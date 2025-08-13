Новини
Първият дипломат на Орбан: Украйна можеше да бъде по-добре, но Зеленски избра войната
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Орбан: Украйна можеше да бъде по-добре, но Зеленски избра войната

13 Август, 2025 14:05 1 528 112

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • виктор орбан

Според Петер Сиярто стотици хиляди животи е можело да бъдат спасени и милиони да не се е налагало да бягат от домовете си

Първият дипломат на Орбан: Украйна можеше да бъде по-добре, но Зеленски избра войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария се застъпва за прекратяване на огъня и мирни преговори от 3,5 години. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто в Х, пише Фокус.

"Украйна можеше да бъде по-добре, ако Зеленски беше направил същото", се казва още в изявлението му. Според Сиярто стотици хиляди животи е можело да бъдат спасени и милиони да не се е налагало да бягат от домовете си.

Вчера унгарският външен министър обясни, че страната му винаги е настоявала за прекратяване на огъня, "дори когато сме били подложени на задкулисни атаки от европейски и бивши американски политически лидери".

Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленщайна

    25 9 Отговор
    Ма аз не съм украинец, евреин съм вееее аххахаха. Евреи не са умирали хахахаха

    Коментиран от #60

    14:08 13.08.2025

  • 2 Това е така

    37 12 Отговор
    Украйна дори можеше да бъде много добре, стига да бе суверенна и да не я управляваха САЩ и Великобритания, които я унищожиха.

    Коментиран от #11, #18

    14:08 13.08.2025

  • 3 Ванга

    11 30 Отговор
    След Украйна, Путин влиза в Унгария и Белорус.

    Коментиран от #62

    14:08 13.08.2025

  • 4 голямо унижение за

    21 31 Отговор
    Унгария, да се управлява от шепа руски тротинетки.

    Коментиран от #10, #88

    14:09 13.08.2025

  • 5 Можеше

    8 7 Отговор
    Почти ,като Унгария !

    14:09 13.08.2025

  • 6 сериозен

    33 14 Отговор
    Укрите щяха да си живеят , ако не искаха НАТО до границата с Русия ! Агонията ще продължи , докато зелената въшка продължи да се инати .И по-зле ще става ...

    Коментиран от #36, #49

    14:09 13.08.2025

  • 7 Всичко е ясно

    29 12 Отговор
    Погледът на Орбан от снимката, говори достатъчно за погнусата и презрението, което изпитва към наркозависимото.

    14:09 13.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    6 22 Отговор
    Проблема си е на Украйна и Русия !!!
    Нашта работа като цивилизовани бели хора е да ги подклаждаме и Продаваме оръжие и Хуманитарни стоки. Нека си върнем парите, които Русия 30 години грабеше продавайки ни разредена с въздух газ и нефт с вода 😆

    Коментиран от #12, #94

    14:10 13.08.2025

  • 9 Егеш

    10 9 Отговор
    Унгария щеше да много по-добре в БРИКС !

    14:11 13.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много грешиш

    20 34 Отговор

    До коментар #2 от "Това е така":

    Русия можеше да бъде много по-добре, ако не я управляваше КГБ. Русия днес можеше да бъде суверенна държава, а не подчинен васал на Северна Корея и Китай.

    Коментиран от #14, #66, #96

    14:12 13.08.2025

  • 12 оли ,

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Отивай на сянка ! Слънцето е противопоказно за възрастните хора !

    14:12 13.08.2025

  • 13 Отец Дионисий

    17 17 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #24, #52

    14:12 13.08.2025

  • 14 Там пишеше

    19 12 Отговор

    До коментар #11 от "Много грешиш":

    Украйна дори можеше да бъде много добре, стига да бе суверенна и да не я управляваха САЩ и Великобритания, които я унищожиха.

    Коментиран от #64

    14:13 13.08.2025

  • 15 Маджарите имат Стокхолмски синдром

    14 10 Отговор
    след като руснаците газеха с танкове маджарите в Будапеща 1957г.

    14:13 13.08.2025

  • 16 Гориил

    13 4 Отговор
    Два дни преди срещата на върха в Анкъридж започна експулсирането на руски дипломати от Европа. Първият експулсиран днес беше първият секретар на руското посолство в Естония. Кой е следващият, господа подстрекатели и провокатори?

    14:14 13.08.2025

  • 17 Берое хан

    8 3 Отговор
    И унгарците са го яли монголски !

    14:14 13.08.2025

  • 18 Как да е така бе?

