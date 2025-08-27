Новини
Мнения »
Протестите излизат от отпуск

Протестите излизат от отпуск

27 Август, 2025 16:01 836 9

  • протести-
  • правителство-
  • бойко борисов-
  • пеевски

Два месеца плажуваха - банички, снимки, клипчета, кайт, планинна, заведения

Протестите излизат от отпуск - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите излизат от отпуск.

Застъпват на “работа” от 3 септември.

Два месеца плажуваха - банички, снимки, клипчета, кайт, планинна, заведения…

И сега започват да “работят” протести, все едно до сега всичко е било “розово масло”.

Не ме разбирайте погрешно, протестите и свободата на словото са стълбовете на демокрацията и по презумпция ги подкрепям, но какво ни предлагате, драги?

Разбирам, че не искате Борисов и Пеевски, с които бяхте в коалиция, а сега сте изолирани от властта, и все пак - кой и какво искате? Какво ни предлагате - себе си ли? Ами нали вече видяхме колко струвате?

Пак ли ще хабите гражданската енергия, за да я узурпирате и подмените за вашите цели - власт, постове и пари? Защото, без ярък нов политически субект, правите точно това. А този път ще бъде едно още по-голямо нищо.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    Връщам се от Гърция.Истинска храна на половината цена у нас.На трети септември всички пред Парламента да свалим мафията и да заживеем като съседите човешки

    16:02 27.08.2025

  • 2 Трол

    3 1 Отговор
    Протестиращите са били на полето, където да прекопаят доматите и боба.

    16:06 27.08.2025

  • 3 Инж1

    4 3 Отговор
    Кафявата кампания срещу ППДБ продължава!!!!
    Правителствата на Петков и Денков просъществуваха съотв. 8 и 9 МЕСЕЦА!!!
    Поне да ги бяха оставили да се изложат!?!?!?! Ама ги е страх!!!

    16:15 27.08.2025

  • 4 Майна

    7 3 Отговор
    На 13 септември всички борбени българи трябва да кажат- Вън от управлението на България!

    16:19 27.08.2025

  • 5 Бабичките вече няма да слънчасват

    3 3 Отговор
    Коце от Възраждане може да ги изкарва.

    16:27 27.08.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    4 3 Отговор
    На 9 септември, всички пред МОЧА!
    Ще мочаме!

    16:29 27.08.2025

  • 7 МиZирки сър, 4хилядници !

    4 1 Отговор
    Стенчо пак се е иZдрайфал .

    16:37 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.К

    6 0 Отговор
    А ти какво предлагаш, да продължаваме да вегетираме и да търпим мафиотската диктатура на Борисов и Пеевски, А.

    16:50 27.08.2025