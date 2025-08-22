Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Разочарован съм! Зеленски и Путин не се разбират много добре! Може да наложа санкции на Русия до две седмици
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Разочарован съм! Зеленски и Путин не се разбират много добре! Може да наложа санкции на Русия до две седмици

22 Август, 2025 18:47, обновена 22 Август, 2025 22:08 4 806 151

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана с адекватен дневен ред и програма, която да се следва

Доналд Тръмп: Разочарован съм! Зеленски и Путин не се разбират много добре! Може да наложа санкции на Русия до две седмици - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че предпочита да не присъства на срещата на Владимир Путин и Володимир Зеленски, предава Sky News, цитирана от Фокус.

Тръмп сравни двамата президенти с олио и оцет, тъй като те "не се разбират много добре“.

"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно“, заяви той, след въпрос отправен за перспективата от бъдещата двустранна среща.

"Знаете ли, това е като олио и оцет, донякъде. Те не се разбират много добре, по очевидни причини.

"Но ще видим. И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм.“

Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана - с адекватен ''дневен ред', програма, която да се следва.

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре инвазията на Русия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде Ройтерс.

Още новини от Украйна

"Никак не съм доволен", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет по повод перспективите за постигане на мир.

Преди една седмица американският президент проведе разговори в Аляска с руския си колега Владимир Путин, но засега не успява да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски, посочва Ройтерс.

"Виждам там една голяма омраза", каза Тръмп.

"Ще видим обаче какво ще се случи. Смятам, че до две седмици ще сме наясно, какво да предприемем", допълни той.

Тръмп посочи, че тогава ще реши дали да наложи "тежки санкции", или да не прави нищо и да каже: "Спорът си е ваш".

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че не е доволен от факта, че Русия е нанесла удар по американски завод в Украйна, и че като цяло е "недоволен" от продължаването на войната, предаде Франс прес.

"Не съм доволен от това и не съм доволен от всичко, свързано с войната", отговори президентът на САЩ, запитан за вчерашния руски удар, който нанесе тежки щети на американско предприятие в град Мукачево, в западната част на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник.“

Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат "следващите", които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността, предаде Франс прес.

"Ще направим нашите градове много, много безопасни. Чикаго е в хаос [...] така че вероятно ще бъде следващият", заяви президентът на САЩ от Овалния кабинет и добави, че федералните сили на реда "ще помогнат (след това) и на Ню Йорк".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Почти колкото

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Стоенчо го е страх от работа

    18:50 22.08.2025

  • 3 Баце ЕООД

    39 15 Отговор
    Да видим Зелю колко му стиска сега 🤣🙌

    Коментиран от #67, #136, #139

    18:54 22.08.2025

  • 4 Н.Кплев

    38 3 Отговор
    ПРЕТПОЧИТАЛ ДА НЕ ПРИСЪСТВА !?
    ЕДНО ГОВОРИ С ПУТИН ДРУГО СЪС ЗЕЛЕНСКИ СОГОРНО ЗАТОВА.
    ДОБРЕ АЗ ЩЕ ПРЕСЪСТВАМ ПОСЛЕ

    Коментиран от #129

    18:54 22.08.2025

  • 5 555

    34 6 Отговор
    Тръмп беше боксов промоутър. Беше добър в организирането на боксови мачове. Явно не иска да пада на нивото на боксов рефер (иначе много уважавам боксовите рефери) и да разделя противниците, когато са в клинч. Прав е човека.

    Коментиран от #30, #31

    18:56 22.08.2025

  • 6 а тук бай дончо подви опашка

    40 7 Отговор
    Тези двамата не се разбират много добре! Предпочитам да не присъствам

    Коментиран от #35

    18:56 22.08.2025

  • 7 1000+

    19 39 Отговор
    Роналд Рейгън характеризира съветските лидери по този начин: „С тези хора трябва да се говорят психиатри, а аз трябва. " Сравнете това с позицията на настоящата американска администрация, която изпраща военните... поставете килим пред канибали.

