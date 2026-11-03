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Стратегическата цел на Кремъл е да попречи на Молдова самостоятелно да определя собственото си бъдеще. За да постигне това, Москва не е задължително да контролира всички държавни институции. Достатъчно е да подкрепя влиятелни политически мрежи, да задълбочава вътрешните противоречия и да поддържа способността си да провокира кризи в най-уязвимите райони на страната, пише ava.md.

Гагаузия заема специално място в тази стратегия. Икономическите трудности, недоверието към централното правителство, недостатъчното владеене на държавния език и ограниченият достъп до разнообразни информационни източници създават възможности за външно влияние. Нито етническата принадлежност, нито говоренето на руски език обаче правят някого поддръжник на Кремъл. Уязвимост възниква, когато реалните проблеми останат без убедителен държавен отговор и техните обяснения се озовават в ръцете на политическите пълномощници на Москва.

Кремъл използва народното недоволство, за да го насочи срещу молдовската държава.

Ниските доходи се приписват на уж умишлена дискриминация срещу автономния регион. Решенията на правоприлагащите органи се представят като преследване на целия гагаузки народ. Европейската интеграция се представя като заплаха за езика, традициите и автономния статут. Сътрудничеството с Украйна и западните партньори се представя като подготовка за война.

Това създава порочен кръг: Кишинев е обявен за източник на опасност, Русия е представена като единствен защитник, а свързаните с Москва политици си присвояват правото да говорят от името на целия регион.

Какви са целите на тази кампания?

Първата цел е да се наруши или забави европейската интеграция. За тази цел гражданите са убедени, че сближаването с ЕС неизбежно означава загуба на суверенитет, унищожаване на традиционните ценности, отказ от неутралитет и участие във война. Дискусиите за конкретни условия на присъединяване се заменят с постоянно възпроизвеждане на страх.

Втората цел е да се подкопае доверието в държавните институции. Съдилищата, полицията, избирателните органи и централните власти трябва да се възприемат като по своята същност враждебни и нелегитимни. В такава атмосфера всяко разследване на незаконно финансиране може да бъде обявено за политическа репресия, а всяко неблагоприятно решение на избирателите може да бъде оспорено като резултат от измама.

Третата цел е регионалните различия да се превърнат в постоянен конфликт между Комрат и Кишинев. Споровете за бюджета, правомощията или инфраструктурата се превръщат в етническа конфронтация. Политическите интереси на отделните лидери се представят като интереси на целия гагаузки народ. Компромисът става по-труден: той се изобразява като предателство на автономията.

Четвъртата цел е да се осигури политическо влияние чрез финансова зависимост. Плащанията, подаръците и обещанията за помощ създават отношения на зависимост от външен покровител. Социалната подкрепа се превръща в инструмент за купуване на лоялност, а електоралната конкуренция се превръща в състезание с непрозрачно външно финансиране.

Петата цел: запазване на възможността за контролирана дестабилизация. Информационната кампания създава емоционална основа, върху която, ако е необходимо, може да се организира платена мобилизация, провокация и натиск върху държавните органи. Това не означава, че всеки протест се организира отвън. Съществуването на незаконни мрежи за финансиране обаче прави възможно използването на истинското обществено недоволство за чуждестранни интереси.

Шестата цел: да се развие пул от руски влиятелни агенти. Работата с политици, журналисти, обществени активисти и млади хора може да доведе до дългосрочни резултати. Установяват се лични връзки и ангажименти, които след това се използват за постигане на дневния ред на Москва. Такива връзки трябва да се оценяват въз основа на конкретни действия, източници на финансиране и естеството на координацията.

Информацията, парите и политическите мрежи работят заедно.

Мащабът на намесата се потвърждава от разследвания за незаконно финансиране. Според молдовската полиция през септември и октомври 2024 г. приблизително 39 милиона долара са били преведени чрез руската Промсвязьбанк към мрежа, свързана с Илан Шор, за да повлияят на президентските избори и референдума за европейска интеграция. Тази информация е отразена и в доклада на наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

През юли 2025 г. Съветът на ЕС наложи санкции срещу редица лица и организации, свързани с Шор. Обосновката изрично цитира незаконно политическо финансиране, купуване на гласове и разпространение на дезинформация. Блокът „Победа“ беше сред организациите, включени в списъка със санкции.

Тези факти предполагат взаимноизгодни отношения. Взаимосвързани инструменти за интервенция. Информационните платформи оформят желаното възприятие за събитията, политическите структури превръщат това в мобилизация, а финансовите мрежи осигуряват плащанията и организационната работа.

