Елена Гунчева- Гривова: Когато нямаш връзка с планетата- майка

7 Септември, 2025 11:27

Елена Гунчева- Гривова: Когато нямаш връзка с планетата- майка - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Забележимо е, че много хора губят представа за реалността и живеят в някакви свои си светове, нямащи нищо общо с това, което се случва. Ето например един Зеленски. Изтървал е положението отдавна и кротко си пасе по тучните зелени пасбища отвъд границата на реалността. В света на Зеленски всички са длъжни да му дават пари и оръжия и да му казват какъв герой е. В тоя ред! Който не му дава, е руски агент! Зеленски живее с усещането, че светът се върти заради него и ако нещо стане с личността му, гравитацията ще бъде отменена. По тази причина и отказал среща в Москва за преговори за мир. Човекът, предизвикал смъртта на над милион свои сънародници, разрушение и смърт, си въобразява, че може да избира. На бойното поле нещата са ясни, само не е ясно колко още невинни украински мъже ще прати Зеленски в скотобойната, докато разбере, че краят ще бъде неизбежен. И че в края го чака съд. И вероятно смърт, защото американците мразят да губят и изхабени марионетки и слуги не са им интересни. Вместо да допуснат да бъде съден и да вземе да пее, просто ще го ликвидират и ще обвинят руснаците. А руснаците го искат жив. Жив и съвсем трезв, без субстанции, за да разбере какво е направил.

В България също има много подобни хорица без връзка с планетата-майка. Като започнем от напълно неадекватния премиер и стигнем до примерно полицай, който са го пребили като куче, а той не е успял да се защити. Българските политици си живеят в свой свят, в който ще управляват вечно, ще крадат вечно и никой никога няма да им потърси отговорност. Ще!

Трябва да се придържаме към реалността. А реалността е брутална и жестока. В реалността България е разграден двор, продаден на американци, евреи и турци. В реалността България няма боеспособна армия, а инфраструктурата е на доизживяване. В реалността българите се подготвят да бъдат обслужващ персонал, а не нация. В реалността през един гьол разстояние се води война, която Украйна губи, въпреки, че българската военна промишленост работи почти изцяло за украинците. В реалността, един ден ще ни бъде потърсена отговорност и от нас.

Засега си живейте в създадените от вас светове. Те са сапунени мехури и скоро ще се пукнат. И тогава…


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луганск

    19 13 Отговор
    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #7

    11:30 07.09.2025

  • 2 Тигрова Лъвска

    13 26 Отговор
    ГуМчева-Гривова, бре, коя си ти? Посредствена пловдивска адвокатка и бивша депутатка, заплашила от трибуната на парламента депутатите с високоТОЧКОВИ руски ракети.

    Коментиран от #10, #20

    11:30 07.09.2025

  • 3 1488

    15 24 Отговор
    авторката е руски агент

    Коментиран от #6

    11:31 07.09.2025

  • 4 пешо

    22 14 Отговор
    браво много точно казано

    11:33 07.09.2025

  • 5 Пич

    12 3 Отговор
    Две неща !
    Първо , това е истината !
    Второ - Гривова не е истинска ! Само майсторски се качи на клона , който расте !

    11:33 07.09.2025

  • 6 хъхъ

    15 12 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Жалко за руснаците, ако разчитат на такива агенти.

    11:33 07.09.2025

  • 7 1488

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    пий ги тез хапчета бе 0лигуфренд

    11:34 07.09.2025

  • 8 Гривата

    11 20 Отговор
    Лае си една кучка с Грива и си мисли, че светът се върти около нея. Загрижила се за Зеленски и за украинските мъже, пък виж за руските нито дума. Излиза че Зеленски и украинците се бият и избиват сам сами.

    Според тая с Гривата Левски е най-големият бандит-садист искащ да жертва народа, а онези нехранимайковци-идиоти, които са тръгнали да възстават срещу законната власт на Султана - са нацистки разбойници, които са докарали хиляди жертви сред народа.

