Чистка в Кремъл! Путин пак започна с уволненията

Владимир Путин реши да премахне две управления от президентската администрация в Кремъл.
Става дума за ведомството за междурегионални и културни връзки с чужди държави, както и за структурата за трансгранично сътрудничество, посочи ТАСС.
Със същия указ той реши да създаде управление за стратегическо партньорство и сътрудничество.
На ръководителя на президентската администрация Антон Вайно е възложено в рамките на три месеца да подготви съответните предложения и да проведе организационно-кадрови мерки.
Двете премахнати управления се ръководят от заместник-ръководителя на администрацията на президента Дмитрий Козак.
Източници на "Ведомости" го сочеха един от кандидатите за поста на пълномощен представител на президента в Северозападния федерален окръг (СЗФО).
В момента тази длъжност се заема от Александър Гуцан.
