Елена Гунчева- Гривова: Когато нямаш връзка с планетата- майка

Забележимо е, че много хора губят представа за реалността и живеят в някакви свои си светове, нямащи нищо общо с това, което се случва. Ето например един Зеленски. Изтървал е положението отдавна и кротко си пасе по тучните зелени пасбища отвъд границата на реалността. В света на Зеленски всички са длъжни да му дават пари и оръжия и да му казват какъв герой е. В тоя ред! Който не му дава, е руски агент! Зеленски живее с усещането, че светът се върти заради него и ако нещо стане с личността му, гравитацията ще бъде отменена. По тази причина и отказал среща в Москва за преговори за мир. Човекът, предизвикал смъртта на над милион свои сънародници, разрушение и смърт, си въобразява, че може да избира. На бойното поле нещата са ясни, само не е ясно колко още невинни украински мъже ще прати Зеленски в скотобойната, докато разбере, че краят ще бъде неизбежен. И че в края го чака съд. И вероятно смърт, защото американците мразят да губят и изхабени марионетки и слуги не са им интересни. Вместо да допуснат да бъде съден и да вземе да пее, просто ще го ликвидират и ще обвинят руснаците. А руснаците го искат жив. Жив и съвсем трезв, без субстанции, за да разбере какво е направил.

В България също има много подобни хорица без връзка с планетата-майка. Като започнем от напълно неадекватния премиер и стигнем до примерно полицай, който са го пребили като куче, а той не е успял да се защити. Българските политици си живеят в свой свят, в който ще управляват вечно, ще крадат вечно и никой никога няма да им потърси отговорност. Ще!

Трябва да се придържаме към реалността. А реалността е брутална и жестока. В реалността България е разграден двор, продаден на американци, евреи и турци. В реалността България няма боеспособна армия, а инфраструктурата е на доизживяване. В реалността българите се подготвят да бъдат обслужващ персонал, а не нация. В реалността през един гьол разстояние се води война, която Украйна губи, въпреки, че българската военна промишленост работи почти изцяло за украинците. В реалността, един ден ще ни бъде потърсена отговорност и от нас.

Засега си живейте в създадените от вас светове. Те са сапунени мехури и скоро ще се пукнат. И тогава…