ще натрупа още 12-15 милиарда долара минимум.
Затова дишайте дълбоко през стиснати зъби до междинните избори в Съединения американски Титаник. Натресъл се вече право в айсберга Тръмп!
Тези избори са сингулярна точка. Или поне бифуркационна точка.
След тях или ще имаме повече от все същата тръмпанарскя проклетия, или ще имаме по-малко от нея, но поне с мъничка надежда за нещо по-добро.
Само дето приятел, българин в САЩ, ме предупреждава - не се надявай много, САЩ са вече блато, от мехурите на което се носи зловонието на Тръмп. Американците са проблемът. Те са болестта, Тръмп е нейната фатална метастаза.
Казах му - не се надявам много. Надеждата ми е малка. Но и малката надежда е все пак Надежда и затова като първа глупачка умира последна!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Галя от посолствоТО
Ела утре на портала, охраната ще ти даде $50 в бял плик.
10:06 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дааа
10:08 12.10.2026
4 ТОЗИ МУШМОРОК
10:08 12.10.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
10:09 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе
10:10 12.10.2026
8 Мда
10:11 12.10.2026
9 Мишел
10:12 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 От кога
10:14 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РЕалисто
10:16 12.10.2026
14 ДрайвингПлежър
10:17 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Симо
10:17 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 мвр
10:19 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Даааааааа
10:22 12.10.2026
21 Милена
Защо? По 2 причини - Изчерпване на възможностите на САЩ да захранват Украйна с оръжие и изчерпване на възможностите на САЩ да удържат вътрешно политическата и икономическата си криза вследствие войната с Русия в Украйна.
Очакваше се да падне Путин, падат Тръмп, Макрон и Мерц. Тръмп се усети и за да не се окаже в стана на големите глупаци, пристъпи към действие по изкупване на вината..
10:23 12.10.2026
22 Дън Бай
10:24 12.10.2026
23 Анджо
10:27 12.10.2026
24 Анджо
Коментиран от #32, #42
10:31 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 пътник
10:34 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Слатински, анализите ти са криви
10:37 12.10.2026
29 Дика
10:37 12.10.2026
30 Хмм
Коментиран от #40
10:37 12.10.2026
31 еврозонец натовец санкционист
10:38 12.10.2026
32 Слатински и истина
До коментар #24 от "Анджо":нямат място в едно изречение
10:38 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 хи ихи их
10:45 12.10.2026
35 Мич
10:49 12.10.2026
36 бай Иван
10:50 12.10.2026
37 123
10:55 12.10.2026
38 Лекар
10:58 12.10.2026
39 да изметем боклуците от медиите
11:07 12.10.2026
40 Конгресът
До коментар #30 от "Хмм":го спря за горивото!
11:15 12.10.2026
41 Журасик парк
11:23 12.10.2026
42 Ревността на розовото пони
До коментар #24 от "Анджо":Сега искаш и теб ли да "оплюят"?
11:25 12.10.2026