    Нали така, Гриво!

    11:35 07.09.2025

  • 9 2222

    10 15 Отговор
    Гунчева хем реве, че инфраструктурата ни била остаряла, хем не иска да инвестираме във военната индустрия, за да не разсърдим Масква.

    Коментиран от #17, #21

    11:35 07.09.2025

  • 10 При толкова много предатели-българофоби

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тигрова Лъвска":

    За такова нещо не е ли редно да отлежава в Централния градски? Защо в България няма един осъден за предателство?

    11:36 07.09.2025

  • 11 България 🇧🇬

    6 4 Отговор
    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    11:36 07.09.2025

  • 12 Ха ха ха

    7 13 Отговор
    Копейката написала статията дали е празнувала вчера?

    11:36 07.09.2025

  • 13 България 🇧🇬

    5 8 Отговор
    Исторически има случаи, в които Русия е съдействала за предаването на български земи на Сърбия, особено в контекста на международни договори през XIX век.

    Примери от историята:

    - Одрински мир (1829) и събитията около 1833 г.: Русия подпомага Турция, а в резултат част от българските земи по поречието на река Тимок са дадени на Сърбия
    - Санстефански договор (1878): Русия отнема от Османската империя територии като Нишко, Лесковатско, Пиротско и Вранско — населени предимно с българи — и ги предава на Сърбия
    - Берлински конгрес (1878) Потвърждава тези териториални промени, въпреки протестите на българската страна

    Според някои историци и анализатори, това е част от по-широка руска геополитическа стратегия за влияние на Балканите, като се подкрепят определени съюзници за сметка на българските интереси

    Коментиран от #25

    11:36 07.09.2025

  • 14 България 🇧🇬

    2 5 Отговор
    Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.

    Какво се случва през 1878 г.

    -Санстефанският договор (3 март 1878) Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
    -Компенсация за Румъния За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
    -Без съгласие от българите Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“

    Военни действия и последици

    - През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
    - Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.

    Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не чрез пр

    11:39 07.09.2025

  • 15 България 🇧🇬

    2 5 Отговор
    Ролята на Русия при Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. е сложна и противоречива. Макар Русия да е възприемана като освободителка на България след Освободителната война (1877–1878), при Съединението тя не подкрепя инициативата и дори се противопоставя активно на нея.

    Исторически контекст
    - След Берлинския договор (1878), България е разделена на две части: Княжество България (васално на Османската империя) и Източна Румелия (автономна област под пряко управление на султана).
    - Българският народ обаче не приема това разделение и започва активно движение за обединение.

    Реакцията на Русия
    - Русия не одобрява Съединението, тъй като то е извършено без нейно знание и съгласие, и в разрез с интересите ѝ на Балканите.
    - Руският император Александър III е разгневен, особено от участието на княз Александър I Батенберг, който подкрепя Съединението.
    - Русия отзовава своите офицери от българската армия, което поставя страната в уязвимо положение пред евентуални външни заплахи, особено от Сърбия
    - Според исторически документи, Русия дори финансира политически интриги и метежи в България, целящи дестабилизация и детрониране на княза

    🇧🇬 Българският отговор
    - Въпреки руската опозиция, българският народ, воден от фигури като Захари Стоянов и Българския таен централен революционен комитет, успява да осъществи Съединението.
    - Княз Александър I Батенберг поема риска и подкрепя акта, което му носи широка народна подкрепа, но в крайн

    11:39 07.09.2025

  • 16 България 🇧🇬

    2 5 Отговор
    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    11:39 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гунпева-Гривова

    4 7 Отговор
    На какво история си била учена в училище? На партийна ли, на комсомолска ли?

