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Марко Мартин: "Бих попитал българите искат ли да живеят при Путин"
  Тема: Украйна

Марко Мартин: "Бих попитал българите искат ли да живеят при Путин"

15 Октомври, 2026 17:40 1 397 131

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • българия-
  • владимир путин-
  • европейски съюз-
  • румен радев-
  • володимир зеленски-
  • илияна йотова

А ако кажат "не", въпросът ми би бил: "Добре, а защо украинците да го правят?"

Марко Мартин: "Бих попитал българите искат ли да живеят при Путин" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Марко Мартин е германски писател и журналист. Работи по теми като свободата и заплахите срещу нея, дисидентството, наследството на диктатурите, Източна Европа и Израел. Мартин е на посещение в България по поканата на фондация „Конрад Аденауер".

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Господин Мартин, срещнахте се със студенти и ученици в България. Какво научихте от тях?

Марко Мартин: Бях изключително впечатлен от сериозността, от интелектуалното любопитство на учениците и въпросите, които задаваха във връзка с моята работа, по темата за свободата и заплахите за нея. Усещаше се едно осъзнаване, че темата за свободата не е просто тема от историята.

Сега ключовият въпрос е за агресивната война на Путин, това е нещо, което поставя всички нас пред предизвикателства - в германското общество и в българското общество. Впечатлението ми е, че младите хора в България осъзнават това.

Заблудите на германската политика

Вие сте критичен към германската политика по отношение на Русия от години. Защо според Вас предишните правителства в Берлин не осъзнаха до какво ще доведе това?

Защото арогантно смятаха, че могат да го предотвратят. Защото вярваха, че начинът на мислене на Кремъл е същият като техния и следва мотото: „И двете страни сключваме сделка, и двете извличаваме ползи, и двете печелим".

Но един стремящ се към експанзия деспот не мисли така. Не става въпрос за „печелим и двамата", а за „аз искам да спечеля, а другите трябва да загубят". И към това, разбира се, се добавя и силната антизападна нагласа, формирана от неговата „социализация" в КГБ.

Хората в администрацията на канцлера, водещите германски политици, но също и профсъюзите, както и бизнесът и голяма част от обществеността, не искаха да го видят. Въпреки че беше очевидно, въпреки че правозащитниците от „Мемориал" и някои политици от „Зелените" отдавна предупреждаваха какви контури придобива Русия, откакто Путин дойде на власт през 1999 г.

Последната Ви книга се казваЗадачи пред свободата". Парадоксално изглежда, че днес свободите в Европа се превръщат в най-голямата заплаха за самите себе си - политическата свобода позволи съществуването на партии, които застрашават демокрацията, икономическата свобода даде зелена светлина за търговия с диктатори, които се обогатиха и бетонираха по този начин, свободата на придвижване и миграция изгради стени, които уж бяхме разрушили. Коя е най-голямата задача пред свободата днес?

Вие засягате няколко теми, като всяка една от тях е изключително сложна. Смятам, че винаги трябва да се търси баланс между свободата и сигурността. Защото ако има прекалено много сигурност, възниква въпросът кой определя какво е сигурност. Ако този баланс е в ръцете на авторитарен владетел или авторитарна партия, тогава свободата се жертва в името на сигурността.

Силни служби, които действат активно

От друга страна, разбира се, правото да живееш без страх също е човешко право. И затова вътрешната сигурност играе голяма роля - тоест, вътрешната сигурност срещу лица, представляващи заплаха. Имаме крайнодесен екстремизъм, имаме крайноляв екстремизъм и имаме ислямизъм. Затова са ни необходими силни служби за сигурност, които могат да се намесват и да действат проактивно, за да гарантират свободата. Това означава, че винаги ще съществува напрежение между свободата и сигурността.

И аз смятам, че либералите, застъпващи се за гражданските права, опростяват нещата прекалено много, когато виждат опасността само от страна на държавата. Но също така вярвам, че държавата сама не може да реши тези задачи, ако сред цялото население липсва осъзнаване на тази амбивалентност и на тази двусмисленост. Имаме свобода, искаме да я запазим, затова трябва да я защитаваме решително - както вътре, така и навън.

