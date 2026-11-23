Две катастрофи с тежкотоварни автомобили са станали в рамките на няколко часа край великотърновското село Самоводене. И при двата инцидента няма пострадали, а движението в района се осъществява нормално, съобщава NOVA.

При единия случай камион е излязъл от пътното платно и е попаднал в канавка край Самоводене. Машината не пречи на преминаването и не създава затруднения за трафика. Като фактор за катастрофата се посочва мократа и хлъзгава пътна настилка.

По-рано между Самоводене и Поликраище друг тежкотоварен автомобил е навлязъл в насрещната лента и е препречил пътя. При инцидента също няма травми сред участниците в движението, а трафикът преминава безпроблемно.

Пътните настилки в района на Велико Търново са мокри и хлъзгави. Водачите са призовани да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Източници: nova.bg