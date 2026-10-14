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Атаки в Черно море: Ще стане ли България и жертва на Русия

Атаки в Черно море: Ще стане ли България и жертва на Русия

14 Октомври, 2026 22:32 827 63

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  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • нато-
  • черно море

Премиерът Радев най-сетне привиква руската посланичка, въпреки че тя е под ранга му и е редно да я привикат във Външното министерство

Атаки в Черно море: Ще стане ли България и жертва на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колкото повече България става пряко засегната отруската агресия в Украйна, толкова повече управляващите отчаяно се вкопчват в Андерсеновата приказка „Новите дрехи на царя“. Уж обличат все по-фини дрехи да блеснат пред публиката с речитативи за мир чрез дипломация, а голотата лъсва все повече. И вместо благодарност за усилията, Русия потапя търговски кораби все по-близо до нашия бряг.

На 6 октомври на 130 км от Бяла потъва корабът „Алфа Ватан“, заедно с десетимата си моряци, а 18-членният екипаж на „Ейбъл“ е спасен. Седмица по-късно на 31 км от Крапец и Бяла потъва „HS Dignity“, като едва петима от 16-членния екипаж са спасени, а „Chelsea-3“ е ударен и опожарен, но 15-членният му екипаж е спасен.

Без съчувствие за загиналите моряци

Най-грозното е, че никой държавник не се сети да изрази съчувствие към близките на загиналите 21 моряци, някои от тях едва на по 19-20 години – нищо, че официално се водят безследно изчезнали. За разлика от еврокомисарката Марта Кос, която изказа съболезнования към семействата на загиналите и изчезналите, и германското външно министерство, което написа: „Мислите ни са с изчезналите и техните семейства“. Българските цивилни и военни моряци спасиха много животи и всички сме им благодарни, но онези, които е нямало как да спасят, първо са хора, на които е дължима почит, и второ са невинни жертви на същата чудовищна война, отнела живота на стотици хиляди мъже, жени и деца.

Това не е цинизъм от разсеяно неглижиране. Той започва с упорития отказ да се назове агресора – отказ от премиера, министрите, членовете на управляващото парламентарно мнозинство и президента. За да се стигне накрая до трудно изтръгнатата формулировка на Йотова в последното ѝ интервю, едва прикриваща думата „агресор“, която явно не трябва никога да се изрича: „войната се води от страна на Русия срещу Украйна“.

Понеже истината няма да се хареса на някои избиратели

Разсъбличането до голата истина е много трудно, когато знаеш, че тя няма да се хареса на повечето ти избиратели. При първата двойка атакувани кораби казваш, че не е ясно чии са дроновете, които ги поразиха - фифти-фифти било да са украински или руски, макар че службите, според лидер на опозицията, са признали по време на КСНС, че са руски. При вторите два кораба се отронва полупризнанието, че атаката е „в полза на Русия“, както казва премиерът, а според военния министър не е логично Украйна да атакува свои кораби. Но явно пак не може да е окончателно ясно кой е виновникът, че да последва твърда реакция.

Премиерът Радев най-сетне привиква руската посланичка, въпреки че тя е под ранга му и е редно да я привикат във Външното министерство, а пък ако самият премиер я вика, то трябва да е, за да я нахока здраво или направо да ѝ каже, че я гони. Но не – обяснява ѝ се, че нямаме доказателства кой е виновникът за потопените кораби, тя пък му казва, че нищо не знае, но можело и трета страна да е виновна. Ако не е нито Русия, нито Украйна, в това затворено Черно море, което делят само 6 страни, остава да е Грузия, Румъния или Турция. На 5 октомври в румънската изключителна икономическа зона потъна турски товарен кораб, а далечна Грузия, която е на 1000 километра, вече е с проруско управление, пък и няма данни да разполага с други дронове освен въздушни.

Без чл. 4 на НАТО, но със Съвета за сигурност на ООН

После управляващите казват на опозицията - не щем да искаме консултации по чл. 4 от Договора за НАТО, защото според военния министър след чл. 4 следвал чл. 5. Страховитият чл. 5, който значи война на НАТО с агресор, по същата логика, но с обратен знак, си има като предпазител чл. 4, който значи консултации – тъкмо, за да не се стига веднага до спусъка. И миналия септември заради нарушение на въздушното им пространство Полша и Естония задействаха чл. 4.

