Николай Слатински: Дишайте дълбоко през стиснати зъби!

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Болката от агонията на САЩ при Тръмп и грозното му предателство към Украйна е почти непоносима. Но аз ви съветвам това, което ме съветваше баща ми:

- Когато ти е много трудно, дишай дълбоко през стиснати зъби!

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Пригответе се до изборите в САЩ към всякакви гадни изпр… сори … изпълнения на това тръмпоидно зло!

Като всеки президент във втория си мандат, Тръмп е практически свободен от съобразяване с обществото си.

А на този Тръмп изобщо не му пука ни за обществото, ни за страната. Той е безскрупулен, алчен, циничен и нагъл.

Какъв е големият му проблем обаче?

Това е реалната възможност да изпусне Сената и там демократите да получат мнозинство.

Тогава вече на Тръмп ще му се стъжни не на шега и импийчмънтът се превръща в реалност.

Тръмп си знае реалното старческо здравословно състояние. Всеки ден му го напомнят регулярно сменяните памперси. Тръмп не мисли дългосрочно.

(Това е всъщност страшният проблем геронтозаври да управляват света! На тях им е дълбоко наплевателски какво щяло да бъде след 10 години! Те и сега са с памперси заради неволни изпускания.)

Тръмп мисли главно за това да има още две години възможност да казва Държавата - това съм Аз! След Мен и потоп!

За тези дни години той ще начесва сладострастно проклетото се его. И ще натрупа още 12-15 милиарда долара минимум.

Затова дишайте дълбоко през стиснати зъби до междинните избори в Съединения американски Титаник. Натресъл се вече право в айсберга Тръмп!

Тези избори са сингулярна точка. Или поне бифуркационна точка.

След тях или ще имаме повече от все същата тръмпанарскя проклетия, или ще имаме по-малко от нея, но поне с мъничка надежда за нещо по-добро.

Само дето приятел, българин в САЩ, ме предупреждава - не се надявай много, САЩ са вече блато, от мехурите на което се носи зловонието на Тръмп. Американците са проблемът. Те са болестта, Тръмп е нейната фатална метастаза.

Казах му - не се надявам много. Надеждата ми е малка. Но и малката надежда е все пак Надежда и затова като първа глупачка умира последна!