Примирието няма да продължи дълго! Украйна има спешна нужда от гаранции за сигурност

В Украйна, Европа и сред американските поддръжници на Киев има голяма загриженост относно срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък, 15 август, тъй като интересите на сигурността на САЩ, както и бъдещето на Украйна и НАТО са заложени на карта, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.
Според изданието президентските срещи на върха са полезни, макар и рискови, когато няма предварително ясно очертание на споразумение.
В този случай, отбелязва вестникът, причината за безпокойство е промяната в позицията нанДоналд Тръмп, който след седмици на изразяване на разочарование от отказа на Путин да преговаря за примирие, не предприе подходящи действия, след като ултиматумът му към Русия изтече в петък, 8 август.
Тръмп изпрати своя специален пратеник Стив Уитков в Москва, след което медиите разкриха спорни подробности за споразумение за размяна на територии между Украйна и Русия.
Според една от версиите, Русия е готова на прекратяване на огъня, ако Украйна се съгласи да даде на Кремъл цялата Донецка област в Източна Украйна, включително територии, които в момента не се контролират от Русия. Посочва се, че Путин изрично е настоявал за контрол нас цялата Донецка област, тъй като там Украйна е изградила ключова отбранителна линия още през 2014 г.
В статията се посочва още, че Украйна може също да си върне някои от териториите на изток, които в момента се контролират от Русия. Не е известно обаче кои региони са въпрос и кога ще се случи това.
Украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че отхвърля подобен план, а публикацията посочва, че тази позиция е разбираема, предвид многобройните предишни нарушени обещания на Путин. В Украйна хората не вярват, че руският президент този път ще спази думата си.
Следователно Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от Запада, а не от Путин, ако все пак се съгласи на териториални отстъпки.
Тревожен е и фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и кремълският лидер ще се срещнат без украински представители.
Статията посочва, че е трудно да си представим как може да се постигне истински мир без участието на Зеленски и неговото правителство. Президентът на САЩ обясни, че украинският президент може да бъде поканен на следващата среща с Путин.
В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте предположи, че американският президент е решил да се срещне лично с Путин, за да провери неговата искреност и серозност.
Рюте отбелязв, че САЩ координират действията си, така че всички да са "на една и съща вълна“, включително подкрепа за продължаването на доставките на оръжие за Украйна.
Според публикацията, руският президент не иска Украйна да излезе от тази война като независима държава и да може да се присъедини към Европейския съюз по-късно във времето, ако украинците го искат.
Вместо това Путин иска Украйна да стане част от Русия, друг Беларус. Следователно руската страна може да се съгласи на краткосрочно примирие, но при условия, които са благоприятни за нея.
''Истинският мир е възможен, само ако Путин вярва, че войната започва да заплашва политическия му контрол в Русия'', пише изданието.
За да се постигне този резултат, изданието посочва, е необходимо да се увеличи икономическият натиск върху Москва, както и да се осигурят на Украйна всички средства за самозащита.
Вероятно строгият ултиматум на Тръмп е привлякъл вниманието на Русия, защото ръководителят на Белия дом е поел риск с отношенията с Индия и е въвел мита върху покупката на руски петрол.
В същото време президентът на САЩ не е наложил тарифи на Китай и не се е споразумял с Европейския съюз за съдбата на конфискуваните 300 милиарда долара от руските резерви, разположени на Запад.
И така, изданието посочва, че Тръмп иска да бъде смятан за миротворец, но мирът е лесен за постигане, ако се отдадеш на това, което иска агресорът. Вместо това, за траен мир, той трябва да сключи споразумение, което ще даде на Украйна свободата да определя бъдещето си и така Русия повече да не се връща към идеята за завземане на нови територии.
Зеленски говори за срещата между Тръмп и Путин
Преди това УНИАН съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски смята, че е необходимо да се разберат целите на Путин и значенията, които той постоянно демонстрира и говори. Лидерът на украинския народ добави, че въпросът за размяната на територии не може да бъде отделен от гаранциите за сигурност. Зеленски не вярва на Путин и е сигурен, че не му трябват украински територии, а унищожаване на суверенитета.
