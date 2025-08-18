Новини
Новият премиер в Киев: Украйна очаква над 37 млрд. долара подкрепа от съюзниците си

18 Август, 2025 18:34

  • юлия свириденко-
  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски

По време на представяне на правителствената програма за действие Юлия Свириденко каза още, че Украйна очаква мисия на МВФ в края на август

Новият премиер в Киев: Украйна очаква над 37 млрд. долара подкрепа от съюзниците си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че партньорите на страната са обещали финансова подкрепа за Киев за 37,4 милиарда долара през периода 2026-2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Очакваме мисия на Международния валутен фонд (МВФ) и е много вероятно да имаме нова програма", добави тя в изявление, публикувано днес в "Екс" (X).

По време на представяне на правителствената програма за действие Свириденко каза още, че Украйна очаква мисия на МВФ в края на август, съобщи Интерфакс-Украйна.

Очаква се членове на Върховната рада (парламентът на Украйна) да бъдат част от преговорния екип, уточни тя.

"Много бихме искали исканията на нашите партньори да бъдат координирани с нас. За предпочитане координирани с Европейския съюз... Трябва да работим, за да гарантираме, че програмите на МВФ и Европейския съюз са координирани помежду си", посочи украинският премиер.


  • 1 Тази

    39 2 Отговор
    Ако знае с какво количество ще и засипа очилата , като се изпоизплюе и забърше ще дотърчи на бегом.

    18:36 18.08.2025

  • 2 Наблюдател

    50 2 Отговор
    Май ако бяхме врагове на Украйна(П и М), щеше по евтино да ни излезе.

    Коментиран от #19, #55

    18:37 18.08.2025

  • 3 Хасковски каунь

    38 2 Отговор
    Ние ще даваме ли

    18:37 18.08.2025

  • 4 И те ще помогнат колкото другите

    36 2 Отговор
    Съотношение 1:10 в полза на руските.

    18:37 18.08.2025

  • 5 ти да видиш

    47 2 Отговор
    Укpонаглеците тия милиарди за нищо ги нямат🤐

    18:37 18.08.2025

  • 6 кире каза всеки месец,предов на заплата

    30 2 Отговор
    подарък ли да ви ги дадем тия пари и защо?

    18:37 18.08.2025

  • 7 604

    9 2 Отговор
    и руския .!. очакват и него!!!!

    18:38 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 2 Отговор
    от тия по големи просяци няма

    все искат някой да им дава

    и защо да им се дава? те какво дават?

    18:38 18.08.2025

  • 10 Лайн Ари

    29 2 Отговор
    Ма много сте скромни бе - искайте поне 370 , та да вземете 300 !

    18:39 18.08.2025

  • 11 Без коментар

    19 2 Отговор
    Бузайници

    18:39 18.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И така

    35 2 Отговор
    до последния украинец, както ви поръча Борис Джонсън. Господаря си слушайте, роби.

    18:40 18.08.2025

  • 14 Зъл пес

    29 2 Отговор
    Брех,няма ли да се задавите с тия милиарди бе жено???Ще пада голема лапачка!!!

    18:41 18.08.2025

  • 15 стоян георгиев

    27 3 Отговор
    Просията е голяма дела Вера, щом има баламурняци да бачкат за бедна Украйна. Без социални помощи почивка

    18:41 18.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Госあ

    33 2 Отговор
    Тия милЯрди за нищо ги немат калинките от брюксел ! Пари за гасене на пожарите - няма, цяла Европа гори, днес гледах докато обядвам, по китайските телевизии дават пожарите в Испания, Педро нещо мънкаше…като видях шведските самолети дето пратиха в България - лошо ми стана. И кой ше ги изработи тия милиарди, дето ги раздават ве ?!!! Кой и как ? На всичкото отгоре, видеха, че баница нема да има от Украина, всичко за сащ и Русия ! Само сметката ше плащаме !

    Коментиран от #41, #84

    18:41 18.08.2025

  • 18 Възмутен

    26 2 Отговор
    Нямат необходимото възпитание.
    Тръмп обясни на украинския късак как да се държи.

