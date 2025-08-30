Новини
Чистка в Кремъл! Путин пак започна с уволненията

30 Август, 2025 14:15 779 32

На ръководителя на президентската администрация Антон Вайно е възложено в рамките на три месеца да подготви съответните предложения и да проведе организационно-кадрови мерки

Чистка в Кремъл! Путин пак започна с уволненията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Владимир Путин реши да премахне две управления от президентската администрация в Кремъл.

Става дума за ведомството за междурегионални и културни връзки с чужди държави, както и за структурата за трансгранично сътрудничество, посочи ТАСС.

Със същия указ той реши да създаде управление за стратегическо партньорство и сътрудничество.

На ръководителя на президентската администрация Антон Вайно е възложено в рамките на три месеца да подготви съответните предложения и да проведе организационно-кадрови мерки.

Двете премахнати управления се ръководят от заместник-ръководителя на администрацията на президента Дмитрий Козак.

Източници на "Ведомости" го сочеха един от кандидатите за поста на пълномощен представител на президента в Северозападния федерален окръг (СЗФО).

В момента тази длъжност се заема от Александър Гуцан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    11 17 Отговор
    България трябваше да стане руска губерния!
    Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
    така както изпраща като пушечно месо другите поробени народи
    и така сбърканото племе щеше да изчезне завинаги от Земята!

    Коментиран от #7, #9

    14:17 30.08.2025

  • 2 Браво на

    13 9 Отговор
    Путин.

    14:17 30.08.2025

  • 3 ШЕФА

    14 4 Отговор
    Правилно,в Сибир има мнооого вакантни места за крадци,предатели,некадърници и тн.

    Коментиран от #14

    14:17 30.08.2025

  • 4 Европеец

    13 4 Отговор
    Негово право е..... Заглавието ми се струва малко пропагандно ....

    14:18 30.08.2025

  • 5 Като гледам

    7 6 Отговор
    Как бездарно воюват трябва да започне от себе си.

    14:18 30.08.2025

  • 6 путин

    8 4 Отговор
    денгите свършват, ще се уволняваме

    14:18 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    8 5 Отговор
    така и трябва.две десетилетия не може да почисти държавата от проникналата агентура на запада по времето на горбачов и елцин.

    Коментиран от #31

    14:19 30.08.2025

  • 9 Константин Иречек

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    "Хубава територия, жалко , че е населена"!

    Коментиран от #25

    14:20 30.08.2025

  • 10 1234

    5 2 Отговор
    Тоя ще ги научи тия да спят с парашути. хаха

    14:21 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уилям Херингтън герой СВО

    5 2 Отговор
    Путин започна новата чистка – сега Кремъл е цирк от пионки с папионки, които скачат от прозорците, падат по стълбите, пият отровен чай и се опитват да запазят сериозно изражение. Ако си мислите, че това е реалност – не, това е само новото шоу „Как да оцелееш като марионетка“.

    14:23 30.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БОСА

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "ШЕФА":

    Трябва да закарам целия предателски русофилски свят, начело с Костя, Малинката и Гумен Решетников

    Коментиран от #16

    14:24 30.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЛИЛИ

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "БОСА":

    ЕДИН ПЪТ БОС ПОСЛЕ ЦЯЛ ЖИВОТ ПРОСЯК

    14:26 30.08.2025

  • 17 Величко

    1 3 Отговор
    Оххх ... , досадници ! Колко пъти писахте , че Путин е умрял ? ! Последно , жив ли е ? ! Явно много ви е страх от Бог дедя Вова ... ! Бръщолевите като пиян поп ...

    14:27 30.08.2025

  • 18 Метод на сплашване

    0 1 Отговор
    Означана,че нещага не вървят добре и психопата иска да спре в зародиш надигащото се недоволство от войнага. Един луд убива Русия пред очите на света. Който не го разбира е роб,роден роб

    14:28 30.08.2025

  • 19 Малкият ловец

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "НИКО":

    Аз мога и да ги стрелям. И патроните сам ще си купя с голямо удоволствие...

    Коментиран от #24

    14:28 30.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЛИЛИ

    3 1 Отговор
    НЮЗ БГ НАИ СОРОСКАТА АГЕНЦИЯ

    14:29 30.08.2025

  • 22 Метод на сплашване

    1 2 Отговор
    Означава,че нещата за Путин не вървят добре и психопата иска да спре в зародиш надигащото се недоволство от войната. Един луд убива Русия пред очите на света. Който не го разбира е роб,роден роб

    14:30 30.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НИКО

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Малкият ловец":

    ПО МАЛКО СОРОСИ ПО МАЛКО ПРОБЛЕМИ В ДЪРЖАВАТА

    Коментиран от #30

    14:31 30.08.2025

  • 25 язе

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Константин Иречек":

    Още по-жалко е , все още ви има ....

    14:31 30.08.2025

  • 26 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Отлична новина от Лвов!

    Застрелян е един от главните бандеровци на Украйна - Андрей Парубий!

    14:32 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Сички подобни звена че бъдат фърлени у казана,каза путилифонът баце Пунгю! На техно место че се направи комитет по връзките с ритоално и старателно подкастрени чемшири и туй то!

    14:32 30.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 По-марко путинофили

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "НИКО":

    Повече мир за света

    14:32 30.08.2025

  • 31 Взе приза пич!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "дядото":

    Тъпотата на деня,браво!
    Добър си! Огромна обременена фангазия

    14:34 30.08.2025

  • 32 Путин ясно каза:

    0 0 Отговор
    " Всичката русня ще отиде в РАЯ"!

    14:35 30.08.2025

