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Предупреждение от Киев: Черно море може да стане втори Ормузки проток
  Тема: Украйна

Предупреждение от Киев: Черно море може да стане втори Ормузки проток

16 Октомври, 2026 17:48 1 195 45

  • андрий сибига-
  • черно море-
  • продоволствена сигурност-
  • украинско зърно-
  • руска блокада

Украинският външен министър предупреди за риск за световната продоволствена сигурност заради блокадата и затруднения износ на украинска аграрна продукция

Предупреждение от Киев: Черно море може да стане втори Ормузки проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток по отношение на световната продоволствена сигурност заради руската блокада и опитите за възпрепятстване на доставките на украинска селскостопанска продукция. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в интервю за Укринформ.

„Русия използва храната като оръжие. Виждаме това, точно както виждаме как тя експлоатира миграционната политика. Русия добре съзнава колко уязвими са някои страни към подобни действия, особено към опитите да се подкопае глобалната продоволствена сигурност“, каза Сибига.

Предупреждение за недостиг и нови миграционни вълни

По думите на украинския външен министър руската блокада има за цел не само да наруши корабоплаването, но и да предизвика недостиг на храни в някои африкански държави. Според него подобен недостиг може да доведе до нови миграционни вълни към Европа.

Сибига заяви, че Украйна се нуждае от стратегия за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море, за неговото отблокиране и за прекратяване на огъня както в енергийния сектор, така и по море. Той посочи, че към процеса за първи път са се присъединили Индия и Египет.

Министърът припомни, че през 2022 г., когато корабоплаването в Черно море е било блокирано, световните цени на хранителните продукти са се повишили с 25 процента. „Отново сме на прага на подобно увеличение“, заяви той.

Риск за следващата земеделска година

Сибига подчерта, че продоволствената сигурност на много държави зависи от украинското зърно, но проблемът не се изчерпва само с него. Заради затрудненията в Черно море част от страните не получават навреме и други украински селскостопански продукти.

По думите му част от земеделските земи в Украйна може да остане незасята заради рисковете, създадени от Русия. Това би оказало влияние върху цените и през следващата година.

„Последиците вече се усещат и те само ще се засилват. Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, този път по отношение на продоволствената сигурност“, каза украинският външен министър.

Сибига добави, че посредниците, активно ангажирани в процеса, очакват отговор от Русия. Междувременно Украйна работи с европейските си партньори за увеличаване на транзита на украинско зърно през техните територии към определени дестинации.

„Това ще бъде трудно, защото Украйна е един от най-големите селскостопански производители в света и може да изхрани до 400 милиона души. Затова е необходим колективен натиск, за да бъде принудена Русия да отблокира Черно море“, заяви Сибига.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    46 4 Отговор
    Киев е руска територия.

    Коментиран от #37, #45

    17:50 16.10.2026

  • 2 олелее

    46 1 Отговор
    голяма зелена новина от голяма зелена и нахална муха

    17:51 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    55 1 Отговор
    Путин ви каза, че никакви оръжия няма да влезат през Ч.море за убиване на руснаци. Какво не е ясно. Защо питате само чии са дроновете, питайте какво са превозвали корабите.

    Коментиран от #8

    17:51 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нннн

    39 1 Отговор
    Ами защо започнахте да ги потапяте? Украйна е ударила 2 пъти повече кораби от Русия.

    17:53 16.10.2026

  • 7 Държавата 404

    38 2 Отговор
    Трябва да бъде закрита. Проектът Украйна се оказа неуспешен. И опасен за всички

    17:53 16.10.2026

  • 8 Проф Мермерски каза в Блиц

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Вероятно не е сол, а РДX, вещество без мирис, бяло като сол и се използва за създаване на оръжия. Гърмящо , затова кораба се разцепва и потъва за 3 Мин. Солта не може да предизвика този ефект.

    17:54 16.10.2026

  • 9 Скоро, много скоро

    24 2 Отговор
    Ще има ново правителство в Киев. Тръмп няма нищо против руснаците да влезнат във владение. С Путин ще се разберат

    Коментиран от #14, #39

    17:56 16.10.2026

  • 10 Мишел

    25 3 Отговор
    Русия унищожи износа на желязо и на зърно от Украйна. Този износ носеше над 90% от валутните приходи на Украйна.
    Колкото до световната криза с храните, Русия изнася повече зърно - над 42000000 тона, отколкото Украйна произвежда.

    Коментиран от #12

    17:57 16.10.2026

  • 11 Демек

    0 0 Отговор
    като ,,Тръмп"!

