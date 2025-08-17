Новини
Във века на SpaceX и AI Плевен е две години без вода

17 Август, 2025 13:00 588 32

  • spacex-
  • ai-
  • плевен-
  • водна криза-
  • воден режим

Свидетели сме на поредният театрален спектакъл, в който поемането на отговорност е мираж, пише Вълчева

Във века на SpaceX и AI Плевен е две години без вода - 1
Снимка: НБ
"XXI век е векът на новите възможности. Намираме се в ерата на бурно развитие на иновации, технологии, градини и паркове в пустините. Свидетели сме на SpaceX, свидетели сме на мощността, с която изкуственият интелект превзема всяка сфера от човешкото ежедневие. Всичко е възможно, но не и ТУК!", пише Мариана Вълчева от "Непокорна България" и допълва:

Шепа хора не ни допускат да бъдем част от динамиката и улесненият начин на живот. В същият XXI век жителите на Плевен втора година живеят без вода. На воден режим без нормален начин на живот. Институциите спят. Правителство и община не предлагат ефикасни решения, а създават допълнителни проблеми.

Свидетели сме на поредният театрален спектакъл, в който поемането на отговорност е мираж. Виждаме как чрез обществените проблеми някои хора стават материално задоволени персони. Единствената ясна изразена позиция на управляващите за водната криза в района е това, че „проблемът“ е следствие от 30-годишна липса на адекватни действия…

Кой управлява 20 от тези 30 години! Домакинствата изнемогват под тежестта на проблема. Къде са отпуснатите пари за водния цикъл на Плевен? Къде са милионите? Защо се къпем с канчета и ходим до тоалетна с кофи? Искаме прозрачност за всички отпуснати средства, ясни срокове за излизането от водната криза в района и поемането на политическа отговорност от лицата, довели целият район до този режим! Не искаме политика на обещания, а политика на действията! Веднага! Човешката немарливост убива! Оставки за министрите на екологията и регионалното развитие."


  • 1 1111

    11 1 Отговор
    Обаче тулуповщината е феномен стар като света.

    13:03 17.08.2025

  • 2 Любеница

    8 7 Отговор
    В Плевен освен венерически болести, друго няма. Със самолет да минеш над Плевен, трипер ще хванеш.

    Коментиран от #22

    13:05 17.08.2025

  • 3 Чума

    12 2 Отговор
    По света може и AI да управлява, но тук е ББ и не суша, а пустиня ще стане, ако още малко той остане!

    13:05 17.08.2025

  • 4 Ламбо

    9 0 Отговор
    Малко им е да седят без вода докато се осъзнаят седят и траят някой да им свърши работата протести бе хора протести протести протести.

    13:06 17.08.2025

  • 5 МВР служител

    11 2 Отговор
    Гражданите на Плевен сами са виновни. Трябва да сте наясно, че политиците ви са едни постоянни провокатори, които са избрани от умрели и роми, те са рецидиви на тумора Борисов Пеевски и са нужни единствено на метастазите на тумора, който убива българския народ. Вие сами виждате, че десет години няма един прокурор, съдия или служител на МВР или ДАНС, който да види, че Пеевски разполага с власт, която не му се полага по закон. Единствено с връщането на смъртното наказание и екзекуция на герберасти в централния софийски затвор ще се оправят нещата. След 50 години комунизъм не обесихме нито един милиционер, ама след 15 години ГЕРБ ще си платят в името на България, която смятат за лека като любовниците им и извънбрачните деца

    13:08 17.08.2025

  • 6 Питайте ИИ как да разрешите Проблема !

    8 0 Отговор
    Питайте ИИ как да разрешите Проблема !

    Коментиран от #26

    13:08 17.08.2025

  • 7 ТИГО

    9 0 Отговор
    Управлението е от крадци които никога не са построили дори и кенеф на двора ! И така става като гласуват орките вместо вас ! Идете и натупайте отговорните за сушата ,не се мотайте !

    13:09 17.08.2025

  • 8 Бен Гън

    11 0 Отговор
    "Неуките комуняги" за 45 години построиха хиляди язовири и помпени станции. Интелигенцията след 10. IХ. ги разруши, като обяви тези които не можа да стопанисва за опасни при наводнения.На по големите цъфнаха по няколко ВЕЦ-а да източват водите а хората са на режим. Така наречените ВЕИ-та по презумпция са възобновяеми но само тогава, когато природата реши. Това е мутренска икономика и алчни примати с апетит на термити доразграбиха остатъците от държавата ни.

    13:10 17.08.2025

  • 9 Сталин

    12 1 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    13:11 17.08.2025

  • 11 Сталин

    8 2 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,те са врагове на народа ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    Коментиран от #18

    13:12 17.08.2025

  • 13 Европеец

    6 4 Отговор
    Това е резултатът от членството ни в ЕС. Разруха, безхаберие и анархия. Управляващите ни крадци и мерзавци дори не могат да поддържат направеното и съграденото по времето на социализма.

