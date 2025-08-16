Новини
Свят »
Германия »
1:0 за Путин: Пет извода от срещата на Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

1:0 за Путин: Пет извода от срещата на Путин и Тръмп

16 Август, 2025 13:05 2 296 66

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • аляска

Едва ли изобщо някой беше очаквал, че в Аляска действително ще бъде постигнато примирие за Украйна

1:0 за Путин: Пет извода от срещата на Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Истински напредък няма. Резултатът е ясен - 1:0 за Путин – за украинците нищо, а за Европа – дълбоко разочарование. Путин получи от Тръмп червен килим, а Тръмп - нищо", написа бившият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер след срещата в Аляска между Путин и Тръмп. Кои са петте най-важни извода от срещата, обобщава в коментара си Еберхард Нембах за АРД.

Много шум за нищо

Още новини от Украйна

Тръмп и сам повдигаше очакванията, свързвани с тази историческа и символична среща, като намекваше, че може да се сключи примирие за Украйна. Целият свят беше вперил очи в тази инсценировка, която Тръмп предложи на американската публика в най-гледаното телевизионно време. На неговите фенове тя може и да се е харесала, но останалият свят очакваше повече, но видя само снимки от ръкостискане, без осезаем резултат.

Празник за Путин

Пред целия свят Тръмп постла червен килим за Путин. Той върна на световната сцена човека, срещу когото има международна заповед за арест. Това беше истински празник за руския президент, който държи на символиката. Путин се наслади на изявата си с триумфална усмивка. Той иска тъкмо това от години: отново да е сред великите, да общува наравно с най-могъщия човек на света - с Доналд Тръмп. При това, доколкото е известно, Путин практически не е положил никакви усилия, за да постигне тази цел.

Тръмп падна в капана на Путин

Никакво примирие, никаква „сделка“. Няма никакъв видим резултат, който да оправдава цялата символика. Възможно е да има все пак някакви резултати, които засега не са видими. Но за момента остава впечатлението, че Тръмп се е оставил да бъде подведен от Путин: руският президент показа известна готовност за преговори точно тогава, когато Тръмп и европейците искаха да наложат нови санкции.

Бившият агент от тайните служби Путин публично изложи Тръмп, който се самопровъзгласява за „специалист по сделките“. И вероятно след тази среща никой вече няма да предложи Тръмп за Нобеловата награда за мир, за която той мечтае.

Разочарование в Украйна

Дроновете и ракетите ще продължават да летят, примирие няма и това е горчиво. Мнозина в Украйна вероятно много трудно са понесли кадрите от Аляска. Агресорът Путин с радостна усмивка на сцената до Тръмп. Дали Тръмп ще продължи да подкрепя Украйна или ще се оттегли от тази война, за да се концентрира върху американските правителствени проблеми, както бе намекнал? Сега става още по-важна подкрепата, която ще окажат европейците, не на последно място във военен план.

Европейците са само зрители

Двете големи ядрени сили говорят за Европа, но европейците са отвън и могат да следят срещата само по телевизора. За момента няма осезаем резултат – такава е реалността. Кога ще има европейска мирна инициатива? Кой може и иска да преговаря с Путин? Това сигурно би била задача за основните величини на европейската сцена – Германия, Франция и Великобритания.

Федералният канцлер Фридрих Мерц ще трябва да проведе доста телефонни разговори. Какви санкции може да наложи Европа, за да увеличи натиска спрямо Москва? Както казва Тръмп – сделка няма, докато не бъде сключена. Това би могло да означава, че той вярва във възможността все пак да постигне нещо съвместно с европейските партньори от НАТО. На ход сега са европейците.

Автор: Еберхард Нембах АRD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    29 4 Отговор
    Няма драма стига с тия дебилщини, все от някъде трябва да се започне да се договаря края на войната

    Коментиран от #36

    13:07 16.08.2025

  • 2 САЩ

    9 44 Отговор
    Американците не познават и не разбират истинската природа на руснаците и по-точно на московлиите, ако могат да се назоват руснаци. Те са тръгнали на кървава завоевателна война на подчинение и това нещо може да бъде спряно само с война! И пълна тежка по мащаби подкрепа за Украйна във всяко отношение. Дори и със жива сила която да прогони руския агресор. Да погледнат съдбата на народите които са имали пряк контакт с Русия.

    Коментиран от #8, #55

    13:07 16.08.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    46 5 Отговор
    Мани другото ,ами и головете на чужд терен се удвояват.Мноо лошо за евроатлантическите скъпоценности. 🦧🦃😰🦃🦧

    Коментиран от #11

    13:07 16.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 21 Отговор
    абе на Тръмп до кога му беше мандата?

    13:08 16.08.2025

  • 5 Сълзи и с0п0 ли

    39 6 Отговор
    Дойче Зелле пак го удари на емоции 🤣
    А Путин си действа, бавно и методично....
    1 0, 2 0.......