    Коментиран от #112, #132

    18:57 22.08.2025

  • 8 Каунь

    17 6 Отговор
    Чей Крим?
    Чея Алясочка?

    18:58 22.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 4-та година "Киев за 3 дня"

    22 47 Отговор
    4-та година хомосъветикyc с едни и същи тъnoтии, закани и заклинания, а в pycнята става все по-зле и по-зле. Няма вода, няма бензин, няма с месеци заплати .
    Но въпреки, че изглеждат изключително нелепо с демонстрирането на поклонничеството си пред заря на московското блато, се наблюдават и наченки на мозъчна дейност - все пак нито един не е тръгнал към Мордор, въпреки че Путлер ги покани и обеща райски живот. 🤣🤣🤣
    Най им е хубаво на копейките да обичат руснята, удобно настанени и паразитирайки на Запад.

    Коментиран от #11, #19, #32, #41, #108

    18:59 22.08.2025

  • 11 Хахахаха

    48 9 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    4та година, редакцията дет ти плаща си хаби парите на вятъра. Нито има логика в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишно присъствие на човек нежелан от обществото в което живеем

    19:02 22.08.2025

  • 12 Оценител

    4 16 Отговор
    Тръмпича знае ,че няма да се разберат и не иска да си губи времето с двамата дребосъци.

    19:02 22.08.2025

  • 13 Изкукуригал

    38 1 Отговор
    Олио и оцет много си върви с печени чушки с чесън. Вода и олио не си върви

    Коментиран от #44

    19:02 22.08.2025

  • 14 ЖЕКО

    33 18 Отговор
    С ТОВА ИЗКАЗВАНЕ НА ТРЪП РАЗВЪРЗВА РЪЦЕТЕ НА РУСИЯ ДА ИЗБИВА ДОЛНАТА УКРАИНСКА ПАСМИНА

    Коментиран от #52

    19:04 22.08.2025

  • 15 Б.си идиoта !

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Ти добре ли си ма ?

    Коментиран от #37

    19:04 22.08.2025

  • 16 Гост

    26 12 Отговор
    "...изказването на руският външен министър..."- толкова ли е трудно да научиш българска граматика?!
    Владимир Владимирович е президент на Руската Федерация, а Зеленски кой беше?😊

    Коментиран от #22, #23, #26

    19:05 22.08.2025

  • 17 Многомилионни Руски Градове

    12 19 Отговор
    Стоят без ПВО и защита
    От Украински Дронове ,

    А някакво Валдайско Езеро

    Има 12 ПВО Комплекса.

    Какво има там или кой се крие
    И го е страх
    Да не го удари некой Дрон
    По Кухата Лейка?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #38

    19:06 22.08.2025

  • 18 Независим

    13 26 Отговор
    Котилото на злато кремъл трябва и ще бъде унищожено, тогава ще спре войната.

    19:06 22.08.2025

  • 19 НИКО

    28 7 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    КОЗЕТА НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ ЗАЕДНО С УКРАИНА И ЕВРОПА И ТЯ ОТИВА КЪМ ДЪНОТО, ХОРАТА СА КАЗАЛИ БАВНО НО СЛАВНО БАНДЕРИТЕ И ЕВРО ФАШИСТИТЕ НЯМА ДА ИЗБЯГАТ

    Коментиран от #28

    19:07 22.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БЕЗ МАЙТАП

    12 22 Отговор
    Путин унижи Русия.

    19:08 22.08.2025

  • 22 ЗЕЛЕНСКИ

    4 26 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Е тоя който
    Пори Дъщерята на Путин .

    По голяма гавра не може да бъде

    Зет като Мед си е избрал Дъртия Епилиран Педофил .

    Коментиран от #48

    19:08 22.08.2025

  • 23 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    ...а ти КОЙ беше....

