Доналд Тръмп: Разочарован съм! Зеленски и Путин не се разбират много добре! Може да наложа санкции на Русия до две седмици

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че предпочита да не присъства на срещата на Владимир Путин и Володимир Зеленски, предава Sky News, цитирана от Фокус.
Тръмп сравни двамата президенти с олио и оцет, тъй като те "не се разбират много добре“.
"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно“, заяви той, след въпрос отправен за перспективата от бъдещата двустранна среща.
"Знаете ли, това е като олио и оцет, донякъде. Те не се разбират много добре, по очевидни причини.
"Но ще видим. И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм.“
Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана - с адекватен ''дневен ред', програма, която да се следва.
Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре инвазията на Русия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде Ройтерс.
"Никак не съм доволен", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет по повод перспективите за постигане на мир.
Преди една седмица американският президент проведе разговори в Аляска с руския си колега Владимир Путин, но засега не успява да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски, посочва Ройтерс.
"Виждам там една голяма омраза", каза Тръмп.
"Ще видим обаче какво ще се случи. Смятам, че до две седмици ще сме наясно, какво да предприемем", допълни той.
Тръмп посочи, че тогава ще реши дали да наложи "тежки санкции", или да не прави нищо и да каже: "Спорът си е ваш".
Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че не е доволен от факта, че Русия е нанесла удар по американски завод в Украйна, и че като цяло е "недоволен" от продължаването на войната, предаде Франс прес.
"Не съм доволен от това и не съм доволен от всичко, свързано с войната", отговори президентът на САЩ, запитан за вчерашния руски удар, който нанесе тежки щети на американско предприятие в град Мукачево, в западната част на Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник.“
Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.
Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат "следващите", които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността, предаде Франс прес.
"Ще направим нашите градове много, много безопасни. Чикаго е в хаос [...] така че вероятно ще бъде следващият", заяви президентът на САЩ от Овалния кабинет и добави, че федералните сили на реда "ще помогнат (след това) и на Ню Йорк".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Почти колкото
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Стоенчо го е страх от работа
18:50 22.08.2025
3 Баце ЕООД
Коментиран от #67, #136, #139
18:54 22.08.2025
4 Н.Кплев
ЕДНО ГОВОРИ С ПУТИН ДРУГО СЪС ЗЕЛЕНСКИ СОГОРНО ЗАТОВА.
ДОБРЕ АЗ ЩЕ ПРЕСЪСТВАМ ПОСЛЕ
Коментиран от #129
18:54 22.08.2025
5 555
Коментиран от #30, #31
18:56 22.08.2025
6 а тук бай дончо подви опашка
Коментиран от #35
18:56 22.08.2025
7 1000+
Коментиран от #112, #132
18:57 22.08.2025
8 Каунь
Чея Алясочка?
18:58 22.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 4-та година "Киев за 3 дня"
Но въпреки, че изглеждат изключително нелепо с демонстрирането на поклонничеството си пред заря на московското блато, се наблюдават и наченки на мозъчна дейност - все пак нито един не е тръгнал към Мордор, въпреки че Путлер ги покани и обеща райски живот. 🤣🤣🤣
Най им е хубаво на копейките да обичат руснята, удобно настанени и паразитирайки на Запад.
Коментиран от #11, #19, #32, #41, #108
18:59 22.08.2025
11 Хахахаха
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":4та година, редакцията дет ти плаща си хаби парите на вятъра. Нито има логика в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишно присъствие на човек нежелан от обществото в което живеем
19:02 22.08.2025
12 Оценител
19:02 22.08.2025
13 Изкукуригал
Коментиран от #44
19:02 22.08.2025
14 ЖЕКО
Коментиран от #52
19:04 22.08.2025
15 Б.си идиoта !
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Ти добре ли си ма ?
Коментиран от #37
19:04 22.08.2025
16 Гост
Владимир Владимирович е президент на Руската Федерация, а Зеленски кой беше?😊
Коментиран от #22, #23, #26
19:05 22.08.2025
17 Многомилионни Руски Градове
От Украински Дронове ,
А някакво Валдайско Езеро
Има 12 ПВО Комплекса.
Какво има там или кой се крие
И го е страх
Да не го удари некой Дрон
По Кухата Лейка?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #38
19:06 22.08.2025
18 Независим
19:06 22.08.2025
19 НИКО
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":КОЗЕТА НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ ЗАЕДНО С УКРАИНА И ЕВРОПА И ТЯ ОТИВА КЪМ ДЪНОТО, ХОРАТА СА КАЗАЛИ БАВНО НО СЛАВНО БАНДЕРИТЕ И ЕВРО ФАШИСТИТЕ НЯМА ДА ИЗБЯГАТ
Коментиран от #28
19:07 22.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БЕЗ МАЙТАП
19:08 22.08.2025
22 ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #16 от "Гост":Е тоя който
Пори Дъщерята на Путин .
