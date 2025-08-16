Новини
Много шум за нищо
Много шум за нищо

16 Август, 2025

  • аляска-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • русия

След три часа разговори Тръмп и Путин отпътуваха без да достигнат до договореност за спиране на огъня в Украйна

Много шум за нищо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много шоу и малко същност, пише гръцкият ежедневник „Прото тема“ в обзор за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде БТА.

Изданието коментира, че от една среща, посветена на първата стъпка към мира в Европа и прекратяването на най-кървавата война след Втората световна, човек би очаквал поне една пресконференция, на която президентите да представят някакви трошици напредък, но тези надежди останаха напразни.

„Катимерини“ също пише, че след три часа разговори Тръмп и Путин са отпътували без да достигнат до договореност за спиране на огъня в Украйна. Вестникът също се спира на „хореографията“ на посрещането и на видимата „химия“ между двамата лидери, след която обаче президентите дори не са отговорили на въпроси на журналисти.

„Та неа“ поставя акцента върху впечатляващия обрат в международния образ на руския президент Путин, който от изолацията, наложена от Запада след инвазията в Украйна, внезапно се озова посрещнат с почести от президента на САЩ.

Държавната гръцка телевизия ЕРТ започва репортажа си от Аляска с констатацията, че след срещата Тръмп – Путин са останали повече въпроси, отколкото отговори.

По-сдържано в разочарованието си е лявото издание „Ефимерида тон синдактон“, което пише, че въпреки липсата на информация за детайлите от разговора Тръмп – Путин, дипломатическите фактори са в движение, Тръмп е провел разговори с лидерите на страните от НАТО и Европа, а украинският президент Володимир Зеленски заминава за среща с американския президент във Вашингтон в понеделник.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-точното заглавие днес

    7 26 Отговор
    Факт.

    15:22 16.08.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    32 5 Отговор
    Разбира се!Друго си е да се срещнат Бойкикев и Пеевски, и да решат съдбата на планетата.🦧🦃🐖🤗🤣👍

    15:23 16.08.2025

  • 3 Путин е бъзикня ханъм за

    7 31 Отговор
    китайците, а Тръмп за останалия свят. Папардаци без мозък.

    15:24 16.08.2025

  • 4 Фен

    38 5 Отговор
    Либералният плач разтапя сърцето ми.

    Коментиран от #19

    15:24 16.08.2025

  • 5 Мъка

    28 4 Отговор
    много мъка за глобалистчетата. Цялото кралско войнство впрегнато да плюе

    15:24 16.08.2025

  • 6 фиткифакти

    22 4 Отговор
    От позицията на пълна липса на информация за преговорите, може да си плещите, каквото си искате!

    15:25 16.08.2025

  • 7 Българин

    6 19 Отговор
    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    15:25 16.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дните на Путин са преброени

    10 24 Отговор
    ЕГН-то не прощава. Тръмп ще поживее оше малко в старческо слабоумие, а Мелания ще си остане бляскава дама до дълбока старост.
    Пък и щатската медицина е далеч напред пред руската.

    Коментиран от #16

    15:26 16.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп лъже по навик

    8 16 Отговор

    До коментар #8 от "Източна ромелия":

    Първо са делата, после думите. Няма гаранция, че ше изпълни това. Всеки ден си сменя мнението, за разлика от нашия резидент, който е последователен рашист.

    15:28 16.08.2025

  • 12 Запиши си:

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "Град Симитли":

    нарича се копейка.

    15:29 16.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    13 14 Отговор
    Путин е предал конкретните си искания за мир на Тръмп
    В понеделник Тръмп ще ги изложи на Зеле, след което ще катастрофира самолета му. Кое не е ясно ?

