"Коварният враг на Украйна - собственото ѝ ръководство"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като демократична държава, Украйна е подложена на атака от два източника. Първият и най-очевиден противник е Москва, която отдавна иска да върне страната към дните, когато беше играчка на Кремъл, просто руски сателит.

Но може да се твърди, че има и друг коварен и разяждащ противник отвътре - собственото полуавтократично ръководство на страната.

Oпозиционните депутати и активистите на гражданското общество твърдят това от месеци, тъй като президентската администрация на Украйна заграбва все повече власт, отслабва други управленски и регионални институции - включително парламента на страната - като същевременно сплашва критиците в опит да ги накара да замълчат с кампании за хулиганство или като ги етикетира като руски марионетки.

Според критиците степента на това демократично отстъпление стана по-ясна тази седмица, след като президентът Володимир Зеленски разруши двете ключови антикорупционни агенции на Украйна, които се фокусираха върху висши държавни служители. Този ход предизвика първите улични протести в цялата страна, откакто започна пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г.

В Киев стотици протестиращи се събраха близо до президентския комплекс, докато тълпи от ветерани, войници на активна служба и цивилни се събраха в десетки други градове, включително Лвов и фронтовите градове Одеса и Днепър. Въпреки митингите, Зеленски одобри новия закон, който ще даде значителна власт на политически назначения главен прокурор над Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, дългогодишен заклет враг на Зеленски, може би е бил неволен съюзник, докато украинският лидер се е прицелвал към борците с корупцията в страната си.

"Той знае, че САЩ няма да го притиснат", каза бивш министър на Зеленски, който поиска да не бъде назован от страх от репресии. Решението за разчистване на агенциите е резултат от "осъзнаването, че НАБУ ще продължи да се доближава до хора от вътрешния кръг на управлението", казаха те, цитирайки разследването на НАБУ за заграбване на земя срещу бившия вицепремиер Олексий Чернишов като нещо, което би ужасило хората на Зеленски.

"Това е логичната кулминация на затягането на гайките у дома. Новият наратив е прост: Или си със Зеленски, или си руски агент", коментират опозиционери.

Според Стив Банън, бивш главен стратег на Тръмп и водещ на подкаста War Room (Военната стая), решението на Зеленски да се насочи към антикорупционните агенции може би е било умно. "Той знае, че MAGA се опитва да го хване за кражба на милиарди. По-добре Марджъри Тейлър Грийн и Военната стая да хленчат за корупция, отколкото всъщност да имат офис и хора там, [които] той не контролира, за да направят нещо по въпроса", каза той пред POLITICO.

С нарастващия обществен натиск и натиск от ЕС върху Зеленски, украинският лидер сякаш предложи отстъпка в сряда вечерта, заявявайки в редовното си вечерно обръщение, че ще предложи ново законодателство в отговор на исканията на протестите, което ще гарантира, че "всички норми за независимост на антикорупционните институции ще бъдат налице".

Какво е имал предвид, остава неясно и то няма да потуши обществения гняв заради закона, който той подписа толкова бързо.

Двете въпросни агенции са създадени през 2015 г. по настояване на ЕС и други международни партньори, включително администрацията на тогавашния президент на САЩ Барак Обама. Вашингтон и Брюксел искаха да видят как Украйна наистина се бори с дълбоко вкоренения си и ендемичен проблем с корупцията и настояваха за създаването на органи за борба с корупцията, независими от правителството, такива, които биха били достатъчно мощни, за да разследват нарушения от страна на висши служители и лица с политически връзки.

Но Закон № 12414, който Зеленски бързо подписа, след като беше приет през Върховната рада с почти безпрецедентна бързина, сега лишава НАБУ и САП от тази независимост. Вместо това, той предоставя на главната прокуратура правомощието да издава заповеди на тези агенции и да преразпределя дела на техния собствен прокурор, като по този начин премахва гаранциите, които защитават тези органи от неправомерна политическа намеса.

В обръщението си във вторник вечерта Зеленски увери украинците, че няма намерение да подкопава работата на нито една от агенциите, намеквайки, че промените са необходими, за да се защитят органите от руско влияние. "Антикорупционната инфраструктура ще работи, само че без руско влияние - тя трябва да бъде изчистена от това. И трябва да има повече справедливост", написа той онлайн.

