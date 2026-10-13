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Туск: Европа и НАТО няма да се поддадат на руски натиск
  Тема: Украйна

Туск: Европа и НАТО няма да се поддадат на руски натиск

13 Октомври, 2026 11:26 891 33

  • доналд туск-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • санкции-
  • владимир путин

Полският премиер обяви, че ще призове европейските партньори да обсъдят затягане на санкциите срещу Русия

Туск: Европа и НАТО няма да се поддадат на руски натиск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европа, НАТО и свободният свят няма да се поддадат на руска политика на сплашване, заяви полският премиер Доналд Туск по време на Варшавския форум за сигурност. Той обяви, че ще замине за Брюксел, където ще призове европейските партньори да обсъдят затягане на санкциите срещу Русия.

„Не можем и със сигурност няма да изпратим сигнал, който да подсказва, че Полша се поддава на тази политика на сплашване и опити Европа и Западът да бъдат разубедени да подкрепят Украйна“, заяви Туск.

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Полският премиер каза, че не бива повече да се правят илюзии относно намеренията на Москва. По думите му Русия не се интересува от прекратяване на огъня, деескалация или мир, а единствено от установяване на господство.

Туск ще настоява за по-строги санкции

„Европа, НАТО и целият свободен свят няма да бъдат пречупени или сплашени. Това послание трябва да се изпрати днес от всяка столица - от Варшава до Вашингтон“, подчерта полският премиер.

Туск заяви, че ще поиска от европейските държави сериозно да обмислят ново затягане на санкциите срещу Русия. В изказването му не беше обявено конкретно решение за допълнителни ограничения, а политически призив към партньорите на Полша.

„Сигурен съм, че отговорът ни през следващите часове, седмици и месеци ще бъде израз на пълна солидарност и решимост от страна на свободния свят, на всички столици и на всички политически лидери“, каза Туск.

Полша отхвърля прехвърлянето на вината за войната

Полският премиер се обяви и против опитите отговорността за войната в Украйна да бъде прехвърляна. Той заяви, че подобни послания се чуват както от Москва, така и все по-често в някои западни държави.

„Никой и нищо няма да снеме от Русия пълната отговорност за войната в Украйна“, заяви Туск. Според него всеки, който твърди обратното, на практика оневинява агресора.

Туск определи като погрешни призивите за спиране или намаляване на помощта за Украйна. По думите му всеки, който отслабва Украйна - независимо дали заради предателство, глупост или пари - действа срещу собствената си държава, нейната сигурност и суверенитет.

Полският премиер заяви, че Русия няма да спре, докато не реализира плана си за господство над Украйна. „Пътят към мира минава през спирането на агресора с всички налични средства и сили“, каза Туск.

Източници: bta.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    28 3 Отговор
    Аз нямам намерение да мра по фронтовете заради назначенията на сорос - туск, мерц, макрон, урсулите и мирчеф.

    Коментиран от #33

    11:28 13.10.2026

  • 2 Историческа истина

    6 15 Отговор
    Наведена главица отнася най-много ритници от московския ботуш.
    Доказано във времето.

    Коментиран от #31

    11:29 13.10.2026

  • 3 То от затягане

    23 2 Отговор
    на санкциите сме на този хал. Малоумници.

    11:29 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Тръмп продаде България на Русия за дизел.

    11:30 13.10.2026

  • 6 999999

    16 5 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #13, #19, #21, #27

    11:30 13.10.2026

  • 7 Мунчо не знае дроновете от Меркурии

    5 3 Отговор
    няма солидни доказателства за чии са дроновене

    11:30 13.10.2026

  • 8 Да бе ,да ! 🤔

    19 2 Отговор
    " Руски натиск " ? Русия ли ви обгради с военни бази ? Русия ли спонсорира Майданския преврат и последвалите репресии и убийства на цивилни рускоезични ?

    11:31 13.10.2026

  • 9 Сатана Z

    16 3 Отговор
    Туск Муск да си гледа Полша.Няма какво да се изживява като Европейски фюрер какъвто беше преди да го наритат поради некадърност.

