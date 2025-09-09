Новини
Народно недоволство! 60 процента от европейците искат оставката на Урсула фон дер Лайен
  Тема: Войната на митата

Народно недоволство! 60 процента от европейците искат оставката на Урсула фон дер Лайен

9 Септември, 2025 21:18 1 153 57

Голяма част от критиките произтичат от търговското споразумение между ЕС и САЩ, финализирано това лято

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Малко мнозинство от гражданите на ЕС смятат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да подаде оставка, показва проучване, цитирано от "Политико".

На въпроса за бъдещето на Фон дер Лайен, 39% са заявили, че са "много благосклонни" към оставката ѝ, 21% са "донякъде благосклонни" и само 8% са "много против".

Голяма част от критиките произтичат от търговското споразумение между ЕС и САЩ, финализирано това лято.

Сделката дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 30% мита върху европейския износ, ако не бъде постигнато споразумение. Въпреки че окончателният компромис ограничи митата до 15% - далеч под заплахата на Тръмп, но все пак много по-високо от предишната средна стойност от 1,47% - резултатът разочарова много европейци.

Според проучването, 52% от анкетираните са заявили, че се чувстват "унизени" от сделката, като това чувство е особено силно във Франция (65%) и Испания (56%).

Три четвърти смятат, че Фон дер Лайен не е успяла да защити европейските интереси, докато само 19% ѝ дават положителна оценка. Други 77% казват, че търговското споразумение е от полза предимно за американската икономика, а 42% смятат, че европейските компании ще бъдат най-силно засегнати.

Проучването на Eurobazooka е проведено от Cluster17 между края на август и началото на септември в пет големи страни от ЕС - Франция, Испания, Италия, Германия и Полша - представляващи повече от 60% от населението на ЕС. В анкетата са анкетирани около 1000 души във всяка страна.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 23 Отговор
    и аз я искам/бих предпочел нещо от сорта на Тачър дето фалира и разпадна наСЕСЕСЕЕЕЕЕРЕЕЕТО

    Коментиран от #51

    21:20 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🌈🌈🌈

    36 3 Отговор
    Урсула е акушерка и министър на войната била.

    21:20 09.09.2025

  • 4 Да , ама

    34 0 Отговор
    Говедото си е говедо.

    21:20 09.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да направят и проучване

    36 2 Отговор
    колко харесват тиквата и хорицата му

    21:21 09.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    28 2 Отговор
    И НИЕ!И БОЙ И ДЖИЛЯЗКО СЪЩО!

    21:21 09.09.2025

  • 8 Гост

    26 0 Отговор
    Само? Да, бе!

    21:21 09.09.2025

  • 9 Опа

    20 10 Отговор
    Да са мислили като са гласували. Важното е , че дава пари за оръжия за ЕС и Украйна.

    Коментиран от #15, #23

    21:22 09.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Повече са

    27 1 Отговор
    Кога са ни питали, ВЕ.

    21:22 09.09.2025

  • 12 Час по скоро

    40 1 Отговор
    Това недоразумение трябва да освободи поста си. Всички потъваме без руските енергоизточници. Украйна е загубена, чака я разпарчетосване. Най големите икономики в ЕС, са от месеци и години в рецесия. Какво повече да се случи, че да се махне това неадекватно бабе. ЕС отива към разпад!

    21:23 09.09.2025

  • 13 Моля

    36 0 Отговор
    99 процента.тая кифла трябва да бъде съдена

    21:24 09.09.2025

  • 14 КВИ 60%

    31 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА Я ДИША ТАЯ ОТ-ВРАТня...........120%

    21:24 09.09.2025

  • 15 Неее

    30 0 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    За нея никой не е гласувал. Никога не е имало избор за тази длъжност Тя е инсталирана.

    21:25 09.09.2025

  • 16 Турбо

    26 1 Отговор
    Гласят Макрон да замести Урсула,от трън та на глог,че на по висок.

    21:25 09.09.2025

  • 17 кой ви пише стаията бре либерални подлог

    17 3 Отговор
    ЗАГЛАВИЕ Народно недоволство! 60 процента от европейците искат оставката на Урсула фон дер Лайен

    Малко мнозинство от гражданите на ЕС смятат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да подаде оставка, показва проучване, цитирано от "Политико"

    21:25 09.09.2025

  • 18 Ами

    18 0 Отговор
    Тия в ЕК не са там да защитават интересите на гражданите, а интетерсите на компаниите.
    Всъщност ги интересуват само комисионите.

