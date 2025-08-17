Във века на SpaceX и AI Плевен е две години без вода

"XXI век е векът на новите възможности. Намираме се в ерата на бурно развитие на иновации, технологии, градини и паркове в пустините. Свидетели сме на SpaceX, свидетели сме на мощността, с която изкуственият интелект превзема всяка сфера от човешкото ежедневие. Всичко е възможно, но не и ТУК!", пише Мариана Вълчева от "Непокорна България" и допълва:
Шепа хора не ни допускат да бъдем част от динамиката и улесненият начин на живот. В същият XXI век жителите на Плевен втора година живеят без вода. На воден режим без нормален начин на живот. Институциите спят. Правителство и община не предлагат ефикасни решения, а създават допълнителни проблеми.
Свидетели сме на поредният театрален спектакъл, в който поемането на отговорност е мираж. Виждаме как чрез обществените проблеми някои хора стават материално задоволени персони. Единствената ясна изразена позиция на управляващите за водната криза в района е това, че „проблемът“ е следствие от 30-годишна липса на адекватни действия…
Кой управлява 20 от тези 30 години! Домакинствата изнемогват под тежестта на проблема. Къде са отпуснатите пари за водния цикъл на Плевен? Къде са милионите? Защо се къпем с канчета и ходим до тоалетна с кофи? Искаме прозрачност за всички отпуснати средства, ясни срокове за излизането от водната криза в района и поемането на политическа отговорност от лицата, довели целият район до този режим! Не искаме политика на обещания, а политика на действията! Веднага! Човешката немарливост убива! Оставки за министрите на екологията и регионалното развитие."