Живеете в Берлин, а там последните избори и особено дебатът, който се разрази след тях, показа ясно колко поляризирано е обществото, особено по теми като антисемитизма и ислямофобията. Как според Вас могат да бъдат затворени тези рани?

Не съм лечител, а наблюдател, затова мога да дам само идеи. Налице е голяма поляризация - от една страна имаме десния популизъм, чиято цел е да раздроби и унищожи демократичния център, както и демократичноконсервативните партии. А от другата страна имаме левия популизъм, който е пропутински и поглежда към Франция, към лявоавторитарни фигури като Жан-Люк Меленшон и вижда там модел за успех. Моделът на техния успех се състои в това, че отиват в определени мюсюлмански имигрантски среди и печелят точки с критики към Израел, които насаждат и антисемитски настроения. И тъжното е, че това работи. Смятам, че както от демократичната десница се очаква да се дистанцира ясно от крайнодесния екстремизъм, така и демократичната левица носи отговорността да направи съвсем ясно разграничение от авторитарните леви, крайнолевите и ислямистите.

НоАлтернатива за Германия" иЛевицата" стават все по-силни и просто няма как да бъдат игнорирани при създаването на някои мнозинства.

Политика без морализаторски пози

Да, но с тези партии не може да се състави мнозинство. Който се опита да състави мнозинство с тези партии, ще бъде погълнат. Историята го доказва. Става въпрос за ново самосъзнание на центъра, включително в обръщението към избирателите, да ги попитаме: „Какво искате?" Наистина ли вярвате, че г-н Хьоке, г-жа Вайдел, г-жа Райхинек, имат дори и най-малката представа за икономиката, за политиката на сигурността, за пенсионната политика? Какви са последствията от това, за което гласувате?

Мисля, че демократичният център трябва да стане много по-уверен в себе си. Това, което имаме, е морализаторство, но то е дефанзивно морализаторство, а не гордост от постигнатото и точно описание на проблемите, с които се сблъскваме.

Оптимист ли сте за Германия?

Нямам друг избор. Моят стар приятел Волф Бирман, който сега навършва 90 години, на Франкфуртския панаир на книгата определи песимизма като „голяма гадост". Той каза, че твърде много хора са умрели за по-добро бъдеще. А ние, които все още не сме пред опасност за живота си, нямаме право да се отказваме още преди голямата борба наистина да е започнала.

Пишете много за дисидентите през 20 век. Кои днес са бастионите на свободата - местата, където дисидентите могат да намерят защита? САЩ още ли са сред тях?

Не съвсем. Гал Бекерман има книга, която се казва „Как да бъдеш дисидент?" И това е наистина много интересно. Той се позовава именно на тази традиция на източноевропейските дисиденти. Когато се позоваваш на правото и закона, когато водиш живот без страх и не търпиш репресии.

Такива активисти се срещат в Източна Европа - Вацлав Хавел, хората от „Мемориал". Мисля и сега за моя колега и писател, Михал Хворецки, който живее в Братислава. Той наскоро издаде книга със заглавие „Дисидент" за това как може да се противодейства на авторитарните правителства на Путин и Роберт Фицо чрез гражданско неподчинение. В Хонконг се срещнах със студентския активист Джошуа Уонг, който и до днес е в затвора. Той ме попита откъде съм и когато отговорих, каза: „Берлин, градът на свободата! Сега Хонконг е фронтови град."

"На нашия начин на живот е обявена война"

На нас, на нашия начин на живот, е обявена война. Дали това са привържениците на Тръмп с техните лъжи, дали са привържениците на Путин с техните хибридни и съвсем реални войни или петите колони вътре. Живеем във „фронтови град", а всеки може да бъде на този фронт срещу злото. И то в името на едно добро, което не трябва да поучава, което не трябва постоянно да повтаря, че ние сме по-добрите, а да се позовава на факти, на успешния модел на либералното общество, за да кажем: „Ние имаме повече да предложим".

