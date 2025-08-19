Новини
В Лондон! Европейските лидери обсъждат нови санкции срещу Кремъл
  Тема: Украйна

В Лондон! Европейските лидери обсъждат нови санкции срещу Кремъл

19 Август, 2025 18:55 959 54

Говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър заяви, че на дневен ред са и планове за подготовка за разполагане на стабилизиращи сили, ако военните действия приключат

Европейските лидери разглеждат възможността за нов пакет санкции срещу руския президент Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната в Украйна, съобщи британското правителство, цитирано от "Ройтерс".

По време на виртуална среща на т.нар. Коалиция на желаещите, участниците се договориха техните екипи за планиране да работят съвместно с американски колеги в следващите дни, за да придвижат напред разговорите за гаранции за сигурност за Украйна.

Говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър заяви, че на дневен ред са и планове за "подготовка за разполагане на стабилизиращи сили, ако военните действия приключат". Според него лидерите са обсъдили и "как да се окаже допълнителен натиск върху Путин - включително чрез санкции - докато той не покаже готовност за сериозни стъпки към прекратяване на незаконната инвазия".

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери украинския държавен глава Володимир Зеленски, че Америка ще помогне за гарантиране на сигурността на Украйна в рамките на евентуална сделка за спиране на войната с Русия. Засега обаче не е ясно какъв ще бъде мащабът на американската помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 61 Отговор
    Вчера лазеха пред Тръмп и молеха да ги спаси от Путин.Жалка картина

    Коментиран от #7

    18:57 19.08.2025

  • 2 Зодиак

    41 23 Отговор
    Таурус.

    18:58 19.08.2025

  • 3 Лечител

    59 46 Отговор
    Лекарствата за лечение на хунтата в Кремъл са санкции, оръжие и бой по мaнеpките на окупаторите.
    Няма друг начин.

    Коментиран от #12, #16, #26

    18:58 19.08.2025

  • 4 Росен Желязков

    8 26 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна!

    Коментиран от #10, #19

    18:58 19.08.2025

  • 5 А така

    45 9 Отговор
    Закопахте я тая Европа бе с тия санкции...Май вие сте агенти на Путин-унищожавате цялата европейска цивилизация...

    18:58 19.08.2025

  • 6 оп МИСЛЯТ

    27 7 Отговор
    Тези не са щастливи ако са се застреляли с един куршум и мислят за контролен.

    18:58 19.08.2025

  • 7 Данко

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бегай в мазето - има чинии за миене.

    Коментиран от #21, #27

    18:59 19.08.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    39 9 Отговор
    Тия негодници с тия санкции, сами обричат народите си на глад и мизерия!

    Коментиран от #14

    18:59 19.08.2025

  • 9 Кооо

    31 4 Отговор
    Един лешник по Брюксел и ще се нсрат

    19:00 19.08.2025

  • 10 Добре бе шефе

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Росен Желязков":

    Железни няма, за строителните няма толкова синя боя, може ли да са си оранжеви?

    19:00 19.08.2025

  • 11 луд умора няма: Мечока му дреме

    20 4 Отговор
    а бедния хвуйчо
    пак е дошъл за парици при лордовете

    19:00 19.08.2025

  • 12 Айде де

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "Лечител":

    Ми какво чакаш бе лечителЮ..-нарамвай мешката-налупвай каската и бегом да бише руснаците по канчето...Ама май си мАж само в форумите...?

    19:01 19.08.2025

  • 13 Не върви явно

    22 4 Отговор
    с бързи темпове унищожаването на Европа. А Русия мачка. Ще вземе да свърши войната и Европа още да е цяла. Бързайте.

    19:01 19.08.2025

  • 14 Данко

    4 20 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Абе вие болшевиките все за другите сте загрижени.
    Погледнете си във вашето канче първо !

    Коментиран от #25

    19:01 19.08.2025

  • 15 пешо

    21 2 Отговор
    кремъл го мести

    19:02 19.08.2025

  • 16 пешо

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лечител":

    смени лепилото

    19:03 19.08.2025

  • 17 Аман

    18 2 Отговор
    вече от тия смешници !

    19:03 19.08.2025

  • 18 БгТопИдиот🇧🇬

    20 2 Отговор
    Коалиция на же ЛАЕЩИТЕ вият безпомощно срещу бърлогата на Мецан.

