Новини
Мнения »
Келепирът от френския "расизъм"

Келепирът от френския "расизъм"

21 Август, 2025 14:00 1 534 25

  • франция-
  • французи-
  • расизъм-
  • здравеопазване

Французите разполагат с най-щедрата здравна система в Света. Всеки един от тях притежава "Зелена здравна карта".

Келепирът от френския "расизъм" - 1
Снимка: Фейсбук
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много хора се питат защо французите търпят емигрантите, които лъжат, крадат и безочливо ползват безплатното здравеопазване?

Защото във Франция има десница, съставена от хора, които стават рано сутрин и левица, която защитава хора, които спат до късно и по цял ден пълзят като скакалци по улиците на градовете.

Французите разполагат с най-щедрата здравна система в Света. Всеки един от тях притежава "Зелена здравна карта". За 68 милиона французи в обръщение би трябвало да има същото количество карти. Е, е не! В обръщение има 3 милиона повече! Картите са фалшиви. И търговията с лекарства цъфти и прецъфтява. Количества от най-скъпите и търсени се доставят от Алжир до Близкият изток. Всеки път, когато десницата се опита да въдвори контрол върху този трафик, левицата надига вой. Защо? Защото всичко ще дойде на мястото си, когато личната и здравната карта се слеят. Крадците и фалшификаторите ще лъснат като маймунски задници. Според левицата обаче това е "расизъм"!

И понеже Карл Маркс, на гости в Париж, е обвинил Наполеон в расизъм, той се превръща в създател на идеологията за виновност на французите.

Бонапарт не е расист! Кой Император избира за жена креолка, какъвто е случая с Жозефина? В неговата армия има чернокожи войници. Томас Александър Дюма е чернокож. Той е баща на автора на Граф Монте Кристо и Тримата мускетари, произведен в генерал, взима участие в похода в Египет.

Съвсем близо до нас, престолонаследникът на Великобритания - принц Хари и съпругата му Меган Маркъл напуснаха кралството обвинявайки английската аристокрация в расизъм. Във вените на майката на Меган имало африканска кръв.

Френските марксисти пропуснаха да коментират този случай!

През декември 1840 година тленните останки на френския император са върнати с почести на Франция. На площад Вандом е издигната колона с негова статуя на върха. Гордостта на французите от победите на Наполеон не са по вкуса на Маркс и той протестира яростно. "Един ден статуята на Наполеон ще падне от височината на колоната Вандом!" Неговото ясновидство реализират парижките комунари, които събарят статуята през 1871 г.

С технологическите промени настъпили във Франция, работническата класа почти изчезна. Работниците, които останаха гласуват за десницата на Марин льо Пен.

Марксистът Жан-Люк Меланшон, водач на левицата разчита на милионите мюсюлмански емигранти - за да спечели следващите президентски избори. Според него френската нация вече е "креолска". За да се улесни интеграцията на новопристигналите, Меланшон зове за промени на езика. Навият език трябва да бъде "креолски". С 500 хиляди пришълци годишно, много е възможно, Меланшон да излезе прав.

Той активно подстрекава "французите на хартия" да се съпротивляват срещу всякакъв контрол, прибавяйки виновността на "Белият расизъм".

На прага на гражданска война реформата чука на врата на Франция, със силата на етническата нетърпимост...


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европа е м@нг@лизир@н@

    23 2 Отговор
    който не е бил във франция му е бедна фантазията колко м@нг@л има там…!

    Коментиран от #25

    14:03 21.08.2025

  • 2 Мисля че скоро освен промени

    15 2 Отговор
    В езика ще има и промени в името на държавата ще се казва АФРИКАНЦИЯ
    коло гордо звучи също като марсилезата
    Хахаха жалки жабари и тия имат претенции да са велика сила смешници

    14:07 21.08.2025

  • 3 Госあ

    6 12 Отговор
    Аве паразит, ти имаш ли френска здравна карта ? А ? Французин ли си ? Защото има “емигранти” във Франция които са там от две-три поколения и предците им са бачкали за тези СОЦИАЛНИ здравни карти ! За разлика от твоите, които са обирали мандрите у България ! Ясно ли е ? Знам от парижанин, бял и рус със сини очи за твое успокоение, че Меланшон е най адекватния кандидат за президент. И му вярвам, защото е образован, работлив и кадърен парижанин въпросният колега. А наред с Маркс има фигури като Прудон и Русо, които поставят основните на френската СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, която същият ти твърдиш че е демокрацията в Европа. Ама не е. Преди това е гръцката, просъществувала около 45 години. Но нищо, не случайно и в Гърция има социалисти и силно движение ! Това са цивилизовани страни.

    14:11 21.08.2025

  • 4 АБДУЛА

    11 4 Отговор
    ТЪРПЯТ ГИ ЗАЩОТО НЯМА КОИ ДА ОПЛОЖДА ФРАНЦУЗОИКИТЕ С ГЕИОВЕ НЕ СТАВА

    14:16 21.08.2025

  • 5 Тираджия

    15 2 Отговор
    Южна Франция не се замръква. Опасно е много. Марсилия е може би най опасния град в Европа. По безопасно е в столипеново. Не съм вярвал, чее го кажа, но е така. България и страните от бившия соц. лагер са много по безопасни. Западна Европа е в плен на банди от емигранти. Но това не е политкоректно да се говори.

