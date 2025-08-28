Мая Манолова пред ФАКТИ: Пускайте жалби срещу изравнителните сметки за парно, срокът е 31 август

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво можем да направим, ако не сме доволни от изравнителната сметка от изминалия отоплителен сезон… Пред ФАКТИ говори Мая Манолова, лидер на „Изправи се бг“.

- Г-жо Манолова в края на август сме и дойдоха изравнителните сметки за парно. Как се калкулираха те, след като имаше промени в Наредбата?

- И тази година изравнителните сметки са нереално високи и взривяват гражданите. В офиса на „Изправи се бг“ се нагледахме на какви ли не парадокси. Ето пример. За това, че минават тръби през един гараж, сметката за сградна инсталация е близо 500 лева. На тристаен апартамент от 90 квадрата изравнителната сметка е 1700 лв, а вече са платени 1600 лева. Нещата изглеждат още по-абсурдно.

- Защото…

- Защото формулата, по която се изчислява сградна инсталация, вече беше отменена от Върховния административен съд и неговото решение влезе в сила на 25 февруари 2025 година. След това депутатите правиха няколко опита да вкарат нова формула през други закони - през Закона за киберсигурност, през Закона за ВЕИ-тата, през държавния бюджет. В крайна сметка, тези опити бяха осуетени. След това абсолютно незаконно министърът на енергетиката върна старата формула, която повтарям, че беше отменена от съда, да действа със задна дата от 25 февруари. Много граждани поискаха спиране действието на формулата за сградна инсталация, а Върховният административен съд я спря. И сега се чака окончателно нейната отмяна.



Така че в момента, ако хората ще плащат фактури по изравнителни сметки за сградна инсталация, да знаят, че сметката им е незаконна.



Очаквам най-вероятно формулата да бъде отменена окончателно от Върховния административен съд.

- Кога се очаква да се случи това?

- В следващите месеци. Делата във ВАС се движат бързо. Най-вероятно окончателното решение за спирането на предварителното изпълнение ще бъде произнесено в следващите десетина дни, а крайното произнасяне за незаконността на формулата - в следващите месеци. Освен това, възпроизвеждането на формула, отменена от съда, прави нищожен акта на министъра на енергетиката, а обратното ѝ действие е противоконституционно, защото, както вече се е произнасял КС - не може със задна дата да се вменяват задължения на гражданите.

В момента гражданите биват натоварвани със сметки, които са изчислени по отменена и незаконна формула.

Най-вероятно всичко това ще бъде отменено от съда.

- Това означава ли, че ако тази неуредица в момента се изчисти, в сметките за следващата година няма да има формула за сградна инсталация?

- Би трябвало сметките за следващата година да бъдат по-справедливи. Имаше идеи, които се обсъждаха, за максимален процент сградна инсталация, а предложенията бяха за около 20%. В момента това, което виждаме, е, че има сметки на гражданите, в които сградната инсталация стига до 60% и нагоре. Очевидно лобито на топлинните счетоводители се е наложило над депутатите и над министъра на енергетиката. Представете си, ако сградна инсталация стане 20%, примерно, това ще направи практически ненужни топлинните счетоводители. Те и в момента са ненужни, защото „Топлофикация София“ сама би могла да извършва тази дейност, а не да я прехвърля на другите. И без това топлинните счетоводители също повишават таксите си без гражданите да могат да възразят срещу това.



- В момента тази услуга е дадена на външни фирми, факт …

- И така тези фирми печелят на гърба на гражданите. Тук искам да отворя една скоба. Искам да призова гражданите да пускат възражения срещу изравнителните сметки за парно до 31 август. Най-добре е да го направят до края на петъчния ден. Ако топлинните счетоводители отказват да приемат тези възражения, да ги подават директно в „Топлофикация София“. Вече имаме сигнали, че един от топлините счетоводители категорично отказва да приема възражения, въпреки че е длъжен по закон, а друг топлинен счетоводител твърди, че си мести офиса и няма да работи до 1 септември. След наша намеса вторият топлинен счетоводител обяви, че ще приема възражения до 13 часа в петък. Нека хората подават възражение срещу изравнителната сметка в срок до 31 август, защото това е начинът после да може да има последващо съдебно обжалване на тези незаконни начисления. Ние – от „Изправи се бг“, обмисляме да заведем от името на гражданите един колективен иск срещу „Топлофикация София“ за тези незаконни фактури, за тези изравнителни сметки. Преди това просто трябва да се извърви пътят с подаване на възражение. Всеки столичанин, който плаща сградна инсталация, който има нереално високи сметки за топла вода, за топлинна енергия, да пусне възражение. На страницата на „Изправи се бг“, на моята страница във Facebook сме предоставили линк как се пише едно примерно възражение. Нека хората, които срещат затруднение, го видят. Те просто трябва да попълнят едни данни. Ако не могат да се справят, могат да ми се обадят. Оставила съм и телефона си, за да им окажа съдействие в срок до петък в края на работния ден.