    18:41 18.08.2025

  • 19 Приятелството с Украйна

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    и Зеленски не са безплатни!

    18:42 18.08.2025

  • 20 Точно така

    27 2 Отговор
    А аз очаквам да ми върнете парите, които ми събират като данъци, но не отиват за децата на България,а потъват в нечии джобове и носове

    Коментиран от #31

    18:43 18.08.2025

  • 21 Хахаха

    19 3 Отговор
    Покрайна умря, КозякМръшлякаСтайкофф също ще гние разчлвнен в канавка.

    Коментиран от #26

    18:44 18.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ХА ХА ХА

    20 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТИЯ ПАРАЗИТИ УКРОФАШИСТИТЕ , ЗАГРОБИХА ЗАПАДА И ЩЕ ГО ДОКАРАТ ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА , АМА И ТОЙ( ЗАПАДА ) Е БУДАЛА И ДАВА ЛИ ДАВА МИЛИОНИ .....МИЛИАРДИ ....!

    18:45 18.08.2025

  • 24 Механик

    16 3 Отговор
    Абе, то доларите как да е ще ги съберат от нас и ще ви ги дадат. Ама казаха ли нещо дали ще ни пращат на фронта?? Щото вие НЯМАТЕ ХОРА. А без войници, никакви милиарди не помагат. Пушката не гърми сама. Иска се войниче, дето да натиска сусъченцето.
    Та, хора ще ви пращат ли или само пари???

    Коментиран от #32

    18:46 18.08.2025

  • 25 Народа

    16 2 Отговор
    ви измря за да е подлога на англо-саксонската сган и пак за пари мислите.То бива малоумщина но чак пък толкова!

    Коментиран от #28

    18:46 18.08.2025

  • 26 От ПОСОЛЯ

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Хахаха":

    Чекой тогава изтрепа нашите момчета в Украйна.

    Коментиран от #36

    18:46 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И руснаците мрът

    2 15 Отговор

    До коментар #25 от "Народа":

    Щото са подлоги на П....

    Коментиран от #67

    18:47 18.08.2025

  • 29 Ехааааааа

    15 4 Отговор
    Абе покрайна не фалира ли много отдавна .....след като мара унищожи Руската армия ??????????

    18:47 18.08.2025

  • 30 Хмм

    16 3 Отговор
    и тази мисли само за пари, украйна се е смалила наполовина, загинали, осакатени всеки ден, а нея я вълнуват парите

    Коментиран от #35

    18:48 18.08.2025

  • 31 Радвай се бе копейко за парите ти..

    3 20 Отговор

    До коментар #20 от "Точно така":

    Една част отива за братска Украйна, която храбро се сражава за твоята и на децата свобода, бъди горд че помагаш.

    Коментиран от #46

    18:48 18.08.2025

  • 32 Ба мама му

    2 14 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Кой тогава изби над милион руски захватчици.....

    Коментиран от #40

    18:48 18.08.2025

  • 33 Механик

    11 3 Отговор
    От добра воля ще пратя пенсийката.

    18:48 18.08.2025

  • 34 Просяците пак просят не милиони а

    14 2 Отговор
    Милиарди .....ако има будали да дават ! Нагли бандери !

    Коментиран от #39

    18:49 18.08.2025

  • 35 Парите са оръжия

    2 14 Отговор

    До коментар #30 от "Хмм":

    За трепване на путинисти.

    Коментиран от #51

    18:49 18.08.2025

  • 36 Ну погоди

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "От ПОСОЛЯ":

    ли гледаш, моме....

    18:49 18.08.2025

  • 37 Ако европейският съюз

    13 1 Отговор
    им предостави всички тези милиарди ще гризнем дръвцето като граждани на същия. Не ви ли стигнаха три години и половина дупка след дупка да затягате колана.

    18:49 18.08.2025

  • 38 Изстискват

    10 1 Отговор
    евроабдалите и за майтап им викат "желаещи".

    Коментиран от #42

    18:50 18.08.2025

  • 39 Ба мама му

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "Просяците пак просят не милиони а":

    И Путин ПРОСИ...от КИМ и Аятолаха.