    19:08 22.08.2025

  • 24 Предполагах

    20 1 Отговор
    Че Тръмп е наясно с този проблем още от началото а то се оказа че той го е разбрал чак сега

    19:09 22.08.2025

  • 25 Санг

    7 1 Отговор
    Прати го в Исраел.При евтаназаторите.Има опит.

    19:09 22.08.2025

  • 26 Клоуна пусин 🤡💩

    7 29 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Президент Зеленски е лидер на Свободния свят и не се интересува от покупко-продажба на poби, така че няма опасност да те купи от Путлер.

    Коментиран от #66, #106, #149

    19:10 22.08.2025

  • 27 ЖЕКО

    22 8 Отговор
    НЯМА ВЕЧЕ ПЕРЕМОГИ УКРИТЕ ПРИВЪРШВАТ ЕВРОГЕИЦИ ГИ Е СТРАХ, УКРАИНА СИ ОТИВА

    19:11 22.08.2025

  • 28 Клета неграмотна копейка 🤪

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "НИКО":

    Хубаво е да завършиш поне 5-ти клас, преди да започнеш да пишеш в публичното пространство .

    19:12 22.08.2025

  • 29 Никой

    23 7 Отговор
    Украйна трябва да се свие в рамките на нормалното - Русия никога няма да изчезне.

    Германия беше окупирана над 40 години - ако им е малко - може и още.

    Русия спаси света от лудостта на Хитлер - крематориуми на живи хора.

    Русия дава светлина - макар и по техен си начин.

    Украйна е страна също - но не става с перчене.

    19:12 22.08.2025

  • 30 Никога

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    Не е бил боксов промоутър... 🤣🤣🤣🤣 Къде ви намират?!

    Коментиран от #60, #73

    19:12 22.08.2025

  • 31 Със същата

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    Логика, според теб Тръмп е професионален кечист 🤣🙌 браво бе!

    19:13 22.08.2025

  • 32 Еленка.кр.

    25 5 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Тъпа укро-тагаренковска пропаганда.В кофата.

    19:13 22.08.2025

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 5 Отговор
    ало дядо дончо


    той единия е нелегитимен и е наркооман

    така че не се знае колко ще се е надрусал

    все пак е опасно

    Коментиран от #42

    19:13 22.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 а тук бай дончо подви опашка

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "а тук бай дончо подви опашка":

    така е бай дончо
    щом си се хванал на хорото ще го играеш докрай

    виж тиквата го играе вече 20г
    прибира парици от народеца и даже неговите мазохисти

    19:15 22.08.2025

  • 36 Артилерист

    27 3 Отговор
    Много експерти-дипломати се изказаха, как се организира и какво означава среща на най-високо ниво между двама държавни ръководители. Те всъщност узаконяват с подписите си извършеното в подготвителната работа от техните екипи. Зеленски вече е нелигитимен. Освен това той и заобикалящите го не се държат като държавници, а като случайно озовали се на високи държавни длъжности. Отделно дето Зеленски е артист и приема държавната политика като театрална роля. Той повтаря едни същи клишета, наредени му от западняците, с различни думи и няма признаци, че той чува какво му говори отсрещната страна. Подобна нахална роля той изпълни при първата среща с Тръмп и беше буквално изхвърлен от овалния кабинет. Какво може да се подготви с хунтаджиите за среща на президентите и Путин да я приеме? Това е безкрайно несериозно и няма да се случи при настоящата държавна власт в Киев.

    19:16 22.08.2025

  • 37 Баце ЕООД

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Б.си идиoта !":

    Глей ся, ако не разбираш от икономика, политика, история И математика.. Надали е редно да задаваш този въпрос към мен..

    19:16 22.08.2025

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 4 Отговор

    До коментар #17 от "Многомилионни Руски Градове":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    19:16 22.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 AЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ЛУКАШЕНКО
    " ПУТИН НЕ РАЗРЕШИ ДА УДАРЯТ МЕЙДАНА И УЛ.БАНКОВСКАЯ С ОРЕШНИК"

    19:17 22.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ето го е

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Стоенчо облечен като Пуси. Цял ден те чакам!

