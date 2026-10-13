Сбербанк поиска фалита на оператора на „Трасса“

Сбербанк е подал иск за обявяване в несъстоятелност на руския оператор на бензиностанции „ЕвроТранс“, който управлява мрежата „Трасса“. Заявлението е внесено на 12 октомври в Арбитражния съд на Московска област, а размерът на финансовите претенции на банката не е оповестен, съобщи „Ведомости“.

Подаването на иска е поредната стъпка в задълбочаващата се финансова криза около компанията. По-рано през годината „ЕвроТранс“ пропусна плащания по облигациите си. Дружеството определи ситуацията като техническо просрочие, причинено от временен недостиг на налични средства.

„Компанията се позова на „технически просрочвания“ поради „временен недостиг“ на налични средства по сметките си, дължащ се на неравномерни постъпления от приходи.“

Банк „Россия“ и Сбербанк вече бяха уведомили за намерението си да започнат процедура по несъстоятелност срещу „ЕвроТранс“, като през септември подновиха съответните уведомления. Сега Сбербанк е внесъл официален съдебен иск. В същия ден аналогично заявление е подала и компанията „Алфамонолит“, сочат данни от арбитражната картотека, цитирани от „Интерфакс“.

Финансови проблеми и риск за мрежата „Трасса“

До съдебните действия се стигна след неизпълнени задължения към кредитори и инвеститори. Според „Ведомости“ през септември „ЕвроТранс“ е допуснал пълен дефолт по купонните плащания по облигациите си. Компанията е изправена и пред други искове, докато кредиторите предприемат действия за събиране на дълговете.

Искът на Сбербанк сам по себе си не означава, че „ЕвроТранс“ вече е обявен в несъстоятелност. Предстои съдът да прецени дали заявлението отговаря на изискванията и дали производството ще бъде открито. Към момента размерът на вземането на Сбербанк и сроковете за произнасяне не са публично посочени.

На фона на финансовите трудности руското правителство обсъжда възможността мрежата „Трасса“ да бъде поставена под външно управление. Посочената причина е необходимостта да бъде защитена критичната инфраструктура за съхранение на гориво. Засега няма потвърдено решение за въвеждане на такава мярка.

Източници: news.bg, vedomosti.ru, interfax.ru