Предупреждение от Киев: Черно море може да стане втори Ормузки проток

Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток по отношение на световната продоволствена сигурност заради руската блокада и опитите за възпрепятстване на доставките на украинска селскостопанска продукция. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в интервю за Укринформ.

„Русия използва храната като оръжие. Виждаме това, точно както виждаме как тя експлоатира миграционната политика. Русия добре съзнава колко уязвими са някои страни към подобни действия, особено към опитите да се подкопае глобалната продоволствена сигурност“, каза Сибига.

Предупреждение за недостиг и нови миграционни вълни

По думите на украинския външен министър руската блокада има за цел не само да наруши корабоплаването, но и да предизвика недостиг на храни в някои африкански държави. Според него подобен недостиг може да доведе до нови миграционни вълни към Европа.

Сибига заяви, че Украйна се нуждае от стратегия за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море, за неговото отблокиране и за прекратяване на огъня както в енергийния сектор, така и по море. Той посочи, че към процеса за първи път са се присъединили Индия и Египет.

Министърът припомни, че през 2022 г., когато корабоплаването в Черно море е било блокирано, световните цени на хранителните продукти са се повишили с 25 процента. „Отново сме на прага на подобно увеличение“, заяви той.

Риск за следващата земеделска година

Сибига подчерта, че продоволствената сигурност на много държави зависи от украинското зърно, но проблемът не се изчерпва само с него. Заради затрудненията в Черно море част от страните не получават навреме и други украински селскостопански продукти.

По думите му част от земеделските земи в Украйна може да остане незасята заради рисковете, създадени от Русия. Това би оказало влияние върху цените и през следващата година.

„Последиците вече се усещат и те само ще се засилват. Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, този път по отношение на продоволствената сигурност“, каза украинският външен министър.

Сибига добави, че посредниците, активно ангажирани в процеса, очакват отговор от Русия. Междувременно Украйна работи с европейските си партньори за увеличаване на транзита на украинско зърно през техните територии към определени дестинации.

„Това ще бъде трудно, защото Украйна е един от най-големите селскостопански производители в света и може да изхрани до 400 милиона души. Затова е необходим колективен натиск, за да бъде принудена Русия да отблокира Черно море“, заяви Сибига.

Източници: bta.bg, ukrinform.net