И накрая още един въпрос за България: какво казвате на всички онези българи, които симпатизират на Путин или пък са против подкрепата за Украйна?

Искам да попитам тези хора съвсем конкретно дали биха искали да живеят под режима на Путин. И ако отговорят с „да", тогава да им представя фактите. А ако кажат „не", следващият въпрос би бил: „Добре, а украинците трябва ли да го правят?" Колко безсърдечен, да не кажа, колко покварен трябва да бъде човек, за да пожелава на други хора нещо, което сам иска да избегне на всяка цена.

Трябва да се чуват гласовете от Украйна. И то не непременно на интелектуалците. Свидетелският разказ на един дядо пред горящата му къща, който се сбогува с децата си и с внуците си, защото те току-що са загинали от дроновете и ракетите на Путин, всъщност би трябвало да е достатъчен. Всеки от нас може да го покаже. Учтиво, но и настоятелно.

Източник: www.dw.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О,шипка

    83 23 Отговор
    Руснаците са наши братя
    Мразим германците

    Коментиран от #25, #128

    17:41 15.10.2026

  • 2 Зевс

    84 12 Отговор
    Айде още вкиснато зеле, Марко вместо да се занимава с България да каже защо източна Германия не иска да е част от федеративната република?

    17:42 15.10.2026

  • 3 Не бе

    46 2 Отговор
    той да живее при нас!

    17:42 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стенли

    53 9 Отговор
    Аман от тъпотии 🤯🤯👎

    17:43 15.10.2026

  • 6 Мильо

    30 1 Отговор
    Аз искам ,при Маша!

    Коментиран от #52

    17:44 15.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    40 8 Отговор
    Ами да беше питал защо укр...и избиваха укр...и❗

    Коментиран от #19

    17:44 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мутата

    39 3 Отговор
    А, ако кажат ДА?

    Коментиран от #33, #88

    17:45 15.10.2026

  • 11 българин

    50 14 Отговор
    Не знам дали "при Путин" но със сигурност бих искал страната ни да се управлява от човек като Путин.

    Коментиран от #28, #65

    17:45 15.10.2026

  • 12 Така Така

    22 6 Отговор
    С удонолствие бих живял в Русия, но Беларус ми е преди нея все пак.

    Коментиран от #17, #20, #107

    17:45 15.10.2026

  • 13 Марко

    37 2 Отговор
    да пита Шрьодер,Ангела и АзГ!

    17:45 15.10.2026

  • 14 Не точно

    23 16 Отговор
    Те не искат да живеят при Путин. Там е проблемът, който произтича от наглостта им. Те искат европейските пари, НО да живеят по правилата на Русия. Ще гепиме парите, НО никой не може да ни търси сметка. И в която и държава да се настанят си въобразяват, че местните са им длъжни да им осигурят неприкосновен руски свят.

    17:45 15.10.2026

  • 15 Ами

    42 5 Отговор
    А защо не попитате хората, искат ли да живеят при Урсула :)

    17:46 15.10.2026

  • 16 Тънка разлика

    32 6 Отговор
    Ама те така наречените украйнци са си чисти руснаци. Къде да живеят ако не в своята държава - Русия? Да не говорим, че те половината живеят някъде по Европа вече.

    Коментиран от #22, #38

    17:46 15.10.2026

  • 17 Какво

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Така Така":

    те спира?

    17:46 15.10.2026

  • 18 Копейка

    8 24 Отговор
    Аз искам ама само в нета, а иначе съм твърдо тука.По добре е отколкото да станеш Груз 200 ,да чакаш цяла нощ по бензиностанции ,или нещо неправилно кажеш или напишеш да те прати вожда в Сибир.
    Ха ха отдалече сме много яки копейки.

