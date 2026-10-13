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Илиян Василев: Русия готви нападение и срещу териториалните води на България
  Тема: Украйна

Илиян Василев: Русия готви нападение и срещу териториалните води на България

13 Октомври, 2026 10:00 1 657 51

  • илиян василев-
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  • война-
  • агресор

България е удобна входна точка за руски разузнавателни и агентурни мрежи в Европа

Илиян Василев: Русия готви нападение и срещу териториалните води на България - 1
Снимка: БГНЕС
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Аз съм добре информиран русофил, без да съм Путинофил. Не се е налагало - трябваше да представлявам страната си.

Радев и Йотова са зле информирани русофили. Разликата е съществена. Аз се опитвам да разбирам Русия, да прогнозирам поведението ѝ, да оценявам рисковете и ползите от едно или друго действие. Такъв студен анализ, в който няма емоции, а има реални стойности - риск, ползи, заплахи, прогнзи.

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При Йотова и Радев има атрофирани идеологически рефлекси, които често и очевидно надделяват над анализа на фактите.

Мислят си, че като са внимателни в оценките си към Москва, тя ще им отвърне със същото. Наивници.

Колкото и да викат Митрофанова, руските властимащи разбират от действия, не от дипломатически „тънкости“. Тя ще разговаря с Радев, ще отрече всичко, той ще изрази загриженост и... толкова. Руските служби изобщо не се впечатляват от подобни ритуали. Те оценяват реакцията на отсрещната страна по съвсем други критерии: какво може да си позволят, какъв риск поемат и каква цена ще платят. И винаги знаят, че ще им се размине, което насърчава следващата акция.

Предишните кораби бяха атакувани на над 100 км от брега. Сега само на 13 мили, на миля отвъдтериториалните ни води. Затова е въпрос на време да опитат да атакуват кораб дори в българските териториални води.

Вече виждаме съобщения за проникване и атаки срещу комуникационна инфраструктура, свързана със Starlink и с военни обекти. Става дума за секретен военен обект и това ще постави още по-остро въпроса за сигурността на военната инфрастуктура на НАТО, която играе критична роля при защитата на страната. А тази сигурност зависи от способността на българските служби да защитават стратегическата инфраструктура. Щом са установили, че са двама маскирани, значи са могли да опазят тези секретни обекти. Но ако пак чакат безспорни доказателства, че това е руска операция, ще поканят ГРУ, ФСБ и СВР да предприемат още по-дръзка стъпки.

Защото проблемът не е само в конкретния случай. Проблемът е в натрупаното с години бездействие, включително при Радев и Йотова, което създава условия България да бъде удобна входна точка за руски разузнавателни и агентурни мрежи в Европа. По същия начин, по който зависимостта от руския тръбен газ превърна енергетиката в инструмент за политическо влияние, институционалната слабост превръща сигурността в уязвимост.

Радев и Йотова би трябвало да си спомнят примера на генерал Иван Колев и Иван Вазов. Това са хора, които са изпитвали симпатии към Русия, но когато руската политика и руските войски са застрашавали България, са поставяли Отечеството над идеологическите си чувства. Истинското родолюбие не изисква да мразиш Кремъл. Изисква да не позволяваш на руската държава да застрашава България.

Точно тук е проблемът на Радев и Йотова. Русия дестабилизира България пред очите, а реакциите на българските институции остават нерешителни и често неубедителни. Така се създава впечатлението, че Кремъл може да действа с относително нисък риск. А на Путин са му нужни пропагандни победи, демонстрации на безсилието на НАТО и доказателства, че може да притиска отделни държави членки. България е особено удобна сцена, когато очакваната цена на подобни операции изглежда ниска.

Познавам начина на мислене на тези хора. Затова предупреждавам: докато не ограничите агентурните мрежи, не възстановите способността на службите да защитават държавата и не покажете, че всяка враждебна операция има цена, Москва ще продължи да се отнася към България като към васал.

Предупредени сте. И последен жокер - няма да стане със същите хора, които в момента ръководят службите. Компрометирани са.

Дипломацията има смисъл, когато е подкрепена със способности, достоверно разузнаване и воля за действие. Без тях тя е просто декор, зад който националната сигурност постепенно се разпада.

* Заглавието е на ФАКТИ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    25 16 Отговор
    Явно Тръмп и Путин са се разбрали България да бъде в руската зона на влияние.

    Коментиран от #4, #14, #49

    10:01 13.10.2026

  • 3 честен ционист

    32 6 Отговор
    Значи е време да печете питите.

