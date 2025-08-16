1:0 за Путин: Пет извода от срещата на Путин и Тръмп

"Истински напредък няма. Резултатът е ясен - 1:0 за Путин – за украинците нищо, а за Европа – дълбоко разочарование. Путин получи от Тръмп червен килим, а Тръмп - нищо", написа бившият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер след срещата в Аляска между Путин и Тръмп. Кои са петте най-важни извода от срещата, обобщава в коментара си Еберхард Нембах за АРД.
Много шум за нищо
Тръмп и сам повдигаше очакванията, свързвани с тази историческа и символична среща, като намекваше, че може да се сключи примирие за Украйна. Целият свят беше вперил очи в тази инсценировка, която Тръмп предложи на американската публика в най-гледаното телевизионно време. На неговите фенове тя може и да се е харесала, но останалият свят очакваше повече, но видя само снимки от ръкостискане, без осезаем резултат.
Празник за Путин
Пред целия свят Тръмп постла червен килим за Путин. Той върна на световната сцена човека, срещу когото има международна заповед за арест. Това беше истински празник за руския президент, който държи на символиката. Путин се наслади на изявата си с триумфална усмивка. Той иска тъкмо това от години: отново да е сред великите, да общува наравно с най-могъщия човек на света - с Доналд Тръмп. При това, доколкото е известно, Путин практически не е положил никакви усилия, за да постигне тази цел.
Тръмп падна в капана на Путин
Никакво примирие, никаква „сделка“. Няма никакъв видим резултат, който да оправдава цялата символика. Възможно е да има все пак някакви резултати, които засега не са видими. Но за момента остава впечатлението, че Тръмп се е оставил да бъде подведен от Путин: руският президент показа известна готовност за преговори точно тогава, когато Тръмп и европейците искаха да наложат нови санкции.
Бившият агент от тайните служби Путин публично изложи Тръмп, който се самопровъзгласява за „специалист по сделките“. И вероятно след тази среща никой вече няма да предложи Тръмп за Нобеловата награда за мир, за която той мечтае.
Разочарование в Украйна
Дроновете и ракетите ще продължават да летят, примирие няма и това е горчиво. Мнозина в Украйна вероятно много трудно са понесли кадрите от Аляска. Агресорът Путин с радостна усмивка на сцената до Тръмп. Дали Тръмп ще продължи да подкрепя Украйна или ще се оттегли от тази война, за да се концентрира върху американските правителствени проблеми, както бе намекнал? Сега става още по-важна подкрепата, която ще окажат европейците, не на последно място във военен план.
Европейците са само зрители
Двете големи ядрени сили говорят за Европа, но европейците са отвън и могат да следят срещата само по телевизора. За момента няма осезаем резултат – такава е реалността. Кога ще има европейска мирна инициатива? Кой може и иска да преговаря с Путин? Това сигурно би била задача за основните величини на европейската сцена – Германия, Франция и Великобритания.
Федералният канцлер Фридрих Мерц ще трябва да проведе доста телефонни разговори. Какви санкции може да наложи Европа, за да увеличи натиска спрямо Москва? Както казва Тръмп – сделка няма, докато не бъде сключена. Това би могло да означава, че той вярва във възможността все пак да постигне нещо съвместно с европейските партньори от НАТО. На ход сега са европейците.
Автор: Еберхард Нембах АRD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #36
13:07 16.08.2025
2 САЩ
Коментиран от #8, #55
13:07 16.08.2025
3 Мими Кучева🐕
Коментиран от #11
13:07 16.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:08 16.08.2025
5 Сълзи и с0п0 ли
А Путин си действа, бавно и методично....
1 0, 2 0.......
13:09 16.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРИ МИРЕН ДОГОВОР В УКРАЙНА,
БАЙ ИВАН ЩЕ ИЗЧИСТИ ЗАДНИЯ ДВОР :))
13:09 16.08.2025
7 Пич
- Я надуй дядо кавала.......