Военният министър обявява, че ще разположим още две безпилотни системи за наблюдение на Черноморието и ще усилим противовъздушната отбрана с допълнителни зенитно-ракетни комплекси, но че така или иначе няма системи, които да наблюдават дронове на 130 км навътре в морето.

Президентката Йотова пък ще иска разследване на ударите по оцелелия на 13 октомври кораб заедно с партньорски служби, „за да няма съмнение кой е виновният“ (макар че те май вече знаят кой е и са ни го казали, според лидери на опозицията). Щели сме да сезираме и Съвета за сигурност на ООН, нищо че Русия като негов постоянен член може да наложи вето – важно е да се отчете активност на най-високо ниво.

В битката за мир президентката атакува и ЕС, че година и половина не предлага конкретен план за мир, а „стои във фоайето и в менюто“. А ЕС от това време, в което е уж „във фоайето и в менюто“, предлага примирие като условие за преговори за траен мир. Който да бъде гарантиран от "Коалиция на желаещите" от 35 държави, от която България излезе при настоящите управляващи, защото се предвиждат и многонационални сили за гарантиране на примирието, а президентката, докато е такава, се кълне, че „нито един български войник няма да отиде в Украйна“ – нищо, че повечето от „желаещите“ също няма да пращат свои части.

Камуфлажна троица за мир чрез дипломация

Президентката Йотова най-сетне има свой конкретен план за мир в Украйна - във вид на три различни сценария, в опит да излезе от семплото пожелание за „мир чрез дипломация“. Първият сценарий – „политика на малките стъпки“, включващ и енергийно примирие, което обаче се провали часове след триумфалното му обявяване от президента Тръмп. Вторият сценарий – примирие на база европейско предложение, изработено заедно с Украйна и Русия, което само по себе си е безсмислица, защото Украйна иска спиране на огъня като условие за мир, а Русия иска бойни действия редом с безкрайна имитация на преговори с посредничеството на роднините и приятелите на Тръмп. Третият сценарий е цялостно мирно споразумение, като „на масата се поставят всички претенции“, с отчитане на наследството от Минските споразумения и Нормандския формат от 2014-2015 г. Това вече е направо пожелание за лека нощ, затова и г-жа президентката не му се надява много, защото наследството от тези споразумения го няма.

Мир или справедлив мир

Отхвърлянето от премиера и президентката на формулата „мир чрез сила“, при която Русия да бъде принудена наистина да преговаря, е пряко следствие от отказа на отговора на въпроса „кой е агресорът?“. Защото това е въпросът за справедливата война, от който следва и възможността за справедливия мир, който единствено може да бъде траен. Справедлива е войната за този, който се защитава, и ако устои в защитата си, може да получи справедлив мир. Несправедливият мир означава капитулация пред агресора.

За агресора въпросът за справедливата война не стои – пред него стои въпросът за успешната война, а мирът е завършек на постигнатите цели. Така че, когато нашите управляващи отказват да отговорят кой е агресорът, а говорят за мир, те очевидно не са за справедлив мир, а за мира на завоевателя. Въпросът е дали онези техни избиратели, които мислят като тях, ще си променят мнението, ако страната ни, не дай си боже, продължи да бъде третирана от Русия не само като вражеска, но и като жертва. Впрочем, на днешния ден по стар стил преди 111 години – на 14 октомври 1915 г., руски кораби бомбардират Варна.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тото

    9 22 Отговор
    Време е да си подават оставките. Очевидно е че не могат а и не искат да защитят страната ни от враговете й.

    22:35 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точен

    26 6 Отговор
    Упорито ме карат да чета Дойче веле, но аз още по-упорито отказвам...

    22:36 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мунчо каунов Крадев Боташов

    10 12 Отговор
    Е сбирщина на върли потомствени комунисти , фатмаци , милиционери , ДС продукти и издънки , безродници и подмолни субекти , лъжци и крадци ненадминати - нищо друго не може да се очаква ! Регресия , безмилостно грабене и дебнещ фалит .