    17:59 16.10.2026

  • 12 Изнасяше

    2 22 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    когато крадеше украинското!

    Коментиран от #31, #32

    18:00 16.10.2026

  • 13 Сандо

    20 1 Отговор
    Трябва да вярваме на Киев - нали те са главния морски бандит тук!?

    18:00 16.10.2026

  • 14 Може

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро, много скоро":

    Зеленски назначава правителството!

    18:01 16.10.2026

  • 15 Ами

    17 2 Отговор
    С всеки изминал ден нараства вероятността окраина да остане
    без комуникации и разузнавателни данни от страна на САЩ.

    Коментиран от #16

    18:01 16.10.2026

  • 16 А до Киев

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    колко остава?

    18:02 16.10.2026

  • 17 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Русия ще освободи Украйна от тежкото наследство оставено и от СССР като освободи Одеса и Николаев ,които са построени с парите на Руската империя и СССР и принадлежат по право на Русия като техен наследник

    Коментиран от #20

    18:02 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тръмп

    9 1 Отговор
    Сега Зелю ще види кон боб яде ли

    18:03 16.10.2026

  • 20 На Ванга

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    ли се правиш?

    18:03 16.10.2026

  • 21 Тръмп

    7 1 Отговор
    С иранците не разбра, но с тоя неблагодарник мисля, че бързоще се оправи

    18:04 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Софиянец

    9 1 Отговор
    Тия боклуци заплашват ли ни сега? Накрая тия укро фанатици ще станат като Алкайда, запада ги създаде и им изпусна каишката! Ще се чудим как да се оправяме с тях!

    18:08 16.10.2026

  • 24 Да бе ,да ! 🤔

    6 1 Отговор
    Ами в годината преди хунтата в Киев , Русия изнася двойно повече пшеница : Русия 18,5 милиона тона , Украйна 9.5 милиона тона . Така че , явно Украйна , удряйки по руските кораби , предизвиква продоволствена криза .

    18:10 16.10.2026

  • 25 Куев

    5 0 Отговор
    Ще го яде квадратен.

    18:11 16.10.2026

  • 26 ТСК

    2 3 Отговор
    Украинските младежи умират, за да могат страните от ЕС да живеят комфортно... това е трагедия.

    18:12 16.10.2026

  • 27 Пепи Волгата

    2 4 Отговор
    Изобщо не ми пука, защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред, пък ако тези палячовци ме изберат за вицепрезидент, ще дублирам пачката!

    18:13 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хи хи хи . Голям майтап !

    4 0 Отговор
    Черно море ще го гледате на снимка !!!!

    18:17 16.10.2026

  • 31 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Изнасяше":

    Глупости дрънкаш

    18:17 16.10.2026

  • 32 Кон с капаци

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Изнасяше":

    На урсула такива и трябват

    18:18 16.10.2026

  • 33 Бай Ганьо

    1 4 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай, ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    18:19 16.10.2026

  • 34 Ганю от Софето

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пепи Волгата":

    По добре пепи волгата от колкото петруханската секта

    18:20 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Макето

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    След войната Украйна ще се превърне в една процъфтяваща държава, член на НАТО и ЕС. А Русия Путин ще докара до просешка тояга.

    18:26 16.10.2026

  • 38 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Чибабига ви е на у мряло. А кат нападаха руски кораби им бе много радостно. Че и плаши света с гладд. Даже гар гите не го ядат, тез искат хората да тро вят. В Т-маркета е пълно с укробисквити и др. Укротрови. Гледайте какво купувате

    18:28 16.10.2026

  • 39 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро, много скоро":

    Няма какво да се разбират. Путин нарежда, Тръмп стриктно изпълнява.

    18:28 16.10.2026

  • 40 Украйна няма да има достъп до Черно море

    1 0 Отговор
    Какво възстановяване каква храна а под зърното какво се крие оръжия а стига вече ...

    18:32 16.10.2026

  • 41 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Град София":

    Украйна е създадена 1917г. от Ленин. Преди това няма украинска държава.
    Първата руска държава е от 882г. - Новгородска земя.

    18:32 16.10.2026

  • 42 Ба баааа

    0 0 Отговор
    Дойде ли тока у кииф

    18:33 16.10.2026

  • 43 Ми то ......

    0 0 Отговор
    Видиш ли украинец тегли му един Х@й !

    18:34 16.10.2026

  • 44 Ганю от Софето

    0 0 Отговор
    Лондон яко са стиснали на зелю топките

    18:34 16.10.2026

  • 45 отговори

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Като е руска територия,защо избивате руснаци?

    18:38 16.10.2026

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