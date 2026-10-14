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Борислав Цеков: Колкото по-мижитурски реагира България на руските удари, толкова по-арогантни ще стават

Борислав Цеков: Колкото по-мижитурски реагира България на руските удари, толкова по-арогантни ще стават

14 Октомври, 2026 16:01 856 48

  • борислав цеков-
  • русия-
  • руски дронове-
  • руска агресия-
  • кораби-
  • черно море

Новите терористични удари срещу кораби, този път още по близо до българските териториални води - на 15 мили от Бяла и на 17 мили от Крапец, демонстрират безпрекословно и на практика азбучната истина, която припомних още при първия удар

Борислав Цеков: Колкото по-мижитурски реагира България на руските удари, толкова по-арогантни ще стават - 1
Снимка: БГНЕС
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Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
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Новите терористични удари срещу кораби, този път още по близо до българските териториални води - на 15 мили от Бяла и на 17 мили от Крапец, демонстрират безпрекословно и на практика азбучната истина, която припомних още при първия удар.

Това пише във "Фейсбук" преподавателят по Конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.

Колкото по-мижитурски, угоднически и страхливо реагира България на руските удари и провокации, толкова повече и по-арогантни ще стават те. Радев и останалите кремълски марионетки, които управляват в момента, превърнаха България в удобна мишена за великоруския шовинизъм. Превърнаха я в държава-мижитурка. Позор!

Ум гласува, ум робува, ум патки пасе.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    56 9 Отговор
    Борислав Цеков: Колкото по-мижитурски реагира България на руските удари, толкова по-арогантни ще стават.

    Колкото повече пинчери лаят и пълнят памперсите като това Бориславовото,толкова Мецан ще се кефи.

    16:03 14.10.2026

  • 2 честен ционист

    54 6 Отговор
    Като те нападне мечка, човек по-добре да се прави на умрел.

    Коментиран от #11

    16:04 14.10.2026

  • 3 Извинете

    57 7 Отговор
    Къде преподава този доцент? И каква е връзката на конституционното право с темата, която коментира? Когато докажат, че са руски, тогава ще има смисъл да се коментира.

    16:06 14.10.2026

  • 4 Путин

    9 8 Отговор
    Целта е пастигната . Беше просто,фнушавай разделяй и докато се усетят стават никой.

    16:07 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зевс

    46 6 Отговор
    А ако ударите са украински с цел провокация да вкарат ЕС в пряк конфликт с Русия?

    16:08 14.10.2026

  • 8 Сандо

    44 4 Отговор
    Цеков и подобните ти - къде са доказателствата,че ударите са руски?Не че не е възможно,но нали сме правова държава и заради това - къде са доказателствата?А ето и моята версия:Някои сили,искат да въвлекат България да играе в тяхната мръсна игра.С първите два кораба нес е получи,а и те бяха далеч от брега.Затова следва втори рунд в играта - нови два кораби,вече много по-близо до нашите териториални води.И ако отново не заиграем в играта им,ще последва и трети рунд,и явно това ще продължи дотогава,докато или им заиграем в играта,или ни нокаутират.Може и да не съм прав,но историята ни учи как някои сили нямат никакви задръжки от каквото и да е естество когато трябва да постигнат целите си.

    16:09 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 любопитен

    43 4 Отговор
    Този кой беше? Аха, председател на Института за модерна политика. Кои са им спонсорите? Мдааа, американски, еврейски и европейски либерални организации!

    16:09 14.10.2026

  • 11 А още по-важно

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да, а още по-важно е да не бъркаш в хралупата на мецата и да не убиваш малки мечета

    16:10 14.10.2026

  • 12 Стенли

    30 3 Отговор
    Абе , който толкова му се воюва с Русия , като като индивид и разни други индивиди , като Мирчев , Миро Севлиевски , Герги Харизанов , известен в общественото пространство като Жоро тръбата , и още прочее и прочее , като Тагарев , Паси и други , да нарамват автомата и мешката и да заминават за "братска "Украйна да борят" , лошите"руснаци , добре , че поне се отървахме от присъствието на друг един голям борец на Путин като Явор Божанков🤯😁😁🇺🇦🚾🚽🗑️

    16:11 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 3.14К

    29 3 Отговор
    Цеков, терористичните удари в Черно и Азовско море ги започна наркомана и вие много му се радвахте. Като си толкова ербап отиди и арестувай Путини го предай на международния трибуал. Или взимай еди автомат и тръгвай за Украйна, да подсилиш наемниците от наркокарелите от Колумбия и Мексико!

    16:13 14.10.2026

  • 16 Тошо

    26 3 Отговор
    Цеков, кой доказа че ударите са руски ? Явно на такива като тебе им изнася да е така, ама още нищо не е доказано.Ти като академичен човек с титли - д-р, доц., трябва да говориш с факти, а не с догатки, иначе остава усещането че си махленска клюкарка.

    16:15 14.10.2026

  • 17 Операция Тихи води

    6 23 Отговор
    Искам активиране на член 4 от НАТО.

    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    Коментиран от #23

    16:15 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цекум

    14 2 Отговор
    Ами ние сме си мижитурки бе ЦекуМ. Бедни, жалки, продажни...какви да сме ? Реагираме точно както трябва.

    16:16 14.10.2026

  • 20 Цеко

    24 2 Отговор
    Цеко, кого са ударили "руснаците"? Кой е собственик на тези кораби? Регистрирани са в офшорни зони - Сейшели, плават с флаг на Барбадос, екипажът е от няколко различни страни. Не превозват товари, но при удар от дрон се взривяват и бързо потъват. И защо преминават в наши териториални води, България дала ли е разрешение?

