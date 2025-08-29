Говори Москва: Всякаква среща между Путин и Зеленски трябва да бъде много внимателно подготвена

Русия не изключва среща между президента си Владимир Путин и неговия украински колега Володимир Зеленски като начин за постигане на мир, но подобна среща трябва да последва предварително договорени условия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, пише БТА.
„Путин вярва, че една среща на високо равнище трябва да се подготви добре и да потвърди резултатите, постигнати на експертно равнище“, заяви Песков пред местните медии. Същевременно той отбеляза, че на дипломатическото поле в момента „не кипи особена активност“ по този въпрос.
Забележките на Песков следват изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, който вчера заяви, че засега не очаква преговори между Путин и Зеленски.
„Интересът и готовността ни за подобни преговори остава“, заяви Песков. Той допълни, че Русия е изложила писмено позициите си за разрешаването на конфликта в Украйна. Сред останалите искания Русия призовава Украйна да се откаже от териториите, анексирани от Москва. Зеленски категорично отхвърля каквито и да е териториални отстъпки.
Междувременно говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова заяви, че френският президент Еманюел Макрон е говорил по начин, който не подхожда на държавен глава, когато в скорошно интервю нарече Путин „хищник пред портите ни“, предаде Ройтерс. Според нея ръководителят на Петата република постоянно прави странни изказвания, които понякога пресичат границата на благоприличието и се превръщат в „долнокачествени обиди“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Веднага след като беше взето решение за освобождаването им (като жест на добра воля с оглед на предстоящите избори), тази категория "наборници" беше масово привлечена на Запад. През първите два дни повече от 13 000 момчета от тази възрастова категория напуснаха Украйна.
И като се има предвид фактът, че в Украйна не са останали толкова много от тях (не повече от 200 000 души, т.е. почти всички са били под 18 години през 2022 г. и следователно родителите им са извели повечето от тях по-рано), тогава с тази скорост на изселване всички ще напуснат след месец.
И това е правилното решение...
Коментиран от #14
18:39 29.08.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #4, #8, #15
18:40 29.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
18:40 29.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Митрофанова не те ли пусна в отпуск , като другите копеи?
Коментиран от #25
18:40 29.08.2025
5 Бояришник
Коментиран от #22
18:41 29.08.2025
6 Госあ
18:41 29.08.2025
7 Българин
18:42 29.08.2025
8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Как пък един буклук не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #23
18:43 29.08.2025
9 Не мога да изчета
А ми е и през тая работа.
18:43 29.08.2025
10 Виетнамец
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котенце имам 5 вида зеленчуци и най-различни сосове. Как предпочиташ?
18:44 29.08.2025
11 Ганя Путинофила
Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
Ако загуби, следва разпад на Маскалия, но по бързо!
18:44 29.08.2025
12 А когато
18:44 29.08.2025
13 Разликата между украинец и българин?
Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!
18:45 29.08.2025
14 Да, ама не
До коментар #1 от "Наблюдател":Ти остави Украйна, ами гледай колко избягаха от Русия и колко пукясаха там. Не случайно Путин засекрети статистиката за населението и много други данни.
Коментиран от #18
18:45 29.08.2025
15 Болшевика е много продуктивен
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Не можем да му насмогнем на олигофрении4те.
18:45 29.08.2025
16 Пич
18:45 29.08.2025
17 Наташките по форумите
Коментиран от #21
18:45 29.08.2025
18 Путин кани в Русия
До коментар #14 от "Да, ама не":мъжки негри да му оплождат местните.
18:46 29.08.2025
19 Швейк
Ама то хем сърби , хем боли....
18:46 29.08.2025
20 Али Турчина
18:47 29.08.2025
21 На русофилите им пожелай
До коментар #17 от "Наташките по форумите":да се оженят за Наташка. И повече не ги кълни.
18:47 29.08.2025
22 Много
До коментар #5 от "Бояришник":Си праззз ! Кой се интересува какво е подписал Зеленски нелегитимния ? Някой умствено изостанал паветник !
18:48 29.08.2025
23 Тебе
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Па колко боклуци те изпинят на дувара !
18:49 29.08.2025
24 Кривоверен алкаш
18:50 29.08.2025
25 Тоя па
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кефим се да тормозя паветниците безплатно ! Газ !
18:50 29.08.2025