    Коментиран от #6, #16

    14:16 21.08.2025

  • 6 Госあ

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тираджия":

    Ти знаеш ли колко роби с вериги са вкарвани на пристанището в Марсилия ? Това да не е от вчера ? Да някои са много нагли и неприятни, но Франция е колониална държава ! Това е положението. Не могат сега да ги вържат пак със синджири и да ги хвърлят в морето, защото има батковци, които ше им отвъртят шамарите. Относно новите емигранти - това беше политика точно на Саркози и Меркел - десни, бате ! Мислеха си, че ще вършат черната работа за без пари, щото бизнеса така искал ! Да, ама не ! Много добре помня, дори и бизнеса в Япония искаше емигранти, но тогава Шиндзо Абе им каза да се справят както могат без емигранти !

    Коментиран от #12, #15

    14:23 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хеми значи бензин

    7 5 Отговор
    Отговора е пpoст Французите са комунисти защото са мързеливи Всеки комунист е мързелив не само френския и в Латинска Америка е същото.

    Коментиран от #11, #13

    14:25 21.08.2025

  • 9 Тиква Стайл

    3 1 Отговор
    Ае стига сте му давали думата на тоя нафталин. Никой няма нужда от изкукалите му мнения.

    14:26 21.08.2025

  • 10 Браво

    3 1 Отговор
    Отлична статия, мосю Чеков!

    14:29 21.08.2025

  • 11 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хеми значи бензин":

    От работата на т@пия и упорит капиталист, лошо ми става ! Само л@йн@ излизат ! О, богове, спрете да работите !!!

    14:31 21.08.2025

  • 12 Стига

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Си се правил на умен! Не можеш да свържеш две и две. Тези които са от поколения във Франция отдавна са френски граждани а не мигранти. Трудно схващаш!

    Коментиран от #14

    14:31 21.08.2025

  • 13 Комета

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хеми значи бензин":

    Ду....рак.

    Коментиран от #19

    14:33 21.08.2025

  • 14 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стига":

    “ Относно новите емигранти - това беше политика точно на Саркози и Меркел - десни, бате ! Мислеха си, че ще вършат черната работа за без пари, щото бизнеса така искал ! Да, ама не !” На това дясно дуо му казваха Меркози

    14:34 21.08.2025

  • 15 Тираджия

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Отиди се разходи след 20:00 часа в Марсилия. Да разгледаш забележителностите на, иначе този чудесен град. После пак пиши такива неща.

    Коментиран от #18

    14:36 21.08.2025

  • 16 До пет

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тираджия":

    Съгласен съм с което казваш за Европа но България не е по безопасна. Само в последните 10 дни погледни колко диви инцидента с жертви има- онзи с аудито, парашута, атв-то в слънчака, в Първомай, да не изреждам всичките.

    Коментиран от #21

    14:38 21.08.2025

  • 17 Урсулиянец

    2 0 Отговор
    2009 г. посетих Париж за първи път. Още тогава едно 50% бяха цъpните. Един ме спря на метри от Айфеловата кула, предложи ми да си купя трева.

    14:39 21.08.2025

  • 18 Госあ

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тираджия":

    В Марсилия не съм бил, но съм живял в Гренобъл, ходил съм често в Лион. С очите си виждах как емигрантите се увеличават в Гренобъл точно по времето на Саркози. Иначе, съм чувал, че Марсилия е хубав град, но това не отменя факта със корабите с роби, които са пристигали там.

    14:39 21.08.2025

  • 19 Хеми значи бензин

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Комета":

    Руснаците също са мързеливи затова и там вирее Сесере.Мързеливите и крадат затова там вирее комунизма. Те нищо и не са измислили Ломоносов преписва Лавоазие Буратино става Пинокио а Менделеев е преписал от Майер. Зятова и не караш руска кола не ползваш руски компютър не говориш по руски телефон и се возиш на Бойнг.

    Коментиран от #20

    14:42 21.08.2025

  • 20 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хеми значи бензин":

    Глей са, всъщност е точно обратното 😂 Но не става дума за преписване, а за доказване. Затова, закона за запазване на масите е известен като закон на Ломоносов-Лавоазие 💁

    14:47 21.08.2025

  • 21 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "До пет":

    И един пиян шифьор се врезал в три коли и детска площадка у софето днес. Ама за някой щот си е нащо си е по сигурно от европата.

    14:51 21.08.2025

  • 22 Леля Асена

    1 0 Отговор
    И аз имам африканско семе във задният си проход,но не го правя на проблем...

    14:58 21.08.2025

  • 23 Аморак

    0 0 Отговор
    Кой има интерес от расистки проблеми в Европа?
    В общи линии интерес имат тези, които биха спечелили на политическо, икономическо или стратегическо ниво от по-слаба и разединена Европа.
    В модерен български политически стил - Путин! 😁🤩

    14:59 21.08.2025

  • 24 даката

    0 0 Отговор
    До нас в училището има 124 записани деца. От тях 31 са българчета. Всичко друго е римляни. Като знаем че не всички римляни записват децата си на училище, то положението е още по трагично. .....Взели да плачат за франция

    15:01 21.08.2025

  • 25 Начо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "европа е м@нг@лизир@н@":

    У нас малко ли ти се виждат

    15:01 21.08.2025