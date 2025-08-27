Новини
Калоян Методиев: Заводът за барут побърка мандатоносител и президент

27 Август, 2025

Какво точно договаряте в Германия? Срам ли ви е от хората в Плевен, защото са некъпани? Или ви е страх да ги погледнете в очите?

Калоян Методиев: Заводът за барут побърка мандатоносител и президент - 1
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
"Заводът за барут побърка мандатоносител и президент. Един през друг ходят в Германия да го договарят.

Първо, редно ли е? Защо ни е посланик там, шефове на агенции за инвестиции, ресорни зам.министри, началници на кабинети, министри на икономика и отбрана, вицепремиери... Каква работа имат Борисов и Радев да договарят инвестиция на частна фирма? Тичат като клакьорки в частен офис на държавни разноски. Мазнят се на директора, правят фотосесии, сервилничат. Който разбира поне малко от държавничество, протокол, международни отношения, бизнес, управление или елементарно човешко достойнство, ще разбере колко унизително е това, което тези двамата правят за държавата ни. Бай Ганьовци. Орезилиха се.

Не стъпиха цяло лято в Плевен, Брезник, Тетевен, Добричко... при стотиците хиляди без вода. Дори не се изказаха за безводието! Не ги интересува.

Президент и мандатоносител на чужда компания ли сте? Какво точно договаряте в Германия? Срам ли ви е от хората в Плевен, защото са некъпани? Или ви е страх да ги погледнете в очите? Или вече мислите за пенсионните си фондове и не ви пука за безводие, пожари, цени, инциденти, бонуси.... Освен, че Борисов обивини една майка за трагедията с детето ѝ, а Радев така ѝ не отиде при Ердоган да си развали договора с "Боташ", по който плащат грешни пари всички български граждани. За реалните проблеми на народа ги нямаше. Елит за радикална подмяна.

На нас не ни трябват политици, които работят по модела: лази навън и мачкай вътре."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Българските уфце пак ще ги изберат

    13:02 27.08.2025

  • 2 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЗАВОДИ

    6 2 Отговор
    ВАЖНОТО Е ГЮРЮЛТИЯ ДА СЕ ВДИГА,А ЧЕ НЯМА ВОДА Е ДРЕБОЛИЯ .И В СОФИЯ НЯМАШЕ ПРИ ЯНЧУЛЕВ И КАКВО ДА НЕ БИ ДА ИЗБЯГАХА ОТ ТАМ.ЕДНО ВРЕМЕ И ТОКА БЕШЕ КАТО В ДИСКОТЕКА-ИМА ,НЯМА И ПАК ОЦЕЛЯХМЕ

    Коментиран от #16

    13:04 27.08.2025

  • 3 мда

    6 1 Отговор
    Друго си е да си "демократ", и вместо да лобираш за бългфарски фирми, да разтуряш държавата...

    13:05 27.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Росен Желязков отпуска 1 млрд на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.

    Коментиран от #11, #14

    13:05 27.08.2025

  • 5 Бойко Разбойко

    8 5 Отговор
    Набираме бели роби да берат памук за барут.

    Коментиран от #6, #7, #29

    13:06 27.08.2025

  • 6 Няма да ви робуваме!

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко Разбойко":

    Имам ниви за засяване. Ако ти трябва памук, ще ми го изкупуваш!

    13:08 27.08.2025

  • 7 Баце

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко Разбойко":

    Не ги набираме. Ще ги ловиме !

    Коментиран от #10

    13:10 27.08.2025

  • 8 Маугли

    7 5 Отговор
    Методиев, голям си. Барут пие ли се бе. Мунчо не си показа носа в Плевен само гол се снима на морето. Банкянският крадец също. Пълнят чекмеджета с барут.

