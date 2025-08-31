Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в България, съобщава БНТ. Тя бе посрещната на летището в Пловдив от премиера Росен Желязков.
Урсула фон дер Лайен е на еднодневно посещение у нас като част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.
Желязков и председателят на ЕК заминаха към ВМЗ-Сопот, където председателят на ЕК ще се запознае с производствения капацитет на предприятието. Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. Той акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.
Във ВМЗ Сопот председателят на ЕК проведе среща и с министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Европейската комисия ще инвестира в разширяване на производството на боеприпаси във "ВМЗ - Сопот", като част от общоевропейските усилия за засилване на отбранителния капацитет. Това стана ясно по време на посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков представи плановете за нов завод за барут, модернизация на производството и изграждане на капацитет за артилерийски снаряди по стандартите на ЕС. Очаква се в Сопот да бъдат открити до 1000 нови работни места.
"България има силна традиция в отбранителната промишленост и е единствената държава в ЕС, където най-големият частен работодател в сектора произвежда огромно количество боеприпаси. От началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идват именно от България", заяви фон дер Лайен. Тя подчерта, че войната навлиза в четвъртата си година и по думите ѝ "Путин няма да спре дотук". "Той е изградил военна икономика, която ще продължи да възпроизвежда конфликта. За да подкрепим Украйна, трябва да сме готови и за нашата собствена отбрана", каза председателят на ЕК.
Фон дер Лайен представи и европейския инструмент SAFE, чрез който са предвидени 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в сферата на отбраната. "Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и вече цялата сума е заявена. Благодаря на България, че ще участва в този механизъм. Тези средства трябва да бъдат инвестирани в съвместни поръчки и в разширяване на производството", уточни тя. По думите ѝ проектът в Сопот е пример за визията на ЕК - съчетание на нови работни места, регионален икономически растеж и укрепване на колективната сигурност. Фон дер Лайен отбеляза, че производственият капацитет на ЕС трябва да достигне 2 млн. артилерийски снаряди до края на годината.
България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот. България има изключително силна традиция в отбранителната промишленост, посочи тя. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят, много от тях, Украйна и борбата ѝ за свобода, отбеляза тя и посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Затова благодаря преди всичко и най-вече за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна, посочи фон дер Лайен. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза председателят на ЕК.
По нейните думи бруталната война на Русия срещу Украйна продължава вече четвъртта година и е ясно, че Путин няма да се спре там. Създал е пълномащабна военна икономика, отбеляза тя. С укрепването на отбранителната способност на Украйна, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана. За да подобрим нашата готовност и позицията ни на отбрана, трябва активно да се задвижим на ниво Европейски съвет, европейско ниво, преди всичко за финансова подкрепа. Заедно създадохме инструмента Safe – мерки за сигурността в Европа, 150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки, който е построен за рекордно кратко време, каза още фон дер Лайен,
Тя заяви, че за отрицателно време има поети ангажименти за него и благодари на България за бързата реакция, като посочи, че затова сега е моментът да бъдат инвестирани тези 150 милиарда евро в съвместни обществени поръчки.
Г-н премиер, вие казахте, че планирате да инвестирате част от това европейско финансиране по механизма тук, във ВМЗ, да създадете завод и да разширите съществуващия завод, който имах удоволствието да посетя, за енергетични материали и заряди.
Заводът ще даде добри работни места в региона - до 1000 нови работни места ще бъдат открити тук, в Сопот, благодарение на тези проекти. Също така ще увеличи нашето производство на боеприпаси, ще укрепи нашата колективна сигурност, ще укрепи сътрудничеството ни в рамките на НАТО, ще подкрепи смелите украински въоръжени сили и, както казах, ще създаде добри работни места в региона и това ще бъде устойчив, дългосрочен растеж за региона, допълни още фон дер Лайен.
Тя каза също, че навсякъде в Европа се ускорява производството, тъй като времената, в които живеем, го изискват, а производственият капацитет трябва да стигне два милиона снаряда до края на годината.
Както казах, трябва да задържим това усещане за спешност – Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване и обезкуражаване. С финансирането е необходимо да бъдем бързи и добре координирани с укрепване на нашата отбранителна позиция именно с инвестицията и с прилагането ѝ, посочи фон дер Лайен. Тя допълни, че следователно ще имаме съвместна пътна карта, през октомври в Европейския съвет ще обсъдим какви са пропуските в отбранителната ни способност, как да ги запълним и какви цели трябва да изпълним до 2030 година, за да запълним пропуските и пролуките на нашата отбранителна позиция.
Премиерът Росен Желязков изтъкна, че стратегическото местоположение на България в Източна Европа изисква страната да предоставя надеждни гаранции за сигурност. "Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Бялата книга и механизмът SAFE дават ясни перспективи за развитие и технологичен трансфер. За нас е важно да осигуряваме гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо разположение", заяви министър-председателят.
"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието а индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред медиите след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която посетиха ВМЗ-Сопот. В завода се проведе среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.
В рамките на своята обиколка в седем с държави, които граничат с войната в Украйна, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети и България. Имахме възможност във ВМЗ-Сопот да я запознаем с перспективите на българската индустрия, каза още Желязков. По думите му всичко това е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС в партньорство с НАТО. Перспективите пред европейската отбранителна индустрия и необходимостта от нейното развитие са предпоставени от необходимостта да се развие отбранителния капацитет на Европа, посочи премиерът. Той допълни, че са необходими гаранции за сигурност, особено във военните доктрини, които има Руската федерация.
Това, с което България ще допринесе за гаранциите за сигурност в морския домейн, съобразно и стратегията на ЕС за Черно море, е да продължи антиминните операции, за да гарантира свободата на корабоплаването, посочи премиерът. По думите му страната има готовност това да се случи с два антиминни кораба и с подпомагащи такива. А в сферата на въздушния домейн страната ще допринесе с предоставянето на летищна инфраструктура, каза Желязков и допълни, че ще има и други възможности, които ще бъдат актуални, когато се постигне политическото решение и прекратяването на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решенията на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на ЕС за по-силен и устойчив съюз и съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени, отбеляза министър-председателят.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също приветства решението и подчерта, че ще бъдат изградени два завода в смесено предприятие - за 150 мм снаряди и за производство на нов модел барут.
Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместен брифинг с премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението на най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот.
Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива, каза още Борисов.
"Десетилетия наред ВМЗ - Сопот е произвеждало снаряди и оръжия за защитата на България. Сега ще се създадат хиляди нови работни места. Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да бъдеш уважаван", коментира Борисов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радиоточка Кашпировски
Коментиран от #20, #21, #84, #165, #327
18:53 31.08.2025
2 болгарин..
18:55 31.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 фАНТОМасс
18:57 31.08.2025
7 Точи
Коментиран от #402
18:57 31.08.2025
8 Летописец
Коментиран от #48, #55, #87, #148
18:57 31.08.2025
9 си дзън
Коментиран от #12, #245, #273
18:57 31.08.2025
10 фон Сморхаузен
18:57 31.08.2025
11 И НА ДВАМАТААА
18:58 31.08.2025
12 Ние идваме
До коментар #9 от "си дзън":Рехав протест ами. Като не плащат...
Коментиран от #22
18:58 31.08.2025
13 Фен
18:59 31.08.2025
14 СлънчогледкА
Коментиран от #239, #367
18:59 31.08.2025
15 таксиджия 🚖
Всичката му работа е такава на тоя бизнесмен от ромския етнос... Показност, шум, викане, заплахи и...кротко разотиване преди пристигането на антуража!
Коментиран от #28, #254
19:00 31.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
19:00 31.08.2025
18 баце
19:00 31.08.2025
19 България 🇧🇬
Коментиран от #54, #77, #186
19:01 31.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 дедо..
До коментар #1 от "Радиоточка Кашпировски":Болной мозг..ами вова снабдява с масковска газ юръпо през газопровода-балкански поток минаващ директно през бг-то,та по добре да имахме нещо общо с кремля,та днес щяхме да си точиме газ от него..а не да даваме по млн.лева дневно на боташ
19:01 31.08.2025
22 А бе
До коментар #12 от "Ние идваме":Да си видял последния софиянец на протеста ,уж отиваме идвайте ,пък накрая никакъв го няма ,сигурно бели картошки за тьотя
Коментиран от #36, #265
19:01 31.08.2025
23 Софийски селянин,
С протести се вижда че не става..!
То ако беше така Фидел Кастро и Ернесто че Гевара щяха ли да свалят от власт диктатора Батиста..?!!
Коментиран от #41
19:02 31.08.2025
24 българин
Коментиран от #33
19:02 31.08.2025
25 Роберт ДеНиро жега
Коментиран от #34, #152
19:03 31.08.2025
26 Мда
САРАФОВ КАЖИ ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ РОЗОВИЯ ЖЕЛЯЗКО ЗА ХОТЕЛ?
19:03 31.08.2025
27 Ричард Естес
Той да й говори на малко име - Урсула , да обикаля с тулупестата си фигура около нея и да й показва чекмеджетата си . Класика и смях !
Коментиран от #342
19:03 31.08.2025
28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #15 от "таксиджия 🚖":Пуфффф и аз му се вързах на костадинов ,чаках влака сто часа да стигна до Сопот ,а той никакъв го няма
19:03 31.08.2025
29 Бай Ганьо
Коментиран от #57
19:03 31.08.2025
30 ха ха
19:03 31.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 преминаващ
Коментиран от #136
19:05 31.08.2025
33 Пак
До коментар #24 от "българин":Комунистически неративи ,бий те я ,наритай ти я ,а ти кво ще дремеш на дивана ли
19:05 31.08.2025
34 Мда
До коментар #25 от "Роберт ДеНиро жега":На робите се полагат заеми ,памук и барут?
А розовия Желязко е изкарал за още един хотел в момента
19:05 31.08.2025
35 Плд
19:05 31.08.2025
36 Ние идваме
До коментар #22 от "А бе":Крие се, че дължи пари на много хора за протестите.
Коментиран от #45
19:05 31.08.2025
37 сайко килър
19:06 31.08.2025
38 РАК ДА ГИ ХВАНЕ
Коментиран от #384
19:06 31.08.2025
39 вен серемос
Коментиран от #49
19:07 31.08.2025
40 нали съм прав
19:07 31.08.2025
41 Варненски гражданин
До коментар #23 от "Софийски селянин,":На кой му пука за политиката ,народа има пари ,яде и пие кат за световно ,всеки втори опънал щембака два метра пред него ,гледам млади момичета с по два метраГас ,туй всичкото е от глад ,а
Коментиран от #96
19:08 31.08.2025
42 Град Симитли
Коментиран от #44, #51, #114
19:09 31.08.2025
43 Йеронимус БОШ
Коментиран от #50
19:09 31.08.2025
44 кумчо ВЪЛЧО
До коментар #42 от "Град Симитли":Що ? Той нали е БОЖЕСТВО ?
19:10 31.08.2025
45 А бе
До коментар #36 от "Ние идваме":Че те платени ли са ,нали уж по убеждение бяха
19:10 31.08.2025
46 Град Симитли
19:10 31.08.2025
47 Дълбоката провинция
19:11 31.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ами
До коментар #39 от "вен серемос":Гласувай за костадинов ,поне ще псуваш на руски
19:11 31.08.2025
50 Ха,ха
До коментар #43 от "Йеронимус БОШ":Много се вълнува местен туземец
19:12 31.08.2025
51 Крадлюфците се надушват.
До коментар #42 от "Град Симитли":Единия СТРОИ хотел на пъпа на софето и още какво ли тайно. Тя със далавери ваксини и незнайно що. ЩЕ ГИ НАВЕСТИ И ТУУУПИ. А ТЯ СОПОТ. Кажи на твоят кмет да навести бою че много се е оранил.
19:12 31.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 э абаротное
Коментиран от #60
19:13 31.08.2025
54 Ама
До коментар #19 от "България 🇧🇬":И ти какво чакаш от водкаджии
19:13 31.08.2025
55 2020
До коментар #8 от "Летописец":ТТрият ли, ттрият ли.
Коррумпета.
ще ппиша на шшшльоковица...
Ллайнен е разследванна за ддалавера с вваксини, а Плешшьо зарадди вводопада на жженка му.
19:13 31.08.2025
56 батСали
Дали са беъснати и готови за мандръсанье в евро!
19:14 31.08.2025
57 Селянка
До коментар #29 от "Бай Ганьо":Ми плюй там от дивана и се некой друг ти е виновен, поне ние риви
19:14 31.08.2025
58 Уточнение
19:16 31.08.2025
59 ост гост
Коментиран от #75
19:16 31.08.2025
60 Копейко
До коментар #53 от "э абаротное":Ама тьотя каза да ходим в Русиа ,да слушаме руски песни
Коментиран от #72
19:16 31.08.2025
61 Бат Венце Сикаджията
19:17 31.08.2025
62 жабока БОКО
Е , има опасност и да я нарече - Проста Лайденска -утка , но......това са рисковете при комуникация с байГаньо от Банкя !
19:17 31.08.2025
63 Дребна женица,
Ликувай народе, ще бъдете богати.
19:17 31.08.2025
64 Сандо
19:17 31.08.2025
65 Гнусно
Коментиран от #68, #76
19:19 31.08.2025
66 Мда
БРАВО ПОДЛОГИ
19:19 31.08.2025
67 Среща на фашисти
19:19 31.08.2025
68 Кьовеши
До коментар #65 от "Гнусно":Ква тая та шъ ми проверява, корумпирана п...ка
19:20 31.08.2025
69 Костя
19:21 31.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Читател
19:21 31.08.2025
72 Само Питам
До коментар #60 от "Копейко":.....и ?
19:22 31.08.2025
73 Бай Данчо
19:22 31.08.2025
74 Петер Брьогел
19:23 31.08.2025
75 Хаха
До коментар #59 от "ост гост":Роби сте пепитата от европейската даже незнам какво е
Вън от всякакви световни геополитически процеси.В САЩ на колене, Брикс, ШОС нема никой? И ще ви видим с какви ресурси ще го стройте това светло бъдеще, като нема пари а новите лекари искат помощи и не искат да работят! Реалността ще ви изпраска здраво и челно пепи
19:23 31.08.2025
76 бебо
До коментар #65 от "Гнусно":Че и Борисов там, да не отърве нещо, Желязков е толкова унизен!
Коментиран от #97
19:24 31.08.2025
77 Циник
До коментар #19 от "България 🇧🇬":Калас Каяс не беше ли оперна певица? Вече и аз се обърках. Ама да идва, по-добре от сръбски чалгарки.
19:24 31.08.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами
Коментиран от #108
19:24 31.08.2025
80 РИБО ДЕРЕВ
ИЗТОПНА ЕВРОПА ДА НЕ СА РЕШИЛИ ДА Я ПРАВЯТ БУФЕР ПРОТИВ РУСИЯ.ЗА СПОКОЙСТВИЕ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ.ОТ МА НА РУССИЯ. КИНДЖАЛА МОЖЕ ДА ВЗРИВИ ЦЕЛИЯ ЗАВОД РЕЙ МЕТАЛ И ВСИПКИ ДРУГИ АРСЕНАЛ КАЗАНЛЪК СОПОТ И Т.Н.ПЛАШИМЕ ГАРГИТЕ СЪС ОРИЗ НЕ Е ЛОШО ДЕЙСТВАЙ.
19:24 31.08.2025
81 Мда
19:24 31.08.2025
82 Възмутен
19:25 31.08.2025
83 Евхаристия
Коментиран от #91
19:25 31.08.2025
84 За една копейка повече
До коментар #1 от "Радиоточка Кашпировски":Хора на "Величие" се развикаха и отново стана скандал пред ВМЗ Сопот. Те обвиняват лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че е казал на полицаите да ги отстранят от протеста. Някои по изнервени привърженици на партиите си размениха и грозни псувни, предаде репортер на БЛИЦ от мястото на събитието. Полицаите, които са многобройни, успяха да укротят разярените фенове на "Величие". На едно от видеата се вижда как един от пострадалите в разпрата се държи за устата, което предполага, че се е стигнало и до физическо насилие.
19:25 31.08.2025
85 Георг Георгиев
Коментиран от #92
19:25 31.08.2025
86 Р Г В
Коментиран от #112
19:26 31.08.2025
87 Корумпирани политици
До коментар #8 от "Летописец":лае нен и бръмбарите знаят що за стока са
тиква баба и 40 разбойника
но какво им се каже всичко изпълняват
и това е достатъчно ек да не ги закача
за корупция и чекмеджета от ес фондове за милиарди
19:27 31.08.2025
88 Седем пъги молих се за бустер
19:28 31.08.2025
89 Ялова волЯ
Да извинява , ако това го обижда , но си е истина !
19:28 31.08.2025
90 Промяна
19:29 31.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Промяна
До коментар #85 от "Георг Георгиев":НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ А ГЛУТНИЦАТА ПУТИНИСТИ ПРЕД СОПОТ СА ЗА ЗАТВОР ПУТИНИСТИ УБИЙЦИ СА
Коментиран от #129
19:31 31.08.2025
93 Промяна
Коментиран от #124
19:32 31.08.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Читател
До коментар #41 от "Варненски гражданин":Това е от боклук храна приятел, днешните храни са 90 процента боклук.
19:33 31.08.2025
97 Че той, кой
До коментар #76 от "бебо":е мп - известен не само у нас, но и в унгария и още тук-таме като призонър, обикновен нАроден пердставител ходи, те ти на югоизток при ердо, те ти фъф ферегето, все на срещи, предполагаемо полагащи се други по статут, те ти посреща, изходящия матриал с криви зъби, а димир ага с водопадните апартаменти и хотели само поддържа исото.
19:34 31.08.2025
98 Мнение
19:36 31.08.2025
99 УдоМача
19:36 31.08.2025
100 Ура! Тъй йе.
До коментар #94 от "Промяна":той е мп - известен не само у нас, но и в унгария и още тук-таме като призонър, обикновен нАроден пердставител ходи, те ти на югоизток при ердо, те ти фъф ферегето, все на срещи, предполагаемо полагащи се други по статут, те ти посреща, изходящия матриал с криви зъби, а димир ага с водопадните апартаменти и хотели само поддържа исото.
19:36 31.08.2025
101 ЧОВЕК
19:37 31.08.2025
102 А протести от 2020 година?
Целия Евроджендърски Халифат застава зад местната мафия!
ЕС означава корупция и престъпност!
19:38 31.08.2025
103 ЧОВЕК
Коментиран от #111, #115
19:38 31.08.2025
104 Парадокс БГ
До коментар #94 от "Промяна":Борисов е за Прокуратурата да отговаря за кюлчетата и пачките евраци на нощното шкафче, за къщата в Барселона и скъпия бутик, за "Ало, Ваньо...", за битите млади българи зад колоните, за милиардите левове потънали в неремонтираните язовири, за некачествените фалшиви магистрали ...
Коментиран от #128
19:38 31.08.2025
105 Боко Тиквата
на Балканский полуостров нЕма тъп кът мен
флюбени са в мене всички и мисирки и козички
-блазе тюфлеку като мен,стар ерген..""
19:38 31.08.2025
106 Асен Чакардъков
19:39 31.08.2025
107 факт
19:39 31.08.2025
108 Ха,ха
До коментар #79 от "Ами":Никой нищо не мое ти сготви
19:39 31.08.2025
109 Ний ша Ва упрайм
19:39 31.08.2025
110 чухте ли
19:40 31.08.2025
111 Истината!!!
До коментар #103 от "ЧОВЕК":Борисов обича да го снимат, да го дават по телевизията, да се прави на важен. Като какъв ли...ами като нахалтик, който не дава възможност на истинския Премиер Росен Желязков да си върши роботата, като такъв да му обере лаврите, да се натрапва, да е на "всяка манджа мепудия" - това е нарцистичния Бойко Борисов.
19:41 31.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Пенка
19:42 31.08.2025
114 Лост
До коментар #42 от "Град Симитли":Не го ли виждаш, че е на снимката.И като какъв е там при положение,че е един обикновен депутат според думите му,а Костадинов не може да влезе с тях в завода?
19:42 31.08.2025
115 Истината!!!
До коментар #103 от "ЧОВЕК":Борисов обича да го снимат, да го дават по телевизията, да се прави на важен. Като какъв ли...ами като нахалник, който не дава възможност на истинския Премиер Росен Желязков да си върши роботата, като такъв да му обере лаврите, да се натрапва, да е на "всяка манджа мерудия" - това е нарцистичния Бойко Борисов.
19:42 31.08.2025
116 Аман вече!
До коментар #94 от "Промяна":Стига си го възхвалявал този неукия проссстак и Мутраген!!
Коментиран от #151
19:45 31.08.2025
117 Видях едни боклуци
19:45 31.08.2025
118 ДАНО РАК ДА ГИ ХВАНЕ
19:45 31.08.2025
119 Оня с коня
Коментиран от #241
19:45 31.08.2025
120 Аз съм от ссср
19:45 31.08.2025
121 Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот...
19:46 31.08.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 МРЪСНИЦИ МАЙНА
19:47 31.08.2025
124 Майк Алън Патън
До коментар #93 от "Промяна":Явно си много неуместен шегаджия с изкривено усещане са хумор.
Коментиран от #133
19:47 31.08.2025
125 Невидимите хора, пигмеи
.
19:48 31.08.2025
126 Бойко Борисов е неадекватен
19:48 31.08.2025
127 Промяна
Коментиран от #198
19:48 31.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 НаБАБАфърчилото
До коментар #92 от "Промяна":Най-успешния ЧЕКМЕДЖИЯ е ! Най-успешния изчуквач на Манекенки с Бикини !
Най-успешния казвач на Ало , Ваньо е !
Най-успешния Тулуп , който го начуква с 200 !
Друго най-успешно негово.....? Какво ?
Коментиран от #139
19:49 31.08.2025
130 Хахаха
19:50 31.08.2025
131 Че! Да ви го туря, два ката
19:50 31.08.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Промяна
До коментар #124 от "Майк Алън Патън":Да така е НО виждам България след 5 години променкаджийство АЛА балата Служебните на Радев Саботажите на назначените шарлатани ДА шегаджия съм
Коментиран от #143
19:52 31.08.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 А къв го дири там
19:52 31.08.2025
136 тиквенсониада
До коментар #32 от "преминаващ":Няма как ! Бойко се е записал преди него ! Ама знае ли човек. Стават изненади.
19:52 31.08.2025
137 виктория
Коментиран от #191
19:53 31.08.2025
138 Камен
19:54 31.08.2025
139 Промяна
До коментар #129 от "НаБАБАфърчилото":Всичко може Борисов а онези които се писаха промяна какво полезно свършиха за България И ако нее Борисов тези същите с какви лъжи щяха да хващат малоумници да гласуват за тях ВИЖ къде е Ицо Хазарта
19:54 31.08.2025
140 Урсула фон дер Лайен прави обиколка
19:55 31.08.2025
141 УрСульо
Коментиран от #150
19:55 31.08.2025
142 Ама тя
19:57 31.08.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Промяна
До коментар #134 от "Парадокс Бг":Това беше фалшива постановка за да злепоставят Борисов а онези шарлатаните да лъжат заблудените А и какво ако наистина има пари и някакво злато
Коментиран от #154
19:58 31.08.2025
146 Леви-десни
19:58 31.08.2025
147 България
19:59 31.08.2025
148 Хората ги
До коментар #8 от "Летописец":Избират значи ги харесват, а ги харесват, защото са същите. Материала го надценяваш, проф Иво Христов го беше казал за 80те процента преди време.
19:59 31.08.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Да ама Не
До коментар #141 от "УрСульо":Ама батю ви Бойко Борисов за 15 години и толкоз не научи, стои си неграмотника само с "Конграчулейшън"!!! Толкоз му е капацитета на неукия бушмен!!!
19:59 31.08.2025
151 Промяна
До коментар #116 от "Аман вече!":Неук е но както си е простак 20 години има ГЕРБ беше мин председател кмет на София и въпреки ала балата шарлатанията лъжите саботажниците все още 700 хиляди са зад Борисов неукият
Коментиран от #160
20:00 31.08.2025
152 виктория
До коментар #25 от "Роберт ДеНиро жега":един ден тия снаряди по твоята глава или децата ти!!!
Коментиран от #328
20:00 31.08.2025
153 Промяна
Напълни си чекмеджето!
20:01 31.08.2025
154 Парадокс Бг
До коментар #145 от "Промяна":Не е фалшива постановка а живия живот на Мутро-Мафиот!!
Коментиран от #162
20:01 31.08.2025
155 КОЙ КОЛКО ДАВА?
Коментиран от #159
20:01 31.08.2025
156 Кухолейкин
20:02 31.08.2025
157 Премиерът посрещна председателя
20:02 31.08.2025
158 Промяна
До коментар #143 от "Шайката ГЕРБ":Аз измамник хахахахаха Измамници са дружинката шарлатани с ала балата назначени от Радев нарушение на конституцията фалшифициране на документи стопиране на цялата инфраструктура на държавата ни Киро Асен бяха лично протектирани от Радев в неговите служебни 5 години тотален разпад на държавата
Коментиран от #167
20:03 31.08.2025
159 А ТИ ДАВАШ
До коментар #155 от "КОЙ КОЛКО ДАВА?":Изодзадзе. Пръдльо бандера.
20:03 31.08.2025
160 Я къш
До коментар #151 от "Промяна":Ала-бала правят Боко и шефа му Шиши Магнитски, цяла България видя фалшификаторите на хартиени бюлетини в Белица от ГЕРБ-ДПС Ново Начало! Цяла България видя как ГЕРБ-ДПС Ново Начало си надписва бюлетини незаконно и с измама печели гласове!!!
Коментиран от #172
20:04 31.08.2025
161 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
20:05 31.08.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО
20:06 31.08.2025
164 Ббб
20:06 31.08.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
20:07 31.08.2025
167 Шайката ГЕРБ
До коментар #158 от "Промяна":Тотален разпад на държавата има при Бойко Борисов и брутални кражби на държавти пари цееели 15 години!!! Цееели 15 години!!! И сега продължават да теглят заеми като обезумели и да крадат. 4 милиарда в ББР се гжтвят да откраднат и още колко...
Коментиран от #177
20:07 31.08.2025
168 МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
20:07 31.08.2025
169 защо
Не ги е срам! Нали Кирчо?
20:08 31.08.2025
170 ZА ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
20:08 31.08.2025
171 ФАШСТИ ПРЕДАТЕЛИ
20:08 31.08.2025
172 Промяна
До коментар #160 от "Я къш":Извинявай но цяла България видя как РАДЕВ с политическото КС назначи измамниците и с Прокопи да рушат държавата Как изхвърлиха едни законно избрани депутати за да ги назначат измамниците Скриха даже бюлетини нарушиха изборни закони А твоето са поредните лъжи
20:08 31.08.2025
173 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
20:09 31.08.2025
174 Неблагодарници
20:09 31.08.2025
175 дядото
1.показа причината да сме неприятелска държава на русия,давайки огромни оръжейни доставки,сеещи смърт сред два братски славянски народа.това ли ни носи "дружбата" с германия
2.ес и нато дадоха над 450 милиарда щд и евро на украйна.1/3 трябва да са поне 50 милиарда приход за българия,а управляващите теглят безумни кредити,а ние живеем в мизерия.къде са парите.
20:09 31.08.2025
176 Промяна
20:10 31.08.2025
177 Промяна
До коментар #167 от "Шайката ГЕРБ":15 ГОДИНИ ИМАШЕ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАНАТА НИ ЗАЕДНО С ХЪРВАТИЯ ЩЯХМЕ ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА НО БРАГОДАРЕНИЕ НА П.ЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ НА АЛА БАЛАТА НА САБОТАЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИВСИЧКО СЕ ЗАБАВИ
20:10 31.08.2025
178 тутууу каза преди време "искаме лодки и
20:11 31.08.2025
179 МАЙ НЯМА ДА ИМА ИЗБОРИ
20:11 31.08.2025
180 ПОМАГАМЕ НА ПУТИН С КВОТО МОЖЕМ
20:12 31.08.2025
181 Трият на ГЕРБ маймуните
20:12 31.08.2025
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Промяна
ХАХАХАХАХА
20:13 31.08.2025
184 Георгиев
20:13 31.08.2025
185 Гост 2
20:13 31.08.2025
186 МаКаРон
До коментар #19 от "България 🇧🇬":За повечето "европейци" България е член ама с 2 топки
20:14 31.08.2025
187 дЖилезку кухото съм
20:14 31.08.2025
188 Ами
20:15 31.08.2025
189 Човек нормален
20:15 31.08.2025
190 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #238
20:16 31.08.2025
191 то тъй,
До коментар #137 от "виктория":ама бай Тошо като целунеше Брежнев и към България тръгваха пари, танкери с петрол, кораби с въглища. А сега като се целунат и от България тръгват милиарди за нато, за оръжие, концесии, милиони за бежанци... Разликата е очевидна и непоносима, защото днешна България не прилича на онази индустриална и уредена България с армия, въоръжение, добро образование, добро здравеопазване и население над 9 милиона. Едната любов носеше добро, сегашната е токсична - България е отровена и в мъчителна агония. Дори вода няма на територията, за друго да не говорим.
20:16 31.08.2025
192 Въпрос
Коментиран от #200, #202, #204, #209
20:17 31.08.2025
193 мдаааа дааа
20:18 31.08.2025
194 М да
20:20 31.08.2025
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Умен
20:20 31.08.2025
197 Нафталинка
Коментиран от #201
20:21 31.08.2025
198 Провинциалистка
До коментар #127 от "Промяна":Тия са гаджета, обичат са хората, кво да провимее сига
20:21 31.08.2025
199 Иванов
20:21 31.08.2025
200 Ей тъй
До коментар #192 от "Въпрос":За това после има 9 септември и Народен съд.... а после жълтопаветните жейюроатлантици се чудят защо!!!
Коментиран от #208
20:22 31.08.2025
201 Пенка
До коментар #197 от "Нафталинка":А на май.ка ти в. Ус.тата може ли
20:22 31.08.2025
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Скот
20:23 31.08.2025
204 Отговор
До коментар #192 от "Въпрос":Не "произвеждаме смърт", а помагаме на една свободна държава да се защитава от агресор!!!!
Украйна не води война по собствен избор – тя се брани от инвазия, разрушения, изтезания и масови убийства. Когато ѝ даваме оръжие, помагаме на хората там да оцелеят, да защитят домовете си, децата си, свободата си!!!
Мир не се постига с празни приказки, когато срещу теб летят ракети!!!
Понякога да помогнеш с оръжие е моралният дълг, а бездействието е съучастие!!!!
Гордостта не е в самото оръжие, а в позицията ни – че не сме бездушни наблюдатели на Злото.
Коментиран от #212, #217, #224, #393
20:23 31.08.2025
205 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО
20:23 31.08.2025
206 Предлагам
20:25 31.08.2025
207 съд и затвор за корумпетата
Коментиран от #211
20:25 31.08.2025
208 Ей Мършопитек
До коментар #200 от "Ей тъй":Я кажи на хората дето работят там същото.Вас трябва като в Англия чо 10 г затвор.Получаваш асоциации ,че с тия боеприпаси Икрайна убива руснаци ли.Ами тя сезащитава бе едногънков русофил.Ти коене си разбрал.
Коментиран от #222
20:25 31.08.2025
209 Справедливост
До коментар #192 от "Въпрос":Когато някой е нападнат, има право на защита – това е основен Морален и Международноправен Принцип. Помощта към нападнатия е правилна – ако стоиш безучастен, подкрепяш агресора чрез бездействие.
Да подкрепяш руската агресия срещу Украйна, след всичко, което се случва, не е просто мнение — това е морален проблем.
Коментиран от #240
20:26 31.08.2025
210 Заведох ви в сърцето на Европа
Коментиран от #214
20:27 31.08.2025
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 факт
До коментар #204 от "Отговор":Свободна държава с национален празник рождения ден на нациста Бандера? Свободна държава, в която протестите се контролират от Нюланд с курабийките? Свободна държава са Азов и нацистки символи? Това не е свободна, а болна държава, която имаше нужда от сериозно лечение. Получи си го. Така става в живота, ако някой изгуби разума си, идват санитарите.
20:28 31.08.2025
213 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
Коментиран от #221
20:28 31.08.2025
214 Ей ти си
До коментар #210 от "Заведох ви в сърцето на Европа":Рядък простопед
20:28 31.08.2025
215 Механик
20:28 31.08.2025
216 КРАСОТА
Коментиран от #256
20:28 31.08.2025
217 1984 Оруел
До коментар #204 от "Отговор":Демагогия! Кой избиваше руско-говорящите в Донбас години наред? Кой изгори протестиращите в Одеса? Кой позволи на натовски държави да разполагат ракети в Украйна, насочени към Русия?
20:29 31.08.2025
218 ЕДГАР КЕЙСИ
20:29 31.08.2025
219 таз ще направи Сопот цел на Русия
Коментиран от #230
20:29 31.08.2025
220 Орляк
Това е печеливш бизнес, но с висока морална и геополитическа цена.
Затова трябва да се развива разумно и балансирано – без да се забравят човешките последици.
20:30 31.08.2025
221 Ей Антибългарина.
До коментар #213 от "Атлантически тролчета,":Затвори си т,ъ,п,а,т,а, устичка.Тук е НАТО като не ти изнася се о,м,и,т,а,й.Русията ти ни обяви за вражеска държава.Анадъмо.
20:30 31.08.2025
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 гражданин
20:30 31.08.2025
224 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #204 от "Отговор":Тази сутрин ли прогледна❓
В коя "свободна страна с едно телефонно обаждане уволняват главния си прокурор❓
В колко "свободни" страни си чувал лица от ранга на БайПън и НюЛанд да разнасят кифлички❓
В коя "свободна" страна знаеш да горят ЖИВИ ХОРА по площадите❓
Колко време мислиш, че Ердоган би чакал София да избива хора в Кърджали и Хасково, преди да дойде "на гости" ❓
Коментиран от #242
20:30 31.08.2025
225 ЖЕКО
20:30 31.08.2025
226 Само така!
Коментиран от #244
20:31 31.08.2025
227 Нов мощен удар
20:31 31.08.2025
228 6нтщ5ж
20:31 31.08.2025
229 Леле
Коментиран от #232
20:32 31.08.2025
230 Ей Тъ пир
До коментар #219 от "таз ще направи Сопот цел на Русия":От както е почнала войната продаваме боеприпаси и оръжия на Украйна.Как сега го измисли това.Това ли ти роди едната гънка дето я имаш.
20:32 31.08.2025
231 Ха ха ха
20:32 31.08.2025
232 Ле ле да
До коментар #229 от "Леле":Ти имам акъла на тебе.Много си умен.
20:33 31.08.2025
233 Този коментар е премахнат от модератор.
234 дайте да дадем
20:33 31.08.2025
235 усср.ан русофил
20:34 31.08.2025
236 Какво печели България от оръжейния износ
Българският военнопромишлен комплекс работи с пълна мощност от 2022 г. насам.
Страни като Полша, Чехия, САЩ и директно/индиректно Украйна купуват оръжие от нас.
2. Милиардни приходи:
Само за 2022 и 2023 г. оръжейният износ на България е надхвърлил 3 млрд. евро (по данни от медиите и експерти).
Това е рекорд в историята ни.
3. Работни места:
Оръжейният сектор дава хляб на хиляди хора – от ВМЗ-Сопот до „Арсенал“ – Казанлък и десетки по-малки заводи.
4. Данъци и валутни приходи:
Държавата печели от данъци, осигуровки и валутни постъпления.
Но има и условности:
Зависимост от конфликти: Този ръст е временен и зависи от войни. Не е устойчива дългосрочна стратегия.
Морална дилема: Това са печалби от оръжие – не всички ги приемат с чиста съвест.
Политически рискове: Подобен износ може да създаде напрежение с други държави (напр. Русия).
Коментиран от #247, #306
20:34 31.08.2025
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Ами
До коментар #190 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":За стари данни не знам, но по пресни данни ... Загиналите от руска страна от началото
на СВО са под 70 000. В това число влизат също наемниците и 101 севернокорейци.
На източника може да се вярва!!!
Публикуваните от него данни почти съвпадат с хакнатите документи на генералния щаб на ВСУ.
Коментиран от #246, #248, #276, #396
20:34 31.08.2025
239 ХА ХА
До коментар #14 от "СлънчогледкА":То е ясно, идва да направи ревизия за кво дава пари.
А една трета от ушанките саутрепани с БГ бомбиКЕФ.
20:35 31.08.2025
240 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #209 от "Справедливост":Браво 👏
"Когато някой е нападнат, има право на защита – това е основен Морален и Международноправен Принцип. "
Сега се сети , че ОСЕМ ГОДИНИ Kиjв нападаше Източна Укеайна...
И НЕЩАТА ЩЕ СИ ДОЙДАТ ПО МЕСТАТА‼️
20:35 31.08.2025
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Този коментар е премахнат от модератор.
243 Народ
Коментиран от #257, #289
20:36 31.08.2025
244 така, така
До коментар #226 от "Само така!":А имаш ли идея колко милиарда струват тези 1/3 от оръжията за Украйна? Би трябвало да са влезли в България, щом тя го е продавала, нали тъй? Къде са парите? Няма пожарен самолет и България гори, няма вода, няма пари в бюджета, теглим милиарди заеми, пълним хазната с високи цени на храната и ДДС от тези цени, пари няма за нищо, но има за хотели с водопади, за апартаменти и къщи в Дубай, за частни самолети, яхти, луксозни автомобили... Значи за нас остава греха, че с нашите оръжия са убити хиляди братя православни славяни, а за лакеите остават милиардите. Колко да е хубаво това?
Коментиран от #262
20:38 31.08.2025
245 Ами що очакваш
До коментар #9 от "си дзън":...Копанарска му работа...
20:38 31.08.2025
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 Народ
До коментар #236 от "Какво печели България от оръжейния износ":Засрами се! Грехота!
20:39 31.08.2025
248 ХА ХА
До коментар #238 от "Ами":Много си наивен.
От най наивните
20:39 31.08.2025
249 Този коментар е премахнат от модератор.
250 гражданин
Коментиран от #266
20:39 31.08.2025
251 Хи Хи
До коментар #242 от "Ей Тъ Пир":Предаваме Кърджали бе !! Турция е наш съюзник в нато, и каквото поиска, трябва да и се даде !
Коментиран от #258, #264
20:39 31.08.2025
252 Гестапо
20:39 31.08.2025
253 Този коментар е премахнат от модератор.
254 Ами
До коментар #15 от "таксиджия 🚖":Копанарска му работа...
20:40 31.08.2025
255 Всеки наш снаряд за Украйна 😸
Коментиран от #368
20:40 31.08.2025
256 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #216 от "КРАСОТА":Украйна НЕЗАВИСИМА ЛИ Е❓
АМИ НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
/ дано знаеш българския/
20:40 31.08.2025
257 Ква Война
До коментар #243 от "Народ":Те гони тебе бе.Каква Война кажи бе.Едната гънка това ли роди.Война.
20:40 31.08.2025
258 Е първо
До коментар #251 от "Хи Хи":да предадат Константинопол
20:40 31.08.2025
259 Всезнаещ
Сърбия е една от най-активните в региона. Произвежда: стрелково оръжие, гранатомети, муниции, бронетехника. Изнася за Близкия изток, Африка и Азия.
Турция е Световен играч.
Произвежда: танкове, БЛА (дронове), ракети, системи за ПВО, електроника. Изнася в десетки държави, включително за НАТО и Украйна.
Румъния има няколко военни завода. Произвежда: стрелково оръжие, боеприпаси, бронирани машини.
Гърция има по-малък, но стабилен оръжеен сектор, произвежда боеприпаси и компоненти. Сътрудничи с френски, американски и израелски компании.
20:41 31.08.2025
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 гражданин
20:41 31.08.2025
262 Народ
До коментар #244 от "така, така":Ей,244, браво за коментара! Абсолютно вярно!
20:41 31.08.2025
263 Дедо ви...
Коментиран от #267, #269
20:42 31.08.2025
264 Лапуркай бе
До коментар #251 от "Хи Хи":Не до кла те няк.
20:42 31.08.2025
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Така е! Прав си!
До коментар #250 от "гражданин":Борисов обича камерите и е майстор в политическото позициониране. За него това е възможност да се покаже като държавник, макар и без официален пост.
За българските избиратели – и особено симпатизантите на ГЕРБ – появата му редом до европейски лидер подсилва неговия имидж на „силен човек“ в политиката.
Бойко Борисов засенчва премиера Росен Желязков, и може да се тълкува като демонстрация на "кой командва" реално. Това може да предизвика вътрешнополитическо напрежение или усещане за подмяна на институциите с партийни интереси.
Коментиран от #274
20:43 31.08.2025
267 Този коментар е премахнат от модератор.
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 Медведев като
До коментар #263 от "Дедо ви...":Заплаши САЩ Тръмпи изпрати 2 подводници и после изпезна.Д,е,б,а, и пияницата.
Коментиран от #291
20:45 31.08.2025
270 Я пък тоя
1/3 стига бе!!! Похарчиха в Украйна над 500 милиарда долара само за оръжие , ако ние сме продали една трета то в България са влезнали над 167 милиарда.
Богати сме 💰 💰 💰 💰 💰
Коментиран от #286
20:45 31.08.2025
271 681
20:45 31.08.2025
272 Урсула Ведмата, се прегръща с Нашите
20:46 31.08.2025
273 Търновец
До коментар #9 от "си дзън":Жигулита ли карат Русофилите? А водка имаше ли?
Коментиран от #323
20:47 31.08.2025
274 Ха,ха
До коментар #266 от "Така е! Прав си!":Да бе тия двата надпреварват ли се или само така ми се струва
20:47 31.08.2025
275 Факт
Коментиран от #279
20:47 31.08.2025
276 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #238 от "Ами":Сериозно? А украинците са загубили "2 милиона". И тогава, защо руснаците не са "освободили" Донбас? Покровск, колко пъти вече го "превземат"? Ако тази кремълска пропаганда беше вярна, руснаците отдавна да са в Киев и "СВО" да беше приключила. Именно огромните руски загуби на хора и техника, са причината тази война да продължава.
20:47 31.08.2025
277 Ти отговори
До коментар #268 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нали си по руски умен,като ника си.Семката ти едногънкова
Коментиран от #294, #296, #308, #310
20:47 31.08.2025
278 Русия е вторият на оръжие в света след С
Какво произвежда Русия?
Тежко въоръжение: Танкове – T-72, T-80, T-90, и новият (но рядко срещан) T-14 Armata; Бронирани машини – БМП, БТР, „Тигър“, „Терминатор“; Артилерия и РСЗО – „Град“, „Смерч“, „Ураган“, „Коалиция-СВ“
Ракетни системи: Балистични ракети – „Искандер“, „Кинжал“, „Сармат“; Крилати ракети – „Калибър“, „Х-101“; Противовъздушни системи – S-300, S-400, S-500.............и още много, много, много.....
До 2022 г. Русия беше вторият най-голям износител на оръжие в света (след САЩ).
Коментиран от #287
20:48 31.08.2025
279 Абе налягай си
До коментар #275 от "Факт":Парцалите и трай там бе.Лалугер.
20:48 31.08.2025
280 гражданин
20:49 31.08.2025
281 НИКО
20:49 31.08.2025
282 ганев
20:49 31.08.2025
283 АНОНИМЕН
20:50 31.08.2025
284 До коментар 96 Читател
А за храната която наричаш боклук съвсем не е вярно.
Всичко е от прекомерното Плюскане,аз не съм дебел и нямам Шкембе,въпреки че отдавна минах и втора младост!
20:51 31.08.2025
285 Я пък тоя
20:51 31.08.2025
286 А ти пък защо реши
До коментар #270 от "Я пък тоя":Че някой нещо ни е платил? А на бас, че сичкото това е подарък за окропитеот нашите пуяци в правителството?
Коментиран от #290
20:52 31.08.2025
287 Видехме им
До коментар #278 от "Русия е вторият на оръжие в света след С":Танка Армата нещо го няма на фронта бил скъп и с много западни части.Великия им невидим самолет Су 47 който се вижда от стотици километри щото двигателите са му от време оно.Ракетите им Орешник от 3 пуска 2 неуспешни,Сармат 22 неуспешни пуска.Абе къде им е самолетоносача Дядя Куза изгни в дока.И т.н.Не умувай не ди компетентен
20:52 31.08.2025
288 Този коментар е премахнат от модератор.
289 Този коментар е премахнат от модератор.
290 Абе тъ пун гер
До коментар #286 от "А ти пък защо реши":Гледай оборотите от 3 г и половина насам.Сега се сетил.Ма като не ти разбира главичката що умуваш.
20:53 31.08.2025
291 Дедо ти...
До коментар #269 от "Медведев като":И с едната изгубиха връзка, вече втори месец не могат да я открият :)))))))))))))))))))))))))))
20:54 31.08.2025
292 гражданин
20:54 31.08.2025
293 Смешник
20:54 31.08.2025
294 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #277 от "Ти отговори":Отговор от самия Байдън❗
Две години след като сдаде позицията си в Белия дом, Джо Байдън не се сдържа да се похвали пред конференция на външнополитически експерти, че докато е бил вицепрезидент, е принудил Украйна да уволни главния си прокурор.
По време на събитие на Комитета по външнополитически отношения миналата година Байдън описа как през март 2016 г. е заплашил украинския президент Петро Порошенко, че Вашингтон ще изтегли кредитни гаранции за един милиард долара и ще изправи страната пред банкрут, ако главният прокурор Виктор Шокин не бъде незабавно уволнен.
“Аз казах: няма да получите милиарда. Погледнах го и казах: заминавам след шест часа. Ако прокурорът не е уволнен, няма да получите парите”, пресъздава разговора Байдън. “Е, кучият му син беше уволнен. И те сложиха на мястото му някакъв, който беше солиден по онова време”. Байдън също така заявява, че президентът Обама е подкрепял тази заплаха."
20:54 31.08.2025
295 Разликата!
20:55 31.08.2025
296 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #277 от "Ти отговори":Виж годината❗
И сега , ако имаш с какво да мислиш, се замисли НЕЗАВИСИМА ли е Украйна❓
20:56 31.08.2025
297 ХА ХА
Коментиран от #300
20:56 31.08.2025
298 Срам за България
Коментиран от #307, #309
20:56 31.08.2025
299 Браво
Нашата мила родина бе удостоена с визитата на Урсула фон дер Лайен – жената, която кара Кремъл да получава нервни тикове само като чуе името ѝ! Тя не дойде да гледа рози, нито да похапва баница, а директно отиде там, където тупти новото българско сърце – във военните заводи. Защото, нека си го кажем ясно: благодарение на Европейския съюз в България има и хляб, и бензин – а отгоре на това и танковите гилзи вървят на конвейер! Има перспектива, има сигурност, има хоризонт, който не завършва с бодлива тел, а с мостове, които свързват.
Русия отдавна ни е нарекла „малка държава“. Е, днес малката държава показа голями фабрики и каза: „Ето, тук се кове бъдещето!“ Докато руснаците сипват бояришник в чашите и търкат талони в надежда да си купят бензин, България стяга корпусите на снарядите, които ще им напомнят, че светът не е техен.
Да, Урсула не дойде с празни ръце – тя донесе символика. Донесе увереност, че дори и най-малкият цех, който доскоро правеше гайки за трактори, днес е част от голямата кауза за свободна Европа. И какво по-смешно за Русия от това, че в „бедна България“ се произвежда надежда, докато във „великата Русия“ се произвеждат само оправдания и празни заплахи.
Така че нека всички застанем прави и кажем:
„Слава на българските работници, които вместо да чакат със скръстени ръце, въртят струга и изпращат куршуми към бъдещето! Слава на Европа, която не се страхува, а отговаря с действие! И да живее г-жа Фон
Коментиран от #302, #321, #360
20:57 31.08.2025
300 Този коментар е премахнат от модератор.
301 Курд Околянов
20:57 31.08.2025
302 Браво
До коментар #299 от "Браво":И да живее г-жа Фон дер Лайен, която днес показа, че понякога най-важните посещения не са в дворците, а в заводите!“
20:58 31.08.2025
303 Герб е ОПГ
20:58 31.08.2025
304 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #315
20:58 31.08.2025
305 Смешник
20:58 31.08.2025
306 Инженерче
До коментар #236 от "Какво печели България от оръжейния износ":Колко ръце крака и глави ще фърчат ама кой за квот е учил де.
21:00 31.08.2025
307 Истината!!!
До коментар #298 от "Срам за България":Коментарът ти е подвеждащ и изопачаваш фактите. Не, България не унищожава Европа – България помага на Украйна да се защитава от агресията, която наистина унищожава Европа.
1/3 от всички оръжия не идват от България – това е силно преувеличено. Основната военна помощ идва от САЩ, Германия, Полша, Великобритания и други големи сили.
България не „поддържа война“, а подкрепя правото на Украйна да се защити от брутална руска инвазия.
Ако Русия спре да стреля – войната свършва.
Ако Украйна спре – изчезва като държава. Това е реалността.
Коментиран от #340, #379
21:01 31.08.2025
308 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #277 от "Ти отговори":МОЖЕШ ЛИ ДА ЧЕТЕШ❓
ЧЕТИ❗
"Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Украйна е нарушила Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, защото не е предприела необходимите действия за предотвратяване на насилието по време на протестите в Одеса на 2 май 2014 г."
🥸🥸🥸
Коментиран от #312
21:01 31.08.2025
309 Браво на България!!!!!!!!!
До коментар #298 от "Срам за България":Европа не се унищожава от подкрепата към Украйна, а от варварството на руската армия, енергиен натиск, дезинформация и масова миграция, предизвикани от войната.
България не снабдява войната, а помага на една нападната държава да се защити. Унищожението идва от агресора, не от този, който се защитава. Истинската заплаха за Европа не са оръжията, а имперските амбиции и насилието.
Коментиран от #347, #376
21:02 31.08.2025
310 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #277 от "Ти отговори":Не ме викай в банята, ако не си готов
ДА ТИ САПУНИСАМ ГЪ....РБА❗❗❗
21:03 31.08.2025
311 Европейската комисия ще инвестира
21:03 31.08.2025
312 гайтанджиева
До коментар #308 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това са руски манипулации.
Коментиран от #317
21:04 31.08.2025
313 Иван
Коментиран от #325
21:04 31.08.2025
314 Смешник
Коментиран от #319
21:05 31.08.2025
315 Този коментар е премахнат от модератор.
316 Слава на България! Слава на ЕС!
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети страната ни – не за снимки, не за протокол, а за да види с очите си какво правим в подкрепа на свободата в Европа.
Тя отиде там, където днес се пише съвременната ни роля – във фабриките, където българският труд създава не просто продукция, а сигурност.
Ние не произвеждаме война – ние защитаваме мира.
Не агресия – а отговорност.
В свят, в който агресията се опитва да се представи за "нормалност", България ясно показва, че знае на чия страна е историята.
Слава на българските работници.
Слава на Европа, която не се крие.
И с вдигната глава – напред.
Коментиран от #324
21:06 31.08.2025
317 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #312 от "гайтанджиева":Думите на самия БайПън
и решенията на ЕСПЧ били
"руски манипулации"
ДОТАМ ЛИ Я ДОКАРАХТЕ 🤔❗❓
21:08 31.08.2025
318 Не нормалната фашистка пак лъже
21:08 31.08.2025
319 Напротив!
До коментар #314 от "Смешник":Гордеем се не с войната, а с това, че не стоим безучастно пред агресията.
Ако помагаш на нападнатия — показваш човечност и смелост.
Ако се криеш от страх да не те ударят — ставаш лесна мишена така или иначе.
Да мълчим от страх не ни пази — прави ни съ complici.
21:08 31.08.2025
320 Патриот
Коментиран от #330, #349, #378
21:08 31.08.2025
321 Ми.......
До коментар #299 от "Браво":Урсула си обикаля в НАТО, кво има толкова
Коментиран от #331
21:09 31.08.2025
322 Данко Харсъзина
Коментиран от #326
21:09 31.08.2025
323 Караме
До коментар #273 от "Търновец":Квото си искаме
21:10 31.08.2025
324 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #316 от "Слава на България! Слава на ЕС!":Мадам "S-мърт",
КРАДЛАТА НА МИЛИАРДИ ОТ ВАКСИНИ❗
За нея ли пишеш❓
21:10 31.08.2025
325 Петър Костов
До коментар #313 от "Иван":Не ние избиваме руснаци — Русия нападна Украйна и убива цивилни.
Украйна се защитава, а ние ѝ помагаме да не бъде заличена от картата.
"Това не е наша война"? Напротив — това е война срещу принципите на свободата, срещу правото на избор и на съществуване. Днес е Украйна. Утре може да сме ние.
Унгария и Словакия може и да мълчат, но историята не прощава на безгръбначните.
Русия няма да ни уважава повече, ако се снишаваме — ще ни презира.
Подчинението не носи мир, а покана за натиск и изнудване.
Да си "в добри отношения" с агресор, който избива и заплашва, не е политика — това е слабост.
Коментиран от #329
21:10 31.08.2025
326 Кокич
До коментар #322 от "Данко Харсъзина":Не, благоденствието на българите не се крепи на оръжията, а на труда им – във фабриките, в болниците, в училищата, в нивите.
Да, оръжейната индустрия в момента носи печалба – но тя е част от икономиката, не цялата нация.
Почивки и пиянства си позволяваш не защото някой прави снаряди, а защото хората работят, плащат данъци и търсят по-добър живот въпреки всичко.
Цинизмът ти не е анализ – ти си просто евтин мрънкач.
21:12 31.08.2025
327 Антиутопия
До коментар #1 от "Радиоточка Кашпировски":Протестите в Поевен същи ли показват, че сме нормална европейска държава?
21:13 31.08.2025
328 Роберт ДеНиро жега
До коментар #152 от "виктория":Е може ли дама да кълне така! 😯😔
21:13 31.08.2025
329 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #325 от "Петър Костов":"Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че
Украйна е нарушила Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,
защото не е предприела необходимите действия за предотвратяване на насилието по време на протестите в Одеса на
2 май 2014 г."
Коментиран от #337
21:14 31.08.2025
330 Този коментар е премахнат от модератор.
331 Руди
До коментар #321 от "Ми.......":Коментар ти цели да принизи значимостта на визитата на Урсула фон дер Лайен, като я представи едва ли не като рутинна, безсмислена обиколка – „тя си обикаля, нищо особено."
Не, Урсула не „си обикаля“ – тя ръководи Европейската комисия, не туристическа агенция. Когато идва в България, това значи нещо. И е добре да го разберем навреме.
Коментиран от #334, #338
21:15 31.08.2025
332 Виж бе човеко
21:17 31.08.2025
333 КОФТИ РАБОТА
РУСНАЦИТЕ СА НАМРАЗИЛИ БЪЛГАРИЯ СЪС СИГОРНОСТ МНОГО. ДА ВИДИМ НАТО ДАЛИ ЩЕ НИ СПАСИ ОТ ВОЙНА И ПРИ ВОЙНА ОТ НЯКОЙ КАКТО СПАСЯВА УКРАЙНА СИГОРНО НИЩО ПЕ УРКИТЕ НЕ СА ЧЛЕН В НАТО КЪМ ЕВРОСЪЮЗА. ПО ДОБРЕ ЗАЕМАМЕ ТОПНО ПЕИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОТРАЛНА ПОЗИЦИЯ А НЕ ДА СИ.НАВЛИПАМЕ ГНЕВА НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ДА НЯМА ПОСЛЕ ОЛЕ МАЛЕ КО СТАНА ЩО ТЪЙ СТАНА И Т.Н.
Коментиран от #341, #348
21:18 31.08.2025
334 Ха,ха
До коментар #331 от "Руди":Само Кьовеши се спотайва
21:18 31.08.2025
335 ВМЗ Сопот, Арсенал....
Коментиран от #345
21:18 31.08.2025
336 Така трябва ☝️
Коментиран от #387
21:18 31.08.2025
337 Имаш трудности с разбирането!
До коментар #329 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ЕСПЧ не казва, че Украйна е „виновна“ за събитията, а че държавата не е реагирала адекватно — т.е. не е успяла да предотврати насилието и не е разследвала добре. Това е съвсем различно от това да я обвиниш в умишлени убийства.
Също така – съдът потвърждава, че напрежението в Одеса е било подклаждано отвън, включително от руска пропаганда. Така че не, Русия пак не е невинна.
Коментиран от #353, #358
21:18 31.08.2025
338 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #331 от "Руди":О, да! Тя , в розово, води коали ията на МЕРАКЛИИТЕ , розови понита или пудели
21:18 31.08.2025
339 Другари от Сопот
21:18 31.08.2025
340 Ако Украйна спре – изчезва като държава
До коментар #307 от "Истината!!!":Не плачи на чужд гроб! Разходи се до слънчака и Несебър! Тези, без държавата, са изкупили всичко и добре си живеят и без държава. Дори не се мъчат да говорят на "украински" - карат си направо на руски. Нашата държава им плаща сметките. За децата им се организират анимации, забавления, разходки, които българските деца не са получавали в последните 30 години, дори и срещу заплащане. И не са само жени и деца! Доста мъже са успели да се спасят от родината си! При това положение дали им трябва държава като Украйна.
21:18 31.08.2025
341 Пенка
До коментар #333 от "КОФТИ РАБОТА":Не знам кво стана, ма първо се наУчи да пишеш, па после ръси акъл.
21:19 31.08.2025
342 Георги
До коментар #27 от "Ричард Естес":Тази "женица" е по- голям измамник и боклук дори и от Тиквата.
21:20 31.08.2025
343 Рахман
Урсула носи духа на война. Вън от БГ.
21:20 31.08.2025
344 Заводи за барути а?
Коментиран от #350, #352, #380
21:20 31.08.2025
345 Тома
До коментар #335 от "ВМЗ Сопот, Арсенал....":Не, това не е за Русия. България подкрепя страните, които защитават своя суверенитет и свобода - Украйна!
Производството на оръжие не е въпрос на приятелство, а на избор — дали да стоиш безучастен или да помогнеш на нападнатия да се защити.
Русия вече доказа с действията си, че е агресор и ни обяви отдавна за "вражеска страна."
Коментиран от #351, #395
21:21 31.08.2025
346 Тома
21:21 31.08.2025
347 Тъпаци фашистки
До коментар #309 от "Браво на България!!!!!!!!!":Що не пяхте същата песен преди десетина години , когато укронациският режим тормозеше и избиваше рускоговорящи в източна украйна
Коментиран от #354, #359, #364
21:21 31.08.2025
348 И като са ни намразили руснаците....
До коментар #333 от "КОФТИ РАБОТА":Какво от това?, и какво ни пука, те и без това никога не са ни обичали, за тях сме били техните безропотни слуги, за това барут и снаряди за братска Украйна, те знаят какво да ги правят.
21:21 31.08.2025
349 Този коментар е премахнат от модератор.
350 Шогун
До коментар #344 от "Заводи за барути а?":Производството на съвременни оръжейни компоненти е част от националната сигурност и икономиката на много държави в ЕС, включително и България.
Всеки завод и проект минава през стриктни регулации и контрол — това не са „заводи за барути“, а високотехнологични предприятия с ясни стандарти за безопасност и международни договори.
Не е въпрос да „искаме“ или „не искаме“ — а да имаме капацитета и отговорността да участваме в защитата на Европа в един нестабилен свят.
Коментиран от #371
21:23 31.08.2025
351 Не ме разбра....
До коментар #345 от "Тома":Ще бъдат изпратени на братушките от ВСУ🤣.....
21:23 31.08.2025
352 Ха,ха
До коментар #344 от "Заводи за барути а?":Ма не може сичкото боклук на нас да ни го тропаносват великите сили, уж,
21:23 31.08.2025
353 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #337 от "Имаш трудности с разбирането!":Разбирам , че имаш трудности❗
"Аз казах: няма да получите милиарда."
Погледнах го и казах: заминавам след шест часа. Ако прокурорът не е уволнен, няма да получите парите”,
пресъздава разговора Байдън.
“Е, кучият му син беше уволнен. И те сложиха на мястото му някакъв, който ...."
Разбира се пак Русия и Путин са виновни❗
21:25 31.08.2025
354 Разпространяваш руска пропаганда!
До коментар #347 от "Тъпаци фашистки":Твърденията за „укронацистки режим“ и „избиване на руски говорящи“ са част от руската пропаганда, целяща да оправдае агресията си и да обърка общественото мнение.
Истината е, че Украйна защитава своята териториална цялост срещу външна инвазия. Конфликтът започна с анексията на Крим и подкрепата на Русия за сепаратистите.
Подкрепата за Украйна е подкрепа за суверенитета, свободата и международното право.
21:27 31.08.2025
355 Архимандрисандрит Бибиян
21:27 31.08.2025
356 Този коментар е премахнат от модератор.
357 БгТопИдиот🇧🇬
Бок лука с полата е техен предтавител.
21:28 31.08.2025
358 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #337 от "Имаш трудности с разбирането!":Разбирам!
Когато У...йна наруши нещо - тя не е виновна, виновна е Русия🤣
Коментиран от #366, #369
21:28 31.08.2025
359 Робин от Крузо
До коментар #347 от "Тъпаци фашистки":Слушай, това с "укронацисткия режим" е чиста пропаганда, която Русия използва, за да си оправдае нахлуването. Истината е, че Украйна просто се защитава срещу агресията и опитите за заграбване на територии.
А конфликтът не започна от украинците, а от анексията на Крим и подкрепата на Русия за сепаратистите. Затова подкрепата за Украйна е подкрепа за справедливостта и за това всяка държава да си пази територията и свободата.
21:28 31.08.2025
360 ХА ХА
До коментар #299 от "Браво":Е, браво, ама и тия у европа е крайно време да се сетят че европейския народ няма да ги изтърпи да му забождат по дузина вилици у врато.
А мацква само това иска а не демили и денаци.
Така че зелките у брюксело требе требе да се чукнат не малко а доста у кухите тикви, че така няма да стане.
А МАЦКВА НЕ СПИРА ДА РАБОТИ ЗА ТОВА, ЗАЩОТО НЕИСКА ДА ВНАСЯ ДЕМОКРАЦИЯ В ЕВРАЗИЯ, защото всяко ходещо в дупка руско човече ще поиска бял санитарен възел като в европата.
21:28 31.08.2025
361 Историята се повтаря
Коментиран от #373, #390
21:28 31.08.2025
362 Аз съм веган
21:28 31.08.2025
363 На Гебрев...
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
21:29 31.08.2025
364 Московски фашисти
До коментар #347 от "Тъпаци фашистки":Кои са тези рускоговорящи. Докога ще разпространявате русляма?
21:29 31.08.2025
365 Бай онзи
21:30 31.08.2025
366 Симо
До коментар #358 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не, Украйна не е безгрешна — но това не дава на Русия право да нахлуе, да анексира територии и да убива. Нарушения се решават със съд, не с ракети.
Ако някой ти счупи оградата — не отиваш да му подпалиш къщата.
Това е разликата между правова държава и агресор.
Коментиран от #374
21:30 31.08.2025
367 Георги
До коментар #14 от "СлънчогледкА":Какво пък може да ни даде тази мърша?
21:30 31.08.2025
368 Този коментар е премахнат от модератор.
369 ХА ХА
До коментар #358 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Я чакай ся, кво наруши Украйна. Я кажи.
Коментиран от #381, #386
21:31 31.08.2025
370 Добра новина....
Коментиран от #372, #406
21:32 31.08.2025
371 Всеки подобен завод и проект пич
До коментар #350 от "Шогун":Забравяш най важното обаче. че освен че "минава през "стриктни регулации и контрол" и ОВОС ! Първо минава през широко обществено обсъждане и местен РЕФЕРЕНДУМ !
21:34 31.08.2025
372 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #370 от "Добра новина....":Като ти зарасне дуп ето ми се обади пак !
Коментиран от #377
21:34 31.08.2025
373 Не не се повтаря
До коментар #361 от "Историята се повтаря":Нещата са рози път различни. Днес Путин е обул същите обувки на Хитлер.
21:34 31.08.2025
374 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #366 от "Симо":Със счупена ограда ли ще сравняваме ДЕСЕТКИТЕ ХОРА ИЗГОРЕНИ ЖИВИ В ОДЕСА❓
Със счупена ограда ли ще сравняваме
хилядите избити в Източната част на страната❓
КЪДЕ БЯХА ТОГАВА ЕсеС и ОТАН🤔
а, да те бяха заети да доставят ОЩЕ и ОЩЕ оръжие на У...йна
ДУМИТЕ СА НА МЕРКЕЛ❗❗
Коментиран от #391
21:34 31.08.2025
375 България трябва да може да се отбранява
С ЕССР шега не бива
България трябва да спре да раздава оръжия на Украйна а да складира.
21:35 31.08.2025
376 Верно ли
До коментар #309 от "Браво на България!!!!!!!!!":А това, че САЩ направи войната в Украйна за да унищожава и източва Европа, ти дреме. да не си европейка и българка я. Срам за България да дава оръжия да загиват хора и да се унищожава Европа и Украйна заради интригите на САЩ.
Коментиран от #382
21:36 31.08.2025
377 Добра новина е, може и повече
До коментар #372 от "БгТопИдиот🇧🇬":Но не се щате глупавите, че може изобщо и доставките да спрат. Просто руските фашисти ако спрат войната и се изтеглят доброволно от Крим и окупираните украински земи. Нали така? Просто няма да имат ни да от оръжие за самозащита! Но къде ти ум да се сетите.
21:37 31.08.2025
378 само да те светна
До коментар #320 от "Патриот":В момента в България няма представители на народа - изборите бяха фалшифицирани и властта узурпирана от няколко опг, които заедно изпълняват външни поръчки срещу финансови облаги. Тези, които даряват оръжия за да се избиват хора нямат нищо общо с народа и това не е свободния свят. Колониално робство е! И не е за гордост!
21:37 31.08.2025
379 Затова не драскай
До коментар #307 от "Истината!!!":пропагандата и лъжите на пропадналият запад, за да помагаш унищожението на Европа и Украйна.
21:39 31.08.2025
380 15-20 килограма диаминоазоксифуразан
До коментар #344 от "Заводи за барути а?":И от Сопот само кратер ще остане! И неминуемо все някога ще се случи ! А пък ако гръмне тон, два и във София ще се усети
21:39 31.08.2025
381 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #369 от "ХА ХА":Ти не можеш ли да четеш ❗
А, да ! Забравих, че ПО ПЕЙКИТЕ искате всичко на готово❗ Ами в като искаш да се намесиш-
прочети постовете в диалога❗
Ама не, Вие виете без да четете❗
Ето ти го пак ‼️
"
"Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че
Украйна Е НАРУШИЛА
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,
защото не е предприела необходимите действия за предотвратяване на насилието по време на протестите в Одеса на
2 май 2014 г."
Коментиран от #383, #388, #389
21:39 31.08.2025
382 Безсрамник или руски трол?
До коментар #376 от "Верно ли":България никога не е изпращала и един войник срещу Русия да гази по руските земи! Затова пък нацистката имперска федерация на злото не се свини да гази и да отцепва българските земи? Така ли е?
1. Северна Добруджа
2. Македония
3. Окупацията на България 1994
Още по времето на Петър Първи, колко похода са правили срещу балканите? Защо не вземете да си научите уроците по история?
Коментиран от #404
21:40 31.08.2025
383 България 🇧🇬
До коментар #381 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
Коментиран от #394
21:41 31.08.2025
384 И тебе,
До коментар #38 от "РАК ДА ГИ ХВАНЕ":и тебе.
21:41 31.08.2025
385 колко гадно
21:41 31.08.2025
386 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #369 от "ХА ХА":Сега ще искаш ли да ти изпиша цялата
Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи🤔❓❓❓
21:41 31.08.2025
387 Този коментар е премахнат от модератор.
388 България 🇧🇬
До коментар #381 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.
Какво се случва през 1878 г.
-Санстефанският договор (3 март 1878) Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
-Компенсация за Румъния За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
-Без съгласие от българите Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“
Военни действия и последици
- През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
- Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.
Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не чрез пр
21:42 31.08.2025
389 България 🇧🇬
До коментар #381 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
Коментиран от #407
21:42 31.08.2025
390 Хитлер се самоуби
До коментар #361 от "Историята се повтаря":Това ще направи и неговия Наследник
Путлер.
21:44 31.08.2025
391 Дрънкаш пълни глупости!
До коментар #374 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Никой не омаловажава Одеса или жертвите в Източна Украйна. Но да използваш трагедии, за да оправдаеш нахлуване, убийства и анексия – това вече е пропаганда.
Украйна не е идеална, но проблемите се решават с дипломация и международно право, а не с ракети и танкове.
ЕС и НАТО не нападаха Русия – Русия нападна Украйна. Това е факт, не мнение.
А Меркел никога не е казвала, че Западът е искал война – тя подкрепяше Минските споразумения, които Русия наруши!!!
Коментиран от #400, #408
21:44 31.08.2025
392 Този коментар е премахнат от модератор.
393 Питай хората от руските области
До коментар #204 от "Отговор":които защитават земите си и домовете си и децата им да играят на слънце...кой им помага!
(Петро Порошенко)
21:45 31.08.2025
394 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #383 от "България 🇧🇬":Не търси под вола теле!
Тя е международен договор, подписан през
1950 г.
и влязъл в сила през
1953 г.
за страните-учредителки на Съвета на Европа
21:46 31.08.2025
395 Тома неверни
До коментар #345 от "Тома":А как подкрепи Газа? Двойни стандарти в подкрепянето?
21:46 31.08.2025
396 Хахахаха
До коментар #238 от "Ами":Хакнали са Простата ти Кратуна
Няма по прости Вещества от Капейките.
21:47 31.08.2025
397 Ушанкин
21:47 31.08.2025
398 бармалей
21:47 31.08.2025
399 Еее
21:48 31.08.2025
400 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #391 от "Дрънкаш пълни глупости!":Дрънкаш глупости , лично Меркел заяви,
че споразуменията не са били за мир , а да имат време да въоръжат Украйна с повече оръжие❗
Ама то в дрънкането на глупости Ви е силата❗
21:48 31.08.2025
401 зашката
21:48 31.08.2025
402 гоше
До коментар #7 от "Точи":фекални
21:49 31.08.2025
403 смех
21:50 31.08.2025
404 Ти ко не разбра, че тролиш
До коментар #382 от "Безсрамник или руски трол?":САЩ направи войната в Украйна за да унищожава и източва Европа, Ко ти дреме на теб? Да не си европейка и българка я. Срам за България да дава оръжия да загиват хора и да се унищожава Европа и Украйна заради интригите на САЩ.
По повод лъжите си, се обърни към господарите си на острова. Те навремето разцепиха България и я унищожиха и останахме без Добруджа и Македония заради Великобритания. Това зло трябва да се помни! Само безродник мрази историята си и всяка вечер папагали едни и същи лъжи.
21:51 31.08.2025
405 Евреина Кобзон
Ватенки и Ушанки колкото искаш .
Благодарение на Бункерния МУДАК.
21:51 31.08.2025
406 Не слагай
До коментар #370 от "Добра новина....":БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ до тия парцали😡😡😡😡😡😡🖕🖕🖕🖕🖕🖕
21:51 31.08.2025
407 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #389 от "България 🇧🇬":Къде намеси и Македония❓
Може би и за Аляска ще коментираш❗
21:52 31.08.2025
408 Имаше 8 години
До коментар #391 от "Дрънкаш пълни глупости!":на дипломация и предупреждения от Русия. САЩ и Великобритания тикаха Украйна към война и не ги интересуваше дипломация и предупреждения. Същото беше и за подлогата им Европа!
21:54 31.08.2025
409 Гръч
21:56 31.08.2025