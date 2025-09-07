Елена Гунчева- Гривова: Когато нямаш връзка с планетата- майка

Забележимо е, че много хора губят представа за реалността и живеят в някакви свои си светове, нямащи нищо общо с това, което се случва. Ето например един Зеленски. Изтървал е положението отдавна и кротко си пасе по тучните зелени пасбища отвъд границата на реалността. В света на Зеленски всички са длъжни да му дават пари и оръжия и да му казват какъв герой е. В тоя ред! Който не му дава, е руски агент! Зеленски живее с усещането, че светът се върти заради него и ако нещо стане с личността му, гравитацията ще бъде отменена. По тази причина и отказал среща в Москва за преговори за мир. Човекът, предизвикал смъртта на над милион свои сънародници, разрушение и смърт, си въобразява, че може да избира. На бойното поле нещата са ясни, само не е ясно колко още невинни украински мъже ще прати Зеленски в скотобойната, докато разбере, че краят ще бъде неизбежен. И че в края го чака съд. И вероятно смърт, защото американците мразят да губят и изхабени марионетки и слуги не са им интересни. Вместо да допуснат да бъде съден и да вземе да пее, просто ще го ликвидират и ще обвинят руснаците. А руснаците го искат жив. Жив и съвсем трезв, без субстанции, за да разбере какво е направил.
В България също има много подобни хорица без връзка с планетата-майка. Като започнем от напълно неадекватния премиер и стигнем до примерно полицай, който са го пребили като куче, а той не е успял да се защити. Българските политици си живеят в свой свят, в който ще управляват вечно, ще крадат вечно и никой никога няма да им потърси отговорност. Ще!
Трябва да се придържаме към реалността. А реалността е брутална и жестока. В реалността България е разграден двор, продаден на американци, евреи и турци. В реалността България няма боеспособна армия, а инфраструктурата е на доизживяване. В реалността българите се подготвят да бъдат обслужващ персонал, а не нация. В реалността през един гьол разстояние се води война, която Украйна губи, въпреки, че българската военна промишленост работи почти изцяло за украинците. В реалността, един ден ще ни бъде потърсена отговорност и от нас.
Засега си живейте в създадените от вас светове. Те са сапунени мехури и скоро ще се пукнат. И тогава…
1 Луганск
И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!
Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!
Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!
На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.
Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.
Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #7
11:30 07.09.2025
2 Тигрова Лъвска
Коментиран от #10, #20
11:30 07.09.2025
3 1488
Коментиран от #6
11:31 07.09.2025
4 пешо
11:33 07.09.2025
5 Пич
Първо , това е истината !
Второ - Гривова не е истинска ! Само майсторски се качи на клона , който расте !
11:33 07.09.2025
6 хъхъ
До коментар #3 от "1488":Жалко за руснаците, ако разчитат на такива агенти.
11:33 07.09.2025
7 1488
До коментар #1 от "Луганск":пий ги тез хапчета бе 0лигуфренд
11:34 07.09.2025
8 Гривата
Според тая с Гривата Левски е най-големият бандит-садист искащ да жертва народа, а онези нехранимайковци-идиоти, които са тръгнали да възстават срещу законната власт на Султана - са нацистки разбойници, които са докарали хиляди жертви сред народа.
Нали така, Гриво!
11:35 07.09.2025
9 2222
Коментиран от #17, #21
11:35 07.09.2025
10 При толкова много предатели-българофоби
До коментар #2 от "Тигрова Лъвска":За такова нещо не е ли редно да отлежава в Централния градски? Защо в България няма един осъден за предателство?
11:36 07.09.2025
11 България 🇧🇬
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
11:36 07.09.2025
12 Ха ха ха
11:36 07.09.2025
13 България 🇧🇬
Примери от историята:
- Одрински мир (1829) и събитията около 1833 г.: Русия подпомага Турция, а в резултат част от българските земи по поречието на река Тимок са дадени на Сърбия
- Санстефански договор (1878): Русия отнема от Османската империя територии като Нишко, Лесковатско, Пиротско и Вранско — населени предимно с българи — и ги предава на Сърбия
- Берлински конгрес (1878) Потвърждава тези териториални промени, въпреки протестите на българската страна
Според някои историци и анализатори, това е част от по-широка руска геополитическа стратегия за влияние на Балканите, като се подкрепят определени съюзници за сметка на българските интереси
Коментиран от #25
11:36 07.09.2025
14 България 🇧🇬
Какво се случва през 1878 г.