    17:46 15.10.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    19 3 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    И в негов стил- вторият ми въпрос щеше да е:
    - Вие колко време бихте търпели съпругът на сестра Ви да я бие всяка вечер? Не бихте ли се намесили, ако никой не иска да го спре❓

    17:46 15.10.2026

  • 20 Така Така

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Така Така":

    С Удоволствие бих живял в Русия, но Беларус ми е преди нея все пак

    Коментиран от #85

    17:47 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Точно де

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Тънка разлика":

    Ето за тази наглост пиша. Въобразяват си че имат правото да определят кой е руснак и кое било Русия.

    Коментиран от #43

    17:48 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 боко

    18 3 Отговор
    не знам за българите ,ама германците като гледам се натискат

    17:48 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 УдоМача

    11 3 Отговор
    Аз бих живял за да живея в ред а не свободия, но Родината си не бих напуснал!

    17:48 15.10.2026

  • 28 Охххх

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "българин":

    И аз искам да те видя как живееш в България тогава ,само за миг

    17:49 15.10.2026

  • 29 Един цар на земята

    18 1 Отговор
    Цел свет чака Вовата!

    17:49 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами ако

    3 0 Отговор
    можем да ти направим още братя

    17:49 15.10.2026

  • 32 Тошко

    5 15 Отговор
    Не искат да живеят при Путин, още са тука за съжаление

    17:49 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българският народ е на страната на Русия

    23 3 Отговор
    Фашистите и всички фашистки НПО и фондации вън от България!!!

    Коментиран от #54

    17:50 15.10.2026

  • 35 стоян георгиев

    17 2 Отговор
    А ти в грухкрайна искаш ли да живееш 😂

    17:50 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нито

    9 1 Отговор
    При Зеленски!!!

    17:50 15.10.2026

  • 38 оня с коня

    2 12 Отговор

    До коментар #16 от "Тънка разлика":

    Въпросът е дълбоко спорен дали Украинците са си "чисти руснаци" както се произнасяш",или Руснаците са "Чисти Украинци" но...ти си надничаш от твоята си Камбанарийка и виждаш нещата през твоите си Очила.

    Коментиран от #48, #83

    17:50 15.10.2026

  • 39 А при Мерц

    19 2 Отговор
    Германците искат ли?

    17:50 15.10.2026

  • 40 Варненец

    17 4 Отговор
    А що реши, че някой пък иска да живее в мюсюлманската дупка джърмани?

    17:51 15.10.2026

  • 41 ПИТАЙ ДЯДО СИ

    7 6 Отговор
    Как е живял в Сибир.

    17:51 15.10.2026

  • 42 Копейко

    6 11 Отговор
    Аз в Расия не стъпвам ,нека колегите Ативат

    17:51 15.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ха ха хаааа

    1 5 Отговор
    Много добре пита ... 😁

    17:52 15.10.2026

  • 45 Сатана Z

    5 2 Отговор
    A може ли Марко да му яде ...главата?

    17:52 15.10.2026

  • 46 Искат

    6 1 Отговор
    Точно днес, във влога на Юрий Подоляка, двама украинци отговарят на този въпрос. Гледайте ги, а не четете фантазиите и страховете на някакъв псевдоавтор!

    17:52 15.10.2026

  • 47 А питаха

    11 2 Отговор
    ли с референдум руснаците от Крим, Харков и др.области искат ли да живеят в Украйна? И какво отговориха? Отговориха че искат в Русия. Така, че тези въпроси са неуместни.

    Коментиран от #76, #84, #110

    17:52 15.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А при Мерц ...

    12 0 Отговор
    Интересно същата тази фондация „Конрад Аденауер" защо офис няма в Израел? А? Иначе много им знаят чофките нали?

    17:52 15.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сбе

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Как ще съм на страната на Русия, когато са забранили българския език в окупираните земи?

    17:52 15.10.2026

  • 55 Мишел

    10 2 Отговор
    На изборите Путин набира толкова гласове, колкото западните политици не могат да получат цял живот.

