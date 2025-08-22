Доналд Тръмп: Разочарован съм! Зеленски и Путин не се разбират много добре! Може да наложа санкции на Русия до две седмици

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че предпочита да не присъства на срещата на Владимир Путин и Володимир Зеленски, предава Sky News, цитирана от Фокус.



Тръмп сравни двамата президенти с олио и оцет, тъй като те "не се разбират много добре“.



"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно“, заяви той, след въпрос отправен за перспективата от бъдещата двустранна среща.



"Знаете ли, това е като олио и оцет, донякъде. Те не се разбират много добре, по очевидни причини.



"Но ще видим. И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм.“



Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана - с адекватен ''дневен ред', програма, която да се следва.

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре инвазията на Русия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде Ройтерс.

Още новини от Украйна

"Никак не съм доволен", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет по повод перспективите за постигане на мир.

Преди една седмица американският президент проведе разговори в Аляска с руския си колега Владимир Путин, но засега не успява да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски, посочва Ройтерс.

"Виждам там една голяма омраза", каза Тръмп.

"Ще видим обаче какво ще се случи. Смятам, че до две седмици ще сме наясно, какво да предприемем", допълни той.

Тръмп посочи, че тогава ще реши дали да наложи "тежки санкции", или да не прави нищо и да каже: "Спорът си е ваш".

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че не е доволен от факта, че Русия е нанесла удар по американски завод в Украйна, и че като цяло е "недоволен" от продължаването на войната, предаде Франс прес.

"Не съм доволен от това и не съм доволен от всичко, свързано с войната", отговори президентът на САЩ, запитан за вчерашния руски удар, който нанесе тежки щети на американско предприятие в град Мукачево, в западната част на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник.“

Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат "следващите", които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността, предаде Франс прес.

"Ще направим нашите градове много, много безопасни. Чикаго е в хаос [...] така че вероятно ще бъде следващият", заяви президентът на САЩ от Овалния кабинет и добави, че федералните сили на реда "ще помогнат (след това) и на Ню Йорк".