13:09 16.08.2025
8 Мими Кучева🐕
До коментар #2 от "САЩ":Тва го написа вече 20 пъти.Става очевадно,че требе да станеш съветник на Тръмп по съветските въпроси.😎🦧🌈🛴🤣🤗👍
13:09 16.08.2025
9 Хахахаха
13:10 16.08.2025
10 РАСО
13:10 16.08.2025
11 Кое му е лошото?
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":Тръмп се изложи, не ти, членке на ЕС и руско дженди.
Коментиран от #18
13:11 16.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ежко
13:14 16.08.2025
14 Сметка
13:14 16.08.2025
15 РОШКО
Коментиран от #20
13:15 16.08.2025
16 А бе, къде е
Коментиран от #37
13:15 16.08.2025
17 КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО
13:16 16.08.2025
18 Ко каиш
До коментар #11 от "Кое му е лошото?":членките на ЕС са джендита....
13:16 16.08.2025
19 Нищо не разбира
Коментиран от #24
13:16 16.08.2025
20 Да, в сънищата ти.
До коментар #15 от "РОШКО":Иначе е надреципрочно: на 1 украинец - стотина копейци.
13:17 16.08.2025
21 ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО
НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ
Коментиран от #46
13:17 16.08.2025
22 хихик
Европа подсмърча в ъгъла и правилно...
13:17 16.08.2025
23 И в жълтият контейнер от Аляска
Коментиран от #28
13:18 16.08.2025
24 Нали ти разбираш путинското самостзнание
До коментар #19 от "Нищо не разбира":Стига ти. Пиши си и си чети в Телеграм и осноклассники.ру
Тук никой не те бръсне за компетент, не се напъвай.
13:19 16.08.2025
25 Такааа
13:19 16.08.2025
26 РФ е един огромен КЕН eф !
Путлер няма да пътува никъде на Запад, защото ще го арестуват като престъпник, като иZвеpга на 21-ви век, и предадат на съда в Хага
13:20 16.08.2025
27 Ъъъъъъъъ
Започна се!🤣
Само изчакайте да се появи "тежката артилерия", макар че дано те си мислят, че са такава, но изчакайте да завалят изказванията на Урсули, Макроновци, Мерцовци...Да не ги изреждам всички. Сега пускат "пинчерите".🤣
Коментиран от #32
13:20 16.08.2025
28 Не ни споделяй мокрите си сънища,
До коментар #23 от "И в жълтият контейнер от Аляска":извратеняк. Тук не е Путиния. Заминавай там да те психоанализират.
Коментиран от #31
13:21 16.08.2025
29 Наблюдател
Коментиран от #33, #38
13:22 16.08.2025
30 Джуджист
13:23 16.08.2025
31 Поне Зелю
До коментар #28 от "Не ни споделяй мокрите си сънища,":Със марихуана се запаси от Аляска. Напълнил е контейнера
Коментиран от #35
13:23 16.08.2025
32 Самогонът не прощава
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъ":Това вече го писа на две-три места с нулев ефект. Пий гингко билоба. Тук не е лечебница.
Коментиран от #51
13:23 16.08.2025
33 Щирлиц
До коментар #29 от "Наблюдател":На Краснов руския му е майчин ! !
13:24 16.08.2025
34 Тръмп
13:25 16.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 бързай бавно
До коментар #1 от "ООрана държава":Войната скоро зе свърши.
Дай Боже, по-скоро мир!
13:25 16.08.2025
37 иван костов
До коментар #16 от "А бе, къде е":Липсва ти Евгени Минчев, А ? Тази година няма ли да правите гейпарада, да си намериш и ти другар в живота?!😂😂😂😂
Коментиран от #40
13:27 16.08.2025
38 Пак излъга
До коментар #29 от "Наблюдател":Медиите ги скъсаха от бъзици. Ама ти не знаеш английски, забравих.
