Протестите излизат от отпуск.
Застъпват на “работа” от 3 септември.
Два месеца плажуваха - банички, снимки, клипчета, кайт, планинна, заведения…
И сега започват да “работят” протести, все едно до сега всичко е било “розово масло”.
Не ме разбирайте погрешно, протестите и свободата на словото са стълбовете на демокрацията и по презумпция ги подкрепям, но какво ни предлагате, драги?
Разбирам, че не искате Борисов и Пеевски, с които бяхте в коалиция, а сега сте изолирани от властта, и все пак - кой и какво искате? Какво ни предлагате - себе си ли? Ами нали вече видяхме колко струвате?
Пак ли ще хабите гражданската енергия, за да я узурпирате и подмените за вашите цели - власт, постове и пари? Защото, без ярък нов политически субект, правите точно това. А този път ще бъде едно още по-голямо нищо.
1 Последния Софиянец
16:02 27.08.2025
2 Трол
16:06 27.08.2025
3 Инж1
Правителствата на Петков и Денков просъществуваха съотв. 8 и 9 МЕСЕЦА!!!
Поне да ги бяха оставили да се изложат!?!?!?! Ама ги е страх!!!
16:15 27.08.2025
4 Майна
16:19 27.08.2025
5 Бабичките вече няма да слънчасват
16:27 27.08.2025
6 Ганя Путинофила
Ще мочаме!
16:29 27.08.2025
7 МиZирки сър, 4хилядници !
16:37 27.08.2025
9 К.К
16:50 27.08.2025