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Това е така":

    Кой нападна Украйна,като до последно твърдеше,че уж било лудост да я напада.Кога стана тва бе?Пак заприказва баламски работи.Що млади украинци ги прелапаха унгарците.Работа им дадаха,жилища за тех и семействата им и ши си ги направат унгарци.Дай да вида тоа Саатро,или къф беше там пак кви ги е раздрънкал

    Коментиран от #21, #108, #109

    14:14 13.08.2025

  • 19 Груевски крадна яко се скри при шефа

    8 5 Отговор
    Орган му е найдобре: гитантско имение с подземия и частен зоопарк... спести от заплати човека и построи

    14:14 13.08.2025

  • 20 тоя руски галош

    14 10 Отговор
    пак изпълзя, да ръси руска пропаганда и да унижава унгарците. но те много скоро ще го изритат от управлението.

    14:15 13.08.2025

  • 21 Там нали това пише

    8 10 Отговор

    До коментар #18 от "Как да е така бе?":

    Украйна можеше да е добре, ако бе суверенна и не я управляваха САЩ и Великобритания. Четете бе. Не е трудно.

    Коментиран от #25, #33

    14:16 13.08.2025

  • 22 Официално

    10 4 Отговор
    Унгарците са последни в ЕС !

    14:17 13.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 съсел ,

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Отец Дионисий":

    и не са ти комшии в гетото ...!

    14:17 13.08.2025

  • 25 Историята показа

    15 14 Отговор

    До коментар #21 от "Там нали това пише":

    По-добре американска или западна окупация отколкото руzко освобождение

    Коментиран от #31, #51

    14:18 13.08.2025

  • 26 хаха🤣

    11 11 Отговор
    руския клоун Орбанчо съвсем го поразила деменцията 🤣 я пак, кой е избрал войната..?🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #37

    14:18 13.08.2025

  • 27 политкоректно

    10 11 Отговор
    Всяка сутрин милиарди хора се събуждат щастливи, че нямат нищо общо с русийката.

    Коментиран от #29, #34

    14:19 13.08.2025

  • 28 Рус маджар

    3 3 Отговор
    Златната орда не ни опази от вредното западно влияние,както опази Русия !

    14:19 13.08.2025

  • 29 съсел ,

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "политкоректно":

    И нямат нищо общо с такива като теб ! Щраус !

    14:20 13.08.2025

  • 30 голем смех

    9 5 Отговор
    Скандал тресе Унгария, след като независимият депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършената резиденция на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста. Резиденцията представлява не само колосална сграда, но и включва палмова градина и частен зоопарк, съобщават HVG и други унгарски медии.

    Според началника на кабинета на Орбан Гергей Гуляш резиденцията е просто имение, докато Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство.

    Акош Хадази пусна и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години от работник, който е работил там за кратко, но бързо е напуснал, защото е бил отвратен". Хадази твърди, че строителните работници са подложени на строги правила: телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат и излизат от помещенията.

    14:20 13.08.2025

  • 31 Да така е

    8 13 Отговор

    До коментар #25 от "Историята показа":

    Историята показа идеално, че когато една страна като Украйна загуби своят суверенитет и се движи от интригите на САЩ, резултата е пагубен за нея.

    Коментиран от #43

    14:20 13.08.2025

  • 32 Унгарските тролове на Кремъл

    11 8 Отговор
    И Унгария можеше да не е с работа икономиказ ако унгарците имаха усет да вижда кои са техните грабители! Сега на Унгария трябва да се отнеме правото на глас в Европа. Да се спрат европейските фондове и всички производители и фирми да напуснат Унгария в кратък срок.

    14:21 13.08.2025

  • 33 Четем бе,как да не четем

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Там нали това пише":

    Ама твоите измислици,че Великобритания или кой още там командвали,е,е,е,е авер,тва е фейк.Посмули ма.н.г.о

    Коментиран от #40

    14:21 13.08.2025

  • 34 ОрКбан

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "политкоректно":

    Аз и Фицу пъ сме много доволни 🤑🤑🤑

    14:22 13.08.2025

  • 35 Маджаробулгар

    4 5 Отговор
    Горд съм ,че помагах на братушките 1956 !

    14:22 13.08.2025

  • 36 Напротив точно обратното е.