Зеленски също така обяви, че продуктивни преговори са възможни само с участието на Украйна, затова настоява за тристранен формат на срещата. Украинският президент не знае за какво ще говорят Тръмп и Путин в Аляска. Той добави, че Украйна очаква сериозни санкции от САЩ срещу Русия.
Примирието няма да продължи дълго! Украйна има спешна нужда от гаранции за сигурност
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мишел
Коментиран от #23
13:07 13.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
Коментиран от #9, #24, #30, #35
13:09 13.08.2025
7 Борислав
13:10 13.08.2025
8 Зевс
13:10 13.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Поведение
13:10 13.08.2025
12 Трол
13:10 13.08.2025
13 Баламата
Коментиран от #69
13:11 13.08.2025
14 Мишел
13:11 13.08.2025
15 Пак измислици
Коментиран от #28
13:11 13.08.2025
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:11 13.08.2025
17 Докато Украйна
13:12 13.08.2025
18 Факти
Коментиран от #29, #79
13:12 13.08.2025
19 Виждащ
Неудобни коментари се трият, а обиди от "правилните" се толерират.
Коментиран от #22
13:12 13.08.2025
20 НИКО
13:13 13.08.2025
21 сериозен
Коментиран от #39
13:13 13.08.2025
22 ЖЕКО
До коментар #19 от "Виждащ":СОРОСКИ САИТ
13:14 13.08.2025
23 Баламата
До коментар #3 от "Мишел":Ма то това за онова,Украйна при руснака и пито платено.Армения е безопасна игла и азерите
13:14 13.08.2025
24 На челно място
До коментар #6 от "Факти":по смъртност, зарази, корупция и невежство, в света е Русия. Руснакът живее до 65г., дори по-малко от севернокорееца, който живее до 67г. Значи представете си за каква изпаднала държава говорим. Руската трагедия е без аналог в света.
Коментиран от #37
13:14 13.08.2025
25 И Киев е Руски
13:14 13.08.2025
26 Някой
13:15 13.08.2025
27 Механик
Ще има бой на укри докато ви уврат главите.
13:15 13.08.2025
28 Мишел
До коментар #15 от "Пак измислици":"Изборите по време на война са забранени не само заради сигурността на избирателите. "Някои конституционни права и свободи са ограничени - например правото за свободно изразяване на мнения, мирните събирания и свободата на придвижване. Затова е невъзможно да се гарантират принципите на всеобщото избирателно право и свободните избори. Това е записано напълно точно в Конституцията на Украйна: след изтичането на петгодишния срок от встъпването в длъжност пълномощията на президента не се прекратяват автоматично. Те приключват едва с встъпването в длъжност на новоизбрания президент, т.е. едва след избори. "
Коментиран от #33
13:15 13.08.2025
29 ХА-ХА-ХА
До коментар #18 от "Факти":,,Украйна пък никога няма да преклони глава.,, Е , колко да си смешен , повече от това ?! Кой ще я пита да ли ще ,,преклони ,, или не - нали виждаш как вървят нещата на фронта , укрията е в агония и да иска , и да не иска - ще стане , както Путин е решил !
Коментиран от #36, #72
13:17 13.08.2025
30 На 32-ро място по чия класация?
До коментар #6 от "Факти":На бай Тошо и на Брежнев.
13:18 13.08.2025
31 Фактура
Коментиран от #38, #47
13:18 13.08.2025
32 Механик
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това, че сме за Русия, не означава, че сме копейки и/или, че искаме да сме руска република. За това и няма как да ти бъде отговорено на въпроса.
Но като си почнал, хайде ти ми кажи друго. Кажи ми откато сме протекторат на САЩ, освен няколкото военни бази, с какво друго се сдобихме за 35 години! Да не би да са почнали да ни пускат безвизово там?
Освен едните банани, какво друго успяхме? Какво ни дадоха американците?
Коментиран от #82, #101, #103
13:19 13.08.2025
33 Пак измислици
До коментар #28 от "Мишел":Ако го караме юридически, няма обявена война нито от едната, нито от другата страна! Съответно цитатът е не на място.
13:19 13.08.2025
34 Заявленията
Тръмп го када в прав текст...
Къде бяхте когато Украйна тръгна да дерусифицира 15 млн.руснаци в Украйна.
