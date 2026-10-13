Илиян Василев: Русия готви нападение и срещу териториалните води на България

Аз съм добре информиран русофил, без да съм Путинофил. Не се е налагало - трябваше да представлявам страната си.
Радев и Йотова са зле информирани русофили. Разликата е съществена. Аз се опитвам да разбирам Русия, да прогнозирам поведението ѝ, да оценявам рисковете и ползите от едно или друго действие. Такъв студен анализ, в който няма емоции, а има реални стойности - риск, ползи, заплахи, прогнзи.
При Йотова и Радев има атрофирани идеологически рефлекси, които често и очевидно надделяват над анализа на фактите.
Мислят си, че като са внимателни в оценките си към Москва, тя ще им отвърне със същото. Наивници.
Колкото и да викат Митрофанова, руските властимащи разбират от действия, не от дипломатически „тънкости“. Тя ще разговаря с Радев, ще отрече всичко, той ще изрази загриженост и... толкова. Руските служби изобщо не се впечатляват от подобни ритуали. Те оценяват реакцията на отсрещната страна по съвсем други критерии: какво може да си позволят, какъв риск поемат и каква цена ще платят. И винаги знаят, че ще им се размине, което насърчава следващата акция.
Предишните кораби бяха атакувани на над 100 км от брега. Сега само на 13 мили, на миля отвъдтериториалните ни води. Затова е въпрос на време да опитат да атакуват кораб дори в българските териториални води.
Вече виждаме съобщения за проникване и атаки срещу комуникационна инфраструктура, свързана със Starlink и с военни обекти. Става дума за секретен военен обект и това ще постави още по-остро въпроса за сигурността на военната инфрастуктура на НАТО, която играе критична роля при защитата на страната. А тази сигурност зависи от способността на българските служби да защитават стратегическата инфраструктура. Щом са установили, че са двама маскирани, значи са могли да опазят тези секретни обекти. Но ако пак чакат безспорни доказателства, че това е руска операция, ще поканят ГРУ, ФСБ и СВР да предприемат още по-дръзка стъпки.
Защото проблемът не е само в конкретния случай. Проблемът е в натрупаното с години бездействие, включително при Радев и Йотова, което създава условия България да бъде удобна входна точка за руски разузнавателни и агентурни мрежи в Европа. По същия начин, по който зависимостта от руския тръбен газ превърна енергетиката в инструмент за политическо влияние, институционалната слабост превръща сигурността в уязвимост.
Радев и Йотова би трябвало да си спомнят примера на генерал Иван Колев и Иван Вазов. Това са хора, които са изпитвали симпатии към Русия, но когато руската политика и руските войски са застрашавали България, са поставяли Отечеството над идеологическите си чувства. Истинското родолюбие не изисква да мразиш Кремъл. Изисква да не позволяваш на руската държава да застрашава България.
Точно тук е проблемът на Радев и Йотова. Русия дестабилизира България пред очите, а реакциите на българските институции остават нерешителни и често неубедителни. Така се създава впечатлението, че Кремъл може да действа с относително нисък риск. А на Путин са му нужни пропагандни победи, демонстрации на безсилието на НАТО и доказателства, че може да притиска отделни държави членки. България е особено удобна сцена, когато очакваната цена на подобни операции изглежда ниска.
Познавам начина на мислене на тези хора. Затова предупреждавам: докато не ограничите агентурните мрежи, не възстановите способността на службите да защитават държавата и не покажете, че всяка враждебна операция има цена, Москва ще продължи да се отнася към България като към васал.
Предупредени сте. И последен жокер - няма да стане със същите хора, които в момента ръководят службите. Компрометирани са.
Дипломацията има смисъл, когато е подкрепена със способности, достоверно разузнаване и воля за действие. Без тях тя е просто декор, зад който националната сигурност постепенно се разпада.
* Заглавието е на ФАКТИ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #14, #49
10:01 13.10.2026
3 честен ционист
10:02 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
10:03 13.10.2026
6 МИРЧА КРИШАН
10:03 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от ".....":Без одобрението на Тръмп руснаците няма как да шетат в нашите води.
Коментиран от #18
10:03 13.10.2026
9 член 6ти
10:04 13.10.2026
10 мушмул
10:04 13.10.2026
11 Точен
10:04 13.10.2026
12 Уплашен
10:04 13.10.2026
13 Емил
10:04 13.10.2026
14 Нннн
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Пи ли си хапчетата днеска или пак пропусна?
10:05 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 честен ционист
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Колкото Бай Дончо иска разрешение от Вова да си вземе Венецуела. толкова и Вова ще го пита дали да връща руския по училищата.
10:08 13.10.2026
19 Нека да опитат
10:09 13.10.2026
20 пффф
10:09 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 долу ес и сащ
10:11 13.10.2026
23 За първи път чувам
10:13 13.10.2026
24 идиоти вън
10:13 13.10.2026
25 Ами тогава
Коментиран от #48
10:13 13.10.2026
26 АБВ
10:14 13.10.2026
27 Русофобска истерия
– Грамофонът понякога сменя плочата, а русофобът дори в прогнозата за градушката вижда намеса на Кремъл.
😁
10:14 13.10.2026
28 осраински
10:15 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Защо не
10:17 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Като пАтки
10:19 13.10.2026
33 !!!?
Коментиран от #51
10:19 13.10.2026
34 Ами да почвам
10:20 13.10.2026
35 Йес
10:34 13.10.2026
36 ШЕФА
10:34 13.10.2026
37 фреак шоу
10:40 13.10.2026
38 тия кораби
10:42 13.10.2026
39 Кого мамите????лъжете Себе си-бгуправа!
10:43 13.10.2026
40 Даааааааа
10:46 13.10.2026
41 фбр
10:47 13.10.2026
42 хихи
10:47 13.10.2026
43 Хи хи
10:49 13.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимен
10:55 13.10.2026
46 Този кукумицин
10:58 13.10.2026
47 Витя
11:03 13.10.2026
48 Ха ха ха
До коментар #25 от "Ами тогава":Има учебник по морско право. Прочети го, за да не се излагаш.
11:03 13.10.2026
49 Ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Искаш да кажеш, че САЩ и Русия са обявили война на България. Това не е възможно.
11:05 13.10.2026
50 Историк
11:16 13.10.2026
51 идиоти вън
До коментар #33 от "!!!?":Като си толкова сме ходи в дои в Украйна!!! Аз не искам да ме вкарват в беля ,,смелчаците"!!!!
11:19 13.10.2026