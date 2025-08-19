Новини
Шефът на НАТО: Темата за войски на украински терен изобщо не е била обсъждана в Белия дом
  Тема: Украйна

Шефът на НАТО: Темата за войски на украински терен изобщо не е била обсъждана в Белия дом

19 Август, 2025 16:55 1 173 52

Марк Рюте описа срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския държавен глава Зеленски и европейските лидери като много успешна

Шефът на НАТО: Темата за войски на украински терен изобщо не е била обсъждана в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) Марк Рюте заяви, че дискусиите в Белия дом не са включвали изпращането на войски в Украйна.

Той описа срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Зеленски и европейските лидери като "много успешна".

В интервю за Fox News Рюте потвърди, че темата за "войски на място" "изобщо не е била обсъждана".

Разговорите се фокусираха върху възможни гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ. Рюте заяви, че лидерите обмислят рамка за сигурност, моделирана по член 5 от НАТО, която ще задължи съюзните държави да реагират колективно в случай на бъдеща агресия срещу Украйна.

Шефът на НАТО също така нарече Тръмп "прагматичен миротворец" и отбеляза усилията за започване на диалог с Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Макарон каза че трябва да се пратят войски.

    16:56 19.08.2025

  • 2 Росен Желязков

    9 13 Отговор
    Българската армия ще защитава Украйна!

    Коментиран от #52

    16:57 19.08.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    25 5 Отговор
    Изпращането на войски в Украйна ще е обявяване на ТСВ от страна на колективния Запад!

    Коментиран от #20

    16:57 19.08.2025

  • 4 Факти

    5 28 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    Коментиран от #9

    16:58 19.08.2025

  • 5 Българин

    21 1 Отговор
    Докато Путин бе в Аляска Медведев за един ден стопанисваше червения бутон но издържа...може би трудно след голяма вътрешна борба но устиска! Сега в края на годината трябва да му присъдят Нобелова Награда За Мир!

    16:59 19.08.2025

  • 6 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 14 Отговор
    В Русия осъдиха 75-годишен мъж на 1 година и 2 месеца условно заради това, че в социална мрежа е написал, че Сталин бил диктатор.
    Онзи сладур Виткоф, от трупата на Тръмп, каза, че гаранциите били, че Русия щяла да запише в конституцията си, че няма да напада европейски страни. 😆
    Ама в руската конституция пише и че има свобода на словото - Чл. 29, ал. 1: "На всеки се гарантира свободата на мисълта и словото."

    Коментиран от #12

    16:59 19.08.2025

  • 7 Бонев

    18 3 Отговор
    Микроните искат да пращат,ама на тях в случая е отредена ролята единствено на банкомат.

    16:59 19.08.2025

  • 8 Дудов

    5 1 Отговор
    Некви селяци...И селяците им се кефят.Аде e-бете се oтзат, селяци

    17:00 19.08.2025

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Пак ли се беше барнал в костюмче на горски пазач ?

    17:00 19.08.2025

  • 10 Тръмп и Путин

    15 2 Отговор
    искат Украйна да даде Донбас срещу гаранция- Франция!
    Лидерите на Европа се чудят как да вземат завоя.

    Коментиран от #16

    17:00 19.08.2025

  • 11 Факти

    8 8 Отговор
    И какви ще са гаранциите за сигурност? То има само три варианта - ядрено оръжие, членство в НАТО или натовски войски на място.

    Коментиран от #19, #40

    17:01 19.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 властелина на пръстените

    10 1 Отговор
    сочи вратата
    на шерифа на нато

    17:02 19.08.2025

  • 14 Тръмп и Путин

    8 1 Отговор
    не искат западни войски в Украйна.
    Тръмп повтаря Путин във всичко.
    Нищо не е свършило, Тръмп се върти на всеки ден наопаки.

    17:02 19.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не е баш така копеи

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп и Путин":

    Путлер се моли на Тръмп да му даде Донбас.3,7 години още не са го превзели

    17:04 19.08.2025

  • 17 Тома

    14 0 Отговор
    До колкото знаем зельо беше сам при Тръмп а после извикаха желаещите.Така че рюте не знае какво е говорил татко му.

    17:04 19.08.2025

  • 18 Дън Бай

    9 1 Отговор
    Пък този Рюте е големо....
    мекотело.

    17:05 19.08.2025

  • 19 Българин

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Има и вариант в който Украйна прекратява съществуването си...и той е най-вероятния! Полша, Унгария и Румъния само чакат на "Пусия..."

    Коментиран от #33

    17:05 19.08.2025

  • 20 Глупости

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    нали целта им е да гарантират мирното споразумение.

    Коментиран от #50

    17:05 19.08.2025

  • 21 ДАВАЙТЕ ДЖЕПАНЕ НА УКРИТЕ!

    5 6 Отговор
    РУСНАК РАЗБИРА СМО ОТ БОЙ И СТРОЙ.

    17:05 19.08.2025

  • 22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 3 Отговор
    Видяхте ли гневната позиция на Възраждане срещу изграждането на военна база на НАТО в Кабиле, за което правителството съобщи и медиите направиха серии от репортажи? Същата база, срещу която протестираха мощно по време на кабинета Денков.
    Защото и аз не я видях?!
    О, чакайте малко... сега на власт са началниците им от ГЕРБ. Тихо, тихо, да не чуят феновете им.

    17:06 19.08.2025

  • 23 Мишел

    8 2 Отговор
    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    17:06 19.08.2025

  • 24 Мишел

    4 7 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска да си почине от войната, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    Коментиран от #31

    17:06 19.08.2025

  • 25 пешо

    5 0 Отговор
    пак ли тоя пе

    17:09 19.08.2025

  • 26 Бесарабски фронт

    8 4 Отговор
    УКРОИНФО съобщава, че Зеленски е приет в правителствената болница в Киев с инфаркт!

