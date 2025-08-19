Новини
ЕС: Процесът за членство на Украйна в Европейския съюз трябва да напредне
  Тема: Украйна

19 Август, 2025 19:25 597 32

Междувременно блокът ще продължи натиска си върху Русия да спре войната и подготвя нов пакет от санкции, увери Коща

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че процесът за членство на Украйна в Европейския съюз трябва да напредне и Европа трябва да бъде част от бъдещите мирни преговори заедно с Украйна, Русия и Съединените щати, съобщава "Ройтерс".

Той информира членовете на Съвета за вчерашната среща на върха във Вашингтон чрез видеообаждане от Лисабон. След това заяви, че въпреки че има много работа и няма гаранции за успех, самата възможност за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е "огромен напредък".

Още новини от Украйна

"Сега всички ние трябва да превърнем тази възможност в реалност, за да се проведе срещата и да бъде успешна", изтъкна Коща и призова за по-широки разговори с участието на Европа "възможно най-скоро".

Той посочи и готовността на Вашингтон да участва в гаранциите за сигурност за Украйна като "особено важна".

"Основата за бъдещите гаранции са въоръжените сили на самата Украйна, чийто капацитет трябва да бъде засилен", посочи Коща и добави, че бъдещето на Украйна не е само в мерките за сигурност, но и в перспективите за стабилност и просперитет, които членството в ЕС ще донесе.

Междувременно блокът ще продължи натиска си върху Русия да спре войната и подготвя нов пакет от санкции, увери Коща.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    Коментиран от #9, #11

    19:26 19.08.2025

  • 2 пешо

    21 0 Отговор
    притискат със задните си части

    19:27 19.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    КРИМ едновременно
    в У...йна, в Раша и в ЕС
    🤣🤣🤣🤣

    19:28 19.08.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    1 23 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    Коментиран от #17, #23

    19:28 19.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    25 0 Отговор
    Щом ще има натиск върху Русия, преговори няма да има.

    19:28 19.08.2025

  • 6 Вужъст

    27 0 Отговор
    НЕ на украйна в ЕС!

    19:28 19.08.2025

  • 7 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    20 0 Отговор
    Какъв хубав казан виси над тия на снимката айде у адаа

    19:29 19.08.2025

  • 8 Отреазвяващ

    15 0 Отговор
    Като бият,няма да бият само Украйна.Споделяне и съпричастност,нали са другарчета.Така по-малко боли.

    19:29 19.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Единствения изход

    19 0 Отговор
    Няма очевидно какво друго да направят за да запазят влиянието си в Украйна. Нови санкции, всичките усилия на Тръмп ще отидат на вятъра. ЕС променя правилата за членство. Какво падение. Тотално са ги смачкали в Америка явно, въпреки хвалебствията, които Мело и и финландския президент му сервираха.

    19:29 19.08.2025

  • 11 Отивай да миеш кенефа в ресторанта

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще плащаме с копейки!

    19:29 19.08.2025

  • 12 Портокалски умник

    19 0 Отговор
    Ако толкова иска тоз црн мамун, да започва още от войната, защо ще започва от преговорите? Колкото повече се изказват "лидерите" на това ЕС, толкова повече населението му разбира какви идиоти го управляват. Мисъл 0!

    19:30 19.08.2025

  • 13 РИСТЕ

    15 0 Отговор
    Е ОТ ДЕКА НА ДЕКА УКРОФАШИСТИТЕ ЩЕ ОДАТ ПРЕДИ НАС В ЕВРОПА

    19:32 19.08.2025

  • 14 ЕвроАтлантик

    16 0 Отговор
    а какъв таралеж в гащите си вкарвате, знаете ли ???

    19:32 19.08.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    17 1 Отговор
    Чичо Дончо как унижи тия прошляци да седят на столчетата отвънка! А за Путин беше разпънал червения килим.

