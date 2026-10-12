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Николай Слатински: Дишайте дълбоко през стиснати зъби!
  Тема: Украйна

Николай Слатински: Дишайте дълбоко през стиснати зъби!

12 Октомври, 2026 10:01 1 448 42

  • тръмп-
  • предателство-
  • украйна-
  • русия-
  • путин-
  • война

Болката от агонията на САЩ при Тръмп и грозното му предателство към Украйна е почти непоносима

Николай Слатински: Дишайте дълбоко през стиснати зъби! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Болката от агонията на САЩ при Тръмп и грозното му предателство към Украйна е почти непоносима. Но аз ви съветвам това, което ме съветваше баща ми:

- Когато ти е много трудно, дишай дълбоко през стиснати зъби!

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Пригответе се до изборите в САЩ към всякакви гадни изпр… сори … изпълнения на това тръмпоидно зло!

Като всеки президент във втория си мандат, Тръмп е практически свободен от съобразяване с обществото си.

А на този Тръмп изобщо не му пука ни за обществото, ни за страната. Той е безскрупулен, алчен, циничен и нагъл.

Какъв е големият му проблем обаче?

Това е реалната възможност да изпусне Сената и там демократите да получат мнозинство.

Тогава вече на Тръмп ще му се стъжни не на шега и импийчмънтът се превръща в реалност.

Тръмп си знае реалното старческо здравословно състояние. Всеки ден му го напомнят регулярно сменяните памперси. Тръмп не мисли дългосрочно.

(Това е всъщност страшният проблем геронтозаври да управляват света! На тях им е дълбоко наплевателски какво щяло да бъде след 10 години! Те и сега са с памперси заради неволни изпускания.)

Тръмп мисли главно за това да има още две години възможност да казва Държавата - това съм Аз! След Мен и потоп!

За тези дни години той ще начесва сладострастно проклетото се его. И ще натрупа още 12-15 милиарда долара минимум.

Затова дишайте дълбоко през стиснати зъби до междинните избори в Съединения американски Титаник. Натресъл се вече право в айсберга Тръмп!

Тези избори са сингулярна точка. Или поне бифуркационна точка.

След тях или ще имаме повече от все същата тръмпанарскя проклетия, или ще имаме по-малко от нея, но поне с мъничка надежда за нещо по-добро.

Само дето приятел, българин в САЩ, ме предупреждава - не се надявай много, САЩ са вече блато, от мехурите на което се носи зловонието на Тръмп. Американците са проблемът. Те са болестта, Тръмп е нейната фатална метастаза.

Казах му - не се надявам много. Надеждата ми е малка. Но и малката надежда е все пак Надежда и затова като първа глупачка умира последна!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Галя от посолствоТО

    48 19 Отговор
    Браво, вери найс!
    Ела утре на портала, охраната ще ти даде $50 в бял плик.

    10:06 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дааа

    31 17 Отговор
    Не трябва да се позволява старци да управляват държави ,след навършване на пенсионна възраст ,в къщи и на екскурзии

    10:08 12.10.2026

  • 4 ТОЗИ МУШМОРОК

    50 26 Отговор
    СЛАТИНСКИ Е ПОРЕДНИЯ ЖЪЛТОПАВЕТНИК ТОПИДИОТ НА АМБРАЗУРАТА.СМЕШКО

    10:08 12.10.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    24 9 Отговор
    НАФТА за купони храна предателство ли е? нали някой трябва да копае в тва блато

    10:09 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    38 22 Отговор
    Слатинския, само да си не преапеш езика.

    10:10 12.10.2026

  • 8 Мда

    30 19 Отговор
    Слабо, дЕдо слатински, слабо. Сега чЕкаме още дЕдовци - дУмократи да лялят. Може Евгений от Миндя да обяви отново капитулацията на Русия или Иво Инджев да спелува "рашист" до безкрайност и т.н.

