Новини
Свят »
България »
Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

31 Август, 2025 18:52, обновена 31 Август, 2025 20:54 5 305 409

  • росен желязков-
  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия

Фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния

Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в България, съобщава БНТ. Тя бе посрещната на летището в Пловдив от премиера Росен Желязков.

Урсула фон дер Лайен е на еднодневно посещение у нас като част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.

Желязков и председателят на ЕК заминаха към ВМЗ-Сопот, където председателят на ЕК ще се запознае с производствения капацитет на предприятието. Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. Той акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.

Във ВМЗ Сопот председателят на ЕК проведе среща и с министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Европейската комисия ще инвестира в разширяване на производството на боеприпаси във "ВМЗ - Сопот", като част от общоевропейските усилия за засилване на отбранителния капацитет. Това стана ясно по време на посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков представи плановете за нов завод за барут, модернизация на производството и изграждане на капацитет за артилерийски снаряди по стандартите на ЕС. Очаква се в Сопот да бъдат открити до 1000 нови работни места.

"България има силна традиция в отбранителната промишленост и е единствената държава в ЕС, където най-големият частен работодател в сектора произвежда огромно количество боеприпаси. От началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идват именно от България", заяви фон дер Лайен. Тя подчерта, че войната навлиза в четвъртата си година и по думите ѝ "Путин няма да спре дотук". "Той е изградил военна икономика, която ще продължи да възпроизвежда конфликта. За да подкрепим Украйна, трябва да сме готови и за нашата собствена отбрана", каза председателят на ЕК.

Фон дер Лайен представи и европейския инструмент SAFE, чрез който са предвидени 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в сферата на отбраната. "Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и вече цялата сума е заявена. Благодаря на България, че ще участва в този механизъм. Тези средства трябва да бъдат инвестирани в съвместни поръчки и в разширяване на производството", уточни тя. По думите ѝ проектът в Сопот е пример за визията на ЕК - съчетание на нови работни места, регионален икономически растеж и укрепване на колективната сигурност. Фон дер Лайен отбеляза, че производственият капацитет на ЕС трябва да достигне 2 млн. артилерийски снаряди до края на годината.

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот. България има изключително силна традиция в отбранителната промишленост, посочи тя. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят, много от тях, Украйна и борбата ѝ за свобода, отбеляза тя и посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Затова благодаря преди всичко и най-вече за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна, посочи фон дер Лайен. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза председателят на ЕК.

По нейните думи бруталната война на Русия срещу Украйна продължава вече четвъртта година и е ясно, че Путин няма да се спре там. Създал е пълномащабна военна икономика, отбеляза тя. С укрепването на отбранителната способност на Украйна, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана. За да подобрим нашата готовност и позицията ни на отбрана, трябва активно да се задвижим на ниво Европейски съвет, европейско ниво, преди всичко за финансова подкрепа. Заедно създадохме инструмента Safe – мерки за сигурността в Европа, 150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки, който е построен за рекордно кратко време, каза още фон дер Лайен,

Тя заяви, че за отрицателно време има поети ангажименти за него и благодари на България за бързата реакция, като посочи, че затова сега е моментът да бъдат инвестирани тези 150 милиарда евро в съвместни обществени поръчки.

Г-н премиер, вие казахте, че планирате да инвестирате част от това европейско финансиране по механизма тук, във ВМЗ, да създадете завод и да разширите съществуващия завод, който имах удоволствието да посетя, за енергетични материали и заряди.

Заводът ще даде добри работни места в региона - до 1000 нови работни места ще бъдат открити тук, в Сопот, благодарение на тези проекти. Също така ще увеличи нашето производство на боеприпаси, ще укрепи нашата колективна сигурност, ще укрепи сътрудничеството ни в рамките на НАТО, ще подкрепи смелите украински въоръжени сили и, както казах, ще създаде добри работни места в региона и това ще бъде устойчив, дългосрочен растеж за региона, допълни още фон дер Лайен.

Тя каза също, че навсякъде в Европа се ускорява производството, тъй като времената, в които живеем, го изискват, а производственият капацитет трябва да стигне два милиона снаряда до края на годината.

Както казах, трябва да задържим това усещане за спешност – Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване и обезкуражаване. С финансирането е необходимо да бъдем бързи и добре координирани с укрепване на нашата отбранителна позиция именно с инвестицията и с прилагането ѝ, посочи фон дер Лайен. Тя допълни, че следователно ще имаме съвместна пътна карта, през октомври в Европейския съвет ще обсъдим какви са пропуските в отбранителната ни способност, как да ги запълним и какви цели трябва да изпълним до 2030 година, за да запълним пропуските и пролуките на нашата отбранителна позиция.

Премиерът Росен Желязков изтъкна, че стратегическото местоположение на България в Източна Европа изисква страната да предоставя надеждни гаранции за сигурност. "Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Бялата книга и механизмът SAFE дават ясни перспективи за развитие и технологичен трансфер. За нас е важно да осигуряваме гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо разположение", заяви министър-председателят.

"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието а индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред медиите след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която посетиха ВМЗ-Сопот. В завода се проведе среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

В рамките на своята обиколка в седем с държави, които граничат с войната в Украйна, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети и България. Имахме възможност във ВМЗ-Сопот да я запознаем с перспективите на българската индустрия, каза още Желязков. По думите му всичко това е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС в партньорство с НАТО. Перспективите пред европейската отбранителна индустрия и необходимостта от нейното развитие са предпоставени от необходимостта да се развие отбранителния капацитет на Европа, посочи премиерът. Той допълни, че са необходими гаранции за сигурност, особено във военните доктрини, които има Руската федерация.

Това, с което България ще допринесе за гаранциите за сигурност в морския домейн, съобразно и стратегията на ЕС за Черно море, е да продължи антиминните операции, за да гарантира свободата на корабоплаването, посочи премиерът. По думите му страната има готовност това да се случи с два антиминни кораба и с подпомагащи такива. А в сферата на въздушния домейн страната ще допринесе с предоставянето на летищна инфраструктура, каза Желязков и допълни, че ще има и други възможности, които ще бъдат актуални, когато се постигне политическото решение и прекратяването на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решенията на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на ЕС за по-силен и устойчив съюз и съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени, отбеляза министър-председателят.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също приветства решението и подчерта, че ще бъдат изградени два завода в смесено предприятие - за 150 мм снаряди и за производство на нов модел барут.

Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместен брифинг с премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението на най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот.

Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива, каза още Борисов.

"Десетилетия наред ВМЗ - Сопот е произвеждало снаряди и оръжия за защитата на България. Сега ще се създадат хиляди нови работни места. Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да бъдеш уважаван", коментира Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 114 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радиоточка Кашпировски

    58 173 Отговор
    Всъщност протестите пред ВМЗ са много добре дошли, протести има всеки ден в Брюксел, Париж, Лондон...по този начин показваме, че сме нормална демократична държава като всички останали в ЕС и нямаме нищо общо с русия.

    Коментиран от #20, #21, #84, #165, #327

    18:53 31.08.2025

  • 2 болгарин..

    249 20 Отговор
    Долу пфайзеро,железков и двата плондера..

    18:55 31.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 фАНТОМасс

    84 10 Отговор
    Благодаря , ама няма нужда !

    18:57 31.08.2025

  • 7 Точи

    154 7 Отговор
    Тежки битови отпадъци!!!

    Коментиран от #402

    18:57 31.08.2025

  • 8 Летописец

    207 13 Отговор
    Корумпирани политици , които се гаврят с хората , които управляват . Да горят с язви в ада !

    Коментиран от #48, #55, #87, #148

    18:57 31.08.2025

  • 9 си дзън

    35 181 Отговор
    Рехавият протест на русофилите с 5 коли се провали.

    Коментиран от #12, #245, #273

    18:57 31.08.2025

  • 10 фон Сморхаузен

    36 11 Отговор
    Ама моля ви , НЯМА СМИСЪЛ ! Защо ?

    18:57 31.08.2025

  • 11 И НА ДВАМАТААА

    138 7 Отговор
    ....МАМАТАААА........

    18:58 31.08.2025

  • 12 Ние идваме

    36 103 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Рехав протест ами. Като не плащат...

    Коментиран от #22

    18:58 31.08.2025

  • 13 Фен

    105 10 Отговор
    Урсула офф!

    18:59 31.08.2025

  • 14 СлънчогледкА

    129 11 Отговор
    Идва , за да ни ДАДЕ или за да ВЗЕМЕ ? Ха познайте сами !

    Коментиран от #239, #367

    18:59 31.08.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    25 92 Отговор
    Ама как така бе!? Къде са вАзрожденците и Костадин Центаджиев републиканеца!? Нали нямаше да допуснат урсулата!?

    Всичката му работа е такава на тоя бизнесмен от ромския етнос... Показност, шум, викане, заплахи и...кротко разотиване преди пристигането на антуража!

    Коментиран от #28, #254

    19:00 31.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    108 6 Отговор
    Ще инспектира военни заводи, което нямало нищо общо с немските военни намерения.

    19:00 31.08.2025

  • 18 баце

    73 4 Отговор
    На премиера и хърсула с лубов оф оф оф

    19:00 31.08.2025

  • 19 България 🇧🇬

    18 142 Отговор
    Искам да бъде доведена в България и Калас Кайас, италианката Джорджия Мелони. Европа трябва да разбере, че България е значима държава в Европейския съюз с която трябва да се съобразяват и да я приемат като равнопоставен член! Обаче цървулите от Възраждане, скопените цървули никак не зачитат силните жени. Те си живеят в руския мизерен свет на деспотизъм.

    Коментиран от #54, #77, #186

    19:01 31.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дедо..

    64 16 Отговор

    До коментар #1 от "Радиоточка Кашпировски":

    Болной мозг..ами вова снабдява с масковска газ юръпо през газопровода-балкански поток минаващ директно през бг-то,та по добре да имахме нещо общо с кремля,та днес щяхме да си точиме газ от него..а не да даваме по млн.лева дневно на боташ

    19:01 31.08.2025

  • 22 А бе

    22 27 Отговор

    До коментар #12 от "Ние идваме":

    Да си видял последния софиянец на протеста ,уж отиваме идвайте ,пък накрая никакъв го няма ,сигурно бели картошки за тьотя

    Коментиран от #36, #265

    19:01 31.08.2025

  • 23 Софийски селянин,

    97 13 Отговор
    До като в България няма гражданска революция и живеем в самодоволство нищо няма да се промени...
    С протести се вижда че не става..!
    То ако беше така Фидел Кастро и Ернесто че Гевара щяха ли да свалят от власт диктатора Батиста..?!!

    Коментиран от #41

    19:02 31.08.2025

  • 24 българин

    101 10 Отговор
    наритайте грозната свиня урсуспията ,бой по капацуната тлъстия тулуп що не е в Плевен БОЙЧЕ,УРОДЕ - БААТИДОЛНАДАУЕ....

    Коментиран от #33

    19:02 31.08.2025

  • 25 Роберт ДеНиро жега

    14 79 Отговор
    Браво, поне една инвестиция и работа за българите! Най-големият завод за барут в Европа! Като не дават автомобили, поне снаряди да произвеждаме хъ хъ

    Коментиран от #34, #152

    19:03 31.08.2025

  • 26 Мда

    114 11 Отговор
    Фрау СМЪРТ ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ,
    САРАФОВ КАЖИ ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ РОЗОВИЯ ЖЕЛЯЗКО ЗА ХОТЕЛ?

    19:03 31.08.2025

  • 27 Ричард Естес

    112 9 Отговор
    Няма да има смисъл от посещението на тази женица , ако не се снима и ръкостиска с простак номер 1 на БГ - ББ от Банкя !
    Той да й говори на малко име - Урсула , да обикаля с тулупестата си фигура около нея и да й показва чекмеджетата си . Класика и смях !

    Коментиран от #342

    19:03 31.08.2025

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    13 42 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    Пуфффф и аз му се вързах на костадинов ,чаках влака сто часа да стигна до Сопот ,а той никакъв го няма

    19:03 31.08.2025

  • 29 Бай Ганьо

    101 13 Отговор
    Дупце да ни е яко с тези подлоги - Желязковци, Мелязковци и т.н.

    Коментиран от #57

    19:03 31.08.2025

  • 30 ха ха

    60 4 Отговор
    от както стана "официално лице" не лети с метлата

    19:03 31.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 преминаващ

    72 8 Отговор
    Урсулата С Пеевски снимали се вече?

    Коментиран от #136

    19:05 31.08.2025

  • 33 Пак

    32 5 Отговор

    До коментар #24 от "българин":

    Комунистически неративи ,бий те я ,наритай ти я ,а ти кво ще дремеш на дивана ли

    19:05 31.08.2025

  • 34 Мда

    79 8 Отговор

    До коментар #25 от "Роберт ДеНиро жега":

    На робите се полагат заеми ,памук и барут?
    А розовия Желязко е изкарал за още един хотел в момента

    19:05 31.08.2025

  • 35 Плд

    49 5 Отговор
    Трябваше да я посрещне с CL-20, така де да опита предварително продукцията на Райнметал

    19:05 31.08.2025

  • 36 Ние идваме

    28 10 Отговор

    До коментар #22 от "А бе":

    Крие се, че дължи пари на много хора за протестите.

    Коментиран от #45

    19:05 31.08.2025

  • 37 сайко килър

    56 9 Отговор
    Тези барутно-снарядни заводи у нас много често гърмят !

    19:06 31.08.2025

  • 38 РАК ДА ГИ ХВАНЕ

    43 6 Отговор
    И двамата.

    Коментиран от #384

    19:06 31.08.2025

  • 39 вен серемос

    85 11 Отговор
    ПОЗОР! Да посрещаш фшистка-лютеранка Урсула /Мърсула с 7 телета от фон и други фоновци,това е прекалено!!! На всички българи ни дойде до гуша от предателството на Желязков и компания.

