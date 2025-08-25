Новини
"Съветвам ви, спасявайте се": как се евакуират край Покровск
  Тема: Украйна

"Съветвам ви, спасявайте се": как се евакуират край Покровск

25 Август, 2025 20:20 1 051 36

Разселването и настаняването на хората от близките до фронта общини, е не по-малко сложно от тяхната евакуация

"Съветвам ви, спасявайте се": как се евакуират край Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Сградите горят. Покровск всъщност вече го няма", казва украинец. Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават. Фронтът опасно се приближава и към Добропиля. Репортаж на ДВ.

"Куфарите ни са готови", казва пред ДВ Наталия, която живее в село Святогоровка, близо до град Добропиля, към който руската армия напредва все повече. Армията на Украйна е успяла да освободи няколко населени места, но съседните общини остават под постоянен огън. Наталия все още не е заминала само заради възрастните си родители, които отказват да се евакуират. „Баща ми казва: тук съм роден и тук ще умра. А аз го питам – кой ще те погребе, когато умреш?“.

Село Святогоровка е опустяло, обикалят само доброволците от групата „Белият ангел“, които помагат на желаещите да се евакуират. Както навсякъде в Донецка област, и тук руските войски се опитват да пресекат пътищата за логистична подкрепа на украинците, атакувайки автомобилите с дронове. Между населените места се появяват все повече коридори с мрежи, които да спират дроновете.

"Но къде ще живея?"

Евакуацията е опасна, поради което доброволецът Давид и полицаят Иля Малцев пътуват с брониран автомобил. Те трябва да посетят два адреса в Святогоровка. На първия ги чака 74-годишната Мария, която едва стига да колата с бастуна си.

„Дроновете летят право към нас, минават над къщите ни. Не исках да заминавам – казах си, че вече съм стара, но животът ме накара. Стана непоносимо – на нашата улица остана само една съседка, всички други заминаха.“

Вторият адрес се намира по-трудно - „Белият ангел“ трябва да издири 70-годишната Татяна, която в крайна сметка открива в една изоставена къща. Тя се преселила там преди седмица – след като блокът ѝ в Добропиля бил разрушен при обстрел. „Покъщнината ми остана там“, споделя Татяна.

Тя не иска да заминава, но благодари на евакуационната група. Пътьом се чуди къде ще получава пенсията си отсега нататък. „Вероятно там, където ще живеете“, ѝ казват. „Но къде ще живея?“, пита объркано Татяна.

"Обстановката се промени много рязко"

Разселването и настаняването на хората от близките до фронта общини, е не по-малко сложно от тяхната евакуация, казва полицаят Константин Туницки от „Белият ангел“. Той разказва, че евакуираните отиват най-напред в междинен пункт в Донецка област, откъдето доброволци ги откарват в Днепропетровска област. Там или ги качват на влакове, или ги настаняват във временен приют. Само че тази седмица броят на евакуираните значително е надвишил местата в приюта, наложило се да настанят част от хората в палатки.

От района на Добропиля ежедневно постъпват по няколко десетки заявки за евакуация, казва полицаят Туницки. „Обстановката се промени много рязко.“ А автомобилите на евакуационните екипи не са достатъчно.

Ако екипът не може да влезе в някое населено място заради голямата опасност, той моли хората да излязат оттам пеша, обяснява Туницки. Той разказва как от село Никаноровка, в което се водели ожесточени боеве, двама възрастни хора извели на количка лежащо болна възрастна жена. Успели да се свържат с евакуационния екип и обяснили, че когато дошли руските военни, те застреляли сина на лежащо болната жена и нейните съседи, които се криели в мазето. Тримата били единствените оцелели от селото.

"Хората бързо си събраха багажа и заминаха"

Хората заминават от Добропиля и околностите му и със собствен превоз. Слагат по автомобилите бели ленти, за да се защитят от руските дронове. Наталия, която е тръгнала на път със съпруга си и с котката, казва: „Много от жилищата са разрушени, в града е много страшно. Хората бързо си събраха багажа и заминаха“.

„Още не съм решила какво ще правя по-нататък“, продължава Наташа. Като начало ще замине при сина си в Тернопол. А майка ѝ е останала в Доброполе. „Не успях да я убедя да замине“, споделя жената.