- Да минем от парното към водата, защота в КЕВР имаше обсъждане на новите общи условия на „Софийска вода“. Какво се случи?

- Присъствах на срещата в КЕВР и подарих водомер на шефа на „Софийска вода“. Още един водомер съм приготвила за новия шеф на КЕВР господин Младеновски. С две думи ситуацията е следната. Новите общи условия на отношенията между столичани и „Софийска вода“ не бяха подложени на обществено обсъждане и по този начин 2 милиона души, които реално са засегнати от тези общи условия, не можаха да си кажат мнението. В края на април ние направихме едно гражданско обсъждане и написахме много подробно становище срещу неравноправните клаузи, които „Софийска вода“ предлагат. В КЕВР са решили да дадат задължителни указания за тяхното отстраняване, но…



Едно от предложенията бе намерението на „Софийска вода“ да задължи столичани да минат автоматично към електронни фактури.



Истина е, че това е бъдещото, но както в София, така и в цялата страна, все още има хиляди хора - главно възрастни, които не боравят добре с интернет, нямат електронни пощи и т.н. И както бяха записани текстовете, това означаваше, че хората, които нямат електронна поща, нямаше да имат информация за сметките си. А това решение на „Софийска вода“ директно нарушава потребителските права. Благодарение на нашите настоявания, КЕВР възнамерява да не допусне това нарушение на правата на потребителите, както и да отмени текста, който позволява да не се лепят обявления по входовете кога ще се прави отчет на водомерите. Какво ще стане в окончателния вариант, ще видим.



- Друго какво се променя в общите условия...

- Има и друго безобразие. "Софийска вода" се опитва да пробута една нова такса на столичани, която е чиста гавра. Пуснахме възражене срещу нея и ще видим какво ще стане. Става въпрос за следното. Гражданите, които живеят в етажна собственост - блокове и кооперации, ще трябва да плащат, ако искат контролен отчет от „Софийска вода“, когато сборът разходена вода от индивидуалните водомери е по-малък от показанията на общия водомер. Да го кажа още по-просто. „Софийска вода“ се опитва да натовари хората с допълнителна такса, ако възразиш и искаш допълнителна информация за т.нар. общо потребление - разликата между сбора на индивидуалните водомери и общия. Когато има разлика между сбора на индивидуалните водомери и общия, най-често става дума за неизпълнени задължения на Софийска вода да си отчете реално водомерите на некоректните длъжници - които са с повредени водомери, крадат вода или просто се укриват. И тогава техните сметки се разпределя върху всички редовно плащащи. Така „Софийска вода“ си събира парите. Но!? Когато „Софйска вода“ все пак хване такъв нарушител, го глобява и пак му събира парите. И така получава пари от две места за вече потребена вода – веднъж “общо потребление” от редовните платци, на които е начислена разликата с общия водомер, и втори път, когато хване нередовен абонат. Така Софийска вода получава пари от две места за една и съща вода. А сега, с новите промени, иска да накара гражданите да си плащат, когато искат информация и допълнителен отчет за това.

- Ще се справят ли гражданите да подадат възражения за изравнителните сметки за парно до 31 август? На колко души успяхте да помогнете?

- Помогнахме на всички, които се обърнаха към нас. Установихме, а и нека хората да знаят, че топлинните счетоводители са повишили таксите си тази година с 20%, а за миналата година с 30%. И хората им плащат по едни 80 лева на годишна база за дялово разпределение, което често изглежда нереално. Понякога изглежда, че топлинните счетоводители просто си напасват количеството топлинна енергия от сградна инсталация, за да им излезе сметката. А това е тежко нарушение на потребителските права, защото хората имат право да заплатят точно потребената от тях топлинна енергия.