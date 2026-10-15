Марко Мартин: "Бих попитал българите искат ли да живеят при Путин"

Марко Мартин е германски писател и журналист. Работи по теми като свободата и заплахите срещу нея, дисидентството, наследството на диктатурите, Източна Европа и Израел. Мартин е на посещение в България по поканата на фондация „Конрад Аденауер".
Господин Мартин, срещнахте се със студенти и ученици в България. Какво научихте от тях?
Марко Мартин: Бях изключително впечатлен от сериозността, от интелектуалното любопитство на учениците и въпросите, които задаваха във връзка с моята работа, по темата за свободата и заплахите за нея. Усещаше се едно осъзнаване, че темата за свободата не е просто тема от историята.
Сега ключовият въпрос е за агресивната война на Путин, това е нещо, което поставя всички нас пред предизвикателства - в германското общество и в българското общество. Впечатлението ми е, че младите хора в България осъзнават това.
Заблудите на германската политика
Вие сте критичен към германската политика по отношение на Русия от години. Защо според Вас предишните правителства в Берлин не осъзнаха до какво ще доведе това?
Защото арогантно смятаха, че могат да го предотвратят. Защото вярваха, че начинът на мислене на Кремъл е същият като техния и следва мотото: „И двете страни сключваме сделка, и двете извличаваме ползи, и двете печелим".
Но един стремящ се към експанзия деспот не мисли така. Не става въпрос за „печелим и двамата", а за „аз искам да спечеля, а другите трябва да загубят". И към това, разбира се, се добавя и силната антизападна нагласа, формирана от неговата „социализация" в КГБ.
Хората в администрацията на канцлера, водещите германски политици, но също и профсъюзите, както и бизнесът и голяма част от обществеността, не искаха да го видят. Въпреки че беше очевидно, въпреки че правозащитниците от „Мемориал" и някои политици от „Зелените" отдавна предупреждаваха какви контури придобива Русия, откакто Путин дойде на власт през 1999 г.
Последната Ви книга се казва „Задачи пред свободата". Парадоксално изглежда, че днес свободите в Европа се превръщат в най-голямата заплаха за самите себе си - политическата свобода позволи съществуването на партии, които застрашават демокрацията, икономическата свобода даде зелена светлина за търговия с диктатори, които се обогатиха и бетонираха по този начин, свободата на придвижване и миграция изгради стени, които уж бяхме разрушили. Коя е най-голямата задача пред свободата днес?
Вие засягате няколко теми, като всяка една от тях е изключително сложна. Смятам, че винаги трябва да се търси баланс между свободата и сигурността. Защото ако има прекалено много сигурност, възниква въпросът кой определя какво е сигурност. Ако този баланс е в ръцете на авторитарен владетел или авторитарна партия, тогава свободата се жертва в името на сигурността.
Силни служби, които действат активно
От друга страна, разбира се, правото да живееш без страх също е човешко право. И затова вътрешната сигурност играе голяма роля - тоест, вътрешната сигурност срещу лица, представляващи заплаха. Имаме крайнодесен екстремизъм, имаме крайноляв екстремизъм и имаме ислямизъм. Затова са ни необходими силни служби за сигурност, които могат да се намесват и да действат проактивно, за да гарантират свободата. Това означава, че винаги ще съществува напрежение между свободата и сигурността.
И аз смятам, че либералите, застъпващи се за гражданските права, опростяват нещата прекалено много, когато виждат опасността само от страна на държавата. Но също така вярвам, че държавата сама не може да реши тези задачи, ако сред цялото население липсва осъзнаване на тази амбивалентност и на тази двусмисленост. Имаме свобода, искаме да я запазим, затова трябва да я защитаваме решително - както вътре, така и навън.
Живеете в Берлин, а там последните избори и особено дебатът, който се разрази след тях, показа ясно колко поляризирано е обществото, особено по теми като антисемитизма и ислямофобията. Как според Вас могат да бъдат затворени тези рани?