    13:11 27.08.2025

  • 9 Промяна

    5 5 Отговор
    ДО КАЛОЯН МЕТОДИЕВ ЧОВЕК ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ СИ ЗА ВОДАТА В П.ЕВЕН ЧЕ ЛЪЖЕШ БЕЗОГЛЕДНО ФАКТИ БГ ТОЗИ АБОНИРАН ГОСПОДИН ТУК ДОКОГА ЩЕ ЛЪЖЕ ОБИЖДА КАКТО СИ ЖЕЛАЕ И НЕ Е САМО ТОЗИ ГОСПОДИН И НЕ Е САМО ТУК КАКВА Е ТАЗИ БЕЗОГЛЕДНА ПРОПАГАНДА НА ЕДНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #12

    13:11 27.08.2025

  • 10 хе хе

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Баце":

    Не забравяй, че най-голямото въстание на робите, разклатило империята, е водено от българин(тракиец)!

    13:12 27.08.2025

  • 11 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ДО 4 КОЛКО ТИ ПЛАТИХА ДА ДРАСКАШ ЛЪЖИТЕ СИ

    13:12 27.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    4 5 Отговор
    Гербажии твърдят, че Кокорчо е теглил кредит 9 милиарда и изхарчил 9 милиарда за тоя що духа. Статистиката твърди, че дългът на Република България е намалял докото Кокорчо бе финансов министър. Бюджетът твърди, че докато е бил бюджетът на Кокорчо е изпълнен от Денков до последната точка.
    Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. С 3 млрд. повече от колкото се изтеглиха общо за предходните 3 години. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Аз твърдя, че тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.

    13:15 27.08.2025

  • 14 болгарин..

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Скапани плондери,пари за барут,снаряди и за бандерците имат..а за язовири и сондажи нямат,дано някоя искричка да думне фабриката на швабите у бг-то..

    Коментиран от #24

    13:17 27.08.2025

  • 15 Някой

    6 2 Отговор
    Каква работа имат Борисов и Радев да договарят инвестиция на частна фирма?

    За мен отговора е много лесен, работата която имат и заради която тичат там е КОРУПЦИЯ!!!

    13:18 27.08.2025

  • 16 ЗАВОД ЗА СМЪРТ, ГОРДОСТА НА ТОЛУПА!

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЗАВОДИ":

    ШАЙКАТА ГРОБ НИ ДОКАРВА ЗАВОД ЗА СМЪРТ! С ТОВА СЕ ХВАЛИ САТАНИСТА РАЗБОЙКО. МРЪСНОТО, ОТРОВНО И ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО Е ГОРДОСТТА НА УНИЩОЖИТЕЛЯ НА НАРОДА, ТОЯ ТОЛУП НЕ Е ПОСТРОИЛ НИТО ЕДИН МОДЕРЕН КОНКУРЕНТЕН ЗАВОД!

    13:23 27.08.2025

  • 17 Само питам

    3 1 Отговор
    Лично Калоян Методиев, колко пъти е гласувал на президентски избори Румен Радев да стане президент.

    Методиев, като си гласувал 4 пъти/включително на балотажите/ за това Румен Радев да стане президент. На какво основание се възмощаваш, че този за който си гласувал 4 пъти осребрява поста, на който такива като теб са го поставили.

    Методиев аз питам, ти защо гласува за Радев 4 пъти?
    Питам "калинките" вие защо гласувахте за ГЕРБ и Борисов?

    13:23 27.08.2025

  • 18 Ерик Бомонт

    2 1 Отговор
    На нас не ни трябва нищо, абсолютно нищо, което да е било твърде близо до Нинова! От политико-хигиенно-патронни, пардон - корупционни, съображения! Представяте ли ако още съществуваше, което е пълен абсурд, де, но да си го представим за миг, все още правителството на Киро, къде щеше да е Калоянчо?! Не, не там, бай Ставри се спомина! Щеше да мери ръст с кого? С Пеевски, бе! Оръжия са това, ей!

    13:25 27.08.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    0 4 Отговор
    Ганя е свикнал да ходи некъпан!