    19:03 19.08.2025

  • 19 пешо

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Росен Желязков":

    ти шиши и тиквата и магарев да сте първите

    19:04 19.08.2025

  • 20 Поименно

    26 1 Отговор
    Кои са тези Европейски лидери? Великобритания не е в Европа. Те заявиха това с вот. Макарон? Шмерц? Гинеколожката от Брюксел? Все хора живеещи във въображаем свят? И как се представят действителността? Ще изпратят войници, а Русия която е заявили, че ще приеме това като акт на агресия, ще каже “ми добре, кво да направим”? Аз съм с впечатление, че тази четворка по всякакъв начин се опитва да ескалира войната в Украйна до голям Европейски конфликт и дори до WWIII.

    Коментиран от #24

    19:04 19.08.2025

  • 21 Къде е

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко":

    сърцето, бре ?

    19:05 19.08.2025

  • 22 Неразбрал

    18 2 Отговор
    Не разбрах европейските будали какви санкции ще си наложат отново на себе си.....станали са още по глупави и големи мазохисти !!!!!! Някои да ми обясни !!!

    19:05 19.08.2025

  • 23 Тия са пълен

    11 1 Отговор
    смях😂🤣😂

    19:05 19.08.2025

  • 24 Бойко Разбойко

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Поименно":

    Росен Желязков.

    19:05 19.08.2025

  • 25 БОЛШЕВИК

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко":

    То нашето канче е най-празно и ние сме най-ограбваните!

    Коментиран от #34

    19:05 19.08.2025

  • 26 тт123

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Лечител":

    Първо си лекувай кратуната !!!!!!!!!!!!

    19:06 19.08.2025

  • 27 Това, че ти си в мазето

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко":

    и миеш чинии, не значи, че всички са като теб.

    19:07 19.08.2025

  • 28 Тия евро лидери ....лидери ли са ???????

    14 2 Отговор
    Или са събрани от кол и въже ,докараха народите на европа до просешка тояга .......какво още искат ?????

    19:07 19.08.2025

  • 29 шундурко

    5 1 Отговор
    МИШОЦИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА НА ВОЙНАТА ,ГРИЗАТ НОКТИ ОТ ЯД -СЛАВА НА ПУТИН ,СЛАВА НА РУСИЯ

    19:09 19.08.2025

  • 30 Май скоро време ще играе тоягата

    5 2 Отговор
    Във старата европа , тия лидери ще си седнат на дупетата и всичко ще си дойде на мястото , стига вече да подскачат като , че са седнали на нагорещен котлон !

    19:11 19.08.2025

  • 31 Фантазьор🤣

    16 11 Отговор
    Това е бъдещето, според мен. 😁

    Коментиран от #41

    19:11 19.08.2025

  • 32 И Киев е Руски

    5 8 Отговор
    Ако някой в в еврообора покаже топки спирам СВО .На макарона дядо му не се брои

    19:11 19.08.2025

  • 33 Дон Дони

    9 1 Отговор
    Много интересно какви санкции могат да наложат? Няма да купуват газ, горива и метали! Или ще забранят руснаците да почиват по техните курорти при всеки случай те се загробват! Но важното че ще изкажат мнение макар и без значение за Русия! Тежка дума имат трябваше да не ходят и в САЩ защо притичаха като пудели да наложат санкции и на САЩ! 😂😂😂😂😂

    19:12 19.08.2025

  • 34 Данко

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":

    Болшевишка ви работа - оправяйте се,
    ама БЕЗ да се мешате в работата на нормалните хора.

    19:12 19.08.2025

  • 35 виктория

    8 1 Отговор
    Тръмп: Украйна няма да си върне териториите!!!

    19:13 19.08.2025

  • 36 Тагарев Тошко

    2 1 Отговор
    Това е все едно детето да ми наложи санкции като не иска пари за дискотека!!!!!!

    19:14 19.08.2025

  • 37 Тагарев Тошко

    1 1 Отговор
    Това е все едно детето да ми наложи санкции като не иска пари за дискотека!!!!!!

    19:15 19.08.2025

  • 38 бай Иван

    4 1 Отговор
    Ту,ту ру ту ту Палома! Точно толкова им е акъла на "санкциониращите". Много ми е интересно да наложат някога санкции на Китай .И Европа ще се върне към средновековието.

    19:15 19.08.2025

  • 39 Рускии

    1 4 Отговор
    Ние сме свикнали само с картошка и водка!

