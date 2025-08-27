ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите излизат от отпуск.

Застъпват на “работа” от 3 септември.

Два месеца плажуваха - банички, снимки, клипчета, кайт, планинна, заведения…

И сега започват да “работят” протести, все едно до сега всичко е било “розово масло”.

Не ме разбирайте погрешно, протестите и свободата на словото са стълбовете на демокрацията и по презумпция ги подкрепям, но какво ни предлагате, драги?

Разбирам, че не искате Борисов и Пеевски, с които бяхте в коалиция, а сега сте изолирани от властта, и все пак - кой и какво искате? Какво ни предлагате - себе си ли? Ами нали вече видяхме колко струвате?

Пак ли ще хабите гражданската енергия, за да я узурпирате и подмените за вашите цели - власт, постове и пари? Защото, без ярък нов политически субект, правите точно това. А този път ще бъде едно още по-голямо нищо.