    Коментиран от #43

    17:11 19.08.2025

  • 27 Путинистите

    2 4 Отговор
    В окопите, натовци по плажовете. Реалност

    17:16 19.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами логично

    6 0 Отговор
    То ще трябват мироопазващи войски трябва да са неутрални например от Китай, Северна Корея и т.н.

    17:18 19.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А кво казва 0краинец

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    Коментиран от #35, #44

    17:20 19.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Копейкотрошач

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Има и друг вариант.Сети ли се?

    17:22 19.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Реалност

    3 3 Отговор
    Завръщането на руските войски от Европа в Русия след победата над Наполеон води до антицарското въстание на декабристите през 1825 г.
    Поражението на Русия в Руско-японската война доведе до революцията от 1905 г.
    Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война доведе до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция от 1917 г.
    Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
    Със завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. започва разпадането на СССР.
    Знаейки това, Путин не може да прекрати войната с Украйна и да върне войските си у дома. Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помага на Сталин да избегне следвоенен преврат.
    Ето защо Путин мечтае да окупира Украйна, както и Балтийските държави, Финландия, Полша и др., за да държи армията си по-далеч от Москва.
    Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в „афганистански“ бандити, които тероризираха цялото население на СССР.И той знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, грабят и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.

    17:23 19.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Уса

    4 1 Отговор
    С мистър Тръмп ще поставим смартчук на всеки урсулец и когато си помислите нещо нечовешко да го опуа с различна сила.Трябва да сте щастливи,ако настигнете по разум най-глупавата маймуна

    17:25 19.08.2025

  • 40 !!!?

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Доколкото разбрах, гаранцията ще е като чл.5, ако Русия нападне Украйна отново след години, ще бъде нападната от САЩ и НАТО. Но, честно казано, не очаквам в близките 100г. Русия да се забърка в нов конфликт, защото сега понесе невиждани щети и нова конфронтация ще е пагубна за нея.

    17:26 19.08.2025

  • 41 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сладкишът на Доктор Сириус!

    17:26 19.08.2025

  • 42 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    4 8 Отговор
    Няма друг случай в историята на света, главнокомандващ, който 11 години не може да превземе една област от съседна държава с военни средства, а уж били "вторая" 🤣, да се моли на друга сила да му признае незавзетите територии .
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Б.си cмoтаняците са тия монголоидни opки !

    Коментиран от #45

    17:28 19.08.2025

  • 43 ТАСС

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Бесарабски фронт":

    Новината е съвсем друга и от миналата година

    Украинският президент Володимир Зеленски посети детската болница в Киев, пострадала при руска атака

    17:29 19.08.2025

  • 44 Грешиш

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "А кво казва 0краинец":

    От Кремъл казват точно обратното, и това може би е единствената истина, която са казали досега :

    Русия не може да си позволи да спре войната, преди постигането на целите й - демилитаризация и денацификация на Украйна. В тази война Русия хвърли целия си възможен финансов и военен ресурс, бъдещето и съществуването на Русия е поставено под въпрос, казват няколко източника от Кремъл.

    17:33 19.08.2025

  • 45 Много добро

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    наблюдение! За това Путин няма да спре сам. Трябва да бъде спрян!

    17:46 19.08.2025

  • 46 Фен

    3 1 Отговор
    Там явно са се обсъждали само условията за капитулацията на Украйна.

    17:48 19.08.2025

  • 47 Тръмпутин.

    3 0 Отговор
    Тръмп повтаря кремълските опорни точки:

    1. Няма незабавно спиране на огъня, т.е. продължават да умират хора и от двете страни, докато Путин вероятно ще протака преговорите колкото си иска. На Путин не му пука за човешкия живот.
    2.Тръмп иска Украйна да отстъпи целия Донбас без бой, това означава линията на контакт да се премести с 80 км. на север от сегашните, демек цялата украинска отбранителна линия да се предаде на Русия?! В това число и украинските градове - крепости.
    3. Тръмп иска Украйна да забрави за НАТО! Изцяло руският наратив! И какви гаранции ще предостави Тръмп на Украйна тогава? Путин е против всякакви западни войски в Украйна. И агент Краснов ще приеме.

    С прости думи- Украйна да предаде всичко за гаранция- Франция!

    17:52 19.08.2025

  • 48 Ами не е обсъждана

    0 1 Отговор
    Путин каза немощен и Тръпков заповяда на ОйроДжендарите забравете. Та кое тРебЕ да се обсъжда.

    17:53 19.08.2025

  • 49 Карго 200

    1 2 Отговор
    Моля всички да участват в това проучване.
    Путинисти, елате и отговорете.

    През есента на 1941 г. германските танкове бяха по-близо до Москва, отколкото руските танкове до Киев през пролетта на 2022 г.
    Трябваше ли СССР да спре съпротивата и да подпише споразумение при условията на Германия?

    18:01 19.08.2025

  • 50 Твоите глупости не са валидни за господи

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Глупости":

    Тръмп който ясно каза че в Украйна няма да бъдат пращани войски на НАТО.
    Розовите европейски понита без негово съгласие няма да смеят да си вдигнат опашките.

    18:09 19.08.2025

  • 51 Референдум

    3 1 Отговор
    За излизане на България от НАТО

    18:13 19.08.2025

  • 52 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Росен Желязков":

    Ще пратим българските къдровачки в Украина защото мъже няма армията е пълна с жени

    18:18 19.08.2025

