Готвят Урсула фон дер Лайен за бъдещ президент на Германия

26 Август, 2025 16:55 1 258 71

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • германия-
  • олаф шолц-
  • фридрих мерц

Фон дер Лайен е начело на Европейската комисия от 2019 г., а през юли миналата година беше преизбрана за втори петгодишен мандат

Готвят Урсула фон дер Лайен за бъдещ президент на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обмисля възможността да издигне председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за президент на републиката през 2027 г.

Това разкри "Шпигел". Медията цитира източници от правителството.

Сред възможните кандидати са също председателят на Бундестага Юлия Клекнер, министърът по въпросите на семейството Карин Прин и председателят на Баварския ландтаг (парламента на Свободната земя Бавария) Илзе Айгнер.

Изданието припомня, че Мерц не изключва възможността за избор на жена за президент на ФРГ. В отговор на съответния въпрос на 24 август по време на деня на отворените врати на германското правителство, той каза: "Би било добре".

Урсула фон дер Лайен е начело на Европейската комисия от 2019 г., а през юли миналата година беше преизбрана за втори петгодишен мандат, т.е. до 2029 г. Spiegel отбелязва, че в случай на участие в президентските избори през 2027 г. фон дер Лайен ще загуби повече от половината от мандата си начело на ЕК, а Германия - "най-важната позиция на властта в Брюксел".

От друга страна, в случай че бъде избрана за президент на ФРГ, тази длъжност за 69-годишната към този момент Фон дер Лайен ще стане върхът на кариерата ѝ, освен това тя ще стане първата жена на този пост, пише вестникът.

В миналото фон дер Лайен стана първата жена министър на отбраната на Германия, а след това и първата жена, оглавила Европейската комисия.

В ЕК информацията за възможното ѝ назначаване за президент на Германия беше коментирана от "Билд" по следния начин: "Урсула фон дер Лайен е изцяло фокусирана върху задачите си като председател на комисията и не може да заема други постове".

Мерц може да издигне кандидат за поста президент от блока на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС).

В момента президент на Германия е 69-годишният Франк-Валтер Щайнмайер.


Германия
  • 1 Последния Софиянец

    81 3 Отговор
    ЕС се разпада и Урсула търси работа.

    16:56 26.08.2025

  • 2 пешо

    74 3 Отговор
    това ще е края на ГЕРМАНИЯ

    16:56 26.08.2025

  • 3 Сатана Z

    59 2 Отговор
    Готвят Урсула за новата Магда Гьобелс

    16:56 26.08.2025

  • 4 Софиянец

    55 4 Отговор
    Фюрера си е сменил пола 😅

    Коментиран от #7

    16:56 26.08.2025

  • 5 Читател

    58 2 Отговор
    Проклета слуга на сатанистите.

    16:57 26.08.2025

  • 6 Голям смях!

    62 2 Отговор
    Крадлата президент!

    16:57 26.08.2025

  • 7 пешо

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    така се е преродил

    16:58 26.08.2025

  • 8 SS Δρугарката Урсуланка

    29 2 Отговор
    Също е готова да сготви
    СоциалЛанд /Германия/
    както и Чичо Ади не го е правил 😁

    16:59 26.08.2025

  • 9 Няма ли някой друг наследник на нацист

    36 4 Отговор
    Да турат него за президен на фашоландия

    17:00 26.08.2025

  • 10 Специална Военна Опсерация

    10 25 Отговор
    Урсула е по-вредна от атомна бомба!

    Тя е политическият близнак на Путин!

    И на Германия, й предстоят тежки времена, като на Русия!

    17:00 26.08.2025

  • 11 Бият и шута тва е!!!

    34 2 Отговор
    БайДончо не я понася, както и останалият свят!
    Краде и лъже повече от Боко тиквата, което си е голямо постижение! Сега обикалят помощните училища да и търсят заместник!

    17:01 26.08.2025

  • 12 Само

    6 30 Отговор
    В руският свинарник кога ще има избори?

    Коментиран от #19, #48

    17:01 26.08.2025

  • 13 Дойчланд унтер алес

    27 1 Отговор
    Прекрасно! Германистан ще стане Евроафганистан......

