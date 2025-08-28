Новини
Мнения »
Дахер Фарид Дахер: Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата

Дахер Фарид Дахер: Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата

28 Август, 2025 14:02 907 23

  • гъзария-
  • българия-
  • тайланд-
  • престъпност

Полицейски татин и мамин дришльо гази с АТВ цяло семейство. Причината? Гъзария. Вижте, карам АТВ с висока скорост и съм безсмъртен

Дахер Фарид Дахер: Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата - 1
Снимка: Shutterstock
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има един голям проблем по нашите географски ширини. Сериозен. Може би най-сериозният. От който произтича всичко останало. Казва се "Гъзария".

Гъзарията е тежко психологическо състояние, което нарушава когнитивните способности, изостря агресията, простотията и примитивните животински нагони на населението.

Това коментира във "Фейсбук" Дахер Фарид Дахер.

Полицейски татин и мамин дришльо гази с АТВ цяло семейство. Причината? Гъзария. Вижте, карам АТВ с висока скорост и съм безсмъртен.

Мургав келеш кара със 170 км в час и се забива като такфирист в кули близнаци, с две мадами до него, и убива на място сириец. Който всъщност го познавам и беше наел наш гараж преди време.

Причината за трагедията? Гъзария. Вижте каква кола кара, бате, безсмъртен съм.

Дете пада от планер и загива. Съжалявам да го кажа, но коя майка качва 8-годишния си син, при условие, че всеки знае колко се спазват правила и норми по тези земи? Причината? Няма нужда да го повтарям.

Помните ли как загина Милен Цветков? От нашмъркано депутатско леке, наследил гъзарията от баща му.

Гъзарията е състояние, което изкривява гънките на цялото ни общество, променя средата до такава степен, че все повече хора се заразяват и биват завлечени от този синдром. Обществото започва да генерира все повече "гъзета".

"Локалите" са същински пример за гъзета. Копират моделите на по-големите заразени, които ние наричаме "мутри". Мутрите също са продукт на синдрома "Гъзария". Искат да станат богати по възможно най-лесния начин.

Основният идеал на "Гъзарията" е показност. Възможно най-лъскавата кола, най-лъскавите дрехи, апартаменти, прически, ваканции. Щастието на тези хора се съдържа единствено в материалното, в нищо друго.

Липсва каквато и да е друга парадигма. Целият им живот се крепи в желанието да имат скъпа движеща се ламарина, вадещ очите кич, примитивна сексуалност и имидж в инстаграм. Ходят в солариуми и си набиват химии единствено поради тази причина. ГЪЗАРИЯ.

Не за да постигат спортни успехи, да носят медали на страната си или да създават модели, а за да изглеждат "страшни", недосегаеми. Успехът се изразява единствено в цената на ламарината и лятната почивка.

Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата.

Най-богатите хора са наркотрафиканти. Цялата схема ни е пределно ясна. Разнасят и разпределят наркотици, развиват общност от проститутки, които им разнасят стоката, спят с ключови фигури, а след това перат парите с места, наречени "Бързи кредити" или хазартни заведения. Около нас вече има много повече "Бързи Кредити" и Хазартни зали, отколкото хранителни магазини, а да не говорим за книжарници.

Знам го, щото живея в един блок с такива.

Всички са изрезани от една и съща щампа. С празен поглед и беден речник. Шефовете се движат с квадратни джипки Мерцедес, а двайсет-годишната му наложница се разкарва с лъскав бял или червен Мерцедес. Огледайте се наоколо, всеки ден ще ги видите из София. Разнасят наркотици, а после се гъзарят в лъскави заведения.

Тези хора генерират огромни суми, облагодетелствани от войните наоколо, тъй като всяка война се нуждае от стимулиращи вещества за войниците. Инак тези момчета няма да издържат и 5 Мин на военния фронт. А и от нуждите на деградиращ нашмъркан световен елит.

После изпират парите, отварят финансови структури, костюмират се. Купуват политици, шефове на полицията, прокурори. Те контролират и създават политическите партии, създава се парламентарен цирк, в който просто се играят роли. Контролират медии и журналисти. Колко от нашите ТВ звезди и елити бяха хванати пияни или дрогирани зад волана? Щото са безсмъртни.

Интелигенция и елит, които се издържат от мутри.

Тази мутриада се вижда ясно и в лицата на закръглените с мутренско-аеродинамична визия на знаковите ни политици, като Пеевски и Бойко. Те са витрина, отражение, проявление на дебеловратата ни действителност.

В такива общности никога не се създават модели, а нескопосано се копират такива. Имитират се. Затова по телевизията се копират директно от чужди телевизии. Елитите обичат такива слаби общества, защото лесно се контролират. С лъскави дрънкулки.

И ако разградим всичко до основни компоненти, накрая винаги стигаме до основата на всичко.
Готови на всичко за да станеш гъзар. Дори да продадеш майка си.

Пустата Гъзария.

Идеалът за бързи и лесни пари, с които да си купуваш с клинично безумие лъскави неща. Затова момичетата искат да изглеждат на тунинговани лимузини с джуки, а момчетата - на анаболни мутри с джипки.

"Гъзарията" я има на Запад също. Но не и в такава истерична, нездравословна доза. Доза, която да им движи всичко. Когато бях в Германия лъскави коли имаха само възрастните германци и.... гастарбайтерите. Довлекли този източен синдром. Затова висока музика от кола няма да е на немски. А ще е на турски, румънски, руски, украински, арабски или български.

И докато страдаме всички от този синдром, колкото и да сменяме и да говорим из мрежите, следващите ще са същите.

