Небрежен и вдъхновен от военната тема в Белия дом! Украински моден дизайнер проговори за облеклото на Володимир Зеленски
  Тема: Украйна

Небрежен и вдъхновен от военната тема в Белия дом! Украински моден дизайнер проговори за облеклото на Володимир Зеленски

19 Август, 2025 18:25 1 437 48

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

През февруари решението на Зеленски да носи по-небрежен костюм от друг украински бранд Damirli накара Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс да критикуват този избор

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След случилото се през февруари, знаейки принципите на нашия президент, си мислех, че той няма да иска да промени стила си. Това заяви украинският моден дизайнер Виктор Анисимов, чийто костюм бе носен от президента Володимир Зеленски по време на срещите в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери, пише WWD, цитиран от Фокус.

Инцидентът предизвика също и бурен дебат в социалните мрежи. В своя защита Зеленски отговори: "Ще нося костюм, след като тази война приключи. Може би нещо като твоя. Може би нещо по-добро, не знам. Може би нещо по-евтино".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 13 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Журналистите подиграваха Зеленски за костюма.Един го бъзна че е от миналия път.

    Коментиран от #12, #23, #27

    18:28 19.08.2025

  • 2 А ето кто?

    14 1 Отговор
    Конь в пальто!

    Коментиран от #18

    18:30 19.08.2025

  • 3 Сега е редно да споделите

    18 0 Отговор
    И расказите на чистачата на просячето
    Кака СлавКа УкраИновна
    под каква форма е излизало бЕлото
    във 🚾-то.

    18:30 19.08.2025

  • 4 Атина Палада

    19 1 Отговор
    Ама той Зеленски и снощи ме беше с костюм..
    Беше с риза и едно палте без ревери ц копчета до шията.С такива палтета се ходи в гората ,не на официални срещи!

    18:32 19.08.2025

  • 5 Гробар

    19 1 Отговор
    Попско расо.
    Голям дезайн.

    Коментиран от #14

    18:32 19.08.2025

  • 6 3.14К

    24 1 Отговор
    Костюма на наркомана е като на електроженист от турски поток. В Украйна се ползва от погребалните агенти.

    Коментиран от #7, #10, #13

    18:33 19.08.2025

  • 7 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "3.14К":

    Ама той Зеленски каза,че си го купил за погребението на Папата...На погребението на Папата беше с него.

    18:35 19.08.2025

  • 8 Наблюдател

    19 2 Отговор
    Милардера Зеленски със замъци и имоти по цял свят няма пари за приличен костюм?
    Или демократите и джендърите настояват да е в контра?
    Добре, че не е отишъл с рокля, все пак.

    18:35 19.08.2025

  • 9 Мхмхмхмхмх

    16 1 Отговор
    Погребално облекло.

    18:36 19.08.2025

  • 10 нееее НЕ

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "3.14К":

    ОТ СЕЛСКИ ПАТОК -ТЪПАКА СЕЛЯН ДУР НЯМА ИНФО ЕТИКЕТ -А МА КАКВО ЛИ ИМА

    18:36 19.08.2025

  • 11 Механик

    17 1 Отговор
    Той и стоя "костюм" беше нелеп. Даже повече от колкото когато беше по потник.
    Но то дори не е до костюма. То е до външност и ментални способности.

    18:37 19.08.2025

  • 12 Добре че

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не си видял Путин как изглеждаше и какви подигравки имаше. Зеленски е готин, каквото и да облече, вярно е, че е по-млад от Путин с 30-40г :) Но и да се на една възраст, няма как да се сравнява с плешивия стар монголец Путин.

    Коментиран от #16, #17

    18:37 19.08.2025

  • 13 Лост

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "3.14К":

    Повечето прилича на униформа втора употреба на ученик от вечерно училище.