    21:26 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Джавелин

    1 21 Отговор
    Българското оръжие е качествено и затова се търси в Украйна. Военната ни индустрия се е увеличила 4 пъти от началото на войната и ще продължава да се увеличава с изграждането на ново заводи.

    21:26 09.09.2025

  • 21 Някой

    15 0 Отговор
    А, сетиха се. Тв направи сума ти поразии, дето вече не могат да се оправят. Да я оставят на власт да потъне с кораба.

    21:27 09.09.2025

  • 22 от една порода са

    16 0 Отговор
    А това чудо заедно с боко и шиши трябва да са изпратени на Марс !

    21:27 09.09.2025

  • 23 ами не точно

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    Част от огромната и наглост е, че никой не е гласувал за нея. Тя е назначена от някой си на тази позиция. Същевременно всички държави членки на ЕС подписват документ, че европейското законодателство е над националното. С други думи, управляват ни неизбрани от никого поставени лица на дълбоката държава и налагат техните закони над националните. Да живее демокрацията....

    Коментиран от #45

    21:28 09.09.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    Ето това е ДЕМОхРАЦИЯТА-
    шепа назначенци управляват след избори с които не са избирани❗
    Народите не ги искат, ама не се интересуват❗

    21:29 09.09.2025

  • 25 Бивш чистач

    9 1 Отговор
    Сметката от митата ще я платят американските граждани.

    21:29 09.09.2025

  • 26 Ами

    9 0 Отговор
    само тука ,подлогите като Джуджи, М.А.Ц.Е.Т.О. и буци/Буда си я искат фонлайнар...

    21:30 09.09.2025

  • 27 минувач

    8 1 Отговор
    Тая гад да си заминава немедлено ! Има деца и внуци , да си ги дундурка и да не ни разваля настроението с физиономията си по медиите !

    21:30 09.09.2025

  • 28 Роко

    9 2 Отговор
    Та тази е само поставено лице ,като всички останали .Умеят да лъжат без да им личи ,и да четат на глас ,без да стичат.И да я сменят ,ще сложат същия , с друг образ.

    21:30 09.09.2025

  • 29 Ха-ха-ха, знаем ги "Политико"

    11 8 Отговор
    100% тов фейк е това "проучване"...

    Урсула е терминатора срещу русофилията. ☝️😂

    21:32 09.09.2025

  • 30 ЖЕКО

    7 5 Отговор
    ЕМИ НИКОИ НЕ ИСКА ДА Е РОБ НА АМЕРИКА НО ТАЗИ ЛЕЛКА ДОТАМ НИ ДОКАРА РОБСКА ЕВРОПА МАКАР ЧЕ ФАКТИ И ТЕ СКОРО ЩЕ ГО ПРИЗНАЯТ

    21:32 09.09.2025

  • 31 Хм...

    10 8 Отговор
    Тая пaчa има 8% одобрение, това разбрах аз от статията. Подобен е процента на мИкрончето, стармър е една идея по добре, мерц също се сурка към едноцифрен процент одобрение. И тия са се юрнали да воюват с руснаците?!?
    Дъно!!!

    21:32 09.09.2025

  • 32 Факт

    7 0 Отговор
    Нормално, тя работи само за Украйна!

    21:33 09.09.2025

  • 33 НИКО

    7 0 Отговор
    ТОВА Е САМО ЛИЦЕТО НА УРСУЛА СМЪРТА А НЕИНИТЕ ГОСПОДАРИ СА РОКФЕЛЕРИ ,РОТШИЛДИ СОРОСИ

    21:34 09.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 604

    10 1 Отговор
    щом стъкмистите пишат 60% смята за ко иде реч....

    21:35 09.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фрау фон SS – Урсуланка

    6 0 Отговор
    А, що тъЙ тез хора ⁉️
    Аз им дадох вЪксини....а те....
    неблагодарници !

