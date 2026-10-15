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Черно море: могат ли България и Румъния да спрат атаките
  Тема: Украйна

Черно море: могат ли България и Румъния да спрат атаките

15 Октомври, 2026 21:03 709 32

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  • владимир путин-
  • румен радев-
  • володимир зеленски

Това е поредният инцидент в Черно море, който поставя под съмнение общата европейска сигурност

Черно море: могат ли България и Румъния да спрат атаките - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Могат ли България и Румъния да спрат агресията в Черно море? "Черно море в момента е тест за способността на ЕС да премине от стратегии към реална геополитическа отговорност", казва Меглена Кунева.

Румънските власти започнаха спасителна операция, след като на търговския кораб Wide Trader тази сутрин е избухнал пожар. На борда му има 12 души, четирима от които са открити в безопасност, а останалите осем се смятат за изчезнали, съобщават румънските медии. "Вдигнати са самолети, но все още не се говори за атака", казва кореспондентката на ДВ в Букурещ Сабина Фати. Часове по-рано друг кораб беше ударен от дрон в румънски води, съобщиха медиите в страната.

Това е поредният инцидент в Черно море, който поставя под съмнение общата европейска сигурност. Пострадалите два кораба са в териториалните води на НАТО. "Черно море в момента е тест за способността на самия ЕС да премине от стратегии, които са много добре обмислени, много добре съгласувани, към реална геополитическа отговорност", казва пред ДВ бившата българската еврокомисарка Меглена Кунева.

Русия ли стои зад атаките?

Вчера танкер бе ударен край град Сулина. Смята се, че той е бил ударен от дрон. Това е поредният подобен инцидент, след като на пети октомври турският кораб Royad Mammadov, който пренася зърно, бе ударен в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния. "Техническото изследване все още продължава, но атаката срещу кораба се приписва на Руската федерация по няколко причини", обяснява Фати. Първата са официалните обвинения от Киев: "Володимир Зеленски изрично заяви, че търговският кораб, превозващ украинска царевица, натоварена от пристанището в Измаил, е бил атакуван и потопен от два руски дрона", пояснява журналистката. "Същия ден Министерството на отбраната в Москва потвърди масирани атаки срещу пристанищната инфраструктура на Измаил, откъдето корабът беше отплавал, като траекторията на руските въздушни и морски дронове се пресича директно с местоположението на товарния кораб в изключителната икономическа зона на Румъния."

Всички тези инциденти се вписват изцяло в стратегията на Русия да блокира износа на зърно от Украйна, казва още тя. "Всъщност Русия беше посочена като отговорна за цялата поредица от атаки с дронове, които впоследствие засегнаха и други търговски кораби в румънски и български води през същия месец."

Ще сработи ли мораториумът, поискан от България и Румъния?

България също разследва нападенията над кораби в своята изключителна икономическа зона, където през октомври вече бяха ударени четири плавателни съда. След последната атака на 13 октомври българският премиер Румен Радев извика руската посланичка Елеонора Митрофанова и посочи, че "логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация". Митрофанова е отрекла това и е лансирала своя теза, че може да става дума за провокация от трета страна, съобщи Министерският съвет. Един от пострадалите кораби - Chelsea 3 - ще бъде ремонтиран в Бургас. Това ще позволи подробен оглед с цел да бъдат открити останки, които да помогнат за установяване на произхода на дроновете, уточни днес в Брюксел българският премиер.

Радев е в Брюксел, където се очаква днес темата да е основна на започващата среща на Европейския съвет. На нея България и Румъния ще поискат мораториум върху бойните действия в Черно море, обяви българският премиер Румен Радев. "Ако към мораториума се прибави механизъм за наблюдение и установяване на отговорността, това е съвсем конкретна дипломатическа цел", казва Меглена Кунева. "Ако продължим, бихме могли да мислим за регионален режим за сигурно корабоплаване, вече с координация между България, Турция, Украйна, ЕС и други международни организации и разбира се, последното политическо споразумение за Черно море като зона за мир, което предполага значително по-широко уреждане на въпросите за войната, териториална цялост, европейскост и европейска сигурност", обобщава първата българска еврокомисарка.

Важно е Черно море да е зона, в която няма военни действия, но трябва да е ясно кой ги започна, допълва тя. "Един общ призив всички страни да прекратят военните действия не бива да размива отговорността - кой е виновен, кой осъществява тези нападения. Обсъждането на Европейския съвет днес може да даде тласък в тази посока."


