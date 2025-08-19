В Лондон! Европейските лидери обсъждат нови санкции срещу Кремъл

Европейските лидери разглеждат възможността за нов пакет санкции срещу руския президент Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната в Украйна, съобщи британското правителство, цитирано от "Ройтерс".
По време на виртуална среща на т.нар. Коалиция на желаещите, участниците се договориха техните екипи за планиране да работят съвместно с американски колеги в следващите дни, за да придвижат напред разговорите за гаранции за сигурност за Украйна.
Говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър заяви, че на дневен ред са и планове за "подготовка за разполагане на стабилизиращи сили, ако военните действия приключат". Според него лидерите са обсъдили и "как да се окаже допълнителен натиск върху Путин - включително чрез санкции - докато той не покаже готовност за сериозни стъпки към прекратяване на незаконната инвазия".
В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери украинския държавен глава Володимир Зеленски, че Америка ще помогне за гарантиране на сигурността на Украйна в рамките на евентуална сделка за спиране на войната с Русия. Засега обаче не е ясно какъв ще бъде мащабът на американската помощ.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
18:57 19.08.2025
2 Зодиак
18:58 19.08.2025
3 Лечител
Няма друг начин.
Коментиран от #12, #16, #26
18:58 19.08.2025
4 Росен Желязков
Коментиран от #10, #19
18:58 19.08.2025
5 А така
18:58 19.08.2025
6 оп МИСЛЯТ
18:58 19.08.2025
7 Данко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бегай в мазето - има чинии за миене.
Коментиран от #21, #27
18:59 19.08.2025
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #14
18:59 19.08.2025
9 Кооо
19:00 19.08.2025
10 Добре бе шефе
До коментар #4 от "Росен Желязков":Железни няма, за строителните няма толкова синя боя, може ли да са си оранжеви?
19:00 19.08.2025
11 луд умора няма: Мечока му дреме
пак е дошъл за парици при лордовете
19:00 19.08.2025
12 Айде де
До коментар #3 от "Лечител":Ми какво чакаш бе лечителЮ..-нарамвай мешката-налупвай каската и бегом да бише руснаците по канчето...Ама май си мАж само в форумите...?
19:01 19.08.2025
13 Не върви явно
19:01 19.08.2025
14 Данко
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Абе вие болшевиките все за другите сте загрижени.
Погледнете си във вашето канче първо !
Коментиран от #25
19:01 19.08.2025
15 пешо
19:02 19.08.2025
16 пешо
До коментар #3 от "Лечител":смени лепилото
19:03 19.08.2025
17 Аман
19:03 19.08.2025
18 БгТопИдиот🇧🇬
19:03 19.08.2025
19 пешо
До коментар #4 от "Росен Желязков":ти шиши и тиквата и магарев да сте първите
19:04 19.08.2025
20 Поименно
Коментиран от #24
19:04 19.08.2025
21 Къде е
До коментар #7 от "Данко":сърцето, бре ?
19:05 19.08.2025
22 Неразбрал
19:05 19.08.2025
23 Тия са пълен
19:05 19.08.2025
24 Бойко Разбойко
До коментар #20 от "Поименно":Росен Желязков.
19:05 19.08.2025
25 БОЛШЕВИК
До коментар #14 от "Данко":То нашето канче е най-празно и ние сме най-ограбваните!
Коментиран от #34
19:05 19.08.2025
26 тт123
До коментар #3 от "Лечител":Първо си лекувай кратуната !!!!!!!!!!!!
19:06 19.08.2025
27 Това, че ти си в мазето
До коментар #7 от "Данко":и миеш чинии, не значи, че всички са като теб.
19:07 19.08.2025
28 Тия евро лидери ....лидери ли са ???????
19:07 19.08.2025
29 шундурко
19:09 19.08.2025
30 Май скоро време ще играе тоягата
19:11 19.08.2025
31 Фантазьор🤣
Коментиран от #41
19:11 19.08.2025
32 И Киев е Руски
19:11 19.08.2025
33 Дон Дони
19:12 19.08.2025
34 Данко
До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":Болшевишка ви работа - оправяйте се,
ама БЕЗ да се мешате в работата на нормалните хора.
19:12 19.08.2025
35 виктория
19:13 19.08.2025
36 Тагарев Тошко
19:14 19.08.2025
37 Тагарев Тошко
19:15 19.08.2025
38 бай Иван
19:15 19.08.2025
39 Рускии
19:16 19.08.2025
40 Те санкции пак щели. ,,,,,,,
Колкото го спряха до сега.
Такова тъпо племе , е не е имало до сега.
Напушения ги работи , прибира им парите,клати ги както си иска .
19:18 19.08.2025
41 Добре изглежда
До коментар #31 от "Фантазьор🤣":Ще е чудесно да стане.
19:19 19.08.2025
42 Си Дзи
19:19 19.08.2025
43 Уса
Коментиран от #45
19:20 19.08.2025
44 ЖЕКО
19:21 19.08.2025
45 Сериозно ли? 🤔
До коментар #43 от "Уса":Какво да правим тогава? 🤣
19:22 19.08.2025
46 Виждам
Да смятаме че всъщност НАТО ще се разположи в Украйна
Смятате ли че това е реалистично
Коментиран от #49
19:22 19.08.2025
47 Данко
Желязна ограда за русия -
И да видим колко са си самодостатъчни :):):)
19:23 19.08.2025
48 ЖЕКО
19:24 19.08.2025
49 Виждаш ли?
До коментар #46 от "Виждам":Тъкмо се чудехме кой ще замести Ванга. 🤔
19:24 19.08.2025
50 Осведомени
19:25 19.08.2025
51 ЛИЛИ
19:26 19.08.2025
52 васко де гама
19:28 19.08.2025
53 ЖЕКО
19:28 19.08.2025
54 Хеми значи бензин
19:32 19.08.2025