    17:02 26.08.2025

  • 14 Отрицателен подбор

    32 1 Отговор
    По-корумпирана от корумпираната и продажна акушерка, която съсипа и продължава да съсипва ЕС, определено няма в цяла ФР Германия.

    Това е достатъчна причина, за да стане президент-ка тази ланен,а?

    17:02 26.08.2025

  • 15 !!!!!

    29 1 Отговор
    БОГ ДА ПАЗИ ГЕРМАНИЯ !!! От тази напаст

    17:03 26.08.2025

  • 16 КИКО

    2 20 Отговор
    Германия става отново велика!

    17:05 26.08.2025

  • 17 Ами бравос за такава инициатива.

    30 2 Отговор
    Дер Лайен, да припомним, беше министър на отбраната на Германия преди години и с нейна помощ Бундесверът изпадна в тежка криза, имаше видеа как не им достигат истински оръжия за учения, та използваха метли. Сега може да се очаква с нейна помощ Германия от огромна индустриална машина да залезе дори още по-бързо от очакваното. Да сключиш най-неизгодната за Европа сделка с Тръмп, за да не зарадваш Путин и Си, си е проява на тотално безумие и безхаберие за гражданите на континента.

    17:05 26.08.2025

  • 18 Азиатец

    30 1 Отговор
    Германците се насочват към дъното. Тръмп може да е нарцистичен старец, но сравнение с Урсулата той е интелектуален гений.

    17:05 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тез клоуни на снимката

    25 2 Отговор
    от чистотата ли са там

    17:06 26.08.2025

  • 21 ханс

    16 3 Отговор
    Значи край на Германия

    17:06 26.08.2025

  • 22 иван костов

    17 2 Отговор
    Мястото и е затвора Шпандау, в килията на Рудолф Хес!👎

    17:07 26.08.2025

  • 23 Политкоректен

    15 2 Отговор
    Сигурен съм, че всички като един ще гласуват за тази кандидатура. За щастие президент на Германия е синекурна длъжност като нашия президент. Важен е канцлерът. Урсулка няма да може да направи твърде големи поразии там.

    17:07 26.08.2025

  • 24 Абсурд

    14 1 Отговор
    след абсурда. Но в последно време имам чувството, че упорито се подготва почват АзГ да дойде на власт. Трябват мерки, които на никой от "традиционните" на им стискат да направят по една или друга причина. Силно вероятно е дори Мерц да не си изкара мандата

    17:07 26.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Новак

    10 4 Отговор
    С големите чудеса, които направи с германската армия като министър на отбраната на Германия, с чудесата си като председател на ЕК, и с чудесата си, в които не се съмнявам, като бъдещ канцлер, тази майка-героиня трябва да бъде обявена за светица, защо не и приживе.

    17:08 26.08.2025

  • 27 така ли

    5 1 Отговор
    Лай Пиклева скасан кокъл суха.....

    17:08 26.08.2025

  • 28 Пак аз

    4 5 Отговор
    В Русия кога беше последният референдум?

    Коментиран от #46, #51

    17:08 26.08.2025

  • 29 Бай Хой

    3 4 Отговор
    До коментар 12 от "Само":Ти първо прибери майка си от магистралата , а баща си от кръчмата , та тогава седни и пиши тъпни !

    Коментиран от #44

    17:10 26.08.2025

  • 30 фен на чичо Адолф

    2 1 Отговор
    няма ли някое заблудено осси 🗡☠️👻

    17:11 26.08.2025

  • 31 гост

    12 2 Отговор
    Тогава германците окончателно ще изцапат гащите в преносен и пряк смисъл! Ще им наложи заедно с Мерц-Шперц по-голям терор от чичкото с мустачките! Карай да върви "Дойчланд /Германистан/ юбер аллес" !

