Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди Украйна да не разширява географския обхват на войната с Русия след неотдавнашните атаки срещу руски плавателни съдове в Средиземно и Балтийско море.

„Правото на Украйна на самоотбрана е безспорно и ние подкрепяме страната, но категорично бих предупредил да не допуска географско разширяване на този конфликт“, заяви Вадефул в Берлин, където се срещна с румънския си колега Дан Некулеску.

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По думите му Русия е нападнала Украйна, а Украйна се защитава. Германският министър подчерта, че действията на Киев са легитимни, когато са насочени срещу военни цели.

Атаките в Средиземно и Балтийско море

„Но не мога да подкрепя ескалация на конфликта. Трябва да ограничим разпространението му. Трябва да избегнем всякаква ескалация“, каза Вадефул.

В неделя украински морски дронове атакуваха няколко руски плавателни съда край бреговете на Либия. Сред тях са руска корвета и товарен кораб.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в интервю за „Блумбърг“, че Украйна стои и зад атаката срещу руския товарен кораб „Спарта II“ във Финския залив. По данни, разпространени след инцидента, плавателният съд е бил повреден и екипажът му е напуснал кораба, след което са участвали спасителни екипи от региона.

Киев представя подобни действия като част от правото си да нанася удари по руски военни или свързани с военните доставки цели. Европейски партньори на Украйна обаче изразиха тревога, че операции в Балтийско море могат да създадат допълнителни рискове за корабоплаването и околната среда.

Нарастват опасенията за разширяване на войната

Предупреждението на Вадефул идва на фона на нови инциденти около държави от НАТО. В петък три ракети са навлезли във въздушното пространство на Полша и са паднали на нейна територия по време на руски атаки срещу Украйна. Полските прокурори са установили, че става дума за руски крилати ракети от типа Х-101. Няма пострадали, а Москва е отрекла да има връзка със случая.

Германският министър не оттегли подкрепата си за Киев. Той заяви, че Германия продължава да стои зад Украйна, но паралелно с това настоя конфликтът да бъде ограничен и да не застрашава морските маршрути в Балтийско море.

Темата за сигурността на морските пътища вече е част от по-широките европейски разговори за войната. Берлин настоява както за подкрепа за украинската самоотбрана, така и за действия, които да намалят риска от пряк инцидент между Русия и държави от НАТО.

Източници: bta.bg, aa.com.tr