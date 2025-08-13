Първият дипломат на Орбан: Украйна можеше да бъде по-добре, но Зеленски избра войната

Унгария се застъпва за прекратяване на огъня и мирни преговори от 3,5 години. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто в Х, пише Фокус.
"Украйна можеше да бъде по-добре, ако Зеленски беше направил същото", се казва още в изявлението му. Според Сиярто стотици хиляди животи е можело да бъдат спасени и милиони да не се е налагало да бягат от домовете си.
Вчера унгарският външен министър обясни, че страната му винаги е настоявала за прекратяване на огъня, "дори когато сме били подложени на задкулисни атаки от европейски и бивши американски политически лидери".
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 26 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленщайна
Коментиран от #60
14:08 13.08.2025
2 Това е така
Коментиран от #11, #18
14:08 13.08.2025
3 Ванга
Коментиран от #62
14:08 13.08.2025
4 голямо унижение за
Коментиран от #10, #88
14:09 13.08.2025
5 Можеше
14:09 13.08.2025
6 сериозен
Коментиран от #36, #49
14:09 13.08.2025
7 Всичко е ясно
14:09 13.08.2025
8 Злобното Джуджи
Нашта работа като цивилизовани бели хора е да ги подклаждаме и Продаваме оръжие и Хуманитарни стоки. Нека си върнем парите, които Русия 30 години грабеше продавайки ни разредена с въздух газ и нефт с вода 😆
Коментиран от #12, #94
14:10 13.08.2025
9 Егеш
14:11 13.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много грешиш
До коментар #2 от "Това е така":Русия можеше да бъде много по-добре, ако не я управляваше КГБ. Русия днес можеше да бъде суверенна държава, а не подчинен васал на Северна Корея и Китай.
Коментиран от #14, #66, #96
14:12 13.08.2025
12 оли ,
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":Отивай на сянка ! Слънцето е противопоказно за възрастните хора !
14:12 13.08.2025
13 Отец Дионисий
Коментиран от #24, #52
14:12 13.08.2025
14 Там пишеше
До коментар #11 от "Много грешиш":Украйна дори можеше да бъде много добре, стига да бе суверенна и да не я управляваха САЩ и Великобритания, които я унищожиха.
Коментиран от #64
14:13 13.08.2025
15 Маджарите имат Стокхолмски синдром
14:13 13.08.2025
16 Гориил
14:14 13.08.2025
17 Берое хан
14:14 13.08.2025
18 Как да е така бе?
До коментар #2 от "Това е така":Кой нападна Украйна,като до последно твърдеше,че уж било лудост да я напада.Кога стана тва бе?Пак заприказва баламски работи.Що млади украинци ги прелапаха унгарците.Работа им дадаха,жилища за тех и семействата им и ши си ги направат унгарци.Дай да вида тоа Саатро,или къф беше там пак кви ги е раздрънкал
Коментиран от #21, #108, #109
14:14 13.08.2025
19 Груевски крадна яко се скри при шефа
14:14 13.08.2025
20 тоя руски галош
14:15 13.08.2025
21 Там нали това пише
До коментар #18 от "Как да е така бе?":Украйна можеше да е добре, ако бе суверенна и не я управляваха САЩ и Великобритания. Четете бе. Не е трудно.
Коментиран от #25, #33
14:16 13.08.2025
22 Официално
14:17 13.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 съсел ,
До коментар #13 от "Отец Дионисий":и не са ти комшии в гетото ...!
14:17 13.08.2025
25 Историята показа
До коментар #21 от "Там нали това пише":По-добре американска или западна окупация отколкото руzко освобождение
Коментиран от #31, #51
14:18 13.08.2025
26 хаха🤣
Коментиран от #37
14:18 13.08.2025
27 политкоректно
Коментиран от #29, #34
14:19 13.08.2025
28 Рус маджар
14:19 13.08.2025
29 съсел ,
До коментар #27 от "политкоректно":И нямат нищо общо с такива като теб ! Щраус !
14:20 13.08.2025
30 голем смех
Според началника на кабинета на Орбан Гергей Гуляш резиденцията е просто имение, докато Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство.