    16:16 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Азззззззз

    26 4 Отговор
    Тоя тъпак откъде знае руски ли са. Ако се окажат украински пак ли същото ще дрънка?

    16:18 14.10.2026

  • 23 Антитрол

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "Операция Тихи води":

    "и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски"

    Ами те не са и на НАТО - пък какво искаш ти никой не го интересува.

    16:19 14.10.2026

  • 24 Разбира

    9 1 Отговор
    От мижитурстване тоа момък.

    16:20 14.10.2026

  • 25 Народната работа

    10 3 Отговор
    Цялата работа е така. Корумпирани страхливци гласуват за други корумпирани страхливци и после защо България е слаба в международните отношения и бива заобикаляна. Как да бъде? После защо децата ви бягат. Е остават само правилните, тоест новите корумпирани страхливци.

    16:20 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Учуден

    19 3 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    "реагират мижитурски на атаките от Русия"

    А как реагирахте на атаките от Украйна или забравихте за дрона до газопровода.

    Коментиран от #44

    16:21 14.10.2026

  • 28 От нема накъде

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Старец":

    Той и Радев вепе го каза със затворена уста. Който чул, разбрал.

    Коментиран от #39

    16:21 14.10.2026

  • 29 Дядя дръмпирушка

    3 12 Отговор
    И тази максима не е вярна.какви възможности има бг в момента за да се опълчи на един изгубил човешкия си облик сатрап като кремъл???това е все едно един слаб човек да се опълчи на една дръглива мечка.най правилно е да си върви бг ,по избрания път и да остави дръгливата мечка да се самоунищожи в яроста си!За да атакува безразборно , не военни цели ,просия изнемогва както на военото поле така и икономически.Просия ще дочака Апокалипсиса си!

    Коментиран от #33, #34, #36, #38

    16:24 14.10.2026

  • 30 Шапкаря

    3 3 Отговор
    Цеко малко цека.

    16:33 14.10.2026

  • 31 Ядосан

    3 3 Отговор
    - Дръжте бре! Да хванем Цека!
    Дръжте тоз поразник!

    16:33 14.10.2026

  • 32 Кучето на Мими 🐕

    6 3 Отговор
    Другарю Цеков,кога заминаваш на фронта?🦧

    16:37 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някой

    7 3 Отговор
    1. Ударите ги започнаха хората на Зеленски от предната година. Само нашите се сетиха когато наближиха. И се правят че са забравили;
    2. Вече е на прочистване на кораби от такива към и от Украйна;
    3. Нашите нямат правото да ни включват в чужда война. Това е престъпление по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98 с 5-15 години затвор. Отделно е нарушаване на клетва от конституцията в окято се кълнят депутати, министри, президент и вице, че във всичките си действия ще ес ръководят от интереса на народа - българският. Не каквото ни говорят одобрени от посолството;
    4. Решението е просто: Забрана на кораби пътуващи към и от Украйна да са в български териториални води;
    5. Как при войната в Югославия тук даваха коридор дори до Турция и дори има паднали ракети в България?

    16:38 14.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Възмутен

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дядя дръмпирушка":

    "Просия ще дочака Апокалипсиса си!"

    Мечтай си

    16:42 14.10.2026

  • 39 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "От нема накъде":

    Е така де ама що забравихте за атаката с дрон от Украйна и то на наша територия.

    16:43 14.10.2026

  • 40 Цеков,

    4 2 Отговор
    изчезни като "мръсен въздух"!

    16:44 14.10.2026

  • 41 Комунист

    4 1 Отговор
    А на ербапи ли да се правим бе , ЦекоФ ? Нямаме оръжия, намаме армия, нямаме разузнаване, нямаме пари...нищо нямаме. Разбила се, че ще се държим като мижитурки. Снишаваме се докато бурята отмине.

    16:45 14.10.2026

  • 42 Война е в Черно Море , Цеко.

    6 3 Отговор
    Ударите могат да бъдат от всички който са във война. Не се знае от кой са.

    16:47 14.10.2026

  • 43 ганю

    4 3 Отговор
    Сър Тръмп се стреми да сложи край на войната
    а вие като зиления се дървите и дърпате дявола за опашката,
    а армията ви е смешна както и вие
    гола вода сте.
    иначе ей такава уста сте отворили.горди натюфци и тарикати.
    ада е войната
    Анихилатор

    16:50 14.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хахахаха

    4 2 Отговор
    И кво, да обяви война на Русия ли, както и да реагира България та дори ЕС и НАТОто то Русия си гледа нейния интерес, укрите реагираха по лошия начин по нареждане от ЕС и сега са изпотрепани и държавата им е унищожена.

    17:03 14.10.2026

  • 46 ха ха ха

    2 1 Отговор
    Чупите тъпомера от 40 коментара 30 са все разбирачи ,кой какъв е и колко е такъв !Все едно са изяли торба сол заедно ! Хайде моля разбирачите да ми обясните ,като толкова знаете и разбирате а сигурно и можете що вие не управлявате да се намерим на по хубаво място в света ?А не както винаги да сме последни ,гледам че имате потенциал или то е само за пред другите ,след това Планета фолк и ракия и лека нощ !?Или нещо бъркам ,А?? Това че всички сте изстреляли поне по 2 ракети и 4 спътника го знам ,другото ми се губи !!

    17:05 14.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Споко

    0 0 Отговор
    Те вече не само в България се сетиха.
    Има вероятност скоро да спре дронирането.
    Добре, че е около България, че иначе щеше да е страшно.
    Вероятно с разбрали и какво е възможно и как да се отнасят с достойнството на хората.

    17:28 14.10.2026