Асен Генов: Някой да подаде оставка за провала на Андрей Гюров!

Не спечелихте. Загубихте. И то убедително. Това обобщи във "Фейсбук" Асен Генов.
1. Изоставахте само с 3% на първи тур, но загубихте с 18%. Шест пъти разлика. Причината е слабата кампания.
Загубихте. Някой трябва да си ходи.
2. Кампанията беше изключително слаба. Гюров само чорапите не показа как си кърпи в TikTok. Но популярността в TikTok не е политическа стратегия и не печели избори сама по себе си. Петер Мадяр започна да гради кампанията си две години по-рано. Обикаляше Унгария, срещаше се с хората, изграждаше структури на терен и не разчиташе на добрата воля на традиционните медии. Това беше организация, не импровизация. Тук видяхме обратното: късна подготовка, TikTok и никаква цялостна идея. Избори не се печелят два месеца след отпуската и морето.
Загубихте. Някой трябва да си ходи.
3. Припомнете ми: каква точно теза успя да наложи Гюров? Йотова обещаваше да пази кирилицата, да не пращат децата ни на фронта, да забогатеем, стоките да поевтинеят. Абсурдни послания, но ясни. Срещу тях нямаше нито една разпознаваема политическа идея, нито послание, нито визия.
Затова загубихте. И някой трябва да си ходи.
4. На дебата Гюров изглеждаше плах и разпилян. Йотова е уязвима почти по всяка вътрешно- и външнополитическа тема, а той не я атакува нито веднъж. Не намери отговор по същество дори когато тя му приписа измислени нападки срещу съпруга си.
Загубихте и дебата. И някой трябва да си ходи.
Има все пак една добра новина.
Съпротивата срещу реваншистите от Виденово време, чийто политически продукт е и Йотова, се оказа доста силна и потенциално мобилизира много хора срещу тях. Но следващият успех няма да дойде с повторение на същите грешки и със същите хора, които току-що загубиха.
Те трябва да си ходят.
И една последна препоръка: трябва да стане публично известно кой беше в предизборния екип на Гюров. Да не се излъже някой пак и да ги наеме за нещо по-отговорно от разхождането на куче или поливането на фикуса в офиса.
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PS: смених снимката, за да ме ме питате кой е загубил и кой да си ходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма по вредна и гнусна партия
Коментиран от #7, #9
21:55 02.11.2026
2 123
21:56 02.11.2026
3 Като Гледам !
Не Ми Е Чудно !
Че Загубиха !
21:56 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тумотите
21:59 02.11.2026
6 само питам
Много неумни същества - явно ги избират само по ... неясни заслуги
22:00 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзак
22:01 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това
22:03 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Асене, не разбрахме
22:03 02.11.2026
13 Копейки
Коментиран от #28
22:04 02.11.2026
14 ИСТОРИК
22:06 02.11.2026
15 1488
22:07 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Джоко
22:07 02.11.2026
18 Вапрос
22:08 02.11.2026
19 ?????
Кой е тоя Асен Генов?
22:08 02.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чакай чакай
22:10 02.11.2026
22 Всички
Техните лидери буквално предадоха властта на Радев.
Костадинов също се изложи на втория тур. Ще остане без партия.
Но номер едно по излагация за мен е Борисов!
Просто се оля!
Коментиран от #35
22:10 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Рефер
22:11 02.11.2026
25 Наполеон
22:12 02.11.2026
26 Хмм
22:13 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Копейки":Човек и с по-малко може да съществува. Ние знаем и две и двеста, ама както руснаците на маса при първа глътка казват " Война да няма". Народът излезе мъдър и би шута на гюровци, дето искаха всякакви членове 4,5 и не знам какъв си да задействат. Живот и здраве да е, ще се оправим .
Коментиран от #29
22:21 02.11.2026
29 Копейки
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":Война ще има, ако не я искате. Ако сте готови за война, война няма да има! Панимайш?
Коментиран от #33
22:23 02.11.2026
30 Точен
22:23 02.11.2026
31 Баба Пена
22:26 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 РЕАЛИСТ
До коментар #29 от "Копейки":Абе ние за война сме готови/ офицер съм бил/ , ама вие , дето като Гюров сте бягали от казарма , да му мислите.
Коментиран от #37
22:27 02.11.2026
34 Късайте ризи
22:29 02.11.2026
35 Везувий
До коментар #22 от "Всички":Дрън, дрън! Нали нямаше да дават не поискана подкрепа, а получателите щяха да я отхвърлят!? Е, ни едното, ни другото- толкова са несъстоятелни!
22:29 02.11.2026
36 Печелите бе, убедихте ни !
Нали говорехте за някакъв остров, сега е момента да си събирате денковете и да ви няма.
Денков ще помогне, той обича да пътува.
Пътувайте по-далеч от България, за да ни освободите от зловонието си!!!
22:30 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.