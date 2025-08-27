Калоян Методиев: Заводът за барут побърка мандатоносител и президент

"Заводът за барут побърка мандатоносител и президент. Един през друг ходят в Германия да го договарят.
Първо, редно ли е? Защо ни е посланик там, шефове на агенции за инвестиции, ресорни зам.министри, началници на кабинети, министри на икономика и отбрана, вицепремиери... Каква работа имат Борисов и Радев да договарят инвестиция на частна фирма? Тичат като клакьорки в частен офис на държавни разноски. Мазнят се на директора, правят фотосесии, сервилничат. Който разбира поне малко от държавничество, протокол, международни отношения, бизнес, управление или елементарно човешко достойнство, ще разбере колко унизително е това, което тези двамата правят за държавата ни. Бай Ганьовци. Орезилиха се.
Не стъпиха цяло лято в Плевен, Брезник, Тетевен, Добричко... при стотиците хиляди без вода. Дори не се изказаха за безводието! Не ги интересува.
Президент и мандатоносител на чужда компания ли сте? Какво точно договаряте в Германия? Срам ли ви е от хората в Плевен, защото са некъпани? Или ви е страх да ги погледнете в очите? Или вече мислите за пенсионните си фондове и не ви пука за безводие, пожари, цени, инциденти, бонуси.... Освен, че Борисов обивини една майка за трагедията с детето ѝ, а Радев така ѝ не отиде при Ердоган да си развали договора с "Боташ", по който плащат грешни пари всички български граждани. За реалните проблеми на народа ги нямаше. Елит за радикална подмяна.
На нас не ни трябват политици, които работят по модела: лази навън и мачкай вътре."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
13:02 27.08.2025
2 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЗАВОДИ
Коментиран от #16
13:04 27.08.2025
3 мда
13:05 27.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #14
13:05 27.08.2025
5 Бойко Разбойко
Коментиран от #6, #7, #29
13:06 27.08.2025
6 Няма да ви робуваме!
До коментар #5 от "Бойко Разбойко":Имам ниви за засяване. Ако ти трябва памук, ще ми го изкупуваш!
13:08 27.08.2025
7 Баце
До коментар #5 от "Бойко Разбойко":Не ги набираме. Ще ги ловиме !
Коментиран от #10
13:10 27.08.2025
8 Маугли
13:11 27.08.2025
9 Промяна
Коментиран от #12
13:11 27.08.2025
10 хе хе
До коментар #7 от "Баце":Не забравяй, че най-голямото въстание на робите, разклатило империята, е водено от българин(тракиец)!
13:12 27.08.2025
11 Промяна
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ДО 4 КОЛКО ТИ ПЛАТИХА ДА ДРАСКАШ ЛЪЖИТЕ СИ
13:12 27.08.2025
13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. С 3 млрд. повече от колкото се изтеглиха общо за предходните 3 години. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Аз твърдя, че тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.
13:15 27.08.2025
14 болгарин..
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Скапани плондери,пари за барут,снаряди и за бандерците имат..а за язовири и сондажи нямат,дано някоя искричка да думне фабриката на швабите у бг-то..
Коментиран от #24
13:17 27.08.2025
15 Някой
За мен отговора е много лесен, работата която имат и заради която тичат там е КОРУПЦИЯ!!!
13:18 27.08.2025
16 ЗАВОД ЗА СМЪРТ, ГОРДОСТА НА ТОЛУПА!
До коментар #2 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЗАВОДИ":ШАЙКАТА ГРОБ НИ ДОКАРВА ЗАВОД ЗА СМЪРТ! С ТОВА СЕ ХВАЛИ САТАНИСТА РАЗБОЙКО. МРЪСНОТО, ОТРОВНО И ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО Е ГОРДОСТТА НА УНИЩОЖИТЕЛЯ НА НАРОДА, ТОЯ ТОЛУП НЕ Е ПОСТРОИЛ НИТО ЕДИН МОДЕРЕН КОНКУРЕНТЕН ЗАВОД!
13:23 27.08.2025
17 Само питам
Методиев, като си гласувал 4 пъти/включително на балотажите/ за това Румен Радев да стане президент. На какво основание се възмощаваш, че този за който си гласувал 4 пъти осребрява поста, на който такива като теб са го поставили.
Методиев аз питам, ти защо гласува за Радев 4 пъти?
Питам "калинките" вие защо гласувахте за ГЕРБ и Борисов?
13:23 27.08.2025
18 Ерик Бомонт
13:25 27.08.2025
19 Ганя Путинофила
13:26 27.08.2025
20 Русофилите ще произвеждат снаряди
13:27 27.08.2025
21 Промяна
До коментар #12 от "Жалки продажни гербеpacти":А ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ИМАШ ХАХАХАХАХАХАХА КАКВО ЛИЧНО ТИ НАПРАВИ ЗА БЪЛГАРИЯ ГРАМОТНИЯТ ХАХАХАХАХА
13:29 27.08.2025
23 Не така
13:31 27.08.2025
24 Весело
До коментар #14 от "болгарин..":То само с пари не става, трявба и акъл.
Както се разбра в Плевен проблема не язовиа, а ВиК мрежата. И 1 000 000 язовири да построи държавата, като ВиК мрежата е пробите вода няам да има.
Когато на кмета, министъра, депутата, областния управител ... му се казва, че ПРОБЛЕМА е супената ВиК мрежата. Как ще реши проблема "супена ВиК мрежата" със стоителство на нови язовири?
Това е ГРАНДИОЗНА ГЛУПОСТ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. И на кмета, министъра, депутата ... и на гласувлите граждани за изброените.
Глупави и некомпетентни кметове, министри ... са следствие от глупави избирателили.
Плеван КЕ се оправи когато поумнеят плевенските избирателите. Същото важи и за България, КЕ се оправи, когато поумнеят бг избирателите.
13:32 27.08.2025
27 Стига!
13:36 27.08.2025
28 Тома
Коментиран от #31
13:37 27.08.2025
29 Весело
До коментар #5 от "Бойко Разбойко":В тази държава останах само "лилави" и пенсионери с по 2-3 пенсии за трудов стаж + инвалидна + вдовишка. И едните и другите не искат да работят.
От Германия или САЩ, а най вероятн от Китай ще трявба да си купиш робот да ти събира памука от нивата.
13:39 27.08.2025
30 Инж1
13:41 27.08.2025
31 Весело
До коментар #28 от "Тома":Взима 50% от всичко и трупа милиарди защото се намират 1 - 2 млн бг ... гласуват за него и лакейските му партии като ИТН ...
Ако НУЛА българи гласуват за ГЕРБ, Бойко Борисов ще трупа 50% от НУЛА рушвети.
13:41 27.08.2025
32 ная курвазян
13:52 27.08.2025
33 Псевдо държавата
13:53 27.08.2025
34 Признание
13:54 27.08.2025