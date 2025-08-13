Новини
Примирието няма да продължи дълго! Украйна има спешна нужда от гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

Примирието няма да продължи дълго! Украйна има спешна нужда от гаранции за сигурност

13 Август, 2025 13:05 1 321 132

Президентските срещи на върха са полезни, макар и рискови, когато няма предварително ясно очертание на споразумение

Примирието няма да продължи дълго! Украйна има спешна нужда от гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Украйна, Европа и сред американските поддръжници на Киев има голяма загриженост относно срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък, 15 август, тъй като интересите на сигурността на САЩ, както и бъдещето на Украйна и НАТО са заложени на карта, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус.

Според изданието президентските срещи на върха са полезни, макар и рискови, когато няма предварително ясно очертание на споразумение.

В този случай, отбелязва вестникът, причината за безпокойство е промяната в позицията нанДоналд Тръмп, който след седмици на изразяване на разочарование от отказа на Путин да преговаря за примирие, не предприе подходящи действия, след като ултиматумът му към Русия изтече в петък, 8 август.

Тръмп изпрати своя специален пратеник Стив Уитков в Москва, след което медиите разкриха спорни подробности за споразумение за размяна на територии между Украйна и Русия.

Според една от версиите, Русия е готова на прекратяване на огъня, ако Украйна се съгласи да даде на Кремъл цялата Донецка област в Източна Украйна, включително територии, които в момента не се контролират от Русия. Посочва се, че Путин изрично е настоявал за контрол нас цялата Донецка област, тъй като там Украйна е изградила ключова отбранителна линия още през 2014 г.

В статията се посочва още, че Украйна може също да си върне някои от териториите на изток, които в момента се контролират от Русия. Не е известно обаче кои региони са въпрос и кога ще се случи това.

Украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че отхвърля подобен план, а публикацията посочва, че тази позиция е разбираема, предвид многобройните предишни нарушени обещания на Путин. В Украйна хората не вярват, че руският президент този път ще спази думата си.

Следователно Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от Запада, а не от Путин, ако все пак се съгласи на териториални отстъпки.

Тревожен е и фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и кремълският лидер ще се срещнат без украински представители.

Статията посочва, че е трудно да си представим как може да се постигне истински мир без участието на Зеленски и неговото правителство. Президентът на САЩ обясни, че украинският президент може да бъде поканен на следващата среща с Путин.

В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте предположи, че американският президент е решил да се срещне лично с Путин, за да провери неговата искреност и серозност.

Рюте отбелязв, че САЩ координират действията си, така че всички да са "на една и съща вълна“, включително подкрепа за продължаването на доставките на оръжие за Украйна.

Според публикацията, руският президент не иска Украйна да излезе от тази война като независима държава и да може да се присъедини към Европейския съюз по-късно във времето, ако украинците го искат.

Вместо това Путин иска Украйна да стане част от Русия, друг Беларус. Следователно руската страна може да се съгласи на краткосрочно примирие, но при условия, които са благоприятни за нея.

''Истинският мир е възможен, само ако Путин вярва, че войната започва да заплашва политическия му контрол в Русия'', пише изданието.

За да се постигне този резултат, изданието посочва, е необходимо да се увеличи икономическият натиск върху Москва, както и да се осигурят на Украйна всички средства за самозащита.

Вероятно строгият ултиматум на Тръмп е привлякъл вниманието на Русия, защото ръководителят на Белия дом е поел риск с отношенията с Индия и е въвел мита върху покупката на руски петрол.

В същото време президентът на САЩ не е наложил тарифи на Китай и не се е споразумял с Европейския съюз за съдбата на конфискуваните 300 милиарда долара от руските резерви, разположени на Запад.

И така, изданието посочва, че Тръмп иска да бъде смятан за миротворец, но мирът е лесен за постигане, ако се отдадеш на това, което иска агресорът. Вместо това, за траен мир, той трябва да сключи споразумение, което ще даде на Украйна свободата да определя бъдещето си и така Русия повече да не се връща към идеята за завземане на нови територии.

