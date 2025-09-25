Илиян Василев: Честит Воден борд! Пеевски Юбер Алес, дами и господа!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит Воден борд!

Произведоха новини, дадоха обещания за следващ борд и следващи новини. Клатят влака, за да изглежда, че има движение.

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.

Обявиха, че милиардът, който ГЕРБ вече потопи в решение на водния проблем, оставил 400 хиляди души на сухо, не бил достатъчен. Трябвало още 3,7 милиарда. По тази формула „пари – проблем“ явно ни чака сценарий, в който 1,5 милиона българи ще трябва да изпитат същото.

А плевенчани – все още упорити, държат се. Сега им пробутват и обгазяването – фини прахови частици десет пъти над нормата. Ако и това не стигне, ще измислят нещо ново, победа до последния плевенчанин. Шоуто се мести в Ловеч. Скоро и други градове.

Бордът вместо новини за бъдещи решения по-добре да направи молебен за дъжд. Ако не Митко Щерев, да викнат близкия до Пеевски Синод – Господ поне може да напълни язовирите и да оправи водните баланси безплатно. А милиардите… те са си нетно за „правилните“ хора.

Пеевски Юбер Алес, дами и господа!