Николай Слатински: Империи бандитки, империи разбойнички (ROGUE EMPIRES)

Преди известно време написах, че:
"Бункерния и неговите орди от орки всъщност промениха главната Цел и ние трябва да хвърляме поглед и към нея, освен да пълним ФБ с оцветени карти. Главната Цел на рашистkата чyма не е пробив по някое направление - там е пращане на заколение на хиляди otрепки за отвличане на вниманието и на принципа Ако нещо се получи - хорошо!
Главната Цел е терор - грозен и жесток терор над цивилното население! Все по-грозен и все по-жесток.
Системен и систематичен терор."
В дискусии с тези, които оспорваха тази моя теза не влизах.
Аз си казвам мнението, защото изпитвам вътрешна необходимост да го направя, която е по-силна от способностите ми да я контролирам и възпирам.
Не целя нито публична подкрепа, нито лайкове, нито парадиране с правотата ми, нито да участвам в медии - това не ме влече вече и повече.
Но последните кошмарни, ужасни дни и нощи (например) в Киев показват и доказват, че се случва точно това:
Путин залага на терора. Залага брутално и кръвожадно. На чудoвuщен и мpakoкобесен терор.
Терор до дупка, както се казва.
И пак да се самоцитирам за тази нова и по-скоро и по-точно вече първоприоритетна цел Русия:
- Путин е наредил страшен и убийствен терор и постоянни удари "така че
-- да загиват деца.
-- да се осъзнава от украинците каква кошмарна зима им предстои.
-- да се изтощава човешката издръжливост - а украинците са човеци и издръжливостта им е човешка, крайна, а не нечовешка, безкрайна.
-- да се сломи украинският народ."
За колосална жалост (както също писах), към безчинствата на Русия на Путин се присъединиха и САЩ на Тръмп.
Получава се нещо чудовищно:
Срещу Украйна са и трите последни (и в дългосрочен план несъмнено обречени на разпад) империи:
Русия, Китай и САЩ.
Това е наистина критична ситуация - безпрецедентна и безкрайно опасна.
Украйна се превръща в опитно поле за един вероятен, а може би и възможен нов световен ред.
Когато три rogue empires, империи-бандитки, империи разбойнички с безправието на силата държат (опитват се да държат) света в подчинение.
Да се молим Богу горещо Украйна да не се огъне, защото огъне ли се, огън ще ни гори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишок
16:02 15.10.2026
2 Гост
Коментиран от #18
16:04 15.10.2026
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4 Лопата Орешник
16:04 15.10.2026
5 ясно
16:04 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Горкият
16:08 15.10.2026
8 психиатъролог
16:10 15.10.2026
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13 Ганю Балкански
16:14 15.10.2026
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19 !!!?
16:19 15.10.2026
20 горски
16:22 15.10.2026
21 Пич
Гледам те какъв си пухкавелко, а ще ти се наложи да търчиш по землянките като Грозев!!!
16:24 15.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Моряка
16:27 15.10.2026
24 Георги Първанов
16:28 15.10.2026
25 Хххххххххххх
16:30 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 0407
16:44 15.10.2026
29 Промяната
16:44 15.10.2026