13:27 16.08.2025
39 По принцип
Коментиран от #61
13:28 16.08.2025
40 Той е копейка ве!
До коментар #37 от "иван костов":Твой човек е и на Митрофанова. Не се интересувам от парадите ви, търси си друга компания. Яд те е, че Митрофанова го приемаше по всяко време на чай, а Костя Копейкин – не?
13:30 16.08.2025
41 Tётя Мyтpaфановна
Истинска мистика ....
13:31 16.08.2025
42 Съветник
13:32 16.08.2025
43 Ганя Путинофила
Не барайте путен!
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #45
13:32 16.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тръмп вчера каза, че
До коментар #43 от "Ганя Путинофила":Руснаците губят по 5-6000 руснака на ден, много повече от украинците!
13:33 16.08.2025
46 Хахаааа
До коментар #21 от "ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО":Хубав виц!
13:33 16.08.2025
47 Бакшишче
13:35 16.08.2025
48 Архимандрисандрит Бибиян
13:36 16.08.2025
49 Сандо
13:36 16.08.2025
50 Никой нищо не очакваше от Тръмп,
Популизмът не разрешава проблеми – той ги създава.
Коментиран от #58
13:38 16.08.2025
51 Ъъъъъъъъ
До коментар #32 от "Самогонът не прощава":Ефекта не ме интересува.🤣
А това, че четеш какво съм писал е показателно. И не можеш да отречеш, че съм прав, нали? Западната преса е толкова прозрачна, че не е нужно да си гений, за да предвидиш реакцията и.🤣
13:39 16.08.2025
52 сериозен
Коментиран от #54
13:39 16.08.2025
53 Артилерист
Коментиран от #59
13:43 16.08.2025
54 мошЕто
До коментар #52 от "сериозен":Путин показа класа на преговорите , беше посрешнат подобаващо като Световен лидер ! Чест и почитания и към двамата Президенти - ПУТИН И ТРЪМП ! Зеля само може да скимти отстрани и нищо повече !
13:44 16.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Валентин от нашто село
До коментар #44 от "Историк":Какво злодейско нещо е направил Тръмп? Че не уважава еврогейските лидери и техните цеенности ли? Ами нали те бяха евроАТЛАНТИЦИ, сега защо не са?
Коментиран от #63
13:46 16.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 дончичо
До коментар #50 от "Никой нищо не очакваше от Тръмп,":Гербарски крадливи ръчички
13:49 16.08.2025
59 Не е злъч , бате,
До коментар #53 от "Артилерист":бъзик е.
13:54 16.08.2025
60 Европейците са само зрители
живеят на гърба им
обеднявайи
докато ек и ес бръмбарите проиграват данъците им
на хазарт за големия въображаем джакпот Мечока
13:56 16.08.2025
61 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #39 от "По принцип":Е това ще е най голямата грешка Дори Рейгън не посмя да заплашва а използва хитрост В момента в Кремъл седи възпитаник на КГБ Номера не минават заплахи изобщо Явно не разбирате че Путин ще щракне с пръсти и Китай ще направи НОВА ГОЛЯМА ДЕПРЕСИЯ Америка в момента е много слаба и това е благодарение на Клинтън и другите след него Клинтън бомбардира Белград и амбасадата на Китай Всичко се помни Китай само чака да си отмъсти Вечера гледах кадри от второразрядна китайска болница Вие имате ли представа колко напред са тези хора
13:57 16.08.2025
62 дядото
14:01 16.08.2025
63 Историк
До коментар #56 от "Валентин от нашто село":Много интересно как всички чугунени глави путинолизци у нас станаха тръмписти и изведнъж заобичаха най-мразената от Кремъл държава САЩ, сигурно защото тръмп е обслужващ персонал на Путин. Жалко. Заминавайте си за Москва.
14:02 16.08.2025
64 Историк
14:07 16.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.