    Коментиран от #49

    19:07 31.08.2025

  • 40 нали съм прав

    75 5 Отговор
    Едната е мошеничка и крадла на милиарди, а другият незаконно взел длъжността си национален предател.

    19:07 31.08.2025

  • 41 Варненски гражданин

    35 10 Отговор

    До коментар #23 от "Софийски селянин,":

    На кой му пука за политиката ,народа има пари ,яде и пие кат за световно ,всеки втори опънал щембака два метра пред него ,гледам млади момичета с по два метраГас ,туй всичкото е от глад ,а

    Коментиран от #96

    19:08 31.08.2025

  • 42 Град Симитли

    28 4 Отговор
    Бою ще ревнува :))

    Коментиран от #44, #51, #114

    19:09 31.08.2025

  • 43 Йеронимус БОШ

    44 6 Отговор
    Новите ни БАТКОВЦИ и КАКИ идват да ни наливат акъл. Нали точно затова се махнахме от предишните. Пак ли сме нечии слуги , които са последна дупка на кавалла ?

    Коментиран от #50

    19:09 31.08.2025

  • 44 кумчо ВЪЛЧО

    12 4 Отговор

    До коментар #42 от "Град Симитли":

    Що ? Той нали е БОЖЕСТВО ?

    19:10 31.08.2025

  • 45 А бе

    14 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ние идваме":

    Че те платени ли са ,нали уж по убеждение бяха

    19:10 31.08.2025

  • 46 Град Симитли

    20 6 Отговор
    Крачат в крак към Джендема

    19:10 31.08.2025

  • 47 Дълбоката провинция

    6 9 Отговор
    Толко ми е се тая, че ми е се тая

    19:11 31.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ами

    8 22 Отговор

    До коментар #39 от "вен серемос":

    Гласувай за костадинов ,поне ще псуваш на руски

    19:11 31.08.2025

  • 50 Ха,ха

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "Йеронимус БОШ":

    Много се вълнува местен туземец

    19:12 31.08.2025

  • 51 Крадлюфците се надушват.

    36 4 Отговор

    До коментар #42 от "Град Симитли":

    Единия СТРОИ хотел на пъпа на софето и още какво ли тайно. Тя със далавери ваксини и незнайно що. ЩЕ ГИ НАВЕСТИ И ТУУУПИ. А ТЯ СОПОТ. Кажи на твоят кмет да навести бою че много се е оранил.

    19:12 31.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 э абаротное

    46 4 Отговор
    Отидете в Германия и чуйте какво мислят и говорят за нея самите германци. И тогава ще разберете що за стока е !

    Коментиран от #60

    19:13 31.08.2025

  • 54 Ама

    7 28 Отговор

    До коментар #19 от "България 🇧🇬":

    И ти какво чакаш от водкаджии

    19:13 31.08.2025

  • 55 2020

    39 3 Отговор

    До коментар #8 от "Летописец":

    ТТрият ли, ттрият ли.
    Коррумпета.
    ще ппиша на шшшльоковица...

    Ллайнен е разследванна за ддалавера с вваксини, а Плешшьо зарадди вводопада на жженка му.

    19:13 31.08.2025

  • 56 батСали

    41 4 Отговор
    Иначе казано, гинеколожката е на домашно посещение да прегледа как са нашите управляващи вулви.
    Дали са беъснати и готови за мандръсанье в евро!

    19:14 31.08.2025

  • 57 Селянка

    11 3 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Ганьо":

    Ми плюй там от дивана и се некой друг ти е виновен, поне ние риви

    19:14 31.08.2025

  • 58 Уточнение

    31 4 Отговор
    Дали б@йхуй министър- предателя и вещицата в розови гащи разбраха колко ги " обичаме"?

    19:16 31.08.2025

  • 59 ост гост

    7 24 Отговор
    На тротоара в Сопот освен много русо-роби видях и Баширов, но за щастие Петров го нямаше.

    Коментиран от #75

    19:16 31.08.2025

  • 60 Копейко

    7 22 Отговор

    До коментар #53 от "э абаротное":

    Ама тьотя каза да ходим в Русиа ,да слушаме руски песни

    Коментиран от #72

    19:16 31.08.2025

  • 61 Бат Венце Сикаджията

    20 1 Отговор
    Бой по НСО и сако така ще се оправят нещата.

    19:17 31.08.2025

  • 62 жабока БОКО

    43 4 Отговор
    Достойния завършек на посещението на тази кривокрака женица и да я срещнат с бат Бойко и той да й обясни как с Ту Тууууу се оправя всичко.
    Е , има опасност и да я нарече - Проста Лайденска -утка , но......това са рисковете при комуникация с байГаньо от Банкя !

    19:17 31.08.2025

  • 63 Дребна женица,

    37 4 Отговор
    гау-лайтер на територийката населена с балкански индианци, ракия да има, останалото квот такова, много са идвали и много са си отивали, гитлер, сталин, кадафи, горбачов и так далее..., българите измират така или иначе, радост за гинеколожката, германците приключиха украинците, сега идва ред балканските и румънски евро граждани.
    Ликувай народе, ще бъдете богати.

    19:17 31.08.2025

  • 64 Сандо

    37 3 Отговор
    Целунал ли е нашия тенекеджиев крайчето на панталончето и?Не просто по-вредно,а по отвратително правителство с минпред,единица за покорство и слагачество,не сме имали в цялата си история.Заслужаваме си трагичната участ като държава и народ,щом допуснахме такива отрепки да ни управляват.

    19:17 31.08.2025

  • 65 Гнусно

    44 4 Отговор
    Усулата проверява фронтовите държави, а нашите подлизурковци се чудят как да ѝ се стелят.

    Коментиран от #68, #76

    19:19 31.08.2025

  • 66 Мда

    41 5 Отговор
    КОРУПЦИОНЕРА ЖЕЛЯЗКО КОСТИНБРОДСКИ ВОДОПАДА ПОСРЕЩНА ШЕФА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МАФИЯ
    БРАВО ПОДЛОГИ

    19:19 31.08.2025

  • 67 Среща на фашисти

    32 5 Отговор
    Мафиот ски ненормалници

    19:19 31.08.2025

  • 68 Кьовеши

    26 4 Отговор

    До коментар #65 от "Гнусно":

    Ква тая та шъ ми проверява, корумпирана п...ка

    19:20 31.08.2025

  • 69 Костя

    6 23 Отговор
    Копейкин той паралелно хвърля магарешки къчове. Във въздуха.

    19:21 31.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Читател

    34 5 Отговор
    Проклета слуга на сатанистите да е навеки.Госпожа смърт ваксините и оръжията.Това не са нормални това са слуги на Луцифер.

    19:21 31.08.2025

  • 72 Само Питам

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Копейко":

    .....и ?

    19:22 31.08.2025

  • 73 Бай Данчо

    19 1 Отговор
    Анатол реже всичко което е истина

    19:22 31.08.2025

  • 74 Петер Брьогел

    32 2 Отговор
    Достатъчно ли сме наведени пред новите ни господари или трябва да сме по-усърдни ?

    19:23 31.08.2025

  • 75 Хаха

    20 4 Отговор

    До коментар #59 от "ост гост":

    Роби сте пепитата от европейската даже незнам какво е
    Вън от всякакви световни геополитически процеси.В САЩ на колене, Брикс, ШОС нема никой? И ще ви видим с какви ресурси ще го стройте това светло бъдеще, като нема пари а новите лекари искат помощи и не искат да работят! Реалността ще ви изпраска здраво и челно пепи

    19:23 31.08.2025

  • 76 бебо

    30 3 Отговор

    До коментар #65 от "Гнусно":

    Че и Борисов там, да не отърве нещо, Желязков е толкова унизен!

    Коментиран от #97

    19:24 31.08.2025

  • 77 Циник

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "България 🇧🇬":

    Калас Каяс не беше ли оперна певица? Вече и аз се обърках. Ама да идва, по-добре от сръбски чалгарки.

    19:24 31.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами

    31 6 Отговор
    Разправят ни сладки приказки, но ни готвят за курбан.

    Коментиран от #108

    19:24 31.08.2025

  • 80 РИБО ДЕРЕВ

    25 4 Отговор
    ТО ОМАШЕ И ДРУГИ МЕРАКЛИИ НЕМЦИ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТИЯ РАЙ МЕТАЛ НО ИЗБЯГАХА.
    ИЗТОПНА ЕВРОПА ДА НЕ СА РЕШИЛИ ДА Я ПРАВЯТ БУФЕР ПРОТИВ РУСИЯ.ЗА СПОКОЙСТВИЕ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ.ОТ МА НА РУССИЯ. КИНДЖАЛА МОЖЕ ДА ВЗРИВИ ЦЕЛИЯ ЗАВОД РЕЙ МЕТАЛ И ВСИПКИ ДРУГИ АРСЕНАЛ КАЗАНЛЪК СОПОТ И Т.Н.ПЛАШИМЕ ГАРГИТЕ СЪС ОРИЗ НЕ Е ЛОШО ДЕЙСТВАЙ.

    19:24 31.08.2025

  • 81 Мда

    30 3 Отговор
    Вън Фрау Смърт от България

    19:24 31.08.2025

  • 82 Възмутен

    26 3 Отговор
    Управниците ни са нищо повече от лакей.

    19:25 31.08.2025

  • 83 Евхаристия

    33 4 Отговор
    На срещата до Урсула и Росен се е наредил и Бойко !!! Като какъв ? Какво го играе той там - клоун , шут , палячо , смешник , бай Ганьо ?

    Коментиран от #91

    19:25 31.08.2025

  • 84 За една копейка повече

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Радиоточка Кашпировски":

    Хора на "Величие" се развикаха и отново стана скандал пред ВМЗ Сопот. Те обвиняват лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че е казал на полицаите да ги отстранят от протеста. Някои по изнервени привърженици на партиите си размениха и грозни псувни, предаде репортер на БЛИЦ от мястото на събитието. Полицаите, които са многобройни, успяха да укротят разярените фенове на "Величие". На едно от видеата се вижда как един от пострадалите в разпрата се държи за устата, което предполага, че се е стигнало и до физическо насилие.

    19:25 31.08.2025

  • 85 Георг Георгиев

    32 3 Отговор
    Тлъстия Бою чий го крепи там?!

    Коментиран от #92

    19:25 31.08.2025

  • 86 Р Г В

    35 6 Отговор
    Г-н Борисов вие сте бил член на БКП , от родното ви село Банкя са дадени жертви по време на участието ни във ВСВ 44-45г. а армията ни водена от ген.В.Стойчев . Как си позволявате да прегръщате и целувате г-жа Урсула която е с нацистко родословно дърво. Позор.

    Коментиран от #112

    19:26 31.08.2025

  • 87 Корумпирани политици

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Летописец":

    лае нен и бръмбарите знаят що за стока са
    тиква баба и 40 разбойника
    но какво им се каже всичко изпълняват
    и това е достатъчно ек да не ги закача
    за корупция и чекмеджета от ес фондове за милиарди

    19:27 31.08.2025

  • 88 Седем пъги молих се за бустер

    20 4 Отговор
    Не мога да спа да плача от радост и умиление... Може би най-великият лидер през Новата ера, този който ни спаси от ужаса на историята , а имеммо Ковид, а сега ни спасава и от промсито на Сатаната Путин, е дошъл при нас бедните и угнетени, но подкрепящи Новото нормално и Украйна БЪЛГАРИ! Тя каза, че ще разчита на нас в това ьа се изправим срещу всеи враг на глобалната демокрация, че ще имаме честа да умрем за тях великите лидери мислещи и трудещи се само и единствено за НАС, нас еврожражданите! Респектиращ поклон за този ВЕЛИК лидер, Урсула!

    19:28 31.08.2025

  • 89 Ялова волЯ

    20 5 Отговор
    Борисов е ТОТАЛЕН психопат и най-шареният ХАМЕЛЕОН !
    Да извинява , ако това го обижда , но си е истина !

    19:28 31.08.2025

  • 90 Промяна

    6 27 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е УСПЕХ 700 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ СМЕ СЪС ТЕБ БОРИСОВ И ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ШАРЛАТАНИ НАЗНАЧЕНИ САБОТАЖНИЦИ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВАС

    19:29 31.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Промяна

    6 28 Отговор

    До коментар #85 от "Георг Георгиев":

    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ А ГЛУТНИЦАТА ПУТИНИСТИ ПРЕД СОПОТ СА ЗА ЗАТВОР ПУТИНИСТИ УБИЙЦИ СА

    Коментиран от #129

    19:31 31.08.2025

  • 93 Промяна

    6 28 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е УСПЕХ 700 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ СМЕ СЪС ТЕБ БОРИСОВ И ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ШАРЛАТАНИ НАЗНАЧЕНИ САБОТАЖНИЦИ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВАС

    Коментиран от #124

    19:32 31.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Читател

    21 0 Отговор

    До коментар #41 от "Варненски гражданин":

    Това е от боклук храна приятел, днешните храни са 90 процента боклук.

    19:33 31.08.2025

  • 97 Че той, кой

    12 2 Отговор

    До коментар #76 от "бебо":

    е мп - известен не само у нас, но и в унгария и още тук-таме като призонър, обикновен нАроден пердставител ходи, те ти на югоизток при ердо, те ти фъф ферегето, все на срещи, предполагаемо полагащи се други по статут, те ти посреща, изходящия матриал с криви зъби, а димир ага с водопадните апартаменти и хотели само поддържа исото.

    19:34 31.08.2025

  • 98 Мнение

    24 3 Отговор
    Бойко Борисов мургавия котрагур и той се изтъпанил там пак да го снимат и да си начеше Егото.

    19:36 31.08.2025

  • 99 УдоМача

    20 2 Отговор
    Таам където саправили трактори и други полезни за хоратамашини сега ще правят... барут! Срам!!!