    10:11 12.10.2026

  • 9 Мишел

    23 8 Отговор
    Рейгъномиката - обилно отпускане на пари без нисакво покритие, за осигуряване евтини кледити, пололожи началото на унищожението на САЩ

    10:12 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От кога

    31 14 Отговор
    Президента на Америка слага интересите на Украйна пред разходите на американските избиратели?! Тоя да обясни защо европейския данъкоплатец плаща 300 млрд на Украйна и още поне 1 трилион за възстановяването и

    10:14 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РЕалисто

    19 4 Отговор
    абе щом Майка му предупреди американците навремето, Не го допускайте в политиката, Не го допускайте до властта !, значи е знаела всичко това написано по горе, сега се вижда колко е била права ...................

    10:16 12.10.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    13 8 Отговор
    Пореден коментар, който е премахнат без ясна модерация... най-вероятно заради цитати от самата статия... да очаквам платения мръсник зад кадър да си сврърши работата и да го възстанови е твърде оптимистично... все някой ден ще дойде ред да изтрием и платените жълтопаветници!

    10:17 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Симо

    27 11 Отговор
    Леле кава чувствена любов кум Украйна строи от думите на този индивид и каква злоба и омраза срещу това, което е боготворял доскоро (САЩ). За да се почувства поне малко добре и по-спокоен, лицето Слатински може да нарами пушка и да даде соствената си подкрепа за любимата Украйна. Прав ти път, драги.

    10:17 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мвр

    15 11 Отговор
    СЛАТИНСКИ ТИ БАЩА ИМАШ ЛИ.ПРЕДАТЕЛ

    10:19 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Даааааааа

    15 9 Отговор
    Защо сме се хванали с тази украина? Тя е нужна само като враг на Русия, иначе трябва да е Полша, ама те май не щат. 30% от населението на украина са украино говорещи. Да си спретнат държава в галичко- волинско и да си живеят там спокойно.

    10:22 12.10.2026

  • 21 Милена

    20 8 Отговор
    Шахматиста в Кремъл така подреди фигурите, че най-сетне се явиха условията за вътрешен колапс на ЕС и на НАТО. Дали икономическите показатели изиграха решаваща роля при вземането на решение в Белия дом да тръгнат на сделка с Кремъл, не е толкова важно. Защото колкото и време да помага Западът на Украйна, това няма да разруши руската икономика, а още по-малко ще попречи на военния резултат от войната. Един първи извод - 5-тата година от войната на НАТО и ЕС срещу Русия в Украйна доведе до започване на срив в....НАТО, ЕС и Украйна. Очакванията на Запада бяха Путин да е умрял, да е убит, да е свален, но непременно махнат. Вместо това той спечели изборите за Думата и това принуди Тръмп да направи нещо.

    Защо? По 2 причини - Изчерпване на възможностите на САЩ да захранват Украйна с оръжие и изчерпване на възможностите на САЩ да удържат вътрешно политическата и икономическата си криза вследствие войната с Русия в Украйна.
    Очакваше се да падне Путин, падат Тръмп, Макрон и Мерц. Тръмп се усети и за да не се окаже в стана на големите глупаци, пристъпи към действие по изкупване на вината..

    10:23 12.10.2026

  • 22 Дън Бай

    10 4 Отговор
    Няма сланинка, а?

    10:24 12.10.2026

  • 23 Анджо

    10 14 Отговор
    Такъв скапан президент Америка никога не са имали. Всички слухове от първия мандат на Тръмбейшъна са верни. Тоя вкара вярно Америка в блатото или по български някой му викат тресавище. Щом китайците започнаха и даже иранците да му се подиграват , какво да кажем за путинката гадна.🤮🤮🤮

    10:27 12.10.2026

  • 24 Анджо

    11 19 Отговор
    Слатински ви казва цялата истина , а вие в место да помислите го оплювахте. От ден на ден Българина затъпява все повече.

    Коментиран от #32, #42

    10:31 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пътник

    9 1 Отговор
    Императорите на Рим са раздавали жито и зрелища на тълпите,за да не ги свалят от трона.Тръмп вместо жито ще раздава дизел!Империалистите се сближават на цената на хиляди животи.