    19:16 19.08.2025

  • 40 Те санкции пак щели. ,,,,,,,

    9 1 Отговор
    Самоубийци !! Смешници ! Така тъпаците щели на спрат Путин , ха,ха,ха !
    Колкото го спряха до сега.
    Такова тъпо племе , е не е имало до сега.
    Напушения ги работи , прибира им парите,клати ги както си иска .

    19:18 19.08.2025

  • 41 Добре изглежда

    10 4 Отговор

    До коментар #31 от "Фантазьор🤣":

    Ще е чудесно да стане.

    19:19 19.08.2025

  • 42 Си Дзи

    4 9 Отговор
    Ена това се маях много! Веселяци спрете пиенето и белия прах! Това вашето само купони днес в Лондон вчера във Вашингтон, утре в Париж, Берлин или Талин!

    19:19 19.08.2025

  • 43 Уса

    5 7 Отговор
    Урсулите са страхливи и няма да пратят своята куца армия,но ще искат от България територия,където натовските безделници да ходят на почивка за сметка на българския народ и там българин няма да може да приближи на 20км от мрежата.Ще разберете,какво е завладяна от чужда армия държава.Не знаете,какво ви чака и колко ще отеснеят границите.Повечето американски бази се построяват там,където няма живот,но европейците не са американци.Европейците са лакоми и нагли искат на-доброто без пари и веднага

    Коментиран от #45

    19:20 19.08.2025

  • 44 ЖЕКО

    4 7 Отговор
    СМЕШНИ СМЕШНИ ЕВРОГЕИЦИ

    19:21 19.08.2025

  • 45 Сериозно ли? 🤔

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Уса":

    Какво да правим тогава? 🤣

    19:22 19.08.2025

  • 46 Виждам

    1 5 Отговор
    Че западните страни предлагат след края на войната да разположат свои войски Украйна
    Да смятаме че всъщност НАТО ще се разположи в Украйна
    Смятате ли че това е реалистично

    Коментиран от #49

    19:22 19.08.2025

  • 47 Данко

    3 3 Отговор
    Щом руските тролов толкова вият срещу санкциите - значи работят.
    Желязна ограда за русия -
    И да видим колко са си самодостатъчни :):):)

    19:23 19.08.2025

  • 48 ЖЕКО

    3 3 Отговор
    ТРЪМП СЕ ОТЪРВА ОТ ТЕЗИ ЕВРОНАВЛЕЦИ ,РУСИЯ ПРОДЪЛЖАВА НАПРЕД

    19:24 19.08.2025

  • 49 Виждаш ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Виждам":

    Тъкмо се чудехме кой ще замести Ванга. 🤔

    19:24 19.08.2025

  • 50 Осведомени

    0 1 Отговор
    Съобщават че Тръмп обмисля сериозно едновременното приемане на Русия и Украйна в НАТО с което ще се обезсмисли веднага военният конфликт

    19:25 19.08.2025

  • 51 ЛИЛИ

    4 1 Отговор
    И СМЕШНИЯ СОРОСКИ САИТ ФАКТИ С ЛЪЖЛИВИТЕ НОВИНИ НЯМА ДА ВИ ПОМОГНЕ ДЕБИЛИ ЕВРОПЕИСКИ

    19:26 19.08.2025

  • 52 васко де гама

    4 1 Отговор
    Докато тези алчни , надменни , високомерни , подли , коварни, хитри колонизатори пирати облечени в скъпи костюми и наричащи себе си джентълмени същите убийци на милиони невинни хора няма да се откажат да провокират останалите . Ще подтикнат или Полша с Прибалтийските тигри --- за да има повод - или както го направиха преди повече от 80 години Германия . Да се надявам ,че Путин е достатъчно умен и една от първите цели трябва да е Англия без значение колко Атомни и Ядрени ракети има 2- САРМАТА са предостатъчни за броени минути за да отидат завинаги дъното на океана което ще е възмездие за престъпленията които са извършили и вършат от 500 години насам .

    19:28 19.08.2025

  • 53 ЖЕКО

    3 1 Отговор
    ВЧЕРА СВЕТА ВИДЯ ГОЛЯМОТО УНИЖЕНИЕ НА ВЕЛИКИТЕ ЕВРОГЕИЦИ КАК СЕ МОЛЯТ НА ТРЪМП ДА ГИ СПАСИ ОТ РУСИЯ

    19:28 19.08.2025

  • 54 Хеми значи бензин

    0 1 Отговор
    Намайте раждармостта на руските из роди бе главочи

    19:32 19.08.2025