Забрани им руския език,гореше руски книги.Буташе паметници на руснаци,вкл.на Екатерина 2.
Проведе АТО и изби 14000 руснаци в Донбас и 500 деца.
Европа говореше само за война на Украйна до пълна победа.
Една дума не казахте за мирни преговори.
Затова Европа и Украйна нямат място на масата за мирни преговори
Коментиран от #46
13:20 13.08.2025
35 Бай Тошо
До коментар #6 от "Факти":Социализмът е едно недоносче.
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!
Коментиран от #49
13:20 13.08.2025
36 Чувал ли с
До коментар #29 от "ХА-ХА-ХА":в твоето село за партизанска война и тероризъм.
Териториите които Русия открадне от горда Украйна ще останат като пустиня.
Коментиран от #42
13:20 13.08.2025
37 Ами не е
До коментар #24 от "На челно място":България, Украйна и други са пред Русия по смъртност. Но въобще това ко те грее теб. Русначе ли си?
Коментиран от #75
13:20 13.08.2025
38 оли ,
До коментар #31 от "Фактура":И на теб ти викали ,,глу...кът" в село , ама за това нищо не казваш ...
13:20 13.08.2025
39 за съжаление на
До коментар #21 от "сериозен":русофилите Путин не е в състояние, нито да реши нещо, нито да постигне целите на СВО. Путин е в пълна и тотална безизходица. Затова е и помолил Тръмп за тази среща, ако има някакъв вариант да го измъкне от ситуацията. Защото ако Путин сега спре войната, нали в Русия ще го питат, какво става с целите на войната, защо са загинали един милион руски войници, за какво са похарчени над един трилион долара. На тези въпроси, Путин няма отговор.
Коментиран от #50
13:21 13.08.2025
40 Мишел
13:22 13.08.2025
41 таксиджия 🚖
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Добър въпрос и очаквам отговор...щурци в тъмнината 😄
Иначе ти нащракали минусите, така се издават колко ИП-та ползват в момента. Дежурните републиканци на Костадин Центаджиев бизнесмена.
Коментиран от #51, #76, #83
13:22 13.08.2025
42 Ами Русия
До коментар #36 от "Чувал ли с":не е откраднала нищо.
13:22 13.08.2025
43 Артилерист
Коментиран от #65
13:22 13.08.2025
44 проскубан ,
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Стой на сянка в Максуда и не се занимавай с писане , че не е за твоята глава !
Коментиран от #92
13:22 13.08.2025
45 Не трябва да се лъжи че нападението на
Коментиран от #96
13:23 13.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Това е безспорен
До коментар #31 от "Фактура":Факт.
13:23 13.08.2025
48 ВеЦе
13:24 13.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 съсел ,
До коментар #39 от "за съжаление на":Стой на сянка , напекло те е здраво и ще замине гънката , дето от нея си патиш !
13:25 13.08.2025
51 Копейките по цял ден пишат тук
До коментар #41 от "таксиджия 🚖":После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.
13:25 13.08.2025
52 ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!!
Коментиран от #59
13:25 13.08.2025
53 Когато зимата сняг забръска
Коментиран от #60
13:25 13.08.2025
54 Луд с картечница
13:27 13.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Гаранция Франция
13:27 13.08.2025
57 АМИ ДОБРЕ
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЗНАЧИ РАБОТНОТО МЯСТО НА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЩЕ Е ОГРАДЕНО С ТЕЛ ЗАРАДИ ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ
ЗАПЛАТАТА ЩЕ Е ПАНИЦА БОБ И ФИЛИЯ ЛЯБ
РАЗХОДИ НЯМА ДА ИМАШ
СРОКА НА ДОГОВОРА ЩЕ Е 10 ГОДИНИ
Коментиран от #63
13:28 13.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ето това е
До коментар #52 от "ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!!":едно много добро и неоспоримо доказателство за пагубното въздействие на руската идеология върху потърпевшите лица, което води до рязко влошаване на менталното здраве и необратимо оглупяване. 😄
Коментиран от #67
13:28 13.08.2025
60 Механик
До коментар #53 от "Когато зимата сняг забръска":Кай честно муци ,сигурно все още механик не те е механизирал ?