    10:02 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    39 4 Отговор
    Трябва да впрегнем всички налични гумени лодки в действие и да не допуснем тази опасност.

    10:03 13.10.2026

  • 6 МИРЧА КРИШАН

    36 9 Отговор
    ПУТИН Е ДНЕШНАТА КРАСТАВИЦА И 98% ОТ ВСИЧКИ ДРОНОВЕ , ПОЖАРИ , КАТАСТРОФИ , БУРИ И ТАЙФУНИ СА ОТ НЕГО.КОЙТО НЕ ВЯРВА ДА ПИТА СИНА МИ ИВАЙЛО В ПАРЛАМЕНТА

    10:03 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    9 25 Отговор

    До коментар #4 от ".....":

    Без одобрението на Тръмп руснаците няма как да шетат в нашите води.

    Коментиран от #18

    10:03 13.10.2026

  • 9 член 6ти

    37 6 Отговор
    Сега е момента да се хванете за колесника на американския самолет хаха

    10:04 13.10.2026

  • 10 мушмул

    46 7 Отговор
    "Аз съм добре информиран русофил, без да съм Путинофил". Младежа нивгаш не е бил русофил! Новобоядисаните евроатлантичета всякак се опитват да доказват верността си към новия Биг брадър! Пък и ако пада някое юро, още по-добре!

    10:04 13.10.2026

  • 11 Точен

    50 11 Отговор
    Цитат на Илиян Василев: "Йотова има атрофирани идеологически оценки." Може и да е вярно, може и да не е, но е свръхочевидно, че Василев има грантово атрофирани оценки...

    10:04 13.10.2026

  • 12 Уплашен

    21 3 Отговор
    А на брега какво да правим? Може би Турция ще ни спасява?!

    10:04 13.10.2026

  • 13 Емил

    29 4 Отговор
    Всички взеха да стават русофили май, кой информиран кой дезинформиран - хахахахахаха!!!

    10:04 13.10.2026

  • 14 Нннн

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пи ли си хапчетата днеска или пак пропусна?

    10:05 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 честен ционист

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Колкото Бай Дончо иска разрешение от Вова да си вземе Венецуела. толкова и Вова ще го пита дали да връща руския по училищата.

    10:08 13.10.2026

  • 19 Нека да опитат

    10 17 Отговор
    Това ще бъде по-бързия край на Путинова Русия! За да се върне Русия на руснаците.

    10:09 13.10.2026

  • 20 пффф

    14 2 Отговор
    Добре дошли такива новини да не се говори за минималната заплата и мизерията в страната главно зареди неможачи в управлението а тез удари реално въобще не ни касаят.

    10:09 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 долу ес и сащ

    20 5 Отговор
    този агент на Лангли, явно не знае, че терирориални води не се нападат, а това което е втях! а тук са умишлено минаващи кораби на страна във война, в кояо ние не сме страна и ни ползват като ЩИТ! ако сме страна във войната без да питате никого, може само да се сърдите на себе си и на началниците си от Лангли за последатвията!

    10:11 13.10.2026

  • 23 За първи път чувам

    9 5 Отговор
    Някой да атакува вода та била тя и териториална....тоя не го слуша главата. А както запада води икономическа война срещу Русия тя има право на отеетни мерки

    10:13 13.10.2026

  • 24 идиоти вън

    10 7 Отговор
    Аман от гадачи, гади ми се от такива!!!!

    10:13 13.10.2026

  • 25 Ами тогава

    12 4 Отговор
    Забранете преминаването на кораби пътуващи към украйна

    Коментиран от #48

    10:13 13.10.2026

  • 26 АБВ

    16 3 Отговор
    Спрете манипулациите на агента на Държавна сигурност Сашо ! Този ще продаде и майка си и сестра си за някое евро !

    10:14 13.10.2026

  • 27 Русофобска истерия

    18 4 Отговор
    – Каква е разликата между един русофоб и развален грамофон?
    – Грамофонът понякога сменя плочата, а русофобът дори в прогнозата за градушката вижда намеса на Кремъл.
    😁

    10:14 13.10.2026

  • 28 осраински

    9 5 Отговор
    Мирчееефф Ша дигаме еф ки те

    10:15 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Защо не

    5 9 Отговор
    Кремълския ботокс терорист раьпилага с удобна пшпподлога рундьо, който се разтапя от любов по него? Какво ще стане?