    13:09 16.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 5 Отговор
    ТУРЦИТЕ И ИЛХАН АЛИЕВ ПУШАТ НЕРВНО
    .....
    ПРИ МИРЕН ДОГОВОР В УКРАЙНА,
    БАЙ ИВАН ЩЕ ИЗЧИСТИ ЗАДНИЯ ДВОР :))

    13:09 16.08.2025

  • 7 Пич

    47 5 Отговор
    Поздравявам Урсула , Кая и тая-оная , както и техните паветни привърженици с песента за Чавдар Войвода ! Тя започва така :
    - Я надуй дядо кавала.......

    13:09 16.08.2025

  • 8 Мими Кучева🐕

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ":

    Тва го написа вече 20 пъти.Става очевадно,че требе да станеш съветник на Тръмп по съветските въпроси.😎🦧🌈🛴🤣🤗👍

    13:09 16.08.2025

  • 9 Хахахаха

    36 6 Отговор
    Стратегическо унижение за извращенците!😂😂😂 3:0 за Русия!

    13:10 16.08.2025

  • 10 РАСО

    29 4 Отговор
    ....какви глупости се шишат ,не е истина ....Разберете - Америка и Русия (+ Китай ) ...всичко друго е боламач....

    13:10 16.08.2025

  • 11 Кое му е лошото?

    8 23 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Тръмп се изложи, не ти, членке на ЕС и руско дженди.

    Коментиран от #18

    13:11 16.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ежко

    29 7 Отговор
    Путин води, на за покровителите за зелето вече са вкарани 5 гола и то без да участват в срещата!Вой до небето - пръснати сума ти пари, развалени контакти, икономиката на ЕС отива в калта, санкциите не работят, ресурсите скъпи:)

    13:14 16.08.2025

  • 14 Сметка

    24 2 Отговор
    Няма напредък за Украйна. Напредъка е за попълване на нечии банкови сметки.

    13:14 16.08.2025

  • 15 РОШКО

    27 6 Отговор
    ПРОЧИСТВАНЕТО НА БАНДЕРИ АЗОВЦИ И УКРОФАШИСТИ ПРОДЪЛЖАВА

    Коментиран от #20

    13:15 16.08.2025

  • 16 А бе, къде е

    5 11 Отговор
    лондонският путинист с измислената титла Евгени Минчев. Да не заработва по френските кораби, собственост на руски олигарси? Още не може да им прости, че на олимпиадата обслужващият персонал беше само от млади московци с френско гражданство, а той трябва да пътува с виза при лондонския си тъпкач.

    Коментиран от #37

    13:15 16.08.2025

  • 17 КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО

    23 6 Отговор
    Зеленски внезапно изчезна от статиите днес.

    13:16 16.08.2025

  • 18 Ко каиш

    22 3 Отговор

    До коментар #11 от "Кое му е лошото?":

    членките на ЕС са джендита....

    13:16 16.08.2025

  • 19 Нищо не разбира

    15 3 Отговор
    Тва ДВ обаче

    Коментиран от #24

    13:16 16.08.2025

  • 20 Да, в сънищата ти.

    4 15 Отговор

    До коментар #15 от "РОШКО":

    Иначе е надреципрочно: на 1 украинец - стотина копейци.

    13:17 16.08.2025

  • 21 ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО

    19 6 Отговор
    Сега започва ВТОРА СЕРИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
    НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
    НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
    ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ

    Коментиран от #46

    13:17 16.08.2025

  • 22 хихик

    19 8 Отговор
    Путин и Тръмп - равноправни лидери на Световната сцена...
    Европа подсмърча в ъгъла и правилно...

    13:17 16.08.2025

  • 23 И в жълтият контейнер от Аляска

    16 2 Отговор
    Зеленски отива спешно във Вашингтон...

    Коментиран от #28

    13:18 16.08.2025

  • 24 Нали ти разбираш путинското самостзнание

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо не разбира":

    Стига ти. Пиши си и си чети в Телеграм и осноклассники.ру
    Тук никой не те бръсне за компетент, не се напъвай.

    13:19 16.08.2025

  • 25 Такааа

    4 18 Отговор
    След Украйна да се готвят за анексиране прибалтийските държави и кавказките републики,руснака разбира само от бой иначе ако им се молиш както Тръмп им се моли ставаш за присмех

    13:19 16.08.2025

  • 26 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 14 Отговор
    На никой от Запада не му пука, че нефелното старче тRъмп, разпънал килим на дъртия терорист Путлер.
    Путлер няма да пътува никъде на Запад, защото ще го арестуват като престъпник, като иZвеpга на 21-ви век, и предадат на съда в Хага

    13:20 16.08.2025

  • 27 Ъъъъъъъъ

    8 4 Отговор
    "Резултатът е ясен - 1:0 за Путин – за украинците нищо, а за Европа – дълбоко разочарование. Путин получи от Тръмп червен килим, а Тръмп - нищо", написа бившият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер след срещата в Аляска между Путин и Тръмп."