Не съм лечител, а наблюдател, затова мога да дам само идеи. Налице е голяма поляризация - от една страна имаме десния популизъм, чиято цел е да раздроби и унищожи демократичния център, както и демократичноконсервативните партии. А от другата страна имаме левия популизъм, който е пропутински и поглежда към Франция, към лявоавторитарни фигури като Жан-Люк Меленшон и вижда там модел за успех. Моделът на техния успех се състои в това, че отиват в определени мюсюлмански имигрантски среди и печелят точки с критики към Израел, които насаждат и антисемитски настроения. И тъжното е, че това работи. Смятам, че както от демократичната десница се очаква да се дистанцира ясно от крайнодесния екстремизъм, така и демократичната левица носи отговорността да направи съвсем ясно разграничение от авторитарните леви, крайнолевите и ислямистите.
Но „Алтернатива за Германия" и „Левицата" стават все по-силни и просто няма как да бъдат игнорирани при създаването на някои мнозинства.
Политика без морализаторски пози
Да, но с тези партии не може да се състави мнозинство. Който се опита да състави мнозинство с тези партии, ще бъде погълнат. Историята го доказва. Става въпрос за ново самосъзнание на центъра, включително в обръщението към избирателите, да ги попитаме: „Какво искате?" Наистина ли вярвате, че г-н Хьоке, г-жа Вайдел, г-жа Райхинек, имат дори и най-малката представа за икономиката, за политиката на сигурността, за пенсионната политика? Какви са последствията от това, за което гласувате?
Мисля, че демократичният център трябва да стане много по-уверен в себе си. Това, което имаме, е морализаторство, но то е дефанзивно морализаторство, а не гордост от постигнатото и точно описание на проблемите, с които се сблъскваме.
Оптимист ли сте за Германия?
Нямам друг избор. Моят стар приятел Волф Бирман, който сега навършва 90 години, на Франкфуртския панаир на книгата определи песимизма като „голяма гадост". Той каза, че твърде много хора са умрели за по-добро бъдеще. А ние, които все още не сме пред опасност за живота си, нямаме право да се отказваме още преди голямата борба наистина да е започнала.
Пишете много за дисидентите през 20 век. Кои днес са бастионите на свободата - местата, където дисидентите могат да намерят защита? САЩ още ли са сред тях?
Не съвсем. Гал Бекерман има книга, която се казва „Как да бъдеш дисидент?" И това е наистина много интересно. Той се позовава именно на тази традиция на източноевропейските дисиденти. Когато се позоваваш на правото и закона, когато водиш живот без страх и не търпиш репресии.
Такива активисти се срещат в Източна Европа - Вацлав Хавел, хората от „Мемориал". Мисля и сега за моя колега и писател, Михал Хворецки, който живее в Братислава. Той наскоро издаде книга със заглавие „Дисидент" за това как може да се противодейства на авторитарните правителства на Путин и Роберт Фицо чрез гражданско неподчинение. В Хонконг се срещнах със студентския активист Джошуа Уонг, който и до днес е в затвора. Той ме попита откъде съм и когато отговорих, каза: „Берлин, градът на свободата! Сега Хонконг е фронтови град."
"На нашия начин на живот е обявена война"
На нас, на нашия начин на живот, е обявена война. Дали това са привържениците на Тръмп с техните лъжи, дали са привържениците на Путин с техните хибридни и съвсем реални войни или петите колони вътре. Живеем във „фронтови град", а всеки може да бъде на този фронт срещу злото. И то в името на едно добро, което не трябва да поучава, което не трябва постоянно да повтаря, че ние сме по-добрите, а да се позовава на факти, на успешния модел на либералното общество, за да кажем: „Ние имаме повече да предложим".
И накрая още един въпрос за България: какво казвате на всички онези българи, които симпатизират на Путин или пък са против подкрепата за Украйна?
Искам да попитам тези хора съвсем конкретно дали биха искали да живеят под режима на Путин. И ако отговорят с „да", тогава да им представя фактите. А ако кажат „не", следващият въпрос би бил: „Добре, а украинците трябва ли да го правят?" Колко безсърдечен, да не кажа, колко покварен трябва да бъде човек, за да пожелава на други хора нещо, което сам иска да избегне на всяка цена.
