Шефът на НАТО: Темата за войски на украински терен изобщо не е била обсъждана в Белия дом

Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) Марк Рюте заяви, че дискусиите в Белия дом не са включвали изпращането на войски в Украйна.
Той описа срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Зеленски и европейските лидери като "много успешна".
В интервю за Fox News Рюте потвърди, че темата за "войски на място" "изобщо не е била обсъждана".
Разговорите се фокусираха върху възможни гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ. Рюте заяви, че лидерите обмислят рамка за сигурност, моделирана по член 5 от НАТО, която ще задължи съюзните държави да реагират колективно в случай на бъдеща агресия срещу Украйна.
Шефът на НАТО също така нарече Тръмп "прагматичен миротворец" и отбеляза усилията за започване на диалог с Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:56 19.08.2025
2 Росен Желязков
Коментиран от #52
16:57 19.08.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #20
16:57 19.08.2025
4 Факти
Коментиран от #9
16:58 19.08.2025
5 Българин
16:59 19.08.2025
6 РФ е един огромен КЕН eф !
Онзи сладур Виткоф, от трупата на Тръмп, каза, че гаранциите били, че Русия щяла да запише в конституцията си, че няма да напада европейски страни. 😆
Ама в руската конституция пише и че има свобода на словото - Чл. 29, ал. 1: "На всеки се гарантира свободата на мисълта и словото."
Коментиран от #12
16:59 19.08.2025
7 Бонев
16:59 19.08.2025
8 Дудов
17:00 19.08.2025
9 Кажи честно ... 🤣
До коментар #4 от "Факти":Пак ли се беше барнал в костюмче на горски пазач ?
17:00 19.08.2025
10 Тръмп и Путин
Лидерите на Европа се чудят как да вземат завоя.
Коментиран от #16
17:00 19.08.2025
11 Факти
Коментиран от #19, #40
17:01 19.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 властелина на пръстените
на шерифа на нато
17:02 19.08.2025
14 Тръмп и Путин
Тръмп повтаря Путин във всичко.
Нищо не е свършило, Тръмп се върти на всеки ден наопаки.
17:02 19.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не е баш така копеи
До коментар #10 от "Тръмп и Путин":Путлер се моли на Тръмп да му даде Донбас.3,7 години още не са го превзели
17:04 19.08.2025
17 Тома
17:04 19.08.2025
18 Дън Бай
мекотело.
17:05 19.08.2025
19 Българин
До коментар #11 от "Факти":Има и вариант в който Украйна прекратява съществуването си...и той е най-вероятния! Полша, Унгария и Румъния само чакат на "Пусия..."
Коментиран от #33
17:05 19.08.2025
20 Глупости
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":нали целта им е да гарантират мирното споразумение.
Коментиран от #50
17:05 19.08.2025
21 ДАВАЙТЕ ДЖЕПАНЕ НА УКРИТЕ!
17:05 19.08.2025
22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Защото и аз не я видях?!
О, чакайте малко... сега на власт са началниците им от ГЕРБ. Тихо, тихо, да не чуят феновете им.
17:06 19.08.2025
23 Мишел
17:06 19.08.2025
24 Мишел
Коментиран от #31
17:06 19.08.2025
25 пешо
17:09 19.08.2025
26 Бесарабски фронт
Коментиран от #43
17:11 19.08.2025
27 Путинистите
17:16 19.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами логично
17:18 19.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А кво казва 0краинец
До коментар #24 от "Мишел":Арестович
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
Коментиран от #35, #44
17:20 19.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Копейкотрошач
До коментар #19 от "Българин":Има и друг вариант.Сети ли се?
17:22 19.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Реалност
Поражението на Русия в Руско-японската война доведе до революцията от 1905 г.
Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война доведе до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция от 1917 г.
Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
Със завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. започва разпадането на СССР.
Знаейки това, Путин не може да прекрати войната с Украйна и да върне войските си у дома. Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помага на Сталин да избегне следвоенен преврат.
Ето защо Путин мечтае да окупира Украйна, както и Балтийските държави, Финландия, Полша и др., за да държи армията си по-далеч от Москва.
Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в „афганистански“ бандити, които тероризираха цялото население на СССР.И той знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, грабят и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.
17:23 19.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Уса
17:25 19.08.2025
40 !!!?
До коментар #11 от "Факти":Доколкото разбрах, гаранцията ще е като чл.5, ако Русия нападне Украйна отново след години, ще бъде нападната от САЩ и НАТО. Но, честно казано, не очаквам в близките 100г. Русия да се забърка в нов конфликт, защото сега понесе невиждани щети и нова конфронтация ще е пагубна за нея.
17:26 19.08.2025
41 Анонимен
17:26 19.08.2025
42 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
🤣🤣🤣🤣🤣
Б.си cмoтаняците са тия монголоидни opки !
Коментиран от #45
17:28 19.08.2025
43 ТАСС
До коментар #26 от "Бесарабски фронт":Новината е съвсем друга и от миналата година
Украинският президент Володимир Зеленски посети детската болница в Киев, пострадала при руска атака
17:29 19.08.2025
44 Грешиш
До коментар #31 от "А кво казва 0краинец":От Кремъл казват точно обратното, и това може би е единствената истина, която са казали досега :
Русия не може да си позволи да спре войната, преди постигането на целите й - демилитаризация и денацификация на Украйна. В тази война Русия хвърли целия си възможен финансов и военен ресурс, бъдещето и съществуването на Русия е поставено под въпрос, казват няколко източника от Кремъл.
17:33 19.08.2025
45 Много добро
До коментар #42 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":наблюдение! За това Путин няма да спре сам. Трябва да бъде спрян!
17:46 19.08.2025
46 Фен
17:48 19.08.2025
47 Тръмпутин.
1. Няма незабавно спиране на огъня, т.е. продължават да умират хора и от двете страни, докато Путин вероятно ще протака преговорите колкото си иска. На Путин не му пука за човешкия живот.
2.Тръмп иска Украйна да отстъпи целия Донбас без бой, това означава линията на контакт да се премести с 80 км. на север от сегашните, демек цялата украинска отбранителна линия да се предаде на Русия?! В това число и украинските градове - крепости.
3. Тръмп иска Украйна да забрави за НАТО! Изцяло руският наратив! И какви гаранции ще предостави Тръмп на Украйна тогава? Путин е против всякакви западни войски в Украйна. И агент Краснов ще приеме.
С прости думи- Украйна да предаде всичко за гаранция- Франция!
17:52 19.08.2025
48 Ами не е обсъждана
17:53 19.08.2025
49 Карго 200
Путинисти, елате и отговорете.
През есента на 1941 г. германските танкове бяха по-близо до Москва, отколкото руските танкове до Киев през пролетта на 2022 г.
Трябваше ли СССР да спре съпротивата и да подпише споразумение при условията на Германия?
18:01 19.08.2025
50 Твоите глупости не са валидни за господи
До коментар #20 от "Глупости":Тръмп който ясно каза че в Украйна няма да бъдат пращани войски на НАТО.
Розовите европейски понита без негово съгласие няма да смеят да си вдигнат опашките.
18:09 19.08.2025
51 Референдум
18:13 19.08.2025
52 Иванов
До коментар #2 от "Росен Желязков":Ще пратим българските къдровачки в Украина защото мъже няма армията е пълна с жени
18:18 19.08.2025