Коментиран от #77
13:28 13.08.2025
61 Град Козлодуй
13:29 13.08.2025
62 Пенсионерски клуб "Чугунени глави"....
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ние сме вечната и нерушима дружба със СССР, и вечната дружба на българският и съветско-руският народ, и със нашите съветски другари една чиния боб в стола на завода ще струва пак шест стинки и една лимоната пет стинки..... На крак о парии презрени... на крак о роби на трудааа...
13:29 13.08.2025
63 Те затова
До коментар #57 от "АМИ ДОБРЕ":всички ви се смеят и ви не щат.
Само петолъчки и концлагери в манерките имате.3439
Коментиран от #81
13:30 13.08.2025
64 ВЕРНО БЕ анатоли !!!!!!
13:30 13.08.2025
65 КЪДЕ ВА
До коментар #43 от "Артилерист":У КЛЕМАНБИК ЛИ
КОЛКО Е ГОДНОСТТА НА ЗАМРАЗЕН БАНДЕРОБРОЙЛЕР
13:30 13.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 И как си го доказа глупако
До коментар #59 от "Ето това е":като си надраска едното и си отговори. 😄 Толкова сте пропаднали, че отвращавате хората. Запада никога не е удрял такова дъно.
13:30 13.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Грешиш
До коментар #13 от "Баламата":По последни данни, Путин е клекнал се отказва от поставените цели на СВО за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.
13:31 13.08.2025
70 А бе цървуль
До коментар #58 от "В началото на 20-ти век":Колегата ти е написал....1944 г.
ВСВ кой я загуби?
Кой бомбардира София,защото фашистите обявиха война на Англия и Америка?
Окачи се на първия клон тъпунгер
Коментиран от #94, #113
13:31 13.08.2025
71 За нацистите ли
13:31 13.08.2025
72 Факти
До коментар #29 от "ХА-ХА-ХА":Въпросът е ти колко си смешен. Русия мачка Украйна от времето на Екатерина Велика и още не може да я сломи. Това са 250 години, на фона на които тази война бледнее. Сталин изтрепа 1/5 от украинския народ за една зима с Гладомор, но Украйна не изчезна. Нищо не може да пречупи украинците. Нищо! Украйна ще бъде член на НАТО и ти ще го видиш с очите си.
Коментиран от #88, #93, #97
13:31 13.08.2025
73 Зеленясалия надрусаняк що е посърнал ???
13:31 13.08.2025
74 ХА-ХА-ХА
13:32 13.08.2025
75 верно ли
До коментар #37 от "Ами не е":България: около 75.6 години средно (71.9 години за мъжете и 79.3 за жените)
Русия: около 73.3 години средно (около 68 години за мъжете и 77 години за жените)
Коментиран от #85
13:32 13.08.2025
76 да питам
До коментар #41 от "таксиджия 🚖":верно ли Пуся е бил шофьорче на такси към КГБ ?
Коментиран от #84
13:32 13.08.2025
77 Механико
До коментар #60 от "Механик":Не мисли за нещо повече, освен за бурмите.
Излагаш се малко.
13:32 13.08.2025
78 Коко Н
Коментиран от #90
13:32 13.08.2025
79 дончичо
До коментар #18 от "Факти":Охохохо,я погледни японците как обичат хахамериканците
13:32 13.08.2025
80 руската мечка
13:33 13.08.2025
81 АМИ ТОВА Е ЗА ВАЩА БЕЗОПАСТНОСТ
До коментар #63 от "Те затова":НО АКО ИСКАТЕ ЩЕ ОСТАВИМ ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА ВИ СЪДЯТ
Е ТОГАВА НЕ МИ СЕ МИСЛИ
Коментиран от #121
13:33 13.08.2025
82 Боро
До коментар #32 от "Механик":Е, как може да питаш какво ни е дал Западът? Иди на който и да е пазар. Ще видиш египетски картофи, македонски краставици, турски домати, албански чушки, сръбски моркови... А какво беше през комунизма? Само продукти, произведени от наши селяндури!
