В Белия дом ще бъдат украинският президент Зеленски и редица негови европейски партньори. Дали Зеленски ще успее да убеди Тръмп в своите позиции?

Тръмп и Зеленски: Ще има ли сближаване? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По обяд – в 13,15 часа източноамериканско време (20,15 ч. българско) американският президент Доналд Тръмп ще приеме първо за едночасова среща украинския президент Володимир Зеленски – основно за обсъждане на възможни отстъпки пред руския агресор. Ще последват разговори в по-широк кръг – с участието на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, финландския премиер Александър Стуб, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

За Мелони, Стуб и Рюте се смята, че имат особено добри отношения с американския президент Тръмп. Те ще бъдат там, за да отбият евентуалните вербални атаки на Тръмп срещу украинския президент, твърдят дипломатически източници.

Скандалът този път трябва да бъде предотвратен на всяка цена

Скандал като този, който се състоя по време на първото официално посещение на Зеленски при Тръмп в края на февруари, трябва непременно да бъде избегнат в сегашната изключително деликатна фаза на преговорите за съдбата на Украйна. През февруари Тръмп публично порица украинския си гост пред камерите в Овалния кабинет, наричайки го неблагодарен. Възмутеният Зеленски си замина незабавно.

Американският президент Тръмп обаче отлично знае, че съдбата на Украйна зависи предимно от американската подкрепа както във военно, така и в политическо отношение. В неговите очи Зеленски е по-скоро молител, а не равноправен преговорен партньор за сключване на „сделка“.

Европейците искат да спечелят Тръмп на своя страна

Срещата на върха във Вашингтон ще е един вид продължение на разговорите с Путин в Аляска от петък – когато руският президент успя да убеди Тръмп да се откаже от искането за незабавно примирие в Украйна.

Политическите експерти в Германия са единодушни, че тази среща се превърна в триумф за Путин, който успя безпроблемно да пробута на Тръмп своите непроменени искания за присъединяване на окупираните украински области, разоръжаване на Украйна и отмяна на санкциите срещу Русия.

Сега европейските съюзници най-вероятно ще се постараят да внушат на Тръмп, че неговият подход към преговорите е целесъобразен и да го убедят да иска повече отстъпки от Русия. Германският правителствен говорител Щефан Корнелиус заяви преди отпътуване на Мерц от Берлин, че „той ще подчертае германския интерес от бързо сключване на мир в Украйна“.

За какво са се договорили Тръмп и Путин

По информация на „Ню Йорк Таймс“, в Аляска Путин и Тръмп се били договорили Украйна изцяло да предаде на Русия регионите Донецк и Луганск, включително тези части от тях, които в момента не са окупирани от Русия.

Украинският президент неизменно е отхвърлял по категоричен начин подобна стъпка. И сега най-трудната задача на Зеленски вероятно ще е още веднъж ясно да изтъкне това свое становище пред Тръмп.

Европейците настояват за примирие по протежение на сегашната фронтова линия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че вероятно на Украйна ще ѝ се наложи да приеме фактическата анексия на областите, макар това да остане непризнато от международното право.

Ще има ли скоро среща между Тръмп, Путин и Зеленски?

В рамките на видеоконференция с украинския президент в неделя европейските представители отново се ангажираха с гаранции за сигурността на Украйна. Те възприемат като положително съобщението, че и САЩ биха се включили в гаранциите за сигурност, ако бъде сключен мирен договор.

Така поне се интерпретират в Берлин, Брюксел, Лондон и Париж изявленията на Тръмп след срещата в Аляска. Ако разговорите във Вашингтон с Украйна и европейските представители доведат до желания резултат, американският президент Тръмп иска спешно да организира тристранна среща на върха с Украйна и Русия – може би още в петък.

Според „Ню Йорк Таймс“ руският президент Путин бил изразил пред Тръмп известна готовност за участие в такава среща. Но само ако преди това Украйна се откаже от своите територии. Противно на всякаква истина Путин нарича Зеленски нацист и нелегитимен президент. Затова редица политически анализатори в света с право се питат дали той наистина иска да се срещне с украинския президент него или само се опитва да печели време.

Автор: Бернд Ригерт