Акош Хадази пусна и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години от работник, който е работил там за кратко, но бързо е напуснал, защото е бил отвратен". Хадази твърди, че строителните работници са подложени на строги правила: телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат и излизат от помещенията.
14:20 13.08.2025
31 Да така е
До коментар #25 от "Историята показа":Историята показа идеално, че когато една страна като Украйна загуби своят суверенитет и се движи от интригите на САЩ, резултата е пагубен за нея.
Коментиран от #43
14:20 13.08.2025
32 Унгарските тролове на Кремъл
14:21 13.08.2025
33 Четем бе,как да не четем
До коментар #21 от "Там нали това пише":Ама твоите измислици,че Великобритания или кой още там командвали,е,е,е,е авер,тва е фейк.Посмули ма.н.г.о
Коментиран от #40
14:21 13.08.2025
34 ОрКбан
До коментар #27 от "политкоректно":Аз и Фицу пъ сме много доволни 🤑🤑🤑
14:22 13.08.2025
35 Маджаробулгар
14:22 13.08.2025
36 Напротив точно обратното е.
До коментар #6 от "сериозен":Сега, след войната, украинците, ще си живеят много по-добре, ще имат много военни заводи, американски военни бази в Украйна, армията им ще бъде вероятно най-силната в Европа. Връзките им със Запада и САЩ вече станаха много по- големи. И най-важното, в Украйна, вече никога няма да се допусне да съществува руско влияние, което всъщност е най-пагубното нещо за всяка една държава.
Коментиран от #74, #78
14:22 13.08.2025
37 Гориил
До коментар #26 от "хаха🤣":В Украйна двеста хиляди унгарци живеят в унизено положение.Това предизвиква омраза в Будапеща.
Коментиран от #41, #42
14:22 13.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 още голем смех
През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение любопитните надникнаха във внимателно оградената територия от стълбище.
Няколко хиляди души са се присъединили към обиколката, за да се убедят дали Хадази е прав: дали това е незавършена ферма на бащата на Орбан, или по-скоро бароков замък за сина на Орбан – с библиотека, алея, параклис, палмова градина, соларна електроцентрала, фонтани, подземен гараж, езерце и частен зоопарк.
Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато, припомня БГНЕС.
Екзотичните животни били толкова много, че дори набързо издигнатият землен насип, полицейската охрана, мобилните огради и четириколките не са били достатъчни, за да държат зебрите, антилопите и биволите далеч от любопитните зрители.
14:23 13.08.2025
40 И само с четене не става
До коментар #33 от "Четем бе,как да не четем":Трябва и акъл, за да осмисли какво чете. Тези дето го нямат, САЩ ги ползва за глупачета докато унищожава Европа, чрез унищожението на Украйна.
Коментиран от #44
14:24 13.08.2025
41 Българин
До коментар #37 от "Гориил":В България 200 000 хиляди копейки живеят в унизено положение.Не ми пука.Сами са си виновни.
Коментиран от #72
14:24 13.08.2025
42 глупости
До коментар #37 от "Гориил":някой те лъже, и то доста серозно, но с каква цел, не мога ти кажа 😄
14:25 13.08.2025
43 🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺
До коментар #31 от "Да така е":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира след като губят пет пъти по малко жива сила и фронта е стабилен въпреки явното превъзходство на окупаторите в жива сила и техника
Коментиран от #46, #56, #59, #79
14:25 13.08.2025
44 Сус бе копейка мършава.
До коментар #40 от "И само с четене не става":Марш у кофата.
Коментиран от #53
14:25 13.08.2025
45 Град Козлодуй
Коментиран от #50
14:26 13.08.2025
46 Слава на Украйна
До коментар #43 от "🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺":Украйна освободи и България от 140 годишно руско робство.
Коментиран от #70
14:26 13.08.2025
47 Копейки
Коментиран от #68
14:26 13.08.2025
48 Хохо Бохо
14:26 13.08.2025
49 Факти
До коментар #6 от "сериозен":Финландците не си ли живеят след като сложиха 1340 км натоска граница на Русия? Стига с тази опорка за НАТО, че ставате смешни. Всички знаем, че НАТО не е заплаха за Русия и не е това причината за войната. Путин го хвана яд, че Украйна се отскубна от лапите на Русия и ще изсипе всичките си ресурси в Европа. Знаеш ли какви залежи на нефт, газ и редки елементи има там? Путин затова от 11 години води война на украинска територия - за да не могат да разработят находищата. Той не искаше Украйна да му взима част от европейския пазар, ама нали е пpocтo ченге и сега го загуби целия. Накрая превърна Русия във васал на Китай, който изобщо не плаща толкова добре като Европа. Путин е уникално пpocто парче. Прикрива тоталния си провал с евтина пропаганда, на която се хващат само uguomume.
Коментиран от #84
14:26 13.08.2025
50 така е
До коментар #45 от "Град Козлодуй":Освен че руснаците се подиграват на българските русофили, официална Москва направо ги мрази, защото знае, че по същия начин един ден ще предадат и Москва срещу повече пари.
14:27 13.08.2025
51 Това е
До коментар #25 от "Историята показа":Безспорен факт.
14:27 13.08.2025
52 Свободен човек
До коментар #13 от "Отец Дионисий":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари
14:27 13.08.2025
53 Е пречи ли ти някой
До коментар #44 от "Сус бе копейка мършава.":Дерзай.
14:28 13.08.2025
54 Отец Дионисий
14:28 13.08.2025
55 Много
Коментиран от #65
14:30 13.08.2025
56 Пропагандата за глупаци
До коментар #43 от "🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺":се нарича така, заради глупаците които я ползват за информация.
Коментиран от #61
14:30 13.08.2025
57 Айде
14:30 13.08.2025
58 Втори дипломат
14:31 13.08.2025
59 скучно и точка.
До коментар #43 от "🇪🇺УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ С ВАС🇪🇺":Обстрелването на градовете в малките часове на нощта с дронове и ракети от една страна е ужасно спрямо мирното население но от друга страна показват безсилието на блатарите на бойното поле срещу ВСУ и от няманакъде прибягват до мръсни номера спрямо цивилните
14:31 13.08.2025
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Зеленщайна":засрами се малко ,БЕ!!!евреите са курназ народ-и срещу РАЙХа са вдигали въстания..прочети за битките им срещу римляните ,,,/въобще копеи , учете история , да се ПОДПЛАТИТЕ на драсканиците си
14:32 13.08.2025
61 Честита демокрация и ЕВРО
До коментар #56 от "Пропагандата за глупаци":Честита демокрация другарю където всеки има право на свободно изразяване на мнението А не е само правата линия спусната от мацква
Коментиран от #73, #75
14:32 13.08.2025
62 Молба към Ванга
До коментар #3 от "Ванга":По напред да минат през България
14:32 13.08.2025
63 Владимир Ботоксович
14:33 13.08.2025
64 Не гледай къде
До коментар #14 от "Там пишеше":и какво пише. Разсъждавай чрез интелект, логика и факти. Само така ще разбереш, че проруското влияние е наистина зловредно и пагубни за всяка една държава. А относно Русия това е тъжната истина, Путин я превърна в китайска провинция, точно Северна Корея 2.0..
Коментиран от #67, #103
14:33 13.08.2025
65 Нямаше нужда нищо да дават
До коментар #55 от "Много":Трябваше само да са суверенна страна, която да не се управлява от САЩ и Великобритания. Тогава щяха да си търгуват и с Русия и с Европа. А това щеше да ги направи като хъб между Европа и Русия и щеше да има само ползи за тях. Сега загубиха хиляди животи и територия и задлъжняха за десетки години напред.
Коментиран от #69, #71
14:33 13.08.2025
66 Много грешиш
До коментар #11 от "Много грешиш":Русия на никого не е васал
14:34 13.08.2025
67 Там пишеше
До коментар #64 от "Не гледай къде":Украйна дори можеше да бъде много добре, стига да бе суверенна и да не я управляваха САЩ и Великобритания, които я унищожиха.