С три думи: ДАДОХА НИ ДЕМОКРАЦИЯ, СВОБОДЕН ПАЗАР И ПРАВОТО ДА СЛУЖИМ НА ПРАВИЛНИТЕ РЕЖИМИ.
13:33 13.08.2025
83 Юбер алес
До коментар #41 от "таксиджия 🚖":Да си чувал за динамично айпи или за VPN? Или само копчето на помпичката на таксиметровия апарат ползваш като висока технология?
Коментиран от #95, #102
13:34 13.08.2025
84 Не, шофьора беше друг
До коментар #76 от "да питам":Путин само миеше колата.
13:34 13.08.2025
85 Правиш ли разлика
До коментар #75 от "верно ли":продължителност на живот и смъртност. И за пропаганда не ставате с този вакуум.
13:34 13.08.2025
86 Съвет
13:34 13.08.2025
87 Шопо
Коментиран от #104
13:34 13.08.2025
88 оли ,
До коментар #72 от "Факти":Отивай немедлено на сянка ! Прегрял си вече ... !
13:34 13.08.2025
89 граф Монте Кристо
13:34 13.08.2025
90 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Коко Н":Украйна никога не е била собственик на Ядрено оръжие.
Собственик беше СССР.
РФ е правоприемник на СССР.
Следователно атомното оръжие е само и единствено руско
Коментиран от #112
13:35 13.08.2025
91 много е просто
13:35 13.08.2025
92 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #44 от "проскубан ,":Къщата в Максуда още не е готова ,засега съм още в Каменар .
13:35 13.08.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Факти
До коментар #70 от "А бе цървуль":Аз знам кой окупира България и чии войници убиваха, изнасилваха и грабеха у нас. Всичко е документирано и описано. Цял филм има по темата. Казва се "Второто освобождение". Чак Георги Димитров се е престрашил да пише писмо дикректно до Сталин да го моли да си озапти диваците. Архивите са живи.
Коментиран от #111, #114
13:36 13.08.2025
95 За нацистите ли
До коментар #83 от "Юбер алес":Намекваш.
13:36 13.08.2025
96 И откъде накъде
До коментар #45 от "Не трябва да се лъжи че нападението на":Русия ще напада. Има си и други начини, ако не е доволна от взаимоотношенията си с Украйна, например да й наложи санкции. Но така или иначе, факт е, че на Русия изобщо ней влиза в работата, каква е политиката в Украйна, хората си искат прозападно управление и нищо не не може да промени западния курс на развитие на държавата.
Коментиран от #118
13:36 13.08.2025
97 Както винаги
До коментар #72 от "Факти":Простак
13:36 13.08.2025
98 Няма я вече покрайна ..
13:36 13.08.2025
99 голем смех
Коментиран от #105
13:37 13.08.2025
100 не е нужно
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":някой да ти обяснява просто прочети историята и ще разбереш !!! но уви ти не искаш или неможеш да разбереш реалността
13:37 13.08.2025
101 Що трябва да ти дават
До коментар #32 от "Механик":СССР-то какво ти даваше?
Телени огради по границите и кухи лозунги.
13:37 13.08.2025
102 таксиджия 🚖
До коментар #83 от "Юбер алес":Заради вас всички безплатни впн-и са вече блокнати от админите. Ползвали сте ги многократно, за да обиждате, когато нямате инструкции как да защитите буклука Костадин Центаджиев.
А пари за платен впн нямате.
Коментиран от #106
13:37 13.08.2025
103 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #32 от "Механик":закво някой трябва да ти дава нещо? ей тва е проблема на нас-бегетата! изкарай си го сам-това даде запада на НАС!СССР защо фалира мислиш-щото раздаваше наляво и надясно , да докаже че комунизма е по-добрият строй , не от добрина...и накрая се наСЕСЕЕЕЕРЕсра/животът е джунгла ,печели си сам за себе си-семейството и приятелите са най-ценното на тоя свят /на другите-да се спасяват , ако не ни управляваха тикви и шишита щях да помисля и за БГ , но няма смисъл при тая ситуация-ВИЕ си търсете МЕСИЯТА . ГОЛЕМИЯТ БРАТ дето ще ви ,,оправи,,аз се спасявам поединично
13:39 13.08.2025
104 Град Козлодуй
До коментар #87 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #108
13:39 13.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Град Козлодуй
13:40 13.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Злобното Джуджи
13:42 13.08.2025
111 Майор Мишев
До коментар #94 от "Факти":Че ти кво си очаквал да се случи във фашистка държава подкрепяла морално и материално 3ия Райх ?