    15:29 16.08.2025

  • 14 шаа

    17 3 Отговор
    нормално е за дегресивните медии да омаловажават срещата

    15:30 16.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мими Кучева🐕

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Дните на Путин са преброени":

    След Путин да очакваме ли некой розов либерал,който да се ориентира към евро атлантическите скъпоценности?🦧🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣👍

    Коментиран от #22

    15:30 16.08.2025

  • 17 Шекспир е велик

    6 13 Отговор
    Пояснение за копейките: копейчета, това заглавие е измислено от Шекспир.
    Второ пояснение: той не е руснак.

    15:32 16.08.2025

  • 18 Уса

    24 6 Отговор
    Подновиха дипломатическите отношения и мир мржду двете ядрени държави,което е в пъти по-полезно от проблемите на една фашистка антиправославна и античовешка Украйна.Който не е съгласен да тива на фронта и защитава своите господари

    Коментиран от #29

    15:32 16.08.2025

  • 19 Че многото шум ги вдигат

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    такива като. М. Ат. Ние само четем проЗЗДДтиите им.🤣🤣🤣🤣

    15:33 16.08.2025

  • 20 Лопата Орешник

    17 3 Отговор
    В статията над тази пише че Тръмп е предложил гаранция за сигурност на 404, а Вова се е съгласил! Това нищо ли е? Функционални неграмотници!

    Коментиран от #24

    15:33 16.08.2025

  • 21 Хе хе...

    15 2 Отговор
    В "демократичните" сми цари тотален ступор, розАвите понита са в шок! Старите опорки си противоречат вече очеизвадно дори и за най глупавата и безкритична част от населението на ЕсеС, колективните мЪрсулки още не могат да измислят нови.
    А когнитивния дисонанс който мъчи розАвите просто не се поддава на описание, не помагат нито салфетките като тая от веселия влак за киев, нито смяната на пола.

    15:33 16.08.2025

  • 22 Възможно е,

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":

    започвай да се къпеш, че те били гнусливи, така съм чувал.

    15:33 16.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нищо е,

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Лопата Орешник":

    то не зависи от тях. Украйна решава.

    Коментиран от #30, #31, #41

    15:35 16.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путеблиз

    3 7 Отговор
    Ще го ближа целия Педя Ленинградски

    15:36 16.08.2025

  • 27 Смешник

    11 3 Отговор
    Как за нищо От цялата работа спечели Путин Спечели си време да продължи Сво и избяга от санкциите които се гласеше да наложи Тръмп А има и вероятност на чичо Дончо да му писне и да оттегли помощта за режима в Украйна

    15:37 16.08.2025

  • 28 777

    6 2 Отговор
    Хайде на пропагандата маймунииии

    Коментиран от #32

    15:38 16.08.2025

  • 29 Ами заминавай за Раша,

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Уса":

    ние господари нямаме. Само копейките се държат чиноподчинено и не смеят да пръцнат без руско разрешение, за да не ни нападнела Раша. Затова ше ви пратим там, че да ви е спокойно на душата.

    15:39 16.08.2025

  • 30 Лопата Орешник

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо е,":

    Дано да е ирония това, което пишеш, щото иначе съжалявам за теб!

    15:40 16.08.2025

  • 31 нищо

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо е,":

    не зависи от фалирала държава без войници и оръжия ... нищичко .

    Коментиран от #39

    15:40 16.08.2025

  • 32 Явно огледалото ти е непознат

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "777":

    предмет, както и банята – непозната дума.

    15:40 16.08.2025

  • 33 Лелееее.....

    5 1 Отговор
    Добре че е гръцкият ежедневник „Прото тема“ че обзор за срещата да ни направи. А нещо от Мароко няма ли или от Сомалия

    15:41 16.08.2025

  • 34 Много шум за нищо

    3 3 Отговор
    кво разбират едни хора
    свикнали да живеят на гърба на другите
    от туристи и маслини

    това е началаото на серия други срещи
    Русия е казала какво точно иска
    остава зелката ослушваща се да клекне и подпише
    явно малаците се ослушват
    че ес трудно ще позволи на зелкови които лапат бая от данъците на наивните ес граждани

    15:42 16.08.2025

  • 35 000

    7 2 Отговор
    Защо трябва да ви кажат всичко? Ще го научете, когато Путин и Тръмп решат - постфактум.