-Санстефанският договор (3 март 1878) Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
-Компенсация за Румъния За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
-Без съгласие от българите Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“
Военни действия и последици
- През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
- Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.
Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не чрез пр
11:39 07.09.2025
15 България 🇧🇬
Исторически контекст
- След Берлинския договор (1878), България е разделена на две части: Княжество България (васално на Османската империя) и Източна Румелия (автономна област под пряко управление на султана).
- Българският народ обаче не приема това разделение и започва активно движение за обединение.
Реакцията на Русия
- Русия не одобрява Съединението, тъй като то е извършено без нейно знание и съгласие, и в разрез с интересите ѝ на Балканите.
- Руският император Александър III е разгневен, особено от участието на княз Александър I Батенберг, който подкрепя Съединението.
- Русия отзовава своите офицери от българската армия, което поставя страната в уязвимо положение пред евентуални външни заплахи, особено от Сърбия
- Според исторически документи, Русия дори финансира политически интриги и метежи в България, целящи дестабилизация и детрониране на княза
🇧🇬 Българският отговор
- Въпреки руската опозиция, българският народ, воден от фигури като Захари Стоянов и Българския таен централен революционен комитет, успява да осъществи Съединението.
- Княз Александър I Батенберг поема риска и подкрепя акта, което му носи широка народна подкрепа, но в крайн
11:39 07.09.2025
16 България 🇧🇬
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
11:39 07.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гунпева-Гривова
11:40 07.09.2025
19 Розово пони
Та в България има едни ку чета, които винаги ще лаят по ноти и указания спуснати от Кремъл. Решението е куч етата в куч карника, на влака и в Сибир.
11:42 07.09.2025
20 Ами
До коментар #2 от "Тигрова Лъвска":Те там се въртят в адвокатските и хотелиерските среди. Там е една извратена среда на плъхове и ченгета, и военни! Все търгаши и мошеници.
11:42 07.09.2025
21 Българин
До коментар #9 от "2222":Какво общо има инфраструктурата с инвестирането във военната индустрия??? Нашата военна индустрия е създадена от
А: НАТО
Б: Украйна
В: лично от Зеленски
11:46 07.09.2025
22 България за съжаление
11:47 07.09.2025
23 Браво супер
11:49 07.09.2025
24 Факти, кВо се случва с вас !!!
политНЕкоректни ?!!!
11:51 07.09.2025
25 Българин
До коментар #13 от "България 🇧🇬":До сега никой не е успял да ми обясни, нито дори се е опитал да ми обясни, защо руският цар от немски произход ще се вълнува и ще се интересува от съдбата на български селяни в Османската империя? И също така, какво общо има Путин и болшевиките с империалистическите цели на руския цар, в следствие на които се е случило благодарение на намеса на други велики сили да се формира васално българско княжество, чиито граници далеч се различават от етническите и същевременно повечето българи остават извън него.
Та защо българите от 21ви век трябва да сме благодарни на руснаците Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Леонид Микелсон, Фаркат Ахмедов, Пьотр Авен, Александър Дзепаридзе, Михаил Фридман, Саид-Салам Гутсериев, Заркаб Илиев, Санвел Карапетян, Сюлейман Керимов, Герман Кан, Зявудин Маргомедов, Искандер Махмудов, Юрий Милнер, Александър Незис, Магдет Ракимкулов, Радик Шамиев, Айрат Шамиев, Одри Скоч, Рустем Султеев, Алишер Усманов, Виктор Векселберг, Аркадий Волож и т.н. това са все хора приближени на Путин, милиардери.
11:51 07.09.2025
26 А къде са руснаците
Забравила е да спомене руснаците в изреждането дамата . Според написаното Украйна няма право да съществува като суверенна държава и да не се защитава . Ами дайте направо да помогнем с оръжия и войски на Русия че още се моткат да довърши Украйна и да свършва всичко по "НАЙ-СПРАВЕДЛИВИЯ" начин според мнозина от коментиращите тук !!!
11:55 07.09.2025
27 Гривенчук
11:58 07.09.2025
28 Сульо
11:58 07.09.2025