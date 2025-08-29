Говори Москва: Всякаква среща между Путин и Зеленски трябва да бъде много внимателно подготвена

Русия не изключва среща между президента си Владимир Путин и неговия украински колега Володимир Зеленски като начин за постигане на мир, но подобна среща трябва да последва предварително договорени условия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, пише БТА.

„Путин вярва, че една среща на високо равнище трябва да се подготви добре и да потвърди резултатите, постигнати на експертно равнище“, заяви Песков пред местните медии. Същевременно той отбеляза, че на дипломатическото поле в момента „не кипи особена активност“ по този въпрос.

Забележките на Песков следват изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, който вчера заяви, че засега не очаква преговори между Путин и Зеленски.

„Интересът и готовността ни за подобни преговори остава“, заяви Песков. Той допълни, че Русия е изложила писмено позициите си за разрешаването на конфликта в Украйна. Сред останалите искания Русия призовава Украйна да се откаже от териториите, анексирани от Москва. Зеленски категорично отхвърля каквито и да е териториални отстъпки.

Междувременно говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова заяви, че френският президент Еманюел Макрон е говорил по начин, който не подхожда на държавен глава, когато в скорошно интервю нарече Путин „хищник пред портите ни“, предаде Ройтерс. Според нея ръководителят на Петата република постоянно прави странни изказвания, които понякога пресичат границата на благоприличието и се превръщат в „долнокачествени обиди“.