Зеленски говори за срещата между Тръмп и Путин

Преди това УНИАН съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски смята, че е необходимо да се разберат целите на Путин и значенията, които той постоянно демонстрира и говори. Лидерът на украинския народ добави, че въпросът за размяната на територии не може да бъде отделен от гаранциите за сигурност. Зеленски не вярва на Путин и е сигурен, че не му трябват украински територии, а унищожаване на суверенитета.

Зеленски също така обяви, че продуктивни преговори са възможни само с участието на Украйна, затова настоява за тристранен формат на срещата. Украинският президент не знае за какво ще говорят Тръмп и Путин в Аляска. Той добави, че Украйна очаква сериозни санкции от САЩ срещу Русия.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    5 33 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    Коментиран от #23

    13:07 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    32 5 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #9, #24, #30, #35

    13:09 13.08.2025

  • 7 Борислав

    13 4 Отговор
    Истинският мир е възможен, само ако Путин вярва, че войната започва да заплашва политическия му контрол в Русия, пише изданието. - Според мен, ако бойната започне да заплашва политическия контрол на Путин, тогава Украйна ще види използването на нактически ядрени оръжия и нищо друго. Не заня защо това издание така свободно спекулира...

    13:10 13.08.2025

  • 8 Зевс

    34 0 Отговор
    Няма да е примирие, а капитулация на 404 ;)

    13:10 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поведение

    19 1 Отговор
    Прокиевските фенове се отнасят към Тръмп все едно, че е олигофрен. В същност олигофрените сате.

    13:10 13.08.2025

  • 12 Трол

    1 16 Отговор
    България ще гарантира за сигурността на Украйна.

    13:10 13.08.2025

  • 13 Баламата

    22 0 Отговор
    Слезте на Земята,стига глупостите от Луната.Украйна отива при Русия,искат или не искат ...отиват.Иначе няма Украйна

    Коментиран от #69

    13:11 13.08.2025

  • 14 Мишел

    13 2 Отговор
    " За да спре войната Путин ще поиска изпълнение на целите на СВО - връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. По-специално, това би означавало забрана на Украйна за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна. Само това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за Русия, съобщават източници от Кремъл. "

    13:11 13.08.2025

  • 15 Пак измислици

    22 0 Отговор
    Украйна ли? Украйна не е провеждала избори от 6 години и какви са настроенията на хората, никой не може да каже. Виж зеленясалите фашаги имат нужда от гаранции, защото ще ги бесят по стълбовете. Западналите също имат нужда да ограбят някого, защото вложените в укрокаузата пари, няма кой да им върне.

    Коментиран от #28

    13:11 13.08.2025

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 2 Отговор
    Зеленски е всичко друго, но не и лидер на украинския народ.

    13:11 13.08.2025

  • 17 Докато Украйна

    19 1 Отговор
    не стане суверенна страна, а я ползват САЩ и пудела им НАТО за интриги, Украйна никога няма да има сигурност.

    13:12 13.08.2025

  • 18 Факти

    3 21 Отговор
    Членство в НАТО или ядрено оръжие. Друг вариант за мир няма. Нито друго не може да спре наглите набези на Руската империя. Украйна пък никога няма да преклони глава.

    Коментиран от #29, #79

    13:12 13.08.2025

  • 19 Виждащ

    16 0 Отговор
    Доста голяма цензура при Факти.
    Неудобни коментари се трият, а обиди от "правилните" се толерират.

    Коментиран от #22

    13:12 13.08.2025

  • 20 НИКО

    13 1 Отговор
    ДОКОГА ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТЕЗИ УКРИ, НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ ЧЕ УКРАИНА НЯМА ДА Е ТАЗИ УКРАИНА ЗАД КОЯТО ВЕЧЕ ЩЕ СЕ КРИЯТ ДОЛНИТЕ ЕВРОГЕИЦИ

    13:13 13.08.2025

  • 21 сериозен

    14 2 Отговор
    Путин няма нужда от преговори , той ще си вземе това , което е решил . Зеленият ще продължи да се перчи като петел на бунище и толкова ....

