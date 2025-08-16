1:0 за Путин: Пет извода от срещата на Путин и Тръмп

"Истински напредък няма. Резултатът е ясен - 1:0 за Путин – за украинците нищо, а за Европа – дълбоко разочарование. Путин получи от Тръмп червен килим, а Тръмп - нищо", написа бившият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер след срещата в Аляска между Путин и Тръмп. Кои са петте най-важни извода от срещата, обобщава в коментара си Еберхард Нембах за АРД.

Много шум за нищо

Тръмп и сам повдигаше очакванията, свързвани с тази историческа и символична среща, като намекваше, че може да се сключи примирие за Украйна. Целият свят беше вперил очи в тази инсценировка, която Тръмп предложи на американската публика в най-гледаното телевизионно време. На неговите фенове тя може и да се е харесала, но останалият свят очакваше повече, но видя само снимки от ръкостискане, без осезаем резултат.

Празник за Путин

Пред целия свят Тръмп постла червен килим за Путин. Той върна на световната сцена човека, срещу когото има международна заповед за арест. Това беше истински празник за руския президент, който държи на символиката. Путин се наслади на изявата си с триумфална усмивка. Той иска тъкмо това от години: отново да е сред великите, да общува наравно с най-могъщия човек на света - с Доналд Тръмп. При това, доколкото е известно, Путин практически не е положил никакви усилия, за да постигне тази цел.

Тръмп падна в капана на Путин

Никакво примирие, никаква „сделка“. Няма никакъв видим резултат, който да оправдава цялата символика. Възможно е да има все пак някакви резултати, които засега не са видими. Но за момента остава впечатлението, че Тръмп се е оставил да бъде подведен от Путин: руският президент показа известна готовност за преговори точно тогава, когато Тръмп и европейците искаха да наложат нови санкции.

Бившият агент от тайните служби Путин публично изложи Тръмп, който се самопровъзгласява за „специалист по сделките“. И вероятно след тази среща никой вече няма да предложи Тръмп за Нобеловата награда за мир, за която той мечтае.

Разочарование в Украйна

Дроновете и ракетите ще продължават да летят, примирие няма и това е горчиво. Мнозина в Украйна вероятно много трудно са понесли кадрите от Аляска. Агресорът Путин с радостна усмивка на сцената до Тръмп. Дали Тръмп ще продължи да подкрепя Украйна или ще се оттегли от тази война, за да се концентрира върху американските правителствени проблеми, както бе намекнал? Сега става още по-важна подкрепата, която ще окажат европейците, не на последно място във военен план.

Европейците са само зрители

Двете големи ядрени сили говорят за Европа, но европейците са отвън и могат да следят срещата само по телевизора. За момента няма осезаем резултат – такава е реалността. Кога ще има европейска мирна инициатива? Кой може и иска да преговаря с Путин? Това сигурно би била задача за основните величини на европейската сцена – Германия, Франция и Великобритания.

Федералният канцлер Фридрих Мерц ще трябва да проведе доста телефонни разговори. Какви санкции може да наложи Европа, за да увеличи натиска спрямо Москва? Както казва Тръмп – сделка няма, докато не бъде сключена. Това би могло да означава, че той вярва във възможността все пак да постигне нещо съвместно с европейските партньори от НАТО. На ход сега са европейците.

Автор: Еберхард Нембах АRD