    19:17 22.08.2025

  • 43 Тигре Тигре

    17 7 Отговор
    Укро бокк Луцците са изстреляли ,вероятно невзривен дрон Геран 2 към Варшава където е експлодирал .Тези искат да ни вкарат във война на всяка цена ,само радикално т.епане ги оправя !

    19:19 22.08.2025

  • 44 И аз

    13 4 Отговор

    До коментар #13 от "Изкукуригал":

    Нещо подобно щях да напиша. Както и да е, ясно показва че най-накрая щатите излизат от подкрепата за Украина, и правилно. Зеле го закъса, ще стане на туршия.

    19:20 22.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Орколюб

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Най добре кмета на Киев да се срещне с терориста гном

    Коментиран от #49

    19:21 22.08.2025

  • 47 Ел.Ей

    9 2 Отговор
    Тъпа укро-тагаренковска пропаганда.В кофата.

    19:22 22.08.2025

  • 48 Ха - ха - ха

    16 5 Отговор

    До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    Зеленски е тоя, дето пори джоба и на теб, и на мен, и на всички европейци. Още ли не си го разбрал? Ако доскоро НПО ти наливаше богато да плещиш глупотевини по форумите, може и да не си усетил. Ама тоя филм свърши, та може и друга песен да пропееш.

    Коментиран от #59

    19:23 22.08.2025

  • 49 Викаш директно

    14 5 Отговор

    До коментар #46 от "Орколюб":

    Зеленски да бие.. Не знам дали си даваш сметка, украинския клоун е по нисък от Путин. А Вовата е над 70 и вече дава надолу 😬 смяааатай за къв фюрер си се фанал миличък

    Коментиран от #51

    19:23 22.08.2025

  • 50 12345

    5 13 Отговор

    До коментар #34 от "Баце ЕООД":

    помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    19:24 22.08.2025

  • 51 Орколюб

    4 11 Отговор

    До коментар #49 от "Викаш директно":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    19:26 22.08.2025

  • 52 Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "ЖЕКО":

    Продължавай 👍

    Коментиран от #57, #61

    19:27 22.08.2025

  • 53 Цвете

    7 6 Отговор
    Колко несериозно звучи от устата на президента на уж велика държава. Какви " Дипломати " Управляват Света???? Срам, позор, за радост на Света?!. КЪДЕ СА РЕЙГЪН. ХЕЛМУТ КОЛ ,КЛИНТЪН И ОЩЕ МНОГО???!

    Коментиран от #100

    19:29 22.08.2025

  • 54 Анонимен

    2 13 Отговор
    Тогава защо постила червен килим на убиецът Путин в Аляска

    19:30 22.08.2025

  • 55 Джобният, кремълски фюрер ли

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    имаш предвид?

    19:30 22.08.2025

  • 56 бастардо

    13 2 Отговор
    Цветко-Петко,а Дончо.Най-после разбра че не разбираш руската душа.Седи си мирен и не се бутай между шамарите.

    19:30 22.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 555

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Никога":

    "В резюме: Тръмп не е бил официален боксов промоутър в юридическия или професионалния смисъл, но е бил домакин и съорганизатор на някои от най-големите боксови събития в Атлантик Сити, което го прави значима фигура в боксовия бизнес през онзи период." Прав си. Ама само донякъде. 😁😁😁😁 Бил е от значимите организатори. По-скоро беше, трябва да кажа, защото тогава лично гледах боксови мачове, в организирането на които основна роля имаше Доналд Тръмп. Мачове на Майк Тайсън например.

    19:32 22.08.2025

  • 61 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    9 1 Отговор

    До коментар #52 от "Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?":

    Явно много тсс ганнски ...ове си осмуккалл,дженн дии .

    19:33 22.08.2025

  • 62 ВОИНАТА ПРОДЪЛЖАВА

    7 2 Отговор
    Ситито не дават да има мир. Искат цяла Европа във война.