    Коментиран от #39

    13:13 13.08.2025

  • 22 ЖЕКО

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Виждащ":

    СОРОСКИ САИТ

    13:14 13.08.2025

  • 23 Баламата

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Ма то това за онова,Украйна при руснака и пито платено.Армения е безопасна игла и азерите

    13:14 13.08.2025

  • 24 На челно място

    2 15 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    по смъртност, зарази, корупция и невежство, в света е Русия. Руснакът живее до 65г., дори по-малко от севернокорееца, който живее до 67г. Значи представете си за каква изпаднала държава говорим. Руската трагедия е без аналог в света.

    Коментиран от #37

    13:14 13.08.2025

  • 25 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    Малките британци могат да обмислят поне 10 варианта, които им харесват. В действителност има ЕДИН ВАРИАНТ - ПЪЛНА КАПИТУЛАЦИЯ НА ПОКРАЙНИНИТЕ и ЗАПАДЪТ! Бъдещата съдба на покрайнините се решава от Русия. Слава на руския народ от всички националности и на руския войн от всички националности

    13:14 13.08.2025

  • 26 Някой

    11 1 Отговор
    Най-сигурният мир, ако Украйна влезе във военен съюз с Русия. Изчегъртат бандеровците фашисти. Контролират временно обучавана история, не как местният Хитлер бил герой на народа (Бандера от 2010г).

    13:15 13.08.2025

  • 27 Механик

    13 3 Отговор
    Какво примирие бе? Кой ви лъже това?
    Ще има бой на укри докато ви уврат главите.

    13:15 13.08.2025

  • 28 Мишел

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Пак измислици":

    "Изборите по време на война са забранени не само заради сигурността на избирателите. "Някои конституционни права и свободи са ограничени - например правото за свободно изразяване на мнения, мирните събирания и свободата на придвижване. Затова е невъзможно да се гарантират принципите на всеобщото избирателно право и свободните избори. Това е записано напълно точно в Конституцията на Украйна: след изтичането на петгодишния срок от встъпването в длъжност пълномощията на президента не се прекратяват автоматично. Те приключват едва с встъпването в длъжност на новоизбрания президент, т.е. едва след избори. "

    Коментиран от #33

    13:15 13.08.2025

  • 29 ХА-ХА-ХА

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    ,,Украйна пък никога няма да преклони глава.,, Е , колко да си смешен , повече от това ?! Кой ще я пита да ли ще ,,преклони ,, или не - нали виждаш как вървят нещата на фронта , укрията е в агония и да иска , и да не иска - ще стане , както Путин е решил !

    Коментиран от #36, #72

    13:17 13.08.2025

  • 30 На 32-ро място по чия класация?

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    На бай Тошо и на Брежнев.

    13:18 13.08.2025

  • 31 Фактура

    2 14 Отговор
    Путин е най-големият глупак влизал някога в Кремъл.Изби милион от своите за половин разрушен Донбас.

    Коментиран от #38, #47

    13:18 13.08.2025

  • 32 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това, че сме за Русия, не означава, че сме копейки и/или, че искаме да сме руска република. За това и няма как да ти бъде отговорено на въпроса.
    Но като си почнал, хайде ти ми кажи друго. Кажи ми откато сме протекторат на САЩ, освен няколкото военни бази, с какво друго се сдобихме за 35 години! Да не би да са почнали да ни пускат безвизово там?
    Освен едните банани, какво друго успяхме? Какво ни дадоха американците?

    Коментиран от #82, #101, #103

    13:19 13.08.2025

  • 33 Пак измислици

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Ако го караме юридически, няма обявена война нито от едната, нито от другата страна! Съответно цитатът е не на място.

    13:19 13.08.2025

  • 34 Заявленията

    17 2 Отговор
    На евроклоуните не вълнуват Тръмп и Путин.
    Тръмп го када в прав текст...
    Къде бяхте когато Украйна тръгна да дерусифицира 15 млн.руснаци в Украйна.
    Забрани им руския език,гореше руски книги.Буташе паметници на руснаци,вкл.на Екатерина 2.
    Проведе АТО и изби 14000 руснаци в Донбас и 500 деца.
    Европа говореше само за война на Украйна до пълна победа.
    Една дума не казахте за мирни преговори.
    Затова Европа и Украйна нямат място на масата за мирни преговори

    Коментиран от #46

    13:20 13.08.2025

  • 35 Бай Тошо

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!

