След случилото се през февруари, знаейки принципите на нашия президент, си мислех, че той няма да иска да промени стила си. Това заяви украинският моден дизайнер Виктор Анисимов, чийто костюм бе носен от президента Володимир Зеленски по време на срещите в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери, пише WWD, цитиран от Фокус.
През февруари решението на Зеленски да носи по-небрежен и вдъхновен от военна тема костюм от друг украински бранд Damirli накара Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс да критикуват този избор. Някои журналисти също обърнаха внимание на дрехите му, като ги определиха за "неуважителни".
Инцидентът предизвика също и бурен дебат в социалните мрежи. В своя защита Зеленски отговори: "Ще нося костюм, след като тази война приключи. Може би нещо като твоя. Може би нещо по-добро, не знам. Може би нещо по-евтино".
Небрежен и вдъхновен от военната тема в Белия дом! Украински моден дизайнер проговори за облеклото на Володимир Зеленски
19 Август, 2025 18:25 1 437 48
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #23, #27
18:28 19.08.2025
2 А ето кто?
Коментиран от #18
18:30 19.08.2025
3 Сега е редно да споделите
Кака СлавКа УкраИновна
под каква форма е излизало бЕлото
във 🚾-то.
18:30 19.08.2025
4 Атина Палада
Беше с риза и едно палте без ревери ц копчета до шията.С такива палтета се ходи в гората ,не на официални срещи!
18:32 19.08.2025
5 Гробар
Голям дезайн.
Коментиран от #14
18:32 19.08.2025
6 3.14К
Коментиран от #7, #10, #13
18:33 19.08.2025
7 Атина Палада
До коментар #6 от "3.14К":Ама той Зеленски каза,че си го купил за погребението на Папата...На погребението на Папата беше с него.
18:35 19.08.2025
8 Наблюдател
Или демократите и джендърите настояват да е в контра?
Добре, че не е отишъл с рокля, все пак.
18:35 19.08.2025
9 Мхмхмхмхмх
18:36 19.08.2025
10 нееее НЕ
До коментар #6 от "3.14К":ОТ СЕЛСКИ ПАТОК -ТЪПАКА СЕЛЯН ДУР НЯМА ИНФО ЕТИКЕТ -А МА КАКВО ЛИ ИМА
18:36 19.08.2025
11 Механик
Но то дори не е до костюма. То е до външност и ментални способности.
18:37 19.08.2025
12 Добре че
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не си видял Путин как изглеждаше и какви подигравки имаше. Зеленски е готин, каквото и да облече, вярно е, че е по-млад от Путин с 30-40г :) Но и да се на една възраст, няма как да се сравнява с плешивия стар монголец Путин.
Коментиран от #16, #17
18:37 19.08.2025
13 Лост
До коментар #6 от "3.14К":Повечето прилича на униформа втора употреба на ученик от вечерно училище.
18:37 19.08.2025
14 Хаха
До коментар #5 от "Гробар":Гадно звучи, ама прати под земята над 1 000 000 руски ватенки. Кофти, но това е положението, сами са си виновни
Коментиран от #19
18:38 19.08.2025
15 Тиква
18:40 19.08.2025
16 С ТОЯ РАИСКИ ГАЗ
До коментар #12 от "Добре че":И ТИ ЩЕ УЦЕЛИШ ДАНО-------------ДА Е СМЕТОСЪБИРАЩА КОЛА НЕ АВТОБУС
18:41 19.08.2025
17 Намерил критерий
До коментар #12 от "Добре че":Лидерите по ум се мерят, а не по красота. Такива като тебе избират разни кирета, нали?
Коментиран от #26
18:41 19.08.2025
18 ............😅
До коментар #2 от "А ето кто?":конят да не се казва Лавров ? 😅
Коментиран от #20
18:41 19.08.2025
19 Хсхаха
До коментар #14 от "Хаха":И 2,6 млн.вече укри. Гадничко е, да .
18:42 19.08.2025
20 Четене с разбиране
До коментар #18 от "............😅":Статията за Лавров ли е?
Коментиран от #36
18:45 19.08.2025
21 Гретиния
18:46 19.08.2025
22 Гробар
18:48 19.08.2025
23 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако беше изгледал видеото от срещата и ако малко поне разбираше английски, щеше да разбереш, че Зеленски бъзикаше журналиста, че е със същия костюм, а не обратното.
Учете ги тези езици! Не става само с диалект от Факултета.
Коментиран от #30
18:48 19.08.2025
24 Тарас Простаков
18:48 19.08.2025
25 Никой
Не е наясно - че ако влезе в тези съюзи - няма мърдане.
