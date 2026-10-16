Предупреждение от Киев: Черно море може да стане втори Ормузки проток

Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток по отношение на световната продоволствена сигурност заради руската блокада и опитите за възпрепятстване на доставките на украинска селскостопанска продукция. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в интервю за Укринформ.
„Русия използва храната като оръжие. Виждаме това, точно както виждаме как тя експлоатира миграционната политика. Русия добре съзнава колко уязвими са някои страни към подобни действия, особено към опитите да се подкопае глобалната продоволствена сигурност“, каза Сибига.
Предупреждение за недостиг и нови миграционни вълни
По думите на украинския външен министър руската блокада има за цел не само да наруши корабоплаването, но и да предизвика недостиг на храни в някои африкански държави. Според него подобен недостиг може да доведе до нови миграционни вълни към Европа.
Сибига заяви, че Украйна се нуждае от стратегия за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море, за неговото отблокиране и за прекратяване на огъня както в енергийния сектор, така и по море. Той посочи, че към процеса за първи път са се присъединили Индия и Египет.
Министърът припомни, че през 2022 г., когато корабоплаването в Черно море е било блокирано, световните цени на хранителните продукти са се повишили с 25 процента. „Отново сме на прага на подобно увеличение“, заяви той.
Риск за следващата земеделска година
Сибига подчерта, че продоволствената сигурност на много държави зависи от украинското зърно, но проблемът не се изчерпва само с него. Заради затрудненията в Черно море част от страните не получават навреме и други украински селскостопански продукти.
По думите му част от земеделските земи в Украйна може да остане незасята заради рисковете, създадени от Русия. Това би оказало влияние върху цените и през следващата година.
„Последиците вече се усещат и те само ще се засилват. Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, този път по отношение на продоволствената сигурност“, каза украинският външен министър.
Сибига добави, че посредниците, активно ангажирани в процеса, очакват отговор от Русия. Междувременно Украйна работи с европейските си партньори за увеличаване на транзита на украинско зърно през техните територии към определени дестинации.
„Това ще бъде трудно, защото Украйна е един от най-големите селскостопански производители в света и може да изхрани до 400 милиона души. Затова е необходим колективен натиск, за да бъде принудена Русия да отблокира Черно море“, заяви Сибига.
Източници: bta.bg, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #37, #45
17:50 16.10.2026
2 олелее
17:51 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
Коментиран от #8
17:51 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 нннн
17:53 16.10.2026
7 Държавата 404
17:53 16.10.2026
8 Проф Мермерски каза в Блиц
До коментар #4 от "Абе":Вероятно не е сол, а РДX, вещество без мирис, бяло като сол и се използва за създаване на оръжия. Гърмящо , затова кораба се разцепва и потъва за 3 Мин. Солта не може да предизвика този ефект.
17:54 16.10.2026
9 Скоро, много скоро
Коментиран от #14, #39
17:56 16.10.2026
10 Мишел
Колкото до световната криза с храните, Русия изнася повече зърно - над 42000000 тона, отколкото Украйна произвежда.
Коментиран от #12
17:57 16.10.2026
11 Демек
17:59 16.10.2026
12 Изнасяше
До коментар #10 от "Мишел":когато крадеше украинското!
Коментиран от #31, #32
18:00 16.10.2026
13 Сандо
18:00 16.10.2026
14 Може
До коментар #9 от "Скоро, много скоро":Зеленски назначава правителството!
18:01 16.10.2026
15 Ами
без комуникации и разузнавателни данни от страна на САЩ.
Коментиран от #16
18:01 16.10.2026
16 А до Киев
До коментар #15 от "Ами":колко остава?
18:02 16.10.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #20
18:02 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тръмп
18:03 16.10.2026
20 На Ванга
До коментар #17 от "Сатана Z":ли се правиш?
18:03 16.10.2026
21 Тръмп
18:04 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Софиянец
18:08 16.10.2026
24 Да бе ,да ! 🤔
18:10 16.10.2026
25 Куев
18:11 16.10.2026
26 ТСК
18:12 16.10.2026
27 Пепи Волгата
18:13 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хи хи хи . Голям майтап !
18:17 16.10.2026
31 Мухахаха
До коментар #12 от "Изнасяше":Глупости дрънкаш
18:17 16.10.2026
32 Кон с капаци
До коментар #12 от "Изнасяше":На урсула такива и трябват
18:18 16.10.2026
33 Бай Ганьо
18:19 16.10.2026
34 Ганю от Софето
До коментар #28 от "Пепи Волгата":По добре пепи волгата от колкото петруханската секта
18:20 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Макето
До коментар #1 от "Шопо":След войната Украйна ще се превърне в една процъфтяваща държава, член на НАТО и ЕС. А Русия Путин ще докара до просешка тояга.
18:26 16.10.2026
38 Баба Гошка
18:28 16.10.2026
39 По точно
До коментар #9 от "Скоро, много скоро":Няма какво да се разбират. Путин нарежда, Тръмп стриктно изпълнява.
18:28 16.10.2026
40 Украйна няма да има достъп до Черно море
18:32 16.10.2026
41 Мишел
До коментар #36 от "Град София":Украйна е създадена 1917г. от Ленин. Преди това няма украинска държава.
Първата руска държава е от 882г. - Новгородска земя.
18:32 16.10.2026
42 Ба баааа
18:33 16.10.2026
43 Ми то ......
18:34 16.10.2026
44 Ганю от Софето
18:34 16.10.2026
45 отговори
До коментар #1 от "Шопо":Като е руска територия,защо избивате руснаци?
18:38 16.10.2026