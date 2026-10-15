Николай Слатински: Империи бандитки, империи разбойнички (ROGUE EMPIRES)

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди известно време написах, че:

"Бункерния и неговите орди от орки всъщност промениха главната Цел и ние трябва да хвърляме поглед и към нея, освен да пълним ФБ с оцветени карти. Главната Цел на рашистkата чyма не е пробив по някое направление - там е пращане на заколение на хиляди otрепки за отвличане на вниманието и на принципа Ако нещо се получи - хорошо!

Още новини от Украйна

Главната Цел е терор - грозен и жесток терор над цивилното население! Все по-грозен и все по-жесток.

Системен и систематичен терор."

В дискусии с тези, които оспорваха тази моя теза не влизах.

Аз си казвам мнението, защото изпитвам вътрешна необходимост да го направя, която е по-силна от способностите ми да я контролирам и възпирам.

Не целя нито публична подкрепа, нито лайкове, нито парадиране с правотата ми, нито да участвам в медии - това не ме влече вече и повече.

Но последните кошмарни, ужасни дни и нощи (например) в Киев показват и доказват, че се случва точно това:

Путин залага на терора. Залага брутално и кръвожадно. На чудoвuщен и мpakoкобесен терор.

Терор до дупка, както се казва.

И пак да се самоцитирам за тази нова и по-скоро и по-точно вече първоприоритетна цел Русия:

- Путин е наредил страшен и убийствен терор и постоянни удари "така че

-- да загиват деца.

-- да се осъзнава от украинците каква кошмарна зима им предстои.

-- да се изтощава човешката издръжливост - а украинците са човеци и издръжливостта им е човешка, крайна, а не нечовешка, безкрайна.

-- да се сломи украинският народ."

За колосална жалост (както също писах), към безчинствата на Русия на Путин се присъединиха и САЩ на Тръмп.

Получава се нещо чудовищно:

Срещу Украйна са и трите последни (и в дългосрочен план несъмнено обречени на разпад) империи:

Русия, Китай и САЩ.

Това е наистина критична ситуация - безпрецедентна и безкрайно опасна.

Украйна се превръща в опитно поле за един вероятен, а може би и възможен нов световен ред.

Когато три rogue empires, империи-бандитки, империи разбойнички с безправието на силата държат (опитват се да държат) света в подчинение.

Да се молим Богу горещо Украйна да не се огъне, защото огъне ли се, огън ще ни гори.