Има и хора, които отказват да се евакуират – най-често защото за евакуацията са ги записали техни роднини, които се тревожат за тях, а не самите те, обяснява Туницки. Но дори в тези случаи евакуационният екип се опитва да убеди хората да заминат. „Ще дойде момент, в който вече никой няма да може да ги вземе. А те ще искат да си тръгнат“, казва той.

"Съветът ми е – спасявайте се"

56-годишният Олег от Покровск съветва останалите в Добропиля да заминат, за да се спасят. Той има рани по лицето, шев над окото, ръката му е превързана. Същата сутрин е заминал с велосипед от Покровск. „Провървя ми – измъкнах се“, споделя Олег.

Три дни по-рано в двора на Олег долетял руски нападателен дрон. „Стори ми се, че няма нищо страшно, но прогърмя дветкавичен взрив“, спомня си мъжът. Съседите му помогнали, но мъжът е загубил частично зрението си. Решил да замине, защото болниците в Покровск вече не работят. „Градът е под постоянен обстрел. Сградите горят. Градът всъщност вече го няма“, разказва Олег. През юни брат му загинал от артилерийски снаряд и го погребали до оградата. „Много хора са погребани в градините“, казва мъжът.

„Ако някой се съмнява, съветът ми е – заминавайте“, повтаря Олег. Когато миналата есен започнала евакуацията в Покровск, той изпратил жена си и дъщеря си в Одеса. „Останах заради имуществото – сам съм вдигнал къщата със собствените си ръце. Държах на нея, не се видя, че животът е по-скъп“, обобщава Олег. Събрал е вещите си в две чанти, с които е тръгнал към жена си и дъщеря си. Те едва току-що са разбрали, че е бил ранен – защото връзка с Покровск няма.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    28 2 Отговор
    Зеленски ходи да се снима там - от това по-голямо предупреждение за бъдещето на града няма.

    20:22 25.08.2025

  • 2 Нагли укри

    28 3 Отговор
    Фашизоидите са се скрили в града. Водете си войната по полянките и горичките да ви видиме колко ще изкарате. Коя уважаваща себе си армия се крие в къщите на хората?

    Коментиран от #29, #33

    20:22 25.08.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    32 4 Отговор
    Русия освобождава едно след друго селата и един след друг градовете!

    20:22 25.08.2025

  • 4 Пропаганда

    17 2 Отговор
    Екипът за евакуация от двама човека ли е?
    Дай Боже, по-скоро край на, войната!

    20:23 25.08.2025

  • 5 Дух

    6 13 Отговор
    Смъртта трябва да продължи,да се съкрати половината световно население,, а фашизма е едно добро начало
    Евро Фашизма в действие само така ще спасят тъпите руснаци от самите себе си

    20:23 25.08.2025

  • 6 да да

    19 1 Отговор
    ОПЛАКВАЙТЕ СЕ НА ЗЕЛЕНИЯ

    20:23 25.08.2025

  • 7 руската армия напредва все повече

    20 2 Отговор
    няма страшно
    зелката получава по $ милиард на месец от ес
    и ще ги прогони

    20:24 25.08.2025

  • 8 Еми пожелавам на руснаците...

    4 20 Отговор
    От сърце им го пожелавам да ги сполети това което причиниха на украинците без причина, да погребвате децатата си, мъжете си, братята си и останалите близки, и без домове да останете.

    Коментиран от #15, #22, #27, #34

    20:25 25.08.2025

  • 9 Карго 200

    2 4 Отговор
    К ви стана с руснаците!???? Ооооо лЕ лЕ

    20:26 25.08.2025

  • 10 оня с коня

    13 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    20:27 25.08.2025

  • 11 Хе хе...

    13 0 Отговор
    Мдааа, ясно, дойче зеле...
    А нещо от безарабския фронт и лейтенант коваленко няма ли?

    20:27 25.08.2025

  • 12 Дух

    1 4 Отговор
    В Гърция поне си знаех мястото Бездомник който ранно или късно щяха да ми разфасоват тялото и да ми дарят органите на науката,а в Копейкова България съм пръв сред последните нищо хубаво не ми е дала за 25 години, но винаги има надежда че ще УМРА разфасован на парчета за органи в Гърция

    20:27 25.08.2025

  • 13 И защо американци и британци...

    5 13 Отговор
    Помагахте на тези варвари през ВСВ... защо... защо????

    Коментиран от #19

    20:27 25.08.2025

  • 14 си дзън

    5 3 Отговор
    Не знам Покровск, но руснаците току-що взривиха пристанището в Хамбург...

