Една кампания, доминирана от страха и разделението

Кампанията за президентските избори, които Илияна Йотова най-вероятно печели, мина под един знак - всяването на страх. И двамата кандидати, които достигнаха до балотажа, но далеч не само те, представяха опонента си като голяма заплаха за бъдещето на държавата.
"Гюров ще вкара България във войната"
Предизборните изяви на Илияна Йотова, а и на премиера Румен Радев, на когото тя девет години беше вицепрезидент и чиято партия я подкрепи на изборите, често поставяха фокуса върху това, че Андрей Гюров "ще вкара България във война”.
Това на практика не е възможно, тъй като според Конституцията на Република България подобни решения се взимат само от Народното събрание. В него пълно мнозинство в момента има "Прогресивна България”. Без съгласието на партията, подкрепила Йотова, България не може да се "окаже” във война само с решение на президента, който и да е той.
В социалните мрежи в последните дни от кампанията наративът за потенциалната война, в която ще се озове страната, ако Гюров спечели изборите, започна да придобива познат оттенък - публикации заплашваха с "Майдана”, който ще ни бъде "докаран” при такъв изборен резултат. Това е послание, което изпращаха и Виктор Орбан преди парламентарните избори, които той и партията му загубиха тази година, и Александър Вучич преди изборите, в които надделя "Студентската листа" и го свали от власт.
Йотова и "сенките на комунистическия режим"
Кампанията на Андрей Гюров представяше изборите като вот за запазване на демокрацията, говореше за пътя към автокрацията, ако президентът и правителството са от една и съща партия.
Самият Гюров спомена и "сенките на комунистическия режим", когато коментира акциите срещу кметове на ДПС преди вота.
От разделението губят всички българи
Инструментализирането на страха в предизборната кампания е нещо, което наблюдаваме по цял свят. Виждаме го в Съединените щати, в редица държави в Европа и отвъд нея. Освен че често заплахата, която кандидатите виждат в лицето на опонента си, е в най-добрия случай имагинерна, тази предизборна стратегия е проблемна най-вече защото разделя обществото. Подобни тези превръщат "другия” автоматично във враг - не само на политически принцип, но и на чисто човешки. А по истинските политически въпроси разговор отсъства.
Това се видя и на единствения дебат между Гюров и Йотова, където отново преобладаваха нападките за минали действия на опонента вместо спор, камо ли диалог за бъдещи политики по същество.
От това губят всички български граждани, губи общественият договор, който президентът трябва да поддържа. Независимо от резултатите, остават разделенията, а "обединителят” на нацията печели още пет години в президентството, благодарение най-вече на разединение.
Този текст изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Прайслес!
22:15 01.11.2026
2 Извъртяха народа
22:16 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ШУРМАНФЮРЕР МЕРЦ СЕ РАДВА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПОПУЛЯРНОСТ В ГЕРМАНИЯ
.....
НАЙ - СЕРИОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГЕРМАНСКА ОБИЧ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ:)
Коментиран от #8
22:17 01.11.2026
5 Славчо Трифонов
22:18 01.11.2026
6 Пич
При гласували жалките 20%, и разделеие 50/50, значи че Йотова е избрана с10% от гласовете на българите!!!
Какъв успех е този позор!!!???
Коментиран от #14, #16
22:18 01.11.2026
7 Честито на руските роби
Коментиран от #22
22:18 01.11.2026
8 Щирлиц
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За протокола: пише се штурмбаннфюрер.
22:19 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 жалко наистина
22:22 01.11.2026
11 ставка
22:22 01.11.2026
12 Град Крива паланка
22:22 01.11.2026
13 Сега вече ще си отворим границите
До коментар #3 от "¹⁴⁸⁸":и ще посрещаме със сол и хляб, руските дронове, ракети и бомби. Ще откажем НАТО да се намесва.
22:23 01.11.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Пич":Ами, да са гласували, бе." Кьорав карти не играе. Това също е представителна извадка. 20 процента разлика бе и между Радев и Цецка Цачева. Хубав ден за българската демокрация. Наздраве на съмишлениците. Победа на доброто над злото, въпреки гнусната кампания на петроханци.
Коментиран от #19
22:26 01.11.2026
15 Ами
министър-председател подписа 10-годишно споразумение за сътрудничество
в областта на сигурността с окраина, и като добавим факта че един от основните му
спонсори има форма за производство на дронове които изпраща в окраина ...
Не казвам че се страхувам, но тоя тип наистина щеше да ни вкара във война.
22:26 01.11.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Пич":Сега ли откри колко порочна е "избирателната система"🤔❓
БорисOF години наред печелеше с гласовете на 13%-18% от имащите право на глас ❗
Чудно защо тогава това не ти правеше вПИЧатление🤔❗
Или си тогава си бил в трети клас 🤔❗
Ще се изненадаш но гласът на Асан с недовършен трети клас и този на вишист имат еднаква тежест -
все едно ако ти предстои операция и хирургът сестрата и санитарката да взиимат решение как да те лекуват❗
За капак, ако сестрата и хирургът са на различно мнение - гласът на санитарката да е РЕШАВАЩ🤓
Коментиран от #20, #23
22:28 01.11.2026
17 къси вълни
Всички военни, съветски възпитаници от щаба на голф- милиционера, не успяха да уплашат хората, които не повярваха и на другия балон "Петричкият Ескобар"
Груби грешки на Тицин,заради които днес на амбразурата застана не той,а Пендачанска.
22:38 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Електората на комунистите - най долната и необразована прослойка!!! Облъчиха ги дъртите ченгета от ДС, че някой щял да вкарва България във война, и веднага накълваха!!! Затова са все беди и гладни - заради липсата на собствен интелект!!!
22:48 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПЕТРОХАН Е ПРИЧИНАТА ЬОТОВА ДА
22:55 01.11.2026
22 Ами той
До коментар #7 от "Честито на руските роби":и Радев беше инсталиран от един руски КГБ генерал с помощта на другарката Нинова!!
22:57 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.