    19:33 19.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    15 0 Отговор
    От вас зависи кво се ослушвате като бито прасе в чужда кочина

    19:33 19.08.2025

  • 17 пешо

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    смени лепилото , за по качествено нямаш пари

    19:34 19.08.2025

  • 18 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добропожелател":

    Слона работи платено.Твоята е първа

    19:36 19.08.2025

  • 19 пешо

    11 0 Отговор
    на снимката група нещастници жалко то е че тия ни управляват

    19:36 19.08.2025

  • 20 Перо

    10 0 Отговор
    Украйна не отговаря на никакви изисквания за членство в ЕС, подобно на РСМ! Те ще са финансово бреме на всички!

    Коментиран от #24

    19:37 19.08.2025

  • 21 123456

    8 0 Отговор
    кви са тия изпаднали германци , бре !

    19:38 19.08.2025

  • 22 А бе

    0 5 Отговор
    Украйна в ЕС ще е надгробен паметник за Русия! От НАТО може да спечелиш защита, но от влизане в ЕС се печели в икономически план.Украйна териториално е най-голямата европейска страна,с огромни възможности,и това ще е златен шанс за нея,ще изпревари почти всички източноевропейски държави в развитието си. Дори само като ресурсно участие,това е достатъчно Европа мощно да инвестира в нея!

    19:39 19.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Не е срамно да не знаеш или да си П.Р.О.З.Д.❗
    Срамота е да се хвалиш с това❗
    1.НЕ той ни го завря с Боташ, а наведените ни слуги на власт❗ Нали щяха да ни заливат със САШтински газ от там ❗
    2. НЕ той докара укр...ите у нас,
    а ЕсеС , с ол-инклузива❗
    3. НЕ той докара сирийците- те не бягаха преди САШтинските главо-ре-зи на ИДИЛ да се прехвърлят в Сирия❗

    19:40 19.08.2025

  • 24 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    ТЕ И СЕГА СА БРЕМЕ!А НАШИТЕ ТЕГЛЯТ МИЛИАРДИ И ОТЧЕТНОСТ ZEROOOO!

    19:40 19.08.2025

  • 25 Розовите понита не смеят

    4 0 Отговор
    да си вдигнат опашката без позволението на големия батко Тръмп.
    Забележете че понита са в мъжки род използващи трето полови тоалетни

    19:44 19.08.2025

  • 26 Кой е този

    5 0 Отговор
    Антониу Коща? Как той миже да предлага такива неща? укра не е демократична, забранява родният език на половината население в страната, гони хората, като животни и ги изпоращат на сигурна смърт, забраняват църквата, като по този начин свободата на вярата... Крадят там и за умрелите. И това ми било демокрация ли? Не става изобщо. А ние трябва да илезем от този военен съюз, Не може някаква си урсула да ни опоределя законите, митата с други страни по света и дали да сме във война с други по света, колко да й даваме лично на нея за някакви си вакси, които за нищо не ставаха, колко да даваме за военни цели и т.н...

    19:45 19.08.2025

  • 27 Шопо

    4 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:51 19.08.2025

  • 28 Тиква

    1 0 Отговор
    Нищо ново, нацюгите искат бандеровец да бъде в една кошница със тях, фашистите ще останат фашаги.

    19:51 19.08.2025

  • 29 Тиква

    1 0 Отговор
    Нищо ново, нацюгите искат бандеровец да бъде в една кошница със тях, фашистите ще останат фашаги.

    19:52 19.08.2025

  • 30 Временното явление ЕС

    0 0 Отговор
    Турция чака от 1961-ва да влезе в ЕС-то 😉

    19:54 19.08.2025

  • 31 Тома

    0 0 Отговор
    Приемат ли бандеровци в ЕС значи всичко в този съюз е въздух под налягане

    19:54 19.08.2025

  • 32 Ами

    0 0 Отговор
    Докато по-голяма част от жителите на ЕС очакват всеки момент той да се разпадне,
    европейските чиновници правят планове за неговото разширяване :)

    19:55 19.08.2025