    Коментиран от #100

    17:53 15.10.2026

  • 56 Факти

    4 4 Отговор
    Разбира се , че искат !

    17:53 15.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 НЯМА НОРАМЛЕН ХРИСТИЯНИН

    9 1 Отговор
    Да иска да живее в някой гродзен немски град.

    17:53 15.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Лон дон

    4 2 Отговор
    Да! Искаме!

    17:53 15.10.2026

  • 61 Анонимен

    6 2 Отговор
    А тоя германец иска ли да живее в Украйна с ражима на Зеленски?

    17:54 15.10.2026

  • 62 Българин

    6 5 Отговор
    Именно! Ние искаме да живеем при Путин и е посрещнем нашите осовбодители с хляб и сол!

    17:54 15.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Демент Байденов

    7 4 Отговор
    Дойче Зеле... ДА, ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ ПРИ ПУТИН ! В Бяла и уредена държава, а не в миризливият ви Запад!!

    17:54 15.10.2026

  • 65 Стенли

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "българин":

    Да или като Лукашенко 👍

    17:54 15.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Какъв

    6 1 Отговор
    "евтин" пропагандатор. Платен от фондация К. Аденауер, НПО-то на ЦДУ-то. В интерес на истината нямам представа, какво е живееш при Путин, но имам впечатления от първа ръка, как е ШМерц да ти е канцлер. Много зле и все по-зле ще става.

    17:54 15.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 хмм

    6 2 Отговор
    А дали германците са искали да живеят при Хитлер? А дали българите искаха да живеят при Костов, Борисов, Петков, Желязков, Гюров, Радев? Ако им се наложи на украинците и при Путин ще живеят, къде ще ходят, то туй да не е концерт по желание?

    Коментиран от #79

    17:55 15.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зверев

    4 6 Отговор
    А бе ,то и милиони руснаци избраха Германия!

    17:55 15.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 777

    6 1 Отговор
    Аз,искам!

    17:56 15.10.2026

  • 74 Анонимен

    4 0 Отговор
    Никой не ги караше насила!

    17:56 15.10.2026

  • 75 искам

    4 1 Отговор
    при под фон Майнен

    17:56 15.10.2026

  • 76 това е всичко, което трябва да знаете

    2 6 Отговор

    До коментар #47 от "А питаха":

    Ами в Херсон хората не искат да живеят при путин и затова изпъдиха руските окупатори!

    17:56 15.10.2026

  • 77 6135

    5 2 Отговор
    "И ако отговорят с „да", тогава да им представя фактите."

    Този Марко май се има за пълновластен собственик на фактите?

    17:56 15.10.2026

  • 78 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Хората в Донбас и Крим искат да живеят при путин.Направете референдум в Одеса и Харков.

    17:57 15.10.2026

  • 79 А знаеш ли

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "хмм":

    че Хитлер пръв въвежда платено майчинство,платен отпуск и почивни станции за работници?

    17:57 15.10.2026

  • 80 Хихи

    4 1 Отговор
    дойчезеле... УНИАН...

    17:57 15.10.2026

  • 81 темата за свободата и заплахите за нея

    5 0 Отговор
    За новата такса от 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро питаха ли го децата? А за митото от 20 евро на чифт дънки ? А? За това че 3 лагерчета различен размер по 1,14 евро бройката, 15 евро на Урсулата да плащаш рекет. Свободата как е? А? ... Свободата Санчо е като хванат хората лопатите и тогава ще я видите ...

    17:58 15.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анджо

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "А питаха":

    Да ,първо ги окупираха и после направиха референдум.🤮🤮🤮

    17:58 15.10.2026

  • 85 Софийски селянин,Пенсионер

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Така Така":

    При батька Лукашенко няма такива лигавщини и евролиберастия като при нас.
    Там законите са строги по отношение на ред и правила.
    За това престъпността е почти нулева,при десет милиона население.