    Започна се!🤣
    Само изчакайте да се появи "тежката артилерия", макар че дано те си мислят, че са такава, но изчакайте да завалят изказванията на Урсули, Макроновци, Мерцовци...Да не ги изреждам всички. Сега пускат "пинчерите".🤣

    Коментиран от #32

    13:20 16.08.2025

  • 28 Не ни споделяй мокрите си сънища,

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "И в жълтият контейнер от Аляска":

    извратеняк. Тук не е Путиния. Заминавай там да те психоанализират.

    Коментиран от #31

    13:21 16.08.2025

  • 29 Наблюдател

    13 1 Отговор
    След кратка фотосесия на летището, Путин и Тръмп отидоха на срещата на върха в колата на американския президент, разменяйки реплики. Наблюдатели отбелязаха, че решението на руския лидер да се качи в лимузината на американския президент показва високо ниво на доверие. Политиците общуваха в колата без преводач .

    Коментиран от #33, #38

    13:22 16.08.2025

  • 30 Джуджист

    6 3 Отговор
    Путин печели с ипон !

    13:23 16.08.2025

  • 31 Поне Зелю

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Не ни споделяй мокрите си сънища,":

    Със марихуана се запаси от Аляска. Напълнил е контейнера

    Коментиран от #35

    13:23 16.08.2025

  • 32 Самогонът не прощава

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъ":

    Това вече го писа на две-три места с нулев ефект. Пий гингко билоба. Тук не е лечебница.

    Коментиран от #51

    13:23 16.08.2025

  • 33 Щирлиц

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Наблюдател":

    На Краснов руския му е майчин ! !

    13:24 16.08.2025

  • 34 Тръмп

    6 2 Отговор
    ще купува газ и петрол от Путин !

    13:25 16.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 бързай бавно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Войната скоро зе свърши.
    Дай Боже, по-скоро мир!

    13:25 16.08.2025

  • 37 иван костов

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "А бе, къде е":

    Липсва ти Евгени Минчев, А ? Тази година няма ли да правите гейпарада, да си намериш и ти другар в живота?!😂😂😂😂

    Коментиран от #40

    13:27 16.08.2025

  • 38 Пак излъга

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Наблюдател":

    Медиите ги скъсаха от бъзици. Ама ти не знаеш английски, забравих.

    13:27 16.08.2025

  • 39 По принцип

    5 8 Отговор
    Всички вече са наясно, че Тръмп бавно вдява, но колкото и да е наивен, муден и неадекватен вече отдавна би трябвало да му стане ясно, че с Путин и Русия трябва да се разговаря само и единствено от позицията на грубата сила.Тоест с две думи би трябвало Тръмп ясно да заяви на Путин - Добре, не искаш да спираш войната, искаш да заличиш една държава и да обърнеш с краката на горе световния ред.Аз не съм съгласен и в съюз с всички демократични сили на планетата Земя ще ти попречим като направим това и това изброено в строга последователност.Или спираш войната, или ще се сблъскаш директно с нас.Но Тръмп няма топки да направи това.Той е много непоследователен и днес казва едно, утре друго.И колкото и да критикува Байдън, той поне беше последователен в изявленията си и както беше обещал почти направи Русия и Путин един парий!

    Коментиран от #61

    13:28 16.08.2025

  • 40 Той е копейка ве!

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "иван костов":

    Твой човек е и на Митрофанова. Не се интересувам от парадите ви, търси си друга компания. Яд те е, че Митрофанова го приемаше по всяко време на чай, а Костя Копейкин – не?

    13:30 16.08.2025

  • 41 Tётя Мyтpaфановна

    2 3 Отговор
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на държавната титла Путин, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, за поканата на Путин "Всеки недоволен от живота сина Запад е добре дошъл и гарантирано осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....

    13:31 16.08.2025

  • 42 Съветник

    5 7 Отговор
    С гнycна xлeбapка като Путлер не трябва да се преговаря, а да се размаже. Тръмп се изложи брутално за пореден път.

    13:32 16.08.2025

  • 43 Ганя Путинофила

    3 4 Отговор
    Браво на путен!
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #45

    13:32 16.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тръмп вчера каза, че

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ганя Путинофила":

    Руснаците губят по 5-6000 руснака на ден, много повече от украинците!

    13:33 16.08.2025

  • 46 Хахаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО":

    Хубав виц!

    13:33 16.08.2025

  • 47 Бакшишче

    1 3 Отговор
    Голям позор за САЩ е Дончо Белината. Само дето не се разцелуваха с Путлер.