Сега остава да почнеш да разсъждаваш. 😄
14:34 13.08.2025
68 Споко
До коментар #47 от "Копейки":С еврото ще ги над минем по мизерия- скоро ще теглиш бързи креддити за да си платиш данъците - както във франция примерно, казвам ти го като човек който вече е приживял този преход национална валута евро в далеч ата 2000г
14:34 13.08.2025
69 Истината
До коментар #65 от "Нямаше нужда нищо да дават":е, че от цялата тая война или СВО, без значение, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде сирийския диктатор Башар Асад и Иран и не е в състояние да постигне сериозни резултати във войната срещу Украйна. На практика Русия в момента търпи, не само огромно огромно унижение и срам, но и претърпя истинска геополитическа катастрофа като загуби всякакво влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток. За разрастването на НАТО пък е съвсем отделна стратегическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #76, #81, #85
14:34 13.08.2025
70 🇧🇬🇷🇺
До коментар #46 от "Слава на Украйна":🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺
14:35 13.08.2025
71 Факти
До коментар #65 от "Нямаше нужда нищо да дават":Войната е именно защото Украйна пожела да е суверенна държава и да отхвърли руския хомот.
Коментиран от #80
14:36 13.08.2025
72 БЛЯ БЛЯ БЛЯ 🤪
До коментар #41 от "Българин":Я се разкарай ве смешник
14:36 13.08.2025
73 Пха ха ха ха
До коментар #61 от "Честита демокрация и ЕВРО":Щеше да е демокрация ако не беше Урсула и компания
Коментиран от #77
14:38 13.08.2025
74 Патриарх КГБ
До коментар #36 от "Напротив точно обратното е.":АМИН🇪🇺
14:38 13.08.2025
75 Колко да е свободно
До коментар #61 от "Честита демокрация и ЕВРО":Ако 95% е пропаганда на САЩ срещу Русия, за да те оберат и източат Европа? Основата на демокрацията са свободни медии, а медии, които са зависими финансово или по друг начин, не са свободни. За жалост и затова трябва акъл за да се осъзнае. В пропагандата за глупаци това не се обяснява. 😄
Коментиран от #82
14:38 13.08.2025
76 Факти
До коментар #69 от "Истината":Така е, а дори не си споменал икономическия погром. Русия в момента оцелява благодарение на Китай и Индия. Тя е тотално зависима от тях. Специално Китай й извива ръцете както си иска, защото тя няма избор. Путин сам я постави в това окаяно положение като скъса връзките със Запада.
14:38 13.08.2025
77 И Преди и сега
До коментар #73 от "Пха ха ха ха":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
14:39 13.08.2025
78 сериозен
До коментар #36 от "Напротив точно обратното е.":Утопия на един диванен стратег ! Скрий се някъде , че много се разсмърдя ....!
14:39 13.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ами не е
До коментар #71 от "Факти":Остава да се замислиш над написаното. Ако се замислиш. Ако не, пропагандата за глупаци я владееш. 😄
14:39 13.08.2025
81 В много
До коментар #69 от "Истината":Голяма грешка си.
Русия си бачка с партньорите си просто изрита евраците у лево и тепърва ще го усещаме на гърбината си
14:40 13.08.2025
82 К00ПЕЙКИ умници
До коментар #75 от "Колко да е свободно":Нас ни казаха че ще сменим световния ред !
Коментиран от #86, #106
14:40 13.08.2025
83 Затваряне на Камчия
14:41 13.08.2025
84 оли ,
До коментар #49 от "Факти":Да наливаш акъл на някой като теб е като да преливаш от пусто - в празно ! С други думи - няма смисъл !
14:41 13.08.2025
85 Ами за твое съжаление
До коментар #69 от "Истината":След Украйна, най много го отнася Европа и тя ще си плати за тази глупост. Това обаче теб и такива като теб ползвани за евтини глупачета от САЩ не ги касае. Касае нас европейците и българите.
Коментиран от #92
14:42 13.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Екак
14:48 13.08.2025
88 По-добре си гледай...