Но нито той, нито влиятелният му началник на кабинета Андрей Йермак, който действа като съпрезидент, са посочили как точно Москва може да е влияела на някоя от агенциите.

Леся Василенко, опозиционен депутат от Проевропейската партия "Голос" нарече разрушаването на антикорупционната структура "Лошо решение. Грешно решение". В интервю за POLITICO тя каза: "Много се гордея с украинците, които излязоха на улицата, за да се застъпят за това, което е правилно, и за вида Украйна, която хората наистина искат." Но тя също така предупреди, че "се намираме в много труден момент. Последното нещо, от което се нуждаем, е революция насред война."

Разбира се, служителите на НАБУ и САП разглеждат Закон № 12414 като заплаха за своите мисии. "Всъщност антикорупционната инфраструктура беше разрушена с гласовете на 263 членове на парламента", каза шефът на НАБУ Семен Кривонос на съвместен брифинг за пресата с главния прокурор за борба с корупцията Александър Клименко. "Двете независими институции, НАБУ и САП, на практика са поставени в пълна зависимост." (Според местните медии, 18 от депутатите, гласували в подкрепа на новия закон, са заподозрени в разследванията на НАБУ.)

Въпреки уверенията на Зеленски, това е мнението и на служители и дипломати на ЕС.

Месеци наред те се оплакват, макар и винаги неофициално, от демократичното отстъпление на украинския президент. Те са недоволни от чистките и разместванията, които доведоха до напускането на по-независимо мислещи министри и служители от правителството, като бившия министър на външните работи Дмитро Кулеба и бившия ръководител на националната електропреносна мрежа на Украйна, Володимир Кудрицки.

В Европа се чувстваха неудобно от уволнението на командира на въоръжените сили генерал Валери Залужни - който се беше сблъскал с президента както за военната стратегия, така и за необходимостта от мобилизиране на много повече украинци за борба - да не говорим за необяснимата власт, която Йермак изглежда има върху Зеленски. Служители на ЕС също изразиха опасения, че търсенето на предатели и руски колаборационисти, организирано от властите, се превръща в политически лов на вещици, насочен към заглушаване на критиците.

Досега обаче тези опасения се пазеха в тайна - до голяма степен, за да се избегне пропаганден подарък за Москва или подкопаване на западната подкрепа за отбраната на Украйна.

Но този път е различно.

В публикация в социалните медии преди одобряването на новия закон, европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви, че ситуацията ще навреди на преговорите за присъединяване на Украйна. "Независими органи като НАБУ и САП са от съществено значение за пътя на Украйна към ЕС", написа тя. Междувременно посланиците на страните от Г-7 в Киев издадоха съвместно изявление, изразяващо своите "сериозни опасения".

Други висши служители в Брюксел също изразиха неодобрението си, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която поиска отговори от Зеленски.

И така, защо едва сега служители на ЕС публично изразяват опасенията си относно това монополизиране на властта?

Отчасти това се дължи на факта, че действията срещу антикорупционните агенции бяха толкова крещящи. Както според публични регистри, така и според служители по борба с корупцията, които говориха с POLITICO при условие за анонимност, НАБУ е започнало разследвания на действията на вътрешни лица и министри от президентския кабинет. В допълнение към това, президентската администрация започна да преследва антикорупционни активисти като Виталий Шабунин, ръководител на неправителствената организация "Център за борба с корупцията".

Шабунин предупреди в социалните медии: "Главният прокурор на Зеленски ще спре разследванията срещу всички приятели на президента."

Ожесточеността на обществената реакция вероятно привлече вниманието и на ЕС. "Киев Индепендент", англоезична медия, която се чете внимателно в Брюксел, озаглави остро критичната си редакционна статия: "Зеленски току-що предаде украинската демокрация - и всички, които се борят за нея."

Опозиционният депутат Микола Княжицки също е съгласен, че причината за разрушаването на агенциите е било тяхното насочване към вътрешни лица около президента. "НАБУ беше близо до повдигане на обвинения срещу няколко изключително влиятелни хора и властите трябваше спешно да се защитят", каза той пред POLITICO.

Той също така подозира, че Зеленски и Йермак са смятали, че могат да ограничат независимостта на агенциите и да избегнат наказание. "Те вярват, че нито ЕС, нито САЩ ще проявят толкова голям интерес към дейността на антикорупционните органи, колкото преди, тъй като все още ще бъдат принудени да подкрепят Украйна", каза Княжицки.