    Коментиран от #95

    17:58 15.10.2026

  • 86 Окупираните

    4 3 Отговор
    територи е забранено да се напускат!Няколко баби ,за 4 години успяха да избягат!За мъже е невъзможно!

    17:59 15.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 баба Кунка

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мутата":

    По-добре да не си го причиняваме.Не е ок там.

    17:59 15.10.2026

  • 89 Българин

    0 4 Отговор
    А защо не се направи един референдум и народа да каже, искаме ли да се присъединим към Руската Федерация, или да бъдем неутрални?!?

    Коментиран от #112

    18:00 15.10.2026

  • 90 Олеееее майко ...

    1 2 Отговор
    политическата свобода позволила съществуването на партии, които застрашават демокрацията, икономическата свобода и т.н..

    18:00 15.10.2026

  • 91 Миризловото дойче зеле по добре да пита:

    5 1 Отговор
    А германците искат ли да живеят при Зеленски!?

    18:00 15.10.2026

  • 92 И НИЙ НЕ СМЕ ПРОСТИ

    4 0 Отговор
    Въпросът е добър.
    Но на Марко Мартин предлагам да предизвика референдум в ЕС искат ли еврогражданите да живеят при Урсула фод дер Лайен.
    Втори въпрос - искат ли украинците да живеят при Володимир Зеленски.

    18:00 15.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Дай Боже

    18:01 15.10.2026

  • 95 И ядат

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    само картошки и лук!

    Коментиран от #123

    18:01 15.10.2026

  • 96 ДААААА

    3 0 Отговор
    ДААААА

    18:01 15.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Дойче веле 🚾

    3 0 Отговор
    При Урсула и кая ли да живеем

    18:02 15.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Кадиров

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    го би,като маче у дирек!

    18:03 15.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 виктория

    3 1 Отговор
    кой е тоя блювоч!!!

    18:03 15.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Даа...

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Така Така":

    Ако не сте разбрали вече не стрелят по границата, както по времето на съветското робство, когато бяхме оградени от бодлива тел и убиваха всеки, който иска да избяга от социалистическия рай.
    Можете спокойно да се отдадете на удоволствията и да заживеете мечтания си живот. В Беларус не знам, но в РФ имате покана лично от другаря Путин, удостоверена с издаден указ.

    18:04 15.10.2026

  • 108 Да искам

    2 1 Отговор
    Не при урсуляциъе

    18:04 15.10.2026

  • 109 Трафикант

    1 1 Отговор
    на 25 октомври организирам трафик до Ростов!

    18:05 15.10.2026

  • 110 да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "А питаха":

    А питаха ли българите в Украйна ?

    Коментиран от #115

    18:06 15.10.2026

  • 111 Олеееее майко ...

    5 1 Отговор
    Плоска пропаганда е това ! Въпроса е крайно некоректен а и хората които трябваше на него да отговарят го направиха с референдум ако си спомня писателя ... А защо не пита друго българите: искат ли да живеят при Зеленски и да ги мобилизира с ритници и насилие ?

    18:06 15.10.2026

  • 112 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Българин":

    направи!

    18:07 15.10.2026

  • 113 Куриоз

    1 1 Отговор
    Всички българи искаме да живеем при Путин,но нито един не е заминал!!!

    18:08 15.10.2026

  • 114 Тоест

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Варяга":

    Получава се нещо, като при религиите. Различни деноминации на варягите. Беларусите са руснаци на сто процента. Но украинците и руснаците са деноминации на варягите. Защо едните да са другите, въпреки че са едно, но различни деноминации.

    18:09 15.10.2026

  • 115 и аз питам

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "да питам":

    Питаха ли българите в окупираните земи, на които им забраниха да учат български?

    18:10 15.10.2026

  • 116 Излиза

    1 1 Отговор
    че русофилите живеят там,където не искат!Не знам причината!

    18:11 15.10.2026

  • 117 Тото

    1 1 Отговор
    А този учен би ли живял и шзобщо има ли представа как живеят при Путин

    18:11 15.10.2026

  • 118 Българите

    1 1 Отговор
    Мразят германците и не навирайте такива като този .