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "сериозен":

    Сега, след войната, украинците, ще си живеят много по-добре, ще имат много военни заводи, американски военни бази в Украйна, армията им ще бъде вероятно най-силната в Европа. Връзките им със Запада и САЩ вече станаха много по- големи. И най-важното, в Украйна, вече никога няма да се допусне да съществува руско влияние, което всъщност е най-пагубното нещо за всяка една държава.

    Коментиран от #74, #78

    14:22 13.08.2025

  • 37 Гориил

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "хаха🤣":

    В Украйна двеста хиляди унгарци живеят в унизено положение.Това предизвиква омраза в Будапеща.

    Коментиран от #41, #42

    14:22 13.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 още голем смех

    3 1 Отговор
    Депутатът пише, че под настилката на парка е инсталиран нагревателен кабел, за да не се налага премиерът да почиства снега сам. "Настилката се превърна в най-скъпата възможна калдъръмена настилка", казва той. Други снимки показват подземен коридор, облицован с тухли, който свързва сградите.

    През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение любопитните надникнаха във внимателно оградената територия от стълбище.

    Няколко хиляди души са се присъединили към обиколката, за да се убедят дали Хадази е прав: дали това е незавършена ферма на бащата на Орбан, или по-скоро бароков замък за сина на Орбан – с библиотека, алея, параклис, палмова градина, соларна електроцентрала, фонтани, подземен гараж, езерце и частен зоопарк.

    Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато, припомня БГНЕС.

    Екзотичните животни били толкова много, че дори набързо издигнатият землен насип, полицейската охрана, мобилните огради и четириколките не са били достатъчни, за да държат зебрите, антилопите и биволите далеч от любопитните зрители.

    14:23 13.08.2025

  • 40 И само с четене не става

    7 9 Отговор

    До коментар #33 от "Четем бе,как да не четем":

    Трябва и акъл, за да осмисли какво чете. Тези дето го нямат, САЩ ги ползва за глупачета докато унищожава Европа, чрез унищожението на Украйна.

    Коментиран от #44

    14:24 13.08.2025

  • 41 Българин

    12 6 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    В България 200 000 хиляди копейки живеят в унизено положение.Не ми пука.Сами са си виновни.

    Коментиран от #72

    14:24 13.08.2025

  • 42 глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    някой те лъже, и то доста серозно, но с каква цел, не мога ти кажа 😄

    14:25 13.08.2025

  • 43 🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "Да така е":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира след като губят пет пъти по малко жива сила и фронта е стабилен въпреки явното превъзходство на окупаторите в жива сила и техника

    Коментиран от #46, #56, #59, #79

    14:25 13.08.2025

  • 44 Сус бе копейка мършава.

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "И само с четене не става":

    Марш у кофата.

    Коментиран от #53

    14:25 13.08.2025

  • 45 Град Козлодуй

    9 3 Отговор
    Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #50

    14:26 13.08.2025

  • 46 Слава на Украйна

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺":

    Украйна освободи и България от 140 годишно руско робство.

    Коментиран от #70

    14:26 13.08.2025

  • 47 Копейки

    6 4 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея или Русия.

    Коментиран от #68

    14:26 13.08.2025

  • 48 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Маджарите си имат истински политици, не като нашите гьом, мьок, прасе и тиква намагнитени и зависими от волята на дерибея

    14:26 13.08.2025

  • 49 Факти

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "сериозен":

    Финландците не си ли живеят след като сложиха 1340 км натоска граница на Русия? Стига с тази опорка за НАТО, че ставате смешни. Всички знаем, че НАТО не е заплаха за Русия и не е това причината за войната. Путин го хвана яд, че Украйна се отскубна от лапите на Русия и ще изсипе всичките си ресурси в Европа. Знаеш ли какви залежи на нефт, газ и редки елементи има там? Путин затова от 11 години води война на украинска територия - за да не могат да разработят находищата. Той не искаше Украйна да му взима част от европейския пазар, ама нали е пpocтo ченге и сега го загуби целия. Накрая превърна Русия във васал на Китай, който изобщо не плаща толкова добре като Европа. Путин е уникално пpocто парче. Прикрива тоталния си провал с евтина пропаганда, на която се хващат само uguomume.

    Коментиран от #84

    14:26 13.08.2025

  • 50 така е

    8 3 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй":

    Освен че руснаците се подиграват на българските русофили, официална Москва направо ги мрази, защото знае, че по същия начин един ден ще предадат и Москва срещу повече пари.

    14:27 13.08.2025

  • 51 Това е

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Историята показа":

    Безспорен факт.

