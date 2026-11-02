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Асен Генов: Някой да подаде оставка за провала на Андрей Гюров!
  Тема: Избори

Асен Генов: Някой да подаде оставка за провала на Андрей Гюров!

2 Ноември, 2026 21:51 1 553 37

  • асен генов-
  • андрей гюров-
  • кампания-
  • президент-
  • провал

Причината е слабата кампания

Асен Генов: Някой да подаде оставка за провала на Андрей Гюров! - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа
Асен Генов Асен Генов блогър
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не спечелихте. Загубихте. И то убедително. Това обобщи във "Фейсбук" Асен Генов.

1. Изоставахте само с 3% на първи тур, но загубихте с 18%. Шест пъти разлика. Причината е слабата кампания.

Загубихте. Някой трябва да си ходи.

2. Кампанията беше изключително слаба. Гюров само чорапите не показа как си кърпи в TikTok. Но популярността в TikTok не е политическа стратегия и не печели избори сама по себе си. Петер Мадяр започна да гради кампанията си две години по-рано. Обикаляше Унгария, срещаше се с хората, изграждаше структури на терен и не разчиташе на добрата воля на традиционните медии. Това беше организация, не импровизация. Тук видяхме обратното: късна подготовка, TikTok и никаква цялостна идея. Избори не се печелят два месеца след отпуската и морето.

Загубихте. Някой трябва да си ходи.

3. Припомнете ми: каква точно теза успя да наложи Гюров? Йотова обещаваше да пази кирилицата, да не пращат децата ни на фронта, да забогатеем, стоките да поевтинеят. Абсурдни послания, но ясни. Срещу тях нямаше нито една разпознаваема политическа идея, нито послание, нито визия.

Затова загубихте. И някой трябва да си ходи.

4. На дебата Гюров изглеждаше плах и разпилян. Йотова е уязвима почти по всяка вътрешно- и външнополитическа тема, а той не я атакува нито веднъж. Не намери отговор по същество дори когато тя му приписа измислени нападки срещу съпруга си.

Загубихте и дебата. И някой трябва да си ходи.

Има все пак една добра новина.

Съпротивата срещу реваншистите от Виденово време, чийто политически продукт е и Йотова, се оказа доста силна и потенциално мобилизира много хора срещу тях. Но следващият успех няма да дойде с повторение на същите грешки и със същите хора, които току-що загубиха.

Те трябва да си ходят.

И една последна препоръка: трябва да стане публично известно кой беше в предизборния екип на Гюров. Да не се излъже някой пак и да ги наеме за нещо по-отговорно от разхождането на куче или поливането на фикуса в офиса.

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PS: смених снимката, за да ме ме питате кой е загубил и кой да си ходи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма по вредна и гнусна партия

    52 4 Отговор
    от ПП и ДБ. Само лъжи, наглост, подлост. Цялата пошлост и измет са събрани там.

    Коментиран от #7, #9

    21:55 02.11.2026

  • 2 123

    37 5 Отговор
    Предизборния екип на Гюро- вечния лузър Кико ,тиквата и прасето

    21:56 02.11.2026

  • 3 Като Гледам !

    27 3 Отговор
    Тези Черепни Кутийки !

    Не Ми Е Чудно !

    Че Загубиха !

    21:56 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тумотите

    8 0 Отговор
    държат медиите.

    21:59 02.11.2026

  • 6 само питам

    36 9 Отговор
    Не мога да разбера кога жълтопаветниците ще разберат, че русофобията е бита карта?!
    Много неумни същества - явно ги избират само по ... неясни заслуги

    22:00 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    9 3 Отговор
    популярността в TikTok не е политическа стратегия и не печели избори сама по себе си, Петер

    22:01 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това

    13 2 Отговор
    Ниско интелигентно същество , да мълчи , защото винаги само тъпотии ръси .

    22:03 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Асене, не разбрахме

    10 6 Отговор
    дали и ти съжаляваш, че заради честна и неагресивна кампания г-н Гюров загуби?

    22:03 02.11.2026

  • 13 Копейки

    12 17 Отговор
    От днес нататък ще ядете буя. Ще плащате по- скъп ток, газ, храни, а много от вас ще останат и без работа заради ударите по корабите в Черно море. Стягайте коланите. Шоуто предстои. Вие си ги избрахте, вие си ги сваляйте. И ракията незаконна и цигарите по- скъпи… не знам. Оправяйте се, а за жълтопаветниците не се притеснявайте!

