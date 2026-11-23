Хроничното недофинансиране на болниците се задълбочава, а ограниченото увеличение на средствата за болнична помощ създава риск за кадрите, апаратурата и развитието на медицинските структури. Това заяви д-р Цветелина Спиридонова, председател на Комитета по здравеопазване към КРИБ.

По думите ѝ в настоящия бюджет средствата за болнична помощ нарастват с 8,3%, докато увеличението за извънболничната помощ е около 20%. При посочена инфлация от 6,1% реалното увеличение на болничния бюджет възлиза на приблизително 2,2%.

Повече средства за профилактика

„На практика това означава близки до нулата капиталови вложения, иновации, нова апаратура. Но преди всичко пациентите ни. Ние не можем да осигурим новостите в медицината“, заяви д-р Спиридонова.

Тя определи увеличението за извънболничната помощ като един от положителните елементи в бюджета. Сегментът включва първична и специализирана медицинска помощ, медико-диагностични дейности и дентална помощ.

Според Спиридонова за профилактика са отделени 8 милиона от средствата за извънболничната помощ. Тя подчерта, че профилактиката е важна, но пациентите, които не са получили достатъчно лечение извън болницата, впоследствие постъпват в болнични структури.

Недостигът на кадри се задълбочава

Председателят на здравния комитет към КРИБ предупреди, че болниците ще имат ограничени възможности да купуват нова апаратура, да финансират специализации и да повишават заплатите на медицинските специалисти.

„Хроничното недофинансиране на болниците се задълбочава и нещата стават критични“, каза тя.

По думите ѝ лекари и медицински сестри все по-често напускат болниците и се насочват към извънболничната помощ, където няма денонощни и празнични дежурства. Тя посочи, че тенденцията се наблюдава при педиатри и невролози, а все по-често и при кардиолози.

Спиридонова даде пример с пациентския достъп до помощ във Враца, където по думите ѝ дете с пневмония и тежка дихателна недостатъчност не е могло да бъде прието в болница заради липса на лекар. Според нея извънболнични кабинети са работели в областта, но след 17-18 часа специалистите не са били достъпни.

КРИБ предлага контрол и промени в бюджета

КРИБ настоява за по-сериозен контрол върху средствата за здравеопазване и за механизъм, чрез който доказано злоупотребени средства да бъдат връщани в бюджета. Спиридонова подкрепи и пълната дигитализация на здравеопазването, включително SMS известяване на пациентите за извършени медицински дейности.

Организацията е предложила при второто четене да бъде обсъдено прехвърляне на 81 милиона евро от болничната към извънболничната помощ чрез анекс между Българския лекарски съюз и НЗОК. Според Спиридонова подобна промяна без структурни реформи в извънболничната помощ може да доведе до хаос и да създаде риск както за пациентите, така и за финансирането на болниците.

Източници: btvnovinite.bg