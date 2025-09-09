Народно недоволство! 60 процента от европейците искат оставката на Урсула фон дер Лайен

Малко мнозинство от гражданите на ЕС смятат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да подаде оставка, показва проучване, цитирано от "Политико".

На въпроса за бъдещето на Фон дер Лайен, 39% са заявили, че са "много благосклонни" към оставката ѝ, 21% са "донякъде благосклонни" и само 8% са "много против".

Голяма част от критиките произтичат от търговското споразумение между ЕС и САЩ, финализирано това лято.

Сделката дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 30% мита върху европейския износ, ако не бъде постигнато споразумение. Въпреки че окончателният компромис ограничи митата до 15% - далеч под заплахата на Тръмп, но все пак много по-високо от предишната средна стойност от 1,47% - резултатът разочарова много европейци.

Според проучването, 52% от анкетираните са заявили, че се чувстват "унизени" от сделката, като това чувство е особено силно във Франция (65%) и Испания (56%).

Три четвърти смятат, че Фон дер Лайен не е успяла да защити европейските интереси, докато само 19% ѝ дават положителна оценка. Други 77% казват, че търговското споразумение е от полза предимно за американската икономика, а 42% смятат, че европейските компании ще бъдат най-силно засегнати.

Проучването на Eurobazooka е проведено от Cluster17 между края на август и началото на септември в пет големи страни от ЕС - Франция, Испания, Италия, Германия и Полша - представляващи повече от 60% от населението на ЕС. В анкетата са анкетирани около 1000 души във всяка страна.