Илиян Василев: Честит Воден борд! Пеевски Юбер Алес, дами и господа!

25 Септември, 2025 13:01 1 491 10

А милиардите… те са си нетно за „правилните“ хора

Илиян Василев: Честит Воден борд! Пеевски Юбер Алес, дами и господа! - 1
Снимка: БНР
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит Воден борд!

Произведоха новини, дадоха обещания за следващ борд и следващи новини. Клатят влака, за да изглежда, че има движение.

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.

Обявиха, че милиардът, който ГЕРБ вече потопи в решение на водния проблем, оставил 400 хиляди души на сухо, не бил достатъчен. Трябвало още 3,7 милиарда. По тази формула „пари – проблем“ явно ни чака сценарий, в който 1,5 милиона българи ще трябва да изпитат същото.

А плевенчани – все още упорити, държат се. Сега им пробутват и обгазяването – фини прахови частици десет пъти над нормата. Ако и това не стигне, ще измислят нещо ново, победа до последния плевенчанин. Шоуто се мести в Ловеч. Скоро и други градове.

Бордът вместо новини за бъдещи решения по-добре да направи молебен за дъжд. Ако не Митко Щерев, да викнат близкия до Пеевски Синод – Господ поне може да напълни язовирите и да оправи водните баланси безплатно. А милиардите… те са си нетно за „правилните“ хора.

Пеевски Юбер Алес, дами и господа!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоти

    20 2 Отговор
    Ама толупЪ и прасето работят за хората бре, за хората

    Коментиран от #5, #6

    13:02 25.09.2025

  • 2 Мани , мани

    18 0 Отговор
    Резилите и състоянието на България във всички сфери са потресаващи !

    13:04 25.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    11 15 Отговор
    Шишо ги мачка като луда крава телето си. Жълтокопитните са много жалки.

    Коментиран от #7

    13:06 25.09.2025

  • 4 Анонимен

    5 8 Отговор
    Хайде стига, вие държахте ВиК холдинга и управлявахте водата на Плевен, не ми се правете че не вие създадохте ситуацията!

    13:14 25.09.2025

  • 5 Ще те допълня

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тоти":

    А Илиян Василев аплодираше сглобката с Борисов и Пеевски. Как се нарича това?! Сглобка с престъпници, омаскаряване на конституцията и връзване на ръцете на президента.

    13:18 25.09.2025

  • 6 Блез Паскал

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоти":

    толупЪ и неговата Крадлива партия са Основен виновник за водната Катастрофа в България.
    Те откраднаха милиарди, пропиляват водни ресурси за ВЕЦ-ове и нищо не правят за хората.
    Иначе на думи преди няколко дни Борисов каза, че вече е решил водната криза в България!

    13:27 25.09.2025

  • 7 Стършел

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Мачка всички, краде от хората и си купува, каквото и когото иска! Продажници.... - дал Господ!

    13:32 25.09.2025

  • 8 Илиев

    3 6 Отговор
    Прокопиев пак му е сипал в паничката на тоя.

    13:39 25.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Каква молитва за дъжд?Май месец е бил най дъждовният от 10 години.

    13:46 25.09.2025

  • 10 Чок селям

    2 1 Отговор
    Българите консумираме едно основно ястие - свинско с тиква. Много ни харесва и него ще продължаваме да ядем и при следващите "хартиени" избори. Превод - Много поздрави!

    14:16 25.09.2025