Коментиран от #125
13:42 13.08.2025
112 Факти
До коментар #90 от "Ха ХаХа":Как ще е само руско като е правено от всички в СССР, включително Украйна? Украинските учени, физици и инженери къде ги забрави? Това е втората най-многолюдна нация в СССР. Украйна имаше третия най-голям ядрен арсенал в света. Можеше да използва бойните глави в ново оръжие изцяло под неин контрол. Тя реши да го предаде срещу гаранции за сигурност от Русия и икономическа помощ от САЩ. В Украйна имаше големи спорове по този въпрос. Много хора и политици бяха против, защото не вярваха на Русия. 20 години по-късно Русия скъса договора и окупира Крим, а скептиците се оказаха прави.
Коментиран от #117, #129, #132
13:43 13.08.2025
113 Колегата ти е написал
До коментар #70 от "А бе цървуль":"България заради фашизма изгуби 4 войни".
Като начало пробвай с А, Б.
И като научиш до Я, па се научиш и да четеш, па и да разбираш прочетеното, тогава се изхождай.
Тук сме интелигентни хора, не се слагай между нас.
Коментиран от #119
13:43 13.08.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Говори на български
До коментар #109 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":Не ти се разбира
13:45 13.08.2025
116 граф Монте Кристо
Коментиран от #120
13:45 13.08.2025
117 гробар
До коментар #112 от "Факти":Ку4коо нидей рива на чужд гроб ,щото не знаеш от коя страна му е главата от коя ..я .
13:46 13.08.2025
118 Ами от там насам
До коментар #96 от "И откъде накъде":Когато и ти си застрашен, не вярвам да се занимаваш със санкции. 😄И Русия нямаше нищо против прозападна Украйна, стига да стоеше далеч от НАТО (САЩ ).
13:46 13.08.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Злобното Джуджи
До коментар #116 от "граф Монте Кристо":"...разпределение сферите на влияние..."
Русия няма сфера на влияние, ама никва !!!
Сферата на влияние е единствено в задния двор на Ким и Китай.
Коментиран от #123, #124
13:48 13.08.2025
121 Пенсионерите, които познавам
До коментар #81 от "АМИ ТОВА Е ЗА ВАЩА БЕЗОПАСТНОСТ":ви се смеят.
Ти какви пенсионери познаваш - от Клубовете по червени интереси?
13:49 13.08.2025
122 Всичко е много просто
13:50 13.08.2025
123 Да така е
До коментар #120 от "Злобното Джуджи":Затова са ви изкарват да скимтите по цял ден. 😄
13:50 13.08.2025
124 Казал
До коментар #120 от "Злобното Джуджи":Известният нищоправец простак
Коментиран от #128
13:51 13.08.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Еее па има гаранцията
Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признаат де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
13:53 13.08.2025
127 1 е сигурно и гарантирано за охрайна
13:55 13.08.2025
128 Злобното Джуджи
До коментар #124 от "Казал":"...казал известният нищоправец простак.."
Не съм Убил никого, нали ?
Пък нищо че съм про3д 😁
13:56 13.08.2025
129 Ха ХаХа
До коментар #112 от "Факти":Собственик на ЯО беше СССР .
Украйна беше съветска територия и до момента няма дерогирани. Граници.
Тя не беше собственик и не можеше да търгува с него.
Правоприемник на СССР е само РФ която е собственик на това оръжие.
Предадоха го защото не можеха да гарантират сигурността му.
Досега да са го продали на черно
13:58 13.08.2025
130 Я пък тоя
13:58 13.08.2025
131 Зеления е ционист
14:01 13.08.2025
132 Е да де ама....
До коментар #112 от "Факти":"Украйна имаше третия най-голям ядрен арсенал"
Имаше ама чужд.... и си го взеха рашките!!!
И в Германия може да има ЯО и в Турция може да има ... ама си е на ФАЩ ....
14:02 13.08.2025