    18:37 19.08.2025

  • 14 Хаха

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Гадно звучи, ама прати под земята над 1 000 000 руски ватенки. Кофти, но това е положението, сами са си виновни

    Коментиран от #19

    18:38 19.08.2025

  • 15 Тиква

    14 1 Отговор
    Крадлива,наркоманската бандера,както и окружението на тоя крадлив евронацюг.

    18:40 19.08.2025

  • 16 С ТОЯ РАИСКИ ГАЗ

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Добре че":

    И ТИ ЩЕ УЦЕЛИШ ДАНО-------------ДА Е СМЕТОСЪБИРАЩА КОЛА НЕ АВТОБУС

    18:41 19.08.2025

  • 17 Намерил критерий

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Добре че":

    Лидерите по ум се мерят, а не по красота. Такива като тебе избират разни кирета, нали?

    Коментиран от #26

    18:41 19.08.2025

  • 18 ............😅

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "А ето кто?":

    конят да не се казва Лавров ? 😅

    Коментиран от #20

    18:41 19.08.2025

  • 19 Хсхаха

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    И 2,6 млн.вече укри. Гадничко е, да .

    18:42 19.08.2025

  • 20 Четене с разбиране

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "............😅":

    Статията за Лавров ли е?

    Коментиран от #36

    18:45 19.08.2025

  • 21 Гретиния

    9 0 Отговор
    Подозирам че Грета ми шавори ! Като че ли си менкат дрехите със Зелю ?!

    18:46 19.08.2025

  • 22 Гробар

    10 2 Отговор
    Киевската еврейска ку. ртизанка забавлява похотливия Тръмпоч. Може и свирка да му е врътнала.

    18:48 19.08.2025

  • 23 Гост

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако беше изгледал видеото от срещата и ако малко поне разбираше английски, щеше да разбереш, че Зеленски бъзикаше журналиста, че е със същия костюм, а не обратното.
    Учете ги тези езици! Не става само с диалект от Факултета.

    Коментиран от #30

    18:48 19.08.2025

  • 24 Тарас Простаков

    3 6 Отговор
    Така сме ние Великите У ! Слава !

    18:48 19.08.2025

  • 25 Никой

    9 2 Отговор
    Сам въвлече народа си във война - трябваше да даде автономия на руските области и да се откаже от ЕС и НАТО - по същество агресивни организации.

    Не е наясно - че ако влезе в тези съюзи - няма мърдане.

    18:48 19.08.2025

  • 26 Путин е един

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "Намерил критерий":

    от най-глупавите ръководители на Русия. Като президент, няма как да допусне да бъде подведен от свои съветници, че е възможно да смени правителството на Украйна и да тръгне с 60 километрова танкова колона към Киев. Всички видяхме руската катастрофа, която последва. Ако беше умен още тогава, трябваше да разбере, че целите на СВО са непостижими за Русия и по някакъв начин да излезе от ситуацията с по-малко унижение. За какво тогава Русия хвърли на вятъра над 1 трилион долара и изпрати на сигурна смърт над 1 милион руски войници. Дори и най-големият глупак не би се прецакал така.

    Коментиран от #33, #38, #39

    18:50 19.08.2025

  • 27 Аман

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не, журналистът похвали Зеленски, че този път е с костюм и че той е човекът, направил забележка за облеклото, на което Зеленски отговори, че го помни и че е с нов костюм, а журналистът с костюм от миналия път.

    18:50 19.08.2025

  • 28 Мишел

    3 8 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска да си почине от войната, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    18:50 19.08.2025

  • 29 През февруари

    10 2 Отговор
    Зеленото животно си мислеше че е богоизбран.
    През август разбра че трябва да отиде в доспехите на плужек и да лази без червен килим в белия дом.
    Всъщност не му стига манталитет за да го измисли сам и затова доведе цялата неолиберална розова сган.
    Те са го подготвили но резултата е същия. Краинате е нещо от руската федерация.
    Проблемът не е в облеклото А във факта че двама големи си разпределят сферите на влияние ние и печалбите които могат да реализират .