    Коментиран от #57

    15:42 16.08.2025

  • 36 Политкоректен

    9 3 Отговор
    Хорица, сериозно ли смятате, че 8 часа при закрити врати президентите са обсъждали някаква Украйна? Обсъждали са бъдещото разпределение на света и ресурсите му. Не случайно срещата е в Аляска, защото са обсъждали именно завладяването на Арктика: бази, маршрути, изкопаеми, тръби, кабели. И то не само маршрутите на газа и нефта, а изобщо на ресурсите на бъдещето. И са се говорили да държат Китай и Европа далеч от тях. Дори вече изграждат общ консорциум и фондации. Тепърва ще разберем за тях.

    Коментиран от #45

    15:43 16.08.2025

  • 37 А тааааака,.. Оставка за Кошлуков

    5 2 Отговор
    Държавната гръцка телевизия ЕРТ с репортаж от Аляска, а БНТ не беше във Аляска. Можеха и марихуана от там да донесат

    15:44 16.08.2025

  • 38 Удри

    1 3 Отговор
    В Аляска, вместо Тръмп да предложи за вечеря патица по киевски, той е предложил жълт сняг.

    15:44 16.08.2025

  • 39 Така е, като добавим, че остана и без

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "нищо":

    без флот, а Кимчо взе да се ослушва, че му намаляват поданиците... трагедия! И вече не останаха подходящи олигарси за самубиване. Не знам, но не ги мисля. Да се оправят.

    15:44 16.08.2025

  • 40 Няма нищо

    1 3 Отговор
    Поне Путин ще представи срещата като голяма дипломатическа победа за пред копейките.

    15:46 16.08.2025

  • 41 Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо е,":

    Какво решава? Да продава инат? Като му спрат Старлинк-а и до там. Наркомана трябва да се измъква от кашата. За да остане жив. Ако нещо стане с него, ще го направят англичаните под чужд флаг, руския. Путин контролира непрекъснато местостоянето. Можеха да го ликвидират още в Азовстал. Но играта е друга. И който я разбира, играе.

    Коментиран от #55

    15:47 16.08.2025

  • 42 Гръцките медии не ме интересуват

    4 1 Отговор
    Аз само на Дайнов вярвам и на Поптодорова

    15:47 16.08.2025

  • 43 Захарова

    3 1 Отговор
    Щом е имало опънат червен килим значи всичко е точно.

    15:49 16.08.2025

  • 44 Да ама аз го гледах

    2 1 Отговор
    Путин се качи в бронирания автомобил на Тръмп и се изсмя

    15:49 16.08.2025

  • 45 Човеченце, ясно че не са,

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Политкоректен":

    нямат толкоз акъл. Самовкараха се в капан и чакат проблемът им да се реши сам. Има да чакат. Путин няма да живее още 89 години я. Нито кремльовците. Търпение. Аз може да дочакам, медицината напредва, но ти едва ли. Жлъчта те е изяла отвътре, а тя е ракообразуваща.

    Коментиран от #62

    15:51 16.08.2025

  • 46 Ефимерида тон синдактон :

    1 0 Отговор
    "дипломатическите фактори са в движение" ......хммм

    15:51 16.08.2025

  • 47 12340

    1 1 Отговор
    Вестник "Крете марини"! :))

    15:52 16.08.2025

  • 48 Червен Мозък 🧠

    7 1 Отговор
    Ма РО! Ма Р О! Тъп о т и и на квадрат! Каквото трябва е обсъдено и казано! Сега ще разберете кон боб яде ли! Ние както винаги последни ще разберем понеже сме най-големите глупаци в света на подлизуването!

