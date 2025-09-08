Новини
Необходима е спешна дисекция на прехода! България е пред срив за вода!

Необходима е спешна дисекция на прехода! България е пред срив за вода!

8 Септември, 2025 13:01

Ситуацията с водните ресурси на държавата е трагична и колкото повече се чака, толкова повече се усложнява. Има райони, които ще надскочат проблемите на безводния Плевен

Кольо Парамов Кольо Парамов финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преходът, преходът бе силен, очакван, бленуван, но се оказа жаден. И този срив ще доведе до огромно народно недоволство и пародия на държавното управление! Ситуацията с водните ресурси на държавата е трагична и колкото повече се чака, толкова повече се усложнява. Има райони, които ще надскочат проблемите на безводния Плевен, защото няма елементарен контрол, има пълна бездържавност и усилена кражба на вода за ВЕЦ с незаконно забогатяване на 100–200 души!

Наложително е спешно държавата да блокира тази наглост на собствениците на ВЕЦ, да въведе жесток контрол върху тази дейност, за да не се стигне до воден тупик. Ето един пример: ако разгледате поречията само на две реки – Тунджа и Върбица – ще разберете в детайл за дивия капитализъм в управлението на водните ресурси. По течението на Тунджа без вода остават Казанлък- Стара Загора-Нова Загора и още над 180 населени места. Язовирите „Копринка“ и „Жребчево“ никога от своя пуск до сега не са били толкова празни. В поречието на река Тунджа от изгребване на кариерни възможности – пясъци и чакъл – е нарушена структурата на подземните извори в районите около село Ягода – Дъбово – Нова Загора.

Няколко министри на околната среда, включително и последният, са кукли на конци, които нямат понятие от природни ресурси и не са онези държавници, които трябва да осъществяват прекия контрол. Те не защитават интереса на държавата, а преподчинено изпълняват желанията на собствениците на ВЕЦ и пилеят водните ресурси на страната. Толкова голяма и безконтролна схема в един безкомпромисно важен сектор за живота на хората – водата – никога не е била допускана. Но безскрупулният ламтеж за богатство и използването на национален ресурс за лично забогатяване се прилага в последните четири–пет години. И ако спешно не се постави под тежък контрол цялата тази унищожителна кражба на вода от язовирите на България, държавата я чакат трудни години на безводно съществуване и уникално негодувание сред българските села и градове.

Хората започват основателно да се питат: след като накачените ВЕЦ по язовирните стени произвеждат електрическа енергия и тя се продава на енергийната система, печелят се от нея харизани пари – водата кой я плаща? Не е ли водата национално богатство, а не бленувана частна собственост на две-три дузини хитреци, които само получават огромни печалби без отговорност? Тази хаотична, безволева управляемост на водните ресурси на държавата не може да продължава така. Нужна е тотална намеса и пряк ежедневен контрол върху водните ресурси, защото само след 40–50 дни ще попаднем в тежък воден блокаж. И тогава никакви коалиции, политически шмекери и използвачи няма да ни помогнат да си осигурим елементарна вода за преживяване.

Понеже цитирах по-горе тупиковата ситуация по реките Тунджа и Върбица, искам още веднъж да спомена: в районите на Казанлък и по поречието на юг до Ямбол, както и от Златоград – Бенковски – Кирково до Момчилград, липсата на вода ще предизвика трайни и сериозни негодувания. Налага се спешно да се помисли, анализира и препроектира едно друго отношение към ВЕЦ. Някои хитреци днес доказват, че те са възлови в енергийната стабилност на държавата, но жестоко ни лъжат! ВЕЦ-овете трябва да бъдат блокирани за година-две, докато се балансира водният резерв на държавата, а защо не и национализирани. Впоследствие, при доказан излишък на вода и достатъчен компенсационен механизъм, могат да бъдат включени при особен надзор и експлоатация. Днес ВЕЦ-овете са унищожителите на водния ресурс на държавата и те ще осигурят уникално негодувание сред българите. Утре липсата на вода в големите градове и райони на Тракия и Родопите ще повлече омразата и отрицанието към пазарното условие на новия български капитализъм. Тази бездържавност и уникална лакомост към националните ресурси без контрол е пародия на новия обществен строй – срам и позор за всичко онова, на което се надявахме. А останахме без вода и надежда за нея!


България
  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Дубай имат басейни с вода а България си дава водата на Гърция.

    13:03 08.09.2025

  • 2 Наблюдател

    13 5 Отговор
    Няма вода, но барут ще правим с отровни химикали.

    Време е за Възраждане!

    13:03 08.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    13 3 Отговор
    Вместо тръби за вода правим снаряди.

    Коментиран от #25, #28

    13:06 08.09.2025

  • 4 Промяна

    7 6 Отговор
    Щом знаеш че това е истина напиши имената на тези с незаконното забогатяване ИЛИ ги дай на прокуратурата или на президенството нали Радев е новата месия или дай тезиимена на дружинката шарлатани ОТ 5 години рушат държавата ни КАЖИ КОИ СА ТЕЗИ КРАДЦИ ПОСОЧИ ГИ

    13:07 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Моарейн

    17 0 Отговор
    36 години демокрация - 36 години деградация и разруха.

