Келепирът от френския "расизъм"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много хора се питат защо французите търпят емигрантите, които лъжат, крадат и безочливо ползват безплатното здравеопазване?

Защото във Франция има десница, съставена от хора, които стават рано сутрин и левица, която защитава хора, които спат до късно и по цял ден пълзят като скакалци по улиците на градовете.

Французите разполагат с най-щедрата здравна система в Света. Всеки един от тях притежава "Зелена здравна карта". За 68 милиона французи в обръщение би трябвало да има същото количество карти. Е, е не! В обръщение има 3 милиона повече! Картите са фалшиви. И търговията с лекарства цъфти и прецъфтява. Количества от най-скъпите и търсени се доставят от Алжир до Близкият изток. Всеки път, когато десницата се опита да въдвори контрол върху този трафик, левицата надига вой. Защо? Защото всичко ще дойде на мястото си, когато личната и здравната карта се слеят. Крадците и фалшификаторите ще лъснат като маймунски задници. Според левицата обаче това е "расизъм"!

И понеже Карл Маркс, на гости в Париж, е обвинил Наполеон в расизъм, той се превръща в създател на идеологията за виновност на французите.

Бонапарт не е расист! Кой Император избира за жена креолка, какъвто е случая с Жозефина? В неговата армия има чернокожи войници. Томас Александър Дюма е чернокож. Той е баща на автора на Граф Монте Кристо и Тримата мускетари, произведен в генерал, взима участие в похода в Египет.

Съвсем близо до нас, престолонаследникът на Великобритания - принц Хари и съпругата му Меган Маркъл напуснаха кралството обвинявайки английската аристокрация в расизъм. Във вените на майката на Меган имало африканска кръв.

Френските марксисти пропуснаха да коментират този случай!

През декември 1840 година тленните останки на френския император са върнати с почести на Франция. На площад Вандом е издигната колона с негова статуя на върха. Гордостта на французите от победите на Наполеон не са по вкуса на Маркс и той протестира яростно. "Един ден статуята на Наполеон ще падне от височината на колоната Вандом!" Неговото ясновидство реализират парижките комунари, които събарят статуята през 1871 г.

С технологическите промени настъпили във Франция, работническата класа почти изчезна. Работниците, които останаха гласуват за десницата на Марин льо Пен.

Марксистът Жан-Люк Меланшон, водач на левицата разчита на милионите мюсюлмански емигранти - за да спечели следващите президентски избори. Според него френската нация вече е "креолска". За да се улесни интеграцията на новопристигналите, Меланшон зове за промени на езика. Навият език трябва да бъде "креолски". С 500 хиляди пришълци годишно, много е възможно, Меланшон да излезе прав.

Той активно подстрекава "французите на хартия" да се съпротивляват срещу всякакъв контрол, прибавяйки виновността на "Белият расизъм".

На прага на гражданска война реформата чука на врата на Франция, със силата на етническата нетърпимост...