    18:50 18.08.2025

  • 40 Как кой

    13 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ба мама му":

    козяшката пропаганда.

    Коментиран от #48

    18:50 18.08.2025

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Нашите евратлантици се изпокриха покрай срещата в Аляска Никой не посмя да гъкне Дано Бойко да направи някоя еквилибристка че иначе лошо ни се пише Тръмп се е заканил люто на евролидерите Строевата с каски и противогази е започнала още по телефона На Мерц му е дал ГАЗ ЧОРАПИ НАМЕТАЛО

    Коментиран от #44, #57

    18:50 18.08.2025

  • 42 Путинистче идиотче

    1 11 Отговор

    До коментар #38 от "Изстискват":

    Изсмукват кръвчицата руска заради болните амбиции на Путин.

    18:51 18.08.2025

  • 43 Хроника

    1 5 Отговор
    От един генерал (руски) хартисали 50%.

    18:51 18.08.2025

  • 44 То и БГ путинистчетата

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не гъкнаха за Аляска.....

    18:52 18.08.2025

  • 45 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    6 2 Отговор
    Днес вдигам белия байрак на победата на велика покрайна.....давам половината страна на Руснаците .....защото не ми е страх да бомбят покрайна .....а да не взривят бункера ми със някои орех който да изям !!!!!!

    Коментиран от #50

    18:52 18.08.2025

  • 46 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Радвай се бе копейко за парите ти..":

    Ами към момента нас българите са ни поробили ЕС и САЩ.
    Ако укрите тръгнат да се бият срещу тия две недоразумения, не по една, а по две заплати ще давам.
    А при сегашната ситуация мисля да се въздържа от доброволни дарения. И се надявам един ден да се намери кой да ви потърси сметка, защо нямате пари да гасите пожари в БГ или да оправяте водоснабдяването, а имате пари да храните украински навлеци и да купувате джепане.

    Коментиран от #59, #61

    18:53 18.08.2025

  • 47 Леля Ванга

    1 1 Отговор
    Не бъдете алчни. Не можете му платите цената.

    18:53 18.08.2025

  • 48 Ба мама му

    1 11 Отговор

    До коментар #40 от "Как кой":

    За това ли Путин внася пиусечно месо от Корея....

    Коментиран от #56

    18:53 18.08.2025

  • 49 коалиция на под–логите

    11 1 Отговор
    И бедна България ще спонсорира богата Украйна. Както навремето ни принудиха да опростим над 2 милиарда долара дълг на Ирак към нас......

    18:54 18.08.2025

  • 50 Докато Тръмп трепе руснаци

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Чрез Украйна, войната нема да спре...

    18:54 18.08.2025

  • 51 Отец Дионисий

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "Парите са оръжия":

    Трепането на путинисти е дело богоугодно чадо.

    18:56 18.08.2025

  • 52 Всеки чака да гушне

    6 1 Отговор
    До Украйна ще стигнат 25 милиарда, до окопите 10 милиарда.

    Коментиран от #54

    18:56 18.08.2025

  • 53 Оръжие за Украйна

    3 10 Отговор
    До пълния разгром на путинистите.

    18:56 18.08.2025

  • 54 Кой ли ща гушне

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Всеки чака да гушне":

    Хаймърси и....ефки......

    18:57 18.08.2025

  • 55 123

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Руската икономика - плюс 4%
    Европейската комика - минус 30, ама на будалите разправят минус 4.

    18:57 18.08.2025

  • 56 Да бе

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ба мама му":

    Тренират за натЮвчетата.

    18:57 18.08.2025

  • 57 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Даже и до скапаната им пшеница нема да се докопат, щото Китай мирно и кротко ше извади едни кинти и пак ше я изкупят. А хохохолите веднага ше я продадат, щото знаят, че от ЕС всичко дюшеш им идва

    18:57 18.08.2025

  • 58 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор
    Избраха над милион руснаци, има мегдан за още.