    Коментиран от #49

    13:20 13.08.2025

  • 36 Чувал ли с

    1 10 Отговор

    До коментар #29 от "ХА-ХА-ХА":

    в твоето село за партизанска война и тероризъм.
    Териториите които Русия открадне от горда Украйна ще останат като пустиня.

    Коментиран от #42

    13:20 13.08.2025

  • 37 Ами не е

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "На челно място":

    България, Украйна и други са пред Русия по смъртност. Но въобще това ко те грее теб. Русначе ли си?

    Коментиран от #75

    13:20 13.08.2025

  • 38 оли ,

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Фактура":

    И на теб ти викали ,,глу...кът" в село , ама за това нищо не казваш ...

    13:20 13.08.2025

  • 39 за съжаление на

    1 12 Отговор

    До коментар #21 от "сериозен":

    русофилите Путин не е в състояние, нито да реши нещо, нито да постигне целите на СВО. Путин е в пълна и тотална безизходица. Затова е и помолил Тръмп за тази среща, ако има някакъв вариант да го измъкне от ситуацията. Защото ако Путин сега спре войната, нали в Русия ще го питат, какво става с целите на войната, защо са загинали един милион руски войници, за какво са похарчени над един трилион долара. На тези въпроси, Путин няма отговор.

    Коментиран от #50

    13:21 13.08.2025

  • 40 Мишел

    3 11 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    13:22 13.08.2025

  • 41 таксиджия 🚖

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Добър въпрос и очаквам отговор...щурци в тъмнината 😄

    Иначе ти нащракали минусите, така се издават колко ИП-та ползват в момента. Дежурните републиканци на Костадин Центаджиев бизнесмена.

    Коментиран от #51, #76, #83

    13:22 13.08.2025

  • 42 Ами Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Чувал ли с":

    не е откраднала нищо.

    13:22 13.08.2025

  • 43 Артилерист

    0 11 Отговор
    Какво примирие бе?Морът по ушанките продължава с пълна пара.

    Коментиран от #65

    13:22 13.08.2025

  • 44 проскубан ,

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Стой на сянка в Максуда и не се занимавай с писане , че не е за твоята глава !

    Коментиран от #92

    13:22 13.08.2025

  • 45 Не трябва да се лъжи че нападението на

    10 2 Отговор
    Русия било с нищо непредизвикано защото явно не е така. Байдън "предупреждаваше че Русия има струпани войски на границата но не напада дълго време. За да нападне значи е предизвикана разберете най сетне.

    Коментиран от #96

    13:23 13.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Фактура":

    Факт.

    13:23 13.08.2025

  • 48 ВеЦе

    0 0 Отговор
    Спешна и голяма нужда от доставки на памперси има.

    13:24 13.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 съсел ,

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "за съжаление на":

    Стой на сянка , напекло те е здраво и ще замине гънката , дето от нея си патиш !

    13:25 13.08.2025

  • 51 Копейките по цял ден пишат тук

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "таксиджия 🚖":

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.

    13:25 13.08.2025

  • 52 ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!!

    3 2 Отговор
    М. А. Й. Н. А. Т. А. Й НА БЪЛГАРИЯ !!!!

    Коментиран от #59

    13:25 13.08.2025

  • 53 Когато зимата сняг забръска

    1 1 Отговор
    ник Механик дедовият ще ми отръска.

    Коментиран от #60

    13:25 13.08.2025

  • 54 Луд с картечница

    5 1 Отговор
    Кой ви е казал ,че ще има примирие бе небинарници ?Върви се към пълна и безусловна капитулация на Осрайна !Колко дълго ли ,ами колкото е необходимо .

    13:27 13.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гаранция Франция

    3 0 Отговор
    Приятели мои няма приятели е казал древен философ.