18:48 19.08.2025
26 Путин е един
До коментар #17 от "Намерил критерий":от най-глупавите ръководители на Русия. Като президент, няма как да допусне да бъде подведен от свои съветници, че е възможно да смени правителството на Украйна и да тръгне с 60 километрова танкова колона към Киев. Всички видяхме руската катастрофа, която последва. Ако беше умен още тогава, трябваше да разбере, че целите на СВО са непостижими за Русия и по някакъв начин да излезе от ситуацията с по-малко унижение. За какво тогава Русия хвърли на вятъра над 1 трилион долара и изпрати на сигурна смърт над 1 милион руски войници. Дори и най-големият глупак не би се прецакал така.
Коментиран от #33, #38, #39
18:50 19.08.2025
27 Аман
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не, журналистът похвали Зеленски, че този път е с костюм и че той е човекът, направил забележка за облеклото, на което Зеленски отговори, че го помни и че е с нов костюм, а журналистът с костюм от миналия път.
18:50 19.08.2025
28 Мишел
18:50 19.08.2025
29 През февруари
През август разбра че трябва да отиде в доспехите на плужек и да лази без червен килим в белия дом.
Всъщност не му стига манталитет за да го измисли сам и затова доведе цялата неолиберална розова сган.
Те са го подготвили но резултата е същия. Краинате е нещо от руската федерация.
Проблемът не е в облеклото А във факта че двама големи си разпределят сферите на влияние ние и печалбите които могат да реализират .
Коментиран от #34
18:50 19.08.2025
30 Мдаа бе
До коментар #23 от "Гост":Попитаха наркоса с насмешка за костюма, а той отговори ..това имам, това е най- доброто ,което имам. Абе, прошляк е.
Учи езика, бре.
18:51 19.08.2025
31 Вече се изчерпахте...!
...облеклото на Володимир Зеленски...!
А в това време Важната тема е :
,,Украйна е Чао!"...!
18:51 19.08.2025
32 През февруари
През август разбра че трябва да отиде в доспехите на плужек и да лази без червен килим в белия дом.
Всъщност не му стига манталитет за да го измисли сам и затова доведе цялата неолиберална розова сган.
Те са го подготвили но резултата е същия. Краинате е нещо от руската федерация.
Проблемът не е в облеклото А във факта че двама големи си разпределят сферите на влияние ние и печалбите които могат да реализират .
18:52 19.08.2025
34 Животни
До коментар #29 от "През февруари":са българските злобни путинофили. Това са същества свикнали да живеят в робство и пълни с комплекси по изгубената диктатура. Ами да се махат в москва при кървавия руски безродник
Коментиран от #37, #41
18:53 19.08.2025
35 И Киев е Руски
18:53 19.08.2025
36 ............😅
До коментар #20 от "Четене с разбиране":Нищо в статията не води до заключение и сравнение с кон. Единственият, публична фигура, който е двойник кон, е Лавров, така че ако използвате това сравнение, всички четящи се сещат за него........😅
Коментиран от #46
18:54 19.08.2025
37 Град Козлодуй
До коментар #34 от "Животни":Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
18:55 19.08.2025
38 путелр
До коментар #26 от "Путин е един":е умопомрачително тъп руснак, кивито там се намират в изобилие.
Коментиран от #42
18:55 19.08.2025
39 Намерил критерий
До коментар #26 от "Путин е един":Тези глупости сам ли ги измисли или имаш украински жокери? По-добре не се опитвай да анализираш действията на хора, които даже на махленско ниво не разбираш! За всяко действие си има обяснение, но за това, не всеки е посветен. Едно обаче винаги е константа, най-големите глупаци, винаги са най-категорични в оценките си.
18:55 19.08.2025
40 Дон Корлеоне
18:55 19.08.2025
41 И Киев е Руски
До коментар #34 от "Животни":Не е нужно да ходим в Москва.Москва ще дойде в Европа и тогава такива като т.б ще берат баберек
Коментиран от #43
18:56 19.08.2025
42 пРосия
До коментар #38 от "путелр":Е населена с идиоти.
Коментиран от #45, #48
18:56 19.08.2025
43 Копейкотрошач
До коментар #41 от "И Киев е Руски":Копейкотрошач
Коментиран от #44
18:57 19.08.2025
44 И Киев е Руски
До коментар #43 от "Копейкотрошач":И тя така ми викаше но вземаше копейките които заработваше при мен за да те издържа
19:00 19.08.2025
45 И Киев е Руски
До коментар #42 от "пРосия":Скоро ще ви изгоним и ще решим проблема.Проблем ще сте на мъглявият Албион но при условие че Путин не реши друго.Да няма албион
19:05 19.08.2025
46 Четене с разбиране
До коментар #36 от "............😅":Тук за "сещане", изобщо и дума не може да става! Стандартен израз.
19:21 19.08.2025
47 Дизайнер
19:26 19.08.2025
48 минаващ
До коментар #42 от "пРосия":Явно си описал махалата дето живееш - всите все отбор юнаци и умници ...! Ха-ха !
19:40 19.08.2025