    10:34 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Слатински, анализите ти са криви

    12 6 Отговор
    като главата ти

    10:37 12.10.2026

  • 29 Дика

    11 3 Отговор
    .......

    10:37 12.10.2026

  • 30 Хмм

    10 5 Отговор
    Тръмп е американски президент, избран от американския народ и каквото прави се отразява на всички, по целия свят, нападна Иран, разреши на украйна да поразява цели далеч в тила на Русия и сега без да му пука взема гориво от Русия, а управниците на ЕС, които никой не е избирал ни нареждат га се запасяваме, да пестим от ток и газ, Естония няма милион население, а Калас учи 300 милионния ЕС как да живеем, дори Хитлер е бил избран на избори, а какво е зеленски, Тръмп ли трябва да се намесва за да направи най-сетне избори и да се махне?

    Коментиран от #40

    10:37 12.10.2026

  • 31 еврозонец натовец санкционист

    10 5 Отговор
    Неможем да стискаме със зъби.Путин ни ги изби всичките.

    10:38 12.10.2026

  • 32 Слатински и истина

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Анджо":

    нямат място в едно изречение

    10:38 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хи ихи их

    12 5 Отговор
    Този с кривата кратуна и изпотените очилца ми липсваше!

    10:45 12.10.2026

  • 35 Мич

    8 5 Отговор
    Тоя се появи, бе. Липсваше ми. Аман от продажни анализатори.

    10:49 12.10.2026

  • 36 бай Иван

    8 5 Отговор
    Глупави статии не чета . Да попитаме Слатински какви зъби стиска кога Европата /е определени страни разбира се/ изкупува газта от находището Ямал. А то в коя страна се намира? Пак ли си троши зъбите от стискане?

    10:50 12.10.2026

  • 37 123

    1 1 Отговор
    Първия мандат на Тръмп имаше някакво начало както на добри идеи така и на откровено неподходящи мерки, но всички те бяха насочени да подобрят състоянието на САЩ, след това мандата на Байдън на практика срина всичко, втория мандат на Тръмп дойде уж да оправи щетите, но те вече са непоправими и той се възползва да условията освен да обогати себеси да забогатеят и голяма част от обкръжението си, друго едва ли ще се случи, просто ще се опита до края на мандата си да ограничи щетите. За съжаление ЕС обаче няма никаква идея да ограничава щетите си, а от Украйна не се интересува, там вижда само икономически и политически интереси, проблема е че там имат икономически итереси и САЩ и Русия и ЕС са излишни, те само подпомагат индиректно САЩ и Русия да стигнат до техните си цели. Към ЕС трябва да се добави и Великобритания разбира се, но в крайна сметка ЕС и Украйна ще се окажат губещи от този предварително "дирижиран" конфликт, в който ЕС и Великобритания имат не малко участие. А статията е меко казана безсмислена, някой ако иска да направи анализ и да покаже своето виждане е добре, но все пак да го направи на ниво, защото нивото в статията е подобно на спор между футболни запалянковци.

    10:55 12.10.2026

  • 38 Лекар

    5 4 Отговор
    Болката почти непоносима. Изходът е капитулация на Украйна. Светът ще се успокои.

    10:58 12.10.2026

  • 39 да изметем боклуците от медиите

    3 1 Отговор
    Слатински, мнения от продажници като теб само подтикват нормалните хора като теб и всички други продажници само да се чудят как от нормални хора за пари се превърнахте в пълни боклуци.

    11:07 12.10.2026

  • 40 Конгресът

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хмм":

    го спря за горивото!

    11:15 12.10.2026

  • 41 Журасик парк

    0 0 Отговор
    Вместо да гледа фейквидеота и фейкновини, сланински да вземе да излезе навън и да се разходи из жунглата. Тогава може да види на практика "кой управлява света".

    11:23 12.10.2026

  • 42 Ревността на розовото пони

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анджо":

    Сега искаш и теб ли да "оплюят"?

    11:25 12.10.2026