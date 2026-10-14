Борислав Цеков: Колкото по-мижитурски реагира България на руските удари, толкова по-арогантни ще стават.

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Новите терористични удари срещу кораби, този път още по близо до българските териториални води - на 15 мили от Бяла и на 17 мили от Крапец, демонстрират безпрекословно и на практика азбучната истина, която припомних още при първия удар.

Това пише във "Фейсбук" преподавателят по Конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.

Колкото по-мижитурски, угоднически и страхливо реагира България на руските удари и провокации, толкова повече и по-арогантни ще стават те. Радев и останалите кремълски марионетки, които управляват в момента, превърнаха България в удобна мишена за великоруския шовинизъм. Превърнаха я в държава-мижитурка. Позор!

Ум гласува, ум робува, ум патки пасе.