    Коментиран от #28

    22:04 02.11.2026

  • 14 ИСТОРИК

    14 2 Отговор
    Ама те са в умрЕла кома ,и на другите избори изобще няма да ги има както ИТН и МЕЧ.

    22:06 02.11.2026

  • 15 1488

    6 3 Отговор
    ще подаде и казачок ще играе

    22:07 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Джоко

    15 5 Отговор
    Е, кой да подаде? Тия двамата си го играха удавници, самосиндикалисти на "амбразурата" срещу генерал Радев. Уж много подкрепа, но никой не пожела да се подложи директно на кютека (ППДБ, ГЕРП, ДПС, че и МЕЧ)!? Кокорчо възна у Хасково, Шишо се покри, а Барбата отиде на Старозагорските минерални бани. Мъжкари!

    22:07 02.11.2026

  • 18 Вапрос

    12 3 Отговор
    Кой го чете тоя афтор

    22:08 02.11.2026

  • 19 ?????

    11 2 Отговор
    Много Важно.
    Кой е тоя Асен Генов?

    22:08 02.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чакай чакай

    9 5 Отговор
    Подкрепата на Боко и Лиши е антиреклама затова загубиха

    22:10 02.11.2026

  • 22 Всички

    9 7 Отговор
    т.н. евроатлантически партии се изложиха яко!

    Техните лидери буквално предадоха властта на Радев.
    Костадинов също се изложи на втория тур. Ще остане без партия.
    Но номер едно по излагация за мен е Борисов!
    Просто се оля!

    Коментиран от #35

    22:10 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рефер

    5 7 Отговор
    Най-подходяща за оставка е наркобаронесата!

    22:11 02.11.2026

  • 25 Наполеон

    9 2 Отговор
    Мирчев обратно е Тобухин

    22:12 02.11.2026

  • 26 Хмм

    11 1 Отговор
    и този не разбрал, че подкрепата на борисов и пеевски ги провали, и как ги хвалеха, проявили разум, не били толкова лоши, някои неща стават и от завист, защо Гюров, а не те?

    22:13 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копейки":

    Човек и с по-малко може да съществува. Ние знаем и две и двеста, ама както руснаците на маса при първа глътка казват " Война да няма". Народът излезе мъдър и би шута на гюровци, дето искаха всякакви членове 4,5 и не знам какъв си да задействат. Живот и здраве да е, ще се оправим .

    Коментиран от #29

    22:21 02.11.2026

  • 29 Копейки

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Война ще има, ако не я искате. Ако сте готови за война, война няма да има! Панимайш?

    Коментиран от #33

    22:23 02.11.2026

  • 30 Точен

    3 0 Отговор
    Стигнах до Асен Генов и спрях да чета.

    22:23 02.11.2026

  • 31 Баба Пена

    2 0 Отговор
    Ма те невинни ма, как ще подават оставка, Путин е виновен че загубиха изборите

    22:26 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Копейки":

    Абе ние за война сме готови/ офицер съм бил/ , ама вие , дето като Гюров сте бягали от казарма , да му мислите.

    Коментиран от #37

    22:27 02.11.2026

  • 34 Късайте ризи

    3 0 Отговор
    Както и да се въртят,тръшкат,каквито и маймунджилъци да правят таванът им е 400 000 гласа. Останалото над тях им е от ГЕРБ, ДПС,Синя България,МЕчовете и Расате. Ако искат да късат ризи,ако иска и оставки... това е положението.

    22:29 02.11.2026

  • 35 Везувий

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Всички":

    Дрън, дрън! Нали нямаше да дават не поискана подкрепа, а получателите щяха да я отхвърлят!? Е, ни едното, ни другото- толкова са несъстоятелни!

    22:29 02.11.2026

  • 36 Печелите бе, убедихте ни !

    0 0 Отговор
    Сега се разкарайте, че не можем да ви дишаме!
    Нали говорехте за някакъв остров, сега е момента да си събирате денковете и да ви няма.
    Денков ще помогне, той обича да пътува.

    Пътувайте по-далеч от България, за да ни освободите от зловонието си!!!

    22:30 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.