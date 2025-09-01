Новини
Мнения »
Страничен ефект от митата: сплотява ли Тръмп БРИКС

1 Септември, 2025 08:01 762 11

  • брикс-
  • русия-
  • китай-
  • индия-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • шанхайска организация за сътрудничество

БРИКС е все по-фрагментиран съюз - колкото повече се разширява, толкова повече се увеличават различните национални интереси на участниците, което може допълнително да ограничи амбициите на блока

Страничен ефект от митата: сплотява ли Тръмп БРИКС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Митата на Тръмп за страните от БРИКС надхвърлят тези за много други страни по света. Индия, Китай и Русия реагират сега с ключова среща на върха в Тянцзин. Тласка ли Тръмп най-големите си съперници към по-тесен съюз?

Доналд Тръмп е обвиняван, че неволно сближава държавите от БРИКС като им налага по-високи мита, отколкото на другите държави. Най-големият член на БРИКС Китай продължава да не е постигнал сделка с администрацията на Тръмп и очаква трицифрено число мита. На Бразилия и Индия вече бяха наложени мита от 50%, като половината от бремето за Индия е заради това, че страната купува руски петрол. На ЮАР бяха наложени мита от 30%, а дори по-новите членове на организацията като Египет получават по-високи мита в следствие на членството си в БРИКС.

Тръмп многократно предупреди, че ще наложи по-тежки мита на държавите, които той асоциира с “антиамерикански политики”, както той ги нарича. Това определено е препратка към опита на БРИКС да разклати американската глобална доминация.

Стратегическа небрежност?

Бившият търговски представител от Индия Аджай Сривастава не смята, че страните от БРИКС са заплашени от наказателните мита на Тръмп. По думите му действията на американския президент им дават “обща мотивация да спрат да разчитат на САЩ”, дори и приоритетите на всяка от държавите да са различни.

Тези допълнителни мита предизвикаха общо недоволство сред членовете на БРИКС, които сега разширяват двустранните търговски споразумения в национални валути, за да намалят зависимостта си от американския долар. Централните банки на страните-членки на икономическия съюз също увеличиха покупките на злато, което е още един сигнал за желанието им да се откажат от долара.

Тръмп заяви, че “БРИКС е мъртъв”. Критици обаче го обвиняват в “стратегическа небрежност” заради потенциалното обединение, към което американският президент подтиква блока.

Си, Моди и Путин се срещат в Китай

Поредното проявление на нарастващата солидарност между членовете на БРИКС сега те демонстрират на започващата тази неделя среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин, Китай. В работата на форума участват Владимир Путин и Нарендра Моди - заедно с лидери от около 20 други страни от Глобалния юг. Това е първото посещение на Моди в Китай от седем години насам.

Преди срещата на върха Кремъл настоя Китай, Русия и Индия да проведат първите си тристранни преговори от шест години насам, като стъпка за укрепване на ядрото на алианса БРИКС.

Възможно ли е реално сближаване между Индия и Китай?

Митата на Тръмп подтикнаха Делхи да подсили икономическото си сътрудничество с Китай - възобновени бяха директните полети между двете държави, олекотени бяха визовите режими и бяха подновени търговските преговори. Двете държави проведоха и разговори за разрешаване на диспутите си по границата.

Остават обаче подозренията, че отношенията между Индия и Китай няма да се подобрят значително въпреки това привидно сближаване. Шилан Шах - икономист от лондонския институт Capital Economics, обръща внимание на добрите връзки между Китай и основният враг на Индия - Пакистан, като причина Делхи да продължи да е предпазлив по отношение на Пекин. Освен това “напливът на евтини китайски вносни стоки подкопава усилията на Индия да укрепи местната си промишленост”, пише Шах в свое изследване.

Недоверието на Индия към Китай и дългогодишните ѝ връзки с Вашингтон могат да навредят на амбициите за напредък на проекта БРИКС. Индия все още разчита в голяма степен на американския пазар и технологии, като износът за САЩ възлиза на 77,5 млрд. долара през 2024 г., в сравнение с много по-ниския износ за Русия и Китай.

Задълбочаване на отношенията с Китай

Бразилия също се опита да стимулира двустранната търговия с Китай, своя най-голям търговски партньор, по време на телефонен разговор по-рано този месец между Си и бразилския президент Лула да Силва. Китай е пазар за 26% от износа на Бразилия – двойно повече от САЩ.

Фактът, че Путин и Си се появиха един до друг на парада за 9 май в Русия също подчерта задълбочаващото се сътрудничество между Москва и Пекин. Според Кремъл повече от 90% от двустранната търговия между Русия и Китай се осъществява в юани и рубли.

Южна Африка, от своя страна, остава непоколебима в ангажиментите си към БРИКС - въпреки натиска от страна на Тръмп. “Южноафриканското правителство не е склонно да се откаже от ангажиментите си към БРИКС, особено по отношение на реформата на глобалното управление, технологиите, селското стопанство, академичните обмени и двустранната търговия”, заяви Сануша Наиду, старши научен сътрудник в Института за глобален диалог в Южна Африка.

Как ще върви БРИКС напред

БРИКС е все по-фрагментиран съюз - колкото повече се разширява, толкова повече се увеличават различните национални интереси на участниците, което може допълнително да ограничи амбициите на блока. БРИКС изглежда и все по-авторитарен. Сривастава вижда БРИКС като "по-малко свързан в перфектно единство съюз и повече като прагматично сътрудничество в търговията, финансите и веригите за доставки”.

Интересното е, че търговията в рамките на БРИКС е обект на повече бариери, отколкото съществуват между страните от Северното полукълбо, показва проучване на Boston Consulting Group (BCG). То идентифицира бъдещи признаци за нарастване на търговското сътрудничество в рамките на БРИКС, включително отмяна на антидъмпинговите и други търговски ограничения, стъпки към сключване на споразумение за свободна търговия в рамките на БРИКС, единодушна подкрепа за реформи в Световната търговска организация и повече чуждестранни инвестиции в страните от БРИКС.

Тези амбиции едва ли ще станат факт веднага, но търговията в рамките на БРИКС ще се превърне в приоритет, смята Михаела Папа от Центъра за международни отношения. Руското предложение за обща валута за БРИКС, която да се изправи срещу американския долар на световната финансова сцена, засега е на изчакване. По-скоро търговията ще продължи през мозайка от припокриващи се мрежи. “Това няма да детронира долара, но ще разклати монопола му”, казва Сривастава.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
