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Руската армия: Ударени са три кораба с военни товари за Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия: Ударени са три кораба с военни товари за Украйна

12 Октомври, 2026 19:23 1 356 48

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • николаев-
  • черно море

Москва твърди, че два от корабите са пътували към Одеса, а третият – към Николаев, Ройтерс не е потвърдил независимо информацията

Руската армия: Ударени са три кораба с военни товари за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия съобщи, че е нанесла удари с дронове по три товарни кораба, превозващи според Москва военно оборудване към украински пристанища на Черно море. Два от корабите са пътували към Одеса, а третият – към Николаев.

Руското Министерство на отбраната съобщи и за удар по логистичен център в Николаевска област. Ведомството твърди, че „са поразени три товарни кораба“, използвани за транспортиране на военно оборудване към Украйна.

В информацията не се посочват данни за вида на корабите, размера на товара или нанесените материални щети. Не са съобщени и данни за жертви или ранени.

Ройтерс, цитиран от Българската телеграфна агенция, отбелязва, че не е успял да потвърди независимо твърденията на руското военно ведомство. В подадената информация няма потвърждение или опровержение от украинските власти.

Източници: bta.bg, marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сорос

    4 14 Отговор
    Бях му занюбранил и 5 г се правеше на многоходов.

    Коментиран от #8

    19:24 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Утре пак ще е многоходов

    3 17 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос":

    Тази вечер ще му звъннат от Лондон и ще напълни потура отново.

    Коментиран от #27

    19:26 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    32 3 Отговор
    Урсула:
    - Ама това е пшеница за Украйна, нищо че Украйна се чуди как да изнесе собствената си...!!!

    Коментиран от #37

    19:27 12.10.2026

  • 11 Всичко от московия е лъжа и измама !

    53 33 Отговор
    И кой ще повярва и обърне внимание на твърденията на Москва?!

    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    Коментиран от #21, #26, #28

    19:27 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Госあ

    10 34 Отговор
    Евала!

    19:28 12.10.2026

  • 14 БАНДАТА ТЛОЛОВЕ НА МИРЧЕВ

    25 40 Отговор
    Как ще коментира тази вест.

    Коментиран от #20

    19:29 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соваж бейби

    29 3 Отговор
    Паднаха в морето трите милиона кредит от Европа, само не разбрах Зели плати ли военните товари от зърното или на отложено плащане в сметката за украинци които ще връщат?

    19:31 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Веднага Радев да иска

    14 22 Отговор
    Разслеване от НАТЮ и водолази да оглеждат. Мидааа... и оня Мирчев нота да пише до папата

    19:34 12.10.2026

  • 23 Правилно

    16 25 Отговор
    Никакъв транспорт на военно оборудване към украински пристанища в Черно море ! Браво

    19:36 12.10.2026

  • 24 Нищо ново

    26 12 Отговор
    Ударени ...не означава абсолютно нищо точно и конкретно. Руски фейкове и лъжи.

    19:37 12.10.2026

  • 25 Много ясно че

    10 24 Отговор
    няма да има потвърждение или опровержение от украинските власти. Кога е имало ?

    19:37 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Утре пак ще е многоходов":

    Дааааа

    19:39 12.10.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    12 18 Отговор

    До коментар #11 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."❗
    И какво направи У...йна - продължи да ИЗ.БИ.ВА рускоговорящи, а рошавия британец спря преговорите и прибра един милион паунда ❗
    Или и това НЕ знаеш🤔❗❓

    Коментиран от #43

    19:40 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дзак

    6 1 Отговор
    Нали изобщо не пускали в Черно Море да се транспортират оръжия!

    Коментиран от #31

    19:41 12.10.2026

  • 31 Ахъм

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    Къмбрасия не би трябвало да минава нищо различно от храна, но турците май не контролират толкова строго, изкарват пари и от двете страни.

    19:44 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Два

    4 1 Отговор
    в българска икономическа зона!

    19:45 12.10.2026

  • 34 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "🦉🦉🦉🦉":

    Много ми е интересно как украинската армия е избивала руско говорящи като по това време 95% от населението на Украйна използва повече руски език за общуване отколкото украински.И защо убийства има само там където има руска армия .Преоблечена като местно опълчение

    Коментиран от #44

    19:46 12.10.2026

  • 35 Вуйчо Румен

    0 0 Отговор
    Има признание,разследването приллючи!

    19:48 12.10.2026

  • 36 РАДЕВ И ЙОТОВА

    1 5 Отговор
    ОЩЕ ЛИ.НЕ РАЗБРАХА
    КОЙ ПОТОПИ
    КОРАБИТЕ
    В БЪЛГАРСКИТЕ ВОДИ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ТАКИВА ЖАЛКИ
    РУСКИ ПОДЛОГИ .

    19:48 12.10.2026

  • 37 Пичи ,

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    А какво ще кажеш за " товарите" на севернокорейска пшеница ...

    19:48 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А оръжието

    0 0 Отговор
    какво е???

    19:49 12.10.2026

  • 40 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":

    Пригожин и Гиркин са на друго мнение.Да не говорим че има и пленени руски войници .Както и убити.И на техните надгробни плочи е изписано Донбас и годините от 2014 до 2018

    Коментиран от #47

    19:49 12.10.2026

  • 41 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор
    Сюлеймане ,по ме кефиш като Лука ,нищо лично просто си по страстен ,а и мюсюлманите много не ме привличат .

    19:50 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ГРУ гайтанжиева

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това е доказана лъжа разпространявана от полезни и безполезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #48

    19:53 12.10.2026

  • 44 🦉🦉🦉🦉

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    солоМУНЧО, интересно ли ти е какви бяха
    ИЗГОРЕНИТЕ ЖИВИ на оня Първомайски празник🤔❓❗
    Интересно ли ти е какви са децата от
    "Алеята на Ангелите"🤔❓❗
    Интересно ли ти е за кого ПоТрошенко говореше, като каза:
    " .... а техните деца ще се крият под земята!"
    🤔❓❗
    Ако наистина ти е интересно - щеше да се поровиш малко в материали предоставени от двете страни и да си направиш изводи❗
    А не само да чакаш на указания ОТпосолствоТО❗

    Коментиран от #45, #46

    19:53 12.10.2026

  • 45 ГРУ гайтанжиева

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това са доказани лъжи на рашистите, разпространявани от полезни и безполезни ... и д и о т и !

    19:55 12.10.2026

  • 46 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "🦉🦉🦉🦉":

    Изгорените бяха руски сепаратисти.Които преди това скандираха Одеса руский город.И изгоряха от собствените си коктейли.А пожара започва от 4 етаж.Алеята на ангелите има деца който никога неса били в Украйна и са убити в Русия

    19:58 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "ГРУ гайтанжиева":

    Кое е ДОКАЗАНА лъжа🤔
    че Би Джи провали преговорите🤔 или
    че Би Джи е получил ЕДИН МИЛИОН паунда заради това🤔

    20:02 12.10.2026

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