    22:41 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сър Хатсан Ахмедисън

    14 4 Отговор
    Многу лоши тез руснаци ,само кораби със сирийски екипажи удрят....едните карат сол за Румъния щото румънците нямат море ,удрят другия кара за Египет пясък щото нямат удрят ееееее

    22:45 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 27 Точен сте

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещаaвните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
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    22:49 14.10.2026

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  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Морски

    15 2 Отговор
    Факти не разбрахте ли вече?Никой не вярва и не го интересува какво пишат в DW

    Коментиран от #58

    22:52 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Няма проблем

    3 4 Отговор
    Радев ще ни пази. Ще спре да тегли заеми и ще свали цените.

    22:59 14.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гергинов,

    8 0 Отговор
    Оправи писанията , че вече прекалявате с Алкоголя ...

    23:00 14.10.2026

  • 40 Леле

    8 0 Отговор
    Колко тъпотии може да пишете на ден направо ви се чудя няма ли да ви закриват вече

    Коментиран от #42

    23:02 14.10.2026

  • 41 Анджо

    9 6 Отговор
    Българите даже масово ще помогнем на братята руснаци...

    Коментиран от #61

    23:02 14.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Провинциалист от провинция Тракия

    3 1 Отговор
    Строго погледнато в световната история, почти няма суверенна държава, която никога да не е участвала във военен конфликт или да не е влизала в ролята на агресор (пряко или чрез предшестващите я държавни образувания, племена и владетели).

    23:07 14.10.2026

  • 44 !!!?

    3 4 Отговор
    Братушкането е опасно за здравето...!!!?

    23:09 14.10.2026

  • 45 Гьобелс:

    8 3 Отговор
    Щом коментарът е от Дойче веле съм спокоен, нищо че се пържат в ада. Учениците надминаха учителя.

    23:13 14.10.2026

  • 46 Хах

    5 1 Отговор
    Че България не е жертва на никого, че И на Русия да ставала жертва.

    23:15 14.10.2026

  • 47 Много Известен Съветски Актьор

    6 8 Отговор
    Нашите прогресивни измекяри се гърчат, като червеи. Мунчо Боташков е безгръбначен плазмодии, достоен за съжаление и презрение. Тези мазни путински парцали, нямат никакво достойнство.

    23:15 14.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 млад еврас

    4 3 Отговор
    България вече е жертва на ЕС, вече няма кво да се жертва, нищо не остана след ЕС, където еврас стъпи трева не никне.

    Коментиран от #59

    23:24 14.10.2026

  • 52 Без име..

    4 3 Отговор
    ДВ преиграва както винаги..Важното в да се ликвидират окропите ..За сега 2,2 млн в пъкъла ,15 млн офейкали първите дни на СВО от режима на Киев...Да освободят територията...Тя Нее тяхна ..

    23:26 14.10.2026

  • 53 Без име..

    3 2 Отговор
    Не си го слагайте на ойия от буламача на ДВ..

    23:27 14.10.2026

  • 54 Удри евраста с лопатЕто

    3 3 Отговор
    С DW вече само майтапи може да се правят, за друго не стават, станаха жертва на Русия хахахахаха.

    23:28 14.10.2026

  • 55 Недойче Невеле

    1 2 Отговор
    Ах ти веле дойче.....

    23:28 14.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Име

    4 2 Отговор
    Чакам, чакам с нетърпение да излезе поредната хуморестка от Зелето, че да се посмея от сърце... А те не ме разочароват - все по-смешни, с все по-малко елементи на размисъл...

    23:32 14.10.2026

  • 58 Опс

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Морски":

    Да, ама от сайта не се интересуват дали някой чете ДВ, такива са инструкциите отгоре, а финансирането идва от едно и също място...

    23:38 14.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Може да ни заразят с чума

    0 2 Отговор
    покрай себе си. И както беше казал Путин, ние просто ще издъхнем, а те ще отидат в рая.

    23:48 14.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 63 Кирпича

    0 0 Отговор
    Тези двамата са изтривалка за калните ватнишки ботуши .

    00:07 15.10.2026