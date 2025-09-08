Необходима е спешна дисекция на прехода! България е пред срив за вода!

Преходът, преходът бе силен, очакван, бленуван, но се оказа жаден. И този срив ще доведе до огромно народно недоволство и пародия на държавното управление! Ситуацията с водните ресурси на държавата е трагична и колкото повече се чака, толкова повече се усложнява. Има райони, които ще надскочат проблемите на безводния Плевен, защото няма елементарен контрол, има пълна бездържавност и усилена кражба на вода за ВЕЦ с незаконно забогатяване на 100–200 души!
Наложително е спешно държавата да блокира тази наглост на собствениците на ВЕЦ, да въведе жесток контрол върху тази дейност, за да не се стигне до воден тупик. Ето един пример: ако разгледате поречията само на две реки – Тунджа и Върбица – ще разберете в детайл за дивия капитализъм в управлението на водните ресурси. По течението на Тунджа без вода остават Казанлък- Стара Загора-Нова Загора и още над 180 населени места. Язовирите „Копринка“ и „Жребчево“ никога от своя пуск до сега не са били толкова празни. В поречието на река Тунджа от изгребване на кариерни възможности – пясъци и чакъл – е нарушена структурата на подземните извори в районите около село Ягода – Дъбово – Нова Загора.
Няколко министри на околната среда, включително и последният, са кукли на конци, които нямат понятие от природни ресурси и не са онези държавници, които трябва да осъществяват прекия контрол. Те не защитават интереса на държавата, а преподчинено изпълняват желанията на собствениците на ВЕЦ и пилеят водните ресурси на страната. Толкова голяма и безконтролна схема в един безкомпромисно важен сектор за живота на хората – водата – никога не е била допускана. Но безскрупулният ламтеж за богатство и използването на национален ресурс за лично забогатяване се прилага в последните четири–пет години. И ако спешно не се постави под тежък контрол цялата тази унищожителна кражба на вода от язовирите на България, държавата я чакат трудни години на безводно съществуване и уникално негодувание сред българските села и градове.
Хората започват основателно да се питат: след като накачените ВЕЦ по язовирните стени произвеждат електрическа енергия и тя се продава на енергийната система, печелят се от нея харизани пари – водата кой я плаща? Не е ли водата национално богатство, а не бленувана частна собственост на две-три дузини хитреци, които само получават огромни печалби без отговорност? Тази хаотична, безволева управляемост на водните ресурси на държавата не може да продължава така. Нужна е тотална намеса и пряк ежедневен контрол върху водните ресурси, защото само след 40–50 дни ще попаднем в тежък воден блокаж. И тогава никакви коалиции, политически шмекери и използвачи няма да ни помогнат да си осигурим елементарна вода за преживяване.
Понеже цитирах по-горе тупиковата ситуация по реките Тунджа и Върбица, искам още веднъж да спомена: в районите на Казанлък и по поречието на юг до Ямбол, както и от Златоград – Бенковски – Кирково до Момчилград, липсата на вода ще предизвика трайни и сериозни негодувания. Налага се спешно да се помисли, анализира и препроектира едно друго отношение към ВЕЦ. Някои хитреци днес доказват, че те са възлови в енергийната стабилност на държавата, но жестоко ни лъжат! ВЕЦ-овете трябва да бъдат блокирани за година-две, докато се балансира водният резерв на държавата, а защо не и национализирани. Впоследствие, при доказан излишък на вода и достатъчен компенсационен механизъм, могат да бъдат включени при особен надзор и експлоатация. Днес ВЕЦ-овете са унищожителите на водния ресурс на държавата и те ще осигурят уникално негодувание сред българите. Утре липсата на вода в големите градове и райони на Тракия и Родопите ще повлече омразата и отрицанието към пазарното условие на новия български капитализъм. Тази бездържавност и уникална лакомост към националните ресурси без контрол е пародия на новия обществен строй – срам и позор за всичко онова, на което се надявахме. А останахме без вода и надежда за нея!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:03 08.09.2025
2 Наблюдател
Време е за Възраждане!
13:03 08.09.2025
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #25, #28
13:06 08.09.2025
4 Промяна
13:07 08.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Моарейн
Коментиран от #19
13:09 08.09.2025
7 Шофьор
Коментиран от #20
13:11 08.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пламен
Коментиран от #13
13:14 08.09.2025
10 честен ционист
Коментиран от #14
13:15 08.09.2025
11 Ха ха ха
Допълнително се подсигуряват и с размесването на белите народи с африкански боклук във фертилна възраст.
13:16 08.09.2025
12 Кольо прави дисекция
13:18 08.09.2025
13 Кирил
До коментар #9 от "пламен":Той и Костя вика за русия, ама прави пачките в евро и долари
13:20 08.09.2025
14 Добре е да уточниш
До коментар #10 от "честен ционист":Добре е да уточниш какво обхваща това споразумение. Израел е световен номер Едно в управлението на водите. Скоро пусна нова система за очистване на питейна вода в Украйна. Изнася вода за Йордания, Газа, и води преговори да изнася в Сирия.
Коментиран от #16
13:22 08.09.2025
15 Путинее, памаги!
13:25 08.09.2025
16 честен ционист
До коментар #14 от "Добре е да уточниш":Знаеш ли, кое е й хубавото на питейната вода? По подобие на петрола, можеш да я събереш и вземеш от едно място и пренесеш на друго, но за разлика от петрола, човек не би издържал повече от 3 дни без питейна вода, докато без петрол все някак ще се оправи.
13:27 08.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хаджи Папурко
13:36 08.09.2025
19 25% ГЛАСУВАЛИ
До коментар #6 от "Моарейн":АМА ИМА БАНАНИ
13:36 08.09.2025
20 ДИСЕКЦИЯ НА ЧУТОРИТЕ ПРАСЕТА
До коментар #7 от "Шофьор":ДИСЕКЦИЯ НА ДВЕТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПРАСЕТА И НА ТИЯ В МС ДЕТО ПУСНАХА ВОДАТА БЕЗПЛАТНО НА ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ. ЧУВАМ ЧЕ СТРУМА Е ПРЕСЪХНАЛА.
13:41 08.09.2025
21 си дзън
Затова язовирите са празни.
13:47 08.09.2025
22 Анонимен
13:53 08.09.2025
23 коко
13:59 08.09.2025
24 Факт
14:02 08.09.2025
25 Някой
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Едното какво общо има с другото? Ама важното е да драскаш и да потиш очилата...
14:04 08.09.2025
26 Мицкоски
14:06 08.09.2025
27 Факт
14:23 08.09.2025
28 Снаряд
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Направен съм в БГ и избивам руснаци с кеф
14:26 08.09.2025