Руската армия: Ударени са три кораба с военни товари за Украйна

Русия съобщи, че е нанесла удари с дронове по три товарни кораба, превозващи според Москва военно оборудване към украински пристанища на Черно море. Два от корабите са пътували към Одеса, а третият – към Николаев.

Руското Министерство на отбраната съобщи и за удар по логистичен център в Николаевска област. Ведомството твърди, че „са поразени три товарни кораба“, използвани за транспортиране на военно оборудване към Украйна.

В информацията не се посочват данни за вида на корабите, размера на товара или нанесените материални щети. Не са съобщени и данни за жертви или ранени.

Ройтерс, цитиран от Българската телеграфна агенция, отбелязва, че не е успял да потвърди независимо твърденията на руското военно ведомство. В подадената информация няма потвърждение или опровержение от украинските власти.

Източници: bta.bg, marketscreener.com