    Коментиран от #47

    17:11 26.08.2025

  • 32 Ъъъъъъъъъ

    14 2 Отговор
    Идеално!
    Мерц и Урсула - перфектната комбинация!😂
    Ма той Мерц е пътник, така че може и да не се осъществи...Особено след като стана ясно, че германците ще трябва да пробиват нови дупки на коланите си, за да ги затегнат допълнително, а в същото време Мерц е поел ангажимент да даде на Украйна едни €20-на милиарда суха пара. Не че ми е работа как ще си харчат парите, но германците са му набрали бая.

    17:12 26.08.2025

  • 33 льольо

    8 2 Отговор
    германците да се готвят за война и затягане на коланите!

    17:13 26.08.2025

  • 34 Дълбоката държава

    12 1 Отговор
    Няма да миряса,докато не разсипе икономиката на Германия и Европа.

    17:13 26.08.2025

  • 35 Какво толкова

    9 1 Отговор
    им е направила Германия, че искат да я затрият окончателно?
    Има ли Путин пръст това?

    17:15 26.08.2025

  • 36 Мухаа ха!

    9 1 Отговор
    Фазера ще е издигне и монтира.Да и продължи имунитета.Няма да допусне главният му Дистрибутор,да попадне под микроскопа,на някое следващо правителство.По аналогичен начин,много преди да започнат изборите за главен комисар, тя заяви: ще се кандидатирам за втори мандат! Благодарение на цялата глутница от ЕНП( вкл.и нашите,който членуват в нея,в ЕП) си е монтираха без проблем.

    17:15 26.08.2025

  • 37 Ужас

    14 1 Отговор
    Тези хора наистина са се побъркали. Ще каже човек, че чавка мозъците им изпи. Или просто НПО-тата здраво са овладели Европа отвътре и я унищожават.

    17:16 26.08.2025

  • 38 ТИГО

    11 1 Отговор
    ЧИЧО Адолф , ела си и обедини Европа. Вече е много наложително ! Не се търпи вече тая педерaзия

    17:18 26.08.2025

  • 39 Гай Турий

    13 2 Отговор
    Урзулата трябва да влезе в затвор. Интригите и въртележката на действителността с краката нагоре показва, че живеем в безкрайно сбъркан свят с обратни хора, с обратни възгледи, аморални същества и подлоги на сатаните. Дивият запад е всичко лошо което може да съществува на живо, а не в приключенски филми. Еврейският съюз е превърнат във вертеп на дегенерати и нечовеци с обърнати с хастара навън мозъчета.

    Коментиран от #50

    17:20 26.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Механик

    6 2 Отговор
    Както я готвят да гледа не я сготвят.
    Тая няма да бъде никаква в скоро време. Германските управляващи са с микроскопично одобрение и повече никога няма да видят власт.
    Единственото което могат да намажат е американската дълбока държава да ги сложи на някои мазни постове по разните му УЖ международни организации. Там ЮНЕСКО, ООН, Световна Банка и пр.

    17:21 26.08.2025

  • 42 Смешник

    8 2 Отговор
    Е крайно време е начело на Германия да застане и акушер гинеколожка Заедно с нациста Мерц ще бъдат идеална двойка

    17:22 26.08.2025

  • 43 П...А.....Ч....А недна

    4 1 Отговор
    Да я подготвят за панделата

    17:23 26.08.2025

  • 44 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Хой":

    А ти прибери сина си от "Кочината" щото ще го изядат "Прасето "както ще изяде и "Тиквата " дето направи един поток на "Путлера"

    17:23 26.08.2025

  • 45 САМО ТАКА

    4 1 Отговор
    ЗАКРИВАЙ я тая Германия.

    17:24 26.08.2025

  • 46 Ъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Пак аз":

    "В Русия кога беше последният референдум?"

    В същата година, в която се проведе референдум в Германия.

    17:25 26.08.2025

  • 47 Едва ли

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Президента в Гермаания е нищо и никаква си функция. Никаква власт, ниакави "права". По скоро изглежда като оптит да я скрият малко за да не полети към затвора.

    17:26 26.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А дано

    6 0 Отговор
    Тая разсипа ЕС дано да се заеме и с Германия

    17:26 26.08.2025

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Гай Турий":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #54

    17:26 26.08.2025

  • 51 Цитат

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пак аз":

    Когато беше и в българия.