    19:36 31.08.2025

  • 100 Ура! Тъй йе.

    6 3 Отговор

    До коментар #94 от "Промяна":

    той е мп - известен не само у нас, но и в унгария и още тук-таме като призонър, обикновен нАроден пердставител ходи, те ти на югоизток при ердо, те ти фъф ферегето, все на срещи, предполагаемо полагащи се други по статут, те ти посреща, изходящия матриал с криви зъби, а димир ага с водопадните апартаменти и хотели само поддържа исото.

    19:36 31.08.2025

  • 101 ЧОВЕК

    25 4 Отговор
    КАКВО ТЪРСИ ГОРИЛАТА -МУТРА ББ НА СРЕЩАТА С УРСУЛА? ЗАЩО ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР, МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ВИЦЕПРЕМИЕРИТЕ, ПРЕЗИДЕНТА, КОЙТО УРЕДИ РАЗШИРЕНИЕТО НА ВЪЗОВСКИТЕ ЗАВОДИ НЕ СА ТАМ, А РЪФЛЯКА ББ НИ В КЛИН НИ В РЪКАВ Е ТАМ, ЗАЩО? ЗАЩО НЕ ДАВАТ КАК СА Я ПОСРЕЩАЛИ ПРЕД ВАЗОВСКИТЕ ЗАВОДИ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ? ПОЗОР ЗА ПОД...ЛО...ГАТА ЖЕЛЯЗКОВ! ПОЗОР!

    19:37 31.08.2025

  • 102 А протести от 2020 година?

    24 6 Отговор
    Видяхте ли сега кой подкрепя местните мафиоти Боко и Пеевски??? И кой подкрепя пълненето на чекмеджетата с "бин ладенки" и кюлчета!

    Целия Евроджендърски Халифат застава зад местната мафия!

    ЕС означава корупция и престъпност!

    19:38 31.08.2025

  • 103 ЧОВЕК

    23 4 Отговор
    КАТО КАКЪВ РЪФЛЕКА БОРИСОВ Е НА СРЕЩАТА С УРСУЛА, ПИТАМ?

    Коментиран от #111, #115

    19:38 31.08.2025

  • 104 Парадокс БГ

    20 4 Отговор

    До коментар #94 от "Промяна":

    Борисов е за Прокуратурата да отговаря за кюлчетата и пачките евраци на нощното шкафче, за къщата в Барселона и скъпия бутик, за "Ало, Ваньо...", за битите млади българи зад колоните, за милиардите левове потънали в неремонтираните язовири, за некачествените фалшиви магистрали ...

    Коментиран от #128

    19:38 31.08.2025

  • 105 Боко Тиквата

    17 3 Отговор
    "... Аз съм Боце идиота,тлъстия кретен,
    на Балканский полуостров нЕма тъп кът мен
    флюбени са в мене всички и мисирки и козички
    -блазе тюфлеку като мен,стар ерген..""

    19:38 31.08.2025

  • 106 Асен Чакардъков

    4 9 Отговор
    Евреите превзеха България , на следващите избори ще издигнем Соломон Паси за Президент на България

    19:39 31.08.2025

  • 107 факт

    28 6 Отговор
    От злоба урсула е изсъхнала като стафида. Баце от кюлчета се е наклал като глиган. Роско от радост се е зачервил. Радват се, хубави неща ги чакат - пачки, хогели, водопади, дубай, барселона, война, народен съд...

    19:39 31.08.2025

  • 108 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ами":

    Никой нищо не мое ти сготви

    19:39 31.08.2025

  • 109 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    паразити!

    19:39 31.08.2025

  • 110 чухте ли

    19 11 Отговор
    1/3 от оръжията за Украйна са дошли от България, каза Урсула. Чакайте отговор от руснаците. Това е неизбежно според третия закон на Нютон.

    19:40 31.08.2025

  • 111 Истината!!!

    17 2 Отговор

    До коментар #103 от "ЧОВЕК":

    Борисов обича да го снимат, да го дават по телевизията, да се прави на важен. Като какъв ли...ами като нахалтик, който не дава възможност на истинския Премиер Росен Желязков да си върши роботата, като такъв да му обере лаврите, да се натрапва, да е на "всяка манджа мепудия" - това е нарцистичния Бойко Борисов.

    19:41 31.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Пенка

    14 0 Отговор
    Тъмен балкански субект днеска много развалнуван

    19:42 31.08.2025

  • 114 Лост

    18 3 Отговор

    До коментар #42 от "Град Симитли":

    Не го ли виждаш, че е на снимката.И като какъв е там при положение,че е един обикновен депутат според думите му,а Костадинов не може да влезе с тях в завода?

    19:42 31.08.2025

  • 115 Истината!!!

    13 3 Отговор

    До коментар #103 от "ЧОВЕК":

    Борисов обича да го снимат, да го дават по телевизията, да се прави на важен. Като какъв ли...ами като нахалник, който не дава възможност на истинския Премиер Росен Желязков да си върши роботата, като такъв да му обере лаврите, да се натрапва, да е на "всяка манджа мерудия" - това е нарцистичния Бойко Борисов.

    19:42 31.08.2025

  • 116 Аман вече!

    17 4 Отговор

    До коментар #94 от "Промяна":

    Стига си го възхвалявал този неукия проссстак и Мутраген!!

    Коментиран от #151

    19:45 31.08.2025

  • 117 Видях едни боклуци

    21 3 Отговор
    Друго не видях. И това женското невероятни глупости надрънка

    19:45 31.08.2025

  • 118 ДАНО РАК ДА ГИ ХВАНЕ

    16 4 Отговор
    Тези новофашисти.

    19:45 31.08.2025

  • 119 Оня с коня

    4 10 Отговор
    Урсула беше посрещната в ВМЗ -Сопот не от Желязков а от истинския лидер на България генерал победител Бойко Борисов

    Коментиран от #241

    19:45 31.08.2025

  • 120 Аз съм от ссср

    21 4 Отговор
    Ще я настани във хотел Водопада,направен със откраднатите пари от българския народ.А иначе Урсола обикаля балъците от фронтовите държави.

    19:45 31.08.2025

  • 121 Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот...

    9 4 Отговор
    И кога ? През нощта ли?

    19:46 31.08.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 МРЪСНИЦИ МАЙНА

    22 4 Отговор
    Мръсници, крадци и предатели.

    19:47 31.08.2025

  • 124 Майк Алън Патън

    8 0 Отговор

    До коментар #93 от "Промяна":

    Явно си много неуместен шегаджия с изкривено усещане са хумор.

    Коментиран от #133

    19:47 31.08.2025

  • 125 Невидимите хора, пигмеи

    4 2 Отговор
    Поситили били по-късно най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет..
    .

    19:48 31.08.2025

  • 126 Бойко Борисов е неадекватен

    13 2 Отговор
    Бойко Борисов в момента е само депутат и лидер на партията ГЕРБ, не заема изпълнителен пост, така че няма институционално основание да участва в официални срещи с чуждестранни лидери от името на България. Това е роля на премиера — в случая Росен Желязков — и на съответните министри.

    19:48 31.08.2025

  • 127 Промяна

    2 5 Отговор
    УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН ЦЕЛУВА ДЪРЖАВНИКА И ЛИДЕР НА СТРАНАТА ГЕНЕРАЛ БОЙКО БОРИСОВ С ДУМИТЕ ОБИЧАМ ТЕ А БОЙКО ЛИДЕРЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТВЪН ИМА 10 НА ЧОВЕКА ВО ГЛАВЕ С ЕДИН БЕЛОКОС НЕАДЕКВАТНИК КОЙ Е ТОЙ АБЕ МАНИ ОТГОВАРЯ БОЙКО 10 РУСОФИЛА ПУТИНОФИЛА СА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПОСМЕЕ НАРОДА С ТЯХ

    Коментиран от #198

    19:48 31.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 НаБАБАфърчилото

    9 4 Отговор

    До коментар #92 от "Промяна":

    Най-успешния ЧЕКМЕДЖИЯ е ! Най-успешния изчуквач на Манекенки с Бикини !
    Най-успешния казвач на Ало , Ваньо е !
    Най-успешния Тулуп , който го начуква с 200 !
    Друго най-успешно негово.....? Какво ?

    Коментиран от #139

    19:49 31.08.2025

  • 130 Хахаха

    7 5 Отговор
    Посланието на Бойко Борисов към Урсула фон дер Лайен може да е: „Аз все още съм човекът, който дърпа конците в партията и страната“.

    19:50 31.08.2025

  • 131 Че! Да ви го туря, два ката

    5 0 Отговор
    в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана....

    19:50 31.08.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #124 от "Майк Алън Патън":

    Да така е НО виждам България след 5 години променкаджийство АЛА балата Служебните на Радев Саботажите на назначените шарлатани ДА шегаджия съм

    Коментиран от #143

    19:52 31.08.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 А къв го дири там

    5 3 Отговор
    председателя на "най-голямата" парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов ? А? Лайкучка?

    19:52 31.08.2025

  • 136 тиквенсониада

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "преминаващ":

    Няма как ! Бойко се е записал преди него ! Ама знае ли човек. Стават изненади.

    19:52 31.08.2025

  • 137 виктория

    4 3 Отговор
    голема любов!!!! като бай тошо и брежнев!!!

    Коментиран от #191

    19:53 31.08.2025

  • 138 Камен

    5 5 Отговор
    Урсула Фон Дер Лайен вътре в завода ВМЗ -Сопот се хвърли да целува Бойко Борисов който е само обикновен депутат а зад него бяха премиера Желязков, представителите на ИТН Тошко ,Балабанов, Сашо Рашев и на БСП Зафиров и Гуцанов и Урсула пита Бойко кой е този зад него и Бойко отговаря " това е премиера Желязков " " Аааа аз те водя теб и премиер и президент" и овациите бяха продължителни.

    19:54 31.08.2025

  • 139 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #129 от "НаБАБАфърчилото":

    Всичко може Борисов а онези които се писаха промяна какво полезно свършиха за България И ако нее Борисов тези същите с какви лъжи щяха да хващат малоумници да гласуват за тях ВИЖ къде е Ицо Хазарта

    19:54 31.08.2025

  • 140 Урсула фон дер Лайен прави обиколка

    11 0 Отговор
    По нивите и хангарите с отпадъци , а важните хора по същото време са в Китай

    19:55 31.08.2025

  • 141 УрСульо

    15 4 Отговор
    Гледам пресконференцията -урсулата е неграмотна фъфла с тежък африкански акцент. Така и така нищо не прави, да беше научила английския на прилично ниво.

    Коментиран от #150

    19:55 31.08.2025

  • 142 Ама тя

    5 3 Отговор
    Без сутиен ли е била? Земното притегляне не е за подценяване.

    19:57 31.08.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Промяна

    0 8 Отговор

    До коментар #134 от "Парадокс Бг":

    Това беше фалшива постановка за да злепоставят Борисов а онези шарлатаните да лъжат заблудените А и какво ако наистина има пари и някакво злато

    Коментиран от #154

    19:58 31.08.2025

  • 146 Леви-десни

    2 4 Отговор
    Леви-десни... Ще строим завод.

    19:58 31.08.2025

  • 147 България

    10 4 Отговор
    УРСУЛА Мафия Престъпницатана ЕС🚮

    19:59 31.08.2025

  • 148 Хората ги

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Летописец":

    Избират значи ги харесват, а ги харесват, защото са същите. Материала го надценяваш, проф Иво Христов го беше казал за 80те процента преди време.

    19:59 31.08.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Да ама Не

    13 2 Отговор

    До коментар #141 от "УрСульо":

    Ама батю ви Бойко Борисов за 15 години и толкоз не научи, стои си неграмотника само с "Конграчулейшън"!!! Толкоз му е капацитета на неукия бушмен!!!

    19:59 31.08.2025

  • 151 Промяна

    6 8 Отговор

    До коментар #116 от "Аман вече!":

    Неук е но както си е простак 20 години има ГЕРБ беше мин председател кмет на София и въпреки ала балата шарлатанията лъжите саботажниците все още 700 хиляди са зад Борисов неукият

    Коментиран от #160

    20:00 31.08.2025

  • 152 виктория

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Роберт ДеНиро жега":

    един ден тия снаряди по твоята глава или децата ти!!!

    Коментиран от #328

    20:00 31.08.2025

  • 153 Промяна

    13 3 Отговор
    Какво полезно свърши Борисов за България?
    Напълни си чекмеджето!

    20:01 31.08.2025

  • 154 Парадокс Бг

    11 2 Отговор

    До коментар #145 от "Промяна":

    Не е фалшива постановка а живия живот на Мутро-Мафиот!!

    Коментиран от #162

    20:01 31.08.2025

  • 155 КОЙ КОЛКО ДАВА?

    6 9 Отговор
    БОЙКО ИМ СТРОИ 2 ЗАВОДА И НА 1000 ЧОВЕКА ЩЕ ДАДЕ ПО 5000ЛВ. ЗАПЛАТА, А КОСТЯ ГИ ЗАВЕЛ ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ 20 ЛВ? ЕДНОКРАТНО.

    Коментиран от #159

    20:01 31.08.2025

  • 156 Кухолейкин

    3 3 Отговор
    Видяхте ли по телевизията,как нашият лидер геройски се хвърли под едно еврогейско Ауди ?

    20:02 31.08.2025

  • 157 Премиерът посрещна председателя

    8 1 Отговор
    После дойде и и другият председател....после и дедо Запрянко, после и Пешко Дилов и стана една сюрия и пак обаче с общо половин мозък, тоя на охраната ...