    11:40 07.09.2025

  • 19 Розово пони

    4 3 Отговор
    Има една групичка хора - веднъж гласували за БСП, друг път за ти квата, някои твърдят, че скачали по площадите едно време и чакали американците, но сега гласуват за варненския му р гав политик и обясняват, че от Путин по-велик няма, тази групичка хора първо ни обясняваха, каква велика армия сме имали при БКП-то непобедима и огромна, но когато нашите политици най-сетне след години се решиха да направят нещо за модернизацията на армията, същата тази групичка ла й на, че това е пълна загуба и разхищение и изведнъж се сетиха да искат да се строят болници и детски градини.
    Та в България има едни ку чета, които винаги ще лаят по ноти и указания спуснати от Кремъл. Решението е куч етата в куч карника, на влака и в Сибир.

    11:42 07.09.2025

  • 20 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тигрова Лъвска":

    Те там се въртят в адвокатските и хотелиерските среди. Там е една извратена среда на плъхове и ченгета, и военни! Все търгаши и мошеници.

    11:42 07.09.2025

  • 21 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "2222":

    Какво общо има инфраструктурата с инвестирането във военната индустрия??? Нашата военна индустрия е създадена от
    А: НАТО
    Б: Украйна
    В: лично от Зеленски

    11:46 07.09.2025

  • 22 България за съжаление

    2 5 Отговор
    дълго търпи и индивиди, които явно са на чужда хранилка, в случая - руска.

    11:47 07.09.2025

  • 23 Браво супер

    2 3 Отговор
    Перфектно им го заби дълбоко дълбоко под широко затворените очи.

    11:49 07.09.2025

  • 24 Факти, кВо се случва с вас !!!

    1 0 Отговор
    Такива статии не са ли
    политНЕкоректни ?!!!

    11:51 07.09.2025

  • 25 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "България 🇧🇬":

    До сега никой не е успял да ми обясни, нито дори се е опитал да ми обясни, защо руският цар от немски произход ще се вълнува и ще се интересува от съдбата на български селяни в Османската империя? И също така, какво общо има Путин и болшевиките с империалистическите цели на руския цар, в следствие на които се е случило благодарение на намеса на други велики сили да се формира васално българско княжество, чиито граници далеч се различават от етническите и същевременно повечето българи остават извън него.

    Та защо българите от 21ви век трябва да сме благодарни на руснаците Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Леонид Микелсон, Фаркат Ахмедов, Пьотр Авен, Александър Дзепаридзе, Михаил Фридман, Саид-Салам Гутсериев, Заркаб Илиев, Санвел Карапетян, Сюлейман Керимов, Герман Кан, Зявудин Маргомедов, Искандер Махмудов, Юрий Милнер, Александър Незис, Магдет Ракимкулов, Радик Шамиев, Айрат Шамиев, Одри Скоч, Рустем Султеев, Алишер Усманов, Виктор Векселберг, Аркадий Волож и т.н. това са все хора приближени на Путин, милиардери.

    11:51 07.09.2025

  • 26 А къде са руснаците

    1 1 Отговор
    "В реалността България е разграден двор, продаден на американци, евреи и турци."
    Забравила е да спомене руснаците в изреждането дамата . Според написаното Украйна няма право да съществува като суверенна държава и да не се защитава . Ами дайте направо да помогнем с оръжия и войски на Русия че още се моткат да довърши Украйна и да свършва всичко по "НАЙ-СПРАВЕДЛИВИЯ" начин според мнозина от коментиращите тук !!!

    11:55 07.09.2025

  • 27 Гривенчук

    0 1 Отговор
    Ако замениш Зеленски с Путин , наистина ще си много права ...

    11:58 07.09.2025

  • 28 Сульо

    0 1 Отговор
    ...и тогава празните глави на гнусните "демократи" ще паднат отрязани в прахоляка .Ще има Народен съд който ще потвърди смъртните им присъди и населението ще намалее с 1 милион "демократи" и неправилно мислещи. Тук е така работи се по сталинистки с твърда ръка против "демокрацията".

    11:58 07.09.2025