Народно недоволство! 60 процента от европейците искат оставката на Урсула фон дер Лайен

Малко мнозинство от гражданите на ЕС смятат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да подаде оставка, показва проучване, цитирано от "Политико".
На въпроса за бъдещето на Фон дер Лайен, 39% са заявили, че са "много благосклонни" към оставката ѝ, 21% са "донякъде благосклонни" и само 8% са "много против".
Голяма част от критиките произтичат от търговското споразумение между ЕС и САЩ, финализирано това лято.
Сделката дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 30% мита върху европейския износ, ако не бъде постигнато споразумение. Въпреки че окончателният компромис ограничи митата до 15% - далеч под заплахата на Тръмп, но все пак много по-високо от предишната средна стойност от 1,47% - резултатът разочарова много европейци.
Според проучването, 52% от анкетираните са заявили, че се чувстват "унизени" от сделката, като това чувство е особено силно във Франция (65%) и Испания (56%).
Три четвърти смятат, че Фон дер Лайен не е успяла да защити европейските интереси, докато само 19% ѝ дават положителна оценка. Други 77% казват, че търговското споразумение е от полза предимно за американската икономика, а 42% смятат, че европейските компании ще бъдат най-силно засегнати.
Проучването на Eurobazooka е проведено от Cluster17 между края на август и началото на септември в пет големи страни от ЕС - Франция, Испания, Италия, Германия и Полша - представляващи повече от 60% от населението на ЕС. В анкетата са анкетирани около 1000 души във всяка страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #51
21:20 09.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🌈🌈🌈
21:20 09.09.2025
4 Да , ама
21:20 09.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 да направят и проучване
21:21 09.09.2025
7 Боруна Лом
21:21 09.09.2025
8 Гост
21:21 09.09.2025
9 Опа
Коментиран от #15, #23
21:22 09.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Повече са
21:22 09.09.2025
12 Час по скоро
21:23 09.09.2025
13 Моля
21:24 09.09.2025
14 КВИ 60%
21:24 09.09.2025
15 Неее
До коментар #9 от "Опа":За нея никой не е гласувал. Никога не е имало избор за тази длъжност Тя е инсталирана.
21:25 09.09.2025
16 Турбо
21:25 09.09.2025
17 кой ви пише стаията бре либерални подлог
Малко мнозинство от гражданите на ЕС смятат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да подаде оставка, показва проучване, цитирано от "Политико"
21:25 09.09.2025
18 Ами
Всъщност ги интересуват само комисионите.
21:26 09.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Джавелин
21:26 09.09.2025
21 Някой
21:27 09.09.2025
22 от една порода са
21:27 09.09.2025
23 ами не точно
До коментар #9 от "Опа":Част от огромната и наглост е, че никой не е гласувал за нея. Тя е назначена от някой си на тази позиция. Същевременно всички държави членки на ЕС подписват документ, че европейското законодателство е над националното. С други думи, управляват ни неизбрани от никого поставени лица на дълбоката държава и налагат техните закони над националните. Да живее демокрацията....
Коментиран от #45
21:28 09.09.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
шепа назначенци управляват след избори с които не са избирани❗
Народите не ги искат, ама не се интересуват❗
21:29 09.09.2025
25 Бивш чистач
21:29 09.09.2025
26 Ами
21:30 09.09.2025
27 минувач
21:30 09.09.2025
28 Роко
21:30 09.09.2025
29 Ха-ха-ха, знаем ги "Политико"
Урсула е терминатора срещу русофилията. ☝️😂
21:32 09.09.2025
30 ЖЕКО
21:32 09.09.2025
31 Хм...
Дъно!!!
21:32 09.09.2025
32 Факт
21:33 09.09.2025
33 НИКО
21:34 09.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 604
21:35 09.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фрау фон SS – Урсуланка
Аз им дадох вЪксини....а те....
неблагодарници !
21:36 09.09.2025
38 Копейките
Коментиран от #42, #48
21:37 09.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гилотин
21:37 09.09.2025
41 ЕС съвсем изтърва козите
Как не се намери барем един мъж да сложат там?
Толкова ли няма?
Прилошава ми от тази като я гледам по всички новини и телевизии…
21:38 09.09.2025
42 Бе те са свикнали да обслужват
До коментар #38 от "Копейките":кадировчетата наведени силно напред, ти ще ги стреснеш.
Ми че те са голубчик до голубчика крепостните! 🤣🤣🤣🤣😂😂😂
21:39 09.09.2025
43 Какви търговски споразумения бе?
21:39 09.09.2025
44 Ъъъъъъъъъ
21:39 09.09.2025
45 Боруна Лом
До коментар #23 от "ами не точно":И НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ СА НЕЛЕГИТИМНИ,НО НИ ПОТАПЯТ СЪС ЗАМАХ
21:40 09.09.2025
46 Ха ха ха
21:41 09.09.2025
47 1111
21:42 09.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Шопо
Няма пари, няма съюз.
21:43 09.09.2025
50 Немцов
21:43 09.09.2025
51 И какво трябваше да направи
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":нашата Урсула та да разпадне Рашата, преди да се разпадне ЕССРето? Имаш ли идея?
Коментиран от #54
21:44 09.09.2025
52 съдебен заседател
21:45 09.09.2025
53 Те Искали
21:46 09.09.2025
54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #51 от "И какво трябваше да направи":да-да не стои на миндера до Султана/другото си идва отвътре , с такъв характер
21:49 09.09.2025
55 Факти, шеф ли съм ви- уволнения
И сега сериозно- Урсула ще си изкара мандата до края и ще надживее Путин политически и физически.
21:49 09.09.2025
56 Хи Хи
21:49 09.09.2025
57 До къде стигнаха
21:50 09.09.2025