    17:27 26.08.2025

  • 52 Гошо

    7 0 Отговор
    Е добре е,то и ние Цецка Цачева я готвихме за президент....

    17:30 26.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хммм

    4 0 Отговор
    Няма ли да е мЕркел?

    17:31 26.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Е тва ако стане...?!

    4 0 Отговор
    Ще бъде последният пирон в ковчега на Германия...!

    17:35 26.08.2025

  • 58 ехааа

    1 1 Отговор
    Трябва да я пратят или в Сибир или в Гуатанамо.Имало и спо-голям главобол от нея!

    17:36 26.08.2025

  • 59 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Не вярвам, това не може да бъде, не е истина, германците не може да са толкова глупави!!!
    Или пък може, Като гледам Макрон, Мерц, Кая Калас, Стармър, може и Урсула да изберат.
    Върховна, безгрснична, глупост.

    17:37 26.08.2025

  • 60 Ъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Такаааа....Малко извън темата за Урсула, но в пряка връзка с Мерц:

    Германското правителство позволява на афганистанци да пристигат от Пакистан. Става въпрос за 2000 човека, на които правителството на Мерц е обещало да ги вземе в Германия. Това, след като вече в страната са били докарани други 35 500 афганистанци. Какво мислят обикновените германци по въпроса:

    "Никой вече не разбира, защо политиците и неправителствените организации ни принудиха да доведем половината свят на германска територия? Никой вече не може да разбере защо няма пари за нищо друго, в същото време са на разположение неограничени ресурси за всички тези хора? С пари, които всъщност принадлежат на германските данъкоплатци, които те са спечелили и които всъщност трябва да бъдат използвани за инвестиране в тяхното бъдеще и това на децата им. Ще бъда ясен: не се смятам за отговорен за нито един от тях и не искам никой от тях да е тук. Но в тази страна собствените ѝ граждани отдавна не са били питани с кого всъщност искат да живеят."

    17:37 26.08.2025

  • 61 Пич

    5 1 Отговор
    Германия пада към долна муртва точка ! А нали знаете какво става когато Германия достигне долна муртва точка ! Идва фюрер !!!

    17:38 26.08.2025

  • 62 Хайл Урсуло

    4 0 Отговор
    Готвят я за бъдещ фюрер на четвъртия райх :)) Въобще, добра нопвина. Няколко години по-късно знамето на победата ще се развее където трябва!

    17:39 26.08.2025

  • 63 Защо не

    2 0 Отговор
    Немците са тъпи и катър могат да им пробутат за президент!

    17:42 26.08.2025

  • 64 А ве тия от снимката...

    3 0 Отговор
    ..космонафти ли са...,що ли...?!

    17:42 26.08.2025

  • 65 Чочо

    0 1 Отговор
    Дай боже....

    17:48 26.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ЕСССР

    1 0 Отговор
    Другари, някой трябва да приkлючи Германия зрелищно, кой, ако не Другарката Урсула е толкова "компетентен" и функционално неkадърен да го стори със замах!
    Германия k a п y т другари! Да живей Другарката Урсула приkлючвачkата!

    Коментиран от #70

    17:54 26.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Р Г В

    2 0 Отговор
    Учила финанси не и харесало ,записала медицина ,завършила и работила като гинеколог в болница и освободена за фин....нару.... Меркел я назначава за Мин. на отбраната ,после я изтегля на ръководна работа в ЕС. Дядо и офицер от вермахта ,майка и в приятелския кръг на Фюре... ,видно от снимка като се ръкуват. Познайте какво се завръща в Германия след 80г.
    PS : Няколко брака и 5-6 деца , разследвана за далавери с ваксини срещу Ковид и злоупотреби

    Коментиран от #71

    18:02 26.08.2025

  • 70 Ако това стане...!

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "ЕСССР":

    С Германия е свършено...!
    И после,с чиста съвест,Урсула може да бъде обявена за... Агент на Путин...!

    18:03 26.08.2025

  • 71 С една дума...!

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Р Г В":

    Не ,,мусор"...,ами...,,бальшой мусор"...!

    18:05 26.08.2025

