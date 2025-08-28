Дахер Фарид Дахер: Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има един голям проблем по нашите географски ширини. Сериозен. Може би най-сериозният. От който произтича всичко останало. Казва се "Гъзария".

Гъзарията е тежко психологическо състояние, което нарушава когнитивните способности, изостря агресията, простотията и примитивните животински нагони на населението.

Това коментира във "Фейсбук" Дахер Фарид Дахер.

Полицейски татин и мамин дришльо гази с АТВ цяло семейство. Причината? Гъзария. Вижте, карам АТВ с висока скорост и съм безсмъртен.

Мургав келеш кара със 170 км в час и се забива като такфирист в кули близнаци, с две мадами до него, и убива на място сириец. Който всъщност го познавам и беше наел наш гараж преди време.

Причината за трагедията? Гъзария. Вижте каква кола кара, бате, безсмъртен съм.

Дете пада от планер и загива. Съжалявам да го кажа, но коя майка качва 8-годишния си син, при условие, че всеки знае колко се спазват правила и норми по тези земи? Причината? Няма нужда да го повтарям.

Помните ли как загина Милен Цветков? От нашмъркано депутатско леке, наследил гъзарията от баща му.

Гъзарията е състояние, което изкривява гънките на цялото ни общество, променя средата до такава степен, че все повече хора се заразяват и биват завлечени от този синдром. Обществото започва да генерира все повече "гъзета".

"Локалите" са същински пример за гъзета. Копират моделите на по-големите заразени, които ние наричаме "мутри". Мутрите също са продукт на синдрома "Гъзария". Искат да станат богати по възможно най-лесния начин.

Основният идеал на "Гъзарията" е показност. Възможно най-лъскавата кола, най-лъскавите дрехи, апартаменти, прически, ваканции. Щастието на тези хора се съдържа единствено в материалното, в нищо друго.

Липсва каквато и да е друга парадигма. Целият им живот се крепи в желанието да имат скъпа движеща се ламарина, вадещ очите кич, примитивна сексуалност и имидж в инстаграм. Ходят в солариуми и си набиват химии единствено поради тази причина. ГЪЗАРИЯ.

Не за да постигат спортни успехи, да носят медали на страната си или да създават модели, а за да изглеждат "страшни", недосегаеми. Успехът се изразява единствено в цената на ламарината и лятната почивка.

Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата.

Най-богатите хора са наркотрафиканти. Цялата схема ни е пределно ясна. Разнасят и разпределят наркотици, развиват общност от проститутки, които им разнасят стоката, спят с ключови фигури, а след това перат парите с места, наречени "Бързи кредити" или хазартни заведения. Около нас вече има много повече "Бързи Кредити" и Хазартни зали, отколкото хранителни магазини, а да не говорим за книжарници.

Знам го, щото живея в един блок с такива.

Всички са изрезани от една и съща щампа. С празен поглед и беден речник. Шефовете се движат с квадратни джипки Мерцедес, а двайсет-годишната му наложница се разкарва с лъскав бял или червен Мерцедес. Огледайте се наоколо, всеки ден ще ги видите из София. Разнасят наркотици, а после се гъзарят в лъскави заведения.

Тези хора генерират огромни суми, облагодетелствани от войните наоколо, тъй като всяка война се нуждае от стимулиращи вещества за войниците. Инак тези момчета няма да издържат и 5 Мин на военния фронт. А и от нуждите на деградиращ нашмъркан световен елит.

После изпират парите, отварят финансови структури, костюмират се. Купуват политици, шефове на полицията, прокурори. Те контролират и създават политическите партии, създава се парламентарен цирк, в който просто се играят роли. Контролират медии и журналисти. Колко от нашите ТВ звезди и елити бяха хванати пияни или дрогирани зад волана? Щото са безсмъртни.

Интелигенция и елит, които се издържат от мутри.

Тази мутриада се вижда ясно и в лицата на закръглените с мутренско-аеродинамична визия на знаковите ни политици, като Пеевски и Бойко. Те са витрина, отражение, проявление на дебеловратата ни действителност.

В такива общности никога не се създават модели, а нескопосано се копират такива. Имитират се. Затова по телевизията се копират директно от чужди телевизии. Елитите обичат такива слаби общества, защото лесно се контролират. С лъскави дрънкулки.

И ако разградим всичко до основни компоненти, накрая винаги стигаме до основата на всичко.

Готови на всичко за да станеш гъзар. Дори да продадеш майка си.

Пустата Гъзария.

Идеалът за бързи и лесни пари, с които да си купуваш с клинично безумие лъскави неща. Затова момичетата искат да изглеждат на тунинговани лимузини с джуки, а момчетата - на анаболни мутри с джипки.

"Гъзарията" я има на Запад също. Но не и в такава истерична, нездравословна доза. Доза, която да им движи всичко. Когато бях в Германия лъскави коли имаха само възрастните германци и.... гастарбайтерите. Довлекли този източен синдром. Затова висока музика от кола няма да е на немски. А ще е на турски, румънски, руски, украински, арабски или български.

И докато страдаме всички от този синдром, колкото и да сменяме и да говорим из мрежите, следващите ще са същите.

Ето затова толкова се радвам, че срещам нормални хора. Хора, които ценят живота и се стремят да живеят по почтени модели. Един боклукджия, чистачка, медсестра, продавачка на баници, сервитьор, строителен работник, книжар, работник в офис, инженер и т.н. са далеч по-ценни и важни от хората с дебели анаболни вратове и надути устни.

Уважавам такива хора независимо от политическите им виждания. Щото в крайна сметка дозата им на гъзария почти я няма.

Дано спечелим войната с гъзарията.