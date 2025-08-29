Новини
Говори Москва: Всякаква среща между Путин и Зеленски трябва да бъде много внимателно подготвена
  Тема: Украйна

Говори Москва: Всякаква среща между Путин и Зеленски трябва да бъде много внимателно подготвена

29 Август, 2025

Забележките на Песков следват изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, който вчера заяви, че засега не очаква преговори между Путин и Зеленски

Говори Москва: Всякаква среща между Путин и Зеленски трябва да бъде много внимателно подготвена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Русия не изключва среща между президента си Владимир Путин и неговия украински колега Володимир Зеленски като начин за постигане на мир, но подобна среща трябва да последва предварително договорени условия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, пише БТА.

„Путин вярва, че една среща на високо равнище трябва да се подготви добре и да потвърди резултатите, постигнати на експертно равнище“, заяви Песков пред местните медии. Същевременно той отбеляза, че на дипломатическото поле в момента „не кипи особена активност“ по този въпрос.

Забележките на Песков следват изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, който вчера заяви, че засега не очаква преговори между Путин и Зеленски.

„Интересът и готовността ни за подобни преговори остава“, заяви Песков. Той допълни, че Русия е изложила писмено позициите си за разрешаването на конфликта в Украйна. Сред останалите искания Русия призовава Украйна да се откаже от териториите, анексирани от Москва. Зеленски категорично отхвърля каквито и да е териториални отстъпки.

Междувременно говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова заяви, че френският президент Еманюел Макрон е говорил по начин, който не подхожда на държавен глава, когато в скорошно интервю нарече Путин „хищник пред портите ни“, предаде Ройтерс. Според нея ръководителят на Петата република постоянно прави странни изказвания, които понякога пресичат границата на благоприличието и се превръщат в „долнокачествени обиди“.


  • 1 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Момчета на 18-22 години масово напускат Украйна...

    Веднага след като беше взето решение за освобождаването им (като жест на добра воля с оглед на предстоящите избори), тази категория "наборници" беше масово привлечена на Запад. През първите два дни повече от 13 000 момчета от тази възрастова категория напуснаха Украйна.

    И като се има предвид фактът, че в Украйна не са останали толкова много от тях (не повече от 200 000 души, т.е. почти всички са били под 18 години през 2022 г. и следователно родителите им са извели повечето от тях по-рано), тогава с тази скорост на изселване всички ще напуснат след месец.

    И това е правилното решение...

    Коментиран от #14

    18:39 29.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    4 2 Отговор
    Русия победи колективния Запад с натото му!

    Коментиран от #4, #8, #15

    18:40 29.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    ботоксовото , освен да пълзи пред Си и Тръмпягата , другаде не ходи

    Коментиран от #10

    18:40 29.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Митрофанова не те ли пусна в отпуск , като другите копеи?

    Коментиран от #25

    18:40 29.08.2025

  • 5 Бояришник

    0 3 Отговор
    Зеленски подписа Закон за националната памет: "рашизмът" официално е признат за престъпна идеология.

    Коментиран от #22

    18:41 29.08.2025

  • 6 Госあ

    4 0 Отговор
    Путин прави срещи с хора като Си Дзинпин, Тръмп, Моди…къде се бута Гаврош да си прави пиар 😂

    18:41 29.08.2025

  • 7 Българин

    1 2 Отговор
    Зеленски ще го удуши.

    18:42 29.08.2025

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Как пък един буклук не замина за руският рай?





    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #23

    18:43 29.08.2025

  • 9 Не мога да изчета

    1 1 Отговор
    какво гаварит Москва, щото отивам да си правя салатката.
    А ми е и през тая работа.

    18:43 29.08.2025

  • 10 Виетнамец

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котенце имам 5 вида зеленчуци и най-различни сосове. Как предпочиташ?

    18:44 29.08.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Путин няма полезен ход.
    Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
    Ако загуби, следва разпад на Маскалия, но по бързо!

    18:44 29.08.2025

  • 12 А когато

    0 1 Отговор
    Г-н Путин виждаше "враг на портите на Русия" без никой да води война в Европа?

    18:44 29.08.2025

  • 13 Разликата между украинец и българин?

    0 1 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    18:45 29.08.2025

  • 14 Да, ама не

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Ти остави Украйна, ами гледай колко избягаха от Русия и колко пукясаха там. Не случайно Путин засекрети статистиката за населението и много други данни.

    Коментиран от #18

    18:45 29.08.2025

  • 15 Болшевика е много продуктивен

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Не можем да му насмогнем на олигофрении4те.

    18:45 29.08.2025

  • 16 Пич

    2 0 Отговор
    Зелю тъп , Урсулианците тъпи - нещо умно ли очаквате да направят...?!

    18:45 29.08.2025

  • 17 Наташките по форумите

    0 0 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията на България като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #21

    18:45 29.08.2025

  • 18 Путин кани в Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да, ама не":

    мъжки негри да му оплождат местните.

    18:46 29.08.2025

  • 19 Швейк

    1 0 Отговор
    Досега да я бяха подготвили.
    Ама то хем сърби , хем боли....

    18:46 29.08.2025

  • 20 Али Турчина

    0 0 Отговор
    Кютек по гявурскътъ измет бугарашкъ.

    18:47 29.08.2025

  • 21 На русофилите им пожелай

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Наташките по форумите":

    да се оженят за Наташка. И повече не ги кълни.

    18:47 29.08.2025

  • 22 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бояришник":

    Си праззз ! Кой се интересува какво е подписал Зеленски нелегитимния ? Някой умствено изостанал паветник !

    18:48 29.08.2025

  • 23 Тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Па колко боклуци те изпинят на дувара !

    18:49 29.08.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Бла...бла...да не вземе Зеленски да му пригризе гърлото,разтягат локум след локум....нали оня Перчем го дава миротворец,вместо като видя още първият път че Путин е приготвил локумджийницата,да засипе Украйна от оръжия...оставя го да си разиграва кончето.

    18:50 29.08.2025

  • 25 Тоя па

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кефим се да тормозя паветниците безплатно ! Газ !

    18:50 29.08.2025