    13:26 27.08.2025

  • 20 Русофилите ще произвеждат снаряди

    1 1 Отговор
    за трепане на руските орки!

    13:27 27.08.2025

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Жалки продажни гербеpacти":

    А ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ИМАШ ХАХАХАХАХАХАХА КАКВО ЛИЧНО ТИ НАПРАВИ ЗА БЪЛГАРИЯ ГРАМОТНИЯТ ХАХАХАХАХА

    13:29 27.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не така

    2 2 Отговор
    Вместо да направят нормален завод за мирни производства, този лумпак се хили и радва на завод за барут.Що за извратено мислене, ама камишъна е на първо място, включително и политическия .

    13:31 27.08.2025

  • 24 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "болгарин..":

    То само с пари не става, трявба и акъл.

    Както се разбра в Плевен проблема не язовиа, а ВиК мрежата. И 1 000 000 язовири да построи държавата, като ВиК мрежата е пробите вода няам да има.

    Когато на кмета, министъра, депутата, областния управител ... му се казва, че ПРОБЛЕМА е супената ВиК мрежата. Как ще реши проблема "супена ВиК мрежата" със стоителство на нови язовири?

    Това е ГРАНДИОЗНА ГЛУПОСТ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. И на кмета, министъра, депутата ... и на гласувлите граждани за изброените.

    Глупави и некомпетентни кметове, министри ... са следствие от глупави избирателили.

    Плеван КЕ се оправи когато поумнеят плевенските избирателите. Същото важи и за България, КЕ се оправи, когато поумнеят бг избирателите.

    13:32 27.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стига!

    2 0 Отговор
    Стига страх! Какво търси този свиреп магистрален бандит, престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур в Германия да договаря строителството на съвместни заводи? КОЙ е той, в крайна сметка?! Не е премиер, не е министър, не е зам.министър, не е дори председател на комиися, никакъв не е! Обикновен депутат е, нали?! А, и още нещо - ТОЙ и началникът му КОЙ са най-черната страница в историята на великата ин някога държава!

    13:36 27.08.2025

  • 28 Тома

    4 0 Отговор
    Батко забравяш че Бойко тиквата винаги взема 50% от всичко и за това е милиардер

    Коментиран от #31

    13:37 27.08.2025

  • 29 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко Разбойко":

    В тази държава останах само "лилави" и пенсионери с по 2-3 пенсии за трудов стаж + инвалидна + вдовишка. И едните и другите не искат да работят.
    От Германия или САЩ, а най вероятн от Китай ще трявба да си купиш робот да ти събира памука от нивата.

    13:39 27.08.2025

  • 30 Инж1

    3 1 Отговор
    Ами по примера на БКП: смазаха и ограбиха Бг, а като отидат в Москва - козируват!!!!! Нищо ново....за съжаление!!!

    13:41 27.08.2025

  • 31 Весело

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    Взима 50% от всичко и трупа милиарди защото се намират 1 - 2 млн бг ... гласуват за него и лакейските му партии като ИТН ...
    Ако НУЛА българи гласуват за ГЕРБ, Бойко Борисов ще трупа 50% от НУЛА рушвети.

    13:41 27.08.2025

  • 32 ная курвазян

    0 0 Отговор
    Шефа Боко Банкянския е ВЕЛИКАН !!!

    13:52 27.08.2025

  • 33 Псевдо държавата

    0 0 Отговор
    Не съм чувал друга държава да парадира с това, че ще бъде площадката за производство на барут на Райн Метал, а изпълнителният им директор е толкова елементарен, че издаде на руската телевизия къде да бомбардират. И това в държавата, в която хората стоят без вода и биват убивани по улиците защото не са роми, украинци или руснаци

    13:53 27.08.2025

  • 34 Признание

    0 0 Отговор
    Заводът го е уредил Бейевски, който осигури гласовете за правителството на Боко Гобурга и на Росен Очите.

    13:54 27.08.2025