    20:02 31.08.2025

  • 158 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #143 от "Шайката ГЕРБ":

    Аз измамник хахахахаха Измамници са дружинката шарлатани с ала балата назначени от Радев нарушение на конституцията фалшифициране на документи стопиране на цялата инфраструктура на държавата ни Киро Асен бяха лично протектирани от Радев в неговите служебни 5 години тотален разпад на държавата

    Коментиран от #167

    20:03 31.08.2025

  • 159 А ТИ ДАВАШ

    7 0 Отговор

    До коментар #155 от "КОЙ КОЛКО ДАВА?":

    Изодзадзе. Пръдльо бандера.

    20:03 31.08.2025

  • 160 Я къш

    11 3 Отговор

    До коментар #151 от "Промяна":

    Ала-бала правят Боко и шефа му Шиши Магнитски, цяла България видя фалшификаторите на хартиени бюлетини в Белица от ГЕРБ-ДПС Ново Начало! Цяла България видя как ГЕРБ-ДПС Ново Начало си надписва бюлетини незаконно и с измама печели гласове!!!

    Коментиран от #172

    20:04 31.08.2025

  • 161 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    9 1 Отговор
    БЯЛАТА $и ган ка -фонд€р- ЛА Й Н€Р(н) Н€ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАС, НО ТО И Б€ЗРОДНИТ€ НИ МАЙКОПРОДАВЦИ-€вро-атлантици-Л А И Ц И ТОЛКОВА РАЗБИРАТ!

    20:05 31.08.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

    4 5 Отговор
    БОТАШ ПЕЧЕЛИВШ САМО ЗА РУНДЬО - 6 МИЛИАРДА ЩЕ ПЛАЩАМЕ 13 ГОД ЗА НИЩО НА ТУРЦИТЕ. А НА БАЦЕ ЗАВОДИТЕ ЗА 13 ГОДИНИ ЩЕ НИ ДАДАТ 13 МИЛИАРДА ПЕЧАЛБА!

    20:06 31.08.2025

  • 164 Ббб

    7 2 Отговор
    Дано ви приседнат,тези оръжия!

    20:06 31.08.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    7 1 Отговор
    нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!

    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    20:07 31.08.2025

  • 167 Шайката ГЕРБ

    11 3 Отговор

    До коментар #158 от "Промяна":

    Тотален разпад на държавата има при Бойко Борисов и брутални кражби на държавти пари цееели 15 години!!! Цееели 15 години!!! И сега продължават да теглят заеми като обезумели и да крадат. 4 милиарда в ББР се гжтвят да откраднат и още колко...

    Коментиран от #177

    20:07 31.08.2025

  • 168 МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

    7 0 Отговор
    В Сопот чука на вратата, и как тея смешници ще се гърчат после идея нямам

    20:07 31.08.2025

  • 169 защо

    3 0 Отговор
    И Русия ни определя като неприятелска страна.
    Не ги е срам! Нали Кирчо?

    20:08 31.08.2025

  • 170 ZА ПОБЕДУ!

    7 1 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    20:08 31.08.2025

  • 171 ФАШСТИ ПРЕДАТЕЛИ

    14 2 Отговор
    Ще висите отново.

    20:08 31.08.2025

  • 172 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #160 от "Я къш":

    Извинявай но цяла България видя как РАДЕВ с политическото КС назначи измамниците и с Прокопи да рушат държавата Как изхвърлиха едни законно избрани депутати за да ги назначат измамниците Скриха даже бюлетини нарушиха изборни закони А твоето са поредните лъжи

    20:08 31.08.2025

  • 173 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    10 1 Отговор
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    20:09 31.08.2025

  • 174 Неблагодарници

    8 2 Отговор
    "Благодарим ви освободители" по този долен гербаджийски начин

    20:09 31.08.2025

  • 175 дядото

    13 4 Отговор
    тази прегоряла немска коза успя да спретне поне два скандала.
    1.показа причината да сме неприятелска държава на русия,давайки огромни оръжейни доставки,сеещи смърт сред два братски славянски народа.това ли ни носи "дружбата" с германия
    2.ес и нато дадоха над 450 милиарда щд и евро на украйна.1/3 трябва да са поне 50 милиарда приход за българия,а управляващите теглят безумни кредити,а ние живеем в мизерия.къде са парите.

    20:09 31.08.2025

  • 176 Промяна

    2 0 Отговор
    Бойко се нас. а в Сопот, ама ас го изядох ХА ХА ХА ХА

    20:10 31.08.2025

  • 177 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #167 от "Шайката ГЕРБ":

    15 ГОДИНИ ИМАШЕ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАНАТА НИ ЗАЕДНО С ХЪРВАТИЯ ЩЯХМЕ ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА НО БРАГОДАРЕНИЕ НА П.ЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ НА АЛА БАЛАТА НА САБОТАЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИВСИЧКО СЕ ЗАБАВИ

    20:10 31.08.2025

  • 178 тутууу каза преди време "искаме лодки и

    13 1 Отговор
    фашизмът се готви за война. Тези оръжия които ще произвеждаме ще убиват някого, а той дали няма да отговори с оръжия. Същото правеше и хитлер - германия на военни релси, а сега ЕU. Светът е побеснял и все някой много болен ще драсне клечката на третата СВ

    20:11 31.08.2025

  • 179 МАЙ НЯМА ДА ИМА ИЗБОРИ

    8 1 Отговор
    Ще има ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    20:11 31.08.2025

  • 180 ПОМАГАМЕ НА ПУТИН С КВОТО МОЖЕМ

    4 6 Отговор
    ЗНАЧИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЕДИН МИЛИОН УБИТИ РАШКИ СА НАША ЗАСЛУГА? БРАВО НА НИНОВА, НА КИРО, НА АСЕН, НА ПРЕЗИДЕНТА И НА ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА!

    20:12 31.08.2025

  • 181 Трият на ГЕРБ маймуните

    9 3 Отговор
    Време е лъжливите и крадливи цигани от ГЕРБ да бъдат изритани от властта в България. Сега са си поканили немската фашистка маймуна Урсул, за да се разберат кои какво да ограби и колко ще има за нея. Щели да се борят с Русия тези туземци??? А кои ще ни пази от вас крадливи и лъжливи цигани ГЕРБ??? Мръсна сган трябва да ви ритат за берекет българите. Слава на Господ Иисус Христос, ние българите си живеем в мир с руснаците и само вашата банда лъжци се мъчи да прави интриги и конфликти. Време е да ви ритат, мИрси.

    20:12 31.08.2025

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Промяна

    2 1 Отговор
    МОЖЕ ДА САМ ТЪП, НО СЪМ НАГЪЛ
    ХАХАХАХАХА

    20:13 31.08.2025

  • 184 Георгиев

    8 2 Отговор
    Нали Корнелия Нинова се кълнеше, че един патрон не са продали на Украина, а Урсула какво казва. Схемата е ясна. Продаваме на чужденец - клиент, а той - на Украина. Само не ми е ясно как оръжието ни и боеприпасите ни отиват при зеления и как в документите за краен получател не фигурира Украина. Мистерия. Ето този казус от предното ми изречение представлява стабилна комисионна за автора.

    20:13 31.08.2025

  • 185 Гост 2

    2 1 Отговор
    Много се радвам на тази инвестиции, че е надалеч откъдето живея, нека да печелят тези и се радват в населените места където я направиха.

    20:13 31.08.2025

  • 186 МаКаРон

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "България 🇧🇬":

    За повечето "европейци" България е член ама с 2 топки

    20:14 31.08.2025

  • 187 дЖилезку кухото съм

    5 0 Отговор
    Най важени са ми морският домейн, и въздушният домейн, .. и дебелият домейн

    20:14 31.08.2025

  • 188 Ами

    8 0 Отговор
    Ами сами си го просим. После викаме - що така бе Миме?

    20:15 31.08.2025

  • 189 Човек нормален

    7 0 Отговор
    това ли трябва да произвеждаме. Ако не гръмне сам завода за барут, все нещо ще се намери да го гръмне и тези днешни посетители няма да загинят, а ще печелят от оръжията и смъртта на някои нещастници. Жесток свят

    20:15 31.08.2025

  • 190 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 2 Отговор
    Урсула съобщи "голяма тайна". Още от самото начало на войната, нашите военни заводи започнаха да работят на три смени- денонощно, като цялата продукция отива за Украйна. Само с подписа на Корнела, бяха изпратени над 5000 тона въоръжение и боеприпаси, между които 14 щурмови самолета Су-25, над 150 танка Т-72, над 250 122мм. САУ "Гвоздика", стотици оръдия 100мм. Т-12 и 152 мм. Д-20., както и над 100 РСЗО БМ-21 "Град". Също няколко стотин БМП-1, МТЛБ и прословутите 100 "сини" БТР-60, които просто бяха за парлама, докато изпращахме останалото тежко оръжие. За десетки хилядите автомати, хилядите РПГ, СПГ и ПЗРК, въобще не си струва да ги споменавам. Стотици хиляди снаряди, които имахме на склад също заминаха за Украйна, както и милиони патрони и хиляди противопехотни и противотанкови мини. Щях да забравя и десетки хиляди 122мм. ракети за РСЗО "Град". Украинските Ан-124, летят денонощно и превозват цялото това въоръжение. А колко "братушки" са изтрепани с това оръжие, направо се чудя как Румбата и Митрофанова, въобще комуникират. По- много стари данни отпреди около две години, бяха над 30 000 "асвабдители". Дали "фира" от оръжие, произведено в България в заводи, управлявани от русофили. Е, това ако не е някаква шизофрения, не знам какво е.

    Коментиран от #238

    20:16 31.08.2025

  • 191 то тъй,

    11 3 Отговор

    До коментар #137 от "виктория":

    ама бай Тошо като целунеше Брежнев и към България тръгваха пари, танкери с петрол, кораби с въглища. А сега като се целунат и от България тръгват милиарди за нато, за оръжие, концесии, милиони за бежанци... Разликата е очевидна и непоносима, защото днешна България не прилича на онази индустриална и уредена България с армия, въоръжение, добро образование, добро здравеопазване и население над 9 милиона. Едната любов носеше добро, сегашната е токсична - България е отровена и в мъчителна агония. Дори вода няма на територията, за друго да не говорим.

    20:16 31.08.2025

  • 192 Въпрос

    16 3 Отговор
    И с това, че ние даваме една трета от оръжията на Украйна трябва да се гордеем ли? Че произвеждаме смърт? Не да се гордеем с това колко храна сме произвели, колко машини и други стойностни неща, колко гладуващи народи сме нахранили, на какво ниво ни е образованието, здравеопазване ... Явно има много сбъркани приоритети, а и управници в този сбъркан свят. Да се гордееш, че произвеждаш смърт?! Боже мили, докъде сме се докарали!

    Коментиран от #200, #202, #204, #209

    20:17 31.08.2025

  • 193 мдаааа дааа

    8 3 Отговор
    Номинирана бъдеща цел ...

    20:18 31.08.2025

  • 194 М да

    2 11 Отговор
    Добри новини, ще бъде направна най-голямата инвестиция в историята ни, ще има нови работни места, по-високи заплати, достъп до нови по-модерни технологии и което не е по-малко важно така още по-силно ще се интегрираме в Европа

    20:20 31.08.2025

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Умен

    13 3 Отговор
    Не можах да разбера Тиквата като какъв се изказа и въобще какъв го дърви да му слушаме глупостите.

    20:20 31.08.2025

  • 197 Нафталинка

    3 12 Отговор
    Съгласна съм с оценката на урсула за България и нейното участие във войната срущу Русия,та по този повод пожелавам от цялото си сърце всеки български град с подобен завод и особено работещите в индустрията да ги сполети всичко което преживяват долните украинци

    Коментиран от #201

    20:21 31.08.2025

  • 198 Провинциалистка

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Промяна":

    Тия са гаджета, обичат са хората, кво да провимее сига

    20:21 31.08.2025

  • 199 Иванов

    9 3 Отговор
    Като какъв присъструва Борисов????Министър председател в сянка?Желязков е една кукла на конци!Ще берат ядове нашите войнолюбци!Да не се окажат под прицела на Путин???

    20:21 31.08.2025

  • 200 Ей тъй

    10 5 Отговор

    До коментар #192 от "Въпрос":

    За това после има 9 септември и Народен съд.... а после жълтопаветните жейюроатлантици се чудят защо!!!

    Коментиран от #208

    20:22 31.08.2025

  • 201 Пенка

    5 2 Отговор

    До коментар #197 от "Нафталинка":

    А на май.ка ти в. Ус.тата може ли

    20:22 31.08.2025

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Скот

    2 4 Отговор
    1/3 от българското оръжие отива за Украйна,останалото за Русия !

    20:23 31.08.2025

  • 204 Отговор

    5 13 Отговор

    До коментар #192 от "Въпрос":

    Не "произвеждаме смърт", а помагаме на една свободна държава да се защитава от агресор!!!!
    Украйна не води война по собствен избор – тя се брани от инвазия, разрушения, изтезания и масови убийства. Когато ѝ даваме оръжие, помагаме на хората там да оцелеят, да защитят домовете си, децата си, свободата си!!!
    Мир не се постига с празни приказки, когато срещу теб летят ракети!!!
    Понякога да помогнеш с оръжие е моралният дълг, а бездействието е съучастие!!!!
    Гордостта не е в самото оръжие, а в позицията ни – че не сме бездушни наблюдатели на Злото.

    Коментиран от #212, #217, #224, #393

    20:23 31.08.2025

  • 205 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО

    6 13 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!

    20:23 31.08.2025

  • 206 Предлагам

    6 0 Отговор
    на височайшите лица да посетят и село Христо Даново. В началото на селото на идване от София, са разположени множество реномирани едноетажни хотели, без покрив и накичени със сателитни антени. Условията там са направо прекрасни, могат да си наемат и кон с каруца евентуално. Местното население ще бъдат гръбнака на новия завот за барут (поне дакато го гръмнат).

    20:25 31.08.2025

  • 207 съд и затвор за корумпетата

    10 4 Отговор
    Корумпирани либерални подлоги! За да останат на власт, те се нуждаят от война!