    Коментиран от #53, #59

    15:53 16.08.2025

  • 49 НИКО

    5 3 Отговор
    ТРЪМП СЕ СЪГЛАСИЛ ПЪРВО ПУТИН ДА ИЗБИЕ БАНДЕРИ, АЗОВЦИ И УКРОФАШИСТИ И ТОГАВА ЩЕ ИМА МИР

    15:53 16.08.2025

  • 50 Иван

    1 2 Отговор
    Гръцки новини абе откъде намирате тези новини кои са гърците никои да си пият узото за това да

    Коментиран от #64

    15:53 16.08.2025

  • 51 Цветарка

    3 1 Отговор
    Оранжевият паун стана за смях.

    Коментиран от #56

    15:53 16.08.2025

  • 52 Мишел

    4 2 Отговор
    Има договореност. Путин не иска спиране на огъня и Тръмп е съгласен с него.

    15:53 16.08.2025

  • 53 ДЕКО

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Червен Мозък 🧠":

    МАРА ВСЕ ПАК Е ЖЕНА ТОЛКОВА И Е АКЪЛА

    15:55 16.08.2025

  • 54 Горски

    5 2 Отговор
    Снишили са се нашите и чакат инструкции от Лондон. Къде са Борисов, Георг и Желязков? Защо няма позиция или коментар от тяхна страна за срещата между Путин и Тръмп в Аляска? Сламеният премиер на Борисов да разясни кога ще праща войските съгласно "готовия" план на Стармър и коалицията на желаещите, в която България е натикана. Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира, а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"? Пълен триумф на Путин - никакви санкции, настъплението продължава! Петролната карта на победата!

    15:55 16.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 НИКО

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Цветарка":

    ОРАНЖЕВИЯ ПАУН ПРОДЪЛЖАВА ДА УНИЖАВА ЕВРОГЕИЦИ И ДА ГИ ПРАВИ ЗА СМЯХ КАТО НЕ ГИ ЗАЧИТА ЗА ХОРА

    Коментиран от #58

    15:57 16.08.2025

  • 57 Вече го научихме

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "000":

    Нищо не са решили. Не знаят какво.

    16:00 16.08.2025

  • 58 Ти си унижен по рождение,

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "НИКО":

    ама ние си траем относно нешастната ти фамилия и хазартната ти болест.

    16:01 16.08.2025

  • 59 Говори само за себе си,

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Червен Мозък 🧠":

    ти си малцинство.

    16:03 16.08.2025

  • 60 Ежко

    0 1 Отговор
    Аха!Досега ревяхте и се тичайте в гърдите,че Путин бил в изолация,но.....вече сте на път да си раздерете ризите от яд.Ама естествено,че нищо не е станало;)

    16:05 16.08.2025

  • 61 просто

    2 0 Отговор
    логично , нищо не е станало , толкова. Войната продължава.

    16:06 16.08.2025

  • 62 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Човеченце, ясно че не са,":

    Медицината може и да те държи жив труп,ако я дочакаш,но да ти налее здрав разум е безсилна,дори и да я дочакаш.

    16:07 16.08.2025

  • 63 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Стига с такива глупости журналята не ви ли е срам ,добре че има безхаберни и наивни украинци да ви вярват.Какво решение е взето Тръмп ще каже на наркомана когато се срешнат , като куче се държя Рижия с наркомана преди да разпише върнете видео лайф как унижиха Зеленски а с Путин срещата беше на съвсем друго ниво.Войната приключи следва студен душ за украинците какво следва и наркомана се готви за гилотината от собствения си народ.Така или иначе дните му са приброени а за Украйна тежко бъдеще истината.

    16:10 16.08.2025

  • 64 Обяснение за копейки:

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Иван":

    Копейчици, Гърция е натовска държава, може и да не знаете. Типично.

    16:11 16.08.2025

  • 65 Вале-каро

    0 0 Отговор
    Много шум за нищо.Въпросът е кой шуми.Не виждам официалните служби на Кремъл и Вашингтон да шумят.Шумят предимно заинтересованите , Украйна и част от "Коалицията на желаещите" ,активно подпомагани от услужливи медии.

    16:13 16.08.2025