    19:34 22.08.2025

  • 63 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "09876":

    Мъртвеца си ти бе ,царр вулл,откакто ба щатти е свършил на рогозката .

    19:35 22.08.2025

  • 64 Уса

    9 1 Отговор
    Правилно мистър Тръмп,оставете ги да се опуат хубаво току виж накрая се напили и прегърнали и песни запели.От кога ви казвам,че Зеленски е агент на Путин и ни клатят здраво за пари.Не познавате добре славянобалканската душа

    19:39 22.08.2025

  • 65 Уса

    7 1 Отговор
    Все пак 2 милиона терминирани нацита са си 2 милиона кутии със сапун.Бизнеса си е бизнес

    19:41 22.08.2025

  • 66 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Хората от Кал, виновни за безмислената гибел на милион млади хора, са лидери на твоя побъркан свят, не бъркай твоят болен свят с безкрайността😁

    Коментиран от #70

    19:41 22.08.2025

  • 67 бай дъ уей

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    мани зеления кляс. :)
    арвалисана играчка на клясоподобните евроскутери и тортинетки.. :)

    19:42 22.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Краварите докато разберат

    8 1 Отговор
    че е склерозирал, ще му изтече мандата.

    19:45 22.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зеленски:

    5 4 Отговор
    - Хей Тромп, дай $1 трилион за ракети да убиваме децата в Крим.

    Коментиран от #74

    19:47 22.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 555

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никога":

    "Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс, в който Железния Майк нокаутира съперника си за 91 секунди." ----- Организатор. Вярно, не промоутър в точния смисъл. Но в 80-те беше значима фигура в бокса. Не като боксьор, разбира се. Та дали е организатор или промоутър е просто незначителна подробност.

    Коментиран от #84

    19:48 22.08.2025

  • 74 Не спекулирай с децата

    3 10 Отговор

    До коментар #71 от "Зеленски:":

    че жужето Путин досега хиляди изби.
    В Хага му е мястото.

    19:48 22.08.2025

  • 75 ЗДРАВКО

    15 2 Отговор
    ЧИЧО ДОНИ ГЛЕДАИ СИ АМЕРИКАТА ЧЕ И ТИ ИМАШ МНОГО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАГОВЕ, И КАТО НАЧАЛО Е ДОБРЕ ЧЕ ПОРОБИ ЕВРОГЕИЦИ И АНГЛИЧАНИ КОИТО НЕ ТИ МИСЛЯТ ХИЧ ДОБРОТО, А ПУТИН ЩЕ СЕ СПРАВИ С НАРКОМАНА И ДРУГИТЕ ПУДЕЛИ

    Коментиран от #77

    19:50 22.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 И тук ли робство и поробени?

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "ЗДРАВКО":

    Вие още не можете от турското робство да излезете, а сега ново.
    Да ви ожали човек.

    19:52 22.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ГРУ Гайтанджиева

    4 3 Отговор
    Правя много хубави нкща на укроинци и евроатлантици.На всякъде. и без почистване.
    Това не е фейк!!!

    19:58 22.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Направи я

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Къде с умрели":

    Ама правиш впечатление на п..р.о.с.т и неграмотен

    20:03 22.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 555

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "555":

    "Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс" --- Между другото, това, което съм постнал, е цитат. И е грешен. По-точно сгрешена е годината. Мачът беше през 1988, а не 1998 г.

    20:05 22.08.2025

  • 85 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #83 от "Президент Путин е стриктен":

    зелю няма да му откаже, той обича сирене

    20:06 22.08.2025

  • 86 Механик

    7 1 Отговор
    За розАвките понинца е тежко през последните 2 седмици.
    Още не са утчнили горките, дали Тръм е "техен човек" или е "агент Краснов".
    "Много мъка има по тоя свят, Боже"-помисли си Муканина.

    20:07 22.08.2025

  • 87 Един

    3 6 Отговор
    По-добре организирай среща Путин-Кличко. Ще има и повече гледаемост и реклами. Пари ще изкараш. Но после рашките ще трябва да си търсят нов президент.

