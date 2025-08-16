Много шум за нищо

Много шоу и малко същност, пише гръцкият ежедневник „Прото тема“ в обзор за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде БТА.
Изданието коментира, че от една среща, посветена на първата стъпка към мира в Европа и прекратяването на най-кървавата война след Втората световна, човек би очаквал поне една пресконференция, на която президентите да представят някакви трошици напредък, но тези надежди останаха напразни.
„Катимерини“ също пише, че след три часа разговори Тръмп и Путин са отпътували без да достигнат до договореност за спиране на огъня в Украйна. Вестникът също се спира на „хореографията“ на посрещането и на видимата „химия“ между двамата лидери, след която обаче президентите дори не са отговорили на въпроси на журналисти.
„Та неа“ поставя акцента върху впечатляващия обрат в международния образ на руския президент Путин, който от изолацията, наложена от Запада след инвазията в Украйна, внезапно се озова посрещнат с почести от президента на САЩ.
Държавната гръцка телевизия ЕРТ започва репортажа си от Аляска с констатацията, че след срещата Тръмп – Путин са останали повече въпроси, отколкото отговори.
По-сдържано в разочарованието си е лявото издание „Ефимерида тон синдактон“, което пише, че въпреки липсата на информация за детайлите от разговора Тръмп – Путин, дипломатическите фактори са в движение, Тръмп е провел разговори с лидерите на страните от НАТО и Европа, а украинският президент Володимир Зеленски заминава за среща с американския президент във Вашингтон в понеделник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най-точното заглавие днес
15:22 16.08.2025
2 Мими Кучева🐕
15:23 16.08.2025
3 Путин е бъзикня ханъм за
15:24 16.08.2025
4 Фен
Коментиран от #19
15:24 16.08.2025
5 Мъка
15:24 16.08.2025
6 фиткифакти
15:25 16.08.2025
7 Българин
15:25 16.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дните на Путин са преброени
Пък и щатската медицина е далеч напред пред руската.
Коментиран от #16
15:26 16.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тръмп лъже по навик
До коментар #8 от "Източна ромелия":Първо са делата, после думите. Няма гаранция, че ше изпълни това. Всеки ден си сменя мнението, за разлика от нашия резидент, който е последователен рашист.
15:28 16.08.2025
12 Запиши си:
До коментар #10 от "Град Симитли":нарича се копейка.
15:29 16.08.2025
13 Злобното Джуджи
В понеделник Тръмп ще ги изложи на Зеле, след което ще катастрофира самолета му. Кое не е ясно ?
15:29 16.08.2025
14 шаа
15:30 16.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мими Кучева🐕
До коментар #9 от "Дните на Путин са преброени":След Путин да очакваме ли некой розов либерал,който да се ориентира към евро атлантическите скъпоценности?🦧🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣👍
Коментиран от #22
15:30 16.08.2025
17 Шекспир е велик
Второ пояснение: той не е руснак.
15:32 16.08.2025
18 Уса
Коментиран от #29
15:32 16.08.2025
19 Че многото шум ги вдигат
До коментар #4 от "Фен":такива като. М. Ат. Ние само четем проЗЗДДтиите им.🤣🤣🤣🤣
15:33 16.08.2025
20 Лопата Орешник
Коментиран от #24
15:33 16.08.2025
21 Хе хе...
А когнитивния дисонанс който мъчи розАвите просто не се поддава на описание, не помагат нито салфетките като тая от веселия влак за киев, нито смяната на пола.
15:33 16.08.2025
22 Възможно е,
До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":започвай да се къпеш, че те били гнусливи, така съм чувал.
15:33 16.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нищо е,
До коментар #20 от "Лопата Орешник":то не зависи от тях. Украйна решава.
Коментиран от #30, #31, #41
15:35 16.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путеблиз
15:36 16.08.2025
27 Смешник
15:37 16.08.2025
28 777
Коментиран от #32
15:38 16.08.2025
29 Ами заминавай за Раша,
До коментар #18 от "Уса":ние господари нямаме. Само копейките се държат чиноподчинено и не смеят да пръцнат без руско разрешение, за да не ни нападнела Раша. Затова ше ви пратим там, че да ви е спокойно на душата.
15:39 16.08.2025
30 Лопата Орешник
До коментар #24 от "Нищо е,":Дано да е ирония това, което пишеш, щото иначе съжалявам за теб!
15:40 16.08.2025
31 нищо
До коментар #24 от "Нищо е,":не зависи от фалирала държава без войници и оръжия ... нищичко .