    Коментиран от #211

    20:25 31.08.2025

  • 208 Ей Мършопитек

    3 8 Отговор

    До коментар #200 от "Ей тъй":

    Я кажи на хората дето работят там същото.Вас трябва като в Англия чо 10 г затвор.Получаваш асоциации ,че с тия боеприпаси Икрайна убива руснаци ли.Ами тя сезащитава бе едногънков русофил.Ти коене си разбрал.

    Коментиран от #222

    20:25 31.08.2025

  • 209 Справедливост

    6 7 Отговор

    До коментар #192 от "Въпрос":

    Когато някой е нападнат, има право на защита – това е основен Морален и Международноправен Принцип. Помощта към нападнатия е правилна – ако стоиш безучастен, подкрепяш агресора чрез бездействие.
    Да подкрепяш руската агресия срещу Украйна, след всичко, което се случва, не е просто мнение — това е морален проблем.

    Коментиран от #240

    20:26 31.08.2025

  • 210 Заведох ви в сърцето на Европа

    4 3 Отговор
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу.... барути....Ту-тууу....

    Коментиран от #214

    20:27 31.08.2025

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 факт

    5 3 Отговор

    До коментар #204 от "Отговор":

    Свободна държава с национален празник рождения ден на нациста Бандера? Свободна държава, в която протестите се контролират от Нюланд с курабийките? Свободна държава са Азов и нацистки символи? Това не е свободна, а болна държава, която имаше нужда от сериозно лечение. Получи си го. Така става в живота, ако някой изгуби разума си, идват санитарите.

    20:28 31.08.2025

  • 213 Атлантически тролчета,

    8 7 Отговор
    Засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    Коментиран от #221

    20:28 31.08.2025

  • 214 Ей ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #210 от "Заведох ви в сърцето на Европа":

    Рядък простопед

    20:28 31.08.2025

  • 215 Механик

    2 5 Отговор
    Благи вести.

    20:28 31.08.2025

  • 216 КРАСОТА

    2 6 Отговор
    Помощ за нападнатите Независими държави от Фашисткият Режим в кремля е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА ЗЕМЯТА!

    Коментиран от #256

    20:28 31.08.2025

  • 217 1984 Оруел

    5 4 Отговор

    До коментар #204 от "Отговор":

    Демагогия! Кой избиваше руско-говорящите в Донбас години наред? Кой изгори протестиращите в Одеса? Кой позволи на натовски държави да разполагат ракети в Украйна, насочени към Русия?

    20:29 31.08.2025

  • 218 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    КЪДЕ Е ФАЛШИВИЯ "НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ МУНЧО БОТАШКИ ? ? ? .....................

    20:29 31.08.2025

  • 219 таз ще направи Сопот цел на Русия

    7 4 Отговор
    Лай нен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

    Коментиран от #230

    20:29 31.08.2025

  • 220 Орляк

    4 6 Отговор
    Оръжейният сектор вдига икономиката и носи печалба на България, особено сега!
    Това е печеливш бизнес, но с висока морална и геополитическа цена.
    Затова трябва да се развива разумно и балансирано – без да се забравят човешките последици.

    20:30 31.08.2025

  • 221 Ей Антибългарина.

    6 7 Отговор

    До коментар #213 от "Атлантически тролчета,":

    Затвори си т,ъ,п,а,т,а, устичка.Тук е НАТО като не ти изнася се о,м,и,т,а,й.Русията ти ни обяви за вражеска държава.Анадъмо.

    20:30 31.08.2025

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 гражданин

    3 4 Отговор
    интригантка е тази фрау, не една трета, две трети от оръжията са наши, ако не е малка България, утре Украйна ще капитулира, ние от нас, сигурно един лев не сме дали, за оръжия за Украйна, наши пари, от бюджета, всичко са средства на другите държави в ЕС

    20:30 31.08.2025

  • 224 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #204 от "Отговор":

    Тази сутрин ли прогледна❓
    В коя "свободна страна с едно телефонно обаждане уволняват главния си прокурор❓
    В колко "свободни" страни си чувал лица от ранга на БайПън и НюЛанд да разнасят кифлички❓
    В коя "свободна" страна знаеш да горят ЖИВИ ХОРА по площадите❓
    Колко време мислиш, че Ердоган би чакал София да избива хора в Кърджали и Хасково, преди да дойде "на гости" ❓

    Коментиран от #242

    20:30 31.08.2025

  • 225 ЖЕКО

    4 5 Отговор
    ВСИЧКИ ТЕЗИ ДЪРЖАВИ СА ПУДЕЛИТЕ НА НАТО ТЕ ЛАЯТ НО НЕ ХАПЯТ

    20:30 31.08.2025

  • 226 Само така!

    11 4 Отговор
    "Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България".

    Коментиран от #244

    20:31 31.08.2025

  • 227 Нов мощен удар

    3 6 Отговор
    В зурлите на копейките.

    20:31 31.08.2025

  • 228 6нтщ5ж

    2 4 Отговор
    Производството и износът на оръжие определено имат икономически ефект и са печеливш бизнес, особено в контекста на войната в Украйна.

    20:31 31.08.2025

  • 229 Леле

    4 3 Отговор
    Да му имам акъла на българина, ама после - най големият завод за барут в Европа! И после Сопот, барабар с Карлово!

    Коментиран от #232

    20:32 31.08.2025

  • 230 Ей Тъ пир

    2 10 Отговор

    До коментар #219 от "таз ще направи Сопот цел на Русия":

    От както е почнала войната продаваме боеприпаси и оръжия на Украйна.Как сега го измисли това.Това ли ти роди едната гънка дето я имаш.

    20:32 31.08.2025

  • 231 Ха ха ха

    3 6 Отговор
    Колко ли русофили и копейки произвеждат оръжия срещу матушка......

    20:32 31.08.2025

  • 232 Ле ле да

    0 1 Отговор

    До коментар #229 от "Леле":

    Ти имам акъла на тебе.Много си умен.

    20:33 31.08.2025

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 дайте да дадем

    7 2 Отговор
    Нашите подлоги дори това пазят в тайна от народа си! Политици, които се страхуват от истината и от мнението на Суверена!

    20:33 31.08.2025

  • 235 усср.ан русофил

    2 5 Отговор
    Аз съм много силно възмутен!

    20:34 31.08.2025

  • 236 Какво печели България от оръжейния износ

    3 8 Отговор
    1. Икономически ръст в сектора:
    Българският военнопромишлен комплекс работи с пълна мощност от 2022 г. насам.
    Страни като Полша, Чехия, САЩ и директно/индиректно Украйна купуват оръжие от нас.
    2. Милиардни приходи:
    Само за 2022 и 2023 г. оръжейният износ на България е надхвърлил 3 млрд. евро (по данни от медиите и експерти).
    Това е рекорд в историята ни.
    3. Работни места:
    Оръжейният сектор дава хляб на хиляди хора – от ВМЗ-Сопот до „Арсенал“ – Казанлък и десетки по-малки заводи.
    4. Данъци и валутни приходи:
    Държавата печели от данъци, осигуровки и валутни постъпления.
    Но има и условности:
    Зависимост от конфликти: Този ръст е временен и зависи от войни. Не е устойчива дългосрочна стратегия.
    Морална дилема: Това са печалби от оръжие – не всички ги приемат с чиста съвест.
    Политически рискове: Подобен износ може да създаде напрежение с други държави (напр. Русия).

    Коментиран от #247, #306

    20:34 31.08.2025

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #190 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    За стари данни не знам, но по пресни данни ... Загиналите от руска страна от началото
    на СВО са под 70 000. В това число влизат също наемниците и 101 севернокорейци.
    На източника може да се вярва!!!
    Публикуваните от него данни почти съвпадат с хакнатите документи на генералния щаб на ВСУ.

    Коментиран от #246, #248, #276, #396

    20:34 31.08.2025

  • 239 ХА ХА

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "СлънчогледкА":

    То е ясно, идва да направи ревизия за кво дава пари.
    А една трета от ушанките саутрепани с БГ бомбиКЕФ.

    20:35 31.08.2025

  • 240 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 5 Отговор

    До коментар #209 от "Справедливост":

    Браво 👏
    "Когато някой е нападнат, има право на защита – това е основен Морален и Международноправен Принцип. "
    Сега се сети , че ОСЕМ ГОДИНИ Kиjв нападаше Източна Укеайна...
    И НЕЩАТА ЩЕ СИ ДОЙДАТ ПО МЕСТАТА‼️

    20:35 31.08.2025

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Народ

    12 5 Отговор
    Изтрихте коментара ми. Защо? Народът не иска война! На Урсулица и дреме за нашите синове, братя, мъже. Важна е парата от войната. Пак ме изтрийте. Народът го знае!

    Коментиран от #257, #289

    20:36 31.08.2025

  • 244 така, така

    11 0 Отговор

    До коментар #226 от "Само така!":

    А имаш ли идея колко милиарда струват тези 1/3 от оръжията за Украйна? Би трябвало да са влезли в България, щом тя го е продавала, нали тъй? Къде са парите? Няма пожарен самолет и България гори, няма вода, няма пари в бюджета, теглим милиарди заеми, пълним хазната с високи цени на храната и ДДС от тези цени, пари няма за нищо, но има за хотели с водопади, за апартаменти и къщи в Дубай, за частни самолети, яхти, луксозни автомобили... Значи за нас остава греха, че с нашите оръжия са убити хиляди братя православни славяни, а за лакеите остават милиардите. Колко да е хубаво това?

    Коментиран от #262

    20:38 31.08.2025

  • 245 Ами що очакваш

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    ...Копанарска му работа...

    20:38 31.08.2025

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Народ

    1 1 Отговор

    До коментар #236 от "Какво печели България от оръжейния износ":

    Засрами се! Грехота!

    20:39 31.08.2025

  • 248 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #238 от "Ами":

    Много си наивен.
    От най наивните

    20:39 31.08.2025

  • 249 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 250 гражданин

    2 1 Отговор
    как се е прегънала тази преводачката на снимката, горката, личи и че е на зор, наш Бойко, хем крачи бодро, хем говори глупости, хем не знае английски, та трябва някой да му превежда

    Коментиран от #266

    20:39 31.08.2025

  • 251 Хи Хи

    2 4 Отговор

    До коментар #242 от "Ей Тъ Пир":

    Предаваме Кърджали бе !! Турция е наш съюзник в нато, и каквото поиска, трябва да и се даде !

    Коментиран от #258, #264

    20:39 31.08.2025

  • 252 Гестапо

    3 3 Отговор
    Уаауууу, от Англия и Франция и Сърбия колко идват, е..бати свинята, а от германия

    20:39 31.08.2025

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    Копанарска му работа...

    20:40 31.08.2025

  • 255 Всеки наш снаряд за Украйна 😸

    4 9 Отговор
    Мощен удар по зурлите на копейките.

    Коментиран от #368

    20:40 31.08.2025

  • 256 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #216 от "КРАСОТА":

    Украйна НЕЗАВИСИМА ЛИ Е❓
    АМИ НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
    / дано знаеш българския/

    20:40 31.08.2025

  • 257 Ква Война

    0 1 Отговор

    До коментар #243 от "Народ":

    Те гони тебе бе.Каква Война кажи бе.Едната гънка това ли роди.Война.

    20:40 31.08.2025

  • 258 Е първо

    1 0 Отговор

    До коментар #251 от "Хи Хи":

    да предадат Константинопол

    20:40 31.08.2025

  • 259 Всезнаещ

    4 2 Отговор
    Какво се правите на много морални, всички държави около нас произвеждат оръжия!!
    Сърбия е една от най-активните в региона. Произвежда: стрелково оръжие, гранатомети, муниции, бронетехника. Изнася за Близкия изток, Африка и Азия.
    Турция е Световен играч.
    Произвежда: танкове, БЛА (дронове), ракети, системи за ПВО, електроника. Изнася в десетки държави, включително за НАТО и Украйна.
    Румъния има няколко военни завода. Произвежда: стрелково оръжие, боеприпаси, бронирани машини.
    Гърция има по-малък, но стабилен оръжеен сектор, произвежда боеприпаси и компоненти. Сътрудничи с френски, американски и израелски компании.

    20:41 31.08.2025

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 гражданин

    3 3 Отговор
    две трети идват от България, останалата една трета от Сърбия, и те имат военни заводи, това се нарича славянска солидарност

    20:41 31.08.2025

  • 262 Народ

    2 0 Отговор

    До коментар #244 от "така, така":

    Ей,244, браво за коментара! Абсолютно вярно!

    20:41 31.08.2025

  • 263 Дедо ви...

    4 4 Отговор
    Да ама Медведев с лоши новини за Мерц и Макрон: Тръмп е жив, Русия се 5768движи напред!!!

    Коментиран от #267, #269

    20:42 31.08.2025

  • 264 Лапуркай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #251 от "Хи Хи":

    Не до кла те няк.

    20:42 31.08.2025

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Така е! Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #250 от "гражданин":

    Борисов обича камерите и е майстор в политическото позициониране. За него това е възможност да се покаже като държавник, макар и без официален пост.
    За българските избиратели – и особено симпатизантите на ГЕРБ – появата му редом до европейски лидер подсилва неговия имидж на „силен човек“ в политиката.
    Бойко Борисов засенчва премиера Росен Желязков, и може да се тълкува като демонстрация на "кой командва" реално. Това може да предизвика вътрешнополитическо напрежение или усещане за подмяна на институциите с партийни интереси.

    Коментиран от #274

    20:43 31.08.2025

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Медведев като

    2 1 Отговор

    До коментар #263 от "Дедо ви...":

    Заплаши САЩ Тръмпи изпрати 2 подводници и после изпезна.Д,е,б,а, и пияницата.