    Коментиран от #98

    20:07 22.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Независим

    5 11 Отговор
    Какъв изрод трябва да бъдеш за да оправдаваш путин по чиято заповед до сега са отвлечени 19 000 украински деца?!?

    Коментиран от #94, #96

    20:08 22.08.2025

  • 90 Ъъъъъъъъъ

    1 10 Отговор

    До коментар #76 от "Щото жали украинците":

    "Затова умряха повече от милион руски войници."

    От една година повтаряте тази цифра....Да не би войната да е свършила вече? Щото цифрата не мърда.🤔

    20:08 22.08.2025

  • 91 Санг

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Президент Путин е стриктен":

    Прати го в Исраел.При евтаназаторите.Има опит.

    20:08 22.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Оскар

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Независим":

    Прати евреина в палестина.Да избива и там.

    20:14 22.08.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ъъъъъъъъ

    7 9 Отговор
    Какъв изрод трябва да бъдеш за да оправдаваш путин по чиято заповед до сега са отвлечени 19 000 украински деца?!?"

    А що за ...... трябва да си, че да вярваш на подобни глупости? Цитирам мнението на Фернан Картхайзер(Люксембург), който е член на Европейския парламент:

    "Мисля, че трябва да спрем със спекулациите, че е имало систематично отвличане на украински деца в Русия. Следователно смятам, че вслидността на заповедта за арест на МНС е нищожна.“

    20:17 22.08.2025

  • 98 Савоат

    8 1 Отговор

    До коментар #87 от "Един":

    Този след Путин,като дойде, ще ви прати при Създателя ,да си лъскане ценностите кокоркировски..

    Коментиран от #133

    20:18 22.08.2025

  • 99 Гост

    6 2 Отговор
    Мексико и цяла Латинска Америка заливат Сащ с евтина и все по- смъртоносна дрога, въпреки това Сащ продължава със "спасителните" операции далеч от границите си, в името на "Човечеството"😁, разбира се, най- вероятно не виждат по- далече от върха на големия си навирен нос...😁 Светът има остра нужда основният спекулант, манипулатор и колонизатор да изчезне, да се изпари…😊

    20:25 22.08.2025

  • 100 Рускиня

    14 2 Отговор

    До коментар #53 от "Цвете":

    Клинтън с пурата вкарвана на еврейката М. Левинска и същия Клинтън “дипломат”, който разруши Югославия.
    Супер дипломат 😂

    20:27 22.08.2025

  • 101 СЪВЕТ

    7 2 Отговор
    Ей Тръмпи, бягай далеч от това петно Зеленски. Само ще се умърсиш.

    20:41 22.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ТИГО

    4 8 Отговор
    ТРЪМП смешника ."Миротворец " И путлерастите присират ! Смешници

    20:44 22.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    БАЙ ДОНЧО , Я СИ НАЛЯГАЙ ДЪРТИЯ ЗАДНИК .................. И СЕ НЕ БУТАЙ ТАМ ДЕТО НЕ ТИ Е РАБОТА ................... ФАКТ !

    20:52 22.08.2025

  • 106 бббб

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Лидер на смъркачите,искаше да кажеш, нали?

    21:17 22.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Много си тъп

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Не мооо ти помогна

    21:46 22.08.2025

  • 109 Европа иска украйна

    2 0 Отговор
    за райска градина
    европейската земя е изтощена а украйна е безценна
    Ленин си е свършил работата отлично създавайки украйна разделяйки европейската част на царска русия на две

    21:59 22.08.2025

  • 110 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    😁😁😁😁Майтап да става,а?