    14:27 13.08.2025

  • 52 Свободен човек

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Отец Дионисий":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    14:27 13.08.2025

  • 53 Е пречи ли ти някой

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Сус бе копейка мършава.":

    Дерзай.

    14:28 13.08.2025

  • 54 Отец Дионисий

    1 2 Отговор
    Не ми обръщайте внимание какво значи имам психически проблеми

    14:28 13.08.2025

  • 55 Много

    4 5 Отговор
    Е прав . Трябваше само да да дадат автономия на Донбас , като префектура ---- и да не се гъзят на евроатлантиците , а сега смърт и разруха и тотална загуба на територии ---- територии с полезни изкопаеми за много кинта

    Коментиран от #65

    14:30 13.08.2025

  • 56 Пропагандата за глупаци

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺":

    се нарича така, заради глупаците които я ползват за информация.

    Коментиран от #61

    14:30 13.08.2025

  • 57 Айде

    2 0 Отговор
    Е, черното няма как да е бяло! Много изкукали държавници се навъдиха, което не е на добро!

    14:30 13.08.2025

  • 58 Втори дипломат

    1 0 Отговор
    Аз съм на различно мнение !

    14:31 13.08.2025

  • 59 скучно и точка.

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺":

    Обстрелването на градовете в малките часове на нощта с дронове и ракети от една страна е ужасно спрямо мирното население но от друга страна показват безсилието на блатарите на бойното поле срещу ВСУ и от няманакъде прибягват до мръсни номера спрямо цивилните

    14:31 13.08.2025

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленщайна":

    засрами се малко ,БЕ!!!евреите са курназ народ-и срещу РАЙХа са вдигали въстания..прочети за битките им срещу римляните ,,,/въобще копеи , учете история , да се ПОДПЛАТИТЕ на драсканиците си

    14:32 13.08.2025

  • 61 Честита демокрация и ЕВРО

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Пропагандата за глупаци":

    Честита демокрация другарю където всеки има право на свободно изразяване на мнението А не е само правата линия спусната от мацква

    Коментиран от #73, #75

    14:32 13.08.2025

  • 62 Молба към Ванга

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ванга":

    По напред да минат през България

    14:32 13.08.2025

  • 63 Владимир Ботоксович

    6 2 Отговор
    Сега гледах кадри от Азербайджан. То голяма работа, голяма красота, голямо благоустройство. Русия е курешка в сравнение с Азербайджан. Колко пари краде Путин и шайката му от ресурсите, изсмукани от земята, докато други държави правят чудеса.

    14:33 13.08.2025

  • 64 Не гледай къде

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Там пишеше":

    и какво пише. Разсъждавай чрез интелект, логика и факти. Само така ще разбереш, че проруското влияние е наистина зловредно и пагубни за всяка една държава. А относно Русия това е тъжната истина, Путин я превърна в китайска провинция, точно Северна Корея 2.0..

    Коментиран от #67, #103

    14:33 13.08.2025

  • 65 Нямаше нужда нищо да дават

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Много":

    Трябваше само да са суверенна страна, която да не се управлява от САЩ и Великобритания. Тогава щяха да си търгуват и с Русия и с Европа. А това щеше да ги направи като хъб между Европа и Русия и щеше да има само ползи за тях. Сега загубиха хиляди животи и територия и задлъжняха за десетки години напред.

    Коментиран от #69, #71

    14:33 13.08.2025

  • 66 Много грешиш

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Много грешиш":

    Русия на никого не е васал

    14:34 13.08.2025

  • 67 Там пишеше

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Не гледай къде":

    Украйна дори можеше да бъде много добре, стига да бе суверенна и да не я управляваха САЩ и Великобритания, които я унищожиха.

    Сега остава да почнеш да разсъждаваш. 😄

    14:34 13.08.2025

  • 68 Споко

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Копейки":

    С еврото ще ги над минем по мизерия- скоро ще теглиш бързи креддити за да си платиш данъците - както във франция примерно, казвам ти го като човек който вече е приживял този преход национална валута евро в далеч ата 2000г

    14:34 13.08.2025

  • 69 Истината

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "Нямаше нужда нищо да дават":

    е, че от цялата тая война или СВО, без значение, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде сирийския диктатор Башар Асад и Иран и не е в състояние да постигне сериозни резултати във войната срещу Украйна. На практика Русия в момента търпи, не само огромно огромно унижение и срам, но и претърпя истинска геополитическа катастрофа като загуби всякакво влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток. За разрастването на НАТО пък е съвсем отделна стратегическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #76, #81, #85

    14:34 13.08.2025

  • 70 🇧🇬🇷🇺

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Слава на Украйна":

    🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺

    14:35 13.08.2025

  • 71 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Нямаше нужда нищо да дават":

    Войната е именно защото Украйна пожела да е суверенна държава и да отхвърли руския хомот.