До коментар #4 от "голямо унижение за":...Унижената България...!
14:48 13.08.2025
89 К00ПЕЙКИте
До коментар #86 от "Как се казва на копейка 😄":А ти знаеш ли какво значи К00ПЕЙКА или К00ПЕЙКИ написано с 00 ?
Коментиран от #93
14:48 13.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този Сиярто
Коментиран от #99, #105
14:49 13.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Няма как да знам
До коментар #89 от "К00ПЕЙКИте":простотите които спускат на глупави деца. Всеки според интелекта си. 😄
14:50 13.08.2025
94 Аууу...!
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":Само какъв ,,връх" на мисълта...😝😆🤣😂👍👏!
14:50 13.08.2025
95 Ами давай
До коментар #90 от "Ох,на чичо умника":Някой да не те спира? Дерзай! 😄
Коментиран от #101
14:51 13.08.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Байо
До коментар #96 от "Знаеш ли...?!":От де да знае?Изрежи му се в 0стата,ще те помни цял живот.
14:53 13.08.2025
99 Ако и Украйна
До коментар #91 от "Този Сиярто":имаше управник като Орбан, сега щеше да е цяла.
14:54 13.08.2025
100 Не само жертви
Но това го мислят умните хора, а военолюбците са на път да закрият света!!!
14:54 13.08.2025
101 95-95
До коментар #95 от "Ами давай":Споко,ще я измисли някой по-умен от мен и по-глупав от теб.
Коментиран от #102
14:55 13.08.2025
102 Какво
До коментар #101 от "95-95":трябва да се измисля? 😄 Топлата вода отдавна е открита.
14:56 13.08.2025
103 Майка ти е
До коментар #64 от "Не гледай къде":.Китайска провинция на теб.
14:57 13.08.2025
104 Я пък тоя
14:58 13.08.2025
105 Факти
До коментар #91 от "Този Сиярто":Орбан е принуден да целува зagнuка на Путин защото Унгария е супер зависима от руските тръби. Друга причина за поведението му няма. Той знае много добре, че Путин е uguom.
15:01 13.08.2025
106 Ама още ли не си разбрал...
До коментар #82 от "К00ПЕЙКИ умници":Не разбрахте ли залудо щракате по копчетата!?!?!?
Притяга се кранчето спряха мазалото....
Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
Край на НПО-тата и в България....
А колко сладко беше... ама беше!!!
„САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“
15:03 13.08.2025
107 Някой
15:05 13.08.2025
108 Някой
До коментар #18 от "Как да е така бе?":Бандеровците! Първо завладели Майдана отвътре и всички нормални хора били изхвърлени от протеста. После свалят властта и в парламента гласуват като заложници. Без бандеровците нищо от това нямаше да се случи.
15:08 13.08.2025
109 Обективни истини
До коментар #18 от "Как да е така бе?":И въпроса е ЗАЩО нападнаха Украйна, това е конфликт, който не започва А 1 или 2 дни, има генезис има история. Зеленски беше избран с волята и обещанията са според конфликта в Донбас, а той го разгорещи, защото я ухото му има слушалка и от Лондон му диктуват, какво да прави факт, всичко е стано е заблуда за наивници.
15:13 13.08.2025
110 Небивалици
До коментар #92 от "Факти":То колко пъти през последните години посети Русия,искам да ти кажа, че живеят много по-добре и спокойно от нас, имат изключително добре организирана и подредена инфраструктура, тротоари и мантинели. Да, все дребни неща, но които правят впечатление, не като у нас-нищо, нищо нямаме ние
15:16 13.08.2025
111 ОтоСкорцени
15:20 13.08.2025
112 Краснов
казва и иска цял външен министър на историческа
държава в Европа каквато е Унгария.Аз го разбирам така.
Тръгват руските воиски/след учение по границата/ към
Киев,а украинския народ по села и градове,както и в
Киев ги чакат по славянски - с хляб и сол.Ами естественно-
никаква война,никакви убити,ранени,мигрирали.
Абе Сиярто-цветя и рози,а?
15:28 13.08.2025