    13:13 17.08.2025

  • 14 Сталин

    6 2 Отговор
    За 30 години западна демокрация от модерна индустриална държава България беше върната във феодализма,в България в момента живеем във века на Тиквата и Прасето които върнаха държавата в тъмните векове на средновековието и феодализма ,без ток без вода ,без гори

    13:17 17.08.2025

  • 15 Разруха и простотия

    8 0 Отговор
    В Трънско оставиха селата без вода при водопровод и цяло село с 53 къщи го изгориха до основи и стотици хектари гора. Да види как ще постъпят криминалните боклуци с други селища в страната. Да не изгорят другите селием проготща в страната. Като ги оставят без вода хем прогонват народа, хем пожар и няма с какво да се загаси. Измислили са го негодниците и са безнаказани. Правят се на много грижовни за хората , събират им дарения и им карат водоноски !

    13:17 17.08.2025

  • 16 коко

    5 0 Отговор
    Проблемът започва от това че всички близки до Плевен язовири захранват частни ВЕЦ защото е изгодно да бъдат предназначени за напояване. Защо е необходимо Плевен да се захранва от язовир Черни Осъм, градът се намира на река Вит която изтича в Дунав. В Плевен няма вода а езерото Кайлъка е пълно...Става въпрос за глупост или за това ВЕЦ овете на едни хора да правят едни пари?

    13:20 17.08.2025

  • 17 ТАКА Е ЗАЩОТО

    6 1 Отговор
    Боко и Шиши разбират само от кражби, пачки и чалга певици. Не са чували за АИ.

    13:20 17.08.2025

  • 19 ъъъ

    2 2 Отговор
    Мърла

    Коментиран от #25

    13:25 17.08.2025

  • 20 Хахахаха

    1 4 Отговор
    А за Донецк, който също е няколко години без вода, понеже е асвабаден от руския мир?

    13:25 17.08.2025

  • 21 Азе

    2 3 Отговор
    На всеки некадърник Боко и Шиши му виновни, смея да твърдя, че за всичко са виновни хората в БГ, повечето крадливи мързели.

    Коментиран от #23

    13:30 17.08.2025

  • 22 ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любеница":

    Особено ако е стар гнил патисон като тебе!

    13:31 17.08.2025

  • 23 Обещах да ви отговарям на филипински

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Азе":

    Щото сте м а н х а л и!

    Ang katangahan ay hindi lumalakad sa kagubatan.
    Ang katangahan lumalakad sa mga uri ng kriminal.

    13:32 17.08.2025

  • 24 Промяна

    2 0 Отговор
    Спартански Зеленогорски Румен Петков назад във времето са били кметове на Плевен и нищоооооо не са направили за Плевен и областта за да имат вода това е Останалото са лъжи

    13:34 17.08.2025

  • 25 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ъъъ":

    Е дъщеря ти!

    13:34 17.08.2025

  • 26 Глас народен - глас Божи!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питайте ИИ как да разрешите Проблема !":

    Каза да ви пратим в Белене!
    От мрегата се е научил да отговаря така!

    13:37 17.08.2025

  • 27 Лош соц

    1 1 Отговор
    Ако "демократите" не бяхте изгонили Бай Тошо, беше заложен строежа на още един язовир до Плевен. Омуртаг 90та година, трябваше да има нов водопровод също. 350 язовира, построени през лошия социализъм и 1 язовир построен през демокрацията.

    Коментиран от #29

    13:40 17.08.2025

  • 28 Тов. Членин

    0 0 Отговор
    Таваришчи , пуснали електрическа Лада Нива .. Пробега и е от 5 до 20 метра ... Зависи от дължината на кабела . 🤭

    13:41 17.08.2025

  • 29 Да не сте сдавали властта!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Лош соц":

    Социалистите сами се п0срахте!

    13:42 17.08.2025

  • 30 Рон Джереми

    0 1 Отговор
    Тази ... непокорна..?!?. Няма такова нещо ... много даже си е покорна. съгласява се с всичко без кандърми и шляпане.

    Коментиран от #31

    13:42 17.08.2025

  • 31 Бъркаш я с...

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Рон Джереми":

    Жена ти на околовръстното.

    13:44 17.08.2025

  • 32 ЗАЩО ПРЕЗ ТОШОВО ВРЕМЕ ИМАШЕ ВОДА

    1 0 Отговор
    ТАКА Е КОГАТО ИМА ДЕМОКРАЦИЯ И НИ УПРАВЛЯВАТ ФАШИСТИ

    13:45 17.08.2025