    11:31 13.10.2026

  • 10 Наблюдател

    3 10 Отговор
    Активирали са цялото съветско войнство от национални предатели да компенсират ударените тролските ферми на Яндекс и да бранят рашистките терористи.

    11:31 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    УТЕКОХТЕ БЕ! НАТОТО ДА ВРЪЩА МИЛИАРДИТЕ ОТ ТАКСИТЕ!

    11:32 13.10.2026

  • 13 ГРУ гайтанжиева

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "999999":

    Това за лъжи от руската пропаганда, разпространявани от национални предатели, наречени полезни ... и д и о т и !

    11:33 13.10.2026

  • 14 ЕС срещу всички,до там ни докараха

    11 2 Отговор
    Ще сложите ли санкции и на САЩ ,че купуват руски дизел?

    11:38 13.10.2026

  • 15 Ти си

    9 1 Отговор
    От началото на войната гледам само натиск от НАТО, , ЕС и "свбодния" свят върху Русия а не обратното!
    Хайде моля да се спре с лицемерието на политиците ....

    11:43 13.10.2026

  • 16 А ИСТИНАТА Е

    5 2 Отговор
    ЕС ще купи рекордни количества газ от Русия тази година. Европудели.

    11:50 13.10.2026

  • 17 Андро

    1 4 Отговор
    Една велика полска мечта ще се сбъдне, когато Ржеч Посполита се е простирала от Дунава до Москва.

    11:57 13.10.2026

  • 18 венсеремос

    5 1 Отговор
    Лицемерието на Запада.Лицемерието на акушерката Урсул /Мърсул,на К.Калас/изключително тъпа/,внучка на фашист,на Туск/Муск -тъпанар от Полша.Полша е в окаяно положение,лилипупите Лисва, Латвия ,Естония и пияниците от Фенландия-тоже.В ступор са фашистка Канада,предателите ,чисти българи от РСМЗа Вл. Вл. Путин! За Русия.

    11:57 13.10.2026

  • 19 Луд Скайуокър

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "999999":

    Колега , немога да се съглася че за 2022 Москва е най-добрия град в света !
    Най-добрия град в света и то не за първи път и не само през 2022 е Виена а Москва я няма дори в петицата на класацията!

    Коментиран от #26

    11:59 13.10.2026

  • 20 Европейците що се правят на

    5 1 Отговор
    разсеяни- натискът идва от Тръмп повече, отколкото от Путин!

    Крайно време е Тръмп да бъде третиран както му се полага.

    11:59 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оставка

    4 0 Отговор
    Туск, оставка, ястребинче!

    Коментиран от #29

    12:07 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Какво но то каква Европа

    3 0 Отговор
    Отиват си завинаги

    12:11 13.10.2026

  • 26 Ква Виена бе?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луд Скайуокър":

    Виена е Ал Арабия! Вече няма Париж, няма Берлин, няма Виена! Европа се връща в средновековието!

    12:12 13.10.2026

  • 27 Българофил

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "999999":

    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.

    12:12 13.10.2026

  • 28 тагарев

    3 0 Отговор
    полски смешници

    12:16 13.10.2026

  • 29 Оставка на страхливците

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Оставка":

    Защо не провериш малко данни, за това каква е икономиката на Полша? Както и във военнотехнологичен аспект на какво ниво са? Не се стига до това положение със страхливи политици със сигурност! Ревете защо България е бедна и слаба? Но искате слаби и послушни корумпирани политици! Не става така.

    12:16 13.10.2026

  • 30 Да бе сложете санкции на САЩ

    4 0 Отговор
    Изперка ли те служете вече санкции на САЩ че купува дизела от Русия

    12:18 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Така е!

    1 1 Отговор
    "всеки, който отслабва Украйна - независимо дали заради предателство, глупост или пари - действа срещу собствената си държава, нейната сигурност и суверенитет"

    12:47 13.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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