    Коментиран от #62, #76

    18:58 18.08.2025

  • 59 Ти помагаш чрез високите цени!

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Пиши оплакване до Путлер.

    18:58 18.08.2025

  • 60 За боеца хул

    2 0 Отговор
    Забравихте да кажете, че срещите, командировъчните, хотелите, коли, охрани и те влизат в 37 милиарда.

    18:59 18.08.2025

  • 61 Аааааа механикобез тези номера моля....

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Няма доброволни дарения в тази игра, не бъди стиснат.

    18:59 18.08.2025

  • 62 Мунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Путинистче идиотче":

    Смучат кат кърлежи. Зеленото стана трилионер.

    18:59 18.08.2025

  • 63 НА МАСОВИ ПРОЪТЕСТИ В ЦЯЛА ЕВРОПА!!!

    0 1 Отговор
    А БЕ ХОРА , ДО КОГА БЕ , ДО КОГА ТАЯ БРЮКСЕЛКА ВЪРХУШКА ЩЕ НИ ОБИРА ЗА ДА ПОДЪРЖА УК ХУНТА , ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ ??? КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ТОВА ОГРАБВАНЕ , МАЛКО ЛИ БЕШЕ ДО СЕГА??? КАК ЩЕ ИСКАТ НАПУШЕНИЯ И КОМПАНИЯ , ДА СПРЕ ВОЙНАТА , НАЛИ ЛАПАНЕТО ДАРОМ НА МИЛЯРДИ ЩЕ СЕКНЕ!!!
    НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ!! НИКАКВИ МИЛЯРДИ ЗА ТАЯ ФАШИСТКА ХУНТА!!!!
    ОБИРА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВА , С НЕОТЧЕТНИ МИЛЯРДИ КАКТО Е БИЛО ВИНАГИ !!! И ДО КОГА ТОЯ ДАНЪКОПЛАЦЕТ ЩЕ СПИ ??

    19:00 18.08.2025

  • 64 Киану Рийвс

    1 1 Отговор
    Характеристики на новата украинска ракета "Фламинго"
    Далечина на полета: над 3 000 км
    Продължителност на полета: над 4 часа
    Максимална скорост: до 950 км/ч; крейсерска скорост – 850–900 км/ч
    Стартова (максимална) маса: около 6 тона
    Боева част: над 1 тон, около 1150 кг. (двойно по-тежка от Tomahawk)
    Размах на крилата: приблизително 6 м
    Система на насочване: комбинирана – сателитна навигация (устойчива на радиоелектронна борба – РЕБ) + инерциална система
    Производствен капацитет: повече от 50 ракети месечно
    Предстартова подготовка: приблизително 20–40 минутна (поради опростена конструкция без сгъваемо крило и TPK)

    19:00 18.08.2025

  • 65 Кво става бе

    1 0 Отговор
    Новият премиер в Киев: Украйна.....

    19:02 18.08.2025

  • 66 Бегай

    0 0 Отговор
    Просяци.

    19:02 18.08.2025

  • 67 Мрат

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "И руснаците мрът":

    и ще измрат 1млн. в тази война , но между 7 и 8 млн. избягаха в Русия още при започването
    и, и още толкова живеят в територията завзета от Русия до момента.

    19:03 18.08.2025

  • 68 Юлия Свири на бай денко заяви

    2 0 Отговор
    очаквахме гьовеча да е в паунди
    а то било в долари

    19:04 18.08.2025

  • 69 Колко ще е от България

    2 0 Отговор
    От тези 37 млрд. долара мен ме интересува ? Колко?

    19:05 18.08.2025

  • 70 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    2 0 Отговор
    Правя НАЙ голямото си шоу пред цял свят и всички ми ръкопляска изкарват ме на бис и ми подаряват милиарди .....ГОЛЯМ КЕФФФФФ !!!!!! Да живее войната !!!!!!

    19:06 18.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хохлорезка

    2 0 Отговор
    Да се налива в тоя бездънен кенеф е признак на рядко малоумие!
    Това ще е надгробния камък на европейските бармалеи

    19:08 18.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Квичиш,ли свин ьо?

