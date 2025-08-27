Калоян Методиев: Заводът за барут побърка мандатоносител и президент

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Заводът за барут побърка мандатоносител и президент. Един през друг ходят в Германия да го договарят.

Първо, редно ли е? Защо ни е посланик там, шефове на агенции за инвестиции, ресорни зам.министри, началници на кабинети, министри на икономика и отбрана, вицепремиери... Каква работа имат Борисов и Радев да договарят инвестиция на частна фирма? Тичат като клакьорки в частен офис на държавни разноски. Мазнят се на директора, правят фотосесии, сервилничат. Който разбира поне малко от държавничество, протокол, международни отношения, бизнес, управление или елементарно човешко достойнство, ще разбере колко унизително е това, което тези двамата правят за държавата ни. Бай Ганьовци. Орезилиха се.

Не стъпиха цяло лято в Плевен, Брезник, Тетевен, Добричко... при стотиците хиляди без вода. Дори не се изказаха за безводието! Не ги интересува.

Президент и мандатоносител на чужда компания ли сте? Какво точно договаряте в Германия? Срам ли ви е от хората в Плевен, защото са некъпани? Или ви е страх да ги погледнете в очите? Или вече мислите за пенсионните си фондове и не ви пука за безводие, пожари, цени, инциденти, бонуси.... Освен, че Борисов обивини една майка за трагедията с детето ѝ, а Радев така ѝ не отиде при Ердоган да си развали договора с "Боташ", по който плащат грешни пари всички български граждани. За реалните проблеми на народа ги нямаше. Елит за радикална подмяна.

На нас не ни трябват политици, които работят по модела: лази навън и мачкай вътре."