ЕС: Процесът за членство на Украйна в Европейския съюз трябва да напредне

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че процесът за членство на Украйна в Европейския съюз трябва да напредне и Европа трябва да бъде част от бъдещите мирни преговори заедно с Украйна, Русия и Съединените щати, съобщава "Ройтерс".

Той информира членовете на Съвета за вчерашната среща на върха във Вашингтон чрез видеообаждане от Лисабон. След това заяви, че въпреки че има много работа и няма гаранции за успех, самата възможност за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е "огромен напредък".

Още новини от Украйна

"Сега всички ние трябва да превърнем тази възможност в реалност, за да се проведе срещата и да бъде успешна", изтъкна Коща и призова за по-широки разговори с участието на Европа "възможно най-скоро".

Той посочи и готовността на Вашингтон да участва в гаранциите за сигурност за Украйна като "особено важна".

"Основата за бъдещите гаранции са въоръжените сили на самата Украйна, чийто капацитет трябва да бъде засилен", посочи Коща и добави, че бъдещето на Украйна не е само в мерките за сигурност, но и в перспективите за стабилност и просперитет, които членството в ЕС ще донесе.

Междувременно блокът ще продължи натиска си върху Русия да спре войната и подготвя нов пакет от санкции, увери Коща.