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Копейките":

    А така!

    Коментиран от #77, #79, #80, #86

    19:10 18.08.2025

  • 76 Хохлорезка

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Путинистче идиотче":

    Говори за укросвините те са на изчезване влачат ги по бусове и право при Бандерката кеееф

    19:11 18.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Аре стига тъпотии бре ...

    3 1 Отговор
    Аз питам премиерчето дЖилезку конкретен въпрос .. от тези стартови 37 млрд. долара колко българина ще плати? Мен това ме интересува ? Колко? Колко като пари ни струва да сме "желаещи" скапан олигофрен дЖилезку ? Ясен ли ми е въпроса ?

    Коментиран от #88

    19:12 18.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 вен серемос

    2 1 Отговор
    От Бандеровска Прос-.;тут-.;ка акъл не искам!!!

    19:14 18.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Е МОЖЕХА ДА СЕ ПОНАПЪНАТ

    2 1 Отговор
    Да намерят някоя по-убава. Повече помощ щеше да събира.

    19:15 18.08.2025

  • 84 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Все някой трябва да плати сметката..Важното е ,че сме в играта:)))

    Коментиран от #92

    19:15 18.08.2025

  • 85 Среден пръст

    2 0 Отговор
    за вас наглите укри. Ще получите само оръжие и дано се задавите с него.

    19:15 18.08.2025

  • 86 Зеленодебил Киселозелев

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Квичиш,ли свин ьо?":

    Само когато те заплождаме и пълним джендърския ти багажник

    19:15 18.08.2025

  • 87 тутуту

    0 0 Отговор
    баа не напълни ли са машината за прание на пари вече

    19:16 18.08.2025

  • 88 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Аре стига тъпотии бре ...":

    Половината със сигурност...ама като сме прос7и дuпки така ни се пада

    19:18 18.08.2025

  • 89 За вихрещата

    1 0 Отговор
    Се корупция нищо не казва

    19:18 18.08.2025

  • 90 Хохлорезка

    4 1 Отговор
    Джендърииииии къде сте следите ли какво се случва на фронта укровермахта бягат като овци кеееф дядо Трампа среща Шефа си с червен килим пък вашите помивки натоварени в стар Чавдар ще чакат наркомана отвън разплакани ураааааа

    Коментиран от #100

    19:18 18.08.2025

  • 91 Статисик

    1 0 Отговор
    404 нямате право на мнение доста отдавна, имате право да се надявате!

    19:18 18.08.2025

  • 92 Тихо дриссък!

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    Кой те пита?

    19:19 18.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Мартин

    0 2 Отговор
    Ще сме съпричастни към избиването на руzkи.свине!

    Коментиран от #99, #101, #104

    19:21 18.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хохлорезка

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Мартин":

    Ще доидем в тъмна нощ и ще играе кувалда по главата ти ........

    19:22 18.08.2025

  • 100 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хохлорезка":

    🤣🤣🤣🤣 Смях се с глас:))))

    Коментиран от #102

    19:22 18.08.2025

  • 101 Зеленодебил Киселозелев

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Мартин":

    Колко е хубаво да стърже ножовката в кратуна на евро гейзер

    19:23 18.08.2025

  • 102 Хохлорезка

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Атина Палада":

    Пак заповядай

    19:24 18.08.2025

  • 103 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #105

    19:24 18.08.2025

  • 104 Мартин

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Мартин":

    Ще лапам огромни фалоси на вонливи пакистански чволопи докарани от Бойо за да покажа на рашистите че ние гейзерите сме срещу тях даааа ама ха

    19:25 18.08.2025

  • 105 Бай Фекалко атлантика

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Бай Ганьо":

    Ти Гане като заби език в сфинктера ми защо се правеше на Урсула?

    19:26 18.08.2025

  • 106 стоян

    0 0 Отговор
    Другаре путинофили - великия Зеленски отказъл да отстъпва територии - пари има войната продължава до фалита и разпада на москвабад и 22 те републики - украинците осетиха че фалита на москвабад наближава и няма да отстъпят

    19:28 18.08.2025

