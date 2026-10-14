Борислав Цеков: Колкото по-мижитурски реагира България на руските удари, толкова по-арогантни ще стават.

Новите терористични удари срещу кораби, този път още по близо до българските териториални води - на 15 мили от Бяла и на 17 мили от Крапец, демонстрират безпрекословно и на практика азбучната истина, която припомних още при първия удар.
Това пише във "Фейсбук" преподавателят по Конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.
Колкото по-мижитурски, угоднически и страхливо реагира България на руските удари и провокации, толкова повече и по-арогантни ще стават те. Радев и останалите кремълски марионетки, които управляват в момента, превърнаха България в удобна мишена за великоруския шовинизъм. Превърнаха я в държава-мижитурка. Позор!
Ум гласува, ум робува, ум патки пасе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Колкото повече пинчери лаят и пълнят памперсите като това Бориславовото,толкова Мецан ще се кефи.
16:03 14.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #11
16:04 14.10.2026
3 Извинете
16:06 14.10.2026
4 Путин
16:07 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зевс
16:08 14.10.2026
8 Сандо
16:09 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 любопитен
16:09 14.10.2026
11 А още по-важно
До коментар #2 от "честен ционист":Да, а още по-важно е да не бъркаш в хралупата на мецата и да не убиваш малки мечета
16:10 14.10.2026
12 Стенли
16:11 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 3.14К
16:13 14.10.2026
16 Тошо
16:15 14.10.2026
17 Операция Тихи води
НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.
Коментиран от #23
16:15 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цекум
16:16 14.10.2026
20 Цеко
16:16 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Азззззззз
16:18 14.10.2026
23 Антитрол
До коментар #17 от "Операция Тихи води":"и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски"
Ами те не са и на НАТО - пък какво искаш ти никой не го интересува.
16:19 14.10.2026
24 Разбира
16:20 14.10.2026
25 Народната работа
16:20 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Учуден
До коментар #18 от "Истината":"реагират мижитурски на атаките от Русия"
А как реагирахте на атаките от Украйна или забравихте за дрона до газопровода.
Коментиран от #44
16:21 14.10.2026
28 От нема накъде
До коментар #26 от "Старец":Той и Радев вепе го каза със затворена уста. Който чул, разбрал.
Коментиран от #39
16:21 14.10.2026
29 Дядя дръмпирушка
Коментиран от #33, #34, #36, #38
16:24 14.10.2026
30 Шапкаря
16:33 14.10.2026
31 Ядосан
Дръжте тоз поразник!
16:33 14.10.2026
32 Кучето на Мими 🐕
16:37 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Някой
2. Вече е на прочистване на кораби от такива към и от Украйна;
3. Нашите нямат правото да ни включват в чужда война. Това е престъпление по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98 с 5-15 години затвор. Отделно е нарушаване на клетва от конституцията в окято се кълнят депутати, министри, президент и вице, че във всичките си действия ще ес ръководят от интереса на народа - българският. Не каквото ни говорят одобрени от посолството;
4. Решението е просто: Забрана на кораби пътуващи към и от Украйна да са в български териториални води;
5. Как при войната в Югославия тук даваха коридор дори до Турция и дори има паднали ракети в България?
16:38 14.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Възмутен
До коментар #29 от "Дядя дръмпирушка":"Просия ще дочака Апокалипсиса си!"
Мечтай си
16:42 14.10.2026
39 Учуден
До коментар #28 от "От нема накъде":Е така де ама що забравихте за атаката с дрон от Украйна и то на наша територия.
16:43 14.10.2026
40 Цеков,
16:44 14.10.2026
41 Комунист
16:45 14.10.2026
42 Война е в Черно Море , Цеко.
16:47 14.10.2026
43 ганю
а вие като зиления се дървите и дърпате дявола за опашката,
а армията ви е смешна както и вие
гола вода сте.
иначе ей такава уста сте отворили.горди натюфци и тарикати.
ада е войната
Анихилатор
16:50 14.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хахахаха
17:03 14.10.2026
46 ха ха ха
17:05 14.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Споко
Има вероятност скоро да спре дронирането.
Добре, че е около България, че иначе щеше да е страшно.
Вероятно с разбрали и какво е възможно и как да се отнасят с достойнството на хората.
17:28 14.10.2026