    13:27 13.08.2025

  • 57 АМИ ДОБРЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЗНАЧИ РАБОТНОТО МЯСТО НА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЩЕ Е ОГРАДЕНО С ТЕЛ ЗАРАДИ ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ
    ЗАПЛАТАТА ЩЕ Е ПАНИЦА БОБ И ФИЛИЯ ЛЯБ
    РАЗХОДИ НЯМА ДА ИМАШ
    СРОКА НА ДОГОВОРА ЩЕ Е 10 ГОДИНИ

    Коментиран от #63

    13:28 13.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ето това е

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ !!!!":

    едно много добро и неоспоримо доказателство за пагубното въздействие на руската идеология върху потърпевшите лица, което води до рязко влошаване на менталното здраве и необратимо оглупяване. 😄

    Коментиран от #67

    13:28 13.08.2025

  • 60 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Когато зимата сняг забръска":

    Кай честно муци ,сигурно все още механик не те е механизирал ?

    Коментиран от #77

    13:28 13.08.2025

  • 61 Град Козлодуй

    1 5 Отговор
    Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    13:29 13.08.2025

  • 62 Пенсионерски клуб "Чугунени глави"....

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ние сме вечната и нерушима дружба със СССР, и вечната дружба на българският и съветско-руският народ, и със нашите съветски другари една чиния боб в стола на завода ще струва пак шест стинки и една лимоната пет стинки..... На крак о парии презрени... на крак о роби на трудааа...

    13:29 13.08.2025

  • 63 Те затова

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "АМИ ДОБРЕ":

    всички ви се смеят и ви не щат.
    Само петолъчки и концлагери в манерките имате.3439

    Коментиран от #81

    13:30 13.08.2025

  • 64 ВЕРНО БЕ анатоли !!!!!!

    5 0 Отговор
    То докато съществуват бандерите , клоуна и запада да им дава шишовете за война , примирието няма да продължи дълго !!!!! Затуй Путин иска да сложи край на всички тия предпоставки и тогава .....МИР !!!!!

    13:30 13.08.2025

  • 65 КЪДЕ ВА

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    У КЛЕМАНБИК ЛИ
    КОЛКО Е ГОДНОСТТА НА ЗАМРАЗЕН БАНДЕРОБРОЙЛЕР

    13:30 13.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 И как си го доказа глупако

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ето това е":

    като си надраска едното и си отговори. 😄 Толкова сте пропаднали, че отвращавате хората. Запада никога не е удрял такова дъно.

    13:30 13.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Грешиш

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Баламата":

    По последни данни, Путин е клекнал се отказва от поставените цели на СВО за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.

    13:31 13.08.2025

  • 70 А бе цървуль

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "В началото на 20-ти век":

    Колегата ти е написал....1944 г.
    ВСВ кой я загуби?
    Кой бомбардира София,защото фашистите обявиха война на Англия и Америка?
    Окачи се на първия клон тъпунгер

    Коментиран от #94, #113

    13:31 13.08.2025

  • 71 За нацистите ли

    2 0 Отговор
    Намекваш.

    13:31 13.08.2025

  • 72 Факти

    0 8 Отговор

    До коментар #29 от "ХА-ХА-ХА":

    Въпросът е ти колко си смешен. Русия мачка Украйна от времето на Екатерина Велика и още не може да я сломи. Това са 250 години, на фона на които тази война бледнее. Сталин изтрепа 1/5 от украинския народ за една зима с Гладомор, но Украйна не изчезна. Нищо не може да пречупи украинците. Нищо! Украйна ще бъде член на НАТО и ти ще го видиш с очите си.

    Коментиран от #88, #93, #97

    13:31 13.08.2025

  • 73 Зеленясалия надрусаняк що е посърнал ???

    6 1 Отговор
    Да не го е гонил Смок със едно око ???????

    13:31 13.08.2025

  • 74 ХА-ХА-ХА

    5 1 Отговор
    ,,Примирието няма да продължи дълго!"...Няма , разбира се , боят ще е до посиняване за укрите и те това е положението !

    13:32 13.08.2025

  • 75 верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами не е":

    България: около 75.6 години средно (71.9 години за мъжете и 79.3 за жените)
    Русия: около 73.3 години средно (около 68 години за мъжете и 77 години за жените)

    Коментиран от #85

    13:32 13.08.2025

  • 76 да питам

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "таксиджия 🚖":

    верно ли Пуся е бил шофьорче на такси към КГБ ?

