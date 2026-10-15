Черно море: могат ли България и Румъния да спрат атаките

Могат ли България и Румъния да спрат агресията в Черно море? "Черно море в момента е тест за способността на ЕС да премине от стратегии към реална геополитическа отговорност", казва Меглена Кунева.
Румънските власти започнаха спасителна операция, след като на търговския кораб Wide Trader тази сутрин е избухнал пожар. На борда му има 12 души, четирима от които са открити в безопасност, а останалите осем се смятат за изчезнали, съобщават румънските медии. "Вдигнати са самолети, но все още не се говори за атака", казва кореспондентката на ДВ в Букурещ Сабина Фати. Часове по-рано друг кораб беше ударен от дрон в румънски води, съобщиха медиите в страната.
Това е поредният инцидент в Черно море, който поставя под съмнение общата европейска сигурност. Пострадалите два кораба са в териториалните води на НАТО. "Черно море в момента е тест за способността на самия ЕС да премине от стратегии, които са много добре обмислени, много добре съгласувани, към реална геополитическа отговорност", казва пред ДВ бившата българската еврокомисарка Меглена Кунева.
Русия ли стои зад атаките?
Вчера танкер бе ударен край град Сулина. Смята се, че той е бил ударен от дрон. Това е поредният подобен инцидент, след като на пети октомври турският кораб Royad Mammadov, който пренася зърно, бе ударен в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния. "Техническото изследване все още продължава, но атаката срещу кораба се приписва на Руската федерация по няколко причини", обяснява Фати. Първата са официалните обвинения от Киев: "Володимир Зеленски изрично заяви, че търговският кораб, превозващ украинска царевица, натоварена от пристанището в Измаил, е бил атакуван и потопен от два руски дрона", пояснява журналистката. "Същия ден Министерството на отбраната в Москва потвърди масирани атаки срещу пристанищната инфраструктура на Измаил, откъдето корабът беше отплавал, като траекторията на руските въздушни и морски дронове се пресича директно с местоположението на товарния кораб в изключителната икономическа зона на Румъния."
Всички тези инциденти се вписват изцяло в стратегията на Русия да блокира износа на зърно от Украйна, казва още тя. "Всъщност Русия беше посочена като отговорна за цялата поредица от атаки с дронове, които впоследствие засегнаха и други търговски кораби в румънски и български води през същия месец."
Ще сработи ли мораториумът, поискан от България и Румъния?
България също разследва нападенията над кораби в своята изключителна икономическа зона, където през октомври вече бяха ударени четири плавателни съда. След последната атака на 13 октомври българският премиер Румен Радев извика руската посланичка Елеонора Митрофанова и посочи, че "логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация". Митрофанова е отрекла това и е лансирала своя теза, че може да става дума за провокация от трета страна, съобщи Министерският съвет. Един от пострадалите кораби - Chelsea 3 - ще бъде ремонтиран в Бургас. Това ще позволи подробен оглед с цел да бъдат открити останки, които да помогнат за установяване на произхода на дроновете, уточни днес в Брюксел българският премиер.
Радев е в Брюксел, където се очаква днес темата да е основна на започващата среща на Европейския съвет. На нея България и Румъния ще поискат мораториум върху бойните действия в Черно море, обяви българският премиер Румен Радев. "Ако към мораториума се прибави механизъм за наблюдение и установяване на отговорността, това е съвсем конкретна дипломатическа цел", казва Меглена Кунева. "Ако продължим, бихме могли да мислим за регионален режим за сигурно корабоплаване, вече с координация между България, Турция, Украйна, ЕС и други международни организации и разбира се, последното политическо споразумение за Черно море като зона за мир, което предполага значително по-широко уреждане на въпросите за войната, териториална цялост, европейскост и европейска сигурност", обобщава първата българска еврокомисарка.
Важно е Черно море да е зона, в която няма военни действия, но трябва да е ясно кой ги започна, допълва тя. "Един общ призив всички страни да прекратят военните действия не бива да размива отговорността - кой е виновен, кой осъществява тези нападения. Обсъждането на Европейския съвет днес може да даде тласък в тази посока."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Конспиратор
Ха, сега да се възползва от своя съвет и да постигне безопасно корабоплаване в Черно море пряко и директно договаряне с руския си колега.
Коментиран от #12
21:08 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мхм
21:16 15.10.2026
5 батвесо
21:17 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Могат ли България и Румъния да спрат агр
21:17 15.10.2026
8 Сатана Z
21:18 15.10.2026
9 голем смех
Коментиран от #13, #14
21:18 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да бъдем реалисти
21:21 15.10.2026
12 кон спирашия
До коментар #1 от "Конспиратор":ти от каде знаеш че русия атакува корабите???
Коментиран от #21, #23
21:22 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 не забравяй
До коментар #9 от "голем смех":че на украйна и се дава информацията от ми6 и це ре у
Коментиран от #20
21:24 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
21:36 15.10.2026
20 Я пак!
До коментар #14 от "не забравяй":А Ми 6 и ЦРУ не са ли елемент от НАТО?
21:39 15.10.2026
21 ха, ха, ха...
До коментар #12 от "кон спирашия":Що бе, ти не знаеш ли?
21:41 15.10.2026
22 Хаха
21:42 15.10.2026
23 Конспиратор
До коментар #12 от "кон спирашия":Ние отглеждаме домати, но не ги ядем с колците, както предполагате Вие!
21:42 15.10.2026
24 Операция Тихи води
НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.
Коментиран от #26
21:52 15.10.2026
25 Вие добре ли сте
22:07 15.10.2026
26 Шопо
До коментар #24 от "Операция Тихи води":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
22:10 15.10.2026
27 Питър Хетър
22:18 15.10.2026
28 Кукувица Кука
22:20 15.10.2026
29 гост
22:26 15.10.2026
30 Кукумявката
22:33 15.10.2026
31 Много Известен Съветски Актьор
22:34 15.10.2026
32 Бушмен
22:40 15.10.2026