Шефът на НАТО: Темата за войски на украински терен изобщо не е била обсъждана в Белия дом

Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) Марк Рюте заяви, че дискусиите в Белия дом не са включвали изпращането на войски в Украйна.

Той описа срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Зеленски и европейските лидери като "много успешна".

В интервю за Fox News Рюте потвърди, че темата за "войски на място" "изобщо не е била обсъждана".

Разговорите се фокусираха върху възможни гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ. Рюте заяви, че лидерите обмислят рамка за сигурност, моделирана по член 5 от НАТО, която ще задължи съюзните държави да реагират колективно в случай на бъдеща агресия срещу Украйна.

Шефът на НАТО също така нарече Тръмп "прагматичен миротворец" и отбеляза усилията за започване на диалог с Русия.