    Коментиран от #84

    13:32 13.08.2025

  • 77 Механико

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    Не мисли за нещо повече, освен за бурмите.
    Излагаш се малко.

    13:32 13.08.2025

  • 78 Коко Н

    1 2 Отговор
    На Украина, гарант за сигурността прие ,още в 1994 г.Русия,защото върна ядреното оръжие.

    Коментиран от #90

    13:32 13.08.2025

  • 79 дончичо

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Охохохо,я погледни японците как обичат хахамериканците

    13:32 13.08.2025

  • 80 руската мечка

    2 4 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    13:33 13.08.2025

  • 81 АМИ ТОВА Е ЗА ВАЩА БЕЗОПАСТНОСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Те затова":

    НО АКО ИСКАТЕ ЩЕ ОСТАВИМ ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА ВИ СЪДЯТ
    Е ТОГАВА НЕ МИ СЕ МИСЛИ

    Коментиран от #121

    13:33 13.08.2025

  • 82 Боро

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Е, как може да питаш какво ни е дал Западът? Иди на който и да е пазар. Ще видиш египетски картофи, македонски краставици, турски домати, албански чушки, сръбски моркови... А какво беше през комунизма? Само продукти, произведени от наши селяндури!
    С три думи: ДАДОХА НИ ДЕМОКРАЦИЯ, СВОБОДЕН ПАЗАР И ПРАВОТО ДА СЛУЖИМ НА ПРАВИЛНИТЕ РЕЖИМИ.

    13:33 13.08.2025

  • 83 Юбер алес

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "таксиджия 🚖":

    Да си чувал за динамично айпи или за VPN? Или само копчето на помпичката на таксиметровия апарат ползваш като висока технология?

    Коментиран от #95, #102

    13:34 13.08.2025

  • 84 Не, шофьора беше друг

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "да питам":

    Путин само миеше колата.

    13:34 13.08.2025

  • 85 Правиш ли разлика

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "верно ли":

    продължителност на живот и смъртност. И за пропаганда не ставате с този вакуум.

    13:34 13.08.2025

  • 86 Съвет

    3 1 Отговор
    Сключвайте мир при руските условия и качете колективния запад на х.. си!

    13:34 13.08.2025

  • 87 Шопо

    4 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #104

    13:34 13.08.2025

  • 88 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Факти":

    Отивай немедлено на сянка ! Прегрял си вече ... !

    13:34 13.08.2025

  • 89 граф Монте Кристо

    3 0 Отговор
    Кой е казал ,че ще има примирие,Тръмп може да го иска по конюнктурни причини,но това няма да проработи,той дори си прави устата за размяна на територии.Руснаците няма как да са доволни от този резултат и сега ,когато могат да пожънат плодовете от 3 г . и половина военни усилия и жертви,след като пробиха фронта и Украйна е пред капитулация,да вземат да спрат за хатъра на дядо доню.

    13:34 13.08.2025

  • 90 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Коко Н":

    Украйна никога не е била собственик на Ядрено оръжие.
    Собственик беше СССР.
    РФ е правоприемник на СССР.
    Следователно атомното оръжие е само и единствено руско

    Коментиран от #112

    13:35 13.08.2025

  • 91 много е просто

    1 1 Отговор
    гаранции за сигурност украйна може да получи само от русия и то когато се върне обратно към руската федерация !!! инъче от розовите понита гарнация франция както е казал народа

    13:35 13.08.2025

  • 92 К.О.Т.ар.А.К 😼

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "проскубан ,":

    Къщата в Максуда още не е готова ,засега съм още в Каменар .

    13:35 13.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "А бе цървуль":

    Аз знам кой окупира България и чии войници убиваха, изнасилваха и грабеха у нас. Всичко е документирано и описано. Цял филм има по темата. Казва се "Второто освобождение". Чак Георги Димитров се е престрашил да пише писмо дикректно до Сталин да го моли да си озапти диваците. Архивите са живи.

