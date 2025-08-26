Готвят Урсула фон дер Лайен за бъдещ президент на Германия

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обмисля възможността да издигне председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за президент на републиката през 2027 г.

Това разкри "Шпигел". Медията цитира източници от правителството.

Сред възможните кандидати са също председателят на Бундестага Юлия Клекнер, министърът по въпросите на семейството Карин Прин и председателят на Баварския ландтаг (парламента на Свободната земя Бавария) Илзе Айгнер.

Изданието припомня, че Мерц не изключва възможността за избор на жена за президент на ФРГ. В отговор на съответния въпрос на 24 август по време на деня на отворените врати на германското правителство, той каза: "Би било добре".

Урсула фон дер Лайен е начело на Европейската комисия от 2019 г., а през юли миналата година беше преизбрана за втори петгодишен мандат, т.е. до 2029 г. Spiegel отбелязва, че в случай на участие в президентските избори през 2027 г. фон дер Лайен ще загуби повече от половината от мандата си начело на ЕК, а Германия - "най-важната позиция на властта в Брюксел".

От друга страна, в случай че бъде избрана за президент на ФРГ, тази длъжност за 69-годишната към този момент Фон дер Лайен ще стане върхът на кариерата ѝ, освен това тя ще стане първата жена на този пост, пише вестникът.

В миналото фон дер Лайен стана първата жена министър на отбраната на Германия, а след това и първата жена, оглавила Европейската комисия.

В ЕК информацията за възможното ѝ назначаване за президент на Германия беше коментирана от "Билд" по следния начин: "Урсула фон дер Лайен е изцяло фокусирана върху задачите си като председател на комисията и не може да заема други постове".

Мерц може да издигне кандидат за поста президент от блока на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС).

В момента президент на Германия е 69-годишният Франк-Валтер Щайнмайер.