    Коментиран от #80

    14:36 13.08.2025

  • 72 БЛЯ БЛЯ БЛЯ 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Я се разкарай ве смешник

    14:36 13.08.2025

  • 73 Пха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Честита демокрация и ЕВРО":

    Щеше да е демокрация ако не беше Урсула и компания

    Коментиран от #77

    14:38 13.08.2025

  • 74 Патриарх КГБ

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Напротив точно обратното е.":

    АМИН🇪🇺

    14:38 13.08.2025

  • 75 Колко да е свободно

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Честита демокрация и ЕВРО":

    Ако 95% е пропаганда на САЩ срещу Русия, за да те оберат и източат Европа? Основата на демокрацията са свободни медии, а медии, които са зависими финансово или по друг начин, не са свободни. За жалост и затова трябва акъл за да се осъзнае. В пропагандата за глупаци това не се обяснява. 😄

    Коментиран от #82

    14:38 13.08.2025

  • 76 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Така е, а дори не си споменал икономическия погром. Русия в момента оцелява благодарение на Китай и Индия. Тя е тотално зависима от тях. Специално Китай й извива ръцете както си иска, защото тя няма избор. Путин сам я постави в това окаяно положение като скъса връзките със Запада.

    14:38 13.08.2025

  • 77 И Преди и сега

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Пха ха ха ха":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    14:39 13.08.2025

  • 78 сериозен

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Напротив точно обратното е.":

    Утопия на един диванен стратег ! Скрий се някъде , че много се разсмърдя ....!

    14:39 13.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ами не е

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    Остава да се замислиш над написаното. Ако се замислиш. Ако не, пропагандата за глупаци я владееш. 😄

    14:39 13.08.2025

  • 81 В много

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Голяма грешка си.
    Русия си бачка с партньорите си просто изрита евраците у лево и тепърва ще го усещаме на гърбината си

    14:40 13.08.2025

  • 82 К00ПЕЙКИ умници

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "Колко да е свободно":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред !

    Коментиран от #86, #106

    14:40 13.08.2025

  • 83 Затваряне на Камчия

    4 3 Отговор
    Рашиския анклав Камчия ТРЯБВА да бъде затворен ВЕДНАГА

    14:41 13.08.2025

  • 84 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Факти":

    Да наливаш акъл на някой като теб е като да преливаш от пусто - в празно ! С други думи - няма смисъл !

    14:41 13.08.2025

  • 85 Ами за твое съжаление

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    След Украйна, най много го отнася Европа и тя ще си плати за тази глупост. Това обаче теб и такива като теб ползвани за евтини глупачета от САЩ не ги касае. Касае нас европейците и българите.

    Коментиран от #92

    14:42 13.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Екак

    1 2 Отговор
    мое ся тъй!Той,този 3елен миротворец!Той никога,никога не искал вайна!

    14:48 13.08.2025

  • 88 По-добре си гледай...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "голямо унижение за":

    ...Унижената България...!

    14:48 13.08.2025

  • 89 К00ПЕЙКИте

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Как се казва на копейка 😄":

    А ти знаеш ли какво значи К00ПЕЙКА или К00ПЕЙКИ написано с 00 ?

    Коментиран от #93

    14:48 13.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този Сиярто

    3 2 Отговор
    Друга песен щеше да пее ако неговата страна беше на мястото на Украйна! Освен всичко друго в тази "позиция" на Унгария тънко прозира и крехката надежда, че при едно евентуално поражение на Украйна и последвало преразпределение на териториите то на Унгария би се паднало Закарпатието и така тя би реализирала една своя отколешна мечта - да възстанови част от загубените си след Първата световна Война територии и население след преставане на съществуването на държавата Австро-Унгария.Всеки гледа неговите си сметки, явно на Унгария сега са такива.А дано, ама надали!

    Коментиран от #99, #105

    14:49 13.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Няма как да знам

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "К00ПЕЙКИте":

    простотите които спускат на глупави деца. Всеки според интелекта си. 😄

    14:50 13.08.2025

  • 94 Аууу...!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Само какъв ,,връх" на мисълта...😝😆🤣😂👍👏!

