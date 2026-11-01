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Една кампания, доминирана от страха и разделението

Една кампания, доминирана от страха и разделението

1 Ноември, 2026 22:13 593 23

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • румен радев-
  • бойко борисов

През цялата кампания и Илияна Йотова, и Румен Радев внушаваха, че опонентите им искат да вкарат България във война. Гюров пък говореше за "път към автокрацията"

Една кампания, доминирана от страха и разделението - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кампанията за президентските избори, които Илияна Йотова най-вероятно печели, мина под един знак - всяването на страх. И двамата кандидати, които достигнаха до балотажа, но далеч не само те, представяха опонента си като голяма заплаха за бъдещето на държавата.

"Гюров ще вкара България във войната"

Предизборните изяви на Илияна Йотова, а и на премиера Румен Радев, на когото тя девет години беше вицепрезидент и чиято партия я подкрепи на изборите, често поставяха фокуса върху това, че Андрей Гюров "ще вкара България във война”.

Това на практика не е възможно, тъй като според Конституцията на Република България подобни решения се взимат само от Народното събрание. В него пълно мнозинство в момента има "Прогресивна България”. Без съгласието на партията, подкрепила Йотова, България не може да се "окаже” във война само с решение на президента, който и да е той.

В социалните мрежи в последните дни от кампанията наративът за потенциалната война, в която ще се озове страната, ако Гюров спечели изборите, започна да придобива познат оттенък - публикации заплашваха с "Майдана”, който ще ни бъде "докаран” при такъв изборен резултат. Това е послание, което изпращаха и Виктор Орбан преди парламентарните избори, които той и партията му загубиха тази година, и Александър Вучич преди изборите, в които надделя "Студентската листа" и го свали от власт.

Йотова и "сенките на комунистическия режим"

Кампанията на Андрей Гюров представяше изборите като вот за запазване на демокрацията, говореше за пътя към автокрацията, ако президентът и правителството са от една и съща партия.

Самият Гюров спомена и "сенките на комунистическия режим", когато коментира акциите срещу кметове на ДПС преди вота.

От разделението губят всички българи

Инструментализирането на страха в предизборната кампания е нещо, което наблюдаваме по цял свят. Виждаме го в Съединените щати, в редица държави в Европа и отвъд нея. Освен че често заплахата, която кандидатите виждат в лицето на опонента си, е в най-добрия случай имагинерна, тази предизборна стратегия е проблемна най-вече защото разделя обществото. Подобни тези превръщат "другия” автоматично във враг - не само на политически принцип, но и на чисто човешки. А по истинските политически въпроси разговор отсъства.

Това се видя и на единствения дебат между Гюров и Йотова, където отново преобладаваха нападките за минали действия на опонента вместо спор, камо ли диалог за бъдещи политики по същество.

От това губят всички български граждани, губи общественият договор, който президентът трябва да поддържа. Независимо от резултатите, остават разделенията, а "обединителят” на нацията печели още пет години в президентството, благодарение най-вече на разединение.

Този текст изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    7 7 Отговор
    Тъкмо гледам онзи дървен философ Раданчо Кънев изопнат като напикано мушкато след грандиозното поражение на мадам Гюрова.
    Прайслес!

    22:15 01.11.2026

  • 2 Извъртяха народа

    8 6 Отговор
    да се радва, че нарко баронеса му е президент.

    22:16 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ЗА СМЕТКА НА ЙОТОВА ,
    ШУРМАНФЮРЕР МЕРЦ СЕ РАДВА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПОПУЛЯРНОСТ В ГЕРМАНИЯ
    .....
    НАЙ - СЕРИОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГЕРМАНСКА ОБИЧ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ:)

    Коментиран от #8

    22:17 01.11.2026

  • 5 Славчо Трифонов

    3 5 Отговор
    Дано оправдае очакванията от русофилския вот. В противен случай да очаква моята съдба.