    Коментиран от #111, #114

    13:36 13.08.2025

  • 95 За нацистите ли

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Юбер алес":

    Намекваш.

    13:36 13.08.2025

  • 96 И откъде накъде

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Не трябва да се лъжи че нападението на":

    Русия ще напада. Има си и други начини, ако не е доволна от взаимоотношенията си с Украйна, например да й наложи санкции. Но така или иначе, факт е, че на Русия изобщо ней влиза в работата, каква е политиката в Украйна, хората си искат прозападно управление и нищо не не може да промени западния курс на развитие на държавата.

    Коментиран от #118

    13:36 13.08.2025

  • 97 Както винаги

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Факти":

    Простак

    13:36 13.08.2025

  • 98 Няма я вече покрайна ..

    2 0 Отговор
    Всичката новоросия във РУСИЯ , зеления потник и западналия запад я погребаха , защото искаха да погребът РУСИЯ , ана сметката им излезе крива сега ревът за прекратяване на огъня , че им свършили бомбите , снарядите ! А ако беше обратно каква щяха да казват ?

    13:36 13.08.2025

  • 99 голем смех

    0 1 Отговор
    От 15 Септември в Украйна влизат сини каски. Със или без участието на САЩ. Руснаците да ходят нах..

    Коментиран от #105

    13:37 13.08.2025

  • 100 не е нужно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    някой да ти обяснява просто прочети историята и ще разбереш !!! но уви ти не искаш или неможеш да разбереш реалността

    13:37 13.08.2025

  • 101 Що трябва да ти дават

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    СССР-то какво ти даваше?
    Телени огради по границите и кухи лозунги.

    13:37 13.08.2025

  • 102 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Юбер алес":

    Заради вас всички безплатни впн-и са вече блокнати от админите. Ползвали сте ги многократно, за да обиждате, когато нямате инструкции как да защитите буклука Костадин Центаджиев.

    А пари за платен впн нямате.

    Коментиран от #106

    13:37 13.08.2025

  • 103 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    закво някой трябва да ти дава нещо? ей тва е проблема на нас-бегетата! изкарай си го сам-това даде запада на НАС!СССР защо фалира мислиш-щото раздаваше наляво и надясно , да докаже че комунизма е по-добрият строй , не от добрина...и накрая се наСЕСЕЕЕЕРЕсра/животът е джунгла ,печели си сам за себе си-семейството и приятелите са най-ценното на тоя свят /на другите-да се спасяват , ако не ни управляваха тикви и шишита щях да помисля и за БГ , но няма смисъл при тая ситуация-ВИЕ си търсете МЕСИЯТА . ГОЛЕМИЯТ БРАТ дето ще ви ,,оправи,,аз се спасявам поединично

    13:39 13.08.2025

  • 104 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #108

    13:39 13.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Русия е просто един полумъртъв васал на Китай. Нищо повече.

    13:40 13.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    За руснаците и украинците смъртта е най-доброто примирие и Изход от живота, който са имали нещастието да получат. Дано следващия път се родят в нормална държава 👍😁

    13:42 13.08.2025

  • 111 Майор Мишев

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    Че ти кво си очаквал да се случи във фашистка държава подкрепяла морално и материално 3ия Райх ?

    Коментиран от #125

    13:42 13.08.2025

  • 112 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ХаХа":

    Как ще е само руско като е правено от всички в СССР, включително Украйна? Украинските учени, физици и инженери къде ги забрави? Това е втората най-многолюдна нация в СССР. Украйна имаше третия най-голям ядрен арсенал в света. Можеше да използва бойните глави в ново оръжие изцяло под неин контрол. Тя реши да го предаде срещу гаранции за сигурност от Русия и икономическа помощ от САЩ. В Украйна имаше големи спорове по този въпрос. Много хора и политици бяха против, защото не вярваха на Русия. 20 години по-късно Русия скъса договора и окупира Крим, а скептиците се оказаха прави.

