Небрежен и вдъхновен от военната тема в Белия дом! Украински моден дизайнер проговори за облеклото на Володимир Зеленски

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приклю ...