    21:36 09.09.2025

  • 38 Копейките

    2 6 Отговор
    Нали си знаете?Средният

    Коментиран от #42, #48

    21:37 09.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гилотин

    6 2 Отговор
    Нека още обедняване и безработица и ще се повиши процента. Тази подкупна вещица обеднява Европа.

    21:37 09.09.2025

  • 41 ЕС съвсем изтърва козите

    5 2 Отговор
    и те налазиха навсякъде из евроинституциите и започнаха да блеят.
    Как не се намери барем един мъж да сложат там?
    Толкова ли няма?
    Прилошава ми от тази като я гледам по всички новини и телевизии…

    21:38 09.09.2025

  • 42 Бе те са свикнали да обслужват

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Копейките":

    кадировчетата наведени силно напред, ти ще ги стреснеш.
    Ми че те са голубчик до голубчика крепостните! 🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    21:39 09.09.2025

  • 43 Какви търговски споразумения бе?

    7 0 Отговор
    Хората в ЕС не могат да дишат тая, за всичките и безумия които надроби на Европа, а вие ни облъчвате с някакви 60% и хитрувате.

    21:39 09.09.2025

  • 44 Ъъъъъъъъъ

    3 3 Отговор
    Не мрънкайте, а се радвайте. Урсула и Кая са нашите хора. Критично некомпетентни, но пък работят за нас. Оставете ги да довършат започнатото.🤣

    21:39 09.09.2025

  • 45 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "ами не точно":

    И НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ СА НЕЛЕГИТИМНИ,НО НИ ПОТАПЯТ СЪС ЗАМАХ

    21:40 09.09.2025

  • 46 Ха ха ха

    1 6 Отговор
    Лошо е при Урсула...... няма ли и други копейки и русофиле решили да имигрират в пРоссия?

    21:41 09.09.2025

  • 47 1111

    6 1 Отговор
    ОСТАВКА ЗА УРСУЛА. ВРЕДНА Е ЗА ЕВРОПА.ОСТАВКА,ОСТАВКА!

    21:42 09.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Шопо

    7 1 Отговор
    ЕС беше замислен като икономически съюз за свободна търговия и свободно движение на хора, после се изроди в политически. Когато политически решения управляват икономиката тя се разпада.
    Няма пари, няма съюз.

    21:43 09.09.2025

  • 50 Немцов

    1 5 Отговор
    Немцов отдавна каза: "Путин, докато не унищожи Русия няма да напусне властта!". Голям пророк е бил този човек.

    21:43 09.09.2025

  • 51 И какво трябваше да направи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    нашата Урсула та да разпадне Рашата, преди да се разпадне ЕССРето? Имаш ли идея?

    Коментиран от #54

    21:44 09.09.2025

  • 52 съдебен заседател

    3 0 Отговор
    а у нас бокото и оня пъпеш с букета и целуват газат

    21:45 09.09.2025

  • 53 Те Искали

    0 0 Отговор
    Ам4и то едно е да искаш, друго е да можеш.Но в прочем те толава са и за Путин в Европа около 60%. Но това са политически маневри,когато самолета се приземява в не приемливи условия се вижда че лети така... на една страна,и точно преди да докосне пистата се изправя,"ЧАЛЪМ".

    21:46 09.09.2025

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "И какво трябваше да направи":

    да-да не стои на миндера до Султана/другото си идва отвътре , с такъв характер

    21:49 09.09.2025

  • 55 Факти, шеф ли съм ви- уволнения

    0 0 Отговор
    "60% от европейците искат оставката на Фон Дер Лайен"- гръмко заглавие, но абсолютно невярно. По-надолу в статията четем "39 % са "много благосклонни" към оставката..."- няма да се разсърдят, ако си я даде, но и не настояват.
    И сега сериозно- Урсула ще си изкара мандата до края и ще надживее Путин политически и физически.

    21:49 09.09.2025

  • 56 Хи Хи

    1 0 Отговор
    Дрътата урсулска вещица иска да ни вкара във война ! Затуй идва да гледа завода за барут, вместо да дойде за откриването на завод за потребителски нужди на хората !

    21:49 09.09.2025

  • 57 До къде стигнаха

    0 0 Отговор
    ЕНП са луди толерират убийствата на Европейски граждани от бандити и изверги!

    21:50 09.09.2025