    Коментиран от #19

    13:09 08.09.2025

  • 7 Шофьор

    11 0 Отговор
    Дисекция на Тиквун и Сфинчо! Или, по-скоро, разчленяване! Това е най-спешното, за водата можем още да изтърпим.

    Коментиран от #20

    13:11 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пламен

    10 0 Отговор
    На тези хора по провинцията никой не им обръща внимание. Те са без значение защото да лесно манипулируеми. Бандитите ще направят още две три фалшиви партии...например, Брадва, Чук, Мотика, Копие , които да викат силно как ще вкарат мафията в затвора. Оскотелите и безмозъчните както винаги ще се хванат на въдицата и ще ги гласуват....пример, Меч и Величие....после, депутати, заплати и така до следващите избори и пак от същото

    Коментиран от #13

    13:14 08.09.2025

  • 10 честен ционист

    3 0 Отговор
    Споразумението за сътрудничество между България и Израел в областта на водите е подписано на 24 март 2021 г. от тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Държавата Израел в България Н. Пр. Йорам Елрон. На 9 април същата година с Решение 332 Министерският съвет утвърждава споразумението. То влиза в сила от 26.07.2024 г. и е публикувано в Държавен вестник, брой 67 на 9 август 2024 г.

    Коментиран от #14

    13:15 08.09.2025

  • 11 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Това се прави целенасочено. Същото е и положението с умишлените пожари . Целта е поддържане на психозата за климатичните уж промени , тормоз населението, бавно обезлюдяване на части от територията, включително и с унищожаването на селскостопанските животни на хората, прокарването на безумната Зелена сделка и деиндустриалиьацията на страните като цяло.
    Допълнително се подсигуряват и с размесването на белите народи с африкански боклук във фертилна възраст.

    13:16 08.09.2025

  • 12 Кольо прави дисекция

    1 0 Отговор
    Аз си удълбочих кладенеца. Кольо стои без вода. Аз си решавам следващия проблем.

    13:18 08.09.2025

  • 13 Кирил

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "пламен":

    Той и Костя вика за русия, ама прави пачките в евро и долари

    13:20 08.09.2025

  • 14 Добре е да уточниш

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Добре е да уточниш какво обхваща това споразумение. Израел е световен номер Едно в управлението на водите. Скоро пусна нова система за очистване на питейна вода в Украйна. Изнася вода за Йордания, Газа, и води преговори да изнася в Сирия.

    Коментиран от #16

    13:22 08.09.2025

  • 15 Путинее, памаги!

    4 3 Отговор
    Ние в Плевня сме все русофили да ге!

    13:25 08.09.2025

  • 16 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Добре е да уточниш":

    Знаеш ли, кое е й хубавото на питейната вода? По подобие на петрола, можеш да я събереш и вземеш от едно място и пренесеш на друго, но за разлика от петрола, човек не би издържал повече от 3 дни без питейна вода, докато без петрол все някак ще се оправи.

    13:27 08.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хаджи Папурко

    8 0 Отговор
    Изсякоха горите, три години нон стоп ток за Error 404 и горните води изчезнаха.

    13:36 08.09.2025

  • 19 25% ГЛАСУВАЛИ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Моарейн":

    АМА ИМА БАНАНИ

    13:36 08.09.2025

  • 20 ДИСЕКЦИЯ НА ЧУТОРИТЕ ПРАСЕТА

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шофьор":

    ДИСЕКЦИЯ НА ДВЕТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПРАСЕТА И НА ТИЯ В МС ДЕТО ПУСНАХА ВОДАТА БЕЗПЛАТНО НА ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ. ЧУВАМ ЧЕ СТРУМА Е ПРЕСЪХНАЛА.

    13:41 08.09.2025

  • 21 си дзън

    7 0 Отговор
    През ВЕЦ-а на червеният Петър Курумбашев минава цялата вода от какскадата Батак.
    Затова язовирите са празни.

    13:47 08.09.2025

  • 22 Анонимен

    2 1 Отговор
    Проблема е там че се продава водата а за хората няма

    13:53 08.09.2025

  • 23 коко

    3 0 Отговор
    Ако в Народното събрание има все още умни хора трябва да забранят работата на ВЕЦ на язовири и реки както и сеченето на гори за 10 години.По-добре е даже частните ВЕЦ на язовири и реки да бъдат разрушени

    13:59 08.09.2025

  • 24 Факт

    2 0 Отговор
    Копринка е полупразен не заради турбината, която вероятно и не работи. Когато работи, водата си отива в реката. Темата за пресевните баластриери по Тунджа е много интересна. Около Дъбово са много. Сигурно и нодолу по течението!

    14:02 08.09.2025

  • 25 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Едното какво общо има с другото? Ама важното е да драскаш и да потиш очилата...

    14:04 08.09.2025

  • 26 Мицкоски

    1 1 Отговор
    Бг кенефи развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца, мизерници

    14:06 08.09.2025

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    Парамов е прав, че областните управители и кметовете трябва да правят редовно проверка на водните ресурси. Трябва да се набележат мерки при какъв обем на даден язовир какво се предприема. Въпреки, че ВЕЦ не консумира вода, трябва да се знае притока и какво е разпределението на вода за поливане и питейна вода.

    14:23 08.09.2025

  • 28 Снаряд

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Направен съм в БГ и избивам руснаци с кеф

    14:26 08.09.2025