    22:18 01.11.2026

  • 6 Пич

    6 7 Отговор
    Истински позор!!!
    При гласували жалките 20%, и разделеие 50/50, значи че Йотова е избрана с10% от гласовете на българите!!!
    Какъв успех е този позор!!!???

    Коментиран от #14, #16

    22:18 01.11.2026

  • 7 Честито на руските роби

    4 4 Отговор
    Говорителка от БНТ беше инсталирана като главнокомандващ от Кремъл , Гюров изигра ролята на Паве

    Коментиран от #22

    22:18 01.11.2026

  • 8 Щирлиц

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За протокола: пише се штурмбаннфюрер.

    22:19 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 жалко наистина

    4 3 Отговор
    Остана да се надяваме че Украйна ще извоюва своята независимост и да понесем срама че сме следвали наратива на Русия.

    22:22 01.11.2026

  • 11 ставка

    2 2 Отговор
    Хайде сега военолюбците смело напред с чемодан-вокзал-кийфф и за родину там.

    22:22 01.11.2026

  • 12 Град Крива паланка

    5 4 Отговор
    Българи ! Осъзнавате ли какво направихте братлета ,зло на вас си

    22:22 01.11.2026

  • 13 Сега вече ще си отворим границите

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "¹⁴⁸⁸":

    и ще посрещаме със сол и хляб, руските дронове, ракети и бомби. Ще откажем НАТО да се намесва.

    22:23 01.11.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ами, да са гласували, бе." Кьорав карти не играе. Това също е представителна извадка. 20 процента разлика бе и между Радев и Цецка Цачева. Хубав ден за българската демокрация. Наздраве на съмишлениците. Победа на доброто над злото, въпреки гнусната кампания на петроханци.

    Коментиран от #19

    22:26 01.11.2026

  • 15 Ами

    1 4 Отговор
    Ако внасяване на страх е това, че Гюров в качеството си на служебен
    министър-председател подписа 10-годишно споразумение за сътрудничество
    в областта на сигурността с окраина, и като добавим факта че един от основните му
    спонсори има форма за производство на дронове които изпраща в окраина ...
    Не казвам че се страхувам, но тоя тип наистина щеше да ни вкара във война.

    22:26 01.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Сега ли откри колко порочна е "избирателната система"🤔❓
    БорисOF години наред печелеше с гласовете на 13%-18% от имащите право на глас ❗
    Чудно защо тогава това не ти правеше вПИЧатление🤔❗
    Или си тогава си бил в трети клас 🤔❗
    Ще се изненадаш но гласът на Асан с недовършен трети клас и този на вишист имат еднаква тежест -
    все едно ако ти предстои операция и хирургът сестрата и санитарката да взиимат решение как да те лекуват❗
    За капак, ако сестрата и хирургът са на различно мнение - гласът на санитарката да е РЕШАВАЩ🤓

    Коментиран от #20, #23

    22:28 01.11.2026

  • 17 къси вълни

    3 2 Отговор
    Тази подредба на думи е толкова вярна и обоснована, колкото обявеното на първия тур ,че Гюров и КандОф водят и ще спечелят .
    Всички военни, съветски възпитаници от щаба на голф- милиционера, не успяха да уплашат хората, които не повярваха и на другия балон "Петричкият Ескобар"
    Груби грешки на Тицин,заради които днес на амбразурата застана не той,а Пендачанска.

    22:38 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Електората на комунистите - най долната и необразована прослойка!!! Облъчиха ги дъртите ченгета от ДС, че някой щял да вкарва България във война, и веднага накълваха!!! Затова са все беди и гладни - заради липсата на собствен интелект!!!

    22:48 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПЕТРОХАН Е ПРИЧИНАТА ЬОТОВА ДА

    0 0 Отговор
    СПЕЧЕЛИ - БЕЗ ПЕТРОХАН ТЯ БЕШЕ АУТ !

    22:55 01.11.2026

  • 22 Ами той

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Честито на руските роби":

    и Радев беше инсталиран от един руски КГБ генерал с помощта на другарката Нинова!!

    22:57 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.