    14:50 13.08.2025

  • 95 Ами давай

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Ох,на чичо умника":

    Някой да не те спира? Дерзай! 😄

    Коментиран от #101

    14:51 13.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Байо

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Знаеш ли...?!":

    От де да знае?Изрежи му се в 0стата,ще те помни цял живот.

    14:53 13.08.2025

  • 99 Ако и Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Този Сиярто":

    имаше управник като Орбан, сега щеше да е цяла.

    14:54 13.08.2025

  • 100 Не само жертви

    4 1 Отговор
    А и територия можеше да спаси Зелю и света можеше да си живее в мир и разбирателство!!!
    Но това го мислят умните хора, а военолюбците са на път да закрият света!!!

    14:54 13.08.2025

  • 101 95-95

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ами давай":

    Споко,ще я измисли някой по-умен от мен и по-глупав от теб.

    Коментиран от #102

    14:55 13.08.2025

  • 102 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "95-95":

    трябва да се измисля? 😄 Топлата вода отдавна е открита.

    14:56 13.08.2025

  • 103 Майка ти е

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Не гледай къде":

    .Китайска провинция на теб.

    14:57 13.08.2025

  • 104 Я пък тоя

    0 1 Отговор
    Можело - не можело, късно е вече.

    14:58 13.08.2025

  • 105 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #91 от "Този Сиярто":

    Орбан е принуден да целува зagнuка на Путин защото Унгария е супер зависима от руските тръби. Друга причина за поведението му няма. Той знае много добре, че Путин е uguom.

    15:01 13.08.2025

  • 106 Ама още ли не си разбрал...

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "К00ПЕЙКИ умници":

    Не разбрахте ли залудо щракате по копчетата!?!?!?
    Притяга се кранчето спряха мазалото....
    Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
    Край на НПО-тата и в България....
    А колко сладко беше... ама беше!!!

    „САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
    Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“

    15:03 13.08.2025

  • 107 Някой

    4 1 Отговор
    Джонсън му бил казал да се бият. Че Зеленски действа глупаво е ясно, но това важи и за запада. Зеленски трябваше да отиде в Донбас да говори с хората там. Крим е загубен от самото начало и е спорно дали е трябвало да се води към Украйна, с обявена независимост още 1992г. Но онези в Донбас и Луганск можеха да са автономия. Сега всичко ще е различно. Или се съгласява или изчезват. От 2022г в началото 42 милиона население, след емиграция там останали някъде 20 милиона.

    15:05 13.08.2025

  • 108 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Как да е така бе?":

    Бандеровците! Първо завладели Майдана отвътре и всички нормални хора били изхвърлени от протеста. После свалят властта и в парламента гласуват като заложници. Без бандеровците нищо от това нямаше да се случи.

    15:08 13.08.2025

  • 109 Обективни истини

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Как да е така бе?":

    И въпроса е ЗАЩО нападнаха Украйна, това е конфликт, който не започва А 1 или 2 дни, има генезис има история. Зеленски беше избран с волята и обещанията са според конфликта в Донбас, а той го разгорещи, защото я ухото му има слушалка и от Лондон му диктуват, какво да прави факт, всичко е стано е заблуда за наивници.

    15:13 13.08.2025

  • 110 Небивалици

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Факти":

    То колко пъти през последните години посети Русия,искам да ти кажа, че живеят много по-добре и спокойно от нас, имат изключително добре организирана и подредена инфраструктура, тротоари и мантинели. Да, все дребни неща, но които правят впечатление, не като у нас-нищо, нищо нямаме ние

    15:16 13.08.2025

  • 111 ОтоСкорцени

    0 1 Отговор
    Абе, щом Фон дер Лайен и Роско ги подкрепят, ще се оправят украинците, няма съмнение. Унгарецът им завижда на героизма.

    15:20 13.08.2025

  • 112 Краснов

    1 0 Отговор
    Кратко и ясно.Можете ли да разберете какво
    казва и иска цял външен министър на историческа
    държава в Европа каквато е Унгария.Аз го разбирам така.
    Тръгват руските воиски/след учение по границата/ към
    Киев,а украинския народ по села и градове,както и в
    Киев ги чакат по славянски - с хляб и сол.Ами естественно-
    никаква война,никакви убити,ранени,мигрирали.
    Абе Сиярто-цветя и рози,а?

    15:28 13.08.2025