    Коментиран от #31

    20:28 25.08.2025

  • 15 пожелавай си Еми

    17 17 Отговор

    До коментар #8 от "Еми пожелавам на руснаците...":

    кучетата си лаят
    урк става по малка
    щом не клякат

    20:28 25.08.2025

  • 16 Интересно🤔

    18 16 Отговор
    Всички бягат от руския "мир"... Що така бе копейки? Нали рашистите се обявяват за "освободители"...

    20:29 25.08.2025

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 19 Отговор
    Само от яко млатене разбират хохохолите ,колкото повече толкова повече !

    Коментиран от #23

    20:29 25.08.2025

  • 18 Карго 200

    2 6 Отговор
    Президента Зеленски:
    Руския окупатори ще му трябват още 4 години,за да превземе нашия Донбас,в случай,че разполагат с подобно време,преди да банкрутират,ние улрайнците разполагаме с цялото време на света!
    Лелкъм ту Юкраин!

    Коментиран от #21

    20:30 25.08.2025

  • 19 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "И защо американци и британци...":

    Кой го интересува описанието на роднините ти ?

    20:30 25.08.2025

  • 20 мошЕто

    10 2 Отговор
    Сърцераздирателна история , която не знам защо не ме трогна . Всичките тия щуротии на гърба на обикновените хора , заради ината и егото на един наркоман , тръгнал да бори Русия ...

    Коментиран от #24

    20:30 25.08.2025

  • 21 Сък Майдик

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    Кво ми се правиш на англичан бе МоФо ?

    20:31 25.08.2025

  • 22 Баце,

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Еми пожелавам на руснаците...":

    Ми то на руснаците в Донбас вече им се случи. От 2014 до 2022 година. На мен ако не вярваш питай порошенко. "Нашите деца ще ходят на училище, техните ще се крият по мазетата."
    И между другото, да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Синтетика? Избелване на ануса?

    20:32 25.08.2025

  • 23 При ПОКРОВСК

    2 10 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Масово изтребване на путинисти

    20:32 25.08.2025

  • 24 Путин е агресор

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "мошЕто":

    Нема да го жалят я

    20:33 25.08.2025

  • 25 Истинския Професор Герджиков

    7 1 Отговор
    Сълзливи истории като от турски или латино сериал ,кои нормални хора живеят месеци на боевата линия или т нар фронт ?

    20:33 25.08.2025

  • 26 Путинистче идиотче

    0 8 Отговор
    Трепат ни като мухи. Явно има мегдан за още

    20:34 25.08.2025

  • 27 Сандо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Еми пожелавам на руснаците...":

    Това първо го пожелаха оглупелите от западна пропаганда укри на рускоезичните си сънародници,и не само го пожелахаами и започнаха да ги избиват.Е,това,което го пожелаваш се сбъдва,само че на укрите - и това е справедливо и е добър пример за целия свят.И друг път внимавай какво и на кого пожелаваш,защото от незнание и тъпотия може да се стовари върху главата ти.

    20:35 25.08.2025

  • 28 Доротея

    7 0 Отговор
    Мъъкаа,ред сълзи ,ред сополи ...

    20:36 25.08.2025

  • 29 КЗББ и ДП

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нагли укри":

    Не бе,те руснаците са евакуират.Спукана им е работата според Дойче веле.Напоследък основно на тях вярваме

    20:36 25.08.2025

  • 30 Аз се изнсям от ЕС и България

    4 1 Отговор
    Купих си къща и имот в Грузия и със семейството се изнссяме

    20:37 25.08.2025

  • 31 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Не се лигави.

    20:38 25.08.2025

  • 32 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    0 0 Отговор
    Ако ще връщаме УкраИна на Русия, по аналогия ще трябва да върнем и Северна Македония на България!

    20:39 25.08.2025

  • 33 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нагли укри":

    Руската армия при сталинград и другаде

    20:40 25.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    Смъртта на всеки човек е ТРАГЕДИЯ !!!
    Смъртта на хиляди украинци / руснаци обикновена статистика 😁👍

    20:41 25.08.2025

  • 36 Аз се изнсям от ЕС и България

    0 0 Отговор
    Ако ви покажа какъв имот ди купих в Грузия за 369 000 евра вие ще се побъркате пичове .

    20:41 25.08.2025