    Коментиран от #117, #129, #132

    13:43 13.08.2025

  • 113 Колегата ти е написал

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "А бе цървуль":

    "България заради фашизма изгуби 4 войни".
    Като начало пробвай с А, Б.
    И като научиш до Я, па се научиш и да четеш, па и да разбираш прочетеното, тогава се изхождай.
    Тук сме интелигентни хора, не се слагай между нас.

    Коментиран от #119

    13:43 13.08.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Говори на български

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":

    Не ти се разбира

    13:45 13.08.2025

  • 116 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    ЕС=НАТО не иска спиране на войната,може би примирие,зеленски също иска передишка,положението е завързано и никой не ще да отстъпва,значи войната продължава до пълна капитулация на всу.Преговорите ще са предимно за други,принципни положения,разпределение сферите на влияние,Това е единствената и последна надежда за България,ако попаднем в руската зона.Американците имат прекалено много трески за дялане,но Тръмп е закоравял търгаш и ще се опита да настоява на неговото,напр. изменената ситуация в Кавказ,просто се намърдаха на най-невралгичното място и ще се опитват пак да раздават картите като крупие,без да рискуват нищо,да прибират печалби и да се пречкат където никой не е размитал за тях.

    Коментиран от #120

    13:45 13.08.2025

  • 117 гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Факти":

    Ку4коо нидей рива на чужд гроб ,щото не знаеш от коя страна му е главата от коя ..я .

    13:46 13.08.2025

  • 118 Ами от там насам

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "И откъде накъде":

    Когато и ти си застрашен, не вярвам да се занимаваш със санкции. 😄И Русия нямаше нищо против прозападна Украйна, стига да стоеше далеч от НАТО (САЩ ).

    13:46 13.08.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "граф Монте Кристо":

    "...разпределение сферите на влияние..."

    Русия няма сфера на влияние, ама никва !!!
    Сферата на влияние е единствено в задния двор на Ким и Китай.

    Коментиран от #123, #124

    13:48 13.08.2025

  • 121 Пенсионерите, които познавам

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "АМИ ТОВА Е ЗА ВАЩА БЕЗОПАСТНОСТ":

    ви се смеят.
    Ти какви пенсионери познаваш - от Клубовете по червени интереси?

    13:49 13.08.2025

  • 122 Всичко е много просто

    2 0 Отговор
    Ако Мексико стане член на ШОС за 3 дни е на пепел

    13:50 13.08.2025

  • 123 Да така е

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Злобното Джуджи":

    Затова са ви изкарват да скимтите по цял ден. 😄

    13:50 13.08.2025

  • 124 Казал

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Злобното Джуджи":

    Известният нищоправец простак

    Коментиран от #128

    13:51 13.08.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Еее па има гаранцията

    1 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признаат де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    13:53 13.08.2025

  • 127 1 е сигурно и гарантирано за охрайна

    1 0 Отговор
    Че след като сите бъдат избити война няма да има повече и ще има мир

    13:55 13.08.2025

  • 128 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Казал":

    "...казал известният нищоправец простак.."

    Не съм Убил никого, нали ?
    Пък нищо че съм про3д 😁

    13:56 13.08.2025

  • 129 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Факти":

    Собственик на ЯО беше СССР .
    Украйна беше съветска територия и до момента няма дерогирани. Граници.
    Тя не беше собственик и не можеше да търгува с него.
    Правоприемник на СССР е само РФ която е собственик на това оръжие.
    Предадоха го защото не можеха да гарантират сигурността му.
    Досега да са го продали на черно

    13:58 13.08.2025

  • 130 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Украйна има спешна нужда от милоста на Путин.

    13:58 13.08.2025

  • 131 Зеления е ционист

    1 0 Отговор
    и не го интересува да има МИР и да спрат да умират хора и от двете страни на барикадата . Всичко се крие в последното изречение на статията : " Той ( Зеленски ) добави, че Украйна очаква сериозни санкции от САЩ срещу Русия. "

    14:01 13.08.2025

  • 132 Е да де ама....

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Факти":

    "Украйна имаше третия най-голям ядрен арсенал"
    Имаше ама чужд.... и си го взеха рашките!!!
    И в Германия може да има ЯО и в Турция може да има ... ама си е на ФАЩ ....

    14:02 13.08.2025