    10:17 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Като пАтки

    7 2 Отговор
    Може и да е прав? То и през 1941-44г. България уж е неутрална към СССР , но през цялото време българският търговски флот вози оръжия и военни материали на Вермахта. Резултата - целият ни търговски флот е потопен. Сега вървим към същия сценарий и като пАтки мислим,че ще ни се размине!

    10:19 13.10.2026

  • 33 !!!?

    5 9 Отговор
    Мистър Кеш е страхливец, той е Позор за българското офицерство !!!?

    Коментиран от #51

    10:19 13.10.2026

  • 34 Ами да почвам

    15 3 Отговор
    да меся погачите тогава. 5 години вече чакам братушките да дойдат и да помогнат да изчезнат такива индивиди като Илиян

    10:20 13.10.2026

  • 35 Йес

    3 4 Отговор
    А нещо като изгонване на руски дипломати, закриване на Руския "културен" център в София,конфискуване на руския диверсантен комплекс в Камчия и тн. И тн.

    10:34 13.10.2026

  • 36 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Еееее къде без илиянчо бе,даже късно го активизираха,сигурно си е сменял памперса и за това се е забавил,но плъха днеска ще заработи поредната надница .

    10:34 13.10.2026

  • 37 фреак шоу

    8 2 Отговор
    Днеска ще се превъзбудят и изредят всичките Тагаренко , Надето , Чедо , Мефо 💊

    10:40 13.10.2026

  • 38 тия кораби

    5 1 Отговор
    Ама тия кораби наши ли са?

    10:42 13.10.2026

  • 39 Кого мамите????лъжете Себе си-бгуправа!

    1 2 Отговор
    Инцидента с потъналия кораб е в териториалните води на бг!!!най вероятно дроновете са пуснати от бг!

    10:43 13.10.2026

  • 40 Даааааааа

    1 0 Отговор
    Дойдоха ми три котета в къщи. Сутрин са гладни, мяучат като обезумели. Та и тоя май е гладен. Нахранете го!

    10:46 13.10.2026

  • 41 фбр

    2 1 Отговор
    Агент Сашо от ДС - боклукът си остава Боклук завинаги !!!

    10:47 13.10.2026

  • 42 хихи

    6 0 Отговор
    Чуя ли че "Армията Освободителка" е минала границата, ще се кача на най-високия блок за да не ме отнесе вълната посрещачи, първи ще са тези като този и Магарев..

    10:47 13.10.2026

  • 43 Хи хи

    3 0 Отговор
    Наште съюзници в нато ни пратиха счупени ф-ки, няма как да сме силни

    10:49 13.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    4 1 Отговор
    Нищо не готви Русия за България. Това е операция под чужд флаг. Видяха че българите не се впечатляват от пропаганда срещу Русия и решиха да действат по друг начин.

    10:55 13.10.2026

  • 46 Този кукумицин

    2 1 Отговор
    не може да не се изходи по въпроса. Само размирисва.

    10:58 13.10.2026

  • 47 Витя

    0 0 Отговор
    Най обичам да се изказват правилните хора.Още повече ги намразвам и се убеждавам че истината е някъде там.А този е ублюдок.

    11:03 13.10.2026

  • 48 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами тогава":

    Има учебник по морско право. Прочети го, за да не се излагаш.

    11:03 13.10.2026

  • 49 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш, че САЩ и Русия са обявили война на България. Това не е възможно.

    11:05 13.10.2026

  • 50 Историк

    1 0 Отговор
    България стана опасна държава за сигурността на Европа, защото путинолизците ,които управляват, не смеят да обявата Русия за агресор и отварят Черноморския вход. Тези безумци не се интересуват на какво подлагат страната, обслужват интересите на Путин, внасят разкол в НАТО и ЕС, а това е главната цел на този терорист. Това се подготвя от години от КГБ- България е троянския кон, както отдавна а казал Лавров . Какво означава това за България обаче и за трагедията, която предстои? Всички честни възпитаници на Военно-морското училище във Варна ,на които не се дава думата,са възмутени и обидени от безумните обяснения за тези целенасочени доказани руски атаки. На всичко отгоре насоката на националните предатели е да обвиняват жертвата на Путин Украйна, да пазят агресора и да излагат сигурността на България. Пълна трагедия! Докога България ще бъде доброволна жертва на Русия?

    11:16 13.10.2026

  • 51 идиоти вън

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "!!!?":

    Като си толкова сме ходи в дои в Украйна!!! Аз не искам да ме вкарват в беля ,,смелчаците"!!!!

    11:19 13.10.2026