    Коментиран от #291

    20:45 31.08.2025

  • 270 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Тия много лъжат!
    1/3 стига бе!!! Похарчиха в Украйна над 500 милиарда долара само за оръжие , ако ние сме продали една трета то в България са влезнали над 167 милиарда.
    Богати сме 💰 💰 💰 💰 💰

    Коментиран от #286

    20:45 31.08.2025

  • 271 681

    9 2 Отговор
    Абе урсулке да не си се объркала, тука не е долна саксония

    20:45 31.08.2025

  • 272 Урсула Ведмата, се прегръща с Нашите

    11 1 Отговор
    Корумпирани продажници!

    20:46 31.08.2025

  • 273 Търновец

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Жигулита ли карат Русофилите? А водка имаше ли?

    Коментиран от #323

    20:47 31.08.2025

  • 274 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #266 от "Така е! Прав си!":

    Да бе тия двата надпреварват ли се или само така ми се струва

    20:47 31.08.2025

  • 275 Факт

    7 1 Отговор
    Докато го построят, я камилата, я камиларя!

    Коментиран от #279

    20:47 31.08.2025

  • 276 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 6 Отговор

    До коментар #238 от "Ами":

    Сериозно? А украинците са загубили "2 милиона". И тогава, защо руснаците не са "освободили" Донбас? Покровск, колко пъти вече го "превземат"? Ако тази кремълска пропаганда беше вярна, руснаците отдавна да са в Киев и "СВО" да беше приключила. Именно огромните руски загуби на хора и техника, са причината тази война да продължава.

    20:47 31.08.2025

  • 277 Ти отговори

    3 4 Отговор

    До коментар #268 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нали си по руски умен,като ника си.Семката ти едногънкова

    Коментиран от #294, #296, #308, #310

    20:47 31.08.2025

  • 278 Русия е вторият на оръжие в света след С

    2 2 Отговор
    А Русия не само произвежда оръжие, а е една от най-големите оръжейни сили в света.
    Какво произвежда Русия?
    Тежко въоръжение: Танкове – T-72, T-80, T-90, и новият (но рядко срещан) T-14 Armata; Бронирани машини – БМП, БТР, „Тигър“, „Терминатор“; Артилерия и РСЗО – „Град“, „Смерч“, „Ураган“, „Коалиция-СВ“
    Ракетни системи: Балистични ракети – „Искандер“, „Кинжал“, „Сармат“; Крилати ракети – „Калибър“, „Х-101“; Противовъздушни системи – S-300, S-400, S-500.............и още много, много, много.....

    До 2022 г. Русия беше вторият най-голям износител на оръжие в света (след САЩ).

    Коментиран от #287

    20:48 31.08.2025

  • 279 Абе налягай си

    1 0 Отговор

    До коментар #275 от "Факт":

    Парцалите и трай там бе.Лалугер.

    20:48 31.08.2025

  • 280 гражданин

    5 0 Отговор
    каква подмяна тепърва ще се прави, нали всички в администрацията са назначени от ГЕРБ, по време на техните управления, кой да прави подмяна на нещо, което той самия контролира, виж му биографията на Желязков, той винаги е бил изпълнителски кадър, други взимат решенията, има един два кмета дето не са техни, и те през техните институции искат да ги блокират, и да ги отстранят от постовете им

    20:49 31.08.2025

  • 281 НИКО

    5 2 Отговор
    ГОВОРИ СЕ ЧЕ ЗАВОДИТЕ ЩЕЛИ ДА СА ГОТОВИ СЛЕД ТРИ ГОДИНИ, А УКРАИНА ЩЕ Я ИМАЛИ СЛЕД ТРИ ГОДИНИ И ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ЧЕ ЗАВОДА ЩЕ ПРОИЗВЕЖДА БАРУТ ЗА РУСИЯ НАЛИ БЕ СОРОСЧЕТА

    20:49 31.08.2025

  • 282 ганев

    3 1 Отговор
    ЕЕЕЕ ЖАЛКО..МОЖЕШЕ ..ЕДНО УСМИХНАТО..ДРОНЧЕ ДА Я ПРИВЕТСТВА

    20:49 31.08.2025

  • 283 АНОНИМЕН

    7 2 Отговор
    ОСТАВКА,НА ТОВА ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО!МАЛКО ИМ ОСТАНА.ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е ЗА СМЯНА.

    20:50 31.08.2025

  • 284 До коментар 96 Читател

    2 0 Отговор
    М@йната и на политиката то се видяло че като народ едно поне 80% нищо не става щом търпим...
    А за храната която наричаш боклук съвсем не е вярно.
    Всичко е от прекомерното Плюскане,аз не съм дебел и нямам Шкембе,въпреки че отдавна минах и втора младост!

    20:51 31.08.2025

  • 285 Я пък тоя

    3 2 Отговор
    Урсула обикаля следващите държави,които запада ще хвърли в устата на баба меца.

    20:51 31.08.2025

  • 286 А ти пък защо реши

    2 1 Отговор

    До коментар #270 от "Я пък тоя":

    Че някой нещо ни е платил? А на бас, че сичкото това е подарък за окропитеот нашите пуяци в правителството?

    Коментиран от #290

    20:52 31.08.2025

  • 287 Видехме им

    5 3 Отговор

    До коментар #278 от "Русия е вторият на оръжие в света след С":

    Танка Армата нещо го няма на фронта бил скъп и с много западни части.Великия им невидим самолет Су 47 който се вижда от стотици километри щото двигателите са му от време оно.Ракетите им Орешник от 3 пуска 2 неуспешни,Сармат 22 неуспешни пуска.Абе къде им е самолетоносача Дядя Куза изгни в дока.И т.н.Не умувай не ди компетентен

    20:52 31.08.2025

  • 288 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 Абе тъ пун гер

    0 0 Отговор

    До коментар #286 от "А ти пък защо реши":

    Гледай оборотите от 3 г и половина насам.Сега се сетил.Ма като не ти разбира главичката що умуваш.

    20:53 31.08.2025

  • 291 Дедо ти...

    1 0 Отговор

    До коментар #269 от "Медведев като":

    И с едната изгубиха връзка, вече втори месец не могат да я открият :)))))))))))))))))))))))))))

    20:54 31.08.2025

  • 292 гражданин

    3 3 Отговор
    трагедията на Украйна и РСМ е една и съща, а тя е че са изкуствено създадени държави, езиците им измислени в нечий кабинет, народите им разнородни, и разделени, Украйна е само бойното поле, причините за конфликта там са другаде, това в Украйна, не е война в Украйна, а глобалнен конфликт, но този факт лицемерно се прикрива, и всички играчи в тази игра, се изкарват жертва на обстоятелствата

    20:54 31.08.2025

  • 293 Смешник

    5 0 Отговор
    За Тиквата и плужека Желязков е ясно Но къде се скри Радев Нали той е в основата на сделката с германците за производство на оръжия за Украйна

    20:54 31.08.2025

  • 294 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #277 от "Ти отговори":

    Отговор от самия Байдън❗
    Две години след като сдаде позицията си в Белия дом, Джо Байдън не се сдържа да се похвали пред конференция на външнополитически експерти, че докато е бил вицепрезидент, е принудил Украйна да уволни главния си прокурор.

    По време на събитие на Комитета по външнополитически отношения миналата година Байдън описа как през март 2016 г. е заплашил украинския президент Петро Порошенко, че Вашингтон ще изтегли кредитни гаранции за един милиард долара и ще изправи страната пред банкрут, ако главният прокурор Виктор Шокин не бъде незабавно уволнен.

    “Аз казах: няма да получите милиарда. Погледнах го и казах: заминавам след шест часа. Ако прокурорът не е уволнен, няма да получите парите”, пресъздава разговора Байдън. “Е, кучият му син беше уволнен. И те сложиха на мястото му някакъв, който беше солиден по онова време”. Байдън също така заявява, че президентът Обама е подкрепял тази заплаха."

    20:54 31.08.2025

  • 295 Разликата!

    2 4 Отговор
    Урсула фон дер Лайен пристигна в България, първо я посрещна Росен Желязков с букет от рози, галантен и възпитан, а после грубия и непохватен Борисов се натресе да го забележи и да го снимат с нея като я хвана грубо и невъзпитано за локътя...

    20:55 31.08.2025

  • 296 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #277 от "Ти отговори":

    Виж годината❗
    И сега , ако имаш с какво да мислиш, се замисли НЕЗАВИСИМА ли е Украйна❓

    20:56 31.08.2025

  • 297 ХА ХА

    4 4 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ русиа.

    Коментиран от #300

    20:56 31.08.2025

  • 298 Срам за България

    8 2 Отговор
    1/3 от оръжията с които се поддържа една война, да загиват хора и да се унищожава Европа, да идват от България!

    Коментиран от #307, #309

    20:56 31.08.2025

  • 299 Браво

    3 7 Отговор
    Братя и сестри, днес е исторически ден!
    Нашата мила родина бе удостоена с визитата на Урсула фон дер Лайен – жената, която кара Кремъл да получава нервни тикове само като чуе името ѝ! Тя не дойде да гледа рози, нито да похапва баница, а директно отиде там, където тупти новото българско сърце – във военните заводи. Защото, нека си го кажем ясно: благодарение на Европейския съюз в България има и хляб, и бензин – а отгоре на това и танковите гилзи вървят на конвейер! Има перспектива, има сигурност, има хоризонт, който не завършва с бодлива тел, а с мостове, които свързват.
    Русия отдавна ни е нарекла „малка държава“. Е, днес малката държава показа голями фабрики и каза: „Ето, тук се кове бъдещето!“ Докато руснаците сипват бояришник в чашите и търкат талони в надежда да си купят бензин, България стяга корпусите на снарядите, които ще им напомнят, че светът не е техен.
    Да, Урсула не дойде с празни ръце – тя донесе символика. Донесе увереност, че дори и най-малкият цех, който доскоро правеше гайки за трактори, днес е част от голямата кауза за свободна Европа. И какво по-смешно за Русия от това, че в „бедна България“ се произвежда надежда, докато във „великата Русия“ се произвеждат само оправдания и празни заплахи.
    Така че нека всички застанем прави и кажем:
    „Слава на българските работници, които вместо да чакат със скръстени ръце, въртят струга и изпращат куршуми към бъдещето! Слава на Европа, която не се страхува, а отговаря с действие! И да живее г-жа Фон

    Коментиран от #302, #321, #360

    20:57 31.08.2025

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Курд Околянов

    5 2 Отговор
    Кинжала скоро ще литне към Сопат.

    20:57 31.08.2025

  • 302 Браво

    2 5 Отговор

    До коментар #299 от "Браво":

    И да живее г-жа Фон дер Лайен, която днес показа, че понякога най-важните посещения не са в дворците, а в заводите!“

    20:58 31.08.2025

  • 303 Герб е ОПГ

    4 2 Отговор
    Съд и затвор за мутрата от Банкя

    20:58 31.08.2025

  • 304 ВЗРИВЯВАЙ

    2 4 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #315

    20:58 31.08.2025

  • 305 Смешник

    1 2 Отговор
    Въпроса е нещо да променим а не само да протестираме

    20:58 31.08.2025

  • 306 Инженерче

    3 2 Отговор

    До коментар #236 от "Какво печели България от оръжейния износ":

    Колко ръце крака и глави ще фърчат ама кой за квот е учил де.

    21:00 31.08.2025

  • 307 Истината!!!

    5 6 Отговор

    До коментар #298 от "Срам за България":

    Коментарът ти е подвеждащ и изопачаваш фактите. Не, България не унищожава Европа – България помага на Украйна да се защитава от агресията, която наистина унищожава Европа.
    1/3 от всички оръжия не идват от България – това е силно преувеличено. Основната военна помощ идва от САЩ, Германия, Полша, Великобритания и други големи сили.
    България не „поддържа война“, а подкрепя правото на Украйна да се защити от брутална руска инвазия.
    Ако Русия спре да стреля – войната свършва.
    Ако Украйна спре – изчезва като държава. Това е реалността.

    Коментиран от #340, #379

    21:01 31.08.2025

  • 308 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #277 от "Ти отговори":

    МОЖЕШ ЛИ ДА ЧЕТЕШ❓
    ЧЕТИ❗
    "Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Украйна е нарушила Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, защото не е предприела необходимите действия за предотвратяване на насилието по време на протестите в Одеса на 2 май 2014 г."
    🥸🥸🥸

    Коментиран от #312

    21:01 31.08.2025

  • 309 Браво на България!!!!!!!!!

    2 4 Отговор

    До коментар #298 от "Срам за България":

    Европа не се унищожава от подкрепата към Украйна, а от варварството на руската армия, енергиен натиск, дезинформация и масова миграция, предизвикани от войната.
    България не снабдява войната, а помага на една нападната държава да се защити. Унищожението идва от агресора, не от този, който се защитава. Истинската заплаха за Европа не са оръжията, а имперските амбиции и насилието.

    Коментиран от #347, #376

    21:02 31.08.2025

  • 310 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #277 от "Ти отговори":

    Не ме викай в банята, ако не си готов
    ДА ТИ САПУНИСАМ ГЪ....РБА❗❗❗

    21:03 31.08.2025

  • 311 Европейската комисия ще инвестира

    1 1 Отговор
    Разбирай - ще си теглите кредити за да произвеждате нещо, което едновременно ви прави мишена и ви трови!

    21:03 31.08.2025

  • 312 гайтанджиева

    0 4 Отговор

    До коментар #308 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това са руски манипулации.

    Коментиран от #317

    21:04 31.08.2025

  • 313 Иван

    3 3 Отговор
    Даваме оръжия на Украйна за да се избиват руснаци.Това не е наша война.Защо не следваме Унгария и Словакия?.Мисля,че Русия ще отговори подобаващо.Защо трябва да си разваляме отношенията с Русия?Украйна нека води тази война до последния украинец.