    13:35 16.08.2025

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Верно е,путилифоня бати Пунди искимтя каде ожида некой да мо постила постели и да мо целува кунката коги е настръхнало гевречето мо до де е на токчеата! И държи, да се разбереме- само старателно и ритоално зарезани чимшири!

    13:36 16.08.2025

  • 49 Сандо

    1 2 Отговор
    Тоя,а и не само той,вместо да си измислят някакви победи за Путин и загуби на Тръмп /още повече,че няма никаква сериозна информация за разговора/ да насочи стрелите си към европейските управляващи защо докараха европата до това състояние.И е крайно време европейските медии да започнат докато все още има време кампания за търсене на отговорност от брюкселската върхушка за превръщането на ес-то в никому ненужна и отблъскваща кочина.

    13:36 16.08.2025

  • 50 Никой нищо не очакваше от Тръмп,

    2 3 Отговор
    както никой нищо не очаква от резидента Румен Радев. Популизмът не ражда решения, само крилати фрази – материал за вицове.
    Популизмът не разрешава проблеми – той ги създава.

    Коментиран от #58

    13:38 16.08.2025

  • 51 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Самогонът не прощава":

    Ефекта не ме интересува.🤣
    А това, че четеш какво съм писал е показателно. И не можеш да отречеш, че съм прав, нали? Западната преса е толкова прозрачна, че не е нужно да си гений, за да предвидиш реакцията и.🤣

    13:39 16.08.2025

  • 52 сериозен

    2 0 Отговор
    От доста време го пишех тук , че нищо съществено няма да се случи ....И така стана ...Путин не отстъпи и те това е положението - боят за укрите ще е до посиняване и так далее !!!!!!!!!!

    Коментиран от #54

    13:39 16.08.2025

  • 53 Артилерист

    5 1 Отговор
    Голяма злоба, много злъч сред европейските елити. И понеже нямат достатъчно газ или им е прекалено скъп, започнаха да го изхождат по малка нужда. Всъщност те тез елити се крепят само на продължаване на войната...

    Коментиран от #59

    13:43 16.08.2025

  • 54 мошЕто

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "сериозен":

    Путин показа класа на преговорите , беше посрешнат подобаващо като Световен лидер ! Чест и почитания и към двамата Президенти - ПУТИН И ТРЪМП ! Зеля само може да скимти отстрани и нищо повече !

    13:44 16.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Валентин от нашто село

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Историк":

    Какво злодейско нещо е направил Тръмп? Че не уважава еврогейските лидери и техните цеенности ли? Ами нали те бяха евроАТЛАНТИЦИ, сега защо не са?

    Коментиран от #63

    13:46 16.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 дончичо

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Никой нищо не очакваше от Тръмп,":

    Гербарски крадливи ръчички

    13:49 16.08.2025

  • 59 Не е злъч , бате,

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Артилерист":

    бъзик е.

    13:54 16.08.2025

  • 60 Европейците са само зрители

    2 0 Отговор
    как урк и другите кафяви пришълци търтеи
    живеят на гърба им
    обеднявайи
    докато ек и ес бръмбарите проиграват данъците им
    на хазарт за големия въображаем джакпот Мечока

    13:56 16.08.2025

  • 61 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "По принцип":

    Е това ще е най голямата грешка Дори Рейгън не посмя да заплашва а използва хитрост В момента в Кремъл седи възпитаник на КГБ Номера не минават заплахи изобщо Явно не разбирате че Путин ще щракне с пръсти и Китай ще направи НОВА ГОЛЯМА ДЕПРЕСИЯ Америка в момента е много слаба и това е благодарение на Клинтън и другите след него Клинтън бомбардира Белград и амбасадата на Китай Всичко се помни Китай само чака да си отмъсти Вечера гледах кадри от второразрядна китайска болница Вие имате ли представа колко напред са тези хора

    13:57 16.08.2025

  • 62 дядото

    1 0 Отговор
    и 0 на много за скапания ЕС

    14:01 16.08.2025

  • 63 Историк

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Валентин от нашто село":

    Много интересно как всички чугунени глави путинолизци у нас станаха тръмписти и изведнъж заобичаха най-мразената от Кремъл държава САЩ, сигурно защото тръмп е обслужващ персонал на Путин. Жалко. Заминавайте си за Москва.

    14:02 16.08.2025

  • 64 Историк

    2 2 Отговор
    Агент Краснов доказа в Аляска колко жалка е ролята на предателя и какво нищожество като него ще решава съдбата на света. Най-срамната страница от историята на САЩ, която се пише от подлизурко,който се прекланя пред военнопрестъпник и на когото благодари много и го нарича свой приятел и когото високо цени за мародерството и геноцида над Украйна. Светът е изправен пред тежки изпитания,защото двама злодеи имат огромна власт и цивилизованият свят трябва да се пребори

    14:07 16.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания