Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в България, съобщава БНТ. Тя бе посрещната на летището в Пловдив от премиера Росен Желязков.

Урсула фон дер Лайен е на еднодневно посещение у нас като част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.

Желязков и председателят на ЕК заминаха към ВМЗ-Сопот, където председателят на ЕК ще се запознае с производствения капацитет на предприятието. Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. Той акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.

Във ВМЗ Сопот председателят на ЕК проведе среща и с министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Европейската комисия ще инвестира в разширяване на производството на боеприпаси във "ВМЗ - Сопот", като част от общоевропейските усилия за засилване на отбранителния капацитет. Това стана ясно по време на посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков представи плановете за нов завод за барут, модернизация на производството и изграждане на капацитет за артилерийски снаряди по стандартите на ЕС. Очаква се в Сопот да бъдат открити до 1000 нови работни места.

"България има силна традиция в отбранителната промишленост и е единствената държава в ЕС, където най-големият частен работодател в сектора произвежда огромно количество боеприпаси. От началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идват именно от България", заяви фон дер Лайен. Тя подчерта, че войната навлиза в четвъртата си година и по думите ѝ "Путин няма да спре дотук". "Той е изградил военна икономика, която ще продължи да възпроизвежда конфликта. За да подкрепим Украйна, трябва да сме готови и за нашата собствена отбрана", каза председателят на ЕК.

Фон дер Лайен представи и европейския инструмент SAFE, чрез който са предвидени 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в сферата на отбраната. "Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и вече цялата сума е заявена. Благодаря на България, че ще участва в този механизъм. Тези средства трябва да бъдат инвестирани в съвместни поръчки и в разширяване на производството", уточни тя. По думите ѝ проектът в Сопот е пример за визията на ЕК - съчетание на нови работни места, регионален икономически растеж и укрепване на колективната сигурност. Фон дер Лайен отбеляза, че производственият капацитет на ЕС трябва да достигне 2 млн. артилерийски снаряди до края на годината.

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот. България има изключително силна традиция в отбранителната промишленост, посочи тя. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят, много от тях, Украйна и борбата ѝ за свобода, отбеляза тя и посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Затова благодаря преди всичко и най-вече за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна, посочи фон дер Лайен. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза председателят на ЕК.

По нейните думи бруталната война на Русия срещу Украйна продължава вече четвъртта година и е ясно, че Путин няма да се спре там. Създал е пълномащабна военна икономика, отбеляза тя. С укрепването на отбранителната способност на Украйна, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана. За да подобрим нашата готовност и позицията ни на отбрана, трябва активно да се задвижим на ниво Европейски съвет, европейско ниво, преди всичко за финансова подкрепа. Заедно създадохме инструмента Safe – мерки за сигурността в Европа, 150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки, който е построен за рекордно кратко време, каза още фон дер Лайен,

Тя заяви, че за отрицателно време има поети ангажименти за него и благодари на България за бързата реакция, като посочи, че затова сега е моментът да бъдат инвестирани тези 150 милиарда евро в съвместни обществени поръчки.

Г-н премиер, вие казахте, че планирате да инвестирате част от това европейско финансиране по механизма тук, във ВМЗ, да създадете завод и да разширите съществуващия завод, който имах удоволствието да посетя, за енергетични материали и заряди.

Заводът ще даде добри работни места в региона - до 1000 нови работни места ще бъдат открити тук, в Сопот, благодарение на тези проекти. Също така ще увеличи нашето производство на боеприпаси, ще укрепи нашата колективна сигурност, ще укрепи сътрудничеството ни в рамките на НАТО, ще подкрепи смелите украински въоръжени сили и, както казах, ще създаде добри работни места в региона и това ще бъде устойчив, дългосрочен растеж за региона, допълни още фон дер Лайен.

Тя каза също, че навсякъде в Европа се ускорява производството, тъй като времената, в които живеем, го изискват, а производственият капацитет трябва да стигне два милиона снаряда до края на годината.

Както казах, трябва да задържим това усещане за спешност – Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване и обезкуражаване. С финансирането е необходимо да бъдем бързи и добре координирани с укрепване на нашата отбранителна позиция именно с инвестицията и с прилагането ѝ, посочи фон дер Лайен. Тя допълни, че следователно ще имаме съвместна пътна карта, през октомври в Европейския съвет ще обсъдим какви са пропуските в отбранителната ни способност, как да ги запълним и какви цели трябва да изпълним до 2030 година, за да запълним пропуските и пролуките на нашата отбранителна позиция.

Премиерът Росен Желязков изтъкна, че стратегическото местоположение на България в Източна Европа изисква страната да предоставя надеждни гаранции за сигурност. "Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Бялата книга и механизмът SAFE дават ясни перспективи за развитие и технологичен трансфер. За нас е важно да осигуряваме гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо разположение", заяви министър-председателят.

"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието а индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред медиите след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която посетиха ВМЗ-Сопот. В завода се проведе среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

В рамките на своята обиколка в седем с държави, които граничат с войната в Украйна, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети и България. Имахме възможност във ВМЗ-Сопот да я запознаем с перспективите на българската индустрия, каза още Желязков. По думите му всичко това е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС в партньорство с НАТО. Перспективите пред европейската отбранителна индустрия и необходимостта от нейното развитие са предпоставени от необходимостта да се развие отбранителния капацитет на Европа, посочи премиерът. Той допълни, че са необходими гаранции за сигурност, особено във военните доктрини, които има Руската федерация.

Това, с което България ще допринесе за гаранциите за сигурност в морския домейн, съобразно и стратегията на ЕС за Черно море, е да продължи антиминните операции, за да гарантира свободата на корабоплаването, посочи премиерът. По думите му страната има готовност това да се случи с два антиминни кораба и с подпомагащи такива. А в сферата на въздушния домейн страната ще допринесе с предоставянето на летищна инфраструктура, каза Желязков и допълни, че ще има и други възможности, които ще бъдат актуални, когато се постигне политическото решение и прекратяването на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решенията на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на ЕС за по-силен и устойчив съюз и съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени, отбеляза министър-председателят.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също приветства решението и подчерта, че ще бъдат изградени два завода в смесено предприятие - за 150 мм снаряди и за производство на нов модел барут.

Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместен брифинг с премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението на най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот.

Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива, каза още Борисов.

"Десетилетия наред ВМЗ - Сопот е произвеждало снаряди и оръжия за защитата на България. Сега ще се създадат хиляди нови работни места. Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да бъдеш уважаван", коментира Борисов.