    Коментиран от #325

    21:04 31.08.2025

  • 314 Смешник

    2 0 Отговор
    Акушерката каза че една трета от оръжията за Украйна идвали от България С това ли трябва да се гордеем Най много да станем на определен етап мишена на руски удар

    Коментиран от #319

    21:05 31.08.2025

  • 315 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 316 Слава на България! Слава на ЕС!

    3 5 Отговор
    Днес България направи нещо повече от това да бъде домакин. Днес България зае позиция.
    Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети страната ни – не за снимки, не за протокол, а за да види с очите си какво правим в подкрепа на свободата в Европа.
    Тя отиде там, където днес се пише съвременната ни роля – във фабриките, където българският труд създава не просто продукция, а сигурност.
    Ние не произвеждаме война – ние защитаваме мира.
    Не агресия – а отговорност.
    В свят, в който агресията се опитва да се представи за "нормалност", България ясно показва, че знае на чия страна е историята.
    Слава на българските работници.
    Слава на Европа, която не се крие.
    И с вдигната глава – напред.

    Коментиран от #324

    21:06 31.08.2025

  • 317 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #312 от "гайтанджиева":

    Думите на самия БайПън
    и решенията на ЕСПЧ били
    "руски манипулации"
    ДОТАМ ЛИ Я ДОКАРАХТЕ 🤔❗❓

    21:08 31.08.2025

  • 318 Не нормалната фашистка пак лъже

    5 4 Отговор
    Не си добре дошла жалка крадла

    21:08 31.08.2025

  • 319 Напротив!

    12 1 Отговор

    До коментар #314 от "Смешник":

    Гордеем се не с войната, а с това, че не стоим безучастно пред агресията.
    Ако помагаш на нападнатия — показваш човечност и смелост.
    Ако се криеш от страх да не те ударят — ставаш лесна мишена така или иначе.
    Да мълчим от страх не ни пази — прави ни съ complici.

    21:08 31.08.2025

  • 320 Патриот

    15 4 Отговор
    Мога само да се гордея с България и народа ни които са на страната на Украйна и свободния свят... 🇺🇦🇧🇬

    Коментиран от #330, #349, #378

    21:08 31.08.2025

  • 321 Ми.......

    2 12 Отговор

    До коментар #299 от "Браво":

    Урсула си обикаля в НАТО, кво има толкова

    Коментиран от #331

    21:09 31.08.2025

  • 322 Данко Харсъзина

    0 7 Отговор
    На износа на оръжие се крепи благоденствието на българите, почивките в Гърция, пиянствата из кръчмите. Това произвеждаме, това продаваме.

    Коментиран от #326

    21:09 31.08.2025

  • 323 Караме

    0 0 Отговор

    До коментар #273 от "Търновец":

    Квото си искаме

    21:10 31.08.2025

  • 324 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #316 от "Слава на България! Слава на ЕС!":

    Мадам "S-мърт",
    КРАДЛАТА НА МИЛИАРДИ ОТ ВАКСИНИ❗
    За нея ли пишеш❓

    21:10 31.08.2025

  • 325 Петър Костов

    2 3 Отговор

    До коментар #313 от "Иван":

    Не ние избиваме руснаци — Русия нападна Украйна и убива цивилни.
    Украйна се защитава, а ние ѝ помагаме да не бъде заличена от картата.
    "Това не е наша война"? Напротив — това е война срещу принципите на свободата, срещу правото на избор и на съществуване. Днес е Украйна. Утре може да сме ние.
    Унгария и Словакия може и да мълчат, но историята не прощава на безгръбначните.
    Русия няма да ни уважава повече, ако се снишаваме — ще ни презира.
    Подчинението не носи мир, а покана за натиск и изнудване.
    Да си "в добри отношения" с агресор, който избива и заплашва, не е политика — това е слабост.

    Коментиран от #329

    21:10 31.08.2025

  • 326 Кокич

    3 0 Отговор

    До коментар #322 от "Данко Харсъзина":

    Не, благоденствието на българите не се крепи на оръжията, а на труда им – във фабриките, в болниците, в училищата, в нивите.
    Да, оръжейната индустрия в момента носи печалба – но тя е част от икономиката, не цялата нация.
    Почивки и пиянства си позволяваш не защото някой прави снаряди, а защото хората работят, плащат данъци и търсят по-добър живот въпреки всичко.
    Цинизмът ти не е анализ – ти си просто евтин мрънкач.

    21:12 31.08.2025

  • 327 Антиутопия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радиоточка Кашпировски":

    Протестите в Поевен същи ли показват, че сме нормална европейска държава?

    21:13 31.08.2025

  • 328 Роберт ДеНиро жега

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "виктория":

    Е може ли дама да кълне така! 😯😔

    21:13 31.08.2025

  • 329 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #325 от "Петър Костов":

    "Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че

    Украйна е нарушила Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

    защото не е предприела необходимите действия за предотвратяване на насилието по време на протестите в Одеса на

    2 май 2014 г."

    Коментиран от #337

    21:14 31.08.2025

  • 330 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 331 Руди

    2 3 Отговор

    До коментар #321 от "Ми.......":

    Коментар ти цели да принизи значимостта на визитата на Урсула фон дер Лайен, като я представи едва ли не като рутинна, безсмислена обиколка – „тя си обикаля, нищо особено."
    Не, Урсула не „си обикаля“ – тя ръководи Европейската комисия, не туристическа агенция. Когато идва в България, това значи нещо. И е добре да го разберем навреме.

    Коментиран от #334, #338

    21:15 31.08.2025

  • 332 Виж бе човеко

    2 0 Отговор
    Оръжейният сектор НЕ знам дали дава хляб на "хиляди хора" но определено там работят дори по малко и от в Макдоналдс примерно, че и вземат и по малки заплати. ПОЗОРНО Е ! СМЪРТ да произвеждаш ей ! ....

    21:17 31.08.2025

  • 333 КОФТИ РАБОТА

    3 1 Отговор
    КО КАЗА ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРСКОТО ОРЪЖИЕ БОЕПРИПАСИ ОТИВАТ ЗА УКРАЙНА.ЛИ ЛИ ? ЗА КАКВО ДА СЕ УБИВАТ.РУСНАЦИ ЛИ ЛИ ?
    РУСНАЦИТЕ СА НАМРАЗИЛИ БЪЛГАРИЯ СЪС СИГОРНОСТ МНОГО. ДА ВИДИМ НАТО ДАЛИ ЩЕ НИ СПАСИ ОТ ВОЙНА И ПРИ ВОЙНА ОТ НЯКОЙ КАКТО СПАСЯВА УКРАЙНА СИГОРНО НИЩО ПЕ УРКИТЕ НЕ СА ЧЛЕН В НАТО КЪМ ЕВРОСЪЮЗА. ПО ДОБРЕ ЗАЕМАМЕ ТОПНО ПЕИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОТРАЛНА ПОЗИЦИЯ А НЕ ДА СИ.НАВЛИПАМЕ ГНЕВА НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ДА НЯМА ПОСЛЕ ОЛЕ МАЛЕ КО СТАНА ЩО ТЪЙ СТАНА И Т.Н.

    Коментиран от #341, #348

    21:18 31.08.2025

  • 334 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #331 от "Руди":

    Само Кьовеши се спотайва

    21:18 31.08.2025

  • 335 ВМЗ Сопот, Арсенал....

    3 1 Отговор
    Барут, снаряди, бомби, момби, и това всичко дето ще се произведе за братска Русия ли е? 😜.

    Коментиран от #345

    21:18 31.08.2025

  • 336 Така трябва ☝️

    10 3 Отговор
    Копейкаджиите се пукат от яд, че България е на страната на доброто срещу ЗЛОТО русия...

    Коментиран от #387

    21:18 31.08.2025

  • 337 Имаш трудности с разбирането!

    8 2 Отговор

    До коментар #329 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ЕСПЧ не казва, че Украйна е „виновна“ за събитията, а че държавата не е реагирала адекватно — т.е. не е успяла да предотврати насилието и не е разследвала добре. Това е съвсем различно от това да я обвиниш в умишлени убийства.
    Също така – съдът потвърждава, че напрежението в Одеса е било подклаждано отвън, включително от руска пропаганда. Така че не, Русия пак не е невинна.

    Коментиран от #353, #358

    21:18 31.08.2025

  • 338 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #331 от "Руди":

    О, да! Тя , в розово, води коали ията на МЕРАКЛИИТЕ , розови понита или пудели

    21:18 31.08.2025

  • 339 Другари от Сопот

    4 0 Отговор
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне "барута" . Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете. Неминуемо е ....

    21:18 31.08.2025

  • 340 Ако Украйна спре – изчезва като държава

    3 0 Отговор

    До коментар #307 от "Истината!!!":

    Не плачи на чужд гроб! Разходи се до слънчака и Несебър! Тези, без държавата, са изкупили всичко и добре си живеят и без държава. Дори не се мъчат да говорят на "украински" - карат си направо на руски. Нашата държава им плаща сметките. За децата им се организират анимации, забавления, разходки, които българските деца не са получавали в последните 30 години, дори и срещу заплащане. И не са само жени и деца! Доста мъже са успели да се спасят от родината си! При това положение дали им трябва държава като Украйна.

    21:18 31.08.2025

  • 341 Пенка

    0 0 Отговор

    До коментар #333 от "КОФТИ РАБОТА":

    Не знам кво стана, ма първо се наУчи да пишеш, па после ръси акъл.

    21:19 31.08.2025

  • 342 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ричард Естес":

    Тази "женица" е по- голям измамник и боклук дори и от Тиквата.

    21:20 31.08.2025

  • 343 Рахман

    3 2 Отговор
    Браво БГ. Участници във войната отдавна.
    Урсула носи духа на война. Вън от БГ.

    21:20 31.08.2025

  • 344 Заводи за барути а?

    4 0 Отговор
    Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Кажи бе пуяк дЖилезку? Единствено Финландия и то на остров! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А?

    Коментиран от #350, #352, #380

    21:20 31.08.2025

  • 345 Тома

    1 4 Отговор

    До коментар #335 от "ВМЗ Сопот, Арсенал....":

    Не, това не е за Русия. България подкрепя страните, които защитават своя суверенитет и свобода - Украйна!
    Производството на оръжие не е въпрос на приятелство, а на избор — дали да стоиш безучастен или да помогнеш на нападнатия да се защити.
    Русия вече доказа с действията си, че е агресор и ни обяви отдавна за "вражеска страна."

    Коментиран от #351, #395

    21:21 31.08.2025

  • 346 Тома

    2 0 Отговор
    Ох котьо много хубава новина за искендер

    21:21 31.08.2025

  • 347 Тъпаци фашистки

    4 1 Отговор

    До коментар #309 от "Браво на България!!!!!!!!!":

    Що не пяхте същата песен преди десетина години , когато укронациският режим тормозеше и избиваше рускоговорящи в източна украйна

    Коментиран от #354, #359, #364

    21:21 31.08.2025

  • 348 И като са ни намразили руснаците....

    2 2 Отговор

    До коментар #333 от "КОФТИ РАБОТА":

    Какво от това?, и какво ни пука, те и без това никога не са ни обичали, за тях сме били техните безропотни слуги, за това барут и снаряди за братска Украйна, те знаят какво да ги правят.

    21:21 31.08.2025

  • 349 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 350 Шогун

    1 4 Отговор

    До коментар #344 от "Заводи за барути а?":

    Производството на съвременни оръжейни компоненти е част от националната сигурност и икономиката на много държави в ЕС, включително и България.
    Всеки завод и проект минава през стриктни регулации и контрол — това не са „заводи за барути“, а високотехнологични предприятия с ясни стандарти за безопасност и международни договори.
    Не е въпрос да „искаме“ или „не искаме“ — а да имаме капацитета и отговорността да участваме в защитата на Европа в един нестабилен свят.

    Коментиран от #371

    21:23 31.08.2025

  • 351 Не ме разбра....

    0 0 Отговор

    До коментар #345 от "Тома":

    Ще бъдат изпратени на братушките от ВСУ🤣.....

    21:23 31.08.2025

  • 352 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #344 от "Заводи за барути а?":

    Ма не може сичкото боклук на нас да ни го тропаносват великите сили, уж,

    21:23 31.08.2025

  • 353 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #337 от "Имаш трудности с разбирането!":

    Разбирам , че имаш трудности❗

    "Аз казах: няма да получите милиарда."

    Погледнах го и казах: заминавам след шест часа. Ако прокурорът не е уволнен, няма да получите парите”,

    пресъздава разговора Байдън.

    “Е, кучият му син беше уволнен. И те сложиха на мястото му някакъв, който ...."

    Разбира се пак Русия и Путин са виновни❗

    21:25 31.08.2025

  • 354 Разпространяваш руска пропаганда!

    1 2 Отговор

    До коментар #347 от "Тъпаци фашистки":

    Твърденията за „укронацистки режим“ и „избиване на руски говорящи“ са част от руската пропаганда, целяща да оправдае агресията си и да обърка общественото мнение.
    Истината е, че Украйна защитава своята териториална цялост срещу външна инвазия. Конфликтът започна с анексията на Крим и подкрепата на Русия за сепаратистите.
    Подкрепата за Украйна е подкрепа за суверенитета, свободата и международното право.

    21:27 31.08.2025

  • 355 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Пемберугите вечно на нула деа! Баце команди Фатмакиа,еврото мести лева у лево, Пембен се скатава по планините, на батю Путйо мо туриха номеро на китайката и дрогара Си го не посрешна на летището, шо мо е васалин Пундю.

    21:27 31.08.2025

  • 356 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 357 БгТопИдиот🇧🇬

    2 2 Отговор
    Печатарите си искат третият световен конфликт.

    Бок лука с полата е техен предтавител.

