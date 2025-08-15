Отсега е ясно, че срещата в Аляска е голяма победа за Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още преди да се е състояла, срещата в Аляска е голяма победа за Путин. Руският президент ще се прибере в Москва със снимка, на която се ръкостиска с американския си колега. И далеч не само това.

Още новини от Украйна

"Посещението на Путин в САЩ означава пълен колапс на концепцията за изолиране на Русия", обявиха близките до Кремъл руски медии в последните дни. "Това е голям пробив", се чува от екраните в Москва.

Путин вече спечели от срещата

Мненията на редица експерти и наблюдатели се припокриват - Владимир Путин спечели от срещата в Аляска още преди тя да се е състояла. След 2022 година, когато Русия нападна Украйна, страната в голяма степен се превърна в парий за Запада. От тежките санкции, през скъсването със зависимостите от руски петрол и газ, до издаването на заповедта за арест от Международния наказателен съд - Путин беше напълно изолиран от повечето водещи икономики в света. Лидерите само на две европейски държави - Унгария и Словакия - са се срещали с него оттогава.

Но докато Джо Байдън само в рамките на броени дни го нарече "кървав диктатор" и "военен престъпник", сега се очаква руският президент да се прибере в Москва със снимка, на която се ръкостиска с неговия наследник.

Вместо нови санкции - среща в Аляска

Никой не очаква особен прогрес от разговорите в Аляска - дори самият Доналд Тръмп, отбелязва "Ню Йорк Таймс". И докато вижданията на Украйна и Русия в момента са диаметрално противоположни, те са единодушни за едно - тази среща е голяма победа за руския президент.

"Путин ще спечели от това", коментира украинският президент Володимир Зеленски. "Той се нуждае от снимка от среща с Тръмп." Но не е само това, допълва реномираното американско издание: срещата предизвика раздор в НАТО (цел, която Русия неизменно преследва) и отложи налагането на нови тежки санкции от страна на САЩ. Руското външно министерство вече коментира, че Европа била саботирала дипломатическите усилия на Вашингтон и Москва. Очевидно Кремъл се опитва да вбие клин между САЩ и партньорите им в ЕС.

В същото време Русия продължава лятната си офанзива срещу Украйна - въпреки ултиматума на Тръмп или да постигне примирие, или да бъде наказана. Този ултиматум изтече, но нови икономически санкции срещу Москва не последваха.

Путин не отива на тази среща с намерението да постигне мирно споразумение, коментира Татяна Становая от центъра "Карнеги" за Русия и Евразия. "Неговата цел е да си осигури подкрепата на Тръмп за прокарването на руските идеи." Становая допълва, че ходът на Путин е "тактически" и цели да успокои Тръмп, който в последните седмици изглежда все по-изнервен от нежеланието на Кремъл да прекрати сраженията.

Русия няма да отстъпи от исканията си

Кремъл вече даде знак, че на срещата няма да става дума само за Украйна, а и за евентуално възстановяване на икономическите връзки със САЩ и потенциално ново ядрено споразумение, пише още "Ню Йорк Таймс".

Тръмп заяви, че вероятно бързо ще напусне срещата, ако не види потенциал за постигане на примирие. Но до момента не става ясно как може да изглежда то. Американският президент заговори за "размяна на територии" - подобно нещо би предизвикало политическа криза в Украйна, която може да доведе до свалянето на Зеленски. А това е една от основните цели на Москва.

В последните дни Русия отхвърли идеята за "размяна на територии", която да включва оттегляне на нейните войски от завладяна земя. "Всяко място, на което е стъпил руски войник, без съмнение ще бъде запазено от Русия", заяви тази седмица пред държавната телевизия Константин Затулин, влиятелен депутат от партията на Путин. "Ню Йорк Таймс" го цитира още с думите, че това е "червената линия" на Русия.

Още през 2024 година Путин отхвърли идеята за примирие. Западът искал това, за да въоръжи Украйна и тя да се подготви за нова офанзива. "Ако Киев изтегли напълно войските си от регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, тогава сме готови да започнем преговори", подчерта руският президент. За руснаците обаче тези преговори включват смяна на режима в Украйна, промени в конституцията, демилитаризация и отказ от евентуално членство в НАТО. Изисквания, от които Москва изглежда не се е отклонила на йота.

Ще застане ли Тръмп отново на страната на Путин?

По време на срещата в Аляска се очаква Путин да се опита да обрисува Зеленски като единствения виновник за продължаването на конфликта. Ефектът върху Тръмп е трудно предвидим, но ако се съди по предишната тяхна среща в Хелзинки през 2018 година, има причини за тревога. Тогава американският президент заяви, че е по-склонен да вярва на Путин, отколкото на своите собствени служби относно руската намеса в изборите през 2016 година.

Тази година Вашингтон неведнъж е давал сигнали, че е склонен да приеме руските наративи. Така например през февруари САЩ гласуваха против резолюция на ООН, която осъжда руската агресия - редом със Северна Корея и Беларус. Американският президент също така многократно обвини своя украински колега, че е "започнал войната". Твърдение, което е доказано невярно.