По голяма гавра не може да бъде
Зет като Мед си е избрал Дъртия Епилиран Педофил .
Коментиран от #48
19:08 22.08.2025
23 гост
До коментар #16 от "Гост":...а ти КОЙ беше....
19:08 22.08.2025
24 Предполагах
19:09 22.08.2025
25 Санг
19:09 22.08.2025
26 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #16 от "Гост":Президент Зеленски е лидер на Свободния свят и не се интересува от покупко-продажба на poби, така че няма опасност да те купи от Путлер.
Коментиран от #66, #106, #149
19:10 22.08.2025
27 ЖЕКО
19:11 22.08.2025
28 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #19 от "НИКО":Хубаво е да завършиш поне 5-ти клас, преди да започнеш да пишеш в публичното пространство .
19:12 22.08.2025
29 Никой
Германия беше окупирана над 40 години - ако им е малко - може и още.
Русия спаси света от лудостта на Хитлер - крематориуми на живи хора.
Русия дава светлина - макар и по техен си начин.
Украйна е страна също - но не става с перчене.
19:12 22.08.2025
30 Никога
До коментар #5 от "555":Не е бил боксов промоутър... 🤣🤣🤣🤣 Къде ви намират?!
Коментиран от #60, #73
19:12 22.08.2025
31 Със същата
До коментар #5 от "555":Логика, според теб Тръмп е професионален кечист 🤣🙌 браво бе!
19:13 22.08.2025
32 Еленка.кр.
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Тъпа укро-тагаренковска пропаганда.В кофата.
19:13 22.08.2025
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
той единия е нелегитимен и е наркооман
така че не се знае колко ще се е надрусал
все пак е опасно
Коментиран от #42
19:13 22.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 а тук бай дончо подви опашка
До коментар #6 от "а тук бай дончо подви опашка":така е бай дончо
щом си се хванал на хорото ще го играеш докрай
виж тиквата го играе вече 20г
прибира парици от народеца и даже неговите мазохисти
19:15 22.08.2025
36 Артилерист
19:16 22.08.2025
37 Баце ЕООД
До коментар #15 от "Б.си идиoта !":Глей ся, ако не разбираш от икономика, политика, история И математика.. Надали е редно да задаваш този въпрос към мен..
19:16 22.08.2025
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Многомилионни Руски Градове":Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
19:16 22.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 AЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ПУТИН НЕ РАЗРЕШИ ДА УДАРЯТ МЕЙДАНА И УЛ.БАНКОВСКАЯ С ОРЕШНИК"
19:17 22.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ето го е
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Стоенчо облечен като Пуси. Цял ден те чакам!
19:17 22.08.2025
43 Тигре Тигре
19:19 22.08.2025
44 И аз
До коментар #13 от "Изкукуригал":Нещо подобно щях да напиша. Както и да е, ясно показва че най-накрая щатите излизат от подкрепата за Украина, и правилно. Зеле го закъса, ще стане на туршия.
19:20 22.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Орколюб
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Най добре кмета на Киев да се срещне с терориста гном
Коментиран от #49
19:21 22.08.2025
47 Ел.Ей
19:22 22.08.2025
48 Ха - ха - ха
До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ":Зеленски е тоя, дето пори джоба и на теб, и на мен, и на всички европейци. Още ли не си го разбрал? Ако доскоро НПО ти наливаше богато да плещиш глупотевини по форумите, може и да не си усетил. Ама тоя филм свърши, та може и друга песен да пропееш.
Коментиран от #59
19:23 22.08.2025
49 Викаш директно
До коментар #46 от "Орколюб":Зеленски да бие.. Не знам дали си даваш сметка, украинския клоун е по нисък от Путин. А Вовата е над 70 и вече дава надолу 😬 смяааатай за къв фюрер си се фанал миличък
Коментиран от #51
19:23 22.08.2025
50 12345
До коментар #34 от "Баце ЕООД":помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
19:24 22.08.2025
51 Орколюб
До коментар #49 от "Викаш директно":Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))
19:26 22.08.2025
52 Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?
До коментар #14 от "ЖЕКО":Продължавай 👍
Коментиран от #57, #61
19:27 22.08.2025
53 Цвете
Коментиран от #100
19:29 22.08.2025
54 Анонимен
19:30 22.08.2025
55 Джобният, кремълски фюрер ли
До коментар #1 от "Баце ЕООД":имаш предвид?