    22:00 22.08.2025

  • 111 Смешник

    5 1 Отговор
    За каква среща говори Тръмп явно все още не разбрал причините на конфликта и целите на Сво Путин смята Зеленски за терорист и нелегитимен а и си е поставил условията и няма за какво да преговаря освен за капитулацията на режима в Киев

    22:00 22.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Пука му на някой

    5 0 Отговор
    Дали Тръмп бил разочарован. Да ходи на психоаналитик

    22:06 22.08.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Важното сега е Русия

    3 1 Отговор
    Да изгори Киев

    22:07 22.08.2025

  • 117 зеленски си изпълнява пионерското

    1 0 Отговор
    поръчение пред Ленин възпитаник и агент на европейската аристокрация
    космонафт приходит к илича

    22:08 22.08.2025

  • 118 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Бих могъл любезно да попълнят хранителното отверстие на собственика на сайта и неговите сътрудници с пресни преработени биологични материали,съдържащи индол,фенол и скатол В големи количества!😁🍌

    Коментиран от #120

    22:08 22.08.2025

  • 119 Перо

    7 1 Отговор
    Международните договори се подписват от оторизирано лице, което представя официално пълномощно за право на подписване на договора, от правителството, на съответната страна! Нелегитимността на Зеленски е голям проблем за юридически усложнения за бъдеще време! Например, сега РСМ , в лицето на настоящия Премиер Мицкоски иска да субсидира договора с БГ от 2022 г., от предното правителство, защото по вътрешноадминистративни процедури договора не бил одобрен от НС и обнародван в Държавен вестник. Сега се мъчат да го анулират и това да рефлектира на договорната рамка с ЕС за възможни изменения! Тъпаците не знаят, че в международните договори валидност имат само представените международно установени правни изисквания, законни документи от правителствата, а вътрешните процедури и закони са без никакво значение! Руските власти се опасяват от бъдещите правителства в Украйна и искат всичко да бъде правно изпипано, да не се появи и там някой Мицкоски! И двете държави са нови и измислени, и нямат опит в международните дела! Зеленски е с изтекъл срок на годност от м. май 2024 г.!

    22:09 22.08.2025

  • 120 Па съм я бе

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Бай той Толстой":

    много са лесни тия😁😁😁

    Коментиран от #122

    22:09 22.08.2025

  • 121 Такааа

    2 0 Отговор
    Внимание , внимание говори палячото с оранжевата глава

    22:10 22.08.2025

  • 122 Маман

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Па съм я бе":

    Те са били лесни още като са се заели с тая професия.Мартин Идън го е казал много точно 😊

    22:10 22.08.2025

  • 123 Факт

    3 1 Отговор
    Двамата не се разбират, а санкции само на Путин. Това не е мъжкарско!

    22:12 22.08.2025

  • 124 Краснов

    0 1 Отговор
    Направиха ме президент и правя,каквото мога. Будалкам!

    22:13 22.08.2025

  • 125 пешо

    3 2 Отговор
    путин го мести

    22:13 22.08.2025

  • 126 Коста

    5 0 Отговор
    Дядо Дончо лудият с картечницата пак го прифанаха лудите

    22:17 22.08.2025

  • 127 Коста

    3 2 Отговор
    Дядо Дончо те като 2та не се разбират що санкции само на Русия бе?

    22:18 22.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Гошо

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Н.Кплев":

    Я ,Макрон да прати .Доказано е ,че той на бой носи,а на такава среща всичко може да се случи

    22:26 22.08.2025

  • 130 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Рижата ще бъде наигран от зеленски.ще даде и пари и санкции ще наложи на Путлер.

    22:29 22.08.2025

  • 131 украйна де факто е в нато

    3 0 Отговор
    а европа има нужда от полигон за изпитание на оръжие и от земеделска земя а украйна е голяма има и двете

    22:41 22.08.2025

  • 132 Мое скромно мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "1000+":

    Разбирам, че трябва да ти напомня. На 74 години Рейгън имаше Алцхаймер и деменция.

    Коментиран от #134

    22:42 22.08.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Мое скромно мнение":

    А ти на 50 имаш алкохолизъм и шизофрения!

    22:45 22.08.2025

  • 135 Мое скромно мнение

    0 0 Отговор
    Не забравяй оръжия и долари за Зеленски и Украйна.