Трябва да се чуват гласовете от Украйна. И то не непременно на интелектуалците. Свидетелският разказ на един дядо пред горящата му къща, който се сбогува с децата си и с внуците си, защото те току-що са загинали от дроновете и ракетите на Путин, всъщност би трябвало да е достатъчен. Всеки от нас може да го покаже. Учтиво, но и настоятелно.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 О,шипка
Мразим германците
Коментиран от #25, #128
17:41 15.10.2026
2 Зевс
17:42 15.10.2026
3 Не бе
17:42 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стенли
17:43 15.10.2026
6 Мильо
Коментиран от #52
17:44 15.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #19
17:44 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мутата
Коментиран от #33, #88
17:45 15.10.2026
11 българин
Коментиран от #28, #65
17:45 15.10.2026
12 Така Така
Коментиран от #17, #20, #107
17:45 15.10.2026
13 Марко
17:45 15.10.2026
14 Не точно
17:45 15.10.2026
15 Ами
17:46 15.10.2026
16 Тънка разлика
Коментиран от #22, #38
17:46 15.10.2026
17 Какво
До коментар #12 от "Така Така":те спира?
17:46 15.10.2026
18 Копейка
Ха ха отдалече сме много яки копейки.
17:46 15.10.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":И в негов стил- вторият ми въпрос щеше да е:
- Вие колко време бихте търпели съпругът на сестра Ви да я бие всяка вечер? Не бихте ли се намесили, ако никой не иска да го спре❓
17:46 15.10.2026
20 Така Така
До коментар #12 от "Така Така":С Удоволствие бих живял в Русия, но Беларус ми е преди нея все пак
Коментиран от #85
17:47 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Точно де
До коментар #16 от "Тънка разлика":Ето за тази наглост пиша. Въобразяват си че имат правото да определят кой е руснак и кое било Русия.
Коментиран от #43
17:48 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 боко
17:48 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 УдоМача
17:48 15.10.2026
28 Охххх
До коментар #11 от "българин":И аз искам да те видя как живееш в България тогава ,само за миг
17:49 15.10.2026
29 Един цар на земята
17:49 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами ако
17:49 15.10.2026
32 Тошко
17:49 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #54
17:50 15.10.2026
35 стоян георгиев
17:50 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Нито
17:50 15.10.2026
38 оня с коня
До коментар #16 от "Тънка разлика":Въпросът е дълбоко спорен дали Украинците са си "чисти руснаци" както се произнасяш",или Руснаците са "Чисти Украинци" но...ти си надничаш от твоята си Камбанарийка и виждаш нещата през твоите си Очила.
Коментиран от #48, #83
17:50 15.10.2026
39 А при Мерц
17:50 15.10.2026
40 Варненец
17:51 15.10.2026
41 ПИТАЙ ДЯДО СИ
17:51 15.10.2026
42 Копейко
17:51 15.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ха ха хаааа
17:52 15.10.2026
45 Сатана Z
17:52 15.10.2026
46 Искат
17:52 15.10.2026
47 А питаха
Коментиран от #76, #84, #110
17:52 15.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 А при Мерц ...
17:52 15.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сбе
До коментар #34 от "Българският народ е на страната на Русия":Как ще съм на страната на Русия, когато са забранили българския език в окупираните земи?
17:52 15.10.2026
55 Мишел
Коментиран от #100
17:53 15.10.2026
56 Факти
17:53 15.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 НЯМА НОРАМЛЕН ХРИСТИЯНИН
17:53 15.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Лон дон
17:53 15.10.2026
61 Анонимен
17:54 15.10.2026
62 Българин
17:54 15.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Демент Байденов
17:54 15.10.2026
65 Стенли
До коментар #11 от "българин":Да или като Лукашенко 👍
17:54 15.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Какъв
17:54 15.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 хмм
Коментиран от #79
17:55 15.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зверев
17:55 15.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 777
17:56 15.10.2026
74 Анонимен
17:56 15.10.2026
75 искам
17:56 15.10.2026
76 това е всичко, което трябва да знаете
До коментар #47 от "А питаха":Ами в Херсон хората не искат да живеят при путин и затова изпъдиха руските окупатори!
17:56 15.10.2026
77 6135
Този Марко май се има за пълновластен собственик на фактите?
17:56 15.10.2026
78 стоян георгиев
17:57 15.10.2026
79 А знаеш ли
До коментар #69 от "хмм":че Хитлер пръв въвежда платено майчинство,платен отпуск и почивни станции за работници?
17:57 15.10.2026
80 Хихи
17:57 15.10.2026
81 темата за свободата и заплахите за нея
17:58 15.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анджо
До коментар #47 от "А питаха":Да ,първо ги окупираха и после направиха референдум.🤮🤮🤮
17:58 15.10.2026
85 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #20 от "Така Така":При батька Лукашенко няма такива лигавщини и евролиберастия като при нас.
