Туск: Европа и НАТО няма да се поддадат на руски натиск

Европа, НАТО и свободният свят няма да се поддадат на руска политика на сплашване, заяви полският премиер Доналд Туск по време на Варшавския форум за сигурност. Той обяви, че ще замине за Брюксел, където ще призове европейските партньори да обсъдят затягане на санкциите срещу Русия.
„Не можем и със сигурност няма да изпратим сигнал, който да подсказва, че Полша се поддава на тази политика на сплашване и опити Европа и Западът да бъдат разубедени да подкрепят Украйна“, заяви Туск.
Полският премиер каза, че не бива повече да се правят илюзии относно намеренията на Москва. По думите му Русия не се интересува от прекратяване на огъня, деескалация или мир, а единствено от установяване на господство.
Туск ще настоява за по-строги санкции
„Европа, НАТО и целият свободен свят няма да бъдат пречупени или сплашени. Това послание трябва да се изпрати днес от всяка столица - от Варшава до Вашингтон“, подчерта полският премиер.
Туск заяви, че ще поиска от европейските държави сериозно да обмислят ново затягане на санкциите срещу Русия. В изказването му не беше обявено конкретно решение за допълнителни ограничения, а политически призив към партньорите на Полша.
„Сигурен съм, че отговорът ни през следващите часове, седмици и месеци ще бъде израз на пълна солидарност и решимост от страна на свободния свят, на всички столици и на всички политически лидери“, каза Туск.
Полша отхвърля прехвърлянето на вината за войната
Полският премиер се обяви и против опитите отговорността за войната в Украйна да бъде прехвърляна. Той заяви, че подобни послания се чуват както от Москва, така и все по-често в някои западни държави.
„Никой и нищо няма да снеме от Русия пълната отговорност за войната в Украйна“, заяви Туск. Според него всеки, който твърди обратното, на практика оневинява агресора.
Туск определи като погрешни призивите за спиране или намаляване на помощта за Украйна. По думите му всеки, който отслабва Украйна - независимо дали заради предателство, глупост или пари - действа срещу собствената си държава, нейната сигурност и суверенитет.
Полският премиер заяви, че Русия няма да спре, докато не реализира плана си за господство над Украйна. „Пътят към мира минава през спирането на агресора с всички налични средства и сили“, каза Туск.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #33
11:28 13.10.2026
2 Историческа истина
Доказано във времето.
Коментиран от #31
11:29 13.10.2026
3 То от затягане
11:29 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
11:30 13.10.2026
6 999999
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #13, #19, #21, #27
11:30 13.10.2026
7 Мунчо не знае дроновете от Меркурии
11:30 13.10.2026
8 Да бе ,да ! 🤔
11:31 13.10.2026
9 Сатана Z
11:31 13.10.2026
10 Наблюдател
11:31 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боруна Лом
11:32 13.10.2026
13 ГРУ гайтанжиева
До коментар #6 от "999999":Това за лъжи от руската пропаганда, разпространявани от национални предатели, наречени полезни ... и д и о т и !
11:33 13.10.2026
14 ЕС срещу всички,до там ни докараха
11:38 13.10.2026
15 Ти си
Хайде моля да се спре с лицемерието на политиците ....
11:43 13.10.2026
16 А ИСТИНАТА Е
11:50 13.10.2026
17 Андро
11:57 13.10.2026
18 венсеремос
11:57 13.10.2026
19 Луд Скайуокър
До коментар #6 от "999999":Колега , немога да се съглася че за 2022 Москва е най-добрия град в света !
Най-добрия град в света и то не за първи път и не само през 2022 е Виена а Москва я няма дори в петицата на класацията!
Коментиран от #26
11:59 13.10.2026
20 Европейците що се правят на
Крайно време е Тръмп да бъде третиран както му се полага.
11:59 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оставка
Коментиран от #29
12:07 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Какво но то каква Европа
12:11 13.10.2026
26 Ква Виена бе?
До коментар #19 от "Луд Скайуокър":Виена е Ал Арабия! Вече няма Париж, няма Берлин, няма Виена! Европа се връща в средновековието!
12:12 13.10.2026
27 Българофил
До коментар #6 от "999999":Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.
12:12 13.10.2026
28 тагарев
12:16 13.10.2026
29 Оставка на страхливците
До коментар #23 от "Оставка":Защо не провериш малко данни, за това каква е икономиката на Полша? Както и във военнотехнологичен аспект на какво ниво са? Не се стига до това положение със страхливи политици със сигурност! Ревете защо България е бедна и слаба? Но искате слаби и послушни корумпирани политици! Не става така.
12:16 13.10.2026
30 Да бе сложете санкции на САЩ
12:18 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Така е!
12:47 13.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.