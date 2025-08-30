Чистка в Кремъл! Путин пак започна с уволненията

Владимир Путин реши да премахне две управления от президентската администрация в Кремъл.

Става дума за ведомството за междурегионални и културни връзки с чужди държави, както и за структурата за трансгранично сътрудничество, посочи ТАСС.

Със същия указ той реши да създаде управление за стратегическо партньорство и сътрудничество.

На ръководителя на президентската администрация Антон Вайно е възложено в рамките на три месеца да подготви съответните предложения и да проведе организационно-кадрови мерки.

Двете премахнати управления се ръководят от заместник-ръководителя на администрацията на президента Дмитрий Козак.

Източници на "Ведомости" го сочеха един от кандидатите за поста на пълномощен представител на президента в Северозападния федерален окръг (СЗФО).

В момента тази длъжност се заема от Александър Гуцан.