    18:12 15.10.2026

  • 119 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "ИНТЕРЕСЕН ВЪПРОС":

    Абе то и педагог се римува с проктолог❗
    И какво от това🤔

    18:12 15.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ако казуса е в Украйна или Русия

    2 0 Отговор
    Естествено че всеки нормален човек в Русия ще отиде ако само това е избора. Тоя съмнява ли се въобще ? Да пита германците първо и после да умува тук в България

    Коментиран от #127

    18:13 15.10.2026

  • 122 Хиляди руснаци

    1 2 Отговор
    избраха Грузия!

    18:13 15.10.2026

  • 123 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "И ядат":

    Да имат в изобилие техни картошки,и лук също.
    А ние в нашата държавичка и тях почти нямаме...
    За разлика от България в Беларус те не ядат Фносни боклуци като при нас.
    Селскостопанската им продукция е натурална и чиста,без ГМО.

    Коментиран от #125

    18:14 15.10.2026

  • 124 Избираш Путин

    1 2 Отговор
    попадаш в Крематорск!

    18:14 15.10.2026

  • 125 Ял ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Софийски селянин,":

    лукашенкови картошки?

    18:15 15.10.2026

  • 126 Гробар

    0 0 Отговор
    Не бе искаме са живееме под ботуша на есейските еврашисти.

    18:15 15.10.2026

  • 127 За да

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Ако казуса е в Украйна или Русия":

    отиде в Донбас!?

    18:16 15.10.2026

  • 128 Ейййй

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "О,шипка":

    Не говори в множествено число, а само от свое име.

    18:16 15.10.2026

  • 129 БАРС

    0 0 Отговор
    ГЕРМАНКИТЕ НЕ СА КРАСИВИ. ИСКАМ С РУСКИНИТЕ ДА ЖИВЕЯ.ТОЯ ЗНАЕ ЛИ ,ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РОСИЯ Я ИМА ГЕРМАНИЯ.ЧЪРЧИЛ В ЯЛТА МИСЛЯ ,ЧЕ Е КАЗАЛ НА СТАЛИН ДА ИЗРАВНЯТ ГЕРМАНИЯ СЪС ЗЕМЯТА ,А СТАЛИН Е ОТВЪРНАЛ САМО ПОСМЕЙТЕ ДО БЕРЛИН И ТОВА Е.КОЛКО ЦЪРКВИ МУЗЕИ СА БИЛЕ БОМБАНДИРАНИ ДО ОСНОВИ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ДРЕЗДЕН ЦЕЛЯТ Е БИЛ РАЗРУШЕН ОТ АНГЛИЙСКИ И АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ..СТАЛИН СТРОГО Е ИЗДАЛ ЗАПОВЕД НИКАКВО УНИЩОЖАВАНЕ НА КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ МУЗЕИ И ЦЪРКВИ ИЛИ ЗООПАРКИ.РАЗТРЕЛ Е БИЛА ЗАПОВЕДТА ИЛИ ГАВРА С МЕСНОТО НАСЕЛЕНИЕ.НА ТОЯ НЕГОВИТЕ РОДНИНИ НЯМА ДА КАЗВАМ КАКВО СА ПРАВИЛИ С НАСЕЛЕНИЕТО И Т.Н.

    18:16 15.10.2026

  • 130 Ганю Балкански

    1 0 Отговор
    Тоз германски Марко защо не каже кой го покани у нас за подобни анкети. Отговор- герберите на Тиквонии
    И как ще кажат нещо срещу Боко тез студенти, като са им обещани стипендии от тази фондация. Затворен кръг е всичко,Марко.
    Ела са питаш обикновените хора- пък тогаз хленчи и говори

    18:17 15.10.2026

  • 131 Копейка

    0 0 Отговор
    Всички мизерници, мързели и слагачи искаме при Путин. Искаме ботуш и мизерия!

    18:19 15.10.2026

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