19:30 22.08.2025
56 бастардо
19:30 22.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 555
До коментар #30 от "Никога":"В резюме: Тръмп не е бил официален боксов промоутър в юридическия или професионалния смисъл, но е бил домакин и съорганизатор на някои от най-големите боксови събития в Атлантик Сити, което го прави значима фигура в боксовия бизнес през онзи период." Прав си. Ама само донякъде. 😁😁😁😁 Бил е от значимите организатори. По-скоро беше, трябва да кажа, защото тогава лично гледах боксови мачове, в организирането на които основна роля имаше Доналд Тръмп. Мачове на Майк Тайсън например.
19:32 22.08.2025
61 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #52 от "Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?":Явно много тсс ганнски ...ове си осмуккалл,дженн дии .
19:33 22.08.2025
62 ВОИНАТА ПРОДЪЛЖАВА
19:34 22.08.2025
63 Ами
До коментар #59 от "09876":Мъртвеца си ти бе ,царр вулл,откакто ба щатти е свършил на рогозката .
19:35 22.08.2025
64 Уса
19:39 22.08.2025
65 Уса
19:41 22.08.2025
66 Гост
До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":Хората от Кал, виновни за безмислената гибел на милион млади хора, са лидери на твоя побъркан свят, не бъркай твоят болен свят с безкрайността😁
Коментиран от #70
19:41 22.08.2025
67 бай дъ уей
До коментар #3 от "Баце ЕООД":мани зеления кляс. :)
арвалисана играчка на клясоподобните евроскутери и тортинетки.. :)
19:42 22.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Краварите докато разберат
19:45 22.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зеленски:
Коментиран от #74
19:47 22.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 555
До коментар #30 от "Никога":"Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс, в който Железния Майк нокаутира съперника си за 91 секунди." ----- Организатор. Вярно, не промоутър в точния смисъл. Но в 80-те беше значима фигура в бокса. Не като боксьор, разбира се. Та дали е организатор или промоутър е просто незначителна подробност.
Коментиран от #84
19:48 22.08.2025
74 Не спекулирай с децата
До коментар #71 от "Зеленски:":че жужето Путин досега хиляди изби.
В Хага му е мястото.
19:48 22.08.2025
75 ЗДРАВКО
Коментиран от #77
19:50 22.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 И тук ли робство и поробени?
До коментар #75 от "ЗДРАВКО":Вие още не можете от турското робство да излезете, а сега ново.
Да ви ожали човек.
19:52 22.08.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ГРУ Гайтанджиева
Това не е фейк!!!
19:58 22.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Направи я
До коментар #78 от "Къде с умрели":Ама правиш впечатление на п..р.о.с.т и неграмотен
20:03 22.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 555
До коментар #73 от "555":"Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс" --- Между другото, това, което съм постнал, е цитат. И е грешен. По-точно сгрешена е годината. Мачът беше през 1988, а не 1998 г.
20:05 22.08.2025
85 Абе
До коментар #83 от "Президент Путин е стриктен":зелю няма да му откаже, той обича сирене
20:06 22.08.2025
86 Механик
Още не са утчнили горките, дали Тръм е "техен човек" или е "агент Краснов".
"Много мъка има по тоя свят, Боже"-помисли си Муканина.
20:07 22.08.2025
87 Един
Коментиран от #98
20:07 22.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Независим
Коментиран от #94, #96
20:08 22.08.2025
90 Ъъъъъъъъъ
До коментар #76 от "Щото жали украинците":"Затова умряха повече от милион руски войници."
От една година повтаряте тази цифра....Да не би войната да е свършила вече? Щото цифрата не мърда.🤔
20:08 22.08.2025
91 Санг
До коментар #83 от "Президент Путин е стриктен":Прати го в Исраел.При евтаназаторите.Има опит.
20:08 22.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Оскар
До коментар #89 от "Независим":Прати евреина в палестина.Да избива и там.
20:14 22.08.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ъъъъъъъъ
А що за ...... трябва да си, че да вярваш на подобни глупости? Цитирам мнението на Фернан Картхайзер(Люксембург), който е член на Европейския парламент:
"Мисля, че трябва да спрем със спекулациите, че е имало систематично отвличане на украински деца в Русия. Следователно смятам, че вслидността на заповедта за арест на МНС е нищожна.“
20:17 22.08.2025
98 Савоат
До коментар #87 от "Един":Този след Путин,като дойде, ще ви прати при Създателя ,да си лъскане ценностите кокоркировски..
Коментиран от #133
20:18 22.08.2025
99 Гост
20:25 22.08.2025
100 Рускиня
До коментар #53 от "Цвете":Клинтън с пурата вкарвана на еврейката М. Левинска и същия Клинтън “дипломат”, който разруши Югославия.
