Келепирът от френския "расизъм"

Много хора се питат защо французите търпят емигрантите, които лъжат, крадат и безочливо ползват безплатното здравеопазване?
Защото във Франция има десница, съставена от хора, които стават рано сутрин и левица, която защитава хора, които спат до късно и по цял ден пълзят като скакалци по улиците на градовете.
Французите разполагат с най-щедрата здравна система в Света. Всеки един от тях притежава "Зелена здравна карта". За 68 милиона французи в обръщение би трябвало да има същото количество карти. Е, е не! В обръщение има 3 милиона повече! Картите са фалшиви. И търговията с лекарства цъфти и прецъфтява. Количества от най-скъпите и търсени се доставят от Алжир до Близкият изток. Всеки път, когато десницата се опита да въдвори контрол върху този трафик, левицата надига вой. Защо? Защото всичко ще дойде на мястото си, когато личната и здравната карта се слеят. Крадците и фалшификаторите ще лъснат като маймунски задници. Според левицата обаче това е "расизъм"!
И понеже Карл Маркс, на гости в Париж, е обвинил Наполеон в расизъм, той се превръща в създател на идеологията за виновност на французите.
Бонапарт не е расист! Кой Император избира за жена креолка, какъвто е случая с Жозефина? В неговата армия има чернокожи войници. Томас Александър Дюма е чернокож. Той е баща на автора на Граф Монте Кристо и Тримата мускетари, произведен в генерал, взима участие в похода в Египет.
Съвсем близо до нас, престолонаследникът на Великобритания - принц Хари и съпругата му Меган Маркъл напуснаха кралството обвинявайки английската аристокрация в расизъм. Във вените на майката на Меган имало африканска кръв.
Френските марксисти пропуснаха да коментират този случай!
През декември 1840 година тленните останки на френския император са върнати с почести на Франция. На площад Вандом е издигната колона с негова статуя на върха. Гордостта на французите от победите на Наполеон не са по вкуса на Маркс и той протестира яростно. "Един ден статуята на Наполеон ще падне от височината на колоната Вандом!" Неговото ясновидство реализират парижките комунари, които събарят статуята през 1871 г.
С технологическите промени настъпили във Франция, работническата класа почти изчезна. Работниците, които останаха гласуват за десницата на Марин льо Пен.
Марксистът Жан-Люк Меланшон, водач на левицата разчита на милионите мюсюлмански емигранти - за да спечели следващите президентски избори. Според него френската нация вече е "креолска". За да се улесни интеграцията на новопристигналите, Меланшон зове за промени на езика. Навият език трябва да бъде "креолски". С 500 хиляди пришълци годишно, много е възможно, Меланшон да излезе прав.
Той активно подстрекава "французите на хартия" да се съпротивляват срещу всякакъв контрол, прибавяйки виновността на "Белият расизъм".
На прага на гражданска война реформата чука на врата на Франция, със силата на етническата нетърпимост...
1 европа е м@нг@лизир@н@
Коментиран от #25
14:03 21.08.2025
2 Мисля че скоро освен промени
коло гордо звучи също като марсилезата
Хахаха жалки жабари и тия имат претенции да са велика сила смешници
14:07 21.08.2025
3 Госあ
14:11 21.08.2025
4 АБДУЛА
14:16 21.08.2025
5 Тираджия
Коментиран от #6, #16
14:16 21.08.2025
6 Госあ
До коментар #5 от "Тираджия":Ти знаеш ли колко роби с вериги са вкарвани на пристанището в Марсилия ? Това да не е от вчера ? Да някои са много нагли и неприятни, но Франция е колониална държава ! Това е положението. Не могат сега да ги вържат пак със синджири и да ги хвърлят в морето, защото има батковци, които ше им отвъртят шамарите. Относно новите емигранти - това беше политика точно на Саркози и Меркел - десни, бате ! Мислеха си, че ще вършат черната работа за без пари, щото бизнеса така искал ! Да, ама не ! Много добре помня, дори и бизнеса в Япония искаше емигранти, но тогава Шиндзо Абе им каза да се справят както могат без емигранти !
Коментиран от #12, #15
14:23 21.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хеми значи бензин
Коментиран от #11, #13
14:25 21.08.2025
9 Тиква Стайл
14:26 21.08.2025
10 Браво
14:29 21.08.2025
11 Госあ
До коментар #8 от "Хеми значи бензин":От работата на т@пия и упорит капиталист, лошо ми става ! Само л@йн@ излизат ! О, богове, спрете да работите !!!
14:31 21.08.2025
12 Стига
До коментар #6 от "Госあ":Си се правил на умен! Не можеш да свържеш две и две. Тези които са от поколения във Франция отдавна са френски граждани а не мигранти. Трудно схващаш!
Коментиран от #14
14:31 21.08.2025
13 Комета
До коментар #8 от "Хеми значи бензин":Ду....рак.
Коментиран от #19
14:33 21.08.2025
14 Госあ
До коментар #12 от "Стига":“ Относно новите емигранти - това беше политика точно на Саркози и Меркел - десни, бате ! Мислеха си, че ще вършат черната работа за без пари, щото бизнеса така искал ! Да, ама не !” На това дясно дуо му казваха Меркози
14:34 21.08.2025
15 Тираджия
До коментар #6 от "Госあ":Отиди се разходи след 20:00 часа в Марсилия. Да разгледаш забележителностите на, иначе този чудесен град. После пак пиши такива неща.
Коментиран от #18
14:36 21.08.2025
16 До пет
До коментар #5 от "Тираджия":Съгласен съм с което казваш за Европа но България не е по безопасна. Само в последните 10 дни погледни колко диви инцидента с жертви има- онзи с аудито, парашута, атв-то в слънчака, в Първомай, да не изреждам всичките.
Коментиран от #21
14:38 21.08.2025
17 Урсулиянец
14:39 21.08.2025
18 Госあ
До коментар #15 от "Тираджия":В Марсилия не съм бил, но съм живял в Гренобъл, ходил съм често в Лион. С очите си виждах как емигрантите се увеличават в Гренобъл точно по времето на Саркози. Иначе, съм чувал, че Марсилия е хубав град, но това не отменя факта със корабите с роби, които са пристигали там.
14:39 21.08.2025
19 Хеми значи бензин
До коментар #13 от "Комета":Руснаците също са мързеливи затова и там вирее Сесере.Мързеливите и крадат затова там вирее комунизма. Те нищо и не са измислили Ломоносов преписва Лавоазие Буратино става Пинокио а Менделеев е преписал от Майер. Зятова и не караш руска кола не ползваш руски компютър не говориш по руски телефон и се возиш на Бойнг.
Коментиран от #20
14:42 21.08.2025
20 Госあ
До коментар #19 от "Хеми значи бензин":Глей са, всъщност е точно обратното 😂 Но не става дума за преписване, а за доказване. Затова, закона за запазване на масите е известен като закон на Ломоносов-Лавоазие 💁
14:47 21.08.2025
21 Гост
До коментар #16 от "До пет":И един пиян шифьор се врезал в три коли и детска площадка у софето днес. Ама за някой щот си е нащо си е по сигурно от европата.
14:51 21.08.2025
22 Леля Асена
14:58 21.08.2025
23 Аморак
В общи линии интерес имат тези, които биха спечелили на политическо, икономическо или стратегическо ниво от по-слаба и разединена Европа.
В модерен български политически стил - Путин! 😁🤩
14:59 21.08.2025
24 даката
15:01 21.08.2025
25 Начо
До коментар #1 от "европа е м@нг@лизир@н@":У нас малко ли ти се виждат
15:01 21.08.2025