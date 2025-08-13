Примирието няма да продължи дълго! Украйна има спешна нужда от гаранции за сигурност

В Украйна, Европа и сред американските поддръжници на Киев има голяма загриженост относно срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък, 15 август, тъй като интересите на сигурността на САЩ, както и бъдещето на Украйна и НАТО са заложени на карта, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.



Според изданието президентските срещи на върха са полезни, макар и рискови, когато няма предварително ясно очертание на споразумение.



В този случай, отбелязва вестникът, причината за безпокойство е промяната в позицията нанДоналд Тръмп, който след седмици на изразяване на разочарование от отказа на Путин да преговаря за примирие, не предприе подходящи действия, след като ултиматумът му към Русия изтече в петък, 8 август.



Тръмп изпрати своя специален пратеник Стив Уитков в Москва, след което медиите разкриха спорни подробности за споразумение за размяна на територии между Украйна и Русия.



Според една от версиите, Русия е готова на прекратяване на огъня, ако Украйна се съгласи да даде на Кремъл цялата Донецка област в Източна Украйна, включително територии, които в момента не се контролират от Русия. Посочва се, че Путин изрично е настоявал за контрол нас цялата Донецка област, тъй като там Украйна е изградила ключова отбранителна линия още през 2014 г.



В статията се посочва още, че Украйна може също да си върне някои от териториите на изток, които в момента се контролират от Русия. Не е известно обаче кои региони са въпрос и кога ще се случи това.



Украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че отхвърля подобен план, а публикацията посочва, че тази позиция е разбираема, предвид многобройните предишни нарушени обещания на Путин. В Украйна хората не вярват, че руският президент този път ще спази думата си.



Следователно Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от Запада, а не от Путин, ако все пак се съгласи на териториални отстъпки.



Тревожен е и фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и кремълският лидер ще се срещнат без украински представители.



Статията посочва, че е трудно да си представим как може да се постигне истински мир без участието на Зеленски и неговото правителство. Президентът на САЩ обясни, че украинският президент може да бъде поканен на следващата среща с Путин.



В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте предположи, че американският президент е решил да се срещне лично с Путин, за да провери неговата искреност и серозност.



Рюте отбелязв, че САЩ координират действията си, така че всички да са "на една и съща вълна“, включително подкрепа за продължаването на доставките на оръжие за Украйна.



Според публикацията, руският президент не иска Украйна да излезе от тази война като независима държава и да може да се присъедини към Европейския съюз по-късно във времето, ако украинците го искат.



Вместо това Путин иска Украйна да стане част от Русия, друг Беларус. Следователно руската страна може да се съгласи на краткосрочно примирие, но при условия, които са благоприятни за нея.



''Истинският мир е възможен, само ако Путин вярва, че войната започва да заплашва политическия му контрол в Русия'', пише изданието.



За да се постигне този резултат, изданието посочва, е необходимо да се увеличи икономическият натиск върху Москва, както и да се осигурят на Украйна всички средства за самозащита.



Вероятно строгият ултиматум на Тръмп е привлякъл вниманието на Русия, защото ръководителят на Белия дом е поел риск с отношенията с Индия и е въвел мита върху покупката на руски петрол.



В същото време президентът на САЩ не е наложил тарифи на Китай и не се е споразумял с Европейския съюз за съдбата на конфискуваните 300 милиарда долара от руските резерви, разположени на Запад.



И така, изданието посочва, че Тръмп иска да бъде смятан за миротворец, но мирът е лесен за постигане, ако се отдадеш на това, което иска агресорът. Вместо това, за траен мир, той трябва да сключи споразумение, което ще даде на Украйна свободата да определя бъдещето си и така Русия повече да не се връща към идеята за завземане на нови територии.



Зеленски говори за срещата между Тръмп и Путин



Преди това УНИАН съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски смята, че е необходимо да се разберат целите на Путин и значенията, които той постоянно демонстрира и говори. Лидерът на украинския народ добави, че въпросът за размяната на територии не може да бъде отделен от гаранциите за сигурност. Зеленски не вярва на Путин и е сигурен, че не му трябват украински територии, а унищожаване на суверенитета.



Зеленски също така обяви, че продуктивни преговори са възможни само с участието на Украйна, затова настоява за тристранен формат на срещата. Украинският президент не знае за какво ще говорят Тръмп и Путин в Аляска. Той добави, че Украйна очаква сериозни санкции от САЩ срещу Русия.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.8 Оценка 1.8 от 15 гласа.