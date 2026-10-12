Руската армия: Ударени са три кораба с военни товари за Украйна

Русия съобщи, че е нанесла удари с дронове по три товарни кораба, превозващи според Москва военно оборудване към украински пристанища на Черно море. Два от корабите са пътували към Одеса, а третият – към Николаев.
Руското Министерство на отбраната съобщи и за удар по логистичен център в Николаевска област. Ведомството твърди, че „са поразени три товарни кораба“, използвани за транспортиране на военно оборудване към Украйна.
В информацията не се посочват данни за вида на корабите, размера на товара или нанесените материални щети. Не са съобщени и данни за жертви или ранени.
Ройтерс, цитиран от Българската телеграфна агенция, отбелязва, че не е успял да потвърди независимо твърденията на руското военно ведомство. В подадената информация няма потвърждение или опровержение от украинските власти.
Източници: bta.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сорос
Коментиран от #8
19:24 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Утре пак ще е многоходов
До коментар #2 от "Сорос":Тази вечер ще му звъннат от Лондон и ще напълни потура отново.
Коментиран от #27
19:26 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
- Ама това е пшеница за Украйна, нищо че Украйна се чуди как да изнесе собствената си...!!!
Коментиран от #37
19:27 12.10.2026
11 Всичко от московия е лъжа и измама !
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
Коментиран от #21, #26, #28
19:27 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Госあ
19:28 12.10.2026
14 БАНДАТА ТЛОЛОВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #20
19:29 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соваж бейби
19:31 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Веднага Радев да иска
19:34 12.10.2026
23 Правилно
19:36 12.10.2026
24 Нищо ново
19:37 12.10.2026
25 Много ясно че
19:37 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
До коментар #8 от "Утре пак ще е многоходов":Дааааа
19:39 12.10.2026
28 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."❗
И какво направи У...йна - продължи да ИЗ.БИ.ВА рускоговорящи, а рошавия британец спря преговорите и прибра един милион паунда ❗
Или и това НЕ знаеш🤔❗❓
Коментиран от #43
19:40 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дзак
Коментиран от #31
19:41 12.10.2026
31 Ахъм
До коментар #30 от "Дзак":Къмбрасия не би трябвало да минава нищо различно от храна, но турците май не контролират толкова строго, изкарват пари и от двете страни.
19:44 12.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Два
19:45 12.10.2026
34 Соломон
До коментар #21 от "🦉🦉🦉🦉":Много ми е интересно как украинската армия е избивала руско говорящи като по това време 95% от населението на Украйна използва повече руски език за общуване отколкото украински.И защо убийства има само там където има руска армия .Преоблечена като местно опълчение
Коментиран от #44
19:46 12.10.2026
35 Вуйчо Румен
19:48 12.10.2026
36 РАДЕВ И ЙОТОВА
КОЙ ПОТОПИ
КОРАБИТЕ
В БЪЛГАРСКИТЕ ВОДИ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ТАКИВА ЖАЛКИ
РУСКИ ПОДЛОГИ .
19:48 12.10.2026
37 Пичи ,
До коментар #10 от "Пич":А какво ще кажеш за " товарите" на севернокорейска пшеница ...
19:48 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А оръжието
19:49 12.10.2026
40 Соломон
До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":Пригожин и Гиркин са на друго мнение.Да не говорим че има и пленени руски войници .Както и убити.И на техните надгробни плочи е изписано Донбас и годините от 2014 до 2018
Коментиран от #47
19:49 12.10.2026
41 Димитър Георгиев
19:50 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ГРУ гайтанжиева
До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":Това е доказана лъжа разпространявана от полезни и безполезни ... и д и о т и !
Коментиран от #48
19:53 12.10.2026
44 🦉🦉🦉🦉
До коментар #34 от "Соломон":солоМУНЧО, интересно ли ти е какви бяха
ИЗГОРЕНИТЕ ЖИВИ на оня Първомайски празник🤔❓❗
Интересно ли ти е какви са децата от
"Алеята на Ангелите"🤔❓❗
Интересно ли ти е за кого ПоТрошенко говореше, като каза:
" .... а техните деца ще се крият под земята!"
🤔❓❗
Ако наистина ти е интересно - щеше да се поровиш малко в материали предоставени от двете страни и да си направиш изводи❗
А не само да чакаш на указания ОТпосолствоТО❗
Коментиран от #45, #46
19:53 12.10.2026
45 ГРУ гайтанжиева
До коментар #44 от "🦉🦉🦉🦉":Това са доказани лъжи на рашистите, разпространявани от полезни и безполезни ... и д и о т и !
19:55 12.10.2026
46 Соломон
До коментар #44 от "🦉🦉🦉🦉":Изгорените бяха руски сепаратисти.Които преди това скандираха Одеса руский город.И изгоряха от собствените си коктейли.А пожара започва от 4 етаж.Алеята на ангелите има деца който никога неса били в Украйна и са убити в Русия
19:58 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 🦉🦉🦉🦉
До коментар #43 от "ГРУ гайтанжиева":Кое е ДОКАЗАНА лъжа🤔
че Би Джи провали преговорите🤔 или
че Би Джи е получил ЕДИН МИЛИОН паунда заради това🤔
20:02 12.10.2026