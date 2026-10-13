Туск: Европа и НАТО няма да се поддадат на руски натиск

Европа, НАТО и свободният свят няма да се поддадат на руска политика на сплашване, заяви полският премиер Доналд Туск по време на Варшавския форум за сигурност. Той обяви, че ще замине за Брюксел, където ще призове европейските партньори да обсъдят затягане на санкциите срещу Русия.

„Не можем и със сигурност няма да изпратим сигнал, който да подсказва, че Полша се поддава на тази политика на сплашване и опити Европа и Западът да бъдат разубедени да подкрепят Украйна“, заяви Туск.

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Полският премиер каза, че не бива повече да се правят илюзии относно намеренията на Москва. По думите му Русия не се интересува от прекратяване на огъня, деескалация или мир, а единствено от установяване на господство.

Туск ще настоява за по-строги санкции

„Европа, НАТО и целият свободен свят няма да бъдат пречупени или сплашени. Това послание трябва да се изпрати днес от всяка столица - от Варшава до Вашингтон“, подчерта полският премиер.

Туск заяви, че ще поиска от европейските държави сериозно да обмислят ново затягане на санкциите срещу Русия. В изказването му не беше обявено конкретно решение за допълнителни ограничения, а политически призив към партньорите на Полша.

„Сигурен съм, че отговорът ни през следващите часове, седмици и месеци ще бъде израз на пълна солидарност и решимост от страна на свободния свят, на всички столици и на всички политически лидери“, каза Туск.

Полша отхвърля прехвърлянето на вината за войната

Полският премиер се обяви и против опитите отговорността за войната в Украйна да бъде прехвърляна. Той заяви, че подобни послания се чуват както от Москва, така и все по-често в някои западни държави.

„Никой и нищо няма да снеме от Русия пълната отговорност за войната в Украйна“, заяви Туск. Според него всеки, който твърди обратното, на практика оневинява агресора.

Туск определи като погрешни призивите за спиране или намаляване на помощта за Украйна. По думите му всеки, който отслабва Украйна - независимо дали заради предателство, глупост или пари - действа срещу собствената си държава, нейната сигурност и суверенитет.

Полският премиер заяви, че Русия няма да спре, докато не реализира плана си за господство над Украйна. „Пътят към мира минава през спирането на агресора с всички налични средства и сили“, каза Туск.

Източници: bta.bg