Супер дипломат 😂
20:27 22.08.2025
101 СЪВЕТ
20:41 22.08.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 ТИГО
20:44 22.08.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ЕДГАР КЕЙСИ
20:52 22.08.2025
106 бббб
До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":Лидер на смъркачите,искаше да кажеш, нали?
21:17 22.08.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Много си тъп
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Не мооо ти помогна
21:46 22.08.2025
109 Европа иска украйна
европейската земя е изтощена а украйна е безценна
Ленин си е свършил работата отлично създавайки украйна разделяйки европейската част на царска русия на две
21:59 22.08.2025
110 Бай той Толстой
22:00 22.08.2025
111 Смешник
22:00 22.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Пука му на някой
22:06 22.08.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Важното сега е Русия
22:07 22.08.2025
117 зеленски си изпълнява пионерското
космонафт приходит к илича
22:08 22.08.2025
118 Бай той Толстой
Коментиран от #120
22:08 22.08.2025
119 Перо
22:09 22.08.2025
120 Па съм я бе
До коментар #118 от "Бай той Толстой":много са лесни тия😁😁😁
Коментиран от #122
22:09 22.08.2025
121 Такааа
22:10 22.08.2025
122 Маман
До коментар #120 от "Па съм я бе":Те са били лесни още като са се заели с тая професия.Мартин Идън го е казал много точно 😊
22:10 22.08.2025
123 Факт
22:12 22.08.2025
124 Краснов
22:13 22.08.2025
125 пешо
22:13 22.08.2025
126 Коста
22:17 22.08.2025
127 Коста
22:18 22.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Гошо
До коментар #4 от "Н.Кплев":Я ,Макрон да прати .Доказано е ,че той на бой носи,а на такава среща всичко може да се случи
22:26 22.08.2025
130 стоян георгиев
22:29 22.08.2025
131 украйна де факто е в нато
22:41 22.08.2025
132 Мое скромно мнение
До коментар #7 от "1000+":Разбирам, че трябва да ти напомня. На 74 години Рейгън имаше Алцхаймер и деменция.
Коментиран от #134
22:42 22.08.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 ТИГО
До коментар #132 от "Мое скромно мнение":А ти на 50 имаш алкохолизъм и шизофрения!
22:45 22.08.2025
135 Мое скромно мнение
22:47 22.08.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Пампаец
22:50 22.08.2025
138 В В.П.
22:52 22.08.2025
139 Видьо Видев
До коментар #3 от "Баце ЕООД":ЗНАНИЕТО Е СИЛА! ДОБРЕ Е ДА ГО ЗНАЕТЕ!
Пазителят на МОЧА и на Альоша,
путлеристът Борисов е национален предател!
Ето я "изчезналата" пътна карта.
С построяването на Балкански поток
ТУ ТУ Борисов направи войната на Путлер
в Украйна възможна!
22:54 22.08.2025
140 ТИГО
Коментиран от #143, #145
22:56 22.08.2025
141 Асен
22:57 22.08.2025
142 Дон Дони
22:59 22.08.2025
143 ТИГО
До коментар #140 от "ТИГО":Чакам ви и в София на протеста ВИ за еврото ! Б0KЛуци!
22:59 22.08.2025
144 Руската чума
23:01 22.08.2025
145 Дон Дони
До коментар #140 от "ТИГО":Много си смел бе, или зад монитора няма кой да ти стисне грацмуля и лаеш!
Коментиран от #150, #151
23:01 22.08.2025
146 Закривай
23:02 22.08.2025
147 ТИГО
23:03 22.08.2025
148 РАЗОЧАРОВАН
Ако иска войната да спре, просто трябва да спре да подпомага Украйна, защото войната е на САЩ(Нато) срещу Русия! Путин никога не си е сменил мнението и условията! Войната спира още утре, с капитулацията на Зеленски и подписване на договор! За какво друго да се среща с него? Да очаква самоубийствен атентат от нелегитимен лидер, който виси с въжето на шията?
23:05 22.08.2025
149 Дон Дони
До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":Кой не се интересува от покупко продажби Зеленски ли🤣🤣🤣🤣🤣 знае че губи още от началото и продаде 1 700 000 души! Ще бъде уважаван от украинците като Хитлер от германците! Историята ще покаже!
23:06 22.08.2025
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 ТИГО
До коментар #145 от "Дон Дони":Ела бе ,метрото станция Сердика ! Лесно ще ме познаеш ,ще си сложа фанелката с ЧИЧО АДИ
23:11 22.08.2025