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Сбербанк поиска фалита на оператора на „Трасса“

Сбербанк поиска фалита на оператора на „Трасса“

13 Октомври, 2026 10:36 560 13

  • сбербанк-
  • евротранс-
  • трасса-
  • несъстоятелност-
  • русия-
  • рубла-
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Банката е подала иск срещу „ЕвроТранс“ заради финансовите проблеми на компанията, руското правителство обсъжда външно управление на мрежата

Сбербанк поиска фалита на оператора на „Трасса“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сбербанк е подал иск за обявяване в несъстоятелност на руския оператор на бензиностанции „ЕвроТранс“, който управлява мрежата „Трасса“. Заявлението е внесено на 12 октомври в Арбитражния съд на Московска област, а размерът на финансовите претенции на банката не е оповестен, съобщи „Ведомости“.

Подаването на иска е поредната стъпка в задълбочаващата се финансова криза около компанията. По-рано през годината „ЕвроТранс“ пропусна плащания по облигациите си. Дружеството определи ситуацията като техническо просрочие, причинено от временен недостиг на налични средства.

„Компанията се позова на „технически просрочвания“ поради „временен недостиг“ на налични средства по сметките си, дължащ се на неравномерни постъпления от приходи.“

Банк „Россия“ и Сбербанк вече бяха уведомили за намерението си да започнат процедура по несъстоятелност срещу „ЕвроТранс“, като през септември подновиха съответните уведомления. Сега Сбербанк е внесъл официален съдебен иск. В същия ден аналогично заявление е подала и компанията „Алфамонолит“, сочат данни от арбитражната картотека, цитирани от „Интерфакс“.

Финансови проблеми и риск за мрежата „Трасса“

До съдебните действия се стигна след неизпълнени задължения към кредитори и инвеститори. Според „Ведомости“ през септември „ЕвроТранс“ е допуснал пълен дефолт по купонните плащания по облигациите си. Компанията е изправена и пред други искове, докато кредиторите предприемат действия за събиране на дълговете.

Искът на Сбербанк сам по себе си не означава, че „ЕвроТранс“ вече е обявен в несъстоятелност. Предстои съдът да прецени дали заявлението отговаря на изискванията и дали производството ще бъде открито. Към момента размерът на вземането на Сбербанк и сроковете за произнасяне не са публично посочени.

На фона на финансовите трудности руското правителство обсъжда възможността мрежата „Трасса“ да бъде поставена под външно управление. Посочената причина е необходимостта да бъде защитена критичната инфраструктура за съхранение на гориво. Засега няма потвърдено решение за въвеждане на такава мярка.

Източници: news.bg, vedomosti.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    6 6 Отговор
    Бензиностанцията с ракети фалира.

    Коментиран от #3, #4

    10:37 13.10.2026

  • 2 А така де

    5 3 Отговор
    Французите и тук изядоха дървото..,ЕвроТраса беше френска-а сега ще премине напълно под руски контрол...Еми нека още Макрон да се перчи...!

    Коментиран от #11

    10:43 13.10.2026

  • 3 Абе откаде се намирате такива бе

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    Евро Траса е френска бе пич. Европейците ревът-а ти разбрал-неразбрал се радваш.

    Коментиран от #6, #7, #13

    10:44 13.10.2026

  • 4 Пак ли

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    От години все я фалирате тая бензиностанция-и все моери сънища ви остават от тези розови мечти.

    10:46 13.10.2026

  • 5 Честито на Макрончо

    4 2 Отговор
    Чаша студена вода за французите.Макрон закрива Франция като държава. Преди дни и Ашан-който също е френски мина под руско управление.

    10:49 13.10.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абе откаде се намирате такива бе":

    малко руска не е ли?

    10:50 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На баба ви хурката

    1 5 Отговор
    В Русия всичко е имитация. Имитация на пазарна икономика, имитация на съдебна система, имитация на справедливост, имитация на семейни ценности/питайте мамашките/, имитация на религиозност. Изобщо Руский мир. Накрая каквото е решил диктатора, който е на власт. и приближените му. Така е от Иван Грозни до сега.

    Коментиран от #10

    10:55 13.10.2026

  • 9 Френски неволи

    5 1 Отговор
    Френски неволи- да беше мирно седял Макрон- че сега дядото пак ще го шамари за изгубените активи.

    10:57 13.10.2026

  • 10 Тъй тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "На баба ви хурката":

    Ма то като в ЕС бе пич-каквото реши Урсула - това ще е...-ква е разликата...?

    11:01 13.10.2026

  • 11 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А така де":

    Как е възможно да съчиняваш такива глупости ,да не си Коста ако не бъркам ника който е гладал фейк видеа в фейса и тик ток че учениците в Франция пеели Катюша и то на руски език 🤣?
    Това верига бензиностанции „Трасса“ в Русия.Компанията преминава през много сериозна финансова криза. След поредица от технически дефолти по облигации и блокирани сметки, през октомври 2026 г. Сбербанк официално заведе дело за обявяване на „ЕвроТранс“ в банкрут. Имаш халюцинации с Франция или някъкви проблеми, липса но сън, хапчета ?

    11:04 13.10.2026

  • 12 "Сбербанк" е касата на Путин...

    1 0 Отговор
    каже ли той , "компанията" която и да е тя, се анектира в негова полза!
    Там са "една купчина" гладни зверове, от опит знаем, че при Путин
    бизнеса се "подарява" винаги на верни , гладни, зверове!
    Русия и "Чукча" обедняват с часове , докато Олигархията на Путин богатее " на корем" !!

    11:04 13.10.2026

  • 13 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе откаде се намирате такива бе":

    Жива да не бях ,явно в Факти трябва да пишат с по големи подробности.
    „Трасса“ (ТРАССА) е търговската марка (брандът), под която работят нейните обекти — мрежа от десетки бензиностанции, електрозарядни станции, ресторанти и магазини в Москва и Московска област.
    „ЕвроТранс“ е фирмата собственик, а „Трасса“ е марката бензиностанции, която потребителите виждат на пътя.„ЕвроТранс“ е юридическото име на руската компания (голям независим горивен оператор), която притежава и управлява бизнеса.

    11:13 13.10.2026

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