Коментиран от #39
15:40 16.08.2025
32 Явно огледалото ти е непознат
До коментар #28 от "777":предмет, както и банята – непозната дума.
15:40 16.08.2025
33 Лелееее.....
15:41 16.08.2025
34 Много шум за нищо
свикнали да живеят на гърба на другите
от туристи и маслини
това е началаото на серия други срещи
Русия е казала какво точно иска
остава зелката ослушваща се да клекне и подпише
явно малаците се ослушват
че ес трудно ще позволи на зелкови които лапат бая от данъците на наивните ес граждани
15:42 16.08.2025
35 000
Коментиран от #57
15:42 16.08.2025
36 Политкоректен
Коментиран от #45
15:43 16.08.2025
37 А тааааака,.. Оставка за Кошлуков
15:44 16.08.2025
38 Удри
15:44 16.08.2025
39 Така е, като добавим, че остана и без
До коментар #31 от "нищо":без флот, а Кимчо взе да се ослушва, че му намаляват поданиците... трагедия! И вече не останаха подходящи олигарси за самубиване. Не знам, но не ги мисля. Да се оправят.
15:44 16.08.2025
40 Няма нищо
15:46 16.08.2025
41 Георгиев
До коментар #24 от "Нищо е,":Какво решава? Да продава инат? Като му спрат Старлинк-а и до там. Наркомана трябва да се измъква от кашата. За да остане жив. Ако нещо стане с него, ще го направят англичаните под чужд флаг, руския. Путин контролира непрекъснато местостоянето. Можеха да го ликвидират още в Азовстал. Но играта е друга. И който я разбира, играе.
Коментиран от #55
15:47 16.08.2025
42 Гръцките медии не ме интересуват
15:47 16.08.2025
43 Захарова
15:49 16.08.2025
44 Да ама аз го гледах
15:49 16.08.2025
45 Човеченце, ясно че не са,
До коментар #36 от "Политкоректен":нямат толкоз акъл. Самовкараха се в капан и чакат проблемът им да се реши сам. Има да чакат. Путин няма да живее още 89 години я. Нито кремльовците. Търпение. Аз може да дочакам, медицината напредва, но ти едва ли. Жлъчта те е изяла отвътре, а тя е ракообразуваща.
Коментиран от #62
15:51 16.08.2025
46 Ефимерида тон синдактон :
15:51 16.08.2025
47 12340
15:52 16.08.2025
48 Червен Мозък 🧠
Коментиран от #53, #59
15:53 16.08.2025
49 НИКО
15:53 16.08.2025
50 Иван
Коментиран от #64
15:53 16.08.2025
51 Цветарка
Коментиран от #56
15:53 16.08.2025
52 Мишел
15:53 16.08.2025
53 ДЕКО
До коментар #48 от "Червен Мозък 🧠":МАРА ВСЕ ПАК Е ЖЕНА ТОЛКОВА И Е АКЪЛА
15:55 16.08.2025
54 Горски
15:55 16.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 НИКО
До коментар #51 от "Цветарка":ОРАНЖЕВИЯ ПАУН ПРОДЪЛЖАВА ДА УНИЖАВА ЕВРОГЕИЦИ И ДА ГИ ПРАВИ ЗА СМЯХ КАТО НЕ ГИ ЗАЧИТА ЗА ХОРА
Коментиран от #58
15:57 16.08.2025
57 Вече го научихме
До коментар #35 от "000":Нищо не са решили. Не знаят какво.
16:00 16.08.2025
58 Ти си унижен по рождение,
До коментар #56 от "НИКО":ама ние си траем относно нешастната ти фамилия и хазартната ти болест.
16:01 16.08.2025
59 Говори само за себе си,
До коментар #48 от "Червен Мозък 🧠":ти си малцинство.
16:03 16.08.2025
60 Ежко
16:05 16.08.2025
61 просто
16:06 16.08.2025
62 Атина Палада
До коментар #45 от "Човеченце, ясно че не са,":Медицината може и да те държи жив труп,ако я дочакаш,но да ти налее здрав разум е безсилна,дори и да я дочакаш.
16:07 16.08.2025
63 Соваж бейби
16:10 16.08.2025
64 Обяснение за копейки:
До коментар #50 от "Иван":Копейчици, Гърция е натовска държава, може и да не знаете. Типично.
16:11 16.08.2025
65 Вале-каро
16:13 16.08.2025