Ето затова толкова се радвам, че срещам нормални хора. Хора, които ценят живота и се стремят да живеят по почтени модели. Един боклукджия, чистачка, медсестра, продавачка на баници, сервитьор, строителен работник, книжар, работник в офис, инженер и т.н. са далеч по-ценни и важни от хората с дебели анаболни вратове и надути устни.

Уважавам такива хора независимо от политическите им виждания. Щото в крайна сметка дозата им на гъзария почти я няма.

Дано спечелим войната с гъзарията.


България
Оценка 4.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен циониост

    10 19 Отговор
    България е Бангладеша на Европата.

    Коментиран от #3

    14:03 28.08.2025

  • 2 Хмм

    2 24 Отговор
    Боже, колко трябва да мразиш България, за да напишеш това и защо е тук, свят широк, защо точно тук се е установил!

    Коментиран от #19, #22

    14:05 28.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    17 12 Отговор
    Всички около нас си живеят живота а тук една Мафия превърна България в кочина.

    14:06 28.08.2025

  • 5 Проф. Иво Христов

    13 2 Отговор
    "80% от народонаселението страда от тежка форма на де билизъм"!

    Коментиран от #15

    14:08 28.08.2025

  • 6 неуместно сравнение

    8 0 Отговор
    В Тайланд се издават смъртни присъди за наркоразпространение.

    14:08 28.08.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Така са русофилските територии.

    14:09 28.08.2025

  • 8 мааалииии

    0 0 Отговор
    Герге, ше откачиш , бе ... 🤭

    14:11 28.08.2025

  • 9 Вече 6 месеца територията няма

    5 0 Отговор
    US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    Коментиран от #12

    14:11 28.08.2025

  • 10 койдазнай

    7 2 Отговор
    За да се превърнем в ""Швейцария на Балканите" трябва да имаме възпитанието, културата и образованието на швейцарците, Трябва да спазваме реда и чистотата. Така че, докато не се оправи паркирането, "санирането" и чистотата в България, ще ставаме все по-бедни и жалки. Просто така е по-лесно и така сме свикнали.

    Коментиран от #13

    14:12 28.08.2025

  • 11 Чалга поколението от 90-те

    9 0 Отговор
    Вие какво очаквате?

    14:13 28.08.2025

  • 12 честен циониост

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Вече 6 месеца територията няма":

    Аз и за руския посланик не съм чувал вече никаква вест. Да не се е изнесла Элюша без да е казала пока - пока?

    14:14 28.08.2025

  • 13 честен циониост

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Почавайте да раните вожда само с швейцарски шоколади тогава. Белким заприличате на швейцарци..

    14:16 28.08.2025

  • 14 Тов. Членин

    4 3 Отговор
    Не бъдете толкова критични , защото нито един от вас не емигрира в России ... Уважавайте си "територията" .. 🤫

    14:18 28.08.2025

  • 15 мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Проф. Иво Христов":

    И като се има предвид , че "българите сме за русия" , какво излиза ?

    14:20 28.08.2025

  • 16 Инж1

    5 1 Отговор
    В основата на "гъзарията" е т.нар. "Преход" по модела на КГБ/ДС.
    В Чехия и Полша например "гъзарията" е на много по-ниско ниво. Но там извършиха декомунизация!?!?!?!?

    14:20 28.08.2025

  • 17 Търновец

    2 0 Отговор
    На днешна дата преди време един гъ-ар от Сирия караш нелегални мигранти уби двама полицаи. Как постъпват много страни с такива убийци?

    14:20 28.08.2025

  • 18 Софийски селянин,

    3 2 Отговор
    Гъзарията е синдром на тотално деградиралото общество и слаба власт,и най вече липса на морални християнски ценности..!!
    Има една бивша съветска република Беларус с президент Александър Лукашенко,бил съм там няколко пъти.
    Ей такава простащина като тук няма и не видях!!
    Защото има закони ред и правила!!
    Но всичко зависи от самите хора,те не са диви балканци а истински православен народ без чалга и кючеци!!

    14:22 28.08.2025

  • 19 Кит

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Къде видя омраза към България в това писание? Обвиненията са фокусирани върху едно зло - убиващата гъзария!
    Диагнозите, с едно изключение, са много точни. И се коментират с болка за родината ни, духът на текста е откровено патриотичен.
    Единственото ми възражение е към коментара за майката на загиналото детенце, което убиха престъпниците-собственици на бизнеса с парасейлинга в Несебър. Нормално е едно дете на тази възраст да пожелае да лети, макар и за малко. Нормално е родителите да откликнат на това желание, истината е, че при пълна изправност на аксесоарите за летене и подходящи атмосферни условия атракцията е напълно безопасна. И майката е вярвала именно в добросъвестността на хората от атракциона, тя се подразбира, това е държавно лицензиран бизнес.
    Да се обвинява майката за инцидента е проява на безсърдечна жестокост към драмата й!
    Нека не забравяме - до края на живота си тази женица все себе си ще обвинява за смъртта на любимото детенце...Съдба, която не пожелавам на никого!
    Нека поне ние я пожалим!

    14:27 28.08.2025

  • 20 Винкело

    1 0 Отговор
    Чалга-поколението вече се плоди.

    14:30 28.08.2025

  • 21 Глупости

    1 0 Отговор
    В Тайланд има много транссексуални, тук са само 240, какъв Тайланд, какви 5 лв....
    Швейцария също не можем да станем, те имат злато, нашето го копаят за жълти стотинки и ги изнасят, благодарение на горе споменатите...

    14:33 28.08.2025

  • 22 Макето

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Изобщо не ме учудвате с посредствения си коментар. Типично по български. И, не споменавайте с Вашата …. уста името на Бог, моля Ви!

    14:33 28.08.2025

  • 23 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Ще стигнете до 610 000 бг глупака, ама по трудния начин.

    14:34 28.08.2025