    22:47 22.08.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Пампаец

    2 0 Отговор
    Ми да ги налага веднага санкциите бай Дончо бе ! Какво чака . Да спре да купува руско ядрено гориво за ядрените си централи! Да спре да купува руска азотна тор за земеделците си . Да спре да купува руски редкоземни метали и тежък руски петрол , който американците нямат, да спре да купува руски дървен материал .., Какво чака ? Страх го е , че фермерите ще му набият канчето заради липсата на тор ??? Че работещите с руско ядрено гориво АЕЦ произвеждащи 40 процента от електроенергията на САЩ ще спрат??? Американските АЕЦ произвеждат около 386 GW годишно.

    22:50 22.08.2025

  • 138 В В.П.

    0 2 Отговор
    Зеления шут ги върти всички на пръста си .

    22:52 22.08.2025

  • 139 Видьо Видев

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    ЗНАНИЕТО Е СИЛА! ДОБРЕ Е ДА ГО ЗНАЕТЕ!

    Пазителят на МОЧА и на Альоша,
    путлеристът Борисов е национален предател!

    Ето я "изчезналата" пътна карта.

    С построяването на Балкански поток
    ТУ ТУ Борисов направи войната на Путлер
    в Украйна възможна!

    22:54 22.08.2025

  • 140 ТИГО

    3 2 Отговор
    Само чакам Руските войски на границата ! И руски знам и мога да ги надпия и надговоря ! Искам путинофилите да ви видя лицата и да ви хвана за гушата.Лайнери недоклепани ,ще ви гледам сеира !

    Коментиран от #143, #145

    22:56 22.08.2025

  • 141 Асен

    0 0 Отговор
    Лудият умора няма!

    22:57 22.08.2025

  • 142 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Пендари май вие слушате изявления на двойници!🤣🤣🤣🤣🤣 и ги публикувате!

    22:59 22.08.2025

  • 143 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "ТИГО":

    Чакам ви и в София на протеста ВИ за еврото ! Б0KЛуци!

    22:59 22.08.2025

  • 144 Руската чума

    4 2 Отговор
    Трябва да бъде заличена, за да настъпи мир в света. Целия 20 век палиха света по всимки континенти. То не бяха, войни, диверсии, тероризъм. Често България бе принудена да финансира заради руските интереси тези войни. Вероятно сме дали няколко милиарда за кефа и злодействието на Русия. И тамън света си взе въздух и хоп черния кръвожаден руски дявол се събуди отново

    23:01 22.08.2025

  • 145 Дон Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "ТИГО":

    Много си смел бе, или зад монитора няма кой да ти стисне грацмуля и лаеш!

    Коментиран от #150, #151

    23:01 22.08.2025

  • 146 Закривай

    1 2 Отговор
    Украина

    23:02 22.08.2025

  • 147 ТИГО

    2 0 Отговор
    Мразя ви работническо /селската ви "история" !Болшевишко /Комунистическа

    23:03 22.08.2025

  • 148 РАЗОЧАРОВАН

    1 0 Отговор
    Очевидно Тръмп не си държи на думата и се влияе от европейските кучета, яхнали войната за своя печалба!
    Ако иска войната да спре, просто трябва да спре да подпомага Украйна, защото войната е на САЩ(Нато) срещу Русия! Путин никога не си е сменил мнението и условията! Войната спира още утре, с капитулацията на Зеленски и подписване на договор! За какво друго да се среща с него? Да очаква самоубийствен атентат от нелегитимен лидер, който виси с въжето на шията?

    23:05 22.08.2025

  • 149 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Кой не се интересува от покупко продажби Зеленски ли🤣🤣🤣🤣🤣 знае че губи още от началото и продаде 1 700 000 души! Ще бъде уважаван от украинците като Хитлер от германците! Историята ще покаже!

    23:06 22.08.2025

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Дон Дони":

    Ела бе ,метрото станция Сердика ! Лесно ще ме познаеш ,ще си сложа фанелката с ЧИЧО АДИ

    23:11 22.08.2025