    21:28 31.08.2025

  • 358 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #337 от "Имаш трудности с разбирането!":

    Разбирам!
    Когато У...йна наруши нещо - тя не е виновна, виновна е Русия🤣

    Коментиран от #366, #369

    21:28 31.08.2025

  • 359 Робин от Крузо

    2 2 Отговор

    До коментар #347 от "Тъпаци фашистки":

    Слушай, това с "укронацисткия режим" е чиста пропаганда, която Русия използва, за да си оправдае нахлуването. Истината е, че Украйна просто се защитава срещу агресията и опитите за заграбване на територии.
    А конфликтът не започна от украинците, а от анексията на Крим и подкрепата на Русия за сепаратистите. Затова подкрепата за Украйна е подкрепа за справедливостта и за това всяка държава да си пази територията и свободата.

    21:28 31.08.2025

  • 360 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #299 от "Браво":

    Е, браво, ама и тия у европа е крайно време да се сетят че европейския народ няма да ги изтърпи да му забождат по дузина вилици у врато.
    А мацква само това иска а не демили и денаци.
    Така че зелките у брюксело требе требе да се чукнат не малко а доста у кухите тикви, че така няма да стане.
    А МАЦКВА НЕ СПИРА ДА РАБОТИ ЗА ТОВА, ЗАЩОТО НЕИСКА ДА ВНАСЯ ДЕМОКРАЦИЯ В ЕВРАЗИЯ, защото всяко ходещо в дупка руско човече ще поиска бял санитарен възел като в европата.

    21:28 31.08.2025

  • 361 Историята се повтаря

    2 1 Отговор
    така бе и през ВСВ - бяхме в пакт с Хитлер и захранвахме третия райх.., но знаем какво се случи - хитлер се самоуби, нюрнбергски процеси и нороден съд за управляващите.

    Коментиран от #373, #390

    21:28 31.08.2025

  • 362 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Думите на госпожата ма карат да се чувствам горд българин. Скоро и още оръжие ще произведе. Смятай от 1 милион Груз 200 една трета колко е.

    21:28 31.08.2025

  • 363 На Гебрев...

    1 0 Отговор
    Сега за над 200 милиона машини ще му излязат безплатни ако този тъп номер мине и единствено роби ще му трябват за да има на Шиши и Бойчо пари да отчита. Рисковете не са за тях и нали го осъзнавате? ......И нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    21:29 31.08.2025

  • 364 Московски фашисти

    2 4 Отговор

    До коментар #347 от "Тъпаци фашистки":

    Кои са тези рускоговорящи. Докога ще разпространявате русляма?

    21:29 31.08.2025

  • 365 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Чарли Чаплин дава камъни на хлапето да чупи прозорците на хората,но този път ще счупят нашите прозорци.

    21:30 31.08.2025

  • 366 Симо

    2 4 Отговор

    До коментар #358 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не, Украйна не е безгрешна — но това не дава на Русия право да нахлуе, да анексира територии и да убива. Нарушения се решават със съд, не с ракети.
    Ако някой ти счупи оградата — не отиваш да му подпалиш къщата.
    Това е разликата между правова държава и агресор.

    Коментиран от #374

    21:30 31.08.2025

  • 367 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "СлънчогледкА":

    Какво пък може да ни даде тази мърша?

    21:30 31.08.2025

  • 368 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 369 ХА ХА

    2 3 Отговор

    До коментар #358 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Я чакай ся, кво наруши Украйна. Я кажи.

    Коментиран от #381, #386

    21:31 31.08.2025

  • 370 Добра новина....

    2 2 Отговор
    Инвестиции и работни места от ЕС, а копейките чакали Путин да дойде и да им даде нещо, идваха през 1944г, ограбиха България, загробиха ни 45години, и сега всички снаряди и бомби да се дават на ВСУ, те си знаят работата🇧🇬🇪🇺🇺🇦👍.

    Коментиран от #372, #406

    21:32 31.08.2025

  • 371 Всеки подобен завод и проект пич

    3 0 Отговор

    До коментар #350 от "Шогун":

    Забравяш най важното обаче. че освен че "минава през "стриктни регулации и контрол" и ОВОС ! Първо минава през широко обществено обсъждане и местен РЕФЕРЕНДУМ !

    21:34 31.08.2025

  • 372 БгТопИдиот🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #370 от "Добра новина....":

    Като ти зарасне дуп ето ми се обади пак !

    Коментиран от #377

    21:34 31.08.2025

  • 373 Не не се повтаря

    1 1 Отговор

    До коментар #361 от "Историята се повтаря":

    Нещата са рози път различни. Днес Путин е обул същите обувки на Хитлер.

    21:34 31.08.2025

  • 374 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #366 от "Симо":

    Със счупена ограда ли ще сравняваме ДЕСЕТКИТЕ ХОРА ИЗГОРЕНИ ЖИВИ В ОДЕСА❓
    Със счупена ограда ли ще сравняваме
    хилядите избити в Източната част на страната❓
    КЪДЕ БЯХА ТОГАВА ЕсеС и ОТАН🤔
    а, да те бяха заети да доставят ОЩЕ и ОЩЕ оръжие на У...йна
    ДУМИТЕ СА НА МЕРКЕЛ❗❗

    Коментиран от #391

    21:34 31.08.2025

  • 375 България трябва да може да се отбранява

    0 2 Отговор
    Особено сега когато Урсула се кани да създава войска..вероятно да нахлуе в Унгария и Словакия.
    С ЕССР шега не бива
    България трябва да спре да раздава оръжия на Украйна а да складира.

    21:35 31.08.2025

  • 376 Верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #309 от "Браво на България!!!!!!!!!":

    А това, че САЩ направи войната в Украйна за да унищожава и източва Европа, ти дреме. да не си европейка и българка я. Срам за България да дава оръжия да загиват хора и да се унищожава Европа и Украйна заради интригите на САЩ.

    Коментиран от #382

    21:36 31.08.2025

  • 377 Добра новина е, може и повече

    2 1 Отговор

    До коментар #372 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Но не се щате глупавите, че може изобщо и доставките да спрат. Просто руските фашисти ако спрат войната и се изтеглят доброволно от Крим и окупираните украински земи. Нали така? Просто няма да имат ни да от оръжие за самозащита! Но къде ти ум да се сетите.

    21:37 31.08.2025

  • 378 само да те светна

    4 0 Отговор

    До коментар #320 от "Патриот":

    В момента в България няма представители на народа - изборите бяха фалшифицирани и властта узурпирана от няколко опг, които заедно изпълняват външни поръчки срещу финансови облаги. Тези, които даряват оръжия за да се избиват хора нямат нищо общо с народа и това не е свободния свят. Колониално робство е! И не е за гордост!

    21:37 31.08.2025

  • 379 Затова не драскай

    0 1 Отговор

    До коментар #307 от "Истината!!!":

    пропагандата и лъжите на пропадналият запад, за да помагаш унищожението на Европа и Украйна.

    21:39 31.08.2025

  • 380 15-20 килограма диаминоазоксифуразан

    0 1 Отговор

    До коментар #344 от "Заводи за барути а?":

    И от Сопот само кратер ще остане! И неминуемо все някога ще се случи ! А пък ако гръмне тон, два и във София ще се усети

    21:39 31.08.2025

  • 381 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #369 от "ХА ХА":

    Ти не можеш ли да четеш ❗
    А, да ! Забравих, че ПО ПЕЙКИТЕ искате всичко на готово❗ Ами в като искаш да се намесиш-
    прочети постовете в диалога❗
    Ама не, Вие виете без да четете❗
    Ето ти го пак ‼️
    "
    "Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че

    Украйна Е НАРУШИЛА

    Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

    защото не е предприела необходимите действия за предотвратяване на насилието по време на протестите в Одеса на

    2 май 2014 г."

    Коментиран от #383, #388, #389

    21:39 31.08.2025

  • 382 Безсрамник или руски трол?

    3 0 Отговор

    До коментар #376 от "Верно ли":

    България никога не е изпращала и един войник срещу Русия да гази по руските земи! Затова пък нацистката имперска федерация на злото не се свини да гази и да отцепва българските земи? Така ли е?

    1. Северна Добруджа
    2. Македония
    3. Окупацията на България 1994

    Още по времето на Петър Първи, колко похода са правили срещу балканите? Защо не вземете да си научите уроците по история?

    Коментиран от #404

    21:40 31.08.2025

  • 383 България 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #381 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    Коментиран от #394

    21:41 31.08.2025

  • 384 И тебе,

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "РАК ДА ГИ ХВАНЕ":

    и тебе.

    21:41 31.08.2025

  • 385 колко гадно

    1 0 Отговор
    Добрите новини за вас тепърва предстоят. Глад, мор и разорение

    21:41 31.08.2025

  • 386 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #369 от "ХА ХА":

    Сега ще искаш ли да ти изпиша цялата

    Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи🤔❓❓❓

    21:41 31.08.2025

  • 387 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 388 България 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #381 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.

    Какво се случва през 1878 г.

    -Санстефанският договор (3 март 1878) Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
    -Компенсация за Румъния За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
    -Без съгласие от българите Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“

    Военни действия и последици

    - През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
    - Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.

    Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не чрез пр

    21:42 31.08.2025

  • 389 България 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #381 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    Коментиран от #407

    21:42 31.08.2025

  • 390 Хитлер се самоуби

    2 1 Отговор

    До коментар #361 от "Историята се повтаря":

    Това ще направи и неговия Наследник

    Путлер.

    21:44 31.08.2025

  • 391 Дрънкаш пълни глупости!

    3 3 Отговор

    До коментар #374 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Никой не омаловажава Одеса или жертвите в Източна Украйна. Но да използваш трагедии, за да оправдаеш нахлуване, убийства и анексия – това вече е пропаганда.
    Украйна не е идеална, но проблемите се решават с дипломация и международно право, а не с ракети и танкове.
    ЕС и НАТО не нападаха Русия – Русия нападна Украйна. Това е факт, не мнение.
    А Меркел никога не е казвала, че Западът е искал война – тя подкрепяше Минските споразумения, които Русия наруши!!!

    Коментиран от #400, #408

    21:44 31.08.2025

  • 392 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 393 Питай хората от руските области

    0 1 Отговор

    До коментар #204 от "Отговор":

    които защитават земите си и домовете си и децата им да играят на слънце...кой им помага!

    (Петро Порошенко)

    21:45 31.08.2025

  • 394 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #383 от "България 🇧🇬":

    Не търси под вола теле!
    Тя е международен договор, подписан през

    1950 г.
    и влязъл в сила през

    1953 г.

    за страните-учредителки на Съвета на Европа

    21:46 31.08.2025

  • 395 Тома неверни

    1 1 Отговор

    До коментар #345 от "Тома":

    А как подкрепи Газа? Двойни стандарти в подкрепянето?

    21:46 31.08.2025

  • 396 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #238 от "Ами":

    Хакнали са Простата ти Кратуна

    Няма по прости Вещества от Капейките.

    21:47 31.08.2025

  • 397 Ушанкин

    0 0 Отговор
    Статията счупи рекорда !

    21:47 31.08.2025

  • 398 бармалей

    0 0 Отговор
    Значи , туй бабче с пластмасовите дрешки и чепички е урсула някоя ..... а сините конфекции от нашето УБО или германсото ЩАЗИ са ?

    21:47 31.08.2025

  • 399 Еее

    1 0 Отговор
    Какво прави корумпирания талибан Винету там? Пак ли се крие под полите на жените.

    21:48 31.08.2025

  • 400 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #391 от "Дрънкаш пълни глупости!":

    Дрънкаш глупости , лично Меркел заяви,
    че споразуменията не са били за мир , а да имат време да въоръжат Украйна с повече оръжие❗
    Ама то в дрънкането на глупости Ви е силата❗

    21:48 31.08.2025

  • 401 зашката

    0 0 Отговор
    боклйоци

    21:48 31.08.2025

  • 402 гоше

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точи":

    фекални

    21:49 31.08.2025

  • 403 смех

    1 1 Отговор
    Франция геЙрмания Испания и всеки говори английски. Щели да управляват.

    21:50 31.08.2025

  • 404 Ти ко не разбра, че тролиш

    0 0 Отговор

    До коментар #382 от "Безсрамник или руски трол?":

    САЩ направи войната в Украйна за да унищожава и източва Европа, Ко ти дреме на теб? Да не си европейка и българка я. Срам за България да дава оръжия да загиват хора и да се унищожава Европа и Украйна заради интригите на САЩ.

    По повод лъжите си, се обърни към господарите си на острова. Те навремето разцепиха България и я унищожиха и останахме без Добруджа и Македония заради Великобритания. Това зло трябва да се помни! Само безродник мрази историята си и всяка вечер папагали едни и същи лъжи.

    21:51 31.08.2025

  • 405 Евреина Кобзон

    1 0 Отговор
    Концертът върви с пълна сила .

    Ватенки и Ушанки колкото искаш .

    Благодарение на Бункерния МУДАК.

    21:51 31.08.2025

  • 406 Не слагай

    0 0 Отговор

    До коментар #370 от "Добра новина....":

    БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ до тия парцали😡😡😡😡😡😡🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    21:51 31.08.2025

  • 407 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #389 от "България 🇧🇬":

    Къде намеси и Македония❓
    Може би и за Аляска ще коментираш❗

    21:52 31.08.2025

  • 408 Имаше 8 години

    1 0 Отговор

    До коментар #391 от "Дрънкаш пълни глупости!":

    на дипломация и предупреждения от Русия. САЩ и Великобритания тикаха Украйна към война и не ги интересуваше дипломация и предупреждения. Същото беше и за подлогата им Европа!

    21:54 31.08.2025

  • 409 Гръч

    0 0 Отговор
    А дали стигат до фронтовата линия е друг въпрос,защото до този момент няма заловени български оръжия.С празни приказки искат да настроят Русия срещу нас,но руснаците не са глупаци и ще има ново освобождение

    21:56 31.08.2025