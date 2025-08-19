В Лондон! Европейските лидери обсъждат нови санкции срещу Кремъл

Европейските лидери разглеждат възможността за нов пакет санкции срещу руския президент Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната в Украйна, съобщи британското правителство, цитирано от "Ройтерс".

По време на виртуална среща на т.нар. Коалиция на желаещите, участниците се договориха техните екипи за планиране да работят съвместно с американски колеги в следващите дни, за да придвижат напред разговорите за гаранции за сигурност за Украйна.

Говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър заяви, че на дневен ред са и планове за "подготовка за разполагане на стабилизиращи сили, ако военните действия приключат". Според него лидерите са обсъдили и "как да се окаже допълнителен натиск върху Путин - включително чрез санкции - докато той не покаже готовност за сериозни стъпки към прекратяване на незаконната инвазия".

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери украинския държавен глава Володимир Зеленски, че Америка ще помогне за гарантиране на сигурността на Украйна в рамките на евентуална сделка за спиране на войната с Русия. Засега обаче не е ясно какъв ще бъде мащабът на американската помощ.