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конспиратор

    4 4 Отговор
    Радев даваше съвет, как да постъпи Зеленски за постигане на мир.
    Ха, сега да се възползва от своя съвет и да постигне безопасно корабоплаване в Черно море пряко и директно договаряне с руския си колега.

    Коментиран от #12

    21:08 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мхм

    13 3 Отговор
    Могат ли България и Румъния да спрат атаките? България няма отношение по този въпрос. Просто Ръмъния и Молдова трябва да спрат износа/вноса от/към Украйна. Толкоз...

    21:16 15.10.2026

  • 5 батвесо

    7 0 Отговор
    Освен да спасяваме друго не можем да правим.

    21:17 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Могат ли България и Румъния да спрат агр

    12 0 Отговор
    Отговорът е НЕ!

    21:17 15.10.2026

  • 8 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Разбира се ,че могат като не пускат кораби с оръжие за Украйна да минава покрай техните плажове.

    21:18 15.10.2026

  • 9 голем смех

    8 0 Отговор
    Украйна която е във война знае, а ЕС и НАТО нямат понятие за какво се говори? Ей на това вече не знам как му се вика. Украйна разполага с повече информация или данни от разузнаванията на ЕС и НАТО, взети заедно.

    Коментиран от #13, #14

    21:18 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да бъдем реалисти

    9 0 Отговор
    НЕ немогат!!!

    21:21 15.10.2026

  • 12 кон спирашия

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Конспиратор":

    ти от каде знаеш че русия атакува корабите???

    Коментиран от #21, #23

    21:22 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 не забравяй

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "голем смех":

    че на украйна и се дава информацията от ми6 и це ре у

    Коментиран от #20

    21:24 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    7 0 Отговор
    ЕС не може да поеме никаква отговорност в Черно Море.

    21:36 15.10.2026

  • 20 Я пак!

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "не забравяй":

    А Ми 6 и ЦРУ не са ли елемент от НАТО?

    21:39 15.10.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "кон спирашия":

    Що бе, ти не знаеш ли?

    21:41 15.10.2026

  • 22 Хаха

    5 2 Отговор
    За всички либерални евроатлантици.Влакът за Киев тръгва от първи коловоз.

    21:42 15.10.2026

  • 23 Конспиратор

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "кон спирашия":

    Ние отглеждаме домати, но не ги ядем с колците, както предполагате Вие!

    21:42 15.10.2026

  • 24 Операция Тихи води

    2 8 Отговор
    България и Румъния, заедно с Турция и подкрепата на НАТО могат да спрат всяка агресия в черно море. Искам активиране на член 4 от НАТО.

    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    Коментиран от #26

    21:52 15.10.2026

  • 25 Вие добре ли сте

    7 1 Отговор
    Каква работа имат Румъния и България да спират атаки в Черно море?

    22:07 15.10.2026

  • 26 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Операция Тихи води":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    22:10 15.10.2026

  • 27 Питър Хетър

    6 0 Отговор
    Имам чувството, че съм попаднал в някакъв филм на абсурдите. Меглена Кунева изобщо не разбира какво говори. Докато двете най-големи страни граничещи с Черно море воюват няма как то да бъде зона на мира. Войната трябва да приключи, тогава и морето ще бъде мирно. Другите приказки са за наивници.

    22:18 15.10.2026

  • 28 Кукувица Кука

    6 0 Отговор
    Нито член 4, нито член 44, нито член 444 ще ви помогне в момента. Искахте война, получихте война.

    22:20 15.10.2026

  • 29 гост

    5 0 Отговор
    НЕ не могат, никой не може освен самите воюващи страни.

    22:26 15.10.2026

  • 30 Кукумявката

    2 0 Отговор
    България вече не е станала само член на производителите на телешко месо в Хондурас. Та като такъв голям член тя би трябвало да има възможност да наложи мир в черното море. Нали така?

    22:33 15.10.2026

  • 31 Много Известен Съветски Актьор

    0 2 Отговор
    Румънците могат и да се опитат- имат и въоръжение за това. От нас обаче, да не очакват помощ. Мунчо е "Гълъб на Мира", който "дипломатично", ще се измъкне, като мокра връв. В най-добрите русофилски традиции. Той не може да се противопостави на "братушките". Прекалено е безволев, безгръбначен, сервилен, лицемерен, подъл и страхлив.

    22:34 15.10.2026

  • 32 Бушмен

    0 1 Отговор
    Украинците така успешно се противопоставят на руснаците вече четири години, че тока в Киев спря и кмета на града кани жителите му да го напуснат заради собствената си безопасност.

    22:40 15.10.2026