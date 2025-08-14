Новини
Европейски дипломатически натиск и напредък на руската армия преди срещата между Тръмп и Путин
14 Август, 2025 21:01

Доналд Тръмп прогнозира размяна на територии, при условие че руската армия е окупирала около 20% от територията на Украйна

Европейски дипломатически натиск и напредък на руската армия преди срещата между Тръмп и Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дипломатически натиск от европейците и Володимир Зеленски, напредък на руската армия в Украйна – всеки лагер се опитва да затвърди позициите си преди утрешната среща в Аляска между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Американският президент, който каза, че иска да "тества почвата" с руския си колега, вчера заяви, че са възможни два изхода.

Ако срещата премине добре, тя "почти веднага" ще доведе до тристранна среща между него, руския президент и Володимир Зеленски, за да се сложи край на войната, започнала през февруари 2022 г. с руската инвазия.

Но ако неговата първа лична среща с лидера на Кремъл от 2019 г. протече зле, Доналд Тръмп увери, че няма да има "втора среща" за слагане на край на най-кръвопролитния конфликт в Европа след Втората световна война.

Засегнат от коментарите в медиите, описващи срещата като дипломатическа победа за Владимир Путин, американският президент увери, че Русия ще бъде изправена "пред много сериозни последици", ако не се съгласи за слагане на край на войната.

Той обаче не даде подробности за тази заплаха, която не е първата по рода си.

Планирано е днес Доналд Тръмп да говори от Овалния кабинет, но Белият дом не уточни темата на неговото обръщение.

Вчера по улиците на централната част на Анкоридж нямаше пътни блокади, отцепени квартали или дори видимо полицейско присъствие.

На пръв поглед няма признаци, че на това място ще се състои една толкова важна среща.

На летището журналисти с камери обаче са се смесили с туристите, носещи рибарски въдици. Хотелите са напълно резервирани, а компаниите за отдаване на автомобили под наем са претоварени.

Двамата лидери ще се срещнат във военната база "Елмендорф-Ричардсън", чието стратегическо значение достигна своя апогей по време на Студената война.

Много добър разговор

За да позволи посещението на руската делегация, американското Министерство на финансите реши утре временно да отмени санкциите, наложени след началото на войната в Украйна на Владимир Путин и няколко високопоставени служители.

До самия край всяка страна се опитва да затвърди позициите си – руснаците на фронтовата линия, а Киев и европейците по дипломатически път.

Доналд Тръмп каза, че е имал вчера "много добър разговор" с украинския президент и лидерите на европейски страни, ЕС и НАТО.

"Надяваме се, че основната тема на петъчната среща ще бъде прекратяване на огъня", заяви от своя страна Зеленски.

Той изрази опасения, че срещата между руския и американския президент няма да има продължение, очертавайки дългосрочно уреждане на конфликта в ущърб на страната му.

Ето защо вчера европейците направиха усилия да повлияят на начина на мислене, с който Доналд Тръмп – лидер с непостоянен темперамент, подхожда към срещата.

Британският премиер Киър Стармър спомена за "реален шанс" за прекратяване на огъня.

Владимир Путин се подготвя за пътуване до Аляска на фона на бързия напредък на руските сили на украинска територия. Руските войски заявиха, че са завладели над 110 квадратни километра на 12 август, в сравнение с предходния ден – нещо, което не се е случвало от края на май 2024 г.

Размяна на територии

Като признак за влошаващата се ситуация вчера Украйна нареди евакуацията на хората от десетина селища в източната част на страната.

Най-малко трима души бяха убити при руски артилерийски обстрел и удари с дрон в южната Херсонска област рано вчера сутринта, съобщиха местните власти.

Русия настоява Украйна да отстъпи четири частично окупирани области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска), в допълнение към Крим, който беше анексиран през 2014 г. , и да се откаже от западните доставки на оръжие и от членство в НАТО.

За Киев тези искания са неприемливи.

Доналд Тръмп прогнозира "размяна на територии", при условие че руската армия е окупирала около 20% от територията на Украйна.

Володимир Зеленски изключи каквото и да било изтегляне от зоните в Източна Украйна като част от мирно споразумение.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че Украйна е "готова да обсъжда териториални въпроси", но не и "правно признаване" на руската окупация на части от нейната територия.

"Териториалните въпроси ще бъдат договорени само от украинския президент", заяви френският държавен глава Еманюел Макрон.

От своя страна Москва омаловажи тези консултации между американците и европейците.

Превод от френски език: Валерия Диникова, БТА


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🌈🌈🌈

    2 4 Отговор
    Дори да спре войната никой няма да търгува с Расия да не мислите, че всичко ще е по старо му…

    Коментиран от #7

    21:04 14.08.2025

  • 2 пореден хаймърс горя красиво

    2 0 Отговор
    тея евреи са ги натъпкали с оръжие за няколко войни

    21:06 14.08.2025

  • 3 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Утре Русия ще окупира Аляска.ФАЩ и розовите евро натискачи да свикват.И учете руски

    21:07 14.08.2025

  • 4 атлантически делириум

    1 0 Отговор
    Урсула мачка риж таралеж с гол Гс🤣

    21:08 14.08.2025

  • 5 Европа

    0 0 Отговор
    в лицето на ЕК е не само без каквато и да е влияние в геополитиката, а и са под кота "0".

    21:08 14.08.2025

  • 6 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Една от причините да бъде избрана военната база за място на срещата според руски източници е обстоятелството че на гробището на военната база са погребани 13 съветски граждани -9 пилоти и 4 технически лица които са участвали в прехвърлянето на американски бойни самолети в СССР /по ленд -лизата/ по време на ВСВ.....

    21:09 14.08.2025

  • 7 учи, четии

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "🌈🌈🌈":

    само Индия и Китай са една трета от планетата, като прибавиш и рекордното изкупуване от европа на втечнен газ а и тръбен....

    21:10 14.08.2025

  • 8 Тръмп

    0 0 Отговор
    живее в своя вселена.

    21:11 14.08.2025