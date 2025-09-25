Илиян Василев: Честит Воден борд! Пеевски Юбер Алес, дами и господа!

Честит Воден борд!
Произведоха новини, дадоха обещания за следващ борд и следващи новини. Клатят влака, за да изглежда, че има движение.
Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.
Обявиха, че милиардът, който ГЕРБ вече потопи в решение на водния проблем, оставил 400 хиляди души на сухо, не бил достатъчен. Трябвало още 3,7 милиарда. По тази формула „пари – проблем“ явно ни чака сценарий, в който 1,5 милиона българи ще трябва да изпитат същото.
А плевенчани – все още упорити, държат се. Сега им пробутват и обгазяването – фини прахови частици десет пъти над нормата. Ако и това не стигне, ще измислят нещо ново, победа до последния плевенчанин. Шоуто се мести в Ловеч. Скоро и други градове.
Бордът вместо новини за бъдещи решения по-добре да направи молебен за дъжд. Ако не Митко Щерев, да викнат близкия до Пеевски Синод – Господ поне може да напълни язовирите и да оправи водните баланси безплатно. А милиардите… те са си нетно за „правилните“ хора.
Пеевски Юбер Алес, дами и господа!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоти
Коментиран от #5, #6
13:02 25.09.2025
2 Мани , мани
13:04 25.09.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
13:06 25.09.2025
4 Анонимен
13:14 25.09.2025
5 Ще те допълня
До коментар #1 от "Тоти":А Илиян Василев аплодираше сглобката с Борисов и Пеевски. Как се нарича това?! Сглобка с престъпници, омаскаряване на конституцията и връзване на ръцете на президента.
13:18 25.09.2025
6 Блез Паскал
До коментар #1 от "Тоти":толупЪ и неговата Крадлива партия са Основен виновник за водната Катастрофа в България.
Те откраднаха милиарди, пропиляват водни ресурси за ВЕЦ-ове и нищо не правят за хората.
Иначе на думи преди няколко дни Борисов каза, че вече е решил водната криза в България!
13:27 25.09.2025
7 Стършел
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Мачка всички, краде от хората и си купува, каквото и когото иска! Продажници.... - дал Господ!
13:32 25.09.2025
8 Илиев
13:39 25.09.2025
9 Последния Софиянец
13:46 25.09.2025
10 Чок селям
14:16 25.09.2025