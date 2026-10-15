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Николай Слатински: Империи бандитки, империи разбойнички (ROGUE EMPIRES)
  Тема: Украйна

Николай Слатински: Империи бандитки, империи разбойнички (ROGUE EMPIRES)

15 Октомври, 2026 16:01 828 29

  • николай слатински-
  • руска агресия-
  • война-
  • украйна

Путин залага на терора. Залага брутално и кръвожадно. На чудoвuщен и мpakoкобесен терор

Николай Слатински: Империи бандитки, империи разбойнички (ROGUE EMPIRES) - 1
Снимка: БГНЕС
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Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди известно време написах, че:

"Бункерния и неговите орди от орки всъщност промениха главната Цел и ние трябва да хвърляме поглед и към нея, освен да пълним ФБ с оцветени карти. Главната Цел на рашистkата чyма не е пробив по някое направление - там е пращане на заколение на хиляди otрепки за отвличане на вниманието и на принципа Ако нещо се получи - хорошо!

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Главната Цел е терор - грозен и жесток терор над цивилното население! Все по-грозен и все по-жесток.

Системен и систематичен терор."

В дискусии с тези, които оспорваха тази моя теза не влизах.

Аз си казвам мнението, защото изпитвам вътрешна необходимост да го направя, която е по-силна от способностите ми да я контролирам и възпирам.

Не целя нито публична подкрепа, нито лайкове, нито парадиране с правотата ми, нито да участвам в медии - това не ме влече вече и повече.

Но последните кошмарни, ужасни дни и нощи (например) в Киев показват и доказват, че се случва точно това:

Путин залага на терора. Залага брутално и кръвожадно. На чудoвuщен и мpakoкобесен терор.

Терор до дупка, както се казва.

И пак да се самоцитирам за тази нова и по-скоро и по-точно вече първоприоритетна цел Русия:

- Путин е наредил страшен и убийствен терор и постоянни удари "така че

-- да загиват деца.

-- да се осъзнава от украинците каква кошмарна зима им предстои.

-- да се изтощава човешката издръжливост - а украинците са човеци и издръжливостта им е човешка, крайна, а не нечовешка, безкрайна.

-- да се сломи украинският народ."

За колосална жалост (както също писах), към безчинствата на Русия на Путин се присъединиха и САЩ на Тръмп.

Получава се нещо чудовищно:

Срещу Украйна са и трите последни (и в дългосрочен план несъмнено обречени на разпад) империи:

Русия, Китай и САЩ.

Това е наистина критична ситуация - безпрецедентна и безкрайно опасна.

Украйна се превръща в опитно поле за един вероятен, а може би и възможен нов световен ред.

Когато три rogue empires, империи-бандитки, империи разбойнички с безправието на силата държат (опитват се да държат) света в подчинение.

Да се молим Богу горещо Украйна да не се огъне, защото огъне ли се, огън ще ни гори.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишок

    33 7 Отговор
    мишшшок...

    16:02 15.10.2026

  • 2 Гост

    35 7 Отговор
    Този "експерт в областта на националната сигурност" пребори в една статия Русия, САЩ и Китай едновременно. Пази Боже, че не във властта! Сигурно и Бразилия и Иран щеше да ошета! Най малко!

    Коментиран от #18

    16:04 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лопата Орешник

    25 8 Отговор
    Това джудже тръгнало да нарича Вова , бункер? Този си рита здравето!;

    16:04 15.10.2026

  • 5 ясно

    21 5 Отговор
    Вземай пушката ,и бегом в украйна !!

    16:04 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горкият

    19 6 Отговор
    Вече съвсем е загубил разсъдъкът си! Външният му вид е показателен!🤕

    16:08 15.10.2026

  • 8 психиатъролог

    15 6 Отговор
    Да отиде да се прегледа на 4 километър.

    16:10 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ганю Балкански

    9 6 Отговор
    ....Русофобията ,като при този мушморок Ники е настолната комуникация на гнидите и ларвите, които мислят с телевизорите, хранят се с отрова и се влачат по земята без лице, без крака, без гръбнак.

    16:14 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!?

    4 6 Отговор
    Фашизъм - ново начало...!!!?

    16:19 15.10.2026

  • 20 горски

    9 2 Отговор
    Интересно,от кога жълтите либерали преоткриха Бог,че и започнаха да се молят.Признал съм ги-много са гъвкави-ако утре се смени триеда/и гранта/ ще громят световния империализъм,японския национализъм и кумунизма и фашизма и др.Важното е да има грант ....

    16:22 15.10.2026

  • 21 Пич

    6 3 Отговор
    Слатински!!!
    Гледам те какъв си пухкавелко, а ще ти се наложи да търчиш по землянките като Грозев!!!

    16:24 15.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Моряка

    4 1 Отговор
    Тази архивна мъзмънтия какво прави тук?Пенсията му не му ли стига?

    16:27 15.10.2026

  • 24 Георги Първанов

    4 0 Отговор
    Безсмислена статия от специалист по национална сигурност.Завършил математика в СССР

    16:28 15.10.2026

  • 25 Хххххххххххх

    2 0 Отговор
    Като не щеш дискусия, за да защитиш тезите си, поне не се изхвърляй, щото Китай, Русия и САЩ, не могат да бъдат спренш.

    16:30 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 0407

    1 0 Отговор
    Слатински и Бог......единственото оправдание на Бог ,е това ,че не съществува ..по думите на един велик писател....ама да го молим,а дали.....

    16:44 15.10.2026

  • 29 Промяната

    1 0 Отговор
    Има съобщение от Държавната психиатрична болница за избягал пациент. Отговаря на описанието.

    16:44 15.10.2026