Там законите са строги по отношение на ред и правила.
За това престъпността е почти нулева,при десет милиона население.
Коментиран от #95
17:58 15.10.2026
86 Окупираните
17:59 15.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 баба Кунка
До коментар #10 от "Мутата":По-добре да не си го причиняваме.Не е ок там.
17:59 15.10.2026
89 Българин
Коментиран от #112
18:00 15.10.2026
90 Олеееее майко ...
18:00 15.10.2026
91 Миризловото дойче зеле по добре да пита:
18:00 15.10.2026
92 И НИЙ НЕ СМЕ ПРОСТИ
Но на Марко Мартин предлагам да предизвика референдум в ЕС искат ли еврогражданите да живеят при Урсула фод дер Лайен.
Втори въпрос - искат ли украинците да живеят при Володимир Зеленски.
18:00 15.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 И Киев е Руски
18:01 15.10.2026
95 И ядат
До коментар #85 от "Софийски селянин,Пенсионер":само картошки и лук!
Коментиран от #123
18:01 15.10.2026
96 ДААААА
18:01 15.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Дойче веле 🚾
18:02 15.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Кадиров
До коментар #55 от "Мишел":го би,като маче у дирек!
18:03 15.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 виктория
18:03 15.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Даа...
До коментар #12 от "Така Така":Ако не сте разбрали вече не стрелят по границата, както по времето на съветското робство, когато бяхме оградени от бодлива тел и убиваха всеки, който иска да избяга от социалистическия рай.
Можете спокойно да се отдадете на удоволствията и да заживеете мечтания си живот. В Беларус не знам, но в РФ имате покана лично от другаря Путин, удостоверена с издаден указ.
18:04 15.10.2026
108 Да искам
18:04 15.10.2026
109 Трафикант
18:05 15.10.2026
110 да питам
До коментар #47 от "А питаха":А питаха ли българите в Украйна ?
Коментиран от #115
18:06 15.10.2026
111 Олеееее майко ...
18:06 15.10.2026
112 Ами
До коментар #89 от "Българин":направи!
18:07 15.10.2026
113 Куриоз
18:08 15.10.2026
114 Тоест
До коментар #104 от "Варяга":Получава се нещо, като при религиите. Различни деноминации на варягите. Беларусите са руснаци на сто процента. Но украинците и руснаците са деноминации на варягите. Защо едните да са другите, въпреки че са едно, но различни деноминации.
18:09 15.10.2026
115 и аз питам
До коментар #110 от "да питам":Питаха ли българите в окупираните земи, на които им забраниха да учат български?
18:10 15.10.2026
116 Излиза
18:11 15.10.2026
117 Тото
18:11 15.10.2026
118 Българите
18:12 15.10.2026
119 🦉🦉🦉🦉
До коментар #102 от "ИНТЕРЕСЕН ВЪПРОС":Абе то и педагог се римува с проктолог❗
И какво от това🤔
18:12 15.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Ако казуса е в Украйна или Русия
Коментиран от #127
18:13 15.10.2026
122 Хиляди руснаци
18:13 15.10.2026
123 Софийски селянин,
До коментар #95 от "И ядат":Да имат в изобилие техни картошки,и лук също.
А ние в нашата държавичка и тях почти нямаме...
За разлика от България в Беларус те не ядат Фносни боклуци като при нас.
Селскостопанската им продукция е натурална и чиста,без ГМО.
Коментиран от #125
18:14 15.10.2026
124 Избираш Путин
18:14 15.10.2026
125 Ял ли си
До коментар #123 от "Софийски селянин,":лукашенкови картошки?
18:15 15.10.2026
126 Гробар
18:15 15.10.2026
127 За да
До коментар #121 от "Ако казуса е в Украйна или Русия":отиде в Донбас!?
18:16 15.10.2026
128 Ейййй
До коментар #1 от "О,шипка":Не говори в множествено число, а само от свое име.
18:16 15.10.2026
129 БАРС
18:16 15.10.2026
130 Ганю Балкански
И как ще кажат нещо срещу Боко тез студенти, като са им обещани стипендии от тази фондация. Затворен кръг е всичко,Марко.
Ела са питаш обикновените хора- пък тогаз хленчи и говори
18:17 15.10.2026
131 Копейка
18:19 15.10.2026