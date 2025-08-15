Новини
Москва: Може да има тристранна среща с украинците след Аляска! Самолетът на Путин кацна в САЩ
  Тема: Украйна

Москва: Може да има тристранна среща с украинците след Аляска! Самолетът на Путин кацна в САЩ

15 Август, 2025 19:23, обновена 15 Август, 2025 21:18

Разговорите между президентите на Русия и САЩ може да продължат общо 6-7 часа, предположи Дмитрий Песков

Москва: Може да има тристранна среща с украинците след Аляска! Самолетът на Путин кацна в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща за Украйна след срещата на върха в Аляска, посветена на конфликта, при условие че разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп дадат положителен резултат, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс, цитирана от БТА.

Срещата между Путин и Тръмп трябва да бъде продуктивна, за да може след това да се обсъди възможността за тристранна среща на върха с участието на украинския президент Володимир Зеленски, поясни Песков, цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

Той предполжи, че разговорите между президентите на Русия и САЩ може да продължат общо 6-7 часа, и уточни, че съветници на двамата президенти ще участват в онези от срещите, които се е очаквало да бъдат на четири очи между Путин и Тръмп.

По данни на Flightradar, самолетът на президента на Руската федерация Владимир Путин е навлязъл във въздушното пространство на САЩ, а полетът му се следи от над 146 хиляди души.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи по-рано, че самолетът, на борда на който се намира Путин, трябва да кацне в Анкъридж точно в 11:00 часа местно време (22:00 часа московско време). На летището той ще бъде посрещнат лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Руски правителствен самолет кацна в американския щат Аляска преди насрочената за 22:30 ч. тази вечер българско време среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, предаде Ройтерс преди минути.

Световната агенция се позова на уебсайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24" (FlightRadar24).

Към момента не е ясно дали Путин е на борда, уточнява Ройтерс. Самолетът е излетял от град Магадан, в руския Далечен изток, където руският президент бе на посещение по-рано днес.

На 15 август президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще проведат среща на върха в Аляска. За място на преговорите е избрана обединената военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж.

Очаква се срещата да започне около 22:00 часа московско време (съвпада с българското) с разговор на четири очи, на който освен държавните глави ще присъстват и техните помощници и преводачи. Основната тема на преговорите е търсенето на дългосрочно мирно разрешение на украинската криза.

В състава на руската делегация влизат министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов, посланикът на РФ в САЩ Александър Дарчиев и специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

От страна на Съединените щати на срещата ще присъстват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията на САЩ Говард Лутник, директорът на ЦРУ Джон Ретклиф, ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началниците на щабовете на въоръжените сили на САЩ Ден Кейн.

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви преди срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, на която ще обсъдят въпроса за Украйна, че руската делегация е в "бойко настроение", предаде ТАСС.

Путин и Тръмп ще обсъдят цялостния спектър от отношенията между САЩ и Русия, а не само Украйна, и разговорите им ще бъдат с цел възстановяване на връзките, каза Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 27 гласа.