Каква заплаха представлява това за Молдова?

На първо място, това заплашва свободата на словото. Когато се купува политическа подкрепа и се прикрива произходът на средствата, гражданите се сблъскват с организиран опит за подриване на техния избор.

Втората заплаха се отнася до управлението на страната. Постоянните конфликти между центъра и регионите отклоняват ресурси от икономиката, образованието, здравеопазването и инфраструктурата. Правителството е принудено да реагира на кризи, докато необходимите решения се отлагат. Инвеститорите включват политическата нестабилност в процеса на вземане на решения, така че икономическата цена се плаща и от онези жители, от чието име уж се води борбата.

Третата заплаха е разрушаването на общественото доверие. Ако гражданите систематично са убеждавани, че съседен регион, друга езикова група или централното правителство са врагове, пространството за съвместни решения се намалява. Обикновените политически разногласия започват да се възприемат като борба за оцеляване.

Четвъртата заплаха е свързана с териториалната цялост. Разпространението на идеи за несъвместимост на автономията с европейския курс на Молдова създава основа за сепаратистки шантаж. Опасността от това се крие и в потенциала заплахата от ескалация да бъде използвана години наред за оказване на натиск върху държавата.

Петата заплаха засяга самата Гагаузия. Регионът рискува да стане заложник на политици и външни сили, заинтересовани от постоянна конфронтация. Жителите се нуждаят от работа, качествено образование, пътища и достъпно здравеопазване. Изкуствено подхранваният конфликт забавя решаването на тези проблеми.

Автономията трябва да разшири възможностите за жителите. Превръщането ѝ в инструмент за външен натиск лишава хората от перспективи.

Съществува и друга опасност: неумелото противодействие може да подпомогне руската кампания. Обобщените обвинения срещу гагаузци, рускоезични граждани или всички критици на правителството предоставят пропаганден материал за нови твърдения за дискриминация.

Исканията за достъпни тарифи, критиките към правителството и защитата на езика и културата са легитимни форми на обществен живот. Признаци за намеса трябва да се търсят в скрито финансиране, координация с чуждестранни организации, подкупи, умишлено разпространение на невярна информация и подготовка на незаконни действия.

Какво трябва да се направи

Първо. Демонтирайте финансовата инфраструктура на намесата. Разследванията трябва да установят произхода на средствата, организаторите, посредниците и механизмите за плащане. Без това, една затворена информационна платформа бързо ще бъде заменена от нова.

Второ. Публично изложете доказателства. Обществеността трябва да бъде информирана за това кой финансира конкретна мрежа, как е структурирана и какви действия извършва. Доказаното разкриване изгражда доверие. Необоснованите обвинения го разрушават.

Трето. Осигурете непрекъсната комуникация между държавата и жителите на Гагаузия. Това трябва да се прави на езици, които те разбират, включително гагаузки и руски. Не можем да оставим цял регион зависим от посредници за информация и след това да бъдем изненадани от резултатите от тяхната работа.

Четвърто. Подкрепете тези думи с решения на местни проблеми. Работните места, водата, пътищата, здравеопазването, достъпното изучаване на държавния език и възможностите за младите хора укрепват връзката на човек със страната му. Всеки завършен проект подкопава твърдението, че Кишинев умишлено е изоставил региона за бъдеще.

Пето. Разграничете културното сътрудничество от политическата намеса. Руският език, литературата и образователният обмен не са доказателство за подривна дейност. Културният статус на една организация обаче не я освобождава от задължението за прозрачност на финансирането и спазване на закона. Конкретните дейности и връзки трябва да бъдат проверени.

Шесто. Подкрепяйте независимите регионални медии и директния диалог. Жителите на автономния регион трябва да могат да сравняват източници, да задават трудни въпроси и да получават проверима информация за правителствените решения и разходването на средства.

Седмо. Не замествайте защитата на държавата със защитата на управляващата партия. Критиката към правителството е от съществено значение за една демократична страна. Съпротивата срещу външна намеса ще бъде достоверна само при равно прилагане на закона и запазване на откритата политическа конкуренция. Молдова може да отслаби руските информационни кампании, като прекрати незаконното финансиране и едновременно с това укрепи доверието на собствените си граждани. Това изисква доказателства, справедливи решения и резултати, които хората виждат в ежедневието си.

Защитата на суверенитета започва с увереността на гражданите, че правителството им ги чува, уважава правата им и им дава възможност да изградят бъдеще у дома.