    Коментиран от #34

    18:50 19.08.2025

  • 30 Мдаа бе

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Попитаха наркоса с насмешка за костюма, а той отговори ..това имам, това е най- доброто ,което имам. Абе, прошляк е.
    Учи езика, бре.

    18:51 19.08.2025

  • 31 Вече се изчерпахте...!

    9 0 Отговор
    Та стигнахте до теми да чоплите...
    ...облеклото на Володимир Зеленски...!
    А в това време Важната тема е :
    ,,Украйна е Чао!"...!

    18:51 19.08.2025

  • 32 През февруари

    7 3 Отговор
    Зеленото животно си мислеше че е богоизбран.
    През август разбра че трябва да отиде в доспехите на плужек и да лази без червен килим в белия дом.
    Всъщност не му стига манталитет за да го измисли сам и затова доведе цялата неолиберална розова сган.
    Те са го подготвили но резултата е същия. Краинате е нещо от руската федерация.
    Проблемът не е в облеклото А във факта че двама големи си разпределят сферите на влияние ние и печалбите които могат да реализират .

    18:52 19.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Животни

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "През февруари":

    са българските злобни путинофили. Това са същества свикнали да живеят в робство и пълни с комплекси по изгубената диктатура. Ами да се махат в москва при кървавия руски безродник

    Коментиран от #37, #41

    18:53 19.08.2025

  • 35 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Най добрият дизайнер за зелето е дърводелеца

    18:53 19.08.2025

  • 36 ............😅

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Четене с разбиране":

    Нищо в статията не води до заключение и сравнение с кон. Единственият, публична фигура, който е двойник кон, е Лавров, така че ако използвате това сравнение, всички четящи се сещат за него........😅

    Коментиран от #46

    18:54 19.08.2025

  • 37 Град Козлодуй

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Животни":

    Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    18:55 19.08.2025

  • 38 путелр

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Путин е един":

    е умопомрачително тъп руснак, кивито там се намират в изобилие.

    Коментиран от #42

    18:55 19.08.2025

  • 39 Намерил критерий

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин е един":

    Тези глупости сам ли ги измисли или имаш украински жокери? По-добре не се опитвай да анализираш действията на хора, които даже на махленско ниво не разбираш! За всяко действие си има обяснение, но за това, не всеки е посветен. Едно обаче винаги е константа, най-големите глупаци, винаги са най-категорични в оценките си.

    18:55 19.08.2025

  • 40 Дон Корлеоне

    0 5 Отговор
    Хаяско е като палячо до Зеленски.

    18:55 19.08.2025

  • 41 И Киев е Руски

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Животни":

    Не е нужно да ходим в Москва.Москва ще дойде в Европа и тогава такива като т.б ще берат баберек

    Коментиран от #43

    18:56 19.08.2025

  • 42 пРосия

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "путелр":

    Е населена с идиоти.

    Коментиран от #45, #48

    18:56 19.08.2025

  • 43 Копейкотрошач

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "И Киев е Руски":

    Копейкотрошач

    Коментиран от #44

    18:57 19.08.2025

  • 44 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Копейкотрошач":

    И тя така ми викаше но вземаше копейките които заработваше при мен за да те издържа

    19:00 19.08.2025

  • 45 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "пРосия":

    Скоро ще ви изгоним и ще решим проблема.Проблем ще сте на мъглявият Албион но при условие че Путин не реши друго.Да няма албион

    19:05 19.08.2025

  • 46 Четене с разбиране

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "............😅":

    Тук за "сещане", изобщо и дума не може да става! Стандартен израз.

    19:21 19.08.2025

  • 47 Дизайнер

    2 0 Отговор
    Най ще му отива костюм на раета и кепе от същия плат,ако междувпрочем,не му скроят и дървено пардесю.

    19:26 19.08.2025

  • 48 минаващ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "пРосия":

    Явно си описал махалата дето живееш - всите все отбор юнаци и умници ...! Ха-ха !

    19:40 19.08.2025

Новини по държави:
